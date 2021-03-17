История создания «Интердевочки»

На мой взгляд фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» представляет собой весьма неоднозначную драму о судьбе женщины, которая не знает чего хочет. Это история о том, что лёгких путей к счастью не существует, что твой выбор и все твои поступки влияют не только на твою судьбу, но и на судьбы тех людей, которые тебя окружают, на судьбы близких и родных. Кадр из фильма «Интердевочка», режиссёр Пётр Тодоровский, 1989 год

Владимир Кунин - бывший военный летчик, шофер ленинградского такси, артист цирка, журналист, писатель, киносценарист, автор тридцати художественных фильмов. Самые известные - "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Старшина", "Разрешите взлет!", "Интердевочка", "Ребро Адама". Его киноповесть "Интердевочка" была издана в десятках стран мира.

История создания

Идея повести Владимиру Кунину пришла в 1986 году, когда он некоторое время жил в Польше в «Гранд-отеле».

Двадцать лет назад я жил в «Гранд-отеле» в центре Варшавы и каждый день, завтракая, видел проституток, которые покупали места у столика, а потом ждали, когда придут иностранцы.

Я перезнакомился с ними - и подумал о том, что можно сделать сценарий о любви польской проститутки и водителя-дальнобойщика.

Из интервью Владимира Кунина «Комсомольской правде», 2004

Валютная проституция - это профессия риска, - сказал Владимир Кунин.

Когда он вернулся в Ленинград, то употребил всё свое влияние, чтобы попасть в специальную группу уголовного розыска, которая выполняла надзор за действиями иностранных граждан, валютными операциями и контактами проституток с интуристами. В итоге писателя прикрепили к группе старшего лейтенанта Кузнецова в ведении которой была самая престижная в Ленинграде гостиница «Прибалтийская».

Владимир Кунин за несколько месяцев досконально изучил работу правоохранительных органов в выбранном направлении, присутствовал на захватах, обысках и допросах проституток. Благодаря своему возрасту он выделялся на фоне оперативного состава группы из-за чего в среде путан распространилась легенда, что он генерал КГБ, который проверяет работу ленинградских спецслужб. Однако, это вызвало небольшой казус когда он решил изучить жизнь интердевочек с их стороны — никто сначала не поверил, что он писатель, наотрез отказавшись с ним встречаться.

- Все три месяца я промолчал. У меня был диктофон в кобуре под мышкой - замечательный полицейский американский диктофон, который срабатывал на звук голоса, включался и выключался автоматически.

- Но вы узнали правду "одной стороны"...

- И после этого перешел по ту сторону баррикад. Я сказал ребятам: "Наверняка и у проституток есть своя правда и свои претензии к вам, и я хочу знать их. Прощайте, я ухожу к проституткам". - "Они вас не примут..." - "Примут..." И тогда мне рассказали, что проститутки подозревают во мне генерала госбезопасности.

- Вас это не остановило?

- Нет. По уголовным делам и картотеке я отобрал трех самых страшных проституток - самых жадных, хищных и умных, а это племя не дур, прямо скажем.

Поэтому ему пришлось пойти на хитрость.

Я решил позвонить, на мой взгляд, самой умной девице. Утром набрал ее номер: "Так и так, я писатель, никакого отношения к органам не имею..."

Она и слушать не стала: "Да пошел ты на ..."

Перезвонил позже: "Если ты, стерва, сейчас бросишь трубку, я подниму твое дело, где ты дала отмазку в пять тысяч судье - после того как врубилась в пьяном виде на своих «Жигулях» в машину японского консула. И ты у меня будешь сидеть и за проституцию, и за валюту, и за консула. Поедешь со мной в Репино, в Дом творчества, будешь меня консультировать."

Молчание, потом: "Хорошо, Владимир Владимирович!"

Таким образом, я попал к ним в гнездо...

- Валютные проститутки "приписаны" к определенным отелям?

- Да, при каждом - группа из тридцати - тридцати пяти человек. И храни вас господь перейти работать из одной гостиницы в другую. Во-первых, вам нужны рекомендации. В валютной проституции - та же уродливая советская модель блатмейстерства, рекомендательных писем. Если же вы, работая, скажем, в "Прибалтийской", решили перейти в "Асторию" без какой бы то ни было поддержки и рекомендации, "профсоюз" проституток "Астории" предупредит по-хорошему. Но если вы не послушали, вас однажды заведут в общественную уборную этой же гостиницы и разобьют физиономию о фаянсовый унитаз, после чего вам наложат тридцать-сорок швов, и вы уже никогда не сможете работать проституткой.

Из интервью Владимира Кунина «Комсомольской правде», 2004

Он взял с собой на встречу все свои книжки и удостоверения Союза кинематографистов и Союза писателей, подготовил своё личное досье, чтобы она поверила, что он не работает в милиции или КГБ. После более душевного общения с этой девушкой, ему удалось убедить и других, что он писатель и они согласились на откровенные разговоры.

И я стал другом дома лучших ленинградских проституток. Я бывал в церкви на крестинах их детей, я участвовал в их семейных торжествах, которые выливались обычно в слезливо-сентиментальные посиделки. Без этого боевого грима, в каких-то затруханных джинсиках и тапочках они ничем не отличались от продавщиц магазина «Овощи-фрукты», разве что курили дорогие «Мальборо» и щелкали зажигалкой «Ронсон», а на руке красовался «Роллекс» — часы, которым тогда цены не было в Союзе. Зато вечером это были светские львицы, умные, хищные, страшные.

Когда я спрашивал проституток: "У тебя бывает два-три клиента в ночь, скажи, ты беременеешь?" - "Нет, никогда! Ни от одного! Да, конечно, я ему устраиваю такой МХАТ, такой французский театр, что ему кажется, что я погибаю от страсти. На самом деле это работа...Зато от своего мальчишки я "залетаю" чуть ли не каждый месяц».

- Валютные проститутки работают на КГБ?

- На КГБ работают примерно полтора-два процента валютных проституток, особо обученных. Остальные - информаторы милиции. Любая кража, любое убийство - допросы начинают с проституток, они знают все. Но сотрудничать с милицией не могут – лишатся места в гостинице.



Из интервью Владимира Кунина Шели Шрайман, 1992

Материала было собрано с избытком и уже в 1988 году повесть «Интердевочка» вышла в журнале «Аврора». Причем Владимир Кунин сначала предлагал другое название — «Проститутка». Но такое откровенный заголовок повести редакция забраковала. После этого он предложил назвать повесть «Фрекен Танька», но и такой вариант не нашёл поддержки в редакции, так как не отражал содержания. В итоге у повести появилось новое название — «Интердевочка», под которым и увидело свет. Владимир Кунин и Мира Тодоровская, фото «Комсомольская правда»

Впервые повесть была опубликована в журнале "Аврора", после чего его тираж подскочил с 200 тысяч до 500. Редакция была завалена мешками писем. Мнения читателей полярно разделились. Одни хвалили писателя за то, что он впервые поднял тему, которая усиленно замалчивалась. Вторые призывали подвергнуть Кунина остракизму: как он посмел оболгать советскую женщину! Из ленинградской милиции ушла в ЦК партии "телега", в которой генералы требовали запретить книгу и сжечь весь тираж. В это время на "Мосфильме" режиссер Петр Тодоровский приступал к съемкам картины "Интердевочка"...

Тем не менее — это действительно был огромный успех, а рост популярности «Интердевочки» у читателей навел Владимира Кунина на мысль об экранизации. С этим предложением он обратился к Мире Тодоровской, на которую повесть произвела впечатление. Путем уговоров она добилась от своего мужа Петра Тодоровского, который сначала был категорически против, согласия на производство фильма.

«Я нашла в Швеции партнёра, продавца скота, он дал 200 тыс. долл., огромную по тем временам сумму, — продолжает Мира Григорьевна. — И наши киноначальники сдались, добавили госденег. Мы сделали шведскую версию, односерийную, и она шла у них в прокате. У нас считали, что героиня должна быть наказана и погибнуть. Для шведов же мы оставляли возможность надежды. А в общем это добрая, человечная картина про любовь, про несчастную женщину, потому что Тодоровский снимал всю жизнь только такое кино». Я кино вообще тогда не занималась, — но меня привлекла коммерческая сторона, хотя я не могла тогда предположить такого успеха. Понравилась мне и необычная человеческая история.

Из интервью Миры Тодоровской «АиФ», 2014 Кадр из фильма «Интердевочка», режиссёр Пётр Тодоровский, 1989 год

Главная роль

Из интервью Владимира Кунина Шели Шрайман, 1992

- Героиня "Интердевочки" Таня Зайцева - собирательный образ?

- Нет. Это реальный человек. Она сейчас живет а Англии, замужем, у нее двое детей, частенько приезжает в Союз и продолжает заниматься проституцией, хотя и очень состоятельная женщина. По-видимому, это неистребимо.

- А другие?

- Регулярно получаю к Новому году, Первому и Девятому мая открытки из Стокгольма, Лондона, Буэнос-Айреса.

- Они хорошо устроились...

- Определенный процент – да. Выходят замуж за иностранцев, но все равно остаются проститутками. По статистике, восемьдесят процентов разводятся, пятнадцать-восемнадцать остаются верными женами.

Кто женится на проститутках? Шведы под кличкой «лесорубы», которые увозят их черт знает куда, девочки и Стокгольма не видят, живут на хуторах...

Разводятся. Некоторые начинают пить. Работают в стрип-шоу, в порно¬фильмах, во всех местах, где требуется голое тело и мгновенное соитие.

- Валютных проституток не водят в "высокие кабинеты"?

- Нет, они специализируются только по иностранцам. "Высокие кабинеты" пользуются услугами совершенно других женщин, содержащихся за счет этих учреждений. Они получают за свои услуги квартиры, очередь на машины, устройство мужа на престижную работу и так далее.



Когда вышло интервью Тодоровского, в котором он сообщил, что приступает к съемкам «Интердевочки», ему от проституток стали мешками приходить письма с откровенными фотографиями и мольбами об исполнении главной роли, которым, конечно же, не суждено было сбыться.

Владимир Кунин исполнительницей главной роли видел исключительно Татьяну Догилеву и именно под неё писал сценарий. Однако, Тодоровского она не устроила. Как и предложенная автором сценария — Наталья Андрейченко. После этого пытались пригласить эффектную польскую актрису Катажину Фигуре, но её не устроили условия сотрудничества.

Попробовать на главную роль актрису Елену Яковлеву предложил режиссёру актёр Всеволод Шиловский, сыгравший в фильме роль отца Тани. Но и Яковлеву Тодоровский тоже сначала не воспринял в роли валютной проститутки Тани Зайцевой, однако после кинопроб изменил своё мнение. Кадр из фильма «Интердевочка», режиссёр Пётр Тодоровский, 1989 год

Яковлева не раз рассказывала, что когда она пришла на кинопробы к Тодоровскому, он был вне себя от ярости — "Разве она похожа на проститутку?" - кричал он и продолжал: "Извините, конечно, вы в этом не виноваты, но зритель все-таки должен на что-то смотреть. Это же двухсерийная картина. А у вас нет ничего ни тут, ни тут!".

Уже после утверждения Яковлевой на главную роль необходимые "объемы", соответствующие по мнению режиссёра валютной проститутке, добавили из поролона.

Роль Тани Зайцевой принесла Яковлевой грандиозную популярность и стала залогом дальнейшей успешной карьеры — актриса была признана лучшей в 1989 году по опросу журнала "Советский экран". На Международном кинофестивале в Токио в этом же году Яковлева получила приз «Лучшая актриса». В 1990 году — лауреат премии «Ника» в номинации «Лучшая женская роль» и приз Международного фестиваля актёров кино «Созвездие» — «Лучшая главная женская роль».

Съёмки фильма

Это довольно интересно и даже последовательно, но съёмки фильма действительно проходили в гостинице «Прибалтийская» в Ленинграде, то есть там, где Кунин и собирал рабочий материал. Помимо этого съемки проходили в Москве и Швеции. Весь съёмочный процесс занял у режиссёра всего три месяца.

Вульгарные туалеты героинь, которые придумали костюмеры, на самом деле не соответствовали реальности — настоящие валютные проститутки одевались значительно скромнее. Кадр из фильма «Интердевочка», режиссёр Пётр Тодоровский, 1989 год

Елена Яковлева, дочь офицера и сотрудницы НИИ, наотрез отказалась сниматься в обнаженном виде, поэтому режиссёру и съемочной группе пришлось работать по советской классике: небольшой монтаж и воображение зрителя. Вообще, фильм получился вполне пристойным даже по самым строгим меркам — в картине не то, что постельных сцен нет, в картине даже эротика как таковая отсутствует. Лишь в одном эпизоде Ирина Розанова не скрывает свою обнаженную грудь.

Кстати, про постельную сцену Тани и японца — в съемках участвовала только Елена Яковлева (без партнера), а все "эффекты" обеспечивала съемочная группа. Ключевую сцену фильма, где Татьяна вынуждена отработать у своего давнего японского клиента недостающую ей для выезда в Швецию сумму (750 долл.), снимали с участием почти всего мужского состава группы: один раскачивал прикроватную тумбочку со светильником, а остальные, включая режиссёра, трясли кровать. Всё это должно было выражать сексуальную мощь неутомимого японца. А самого его в кадре вообще нет. Зато есть крупный план лица Яковлевой, смазанного глицерином — как бы «трудовым» потом. Лицо это с безучастно мотающейся из стороны в сторону головой напоминает мученический облик пионерки на допросе в гестапо. «У меня никогда не было такой женщины, как ты, Танья», — сказал правду японец. Такой лежащей «недвижимостью» интердевочки уж наверняка не было. Но разве могли поступить иначе советский режиссёр-классик и молодая советская актриса? Тем более в стране, где секса не было.

Кунин практически не участвовал в работах над съёмкой фильма — не сойдясь с трактовкой сценария режиссёром и в видении акцентов он, разругавшись с Тодоровским, уехал и больше не посещал съемочную площадку.

Несмотря на оглушительный коммерческий успех «Интердевочки» в прокате и громадные по тем временам гонорары — и сценарист, и режиссёр остались недовольны проделанной работой. Кунин открыто заявлял, что всё сняли слишком слащаво и затянуто, Тодоровский же указывал, что это довольно посредственная его работа.

Отношение

Кадр из фильма «Интердевочка», режиссёр Пётр Тодоровский, 1989 год

Шведский актер Томас ЛАУСТИОЛА (в фильме - муж интердевочки): Вместе с двумя друзьями я жил с девушкой легкого поведения...

Для интервью мы встретились в кафешке на терминале парома «Викинг Лайн». Заметные невооруженным глазом паромные интердевочки ожидали посадки налегке, с сумочками через плечо, лениво перебрасываясь то русскими, то иностранными словечками.

- Да, с проститутками мне часто доводилось встречаться. Вот, например, когда мы работали над фильмом в СССР, КГБ разрешил нам посмотреть на гостиничных интердевочек. Нас сопровождал капитан КГБ. Ходил с нами в рестораны, объяснил «технику», рассказывал, каким боком таксисты в этом промысле замешаны. Но тогда я чувствовал себя на работе, так что в «неофициальный» контакт не вступал.

- Если говорить теоретически, вы бы могли жениться на проститутке?

- Мог. В трудную минуту всегда бы могла подработать! Шучу. Если серьезно, мне действительно все равно, кем моя любимая была раньше и какие обстоятельства на нее давили. Я довольно долгое время прожил с чешской валютной проституткой. Я тогда учился в Хельсинки в балетной школе. Днем она работала акушеркой, ночами подрабатывала. Нас было трое друзей, мы были с ней по очереди, по неделе. До сих пор, знаешь, иногда ее вспоминаю...

- В том варианте фильма, который делался для Швеции, предполагалось, что интердевочка Таня осталась в живых. Как бы могли сложиться ее судьба и судьба вашего героя?

- Поняв, что я ей не нужен, я бы с ней расстался. Она бы отлежала несколько месяцев в больнице, развелась со мной и уехала бы в Россию. Я в фильме, когда с ней встретился впервые, был вице-директором небольшой компьютерной компании. Работали мы с Россией, а на восточном направлении сейчас полный порядок. Я бы наоткрывал филиалов, стал бы богатым. Женился бы второй раз на шведке. Наверное, и ребенок бы был. Но вот с женой бы точно не сложилось. И вот я, подучивший немного русский, постаревший, случайно встречаю в Москве Таню - тоже, конечно, малость подвядшую. Побывала замужем, муж погиб, или надоел ей, или спился. У нее подрастает сын, а то и двое. И я бы опять понял, что не могу без нее...

Из интервью актера Томаса Лаустиола «Комсомольской правде», 2004

Три финала

Кадр из фильма «Интердевочка», режиссёр Пётр Тодоровский, 1989 год Кадр из фильма «Интердевочка», режиссёр Пётр Тодоровский, 1989 год

Тодоровский планировал другой финал, который отличался от окончания повести. Режиссёр хотел намекнуть зрителю, что героиня доехала до аэропорта и улетела в Россию, пустив перед титрами взлетевший самолет.

Но по настоятельному требованию руководства студии финал должен был быть трагичным, с моралью, что проституция и иностранное замужество добром не кончаются.

Третий финал готовился специально для шведского партнера киностудии «Мосфильм» и возможно для иностранного проката в целом — в нем должна была быть недосказанность: Таня просто уезжает на машине в дождь и не доехав до аэропорта вдруг останавливается и просто сидит в машине и плачет. Но компания Filmstallet AB обанкротилась и необходимость в данном финале отпала.

Успех ленты

«В СССР секса нет!» Эта фраза стала афоризмом раннеперестроечной эпохи. Поэтому можно представить, какой секс-бомбой взорвалась в 1989-м «Интердевочка»Петра Тодоровского. Очереди в кинотеатры занимали с ночи. За год проката — 40 млн зрителей, сборы — 20 млн долл. А ведь Пётр Ефимович Тодоровский всё снял предельно этично — чтобы Елену Яковлеву не терзали душевные муки из-за того, что играть ей придётся не милую, симпатичную советскую медсестру, любящую дочь интеллигентной учительницы словесности, играющую на рояле и декламирующую Пастернака наизусть (такой Таня Зайцева была днём), а «ночную бабочку», порхающую из постели в постель.

Интересные факты

Ну и в заключении, как всегда, интересные факты про фильм:

это первый советский фильм, снятый за счет негосударственного финансирования — совместное финансирование от студии «Мосфильм» и шведской компании Filmstallet AB;



поскольку фильм был совместного с шведской компанией Filmstallet AB производства, то он снимался на кинопленку «Kodak» — роскошь для советских фильмов;



героиня его повести Таня Зайцева — образ не собирательный, в основу положена настоящая биография;



в первый год проката картину посмотрели 44 млн зрителей только в СССР;



ровно через год в США на эту же тему вышел фильм «Красотка», но весь прилизанный и с хэппи-эндом — совпадение? Не думаю!

