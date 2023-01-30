План Маршалла для Украины не состоится?

На фоне разгорающегося коррупционного пожара в Салорейхе, который начался с подачи США, внезапно свое слово на эту тему сказал Билл Гейтс. Выступая на мероприятии, организованном австралийским Институтом Лоуи несколько дней назад, икона либеральной общественности заявил, что правительство Украины — одно из худших в мире (коррумпированное, контролируется несколькими богатыми людьми) и что ему очень жаль украинцев.

Это как раз тот случай, когда Гейтс, как настоящий американец, просто взял и ляпнул правду как она есть. 😜

Много разных правительств видала Украина за время после развала СССР, но Зелебобус со своей камарильей «Квартал 95» умудрился перещеголять всех. Даже по-купечески жадный барыга Порошенко — и тот нервно курит в сторонке, содрогаясь от восхищения и зависти. 😱

Схемы воровства зелебобиков тупы и примитивны настолько, что, как только американцы решили его немножко взбодрить, созданные ими НАБУ и САП буквально за несколько месяцев вручили несколько десятков подозрений депутатам и чиновникам из окружения Зелебобуса. Никаких тебе хитросплетений и юридического прикрытия для соблюдения формальной законности! Есть бюджет в 100 млн на генераторы — 50 млн выводятся через фирму-прокладку и налом передаются сразу же в руки замминистра. Тупо, нагло, цинично и с верой в свою исключительную ценность для Запада, а значит — в неприкосновенность. 🤬

И если для политической элиты США и Британии Зеленский действительно очень полезен (ведь вряд ли в мире есть еще какой-то глава государства, который бы просто за возможность красть все, до чего способен дотянуться, отправил свой народ в мясорубку, способную его полностью уничтожить), то Билл Гейтс может себе позволить говорить все, что думает, и потому так и делает. 🤷‍♀️

Кстати, слова Гейтса о самом худшем и коррумпированном в мире правительстве Украины многие недооценили. На самом же деле один из самых богатых людей в мире парой фраз поставил крест на любых разговорах о каком-то «„плане Маршалла для Украины“ после победы над Россией».

Зеленский многократно болтал о том, как он получает предложения от крупнейших международных корпораций по восстановлению Украины после войны. В списке потенциальных доноров был и Билл Гейтс. Но теперь должно быть абсолютно понятно всем, даже самым тупым и упоротым, что Билл Гейтс, как и его коллеги по международному списку «Форбс», не вложат в Салорейх ни единого цента. Просто потому, что Салорейх в принципе, по определению не способен к созидательной деятельности, а следовательно, никакие инвестиции в него прибыль не принесут.

Миссия Салорейха как квазигосударственного образования с 2014 года исключительно одна: убиться об Россию, нанеся ей максимальный ущерб. И в этом плане слова Гейтса о том, что ему жалко украинский народ, так же честны, как и все остальное в его выступлении. Ведь воевать салорейховцы во главе с Зелебобусом будут действительно до последнего украинца.

Татьяна Монтян

https://telegra.ph/Plan-Marshalla-dlya-Ukrainy-ne-sostoitsya-01-27