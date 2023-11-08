На часах советское время

Отвечая на вопрос «Сколько времени» мы все чаще достаем мобильный телефон. А когда то, в годы СССР мы кидали взгляд на наручные часы. Часы были практически у каждого советского человека с детства. Это был обязательный и необходимый аксессуар.
Настоящие наручные часы в детстве были пределом мечтаний многих детишек. В основном часы дарили в качестве подарка на День рождения. Зачастую часы переходили нам, детям, по-наследству от взрослых. И хотя они не всегда были исправны, детишки с гордостью хвалились папиными, мамиными, а то и дедушкиными командирскими часами.
Мальчики на своих худеньких запястьях носили огромные мужские часы на потертом ремешке, а девочки маленькие аккуратные женские часики. Были часы и на браслетах, которые приходилось уменьшать для детских рук.
Наиболее известные и популярные наручные часы были производства крупных советских часовых заводов: «Заря», «Чайка», «Полет», «Луч», «Ракета». Часы были разных форм, размеров и дизайна, для мужчин и для женщин. Но все они были в то время в механические, то есть со стрелочками, их необходимо было ежедневно заводить, для того чтобы они шли и не останавливались.На циферблате всегда было указано «Сделано в СССР», название завода и количество камней. В детстве мы и не знали, что означает это количество камней, и для чего они нужны. На вопрос о камушках в часах, взрослые обычно отшучивались, что в часах якобы не хватает еще пары камней. На один положить, а другим прихлопнуть.
На самом деле количество камней указывало на количество рубиновых камней, которые использовались в качестве подшипников скольжения на цапфах шестерёнок. Все детали часов находятся в движении. И если был бы там металл, он бы быстро стерся. А рубин не стирается столетиями. Чем больше камней, тем больше долговечность механизма часов. Потому, что рубиновые камушки не изнашиваются сами и почти не изнашивают ось шестерёнки. Хорошие и надежные механизмы состоят из 30-ти камней.Женские часы "Луч"Мужские "Ракета" с календаремТеплый, изысканный и душевный стиль советских часов.Самые популярные после «Командирских» наручные часы с браслетом производства Чистопольского заводаДетскиe чacики из СССР
Позже приобрели популярность кварцевые и электронные часы, которые не требовали ежедневного завода.На стене обычно весели часы с кукушкой и гирьками. Которые нужно было вовремя перетягивать, чтобы часы не остановились и кукушка вовремя прокуковала.В СССР в городке под названием Сердобск работал часовой завод «Маяк», который выпускал сказочные домики
Настенные часы "Янтарь" со знаком качества куплены в 80-х годах.Но по утрам советский народ все таки будили знаменитые советские будильники. Как они звонили!
Круглый циферблат, крупные цифры, заводной механизм, ключик для завода, винтики для подкручивания стрелок и сверху неизменная кнопка для выключения звука. Чтобы будильник зазвенел, да и чтобы стрелки не останавливались, его нужно было заводить каждый день.
Советские будильники звонили так громко, звонко, а иногда даже страшно, что проспать было невозможно.
Благо он звенел не так долго. Пока не кончится завод. Ау ж если и такой звон не поднимал спящего человека, то будильник можно было положить в железный таз или ведро. Раздавался очень оглушительный и пронзительный трезвон, такой, что проснется любой.После поломки будильник так же отдавали детям, в качестве игрушки. Что дети только не вытворяли с этими будильниками. В итоге он оказывался разобранным на мелкие частички: винтики, шпунтики, картонный циферблат, стрелки, часовой механизм, шестеренки, спиральки и еще куча разных штучек. Будильник превращался в мусор и безжалостно выкидывался в ведро.Сувенирные часы SLAVAЧасы- утёнок. Были очень распространёнными в 80е годыБудильник SLAVAБудильник SLAVA, MADE IN USSRБудильник РАКЕТАШахматные часыНастольные часы-будильник СлаваТри в одном: часы, термометр, борометр. Часы ходят исправно, остальное-увы! Автор фото: НиколайЧасы "Маяк" с недельным заводом и подсвечник- ровестники, из 1966 года. Часы НИ разу не ремонтировались и ходят "как часы"! Автор фото: Николайчасы с боем. Автор фото: sergoЧасы-будильник "Янтарь" 1975 г.в. Автор фото: UR3QMQЧасы-будильник " Севани". Автор фото: Iva-And1965г. Автор фото: УЛЬЯНА S1965г. Автор фото: УЛЬЯНА SЧасы МОЛНИЯ в День 20-летия ВОВ. 9 мая 1965г. Автор фото: УЛЬЯНА SЭлектро-механические часы "Слава" начала 80х годов выпуска. Автор фото: vasiaБудильник механический "Слава". Автор фото: vasiaА эти часы были выпущены пробной партией в середине 80х годов, а в широкое производство не пошли. Автор фото: vasiaЧасы-будильник, 1986 г. Автор фото: kmv1974Советский будильник "Ракета"
Сейчас роль будильника выполняет телевизор, музыкальный центр, радио, телефон, где выбор мелодии, которая нас разбудит, зависит только от нашего личного выбора.
http://20th.su/2011/12/20/na-chasax-sovetskoe-vremya/
http://savok.name/632-chasy_nast.html
Ностальгические темы можно посмотреть по ССЫЛКЕ
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