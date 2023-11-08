На часах советское время

Отвечая на вопрос «Сколько времени» мы все чаще достаем мобильный телефон. А когда то, в годы СССР мы кидали взгляд на наручные часы. Часы были практически у каждого советского человека с детства. Это был обязательный и необходимый аксессуар.

Настоящие наручные часы в детстве были пределом мечтаний многих детишек. В основном часы дарили в качестве подарка на День рождения. Зачастую часы переходили нам, детям, по-наследству от взрослых. И хотя они не всегда были исправны, детишки с гордостью хвалились папиными, мамиными, а то и дедушкиными командирскими часами.

Мальчики на своих худеньких запястьях носили огромные мужские часы на потертом ремешке, а девочки маленькие аккуратные женские часики. Были часы и на браслетах, которые приходилось уменьшать для детских рук.

Наиболее известные и популярные наручные часы были производства крупных советских часовых заводов: «Заря», «Чайка», «Полет», «Луч», «Ракета». Часы были разных форм, размеров и дизайна, для мужчин и для женщин. Но все они были в то время в механические, то есть со стрелочками, их необходимо было ежедневно заводить, для того чтобы они шли и не останавливались. На циферблате всегда было указано «Сделано в СССР», название завода и количество камней. В детстве мы и не знали, что означает это количество камней, и для чего они нужны. На вопрос о камушках в часах, взрослые обычно отшучивались, что в часах якобы не хватает еще пары камней. На один положить, а другим прихлопнуть.

На самом деле количество камней указывало на количество рубиновых камней, которые использовались в качестве подшипников скольжения на цапфах шестерёнок. Все детали часов находятся в движении. И если был бы там металл, он бы быстро стерся. А рубин не стирается столетиями. Чем больше камней, тем больше долговечность механизма часов. Потому, что рубиновые камушки не изнашиваются сами и почти не изнашивают ось шестерёнки. Хорошие и надежные механизмы состоят из 30-ти камней. Женские часы "Луч" Мужские "Ракета" с календарем Теплый, изысканный и душевный стиль советских часов. Самые популярные после «Командирских» наручные часы с браслетом производства Чистопольского завода Детскиe чacики из СССР

Позже приобрели популярность кварцевые и электронные часы, которые не требовали ежедневного завода. На стене обычно весели часы с кукушкой и гирьками. Которые нужно было вовремя перетягивать, чтобы часы не остановились и кукушка вовремя прокуковала. В СССР в городке под названием Сердобск работал часовой завод «Маяк», который выпускал сказочные домики

Настенные часы "Янтарь" со знаком качества куплены в 80-х годах. Но по утрам советский народ все таки будили знаменитые советские будильники. Как они звонили!

Круглый циферблат, крупные цифры, заводной механизм, ключик для завода, винтики для подкручивания стрелок и сверху неизменная кнопка для выключения звука. Чтобы будильник зазвенел, да и чтобы стрелки не останавливались, его нужно было заводить каждый день.

Советские будильники звонили так громко, звонко, а иногда даже страшно, что проспать было невозможно.

Благо он звенел не так долго. Пока не кончится завод. Ау ж если и такой звон не поднимал спящего человека, то будильник можно было положить в железный таз или ведро. Раздавался очень оглушительный и пронзительный трезвон, такой, что проснется любой. После поломки будильник так же отдавали детям, в качестве игрушки. Что дети только не вытворяли с этими будильниками. В итоге он оказывался разобранным на мелкие частички: винтики, шпунтики, картонный циферблат, стрелки, часовой механизм, шестеренки, спиральки и еще куча разных штучек. Будильник превращался в мусор и безжалостно выкидывался в ведро. Сувенирные часы SLAVA Часы- утёнок. Были очень распространёнными в 80е годы Будильник SLAVA Будильник SLAVA, MADE IN USSR Будильник РАКЕТА Шахматные часы Настольные часы-будильник Слава Три в одном: часы, термометр, борометр. Часы ходят исправно, остальное-увы! Автор фото: Николай Часы "Маяк" с недельным заводом и подсвечник- ровестники, из 1966 года. Часы НИ разу не ремонтировались и ходят "как часы"! Автор фото: Николай часы с боем. Автор фото: sergo Часы-будильник "Янтарь" 1975 г.в. Автор фото: UR3QMQ Часы-будильник " Севани". Автор фото: Iva-And 1965г. Автор фото: УЛЬЯНА S 1965г. Автор фото: УЛЬЯНА S Часы МОЛНИЯ в День 20-летия ВОВ. 9 мая 1965г. Автор фото: УЛЬЯНА S Электро-механические часы "Слава" начала 80х годов выпуска. Автор фото: vasia Будильник механический "Слава". Автор фото: vasia А эти часы были выпущены пробной партией в середине 80х годов, а в широкое производство не пошли. Автор фото: vasia Часы-будильник, 1986 г. Автор фото: kmv1974 Советский будильник "Ракета"

Βы тoжe видeли лицo нa тыльнoй cтopoнe советского будильникa? Βы тoжe видeли лицo нa тыльнoй cтopoнe советского будильникa?

Сейчас роль будильника выполняет телевизор, музыкальный центр, радио, телефон, где выбор мелодии, которая нас разбудит, зависит только от нашего личного выбора.

http://20th.su/2011/12/20/na-chasax-sovetskoe-vremya/

http://savok.name/632-chasy_nast.html

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