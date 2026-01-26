Некоторые храмы и иконостасы

Троицкий собор и Тихвинская церковь Троице-Гледенского монастыря (вид с высоты птичьего полета)
Удивительный иконостас Троицкого собора в селе Морозовица. Вологодская область.
Бесценное сокровище пустыни – великолепный позолоченный иконостас, выдержанный в формах барокко (1776-1784 гг. иконописцы Алексей Колмогоров, живописцы Егор Шергин и протоиерей Василий Аленёв).
При первом же взгляде на эту декоративную изощренность, на святых, стоящих в непринужденных позах (и их одежды с реалистичной драпировкой), помещенных на фоне архитектурных пейзажей и клубящихся облаков, не покидает ощущение влияния западно-европейского искусства. Часть образов была заимствована, например, из Библии Пискатора*, а резьба из Витенбергской Библии.
В старообрядческом журнале «Церковь» в статье «Новость в церковно-иконостасном строительстве» о свойствах и качествах фаянсового иконостаса написано так: «Иконостасы, киоты и подсвечники фаянсовые отличаются прочностью, красотой и изяществом, и так как они, будучи глазурованными, раскрашенными и позолоченными, обжигаются при очень высокой температуре, поэтому прочность красок и золота допускает держать их всегда в безусловной чистоте и опрятности. Пыль и копоть стираются с фаянсовых изделий бесследно. Фаянсово-эмалевые (керамические) иконостасы являются конкурентами деревянным и мраморным иконостасам. Деревянные иконостасы рассыхаются, вследствие чего резьба отваливается.
Первые иконостасы из фаянса были изготовлены в 1895 году на Тверском заводе Матвея Кузнецова (ныне — Конаковский фаянсовый завод). Производились и монтировались фаянсовые иконостасы довольно быстро и выглядели гораздо наряднее деревянных. Кроме того, при установке иконостаса было замечено очень ценное свойство: керамика не поглощает звуки, что благотворно сказывается на акустике, и поющий за богослужением хор звучит намного торжественнее.
Фаянсово-эмалевый иконостас церкви Преображения Господня с. Савино (г. Железнодорожный)
Разработку проектов иконостасов и их деталей Товарищество М.С. Кузнецова поручало ведущим художникам Москвы. Недаром в 1900 году на Всемирной выставке в Париже один из представленных иконостасов удостоился награды «Гран-При-де-Франс». Иконостас был создан совместными усилиями художника С.В. Краснощекова, скульптора Н.В. Аненского и точильщика С.И. Иванова. Роспись по позолоченной цинковой доске была исполнена иконописцем Пашковым из Москвы. Каждый цвет на иконостасе обжигался при специальной температуре, а некоторые его части помещались в печь по нескольку раз. В том же 1900 году это замечательное произведение, расписанное эмалью и майоликой, было куплено для православной церкви в городе Марианске-Лазне, близ Карловых Вар в Чехии. Этот иконостас сохранился поныне и привлекает большое количество туристов. Иконостас долгое время считался изделием немецких мастеров, и только исследования показали, что иконостас этот был выпущен в России.
При изготовлении деталей иконостаса использовалась современная для того времени технология и оборудование. Свидетельством тому служит факт приобретения в 1898 г. у Товарищества Винцер Кильн патента на изготовление и установку муфельных печей, которые были изобретены немецким живописцем И. Фюрбингером. В определенной мере это способствовало изготовлению уникальных фаянсово-эмалевых иконостасов.
Как правило, заказчиками фаянсовых иконостасов являлись частные лица, которые жертвовали их храмам. Так, купец Викула Морозов пожертвовал иконостас для Преображенского храма в селе Савино (ныне — город Железнодорожный Московской области). Иконостас церкви в Савино выполнен из отдельных блоков бело-розовых и лазоревых тонов, украшенных позолотой. Иконостас состоит из трех ярусов, в которых находятся тридцать три иконы. Его украшают букеты цветов, орнамент, колонны и капители, геометрические и фигурные медальоны.
Очевидно, частными лицами был заказан иконостас и для храма Архангела Михаила в Талдоме. Храм в Талдоме был построен на средства государственных крестьян в 1800 году в стиле классицизма, а в конце XIX — начале ХХ вв. храм был перестроен и оформлен в русском стиле. Вероятно, именно тогда в храме был установлен фаянсово-эмалевый иконостас. Талдомский иконостас был окрашен в сочетании белого и нежно-голубого цветов до синевы с позолотой. Композиционным центром иконостаса являлись царские врата с возвышающейся над ними аркой, а по обе стороны царских врат симметрично располагались прясла. В богатых пластикой и вычурностью форм элементах очевидны черты русско-византийского стиля, где наряду с растительным орнаментом применялся геометрический рисунок. В иконостасе было более 40 различных по форме деталей: колонки, гирьки, розетки, виньетки, карнизы, детали обрамления икон и другие.
Если обыкновенно иконы писались на металле или на дереве и вставлялись в иконостас, то в Талдоме, по легенде, иконы были фарфоровыми.Они хранятся в фондах Талдомского историко-литературного музея и датируются 1880 годом, то есть это на полтора десятка лет раньше появления фаянсовых иконостасов. Следовательно, вряд ли они могли быть помещены в царские врата иконостаса, проемы для икон которых были совсем иной конфигурации. Фарфоровые иконы написаны Павлом Зваевым на фарфоровой фабрике Гарднера в Вербилках. Об этом живописце владелец завода писал так:
«Из числа находящихся на заводе мастеров отличается поведением и знанием своего дела крестьянин Павел Васильевич Зваев, который, обучившись на заводе живописи на фарфоре, ныне сам занимается обучением этому искусству способных к тому мальчиков».
Несмотря на то, что Павел Зваев нигде, кроме завода, не учился живописи, он являлся очень талантливым художником. Его работы отличались интересной композицией, свежестью и яркостью красок. Он любил расписывать не только вазы и сервизы, но и писать на фарфоровых пластах жанровые сцены. Это и побудило живописца заняться писанием икон на фарфоре.
Иконостас храма Архангела Михаила был уничтожен в годы Советской власти, когда при ликвидации церкви он был разобран и выброшен на улицу. Но сотрудники Талдомского музея с большой опасностью для себя спрятали фрагменты иконостаса в подвале музея, засыпав его слоем песка. При хранении в сыром подвале значительная часть изразцов была утрачена, при этом в первую очередь исчезли наиболее крупные и эффектные детали иконостаса. На сегодняшний день фрагменты уникального произведения искусства представлены в экспозиции Талдомского историко-литературного музея.
Один из уникальных иконостасов стоит в Свято-Троицком храме Буэнос-Айроса, ошибочно его считали изделием фирмы М.С. Кузнецова. Однако так называемый американский заказ был выполнен Миргородской художественно-промышленной школой. В 1904 году иконостас был освящен вместе с придельным престолом во имя святителя Николы и святой Марии Магдалины — небесных покровителей императора Николая II и его матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Иконостас, предназначенный для далекой Аргентины, так очаровал членов общины Успенского собора в Миргороде, что они заказали копию. В середине 1930-х годов храм был закрыт, а иконостас демонтирован и перевезен в подвал керамического техникума. В настоящее время он является экспонатом музея Миргородского керамического техникума им. Н.В. Гоголя.
В годы Советской власти мастерство изготовления керамических иконостасов было утрачено. Но в конце ХХ века это искусство было возрождено. Идея возрождения производства фаянсовых иконостасов является весьма актуальной, поскольку в настоящее время множество храмов нуждаются в воссоздании иконостасов или возведении новых.
Основан великим владимиро-суздальским князем Юрием Всеволодовичем в начале 13 века на высоком живописном берегу Оки. К сожалению, древние постройки не сохранились: монастырь не раз подвергался разрушениям и перестраивался. Основные сооружения монастырского ансамбля относятся к середине и второй половине 17 века. Многие из них являются уникальными памятниками отечественного зодчества. В настоящее время- действующий мужской монастырь.
Монастырь возрождён только в 1993 году. С 1948 по 2005 г. в Алексиевской церкви монастыря размещался Нижегородский планетарий.В восстановленном храме святителя Алексия установлен фарфоровый иконостас.Сейчас это один из самых красивых храмов Нижнего Новгорода.
– Его создали в 1838 году купцы Иван и Логгин Медведниковы. Братья исполнили волю умершей матери, благотворительницы Елизаветы Михайловны, которая завещала сыновьям создать в Иркутске приют, оставив на это 70 тысяч рублей. Купцы занимались его убранством, и содержанием.
Для этого приюта и был заказан наш уникальный фарфоровый иконостас. Его установили на третьем этаже здания в 1892 году, сразу же освятили. А в 1920-ом году сиропитательный дом закрыли и, как это часто было в те времена, иконостас разобрали. Деревянное убранство и иконы выбросили и чудом кто-то сохранил 150 фарфоровых деталей. Сокровище складировали в коробки и принесли в музей. И только в прошлом году начали реставрировать – хрупкие детали собрали на простую деревянную основу, а пространства заполнили иконами, которые хранились в фондах музея. Вот такая интересная история иконостаса, который теперь можно увидеть в постоянной экспозиции зала иконописи Галереи сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева на улице Карла Маркса, 23.
На самом деле, фаянсовый иконостас в левом приделе собора Бориса и Глеба появился во время реконструкции храма в сер. ХХ в - он был перенесен сюда, предположительно, из закрытой церкви села Ижевское.Росписи собора также принадлежат сер. XX в - их выполнили палехские мастера.
Погост-Голенково. Церковь Николая Чудотворца.
Фаянсовый иконостас Южного придела церкви в Голенково (кон.XIXв).
Царские врата придела Никольской церкви.
"Благовещенье" с Царских врат.
Евангелист Лука.Фрагмент иконостаса.Нижняя часть иконостаса.Северный придел трапезной
Храм Покрова Божией Матери, ЗаречныйФарфоровый иконостас в Храме Во имя Покрова Божией Матери г.Заречный
30 августа 2017 года в Ярцеве состоялось освящение нового храма в честь Георгия Победоносца.
Этот храм расположен в микрорайоне Пионерный, построенном в 1970–1980-е годы для работников завода «Двигатель». Особенностью храма является фарфоровый иконостас, что выделяет его среди множества российских церквей.Идея возрождения фарфорового иконостаса в Ярцеве возникла в 1998 году, когда при раскопках около бездействовавшего в советское время храма Петра и Павла дореволюционной постройки были обнаружены фрагменты фарфора. По мнению специалистов, фрагменты принадлежали уникальному фарфоровому иконостасу высокого художественного исполнения. В постсоветский период по оставшимся кусочкам иконостас был воссоздан мастерами и установлен в новом храме.
Архангельский храм в с. Мордово
Деревянная Архангельская церковь, возведенная в XVIII веке, сгорела во время пожара в апреле 1858 года, поэтому в селе построили новый решили выстроить большой, каменный, что и было осуществлено в 1909 году. При отделке интерьера церковного здания мордовцы опять пошли на своего рода эксперимент – заказали керамический иконостас.Последний стоит до сих пор, являясь уникальной достопримечательностью, – вероятно, самым большим в России из сохранившихся подобных сооружений. В современных изданиях иконостас называют «фарфоровым».В действительности, он сделан из фаянса на фабрике товарищества М.С. Кузнецова.
Покровский Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь недалеко от Ярцева на СмоленщинеВ октябре 1941 года в Вяземском районе произошли страшные события. Вяземская оборонительная операция была организована, чтобы выиграть время для сосредоточения резервов и не допустить прорыва главных сил немецкой группы армий «Центр» к Москве. Эта операция получила название "Вяземский котел". Прорыв окружения группой наших войск был осуществлен 11-12 октября в районе деревни Всеволодкино, тем самым был сорван план гитлеровских войск по молниеносному захвату Москвы.Теперь на этом месте возвели монастырь, который стал местом молитвенного поминовения всех погибших в эти страшные военные годы.Придел Иоанна Воина выполнен из фарфора воронежскими мастерами:
Большая Валяевка Пензенская область храм. Храм иконы Божьей матери Валяевка.
В 1799 году новым владельцем валяевских земель стал Николай Саввич Печерин. Он выстроил рядом с источником каменную церковь взамен деревянной, а потом и часовню. В тридцатые годы церкви были закрыты и расхищены, колокольня сломана, иконы изрублены и сожжены.
Долгие десятилетия остатки некогда двух величественных храмов представляли собой скорбное зрелище. Но их толстые стены, скрепленные в монолит яично-известковым раствором, все же устояли «пред бурями судьбы жестокой». Сохранились даже остатки росписей на сводах, несмотря на варварское использование святынь.
В одном из храмов находилась колхозная бензозаправка, а другой долгие годы служил овощехранилищем…
Пришло время возрождать русские святыни. Благо не оскудела добродетелями русская земля. Храмовый комплекс в Валяевке взялся привести в порядок генеральный директор АО «Пензтяжпромарматура» Александр Чернышев.
В начале нового тысячелетия была восстановлена и отреставрирована часовня. Затем настала очередь малого храма, и спустя пару лет он также предстал в прежнем великолепии. А в 2006 году началось возрождение центрального пятиглавого храма. Реставрация заняла почти 20 лет…
Одновременно была сооружена и колокольня.
Александр Анатольевич не спешил, уделяя внимание мелочам и лично контролируя работы на всех этапах.
— Это место должно стать жемчужиной Сурского края и, как прежде, собирать тысячи людей, — говорил он.
Когда пришло время ставить алтарь, специалисты выбрали фарфоровый. Делали его по особому заказу. И он стал настоящим украшением храма.
Внутреннее убранство и иконостас
Христо-Рождественский кафедральный собор Липецка
Кафедральный собор Рождества Христова по праву считается духовным центром Липецка, одним из его символов, архитектурной жемчужиной и доминантой. В 1930-х годах церковь закрыли и все имущество вывезли. Верующим удалось спасти лишь часть икон и распятие на Голгофе. Последнее после Великой Отечественной войны было передано в открывшуюся Преображенскую церковь.
А тогда, в начале 1930-х, власти ломали голову над тем, как использовать здание собора, отобранное у верующих. Сперва его хотели приспособить под общежитие для рабочих, но после подсчёта затрат на перестройку решили, что это дорого и объявили об устройстве в соборе театра. Пролетарский театр так и не создали, собор превратили в склад зерна и овощей. А в трапезной разместился краеведческий музей, находившийся там согласно документам уже 29 января 1933 г. Музей стал как бы обоснованием необходимости свершившегося, так как пустующим собор оставить не могли.
Не вернула власть собор и в послевоенное время, когда было открыто несколько храмов в городе и на территории нынешней Липецкой области.
Лишь в 1949 г. Липецкий горсовет подтвердил статус собора как памятника архитектуры. До 1956 г. в храмовой части собора действовал склад, а притвор и трапезная использовались под музей.
В 1991 году собор вернули церкви. Собор начали поэтапно реставрировать. В 2004 г. купола его засияли золотом – покрытие из нитрида титана, похожее на драгоценный металл, но более доступно и долговечно. В 2005 г. фасады соборного храма заиграли яркими красками.
Отдельные росписи удалось воссоздать по сохранившимся фрагментам. Несколько подлинных фресок итальянской работы XIX в. сохранилось в алтарях трапезной части собора и над входом в трапезную из притвора.
В 2003 г. в связи с созданием самостоятельной Липецкой и Елецкой епархии Христо-Рождественский собор вновь стал кафедральным.
Продолжается благоукрашение внутренних интерьеров. К настоящему времени у главного алтаря собора установлен фарфоровый иконостас с писаными по золоту иконами.Фарфоровыми иконостасами украшены приделы в честь Свт. Николая Чудотворца и прп. Серафима Саровского.Придел Серафима Саровского
Среди особых храмовых святынь, находящихся в соборе в настоящий момент, следует назвать фарфоровую раку с 81 частицей мощей Киево-Печерских чудотворцев из Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры, а также частицами мощей свт. Тихона Задонского, свт. Митрофана Воронежского, прп. Илариона Троекуровского, вмч. целителя Пантелеимона и Вифлеемских младенцев. Рака находится под фарфоровой сенью с множеством хрустальных лампад. Фарфоровая рака с частицами мощей святых угодников
Справа в храмовой части собора вынесена для поклонения частица мощей святого старца Федора Кузьмича, по преданию – Государя Императора Александра I, взявшего на себя, спустя 24 года правления, подвиг странничества и юродства во искупление греха участия в заговоре против убиенного отца Государя Императора Павла I. Юный наследник не предусмотрел, что свержение с трона отца-Императора обернется его гибелью от рук заговорщиков. Свершившаяся трагедия наложила отпечаток на всю последующую жизнь и правление Александра. Не выдержав мук совести, Александр I согласно преданию получает благословение на подвиг странничества. Инициировав свою кончину в Таганроге, Александр направляется в Томск, где подвизается в подвигах поста, молитвы и покаяния. Высота покаяния соделала его избранным сосудом Божественной благодати, так что уже при жизни блаженного старца Феодора Кузьмича стали почитать за святого. После его смерти при нем были найдены вещи, указывавшие на его царское происхождение, которые впоследствии хранились в кабинете Александра III с подписью «вещи моего дедушки». Так в православных храмах незримо соединяются эпохи и судьбы людей…
В центре - икона Собора Липецких святых. Перед иконой - аналой с иконой и частицей мощей блаженного старца Федора Кузьмича
В правой стороне от центрального иконостаса находится икона Собора Липецких святых, праздник которых совершается 23 сентября в день памяти первого Липецкого епископа свщмч. Уара (Шмарина). Особо почитается липчанами икона Божией Матери Липецкая “Страстная"в фарфоровом киоте, находящаяся ныне в храмовой части собора слева от главного иконостаса.Напротив иконы Божией Матери, с левой стороны, в фарфоровом киоте расположена икона сщмч. Уара, епископа Липецкого, причисленного к лику святых на юбилейном Архиерейском соборе в 2000 г.
Николо-Зарецкий храм был построен в Туле в 1730-1734 годы на деньги Акинфия Демидова – туляка и основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири.В советские годы церковь разграбили и закрыли.После возвращения здания верующим храм украсили три фарфоровых иконостаса, а на стенах появились необычные фрески с красноармейцами-карателями.Ну чтож, история была такой и незачем ее скрывать.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях
Иконостас храма Покрова Богородицы в Филях:Это потрясающий по своей красоте резной золоченый иконостас (на фото выше). Храм был построен в 17 веке по указанию Льва Нарышкина. Позднее все архитектурное течение этого периода стали называть «нарышкинским». Иконостас называют резным чудом, настолько уникален и пышен резной декор на нем.Богатый растительный орнамент, созданный из дерева одним из лучших мастеров Оружейной палаты – Карпом Ивановичем Золотаревым. Ключевая идея мастера заключалась в том, что иконостас предстает перед нами будто бы райским садом, с огромным количеством растений, плодов, листьев. А святые пребывают в этом «саду».Иконы здесь впервые меняют свои привычные формы и становятся овальными или многогранными, разных размеров. Ушло и четкое деление по ярусам, знакомое нам по иконостасам всех предыдущих эпох.Интересна и форма резьбы. В отличие от плоской, глухой характерной для русских мастеров – появилась флемская (прорезная, объемная, полускульптурная).Это позволяло удивлять невиданной прежде пышностью резного декора, его визуальной легкостью.
Успенский собор Рязанского Кремля — один из символов города Рязани.
Он был построен в период с 1693 по 1699 годы зодчим Яковом Григорьевичем Бухвостовым в стиле нарышкинского барокко.Уникальный деревянный иконостас Успенского собора в Рязанском КремлеВ Успенском соборе находится уникальный деревянный резной иконостас высотой вместе с венчающим его распятием почти 26 метров. Он сделан из липы. Стволы его колонн вырезаны из единого куска дерева. Узор деревянной резьбы перекликается с белокаменным орнаментом внешней части собора, создавая единый стиль.Этот иконостас — художественный шедевр, не имеющий аналогов. В нём семь основных полных ярусов и один, верхний, — дополнительный, с распятием и рядом икон с изображениями Страстей Господних. С момента создания и до сих пор он сохраняет за собой звание самого высокого в России.Иконостас изготавливала артель резчиков-мастеров Московской Оружейной палаты под руководством Сергея Христофорова. По некоторым данным, вся работа до окончательного результата заняла 13 лет. В начале XVIII и в середине XIX веков иконостас покрывали золочением. Сейчас золочение немного сохранилось лишь на отдельных элементах.Иконы для иконостаса писались Николаем Соломоновым Бургаровым, последователем и учеником Симона Ушакова. Однако позже, в XIX веке, некоторые образы обновлялись и переписывались.Всего в иконостасе 155 икон. Успенский собор и иконостас дошли до наших дней практически в первозданном виде.
Церковь Троицы Живоначальной в Троице-Лыкове
Иконостас в церкви Троицы Живоначальной в селе Троицком-Лыкове - еще один интересный иконостас, конца 17-го - начала 18 века.Резной золоченый иконостас здесь отличается большими размерами (10 метров в высоту) и пышным орнаментом. Барочные виноградные гроздья и другой растительный декор пышно украшают этот иконостас.
В 1935 году храм объявили памятником архитектуры мирового значения. Однако к началу 21 века, когда решено было приступить к реставрационным и другим восстановительным работам, церковь была частично разрушена, а иконостас практически утрачен. Дело в том, что за советский период храм неоднократно передавался из рук в руки и служил различным общественным целям (например, известно, что однажды он был отдан для туркменских детей, которых привезли в село).Троицкий храм. Фрагмент иконостаса. 1982 г.
Решением Мосгорисполкома в 1985 г. усадьба и участок деревни Троицкое-Лыково были переданы Институту атомной энергии им. И.В. Курчатова для строительства профилактория при обязательном условии проведения восстановительных и реставрационных работ. Но в результате «бережения» бывшей усадьбы с «помощью» курчатовцев из 37 усадебных построек, доживших до 1985 г. (когда они приняли это имение к себе на баланс), сохранились лишь два храма и 8 других строений.
В октябре 1989 года обезглавленный, полуразрушенный храм Успения в Троице-Лыково был возвращен Православной Церкви. Его окружали горы мусора, на колокольне росли деревья, некогда прекрасный парк пришел в полное запустение, были варварски уничтожены некрополь и часовня-усыпальница, где была захоронена последняя владелица имения Ю.М. Карзинкина. 31 марта 1990 года, в день Похвалы Пресвятой Богородицы, храм был вновь освящен малым иерейским чином.
Постепенно храм Успения Пресвятой Богородицы был восстановлен: возведена колокольня, по старинным фотографиям воссозданы купол и крыша, реконструированы иконостас, киоты, алтарь, перед которым уложен новый гранитно-мраморный пол, а стены украшают прекрасные иконы. Перед алтарем храма Успения устроены две могилы, в которых захоронены останки, обнаруженные поблизости при земляных работах.30 октября 2011 года воссозданный храм Успения Пресвятой Богородицы был освящен великим чином Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
После передачи храмов подворья Покровской обители были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы, которые начались с очистки территории от строительного и прочего мусора (95% территории было захламлено).За прошедшие годы был полностью отреставрирован величественный храм Живоначальной Троицы, православная гимназия, здание богадельни, дом причта; на прежнем фундаменте отстроен дом архитектора Ропета – настоящий памятник деревянного зодчества. Возведен корпус для детского приюта, сестринская трапезная; в одном из зданий, использовавшихся ранее как склад, обустроена трапезная для прихожан и церковная лавка.
«В 1990-е годы Успенский храм был передан Церкви, но объем восстановительных работ был настолько велик, что осуществить все сразу было очень сложно. Когда в 2010 году я приехал сюда, это место поразило меня своей красотой и своей запущенностью. Я понял, что нужны особые усилия для того, чтобы возродить его первоначальную красоту, и Господь посетил меня мыслью о том, что, как в 1917 году здесь была организована женская община, поставившая своей целью помощь страждущим, так и в наше время здесь должен быть женский монастырь. Зная, как помогает верующим матушка Матрона, в том числе строить и восстанавливать святыни, зная также об особых способностях игумении Феофании организовывать такого рода работу, я вознамерился передать Покровскому женскому монастырю это место для организации подворья. Сегодня мы можем засвидетельствовать, что практически все восстановлено, в том числе замечательные деревянные постройки, архитектурный шедевр, получивший имя его создателя Ропета, а ведь от этого дома в 2010 году, когда я к нему подходил, оставался только подвал…
В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону преподобного Серафима Саровского с житием. По преданию, преподобный Серафим останавливался в Троице-Лыкове по дороге в Саров.
Церковь Климента Папы Римского в МосквеИконостас церкви Климента Папы Римского.Этот иконостас образец эпохи барокко, он сохранился практически полностью в первоначальном виде. Иконостас охватывает два этажа храма.
Золоченый, резной, со сложной необычной ломаной конфигурацией. Иконы здесь представляют собой строгие вытянутые вверх прямоугольники и квадраты, но украшенные богатой золоченой рамой, дополненные колоннами, скульптурами и другим декором.
Удивительны и необычны скульптуры ангелов, расположенные на ярусах этого иконостаса. Высота каждой из фигур – больше полутора метров.Климентовская церковь пережила страшный пожар 1812 года, войны и революции, но сохранила оригинальные интерьеры XVIII века. Всех, кто входит сюда, поражает богатое внутреннее убранство и царящая внутри торжественная атмосфера.
Храм Христа СпасителяИконостас храма Христа Спасителя:
Самый дорогой, самый высокий и самый красивый иконостас в Москве – это центральный иконостас в Храме Христа Спасителя. Он впечатляет своими размерами и необычным внешним видом. Такой иконостас является уникальным в своем роде. очень красивый и необычный иконостас, напоминающий терем.
Это восьмигранная часовня, украшенная в русском стиле.
Колонны и столбики, кокошники и луковичные главы, бронзовый позолоченный шатер в верхней части – все это напоминает силуэты Кремля и Покровского собора, символизирует Москву и Россию в целом.
Высота иконостаса сопоставима с 6-тиэтажным домом.
Этот иконостас инкрустирован цветными породами мрамора. Иконостас является четырёхъярусным.
Конечно, это далеко не все иконостасы, отличающиеся своей красотой и великолепием.
Но закончить хочу фотографией церкви Святого Игоря ЧерниговскогоПотроена она не так давно. Знаете в чем ее исключительность? Церковь венчают купола оригинальной конструкции, изготовленные из фарфора.Главный купол шириной около 10 м состоит из 18 000 фарфоровых плиток, покрытых кобальтовой глазурью.Он разделён на 24 сегмента, отделённые друг от друга золочёными перемычками.
Вот такая красота!
