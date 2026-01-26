Некоторые храмы и иконостасы

Его создали для домовой церкви сиропитательного заведения, которое располагалось на улице Преоброженской (здание ИСХА на ул. Тимирязева, - прим.авт.), - рассказала на радио «Комсомольская правда» в Иркутске старший научный сотрудник отдела фондов Иркутского областного художественного музея Софья Шемякина.– Его создали в 1838 году купцы Иван и Логгин Медведниковы. Братья исполнили волю умершей матери, благотворительницы Елизаветы Михайловны, которая завещала сыновьям создать в Иркутске приют, оставив на это 70 тысяч рублей. Купцы занимались его убранством, и содержанием.Для этого приюта и был заказан наш уникальный фарфоровый иконостас. Его установили на третьем этаже здания в 1892 году, сразу же освятили. А в 1920-ом году сиропитательный дом закрыли и, как это часто было в те времена, иконостас разобрали. Деревянное убранство и иконы выбросили и чудом кто-то сохранил 150 фарфоровых деталей. Сокровище складировали в коробки и принесли в музей. И только в прошлом году начали реставрировать – хрупкие детали собрали на простую деревянную основу, а пространства заполнили иконами, которые хранились в фондах музея. Вот такая интересная история иконостаса, который теперь можно увидеть в постоянной экспозиции зала иконописи Галереи сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева на улице Карла Маркса, 23.

Погост-Голенково. Церковь Николая Чудотворца.

Фаянсовый иконостас Южного придела церкви в Голенково (кон.XIXв).



Царские врата придела Никольской церкви.



"Благовещенье" с Царских врат.



Евангелист Лука. Фрагмент иконостаса. Нижняя часть иконостаса. Северный придел трапезной

Храм Покрова Божией Матери, Заречный Фарфоровый иконостас в Храме Во имя Покрова Божией Матери г.Заречный

30 августа 2017 года в Ярцеве состоялось освящение нового храма в честь Георгия Победоносца.

Этот храм расположен в микрорайоне Пионерный, построенном в 1970–1980-е годы для работников завода «Двигатель». Особенностью храма является фарфоровый иконостас, что выделяет его среди множества российских церквей. Идея возрождения фарфорового иконостаса в Ярцеве возникла в 1998 году, когда при раскопках около бездействовавшего в советское время храма Петра и Павла дореволюционной постройки были обнаружены фрагменты фарфора. По мнению специалистов, фрагменты принадлежали уникальному фарфоровому иконостасу высокого художественного исполнения. В постсоветский период по оставшимся кусочкам иконостас был воссоздан мастерами и установлен в новом храме.

Архангельский храм в с. Мордово

Деревянная Архангельская церковь, возведенная в XVIII веке, сгорела во время пожара в апреле 1858 года, поэтому в селе построили новый решили выстроить большой, каменный, что и было осуществлено в 1909 году. При отделке интерьера церковного здания мордовцы опять пошли на своего рода эксперимент – заказали керамический иконостас. Последний стоит до сих пор, являясь уникальной достопримечательностью, – вероятно, самым большим в России из сохранившихся подобных сооружений. В современных изданиях иконостас называют «фарфоровым». В действительности, он сделан из фаянса на фабрике товарищества М.С. Кузнецова.



Покровский Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь недалеко от Ярцева на Смоленщине В октябре 1941 года в Вяземском районе произошли страшные события. Вяземская оборонительная операция была организована, чтобы выиграть время для сосредоточения резервов и не допустить прорыва главных сил немецкой группы армий «Центр» к Москве. Эта операция получила название "Вяземский котел". Прорыв окружения группой наших войск был осуществлен 11-12 октября в районе деревни Всеволодкино, тем самым был сорван план гитлеровских войск по молниеносному захвату Москвы. Теперь на этом месте возвели монастырь, который стал местом молитвенного поминовения всех погибших в эти страшные военные годы. Придел Иоанна Воина выполнен из фарфора воронежскими мастерами:

Большая Валяевка Пензенская область храм. Храм иконы Божьей матери Валяевка.

В 1799 году новым владельцем валяевских земель стал Николай Саввич Печерин. Он выстроил рядом с источником каменную церковь взамен деревянной, а потом и часовню. В тридцатые годы церкви были закрыты и расхищены, колокольня сломана, иконы изрублены и сожжены.

Долгие десятилетия остатки некогда двух величественных храмов представляли собой скорбное зрелище. Но их толстые стены, скрепленные в монолит яично-известковым раствором, все же устояли «пред бурями судьбы жестокой». Сохранились даже остатки росписей на сводах, несмотря на варварское использование святынь.

В одном из храмов находилась колхозная бензозаправка, а другой долгие годы служил овощехранилищем…

Пришло время возрождать русские святыни. Благо не оскудела добродетелями русская земля. Храмовый комплекс в Валяевке взялся привести в порядок генеральный директор АО «Пензтяжпромарматура» Александр Чернышев.

В начале нового тысячелетия была восстановлена и отреставрирована часовня. Затем настала очередь малого храма, и спустя пару лет он также предстал в прежнем великолепии. А в 2006 году началось возрождение центрального пятиглавого храма. Реставрация заняла почти 20 лет…

Одновременно была сооружена и колокольня.

Александр Анатольевич не спешил, уделяя внимание мелочам и лично контролируя работы на всех этапах.

— Это место должно стать жемчужиной Сурского края и, как прежде, собирать тысячи людей, — говорил он.

Когда пришло время ставить алтарь, специалисты выбрали фарфоровый. Делали его по особому заказу. И он стал настоящим украшением храма.

Внутреннее убранство и иконостас

Христо-Рождественский кафедральный собор Липецка

Кафедральный собор Рождества Христова по праву считается духовным центром Липецка, одним из его символов, архитектурной жемчужиной и доминантой. В 1930-х годах церковь закрыли и все имущество вывезли. Верующим удалось спасти лишь часть икон и распятие на Голгофе. Последнее после Великой Отечественной войны было передано в открывшуюся Преображенскую церковь.

А тогда, в начале 1930-х, власти ломали голову над тем, как использовать здание собора, отобранное у верующих. Сперва его хотели приспособить под общежитие для рабочих, но после подсчёта затрат на перестройку решили, что это дорого и объявили об устройстве в соборе театра. Пролетарский театр так и не создали, собор превратили в склад зерна и овощей. А в трапезной разместился краеведческий музей, находившийся там согласно документам уже 29 января 1933 г. Музей стал как бы обоснованием необходимости свершившегося, так как пустующим собор оставить не могли.

Не вернула власть собор и в послевоенное время, когда было открыто несколько храмов в городе и на территории нынешней Липецкой области.

Лишь в 1949 г. Липецкий горсовет подтвердил статус собора как памятника архитектуры. До 1956 г. в храмовой части собора действовал склад, а притвор и трапезная использовались под музей.

В 1991 году собор вернули церкви. Собор начали поэтапно реставрировать. В 2004 г. купола его засияли золотом – покрытие из нитрида титана, похожее на драгоценный металл, но более доступно и долговечно. В 2005 г. фасады соборного храма заиграли яркими красками.

Отдельные росписи удалось воссоздать по сохранившимся фрагментам. Несколько подлинных фресок итальянской работы XIX в. сохранилось в алтарях трапезной части собора и над входом в трапезную из притвора.

В 2003 г. в связи с созданием самостоятельной Липецкой и Елецкой епархии Христо-Рождественский собор вновь стал кафедральным.

Продолжается благоукрашение внутренних интерьеров. К настоящему времени у главного алтаря собора установлен фарфоровый иконостас с писаными по золоту иконами. Фарфоровыми иконостасами украшены приделы в честь Свт. Николая Чудотворца и прп. Серафима Саровского. Придел Серафима Саровского

Среди особых храмовых святынь, находящихся в соборе в настоящий момент, следует назвать фарфоровую раку с 81 частицей мощей Киево-Печерских чудотворцев из Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры, а также частицами мощей свт. Тихона Задонского, свт. Митрофана Воронежского, прп. Илариона Троекуровского, вмч. целителя Пантелеимона и Вифлеемских младенцев. Рака находится под фарфоровой сенью с множеством хрустальных лампад. Фарфоровая рака с частицами мощей святых угодников

Справа в храмовой части собора вынесена для поклонения частица мощей святого старца Федора Кузьмича, по преданию – Государя Императора Александра I, взявшего на себя, спустя 24 года правления, подвиг странничества и юродства во искупление греха участия в заговоре против убиенного отца Государя Императора Павла I. Юный наследник не предусмотрел, что свержение с трона отца-Императора обернется его гибелью от рук заговорщиков. Свершившаяся трагедия наложила отпечаток на всю последующую жизнь и правление Александра. Не выдержав мук совести, Александр I согласно преданию получает благословение на подвиг странничества. Инициировав свою кончину в Таганроге, Александр направляется в Томск, где подвизается в подвигах поста, молитвы и покаяния. Высота покаяния соделала его избранным сосудом Божественной благодати, так что уже при жизни блаженного старца Феодора Кузьмича стали почитать за святого. После его смерти при нем были найдены вещи, указывавшие на его царское происхождение, которые впоследствии хранились в кабинете Александра III с подписью «вещи моего дедушки». Так в православных храмах незримо соединяются эпохи и судьбы людей…

В центре - икона Собора Липецких святых. Перед иконой - аналой с иконой и частицей мощей блаженного старца Федора Кузьмича

В правой стороне от центрального иконостаса находится икона Собора Липецких святых, праздник которых совершается 23 сентября в день памяти первого Липецкого епископа свщмч. Уара (Шмарина). Особо почитается липчанами икона Божией Матери Липецкая “Страстная"в фарфоровом киоте, находящаяся ныне в храмовой части собора слева от главного иконостаса. Напротив иконы Божией Матери, с левой стороны, в фарфоровом киоте расположена икона сщмч. Уара, епископа Липецкого, причисленного к лику святых на юбилейном Архиерейском соборе в 2000 г.

Николо-Зарецкий храм был построен в Туле в 1730-1734 годы на деньги Акинфия Демидова – туляка и основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири. В советские годы церковь разграбили и закрыли. После возвращения здания верующим храм украсили три фарфоровых иконостаса, а на стенах появились необычные фрески с красноармейцами-карателями. Ну чтож, история была такой и незачем ее скрывать.