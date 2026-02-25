Самый молодой кавалер орденов Славы Иван Кузнецов

Подбил первый танк в 14 лет. «Отец не любил говорить о войне, слишком глубокий след она оставила в его душе. Ведь тогда ему пришлось очень быстро повзрослеть. Он был несколько раз ранен, осколок засел в ноге и постоянно беспокоил» - вспоминала дочь героя войны Ивана Кузнецова.

Фронтовик не оставил воспоминаний, но его подвиги отражены в наградных документах.

Рассказываем, как 14-летний парень попал на фронт и за что получил боевые награды.

Иван успел окончить 7 классов сельской школы, когда началась война. Осенью 1941 года его село в Ростовской области занял враг. Оккупированную территорию Красная Армия окончательно освободила лишь спустя два года, в феврале 1943.

Ивану тогда было 14 лет - по законам военного времени почти взрослый. Настойчивый парень напросился на фронт и стал сыном полка в артиллерийской части.

Однако самого Ваню скромные обязанности сына полка — быть, что называется, на подхвате — не устраивали. Он хотел делом доказать, что и в боевой работе не подкачает. Начинал с должности подносчика боеприпасов. Но уже через неделю-другую командир батареи, заметив, что паренек силой не обделен, назначил его уже более значимым номером расчета — заряжающим, а в июне 1943 - наводчиком.

Вскоре выяснилось, что Кузнецов, у которого за плечами были еще довоенные семь классов (успел некоторые пройти в режиме два класса за год), еще и быстро считает. Да и глазомер, реакция — отменные. Вот и решили в июне 1943 года после переформирования полка попробовать его на месте наводчика орудия. Вышло, что это попадание в «десятку»: парень оказался человеком на своем месте.

3 сентября 1943 года в районе села Долгенькое в Харьковской области расчет Кузнецова уничтожил танк «Тигр» и пулеметную точку врага.

12 сентября в районе города Барвенково, находясь под артиллерийским огнем, расчет уничтожил немецкое орудие, минометную батарею и наблюдательный пункт врага. За этот подвиг 14-летний Иван получил медаль «За отвагу».

26 февраля 1944 в бою в районе хутора Отрадный Херсонской области наводчик Кузнецов отбил 4 контратаки, уничтожив 100 вражеских солдат и офицеров, а также 6 дзотов и танк противника. В феврале 1944 года в ходе боев на юге Украины уничтожил вражеский танк и шесть дзотов, точным огнем отражал контратаки пехоты противника. За этот очередной экзамен на ратную зрелость рядовой Кузнецов, которому только-только исполнилось пятнадцать, получил первый орден — Красной Звезды. А вскоре и повышение в звании — стал ефрейтором. 15 января 1945 года, в районе населённого пункта Забадрове в Польше, Кузнецов был ранен осколком немецкого снаряда. Несмотря на боль, он продолжил бой. Огнем орудия Кузнецов подавил 2 пулемета и разрушил 2 дзота. За этот подвиг 17-летний наводчик был награжден орденом Славы III степени.

Когда в одном из расчетов погиб командир орудия, то командир дивизиона, недолго думая, предложил на эту должность кандидатуру ефрейтора Ивана Кузнецова. Да, всего шестнадцать исполнилось, зато орел! В бою не струсит и пример во всем покажет. Солдаты постарше хотя и относятся к нему чуть ли не по-отечески, но авторитет признают. Опять же два ордена и медаль «За отвагу» заслужить на фронте непросто.

Второй орден Славы Кузнецов получил за штурм немецкой крепости Кюстрин в марте 1945 года. В этом бою Иван был назначен командиром орудия, его расчет поддерживал наступающую пехоту. Немцы засели в домах, откуда их было трудно выбить стрелковым оружием. В ходе городского боя расчет Кузнецова выкатил пушку на прямую наводку и поразил 3 пулеметные точки, которые не давали пехоте продвинуться вперед.

Доверие новоиспеченный гвардии младший сержант Кузнецов оправдал. Именно его орудие, выставленное на прямую наводку, подавило несколько пулеметов гитлеровцев, и наша пехота смогла выполнить боевую задачу. Весь расчет наградили, в том числе командира — орденом Славы 2-й степени.

Орден Славы I степени Иван заслужил в боях за пригород Берлина Нойкельн. 25 апреля, под сильным огнём противника, орудийный расчёт Ивана Кузнецова прямой наводкой уничтожил зенитное и противотанковое орудия, 3 пулемёта и разрушил дом, где засела группа автоматчиков.

Фронтовики вспоминают бои за Берлин как особенно ожесточенные: столица Германии была сильно укреплена и обороняли ее отборные германские войска с особым упорством. Опять же тем, кто прошел фронтовыми дорогами почти четыре года, не хотелось умирать в самом конце войны… Но есть приказ, который надо выполнить. Это понимал и Кузнецов со своими подчиненными. Вот тут и прежний опыт боев в городе пригодился.

Расчет вовремя подоспел на одну из узких берлинских улиц, где застопорилось наше наступление. Задача непростая: огонь прямой наводкой, где промахнуться нельзя — будешь уничтожен ответным огнем. В скоротечном бою артиллеристы вывели из строя два орудия — зенитное и противотанковое, а также несколько пулеметов. По сути, именно расчет Кузнецова обеспечил успех стрелкового батальона.

Понятно, что командира орудия надо наградить. Хорошо бы орденом Славы 1-й степени — достоин! Но тут было опасение: награждали первой степенью только Указом Президиума Верховного Совета СССР — это ведь как присвоение звания Героя Советского Союза. Вдруг в Москве посмотрят, что и возрастом не вышел, да и 2-й степенью награжден всего месяц назад.

При случае доложили командующему 1-м Белорусским фронтом Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Он был в курсе того самого успешного уличного боя и роли в нем артиллеристов. Удивился, что командиру орудия всего шестнадцать, но резолюцию вынес однозначную: наградить настоящего героя орденом Славы 1-й степени и об остальных номерах расчета не забыть. Разве что искала эта награда юного артиллериста долго — вручили ее через год после Победы, в мае 1946 года.

Иван Филиппович Кузнецов стал самым молодым полным кавалером ордена Славы – этот статус приравнивается к званию Героя Советского Союза. Его представили к ордену Славы I степени в 16 лет в апреле 1945 года, а наградили им в мае 1946 года. Кузнецову тогда было 17 лет.

Полным кавалером ордена Славы сержант Иван Кузнецов поступил в Орловское бронетанковое училище имени М.В.Фрунзе. Окончил его в 1949-м и начал офицерскую службу в войсках. Понятно, что такие заслуженные фронтовики были у кадровиков на особом счету. Вот командиру танкового взвода лейтенанту Ивану Кузнецову нашли престижную должность адъютанта генерала — заместителя командующего армией.

Теплое место в штабе, да еще и с перспективой роста. Однако такая должность опаленному войной офицеру пришлась не по душе — он написал рапорт с просьбой вернуть его в войска. Вернули, но потом долго новых вариантов карьерного роста не предлагали. Сказалось и хрущевское сокращение армии. В запас капитан Иван Кузнецов уволился в 1969 году и остался жить в том же городе, где закончил службу — в Борисове Минской области. Работал в военкомате, потом на одном из заводов — привык трудиться. Умер 21 января 1989 года.

То ли перестроечная чехарда конца 1980-х годов, а может, иная причина, но героя войны Ивана Кузнецова похоронили в январе 1989 года в городе Борисове скромно: обычный военкоматовский обелиск на кладбище на окраине без какого-либо указания на заслуги.

В то же время фронтовиков в Белоруссии традиционно чтут. Так, есть небольшой мемориал в честь десяти уроженцев Борисова и Борисовского района, удостоенных звания Героя Советского Союза.

Конечно, Иван Кузнецов родился не здесь и формально у него не тот статус, но он двадцать лет служил и работал в этом городе. Опять же полный кавалер ордена Славы — 1-й, 2-й и 3-й степени — вполне официально приравнивается к званию Героя Советского Союза.

К счастью, для многих людей, трепетно относящихся к истории Великой Отечественной войны и ее героям, лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто!» — призыв к конкретным делам по увековечению памяти.

Благодаря неравнодушным людям девять лет назад на доме, где жил Иван Филиппович Кузнецов, установили памятную доску, на кладбище появился новый памятник и, что, пожалуй, еще важнее, в борисовской гимназии №3 открыли музей, посвященный герою.

Могила долгие годы стояла неухоженной, в Борисове его не вспоминали на торжествах, хотя в книгах о войне и в Интернете о Кузнецове и его боевом пути упоминается неоднократно.

О почти заброшенной могиле Кузнецова написал в Интернете в конце 2013 года неравнодушный человек. И произошло чудо. Петербургский предприниматель и меценат Г.М. Погосян выделил средства на увековечение памяти героя. Полковник российской армии, уроженец города Борисова В. Волынец разыскал его родственников, создатель всероссийского проекта «Аллея российской славы» М. Сердюков безвозмездно передал в город бюст героя. Юным преемникам славы фронтовиков есть на кого равняться.

Не забыли об Иване Кузнецове и на малой родине.

В апреле 2015 года в Белоруссии в городе Борисове состоялись торжества, посвящённые памяти полного кавалера ордена Славы, донского казака Ивана Филипповича Кузнецова: освящено новое надгробие на его могиле; установлена мемориальная табличка на доме, где он жил, а бюст героя передан в борисовскую гимназию №3 — там создаётся его музей и учатся внуки Иван и Дарья.

На торжества в Белоруссию собрались родственники Ивана Филипповича, люди, которые были с ним знакомы.

И тут выяснилось, что на родине Кузнецова, в станице Мигулинской, нет никакого упоминания о памяти великого земляка.

Когда эта информация стала достоянием общественности, руководитель проекта «Аллея российской славы», находящегося под попечительством Российского военно-исторического общества, Михаил Леонидович Сердюков, живущий в Краснодарском крае, взялся за реализацию идеи увековечить образ орденоносца Ивана Кузнецова на его малой родине.

Заслуженный художник России, скульптор Александр Аполлонов изготовил бюст Кузнецова. Он был отлит из бронзы в специальной мастерской города Кропоткина. Оттуда памятник был доставлен в станицу Мигулинскую.

В этом благородном деле проявили своё содействие ростовская региональная общественная организация «Суворовско-нахимовский кадетский союз», Комитет по молодёжной политике Ростовской области, командование Южного военного округа.

Церемония открытия бюста И.Ф. Кузнецова прошла в торжественной обстановке с воинскими почестями, согласно Уставу гарнизонной и караульной службы. Для этого в Мигулинскую специально прибыли рота почётного караула и военный оркестр, которые построились в ряды у станичного мемориала рядом с открываемым памятником. Напротив памятника у здания Дома культуры собрались жители Мигулинской, ветераны войны и труда, школьники. Начальник отдела областного военного комиссариата по Чертковскому и Верхнедонскому районам подполковник В.Н. Гомонов доложил главе администрации Верхнедонского района А.Г. Болдыреву о готовности к церемонии открытия. Честь открыть памятник была предоставлена А.Г. Болдыреву, главе администрации Мигулинского сельского поселения Е.Д. Скилковой и целому ряду почётных гостей. В их числе были министр культуры Ростовской области А.А. Резванов, председатель Комитета по молодёжной политике Ростовской области В.Н. Бабин, руководитель ростовской региональной общественной организации «Суворовско-нахимовский кадетский союз» Г.Г. Титарчук, начальник отдела Российского военно-исторического общества В.Н. Ралдыгин, полковник Российской армии, автор идеи увековечивания памяти И.Ф. Кузнецова в белорусском городе Борисове В.Г. Волынец, полковник в отставке, военный пенсионер и краевед Ю.И. Галкин.

О Галкине — отдельное слово. Информацию об Иване Кузнецове отыскал военный пенсионер, полковник в отставке, краевед Ю.И. Галкин, будучи внештатным корреспондентом одной из военных газет. Именно Ю.И. Галкин выяснил, что Иван Кузнецов является тем солдатом, который получил ордена Славы трёх степеней в самом юном возрасте.

Именно Галкин, а не кто-то другой из вышеперечисленных официальных лиц, смог провести поистине колоссальную исследовательскую работу. Именно он стал рассказывать об этом при встречах с журналистами. Всё это попало в Интернет и стало достоянием общественности.

В ноябре 2015 года в станице Мигулинская Ростовской области торжественно открыли бюст полному кавалеру ордена Славы. Его изготовил заслуженный художник России скульптор Александр Аполлонов.

В Мигулинской Иван Кузнецов родился и прожил до шести лет, до переезда в соседний район. Церемония открытия прошла с воинскими почестями и военным оркестром, как и подобает в честь настоящего героя.

В это даже не верится, но факт остается фактом: в свои 16 лет Ваня Кузнецов не только удостоился очень почетной солдатской награды — ордена Славы, а стал полным его кавалером.

За годы Великой Отечественной войны все три ордена Славы заслужили 2674 человека. Многие из них удостоились высшей, 1-й степени посмертно, так и не встретив День Победы.

Иван Кузнецов остался жив, но о высоких наградах скромно умалчивал, а пиджак с тремя орденами Славы доставал из шкафа лишь на 9 мая.

Лариса, дочь И.Ф. Кузнецова, вспомнила (ей было 11 лет, когда он умер), что отец никогда не говорил о войне, по его мнению, это знать никому не нужно; что прикреплял свои боевые ордена только в день Победы, и только на гражданский костюм бежевого цвета (хотя, как офицер запаса, имел право надевать военную форму); что очень любил песню, в которой есть слова: «Казак поил коня из Дона» (старинная песня «От павших твердынь Порт-Артура»).

