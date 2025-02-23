Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Балу -
    Да не пробный шар надо запускать в их сторону, а надо как в старинной русской народной игре "городки": битами выбиваю...На что еще Азерба...
  • igor kim
    Всех русских надо возвращать на Родину, а присутствие "друзей" в России свести к предельному минимуму.На что еще Азерба...
  • Михаил Васильев
    Автор: 1. кем был Кравченко в лётной школе, инструктором или испытателем? Определись! 2. Во время ВОВ на наших самолё...Первый человек, п...

Масленица-2025 — когда гуляем, зачем едим блины (и при чем тут урожай)

0c45a0d2-4896-5ce0-a7ab-ad6da00a0f4b.jpgМасленица — это тот редкий случай, когда праздник не просто пережил века, но и почти не потерял своего размаха! Конечно, в современном мире сжигание чучела воспринимается больше как веселое шоу, а блины — как вкусное лакомство, но за всеми этими традициями скрывается целый пласт древней культуры.scale_720.pngВ 2025 году Масленица начнется 24 февраля и завершится 2 марта. Проводы зимы пройдут в первое воскресенье марта — самое время, когда зима еще борется за власть, но весна уже ощущается в воздухе.

Но вот что интересно: этот праздник, пусть и кажется чисто народным, напрямую зависит от церковного календаря! Масленица всегда наступает за восемь недель до Пасхи, а значит, ее даты в разные годы меняются. В 2025 году Пасху отмечают 20 апреля, так что и Масленица пришлась на довольно поздний срок.

Почему церковь не смогла запретить Масленицу?

Масленицу отмечали еще задолго до прихода христианства: это был праздник плодородия, посвященный проводам зимы и встрече теплого времени года.

Когда христианство стало главной религией на Руси, церковь пыталась искоренить языческие гуляния, но… не получилось. Народ был слишком привязан к празднику. Тогда власти пошли на компромисс: Масленицу «вписали» в православный календарь, назвав Сырной седмицей — последней неделей перед Великим постом, когда мясо уже запрещено, но молочные продукты еще можно есть.scale_720 (1).pngРаньше Масленица длилась целых две недели, но церковь урезала ее до одной. При этом суть осталась: блины, гуляния, проводы зимы, прощение обид и, конечно, финальный костер с сожжением чучела.

Блины — символ солнца или поминок?

Все привыкли думать, что блин — это символ солнца. Круглый, горячий, золотистый… Но историки говорят, что изначально блины были поминальной едой. В древности Масленица была не только праздником встречи весны, но и временем поминовения предков: люди верили, что духи умерших помогают с урожаем, а значит, их надо «задобрить».scale_720.jpgА вот традиция сжигания чучела, если копнуть глубже, тоже была не просто про зиму. После того как соломенную куклу предавали огню, ее пепел рассыпали по полям — верили, что это даст земле силу и принесет хороший урожай.

Как праздновали Масленицу раньше? И при чем тут браки?

Помимо еды и гуляний, Масленица всегда была временем сватовства. Молодежь каталась с ледяных горок, устраивала игры, а если кто-то познакомился и понравился друг другу, то свадьба назначалась после Пасхи. По сути, этот праздник служил мощным «социальным лифтом»: семьям давал возможность выгодно устроить браки, а молодежи помогал быстрее найти пару.scale_720 (1).jpgИностранцы, приезжавшие в Россию в XVI-XVII веках, сравнивали Масленицу с европейским Карнавалом, только вот в Европе стража следила за порядком, а в России — пировала вместе со всеми.

Масленичная неделя 2025: что значат дни

Каждый день Масленицы имеет свое название и смысл:

  1. Понедельник — встреча. Начало праздника, когда все готовятся к гуляниям и строят снежные горки. Раньше сваты в этот день договаривались, где будут гуляния и какие семьи могут породниться.

  2. Вторник — заигрыши. Время веселья и первых смотров. Молодежь каталась на санях и искала себе пару.

  3. Среда — лакомка. День, когда зять приходил к теще на блины. Считалось, что чем лучше теща накормит, тем крепче будут семейные отношения.

  4. Четверг — разгул. Наступала Широкая Масленица: работа прекращалась, начинались массовые гуляния. Катания, кулачные бои, хороводы, а вечером — прыжки через костер.

  5. Пятница — тещины вечерки. Теперь уже теща шла в гости к зятю, а он должен был ее достойно принять.

  6. Суббота — золовкины посиделки. Молодая жена приглашала родственниц мужа, показывала себя хозяйкой.

  7. Воскресенье — проводы зимы. Прощеное воскресенье — люди просили друг у друга прощения за все обиды, а вечером сжигали чучело зимы, символически расставаясь с прошлым.

05fd6af26cb4820885f159e439ff54e3_.jpgДни масленицы из 1908 года!

Чем Масленица интересна сегодня?

Несмотря на древнюю историю, Масленица осталась живым и любимым праздником. Сегодня ее отмечают больше ради тепла общения, вкусных блинов и радости от приближающейся весны. В городах устраивают ярмарки, театральные представления, маскарады, а в деревнях — гуляния в лучших традициях предков. Но даже в современном формате Масленица несет тот же смысл, что и сотни лет назад — это праздник обновления, радости, встречи весны и освобождения от всего лишнего.

А значит, блинчики в этом году — обязательны!

Где отметить Масленицу в 2025 году: главные российские центры праздника

Масленица — это не просто прощание с зимой, а настоящий фестиваль радости, блинов и народных гуляний! В 2025 году этот праздник обещает быть особенно ярким. Если хотите прочувствовать атмосферу веселья, вот лучшие места, где можно отметить Масленицу с размахом.scale_720 (2).jpgМосква: «Коломенское» — историческая Масленица

Столица всегда славится масштабными праздниками, и Масленица — не исключение. В музее-заповеднике «Коломенское» гостей ждут старинные обряды, театрализованные представления и народные игры. Готовят различные угощения, блины по старинным рецептам, а еще будут танцы, катания с гор и, конечно, традиционное сжигание чучела.
Даты: 1-2 марта.
Вход: от 2500 рублей.

Этномир (Калужская область): путешествие в мир традиций

Если хотите узнать, как отмечают Масленицу в разных культурах, отправляйтесь в «Этномир»: здесь можно посетить тематические мастер-классы, попробовать традиционные блюда народов мира и увидеть ритуальные танцы. Особый интерес вызывают обзорные экскурсии, где рассказывают об истории праздника и «Этномира».scale_720 (2).pngА ближе к вечеру — зрелищное сожжение чучела под аккомпанемент народной музыки!
Даты: 1-2 марта.
Стоимость программы: 1800 рублей.

Тверь: активный отдых и блины на свежем воздухе

В Парке приключений Павлова гостей ждут не только традиционные забавы, но и катание на санях, экскурсии к оленям и чаепитие. Для семей с детьми организуют кулинарные конкурсы, а тех, кто хочет глубже познакомиться с русской культурой, ждут экскурсии по древним улочкам Твери.
Даты: 22-24 февраля.
Вход свободный, дополнительные активности — по билетам (купить можно на месте).

Владимир: масленичный карнавал

Соборная площадь Владимира превратится в центр праздничных гуляний: здесь можно увидеть скоморохов, послушать выступления народных коллективов и стать участником костюмированного шествия.scale_720 (3).pngОсобый акцент сделают на народных забавах: перетягивание каната, бои мешками, лазание на столб за подарками. А в финале — сожжение чучела зимы.
Даты: 22-24 февраля.
Вход: от 200 рублей.

Суздаль: праздник в декорациях древнего города

Масленица в Суздале — это путешествие в прошлое. На Торговой площади пройдут представления с ряжеными и скоморохами, а в Музее деревянного зодчества организуют ремесленные мастер-классы. Одно из самых необычных событий — традиционные гусиные бои, которые устраивают только в Суздале.
Даты: 28 февраля-2 марта.

Ярославль: столица Масленицы

В Ярославле развернутся народные гулянья на нескольких площадках. Самое зрелищное мероприятие — парад масленичных кукол, а сожжение масленичного чучела совершится на Даманском острове.scale_720 (4).pngГостей ждут кулинарные битвы, концерты и целый масленичный поезд из повозок со скоморохами и гвардейцами Государыни Масленицы.
Даты: 1-2 марта.
Вход свободный.

Кострома: фестиваль народной культуры

Здесь Масленица — это целый фестиваль, на который съезжаются ремесленники, музыканты и артисты со всей России. Можно попробовать традиционные угощения, поучаствовать в мастер-классах по гончарному делу и ткачеству, увидеть старинные русские обряды.
Даты: 28 февраля — 2 марта.
Вход: зависит от мероприятий.

Сенгилей: столица блинов

Этот город славится своими уникальными рецептами блинов. Во время праздника можно будет попробовать десятки видов этого угощения: от классических до экзотических с ягодами и медом.scale_720 (5).pngУ Памятника блину начнутся праздничные шествия, еще в эти дни пройдут соревнования по скоростному поеданию блинов, народные танцы и театрализованные представления, а также молодецкие забавы — потешные бои.
Даты: 20-26 февраля.
Вход свободный.

Карелия: Масленица среди заснеженных просторов

На острове Кижи праздник проходит в духе древних традиций: туристов ждет катание на санях, народные песни и игры, гадания и экскурсии по музею-заповеднику. Здесь можно увидеть, как жили наши предки, попробовать старинные блюда, примерить традиционные костюмы.
Даты: 1 марта.
Вход: по билетам музея.

Калининград: Масленица в духе викингов

В деревне Кауп под Калининградом праздник проходит с элементами скандинавских традиций: гости смогут пострелять из лука, попробовать себя в кузнечном деле и принять участие в ритуалах с викингами. На следующий день гулянья переместятся в Центральный парк Калининграда, где устроят концерты и конкурсы.
Даты: 25-26 февраля.
Вход свободный.05fd6af26cb4820885f159e439ff54e3_.jpgПолезные советы для тех, кто планирует поездку

Одевайтесь по погоде — большинство мероприятий проходит на улице.
Приезжайте заранее — в популярных местах возможны очереди.
Попробуйте блины с необычными начинками — у каждой области свои традиционные рецепты.
Запаситесь зарядками и пауэрбанками — вам точно захочется сделать много фото!

Где бы вы ни решили провести Масленицу, главное — хорошее настроение и готовность веселиться!

https://dzen.ru/a/Z6N6u3mpXl1OLMyVphoto_2025-02-10_09-58-28.jpgКатание на Масленицу. Художник Алексей Степанов. 1910 год.119755473.gifПредыдущие материалы:

Масленица — забытый новый год славян
Масленица на Руси
Масленица в 2015 году
Как праздновали Масленицу в начале XX века

фото сегодня
история
знаменательная дата
Чёшева
наверх