Как Псков спасал русских, или Бесславные вражеские осады города-крепости

Псков — один из древнейших городов России, впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 903 годом. В 1348—1510 годах — столица независимой Псковской республики. В 1510 году присоединён к централизованному Русскому государству. До начала XVIII века Псков был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны.

В начале февраля 1582-го польское войско короля Батория вынужденно и бесславно завершило псковскую осаду. Русское упорство сломило вражеский напор. Упорное 5-месячное сопротивление псковичей заставило противника отступить. После заключения мира вернулись захваченные ранее поляками русские земли и пресеклось вторжение захватчиков в сердце Московского государства. Тогда Псков еще не знал, что вскоре снова придется спасать всю тогдашнюю Россию.

Ливонская война и планы врага на русский Псков-крепость

Стефан Баторий.

Карта Псковской земли в границах к 1462 году Расправившись с Казанским и Астраханским ханствами, стоявшими на пути Ивана Грозного в Сибирь и к Каспийскому морю, царь решил избавиться от Ливонского ордена. После успешных операций в начале Ливонской войны цель была достигнута, и Ливония потерпела поражение. Но военные достижения России насторожили её соседей - против Грозного выступили Литва с Польшей (Речь Посполитая), а позже и Швеция.Карта Псковской земли в границах к 1462 году



Одновременно на северо-запад Московского государства напал шведский король. Ситуация становилась настолько сложной, что не выдержи Псков осады, русские земли оказались бы разорены. А польскому предводителю оставалось бы лишь продвигаться по России до самого ее сердца. Понимая важность операции, Стефан Баторий напряг все имеющиеся ресурсы. Налоги собирались авансом на два года вперёд, масштабные средства были взяты в заем у европейских государей, наёмники собирались по всей Европе. Загодя подготовили надежные осадные орудия, наняли квалифицированных военных инженеров.

Превосходящие силы врага и спасительные маневры Шуйского

Брюллов. Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году Брюллов. Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году

Псковская крепость состояла из пяти крепостных колец (три из которых сохранены по сей день), что делало Псков практически неприступным. На протяжении всей своей многовековой истории Псков не раз становился центром ведения крупных боевых действий, но был взят лишь однажды, не считая оккупации во время обеих мировых войн.

Перед началом штурма Пскова польский король направил в город грамоту с предложением добровольной сдачи крепости. Ответ гарнизона был однозначным: город не сдадим, готовы умереть, вызываем на справедливую битву. В ожидании врага русские отремонтировали прохудившиеся участки крепостной стены, возвели новые земляные укрепления в несколько линий, снесли больше тысячи пристенных сооружений во избежание пожаров. Особыми полномочиями по руководству Псковом царь наделил Петра Шуйского. Осаждающие, число которых многократно превосходило обороняющийся гарнизон, предпринимали непрекращающиеся атаки, вели длительные артобстрелы, подрывали крепостные стены минами и шли на всевозможные подлые маневры.

Псков представлял из себя хорошо укрепленную крепость с мощнейшей для того времени системой оборонительных сооружений. При этом значительная часть взрослого мужского населения взялась за оружие, чтобы оборонить город, присоединившись к стрельцам и конным детям боярским. Все же по русским источникам численность гарнизона не превышала 12−16 тыс. человек, хотя польские современники утверждали, что город обороняли 50 000 пехоты и 7 000 конницы. По приказу воеводы князя Ивана Шуйского псковичи выжгли весь посад за пределами городских стен, лишив тем самым поляков жилья и строительных материалов, а также улучшив этим пространственный обзор местности. Русскими отрядами были опустошены и окрестности города, чтобы неприятель не мог найти там фураж и продовольствие. В конце августа 1581 года войска Батория подошли к Пскову и начали осадные работы. Польская артиллерия принялась обстреливать город, после чего 8 сентября поляки пошли на первый штурм. Однако он был отбит с большими потерями (не менее 5000) со стороны атакующих. В числе погибших было более 80 знатных сановников, включая любимого воеводу Батория венгра Кабура Бекеши.

Положение русских было очень тяжелым. Предводитель гарнизона Шуйский лично сражался на самом опасном участке у Покровской башни, будучи раненым. Воодушевляя изнемогающих защитников пламенными речами, он успешно водил подчиненных в контратаки и раз за разом отбрасывал врагов. На места убитых псковичей без раздумий вставали местные женщины и даже дети. Шуйский осаживал нападающих контрнаступлениями и сметал на своем пути любые препятствия. Отбивая захваченные участки, он умудрялся захватывать у дрогнувшего противника оружие и боеприпасы. Осадные будни.

В один из самых горячих дней защитники Пскова потеряли около 900 человек убитыми и больше 1500 ранеными. При этом урон неприятеля составил в 5 раз больше павших. Тогда Баторий отдал приказ сжечь город. Сутки батарея обстреливала Псков раскаленными ядрами. Пожары оперативно тушились, и тогда крупный отряд захватчиков решил вручную рубить стену. Псковичи снова отогнали неприятеля. С первыми заморозками положение поляков ухудшилось, так как рассчитывая на быстрый успех, они не подготовились к холодам. Сказывалась нехватка продовольствия и боевых припасов. Попытки раздобыть провиант в местных окрестностях наталкивались на жесткое сопротивление мирного населения.

Стефан Баторий, получив подкрепление из Риги, стал готовиться к генеральному штурму. После пятидневной артподготовки на приступ пошли все, кто мог держать оружие. Но попытка снова провалилась, и войска отошли в лагерь. Началась изнуряющая блокада. Баторий пробовал взять город подлым обманом. Пустил в город грамоту на стреле, обещая перешедшим на сторону врага командирам всяческие блага. Польский король пребывал в замешательстве, не зная, как быть дальше. Еще одной попыткой погубить Шуйского хитростью стал подосланный ему ларец со взрывчаткой внутри. «Подарок» из вражеского лагеря принес отпущенный русский пленный. В приложенной записке сообщалось, что внутри находится ценная развединформация от желающего перейти в стан псковичей немца Моллера. Шуйский на уловку не повелся, приказав мастеру обезвредить шкатулку в безлюдном месте. Война Польши с Россией зашла в тупик. В конце 1581 года при содействии папского представителя начались русско-польские переговоры, приведшие 5 января следующего года к заключению десятилетнего перемирия. Главным результатом обороны псковской твердыни стал срыв захватнических амбиций Батория по отношению к Русскому государству. Псков спас страну от величайшей опасности. Успешная оборона Пскова позволила Русскому царству избежать военного разгрома в Ливонской войне. Успех в обороне города был достигнут благодаря твёрдому и мудрому командованию Ивана Шуйского и высокому моральному духу гарнизона и жителей Пскова. Даже женщины и дети принимали активное участие в обороне. В результате неудачи под Псковом Стефан Баторий был вынужден заключить мирный договор с Иваном IV. И хотя Россия теряла все свои завоевания в Ливонии, однако в обмен поляки освобождали занятые ими русские города Великие Луки, Заволочье, Невель, Холм, Себеж, Остров, Красный, Изборск, Гдов и все Псковские пригороды.



Очередной захватчик под псковскими стенами

Шведская пехота Густава Адольфа.

Уже в 1615-м Псков снова был осажден. На этот раз овладеть крепостью и всем Русским Севером решил король Швеции Густав II Адольф. Но шведы явно переоценили боевые качества собственной пехоты на фоне уровня боевого духа городского гарнизона. Как и в предыдущий раз противник поначалу довольствовался удачей. Шведы атаковали и активно использовали артиллерию. Но вскоре дела интервентов пошли куда хуже. Русские, за которыми стояла вся Россия, не имели права сдавать позиции. А поэтому действовали отчаянно, неудержимо и дерзко, деморализуя врага.

Шведская армия под Псковом состояла преимущественно из наёмного элемента — это были самые разные контингенты, как из Швеции и стран Западной Европы, так и регионального происхождения. Здесь были наёмники из Франции, Англии, Германии, Шотландии, Голландии, отряды, набранные из собственно шведов и финнов, даже татары, поляки и изменники-новгородцы, из числа переметнувшихся на шведскую службу. Значительную часть армии составляли рейтары — наёмная конница, не столь полезная во время осады. Пехота в шведской армии была типичной для того времени — пикинеры, мало отличавшиеся вооружением от немецких ландскнехтов, и мушкетёры.

Во время очередной артподготовки, предварявшей штурм, на шведской батарее произошёл взрыв, и пострадали множество канониров. Тут нервы шведского короля сдали, и он снял осаду Пскова. Город-крепость снова отстоял все государство. Густав Адольф под давлением европейских собратьев решился заключать мир. Столбовский договор русских со шведами оформили только в 1617-м. Так бесславно закончилась шведская интервенция.

Крупнейшая в истории Пскова осада 1615 г. живо напоминает предшествующую осаду 1581-1582 гг. То же окружение города многонациональным войском с использованием в качестве батарей, постов наблюдения и лагерей некоторых захваченных окрестных монастырей, та же попытка полностью отрезать осажденных от внешнего мира, тот же выбор штурмовой полосы в районе углового края города с 2 башнями, уязвимого для обстрела и с фронта и с фланга (через Великую), те же последовательные штурмы в местах брешей и поврежденных башен, та же всенародная защита крепостных стен и авральная постройка за ними дерево-земляного дополнения. Имелись в этих двух событиях и отличия. В 1615 г. масштаб осадных операций был меньше, чем в 1581-1582 гг. В период второй осады города силы воюющих сторон были более малочисленными, у нападающих меньше насчитывалось артиллерийских орудий, естественно, меньше было человеческих жертв. Шведская осада длилась не 5 с лишним, а 2,5 месяца. Окружение города в 1615 г. опиралось на шесть лагерей, в то время, как в 1581-1582 гг. действовал один большой базовый. Шведы подвели свои пушки к стенам и поставили на постоянные позиции, артиллеристы Речи Посполитой чаще маневрировали своими орудиями. Все эти отличия объяснимы отчасти эволюцией военного дела в конце XVI — начале XVII в., а также рядом конкретных боевых обстоятельств. Этого, однако, нельзя сказать о военных замыслах и намерениях псковских неприятелей. С течением времени они не менялись. Неудачи у стен Пскова не учитывались, что приводило к повторению старых ошибок. Уверенные в своем «победоносном» военном превосходстве, недруги России допустили стратегический просчет — они недооценили народную оборону Пскова, стойкость и мужество его горожан и воинов, которые в ходе боевых действий, проявив массовый героизм, остановили врага буквально у ворот родного города и в итоге заставили его отступить. Оборона Пскова оказывала значительное, если не решающее, влияние на исход общерусских военных действий. Так, в 1615 г. бесславное отступление шведов из-под Пскова ускорило окончание боев и заключение мира.

Военные неудачи молодого Густава II Адольфа (в 1615 г. ему шел 21-й год), особенно граничащий с поражением «псковский опыт» подтолкнули его к проведению ряда военных реформ. Война в России заставила шведское командование многое изменить и усовершенствовать в его военных приемах. Она, в частности, показала, как важно заранее собирать сведения о неприятельских крепостях, как полезно с помощью укрепленных опорных пунктов контролировать речные пути и сухопутные коммуникации. Памятуя о тяжелых боях за русские крепости Гдов и особенно Псков, Густав Адольф во время победоносных войн в Германии избегал осаждать города, которые нельзя было покорить ценой небольших усилий в течение 5-6 дней. Даже располагая сильной армией шведский полководец никогда более не покушался на Россию и постепенно из врага стал союзником Москвы. Сближение двух государств связывают с 1626-1630 гг. Думается, начало этого явления восходит к 1615 г. Борьба за Псков вольно или невольно способствовала рождению нового направления европейской политики Швеции — политики привлечения России к союзу и общим действиям. Такое неожиданное продолжение имел «псковский урок» 1615 г.



