Территория Героев...(12)

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Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Зов

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/14809



https://t.me/mod_russia/14817



https://t.me/mod_russia/14894



https://t.me/mod_russia/14963



https://t.me/mod_russia/14849



https://t.me/mod_russia/14981



https://t.me/mod_russia/14876



https://t.me/mod_russia/14903



https://t.me/mod_russia/14943



https://t.me/mod_russia/14836



https://t.me/mod_russia/15000



https://t.me/mod_russia/15078



https://t.me/mod_russia/15083



https://t.me/mod_russia/14453



https://t.me/mod_russia/15021



https://t.me/mod_russia/15030



https://t.me/mod_russia/15041



https://t.me/mod_russia/15078



https://t.me/mod_russia/15094

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих:

Сержант Колесниченко Степан

Сержант Степан Колесниченко обнаружил огневые позиции противника и открыл огонь по вооруженным радикалам. Во время минометного обстрела сержант получил осколочное ранение и контузию, но продолжил бой. В результате задача по освобождению населенного пункта от контроля националистов была выполнена.

https://t.me/izvestia/88059

Подполковник Афанасенко Иван

Подполковник Иван Афанасенко в составе батальонной тактической группы руководил поражением целей и обеспечивал вывод артиллерийских подразделений из-под ответного огня боевиков. В результате были уничтожены центр управления противника, склад с оружием и боеприпасами, 2 боевые машины пехоты, 2 машины с крупнокалиберными пулеметами, а также до 20 националистов.

https://t.me/izvestia/88059

Старший лейтенант Хамитов Азат

— Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Азата Хамитова вступил в бой с противником и уничтожил 2 танка, 6 боевых машин пехоты и более 70 националистов. В районе освобожденной территории были разгромлены националистические вооруженные формирования.

https://t.me/izvestia/88059

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Алексеев Николай



В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Архангельской области Николай Алексеев.

С 2010 года проходил службу в воздушно-десантных войсках. 27 апреля 2015 года Николай Алексеев награжден медалью Суворова.

https://t.me/strana_geroev/3296

Майор Кунаков Андрей Викторович

Начальник штаба ооСпН одной из ОБрСпН ГУ Вооруженных сил России.

С 24.02 майор Кунаков в составе ооСпН принимал участие в операции на Украине выполняя задачи в составе наступающей группировки Z. 16 марта разведотряд из состава ооСпН выполнял боевую задачу в Мариуполе. Продвигаясь по улице Азовстальская отряд вступил в боестолкновение с крупным отрядом батальона "Азов". В ходе боя НШ отряда получил пулевое ранение в ногу, от эвакуации отказался, остался в составе РО. В это время командиром отряда было принято решение занять оборону в 5-этажном здание. Все что было дальше, будет вписано в историю спецназа ГРУ, а те кто бился эти 4 дня в окружение заслуживают не меньшей славы чем десант на Гостомель.

На вторые сутки боя "Азов" выкатил на позиции 3 танка Т-64. Несмотря на окружение, разведчики не только отбивались, но и пару раз достаточно успешно контратаковали, устроив прожарку с помощью РПО. На третий день украинцы решили опробовать переговоры, дважды к дому выходил парламентер с предложением сдаться, но был послан ... всем составом разведотряда. Все эти дни мужиков пытались вытащить не менее отбитые (в хорошем смысле) морпехи-черноморцы.

19 марта, когда морской пехоте совместно с другими разведчиками ооСпН удалось прорвать кольцо и выйти к дому началась эвакуация выживших, раненых и тел погибших. Во время эвакуации БТР-82А, в котором находился раненый майор Кунаков был дважды обстрелян из танка. Начальник штаба майор Андрей Викторович Кунаков погиб в результате полученных ранений.

За мужество и героизм проявленные в ходе выполнения боевой задачи майор Андрей Кунаков командованием бригады представлен к званию Героя России посмертно.

За время службы выполнял задачи на Северном Кавказе, в Крыму и Сирии, награжден медалями, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.

https://t.me/ok_spn/18787

Гвардии капитан Алексей Охота



Командир разведвзвода разведбата 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.

Погиб в ходе выполнения боевой задачи, об этом сообщил губернатор Севастополя.

Алексей Охота - выпускник ДВОКУ 2010 года.

С 2013 служил в 810-й бригаде на должностях командира взвода снайперов, командира взвода десантно-штурмовой роты.

https://t.me/ok_spn/18669

Капитан Курганов Алексей



Капитан Алексей Курганов служил в рязанском 137 полку, принимал участие в военной операции в Сирии. Он окончил военный вуз в 2012 году, и проходил службу командиром парашютно-десантного и разведывательного взводов, заместителем комроты, а в 2020 году стал командиром.

Подвиг Алексея во время проведения военной спецоперации в Украине пока засекречен, но известно, что благодаря ему удалось избежать больших потерь и добиться крупного успеха.

- Он прикрыл отход своих подчиненных, которые захватили важнейшие документы. Будучи многократно раненым, он понимал, что ему надо выполнить боевую задачу и прикрыть отход, и он взял эту великую миссию на себя, - отметили на церемонии.

Семье погибшего при исполнении воинского долга капитана ВДВ Алексея Курганова вручили Звезду Героя. Торжественная церемония прошла в знаменном зале Рязанского училища ВДВ, сообщается в сюжете ТКР.

https://www.ryazan.kp.ru/online/news/4717548/

Гвардии капитан Иван Романов



Офицер 16-й гв. отдельной бригады спецназа ГУ Вооруженных сил России.

Иван родом из Бердска, где традиции и слава спецназа ГРУ сильны, возможно это и стало определяющим в выборе профессии.

В 2006 году закончил школу № 3, после чего поступил в НВВКУ, по окончанию которого в 2011 году был распределён в Тамбов.

Капитан Романов участник операций в Крыму и Сирии. За время службы награжден орденом Мужества, медалями «За воинскую доблесть» 1 и 2 степени.

Гвардии капитан Иван Романов погиб 24 апреля, вынося из-под огня раненых разведчиков.

Посмертно награжден вторым орденом Мужества.

Похоронен 1 мая на кладбище Бердска со всеми воинскими почестями. Ему было 33 года.

https://t.me/ok_spn/18795

Военнослужащий Хабибназаров Камиль



В средней общеобразовательной школе № 24 Новосибирска установят мемориальную доску для погибшего во время военных действий на Украине своего выпускника - 21-летнего Камиля Хабибназарова.

https://t.me/strana_geroev/3265

Военнослужащий Садыков Руслан



Во время специальной операции на Украине погиб 20-летний Руслан Садыков из Аксубаевского района Республики Татарстан. Фотографию, на которой Русланн улыбается в кругу семьи, опубликовала его мама. «Это было последнее общее фото с тобой сынок! Как же мы тогда были счастливы! Пусть земля тебе будет пухом!», - написала Евгения Садыкова. https://t.me/strana_geroev/3275 Капитан Мехтиев Тимур

27.02.2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины в городе Буча, погиб начальник инженерной службы капитан Мехтиев Тимур Кахирович. Награжден орденом мужества (посмертно). У Тимура осталась жена и годовалая дочь. https://t.me/strana_geroev/3285 Гвардии рядовой Николаенков Денис 27 февраля 2022 года в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины в н.п. Буча, спасая жизни товарищей, погиб механик-водитель парашютно-десантной роты 104 гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного ордена Кутузова полка гвардии рядовой Николаенков Денис Алексеевич. За мужество и героизм проявленный в ходе выполнения специальной операции на территории Украины указом Президента Российской Федерации гвардии рядовой Николаенков Денис Алексеевич награжден орденом Мужества(посмертно). https://t.me/strana_geroev/3288 Гвардии капитан Беспамятных Денис

На Урале простились с гвардии капитаном Денисом Беспамятных, погибшим во время спецоперации на Украине. Офицеру было 33 года. Знакомые Дениса рассказали, что он всегда был серьезным, добрым парнем, мечтал стать военным с юности. На прощание с офицером в городской Центр культуры Верхотурья пришли больше 500 человек. У офицера остались супруга и маленький сын. https://t.me/strana_geroev/3295 Военнослужащий Мадьянов Сергей

В ходе проведения специальной военной операции на Украине, героически погиб при исполнении воинского долга Мадьянов Сергей Иванович, уроженец села Латышева алатырского района Республики Чувашия. В ходе проведения специальной военной операции на Украине, героически погиб при исполнении воинского долга Мадьянов Сергей Иванович, уроженец села Латышева алатырского района Республики Чувашия.

https://t.me/strana_geroev/3304

Сержант Дагбаев Гындын



В ходе проведения специальной военной операции на Украине, при исполнении воинского долга, погиб сержант Гындын Цырендоржиевич Дагбаев, уроженец села Зугалай Могойтуйского района Забайкальского края.

Сержант Дагбаев был командиром танка 1 танковой роты. Неоднократно участвовал во Всероссийских танковых биатлонах и занимал призовые места.

https://t.me/strana_geroev/3312

Военнослужащий Изместьев Дмитрий

В ходе спецоперации на территории Украины под Киевом, героически погиб военнослужащий из Иркутской области Изместьев Дмитрий Евгеньевич...

Погиб, как настоящий защитник своей Родины, ценою своей жизни спасая товарищей. Дмитрий проходил службу в 30-м отдельном разведывательном батальоне в должности старшего разведчика.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший разведчик представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/strana_geroev/3319?single

Сержант Нагоркин Артём



17 апреля 2022 года, в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб командир танка сержант Артем Нагоркин. Артём проходил службу по контракту в Ростовской области. https://t.me/strana_geroev/3331 Рядовой Пилявский Роман

13 апреля 2022 года, в ходе специальной операции на территории Украины погиб рядовой Роман Пилявский. Роман служил по контракту в отдельном разведывательном батальоне 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября. В тот роковой день, возвращаясь после выполнения боевой задачи, группа Романа попала в засаду, по ним был открыт огонь из миномёта. Мина упала рядом с товарищами по группе, после чего Роман незамедлительно накрыл её собой, чтобы спасти жизни остальным. https://t.me/strana_geroev/3335 Военнослужащий Петрушин Николай

22 апреля 2022 года, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб Николай Петрушин. У Петрушина осталась невеста, с которой они успели подать заявление в ЗАГС. 28 апреля 2022 года, 20-летнего отважного солдата с почестями проводили в последний путь. Николай Петрушин посмертно представлен к ордену Мужества. https://t.me/strana_geroev/3355 Старший сержант Лёвочкин Виктор

Старший матрос Шилов Юрий

Ефрейтор Логвинов Дмитрий

В Тольятти проводили в последний путь земляков, погибших в ходе специальной операции на территории Украины. Старший сержант Виктор Юрьевич Лёвочкин, старший матрос Юрий Николаевич Шилов и ефрейтор Дмитрий Александрович Логвинов остались до конца верны присяге и с честью выполнили свой воинский долг. Со словами скорби к близким бойцов обратился глава администрации Автозаводского района Юрий Башкиров: - Имена героев навсегда останутся в нашей памяти и наших сердцах, будут золотыми буквами вписаны в историю нашего города, региона и страны. Мужественные защитники Отчизны, они самоотверженно оберегали мир на Донбассе. Они сражались с нацизмом – страшной чумой, которая снова пытается расправить плечи у границ нашей Родины. https://t.me/strana_geroev/3360 Сержант Сорокин Кирилл

В Югорске простились с сержантом танковых войск Кириллом Сорокиным, погибшим на Украине, при исполнении воинского долга. Провожая Кирилла, Его Преосвященство епископ Фотий сказал: "Мы в последний путь провожаем нашего земляка, югорчанина, воина Кирилла. Каждый человек переживает события, связанные со специальной операцией на Украине. Мы понимаем, что идет защита нашего Отечества. Выполняя свой воинский долг гибнут наши ребята и это конечно же скорбно. «Нет больше той любви, — сказал Иисус, — как если кто положит душу свою за друзей своих» (Мф. 15:13). Таким был наш Спаситель, такими были Ионафан, Давид и множество других. Как истинный воин поступил и Кирилл. Он принял на себя этот подвиг и пошел защищать наше Отечество. Он погиб как герой, защищая мирное небо, защищая нас." https://t.me/strana_geroev/3367 Младший сержант Баталов Антон

Старший лейтенант Ахметшин Руслан

1 мая, в Удмуртии с воинскими почестями простились с младшим сержантом Антоном Баталовым и старшим лейтенантом Русланом Ахметшиным - погибшими в ходе военной спецоперации на Украине. За мужество и героизм, военнослужащие представлены к Ордену Мужества посмертно. https://t.me/strana_geroev/3363?single Военнослужащий Саркисян Сергей

Указом президента РФ, Саркисян Сергей, погибший при исполнеии воинского долга во время СВО на Украине, удостоен ордена мужества, посмертно. https://t.me/mikayelbad/13103 Военнослужащий Легенький Иван

Погиб в городе Изюм Харьковской области, во время спецоперации на Украине Уроженец города Ахтубинск, Астраханской области. Выпускник СОШ №6 2020 года. https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154754327285018 Лейтенант Разаков Маил

Командир мотострелкового взвода г ероически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на территории Украины. Командир мотострелкового взвода г

Уроженец селения Кала Рутульский район (Дагестан)

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154755617033498

Старший сержант Шихмагомедов Марат



Героически погиб 11 апреля 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Замкомандир взвода, командир боевой машины реактивной батареи, старший сержант.

Марат Шихмагомедов родом из с. Сиртич Табасаранского района.

Родился в 1986 году в городе Махачкале, куда отец переехал жить с семьей. Окончил столичную среднюю общеобразовательную школу № 11 и автошколу. После демобилизации остался служить в армии по контракту.



У военнослужащего остались жена и двое малолетних детей – дочь и сын. Марата Шихмагомедова похоронили 13 апреля в родном селе.

Как сообщили представители райвоенкомата, за проявленное мужество Марат Шихмагомедов будет представлен к государственной награде.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154757420387610

Младший сержант Игорь Сухарев

Погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Северодвинска.

Игорь Сухарев служил в Российской Армии почти 16 лет, выбрав защиту Родины своей профессией. Участвовал в составе объединённой группы войск по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона.

В 2008 году стал ветераном боевых действий. А в 2018-м ушел служить на Дальний Восток командиром расчета реактивного артиллерийского взвода.

Младший сержант Игорь Александрович Сухарев посмертно представлен к государственной награде Российской Федерации — «Ордену Мужества».

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154759178915098

Военнослужащий Сухих Никита

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Уроженец города Новосибирска. Ему было 22 года.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154759687933210

Майор Головко Денис Александрович

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Заместитель командира 2 мотострелкового батальона 71-го гвардейского мотострелкового Краснознамённого, ордена Кутузова полка (в/ч 16544 Чеченской республики).

Родился 19 августа 1987 года в Кабардино-Балкарской республике, Прохладненском районе.

В 2008 году окончил Московское Высшее Военное Командное Училище (Московский Институт Кремлёвских Курсантов).

Погиб 29.03.2022 года в ходе специальной военной операции РФ на территории Украины.

Майор Денис Головко награждён орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154761047346458

Гвардии ефрейтор Горбунов Виктор

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Родился в 1996 году, отучился в Саранском строительном техникуме и выбрал путь воина.

В Вооружённых силах России Виктор служил с 2014 года, был заместителем командираеерои боевой машины парашютно-десантного взвода. Проявив подлинное мужество и героизм, он до конца выполнил свой воинский долг.

Награждён орденом Мужества посмертно.

10 апреля 2022 года, Мордовия простилась со своим героем. Похоронен с отданием всех воинских почестей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154767890484506

Разведчик Хомченко Николай

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Уроженец Красноярского края. Николаю Хомченко было 28 лет. Он родился в Назарово и проходил службу по контракту в рядах ВС РФ в должности разведчика - пулеметчика разведывательной роты.

10 апреля 2022 года, героически погиб в бою в городе Марьинка Донецкой области.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154770993614106

Лейтенант Оразбеков Елнур

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Житель села Кош-Агач. В июне молодому офицеру исполнилось бы 24 года.

«Свою жизнь он посвятил беззаветному служению Родине. Будучи командиром взвода управления дивизиона 1-го гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона в/ч 63354, лейтенант Оразбеков до последнего остался верен воинской присяге».

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154772148686106

Командир терробороны ЛНР Кищик Михаил (Чечен)

Церемония прощания с командиром батальона территориальной обороны Народной милиции ЛНР Михаилом Кищиком с позывным “Чечен” состоялась на Аллее Славы на столичном кладбище в районе поселка Косиора.“

Михаил всегда был человек очень жесткий, у него не было полутонов – враг это или не враг. У него не было никаких раздумий, что нужно делать, как организовать. Он первым (в ходе боя с ВСУ) зашел в Кременную. Он всегда защищал и оберегал казаков своего батальона, он всегда шел впереди как настоящий командир, как настоящий казак – воин”, – сказал первый зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ. Он подчеркнул, что Кищик будет вписан в славные страницы истории российского государства, а его именем будут называть кадетские классы в школах Донбасса.

“Это очень тяжелая потеря, потому что Михаил стоял у истоков сопротивления украинскому фашистскому наступлению и сегодня, когда совсем немного оставалось до победы, его настигла вражеская мина”, – сказал председатель Общественной палаты ЛНР.

“На таких людей, как Миша “Чечен”, нужно равняться. Этот человек кремень, человек, с которым я прошел с самого начала Русской весны”, – отозвался о погибшем комбате помощник министра внутренних дел ЛНР. Он отметил, что “Чечен” всегда был готов пожертвовать жизнью за Родину.

Михаил Геннадиевич Кищик родился в 21 августа 1974 года в городе Коммунарске (сейчас Алчевск). До начала боевых действий в Донбассе работал строителем. С началом Русской весны одним из первых встал на борьбу с киевским режимом. Позже возглавил одно из казачьих подразделений, которое с образованием Народной милиции ЛНР было преобразовано в отдельный батальон территориальной обороны.

Был участником ряда боевых операций ополчения в 2014 году. В 2015 году участвовал в штурме Дебальцево. С 2015 по 2022 год его подразделение обороняло рубежи Республики в районе Станицы Луганской.

Погиб в боях за Кременную, которая на днях перешла под контроль ЛНР.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154772921748762

Ефрейтор Муллазанов Гаян Ильдарович

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Гаян Муллазанов после девятого класса поступил в Бугульминский машиностроительный техникум. После окончания техникума, в 2021 году Гаян выбрал для себя службу по контракту – непростой и благородный путь защитника Отечества. Проходил службу в Самарской области, получил звание ефрейтора.

Прощание с военнослужащим состоялось 19 апреля. Его похоронили в родном селе Большой Сухояш в Азнакаевском районе

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154773856816410



СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !