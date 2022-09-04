Как американцы проводили денацификацию Германии

После поражения гитлеровской Германии американские оккупационные власти в течение десяти лет проводили денацификацию. Кроме судов, казней, люстрации США выбивали тоталитаризм из немцев насильственным показом кино об ужасах нацизма, а также работой могильщиками. Отказаться было нельзя. США и СССР были последовательными сторонниками самого жёсткого обращения с побеждёнными немцами. Напротив, Англия и Франция сначала выступали против чрезмерного наказания Германии. Так, рассекреченные менее года назад британские архивы показали, что в конце Второй Мировой войны Черчилль и его правительство возражали против создания Международного военного трибунала, потому что, по их мнению, а таком случае одних лидеров нацистов необходимо было казнить, а других – отправить в тюрьму без суда.

Как говорится в записях, Черчилль выдвинул это предложение на Ялтинской конференции, состоявшейся в феврале 1945 года, однако его отклонили Франклин Рузвельт, который считал, что американская общественность будет настаивать на судебных процессах, и Иосиф Сталин, полагавший, что публичные судебные процессы могут стать отличным инструментом пропаганды.

В конечном итоге британцы согласились на проведение судебных процессов над военными преступниками, несмотря на опасения некоторых высокопоставленных чиновников британского правительства, которые считали, что решение судить выживших лидеров нацистов за развязывание агрессивной войны может стать опасным прецедентом.

Они также боялись того, что эти суды будут похожи на резонансные показательные судебные процессы в сталинской России.

Тем не менее, англичанам пришлось уступить союзникам, и тоже взяться за денацификацию Германии. Уже в первые дни после капитуляции были арестованы и отправлены в строго изолированные лагеря те, кто занимали партийные посты, начиная от руководителя отделения, кадры СС, гестапо, СД и штурмовых отрядов, независимо от должности, руководители подразделений таких нацистских организаций, как молодежная гитлерюгенд, охранники концентрационных лагерей и пр. – подробный перечень должностей содержало руководство с примечательным названием «Automatic Arrest». Их общее число составило в английской оккупационной зоне около 90 тысяч человек, в американской – свыше 100 тысяч, в советской 120 тысяч. В населении после начального одобрения росло недовольство практикой денацификации в целом, и в частности, анкетой, состоящей из 131 вопроса, которую полагалось заполнить каждому работающему немцу. Хотя англичане и французы действовали не слишком строго, но и в их зонах эта процедура затягивалась.

Продуктовая карточка выдавалась лишь по предъявлении квитанции, подтверждающей сдачу анкеты в ратушу (что подчеркивал «Закон…» в четвёртой статье с названием: «Квитанция о сдаче анкеты – важный документ»). Также и проживание в населенном пункте и трудоустройство в учреждение или на частное предприятие (и следующего за приемом продолжения работы до момента увольнения) требовали наличия упомянутой квитанции.

В случае нелегального проживания серьёзным санкциям подвергался сдатчик квартиры. Специально оговаривались наказания тюремным заключением или денежным штрафом за ложные данные в анкете и уклонение от регистрации.

В американской зоне, где подходы к чистке были весьма строгие, были рассмотрены 3,5 млн. дел и признаны: главными виновными – 1654; виновными – 22122; незначительно виновными – 106422; попутчиками – 485057; невиновными – 18454; попавшими под амнистию – 2789196. Первые две категории отправлялись в тюрьму, 3-я и 4-я приговаривались к исправительным работам.

Но и избежавшим уголовного преследования приходилось насильственно «денацифироваться». Перевоспитание начиналось в некоторых городах и деревнях с шоковой терапии, эффективность которой, впрочем, считалась сомнительной: население принуждали осматривать концлагерь в их местности, демонстрировали «добровольно-принудительным» зрителям документальный фильм о лагерях уничтожения «Жернова смерти». Политолог К. Васмунд писал:

«Денацификация и перевоспитание, по первоначальному замыслу союзников, имеют такую же тесную взаимную связь, как поршень и цилиндр машины… Замысел предусматривал воспитание или перевоспитание взрослых и особенно детей и молодежи в убеждённых демократов, с помощью надежных, политически безупречных немцев, посредством прессы, радио, кино». Под присмотром американских солдат немцы из Гарденлегена вытаскивают из общей могилы тела сожженных заживо на марше смерти узников лагеря Дора-Миттельбау.

Сразу после прихода войск стран-победительниц были запрещены все газеты и радиостанции, за исключением военных союзнических, закрыты школы и высшие учебные заведения. Первые американские газеты для немцев выпускались армейским отделом психологического ведения войны; планировалось держать в своих руках издание газет до тех пор, пока не будут найдены политически незапятнанные добросовестные публицисты из немцев.

Показ фильмов проводился не просто так. К примеру, в советской и американских зонах оккупации администрация выдавала карточки на продукты только тем, кто имел отметку о просмотре фильма. В кинотеатрах ставили такие отметки.

На фотографии выше показано, как выглядел просмотр фильмов об ужасах нацистов, сделанных пропагандистами союзников.

Пропагандисты иногда даже не гнушались подделками. Пример такой подделки был описан в английском «Католическом Вестнике» (Catholic Нerald) от 29 октября 1948 г.

Там писалось, что в городе Кассель, где каждого взрослого немца заставляли смотреть фильм об «ужасах Бухенвальда», доктор из Геттингена увидел себя на экране, хотя он никогда не был в Бухенвальде. Оказалось, что это был фильм, снятый после бомбардировки Дрездена 13 февраля 1945 г., где этот доктор тогда находился. После того налёта англо-американской авиации погибло 130 тысяч человек, в большинстве женщины и дети, беженцы из восточных районов. На протяжении нескольких недель после этого тела погибших сжигали в штабелях. Эти сцены были засняты немецкими военными кинооператорами, ленты потом попали в руки пропагандистов союзников и они их пустили в дело. Но победители были уверены, что даже подделки идут во благо побеждённых, выбивая из тех «нацистскую дурь».

Ещё одним наказанием было захоронение гражданскими лицами тех, кто погиб в концлагерях. Союзники вывозили «обычных немцев» в места массового захоронения, и те целыми днями выкапывали трупы из общих могил, чтобы затем их предать земле по-человечески (союзникам эта работа также нужна была для систематизации жертв нацизма). Считалось, что у женщин посредством такой работы «денацификация» должна быть не менее 5 рабочих дней, у мужчин – 10. Наиболее отравленные гитлеровской пропагандой могли трудиться на перезахоронениях месяц-два. Ниже на фото можно увидеть, как проходил этот процесс: Немки из Нойнбург-форм-Вальда несут из леса тела погибших на марше смерти евреев для захоронения на городском кладбище. Под присмотром американского солдата немцы из Саттропа роют могилы для захоронения пятидесяти семи убитых там советских граждан, среди которых были женщины и один ребенок. Немец с мертвым русским мальчиком на руках, только что откопанным из общей могилы. Под присмотром солдат 26-й пехотной дивизии третьей армии США четверо немцев несут гроб с одним из 140 евреев из общей могилы недалеко от Шварценфельда, Бавария. Под присмотром американских солдат немцы из Хельмбрехтса смотрят на тела женщин, откопанных из общей могилы недалеко от города. Под присмотром американских солдат жители Нойнбург-форм-Вальда кладут в гробы тела погибших на марше смерти узников концлагеря для захоронения на городском кладбище. Под присмотром американских солдат немцы из Хельмбрехтса вытаскивают тело из общей могилы, в которой зарыты еврейки, погибшие на марше смерти. Под присмотром американских солдат немцы из Гарденлегена вытаскивают из общей могилы тела сожженных заживо на марше смерти узников лагеря Дора-Миттельбау. Под присмотром американских солдат немцы из Гарденлегена вытаскивают из общей могилы тела сожженных заживо на марше смерти узников лагеря Дора-Миттельбау. Другой ракурс. Под присмотром американских солдат местные немцы раскапывают общую могилу недалеко от Цайца. На кладбище Нойнбург-форм-Вальда в присутствии местного населения и американских солдат хоронят тела евреев из Польши, Венгрии и России, погибших у этого города на марше смерти. Жители Нойнбург-форм-Вальда несут на кладбище тела евреев из Польши, Венгрии и России, погибших у этого города на марше смерти.



Немки, жительницы Нойнбург-форм-Вальда, несут из леса тела евреев из Польши, Венгрии и России, погибших у этого города на марше смерти.



Немки, жительницы Нойнбург-форм-Вальда, несут из леса тела евреев из Польши, Венгрии и России, погибших у этого города на марше смерти.



Волары, Богемия. Американский солдат показывает местным немцам тела погибших возле этого города на марше смерти евреек из концлагеря Флоссенбюрг.



Волары. Церемония погребения евреев, погибших возле этого города на марше смерти.



Жители Шварценфельда выкапывают из общей могилы тела венгеских, польских и советских евреев.



Жители Нойнбург-форм-Вальда несут из леса на кладбище тела евреев из Польши, Венгрии и России, погибших у этого города на марше смерти.



Жители Нойнбург-форм-Вальда несут из леса на кладбище тела евреев из Польши, Венгрии и России, погибших у этого города на марше смерти.



Под присмотром американских солдат немцы из Гарденлегена вытаскивают из общей могилы тела сожженных заживо на марше смерти узников лагеря Дора-Миттельбау.



Под присмотром американских солдат немцы из Гарденлегена вытаскивают из общей могилы тела сожженных заживо на марше смерти узников лагеря Дора-Миттельбау.

Пд присмотром американских солдат немцы из Гарденлегена вытаскивают из общей могилы тела сожженных заживо на марше смерти узников лагеря Дора-Миттельбау.



Под присмотром американских солдат немцы из Гарденлегена вытаскивают из общей могилы тела сожженных заживо на марше смерти узников лагеря Дора-Миттельбау.



Жители Шварценфельда на похоронах ста сорока польских, венгерских и советских евреев, тела которых были откопаны из общей могилы недалеко от города.



Американский солдат присел возле тел сожженных заживо узников Доры-Миттельбау, отрытых местными жителями из общей могилы у городка Гарденлеген. На заднем плане немцы продолжают копать.



Вёббелин, Мекленбург. Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии наблюдают за тем, как местные немцы откапывают из общей могилы тела погибших узников концлагеря Вёббелин.



Источник фото: архив Мемориального Музея Катастрофы США, ushmm.org

https://masterok.livejournal.com/1074304.html

https://0-stranger.livejournal.com/522934.html