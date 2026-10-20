«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» — художественное произведение советского писателя Аркадия Гайдара. Впервые сказка опубликована в апреле 1933 года в газете «Пионерская правда» под названием «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и его твердом слове». Впоследствии печаталась как часть повести «Военная тайна».
В 1957 и в 1968 году по мотивам сказки были выпущены диафильмы. Предлагаю посмотреть, вспомнить и не забыть познакомить внуков или детей с диафильмом 1957 года.В 1964 году режиссёр Евгений Шерстобитов на Киностудии им. Александра Довженко (УССР) снял детский полнометражный художественный фильм «Сказка о Мальчише-Кибальчише»
В 1958 году был снят мультипликационный фильм с названием «Сказка о Мальчише-Кибальчише».
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только мальчик, который играл роль Мальчиша-Кибальчиша, закончив МФТИ, удрал в США работать на благо буржуинов и сам стал буржуином...
Спасибо за пост. Как же давно это было...А пройдут пионеры - салют Мальчишу!