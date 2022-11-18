Территория Героев...(52)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/21768 https://t.me/mod_russia/21787 https://t.me/mod_russia/21800 https://t.me/mod_russia/21808

https://t.me/mod_russia/21831 Cтарший лейтенант Виталий Костромин удостоен медали «За боевые отличия».

Его батарея САУ «Акация» старается выполнять все задачи максимально точно и быстро, чтобы приблизить общую победу.

Виталий говорит, что у него есть своя, личная причина участвовать в СВО – ведь он из Белгородской области.

См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/21788 Задумался об армейской службе, посмотрев фильм в «Зоне особого внимания». Сегодня Сергей Рогачев — старший прапорщик, выполняет боевые задачи с самого начала СВО. В видео (см. по ссылке) он рассказывает за что получил боевую награду - медаль Суворова.

https://t.me/mod_russia/21809 Нанес существенный урон противнику: ефрейтор Джамал Хамурзаев в составе минометного расчета оказывал огневую поддержку наступающим подразделениям ВС РФ

В боях возле одного из населенных пунктов российский военнослужащий, получив целеуказание, точно навел миномет и открыл огонь на поражение.

В результате нанесенного огневого удара был разрушен блиндаж противника, а также подорван склад с боеприпасами ВСУ.

Уверенные и профессиональные действия Джамала Хамурзаева нанесли существенный урон боевикам и способствовали стремительному продвижению российских войск.

https://t.me/mod_russia/21799 Уничтожил шквальным огнем: сержант Валерий Сибирских выполнял задачи по обеспечению безопасности расположения подразделения ВС РФ

Сержант Сибирских обнаружил в лесополосе вооруженную группу украинских националистов, готовящих нападение на российских военнослужащих и, несмотря на численное превосходство противника, навязал бой врагу.

Валерий Сибирских грамотно выстроил систему ведения огня с учётом рельефа местности и определил секторы обстрела. Уничтожив внезапным шквальным огнем огневые точки противника, российские военнослужащие разгромили группировку неонацистов.

Мужественные и самоотверженные действия сержанта Сибирских, а также высокий профессионализм его подчиненных позволили обеспечить безопасность расположения российских подразделений.

https://t.me/mod_russia/21823

Гвардии старший лейтенант Петрунин Николай Гвардии старший лейтенант Николай Петрунин смог восстановить связь со штабом — она была повреждена в результате атаки радикалов из артиллерии и РСЗО. Благодаря оперативным действиям подразделение передало координаты огневых позиций противника, и по ним был нанесён ответный артиллерийский удар.

https://t.me/c/1801542020/733

Старший лейтенант Журавлёв Владислав Командир огнеметной роты старший лейтенант Владислав Журавлев, в составе батальонной тактической группы, выполнял задачи по огневой поддержке действий российских мотострелков, удерживающих стратегически важный населенный пункт.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку восстановить контроль населенный пункт и атаковали позиции российских военнослужащих. При ведении оборонительных действий экипаж под командованием Владислава, занимая выгодную позицию, отразил атаку противника, имеющего численное превосходство. Прицельным огнем подразделения старшего лейтенанта Журавлева было уничтожено большое количество живой силы националистов, в том числе иностранные наемники, сожжено 4 боевые машины.

https://t.me/rabotaembrat/4842

Сержант Четин Сергей В ходе специальной военной операции заместитель командира автомобильного взвода роты связи сержант Сергей Четин осуществлял оперативное перемещение на позиции командно-штабной машины, обеспечивающей связь в батальонной тактической группе российских войск.

Колонна БТГр, совершая марш в район выполнения задач, попала в под массированный минометный обстрел со стороны украинских националистов. Мгновенно оценив ситуацию, понимая, что потеря связи приведет к отсутствию возможности вызова подкрепления, а также передачи данных о позициях боевиков, ведущих огонь по колонне, Сергей вывез связную технику из-под обстрела противника и укрыл в лесном массиве. Доставив технику в безопасное место, Сергей предал в вышестоящий штаб информацию о нападении, а также местоположение позиций националистов, осуществляющих атаку на колонну.

https://zpobeda.ru/sergej-chetin/

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Младший сержант Богомягков Алексей В ходе спецоперации на Украине погиб 29-летний сотрудник МЧС из Красноярского края.

Алексей Богомягков работал в МЧС водолазом-спасателем. Закончил Красногорьевскую школу, а после выпускного ушел служить в армию.

Погиб в Донецке. Друзья и родные отзываются о нем, как о сильном и храбром парне, с которым было здорово работать и общаться.

Он храбро и самоотверженно защищал Родину!, - говорят об Алексее знакомые.

https://www.krsk.kp.ru/online/news/4907298/

Военнослужащий Залывский Сергей В Архангельске простились с Сергеем Александровичем Залывским.

Родился Сергей Александрович 26 марта 1979 в селе Карпогоры Пинежского района. В 1997 году был призван в армию. Затем работал в селе Карпогоры в системе исполнения наказания.

Верный военной присяге и воинскому долгу принимал участие в освобождении Донбасса от нацистов.

18 сентября старший матрос Залывский Сергей Александрович пал смертью храбрых при выполнении боевой задачи в период проведения специальной военной операции на территориях Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик.

Министерством обороны Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Сергей Александрович Залывский представлен к государственной награде ордену Мужества (посмертно).

У Сергея остались жена Виктория и два сына.

https://zpobeda.ru/sergej-zalyvskij/

Ефрейтор Дашиев Соëл Соёл Дашибылович родился 19.04.1999г. в селе Барун — Хасурта Хоринского района Республика Бурятия.

В 2018 году был призван на срочную службу в ряды Российской армии в город Владивосток. Проходил службу в Военно Морском Флоте.

После окончания срочной службы был помощником и опорой для своих родителей.

В 2020 г. заключил контракт с воинской части 32364, 11 ОДШБР в инженерно сапёрной роте, должность инженер — сапёр.

Принимал участие в контртеррористической операции в Республике Чечня, а так же в Сирии.

Награждён медалью участника на Кавказе.

Соёл погиб 13 октября 2022г во время выполнения СВО на Украине.

За проявления мужество и героизм Указом от Призедента Российской Федерации ефрейтор Дашиев Соëл Дашибылович посмертно награждён Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/soel-dashiev/

Сержант Замураев Борис В ходе специальной военной операции погиб уроженец Тункинского района, сержант Борис Замураев.

Борис Замураев родился 13 ноября 1993 года в селе Кырен. Воспитывался в семье военного комиссара Еравнинского района.

Окончил Горхонскую среднюю общеобразовательную школу. После поступил в Байкальский колледж недропользования по специальности «Маркшейдерское дело». Затем учился в Московском Горном Университете.

С 2013 года проходил срочную службу во внутренних войсках МВД. После армии подписал первый контракт и был направлен на прохождение службы в Кяхту командиром орудия гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. Заочно обучался в Иркутском Национальном Исследовательском Техническом Университете по специальности «Горный инженер».

Принимал участие в маневрах «Восток-2018», в российско-монгольском тактическом учении «Селенга-2019».

В сентябре этого года его направили в зону проведения СВО.

Борис всегда был смелым и решительным, общительным и жизнерадостным, открытым, добрым и заботливым, отзывчивым, светлым человеком, любящим мужем, братом и дядей.

Посмертно награждён Орденом Мужества.

https://www.infpol.ru/248244-v-zone-svo-pogib-syn-voennogo-komissara-eravninskogo-rayona-buryatii/

Гвардии капитан Насонов Виталий Командир спецназа ДНР Насонов Виталий Геннадьевич

28 летний воин погиб от смертельной раны, полученной под Волновахой.

Кавалер Георгиевского креста трех степеней – «за неустрашимую храбрость», многих наград за боевые заслуги.

Он начал службу в рядах войск ДНР в августе 2015 года и в течение всего этого времени защищал родную землю от нацистов.

В 2017 году , когда проходили особенно ожесточенные бои под Горловкой, он получил тяжелое ранение. После сложной операции он не только выжил, но после восстановления сил вновь отправился на передовую, несмотря на не извлеченный осколок в теле.

Сражался Виталий храбро, умело и мужественно. Пример тому заявление официального представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина. «В ходе наступательных действий на Мариупольском направлении, колонна техники вооруженных сил Донецкой Народной Республики попала под обстрел в районе населенного пункта Богдановка. Противник атаковал головную машину колонны, ведя огонь из танка. Быстро оценив обстановку командир 1 группы 1 роты специального назначения 3 батальона спецназа гвардии капитан Насонов В.Г. дал команду подчиненному личному составу на подавление огня, а сам незамедлительно передал координаты противника артиллерийскому дивизиону. Гвардии капитан Насонов В.Г. лично корректировал огонь артиллерии, в результате умелых действий которого был уничтожен танк и живая сила противника в количестве до отделения. Оставшийся личный состав противника отступил. Проведенная аэроразведка подтвердила огневое поражение противника».

Виталий как командир группы специального назначения организовал налет во вражеском тылу, где был уничтожен личный состав противника, и это позволило овладеть господствующей высотой. В бою получил ранение, не совместимое с жизнью.

https://vk.com/wall-201190697_60440

https://t.me/pushilindenis/2852

Гвардии старший лейтенант Громыко Денис Громыко Денис Юрьевич родился 24 сентября 1992 года в п. Теренсай Оренбургской области.

Был призван на военную службу 8 ноября 2010 года Военным комиссариатом города Оренбурга. В 2018 году проходил срочную службу в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

B 2019 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию, после чего его направили для дальнейшего прохождения службы в 83 отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (г. Уссурийск). Службу проходил в должности командира гаубичного артиллерийского взвода артиллерийского дивизиона.

15 апреля 2022 года при взятии под контроль села Сулиговка под городом Изюм (Украина), в ходе наступательных действий на подступах к селу одним из первых вступил в бой с украинскими националистами, открывшими огонь по подразделению. В ходе штурма опорного пункта противника, гвардии старший лейтенант Громыко Денис Юрьевич проявляя мужество и отвагу, гаубичным артиллерииским взводом, лично уничтожил более 10 националистов.

19 октября в составе гаубичного артиллерийского расчета гаубичной артиллерийской батареи 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады выполнял специальную задачу по удержанию прорыва украинскими националистами с восточной стороны населенного пункта Кучерское Херсонской области в ходе наступательных действий на подступах к селу Кучерское одним из первых вступил бой с украинским националистами, открывшим огонь прямой наводкой из гаубицы Д-30 по движущейся колонне националистов. В ходе боя, с украинскими националистами гвардии старший лейтенант Громыко проявил мужество и отвагу, лично уничтожил более 20 националистов. Невзирая на артиллерийский огонь в шквальный огонь противника обладая хладнокровием уверенно командовал расчётом и продолжал грамотно выполнять поставленную задачу. В ходе боя находясь на первом рубеже и наиболее тяжелым направлении, Денис героически погиб от осколочного ранения.

Указом Президента Российской Федерациинагражден орденом мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/denis-gromyko/

Гвардии старший лейтенант Глазачев Евгений В ходе СВО на Херсонском направлении погиб гвардии старший лейтенант Глазачев Евгений Андреевич.

Награждён Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/evgenij-glazachev/

Майор Саидов Николай Уроженец Бердска Николай Саидов погиб при выполнении задач в зоне СВО на Украине.

Николай Саидов родился 22 декабря 1987 года в г. Бердске в семье военного. Пример отца повлиял на выбор жизненного пути Николая и его родного брата. Оба после окончания школы № 3 «Пеликан» (г. Бердск) поступили в Новосибирское высшее военно-командное училище.

По окончании училища Николай был распределен в город Алейск (Алтайский край).

Пять раз был командирован в Сирию, участвовал в урегулировании конфликта на границе Таджикистана с Афганистаном.

Является ветераном боевых действий, имеет государственные награды: Медаль «Суворова» и Медаль «Жукова». Посмертно представлен к Ордену Мужества.

У Саидова остались жена и дети.

https://vk.com/wall-99099155_8160733

Ефрейтор Киселёв Дмитрий Во время выполнения служебно боевой задачи в зоне СВО погиб Киселёв Дмитрий Александрович. Боевой путь воин начал 2011 году, пройдя срочную службу в ОБрСпН, после чего заключил контракт с бригадой.

За прохождение службы не раз бывал в горячих точках, участвовал в освобождении Крыма, операции в Сирии. Имел государственные награды, в июле 2022 года был награждён медалью Жукова за отличие в проведении специальной военной операции.

28 сентября 2022 года при разминировании СВУ Дмитрий погиб. Для всей бригады гибель Дмитрия оказалась большой потерей.

Дмитрий Александрович был награждён Орденом Мужества "посмертно".

https://t.me/rosich_ru/27991

Гвардии младший сержант Грищенко Михаил Грищенко Михаил Сергеевич-участник СВО на территории ДНР и ЛНР, гвардии младший сержант контрактной службы.

Родился 08.08.1987 года в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа.

После срочной службы перешел на службу по контракту. Военнослужащий из Муравленко был ветераном боевых действий, награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».

Служил механиком-водителем.

Принимал участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Погиб при выполнении боевой задачи 22.04.2022 года.

Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями.

https://zpobeda.ru/mihail-grishhenko-2/

Старший лейтенант Акболатов Надир-Шах Командир 6 батареи 2 гаубичного артиллерийского дивизиона Надир-Шах Акболатов героически погиб в ходе спецоперации на Украине, прикрывая боевых товарищей при артобстреле.

Ранее он был представлен к Ордену Мужества за уничтоженные в ходе боевых действий 4 БМ-21 «Град».

https://zpobeda.ru/nadir-shah-akbolatov/

Младший сержант Серогрузов Данил 5 ноября 2022 года погиб ДАНИЛ Серогрузов… был мобилизован.

Родился г. Барыш, Ульяновская область. Закончил колледж после чего пошёл на срочную службу.

Данила призвали в начале октября, пошёл с большим желанием защищать свою родину.

5 ноября Данил двигался в машине с 5 военнослужащими, которая попала под массовый обстрел врага. Вражеский снаряд прилетел точно в цель, где и погиб наш герой…

https://zpobeda.ru/danil-serogruzov/ Кошев Александр 08.08.1990, Калининград.

Погиб пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя cпeциальной вoeннoй oпepaции в Украине.

https://zpobeda.ru/koshev-aleksandr/

Ефрейтор Садовский Владислав Владислав Садовский, наводчик-оператор танка.

Погиб при выполнении боевого задания 30 октября в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/vladislav-sadovskij/

Военнослужащий Голубятников Александр Голубятников Александр Владимирович, 19.08.1995 г.р.

Служил с 2014 года, ушел в ополчение 18-летним мальчиком, начинал с «Востока» вырос до бойца спецподразделения разведроты. Опытный боец, опытный разведчик.. ОБТФ «Каскад».

Погиб 2 ноября 2022 года в Павловке, не увидев своего маленького сына.

Самый лучший сын, муж, отец двоих сыночков.

https://zpobeda.ru/golubyatnikov-aleksandr/

Военнослужащий Монахов Дмитрий После серьёзных ранений в госпитале скончался Дмитрий Монахов, ранее он был мобилизован, и в ходе СВО получил смертельное ранение.

https://zpobeda.ru/dmitrij-monahov/

Военнослужащий Фальман Дмитрий В результате осколочного ранения несовместимого с жизнью, выполняя боевое задание, верный Военной присяге, в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Фальман Дмитрий Владимирович 13.03.1996 г.р.

Фальман Дмитрий в 2012 году окончил 9 классов Староперуновской СОШ.

С 2012 по 2016 гг учился в Тальменском Технологическом Техникуме.​

В июне 2016 года был призван в ряды вооруженных сил России на прохождение срочной службы.

Контракт на военную службу Фальман Дмитрий Владимирович подписал в августе 2022 года. Служил в ДНР г. Артемовск.

https://zpobeda.ru/falman-dmitrij/

Военнослужащий Громаков Максим В СВО героически погиб выпускник 2008 года Громаков Максим, отд.7-2.

https://zpobeda.ru/gromakov-maksim/

Мельник Денис Мельник Денис Сергеевич

04.09.1979-29.08.2022…

https://zpobeda.ru/denis-melnik/

Доброволец Симонов Константин Погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

г.Санкт-Петербург

https://zpobeda.ru/konstantin-simonov/

Военнослужащий Пыстин Виктор В ходе спецоперации на Украине погиб Виктор Александрович Пыстин.

Виктор Александрович родился в посёлке Мылва Троицко-Печорского района. Служил по контракту в Пскове водителем автомобильного отделения взвода обеспечения десантно-штурмового батальона.

При выполнении боевых задач по защите мирных жителей Донбасса от неонацистского режима Киева был тяжело ранен. Скончался в 1-ом филиале госпиталя им. Вишневского города Красногорска Московской области.

https://zpobeda.ru/viktor-pystin/

Старший сержант Аникин Семен В военной операции на Донбассе погиб Аникин Семён Юрьевич, 12.09.1994 г.р.

Семён родился и вырос во Владивостоке, служил в Хабаровском крае в селе Князе-Волконское-1, 64 бригада, 5 рота, во командиром отделения в мотострелковом полку.

Семён был прекрасным сыном, любящим мужем, заботливым отцом и отличным военным.

У него осталось две дочки 3 и 6 лет.

На службе Семён показывал отличные результаты, имел медали и грамоты за высокие показатели в боевой подготовке, примерную воинскую дисциплину и высокий профессионализм.

Старший сержант контрактной службы награжден Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall549608455_22

Рядовой Ипатов Александр Рядовой Александр Ипатов из Брянской области погиб на Украине в ходе проведения специальной военной операции.

Рядовой Александр Ипатов из Брянской области погиб на Украине в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащий отдал свою жизнь при исполнении воинского долга. Указом президента РФ Александр Ипатов посмертно награжден Орденом мужества. Погибшего воина проводили в последний путь под звуки гимна России и оружейный салют. https://zpobeda.ru/aleksandr-ipatov/

Доброволец Бабьяк Максим В Купинском районе простились с Максимом Бабьяк, погибшим в ходе спецоперации на Украине при выполнении воинского долга.

Бабьяк Максим родился в д. Рождественка Купинского района 04 апреля 2001 года.

В 2022 году Максим добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции на территории Украины, где и в конце октября героически погиб.

https://zpobeda.ru/maksim-babyak/

Военнослужащий Фоленвайдер Владислав Фоленвайдер Владислав Викторович Фоленвайдер Владислав Викторович

11.08.1995-16.11.2022.

Херсонская область

https://zpobeda.ru/vladislav-folenvajder/

Военнослужащий Егорцев Сергей "Цыган" Погиб в нижней капсуле БМП1 в боях под Рубежным.

Егорцев Сергей Александрович.

Позывной – Цыган.

11.06 1989 г. — 06.03 2022 г

https://zpobeda.ru/sergej-egorcev/

Военнослужащий Молчанов Сергей В ходе специальной военной операции погиб Сергея Молчанова

«Лесной спецназовец» проявил невероятную смелость и отвагу, с честью выполнил свой долг и стал примером мужества и верности. Он погиб, как герой.

Его гибель — большая утрата для всего лесного хозяйства, семьи, друзей и Баргузинского района.

https://zpobeda.ru/sergej-molchanov/

Доброволец Заиграев Александр Погиб Заиграев Александр Харитонович

Он родился 24.10.1958 года в селе Леоновка Кижингинского района Республики Бурятия.

В 1975 году окончил Заводскую среднюю школу.

Рабочую биографию начал на Улан-Удэнском Авиационном заводе фрезеровщиком.

С 1976-по 1978 годы проходил службу в рядах Советской армии в войсках связи и ВДВ.

После службы окончил курсы водителя. Работал в нескольких организациях Улан-Удэ водителем на грузовом и легковом транспорте. С 1988 по 2005 годы работал на ОАО «Бурятспирт».

Женат, двое детей: сын Алексей 1984 гр., дочь Екатерина 2007 гр.

В сентябре 2022 г. решил пойти добровольцем на СВО. Погиб 16 октября 2022 года.

https://zpobeda.ru/aleksandr-zaigraev/

Военнослужащий Бардаков Роман ЧВК Вагнер

09.05.1996-01.07.2022

Бардаков Роман Александрович.

Уроженец Белгородской области п. Ровеньки.

Погиб под Артемовском (Бахмутом).

Ему было 26…

Любимый сын, брат, внук, племянник, крестный, дядя…

https://zpobeda.ru/roman-bardakov/

Военнослужащий Беспомощнов Алексей Героически погиб 38-летний Беспомощнов Алексей Петрович

Погиб в бою в Артемовске от осколочного ранения в грудь.

https://zpobeda.ru/aleksej-bespomoshhnov/

Военнослужащий Кузнецов Антон Стало известно о гибели в ходе специальной военной операции на Украине жителя Кировской области.

Антон Евгеньевич Кузнецов родился в городе Слободском.

В 2002 г. Он окончил лицей N9 где обучался в кадетском классе.

Антон связал свою жизнь со службой Родине и погиб исполняя воинские обязанности.

https://zpobeda.ru/anton-kuznecov/

Гвардии сержант Таловский Геннадий В ходе спецоперации погиб старший стрелок Геннадий Таловский

52-летний бердчанин отправился добровольцем на территорию проведения специальной военной операции летом. В августе он был ранен и контужен, но мужественно продолжил службу.

В октябре Геннадий Викторович погиб во время выполнения боевого задания. Его со всеми почестями проводили в последний путь.

У него осталось четверо сыновей, старший из которых имеет высшее военное образование.

https://zpobeda.ru/gennadij-talovskij/

Бельтюков Дмитрий В Сатке простились с 33-летним мобилизованным Дмитрием Бельтюковым. Он погиб 24 октября при выполнении задач специальной военной операции.

Дмитрий работал стропальщиком на заводе. На службу был призван 28 сентября.

https://zpobeda.ru/dmitrij-beltjukov/

Капитан Полозков Василий На Украине погиб заместитель командира стрелковой роты по военно-политической работе стрелкового батальона «Вятка», капитан Василий Валерьевич Полозков.

Василий Валерьевич родился 7 января 1975 года в городе Кирс Верхнекамского района. В 1995 году Василий Валерьевич окончил Кировское военное авиционно-техническое училище, по окончании которого с 1995 по 2006 год проходил военную службу.

Участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике, а также на территории Грузии. Был награжден медалью Нестерова и медалью «За отличие в военной службе III степени».

Завершив карьеру военного, с 2008 года обосновался в поселке Оричи.

В августе текущего года в составе добровольческого батальона «Вятка» отправился на фронт.

https://zpobeda.ru/vasilij-polozkov/

Военнослужащий Шагдуров Согто Шагдуров Согто погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/sogto-shagdurov/

Военнослужащий Хуриганов Баир Хуриганов Баир погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/bair-huriganov/

Лейтенант Московских Александр Александр Владимирович Московских погиб во время боевых действий в Харьковской области под населенным пунктом Граково.

До последнего момента он выполнял свои обязанности командира взвода. Под огнем противника Александр Московских смог организовать эвакуацию своего раненого товарища, после чего вернулся в строй. Но был ранен сам. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь нашего офицера не удалось.

За мужество и героизм, проявленный при выполнении служебных обязанностей, Александр Владимирович Московских представлен к государственной награде.

https://zpobeda.ru/aleksandr-moskovskih/

Доброволец Бондарь Олег В ходе специальной военной операции погиб житель посёлка Лесного Олег Леонидович Бондарь.

Олег Леонидович участвовал в СВО как доброволец – был стрелком десантно-штурмового отделения 40-й отдельной бригады морской пехоты в звании старшего сержанта.

https://zpobeda.ru/oleg-bondar/

Доброволец Петросян Руслан При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб Петросян Руслан Владимирович.

Он добровольно выбрал для себя благородный непростой путь для обеспечения нашего мирного будущего и благополучия наших детей.

https://zpobeda.ru/ruslan-petrosyan/

Старший сержант Валиев Руслан Руслан Равильевич Валиев, 35 лет, бурятский десантник погиб при исполнении в Херсонской области

Родился 26.06.1986 г в Кемеровской области г. Ленинск-Кузнецкий.

В 2005 г. проходил срочную службу в 604 Краснознаменный центр специального назначения «Витязь» города Москвы.

2007 заключил контракт в воинской части 32364- 11 ОДШБ г. Улан-Удэ.

2013 участвовал в международных учениях в Индии — "Индра 2013″

Командировки на Кавказ, 2 раза — в Сирию

18 января 2022 — учения в Крыму

Март 2022 — спец. Операция на Украине.

14.06.2022 погиб, на лагерь прилетела ракета "точка У".

У него остались супруга и трое сыновей.

https://zpobeda.ru/ruslan-valiev/

Доброволец Елбакиев Иван При исполнении воинского долга в ходе спецоперации погиб житель Осетии доброволец Иван Елбакиев.

Иван вместе с группой отправился на задание и попал в засаду. Около месяца о нем не было никаких известий.

Погибшему было 29 лет.

https://zpobeda.ru/ivan-elbakiev/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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