Помните? Сегодня - День ПИОНЕРИИ !!!

19 мая 1922 года в Советской республике была основана пионерская организация.

В этот день в СССР отмечался День пионерии. Е. П. Соловьёв. Плакат «Привет советской пионерии!». Москва, 1962 г. В. В. Сачков. Плакат «Родине нашей — салют пионерский!». Москва, 1969 г. Ф. Г. Качелаев. Плакат «Мы, пионеры Советской страны, славным традициям будем верны! И. Т. Овасапов. Плакат «Мы дружбой пионерскою зажжем костры свои!». Москва, 1972 г.

У пионеров СССР была своя газета Первый номер собственной газеты пионеров большой страны «Пионерская правда» вышел 6 марта 1925 года, почти 100 лет назад. В советское время газету выписывало большинство пионеров страны, потому что читать её было интересно и познавательно.

Прототипом газеты послужила стенгазета Детского дома № 16 Сокольнического района Москвы под названием «Радио». Со временем стенгазета распространилась сначала на весь район, потом на все детские дома Москвы и области.

При создании уже непосредственно «Пионерской правды» преследовалась идеологическая цель: помогать школе и пионерской организации в патриотическом воспитании юного поколения, прививая идеалы любви к Родине, взаимовыручки, справедливости, добра и дружбы. И, надо сказать, газета с этим справлялась.

К первой годовщине создания газета имела тираж 50 тыс. экземпляров. Первым редактором издания стал Николай Бухарин. Газета выходила 2 раза в неделю, в 1980-е – 3 раза в неделю. В 1975 году тираж достиг рекордные 9,5 млн.

экземпляров. Многие советские писатели начинали творческий путь на страницах «Пионерской правды».

Газета писала о событиях в стране и за рубежом, об образовании, помощи пожилым людям и ветеранам, спорте, жизни пионеров в других соцстранах. Печатное издание стало инициатором многих важных общественных дел и мероприятий: тимуровское движение, сбор посылок и писем для бойцов Красной Армии, субботники, всесоюзные соревнования («Зарница», «Белая ладья», «Кожаный мяч», «Золотая шайба»), конкурсы, выставки и фестивали. Печатались рассказы и отрывки из произведений детских писателей. В общем, каждый мог найти что-то интересное для себя.

Издание было награждено орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Фотографии с конкурса телеграм-канала "Жизнь в СССР": Пионерский отряд построен по случаю окончания учебного года. Направляемся на природу. Учительница первая моя. Круглова Серафима Ивановна.

Школа имени 8 марта. Поваровка, Московская область. 1971 год.

Прислала: «Тс» Торжественный вынос знамени на открытии смены в пионерском лагере.

Башкирская АССР, Гафурийский район, пионерский лагерь "Солнечный", 1986 год.

Прислала: «Natalia Trifonova». Поход детей из пионерского лагеря в «Каменные палатки». Свердловская область, 1958 год.

Прислала: «Лена» Мой будущий муж Тадеуш играет на гармошке (сидит на стуле), а его сестра Дана танцует.

Лето 1954 года. Пионерский лагерь Львовского автобусного завода. Каждое лето все 3 смены они там отдыхали.

Прислала: «Walentina Ilushina» Я, Валерий Иванов, в «Пионерской правде». 1978 год. Статья вышла не на первой странице этого номера, поэтому пришлось сделать коллаж.

Прислал «Валерий Иванов»

Тем, кто был пионером, не надо объяснять, что это была за игра «Зарница» 76% граждан России одобряют воссоздание пионерии

▪️Опрос Института социального маркетинга, который приурочен ко Дню пионерии, отмечавшегося ранее 19 мая, свидетельствует о том, что воссоздание пионерской организации одобряет большинство опрошенных граждан России — 76% ▪️Преимущественное позитивное отношение к воссозданию пионерии фиксируется во всех основных социальных группах: — 82% — жители сельской местности

— 81% — люди старшего возраста

— 74% — горожане

— 67% — молодёжь ▪️При разговоре о пионерах, первое, что приходит на ум многим опрошенным – это «красный галстук», девиз «Будь готов! Всегда готов!» и лозунг «Пионер — всем ребятам пример!» ▪️Среди позитивных ассоциаций подчеркиваются: — счастливое детство

— дружба

— патриотизм

— сплочённость

— уважение к старшим

— помощь

— воспитанность

— честность

— дисциплина

«КРИСТАЛЛ РОСТА» ранее информировал о том, что реализованная в нашей стране в 1929-1955 гг. модель опережающего развития, базировавшаяся в том числе на воспитании и консолидации всего общества, вывела экономику нашей страны на первое место в Европе и второе — в мире. Численность населения выросла на 46 млн человек, продолжительность жизни — на 26 лет, а реальная заработная плата увеличилась в 4 раза. https://t.me/oper_goblin/34896 За мир во всём мире. Художник Александр Леликов. 1954 год. В пионерском лагере. Художник Илья Машков. 1926 год. Канал Сергея Цветаева пишет: К слову про то, что мы «потеряли во многом». А вернее — во всём. Лучшее — детям! Когда победили мы в самой страшной войне, когда разнесли к чёртовой матери рейхстаг, опознали по зубным протезам обугленного в ковре фюрера и повесили тех, до кого рука тянулась — пришло время оглянуться. Ладно, что страна лежала в руинах и требовалось совершить невозможное, но дети!... Всё что создавалось до войны, всё во что вкладывались и силы и политическая воля — становление молодого поколения — пошло если не прахом, то откатилось ой как далеко. Но, большевики всегда умели в долгую. И напрягши все силы, Страна Советов бросила клич: «Всё лучшее — детям!» Это сейчас мы смеёмся над товарищем Дыниным и его «привесом по отряду»: а тогда была насущная необходимость — накормить досыта, увлечь спортом и культурой, обеспечить здоровый сон, свежий воздух и светлое будущее. Главнейшие лагеря не в счёт — «Артек», «Орлёнок», «Зубрёнок» — у СССР всегда была витрина (и при том — достойная). Вблизи каждого города, в каждом регионе росли как грибы лагеря предприятий, институтов, заводов — «Звёздочки», «Огоньки», «Дружбы», «Восходы». В 1973-ем 40 тысяч лагерей (!) приняли 9,5 миллионов детей, в 1987-ом — 18 миллионов, почти половину всех школьников СССР. Никогда и нигде не было такого в мире. Будет ли ещё? Помните пионерские плакаты? От них всегда пахло летом, несбыточной для взрослых мечтой... Знаменитый наш Владимир Сачков, автор киноафиш к фильмам «Солдат Иван Бровкин», «Мимино», «Ирония судьбы» — много всякого! Ученик Михаила Черемныха, а тот, как-никак, с самим Маяковским создавал «Окна РОСТА». Вот отсюда и тянется ниточка к солнечной пионерии эпохи развитого социализма. Вы только посмотрите — сколько в плакатах Сачкова жизни и света, и силы духа! Такие пионеры горы своротят и не заметят! «Пионеры на отдых!» (1960) — горн золотой, греческий эпос, античный герой, и просто мальчишка! «Веселое лето настало, ребята — дороги, походы, широкий простор!» (1964) — ох, какие — мальчишка и девчонка, поколение смелых, дети обретённого космоса! «Здравствуй, лето пионерское!» (1970) — солнце во всё небо и радость во всю горизонта ширь! И Нина Ватолина, ученица Дени и Дейнеки: «Здравствуй, лето!» (1957) — ради такого стоило бросить клич. Ради такого всё и было. Будет ли вновь? Вопрос.

К/ж «Пионерия» (№ 7, 1967 г., ЦСДФ)

К/ж «Пионерия» (№ 3, 1971 г., ЦСДФ), фрагмент

«Пионерской правде 10 лет» (из киножурнала «Пионерия», 1935 г.).

