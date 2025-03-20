Вечный огонь. Как неугасающее пламя стало символом памяти о Великой Отечественной войне

Сегодня в России насчитывается 1134 Вечных огня и 673 Огня памяти. Однако изначально такие мемориалы не задумывались как масштабная и охватывающая всю страну сеть — это были отдельные памятники, созданные как дань уважения героям. Со временем они стали настоящим народным достоянием и самым узнаваемым символом памяти обо всех погибших в Великой Отечественной войне. Новости СМИ2

Рассказываем, как, где и когда загорелся первый советский Вечный огонь, на какие ухищрения пришлось идти организатору мемориала в Александровском саду, чтобы отстоять свою идею, и какие традиции сложились вокруг самого уважаемого символа Победы.

Где зажгли первый огонь

Несмотря на то что в исторических масштабах Вечный огонь появился совсем недавно, все подробности его создания до конца неизвестны. Долгое время считалось, что первым был огонь на Марсовом поле в Ленинграде, который зажгли 6 ноября 1957 года — на 40-летие Октябрьской революции. Его разместили у памятника «Борцам революции», а посвящён он был не героям Великой Отечественной, а революционерам:

«В ознаменование 40‑й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и в целях увековечения памяти борцов революции, павших за свободу народа Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся принял решение о сооружении надгробия с неугасимым светильником на месте захоронения жертв Великой Октябрьской социалистической революции на Марсовом поле по проекту архитектора Майофиса»

(Бюллетень исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся. Цит. по «Категория ненастоящего времени», С. Б. Адоньева).

Марсово поле. Памятник жертвам революции. Открытка серии «Ленинград» издательства литературы на иностранных языках, по фотографиям Л. Зиверта. Между 1 мая 1959 и 30 июня 1960 года. Источник

Иногда указывается, что зажжение огня на Марсовом поле во многом было реализацией идеи народного комиссара просвещения Анатолия Луначарского, который ещё в 1919 году разработал надпись для гранитного мемориала, посвящённого революционерам:

«Не жертвы — герои лежат под этой могилой. Не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах всех благодарных потомков. В красные страшные дни славно вы жили и умирали прекрасно».

Впрочем, надо признать, что эта версия звучит в некоторой степени поспешно — в замыслах Луначарского огонь не упоминается напрямую.

Проект первого Вечного огня разработал ленинградский архитектор Соломон Григорьевич Майофис. Он также работал над станциями метро «Невский проспект», «Московская», «Чернышевская», Мостом Александра Невского и памятником Владимиру Ленину на Московской площади. Первый проект комплекса представлял собой цветочную клумбу в виде звезды с большой квадратной плитой из красного гранита в углублении. В центре мемориала располагалось круглое отверстие с факельной горелкой, из которой вырывалось вечное пламя. Фитиль зажгли от искры мартеновской печи Кировского завода (ранее Путиловского) — именно забастовка его рабочих в конце зимы 1917 года переросла в массовые манифестации и послужила началом Февральской революции. А вот по поводу того, кто именно зажигал огонь, нет полной ясности: одни утверждают, что это была старейшая коммунистка города Прасковья Ивановна Кулябко, другие — некий сталевар Жуковский, чьё имя не сохранилось.

Видеозапись зажжения огня на Марсовом не велась (или не сохранилась до нашего времени), но в газетах опубликовали несколько фотографий церемонии. Многие ленинградцы хотели лично увидеть огонь, поэтому к мемориалу выстроилась очередь.

Однако относительно недавно, уже в нулевые, антрополог Анна Юдкина предположила, что огонь на Марсовом поле не был первым. В районном газете «Знамя коммунизма» от 12 мая 1957 года исследовательница нашла сведения о том, что вечером 9 мая 1957 года в Первомайском посёлке Тульской области на открытии мемориала погибшим в Великую Отечественную войну был зажжён Вечный огонь — то есть почти за полгода до огня на Марсовом поле. Других документальных подтверждений этой версии нет, однако показательно, что идея увековечить память о героях именно с помощью неугасающего пламени приходила к разным людям по всей стране. Индийская делегация на Марсовом поле. Фотограф Сигизмунд Кропивницкий. Сентябрь 1964 года. Источник

Изначально мемориал казался исключительно ленинградской инициативой, о которой сдержанно написали только местные газеты. Однако постепенно огонь на Марсовом поле начал вдохновлять создателей мемориалов в других городах. Так, через несколько месяцев, 22 февраля 1958 года зажгли Вечный огонь на Малаховом кургане в Севастополе. Он уже был посвящён непосредственно героям Великой Отечественной и в то же время сохранял преемственность от ленинградского мемориала — он загорелся от факела с Марсового поля. Строго говоря, он не был «вечным»: его зажигали только по праздникам, а топливом служила солярка. Однако традиция была заложена и постепенно крепла. В мае 1960 года частицу огня с Марсового поля перенесли на Пискарёвское кладбище (крупнейшее в мире, посвящённое жертвам Второй мировой). В следующие годы похожий мемориал появился в Горьком, а весной 1967 года очередь дошла до Москвы. Марсово поле. Вечный огонь и салют. Фотограф Всеволод Тарасевич. 1980‑е годы. Источник

Вечный огонь в Александровском саду

К середине 1960‑х в СССР подросло поколение, не заставшее войну в сознательном возрасте. Отношение властей к Великой Отечественной тоже постепенно менялось: праздник не считался выходным, хоть и отмечался на государственном уровне. Только в 1965‑м, в 20-летний юбилей, День Победы снова стал выходным. В рамках этой большой переломной кампании было решено создать в Москве мемориал и увековечить память павших.

Идейным вдохновителем и движущей силой проекта был тогдашний руководитель Москвы Николай Григорьевич Егорычев, участник войны и обладатель медали «За победу над Германией». По его инициативе к тому моменту уже была восстановлена Триумфальная арка на Кутузовском проспекте (в 1936‑м её разбирали во время реконструкции площади, а потом собирались пересобрать в районе Белорусского вокзала, но не успели из-за войны). Егорычев долго выбирал место для большого мемориала и в итоге понял, что идеальным вариантом станет Александровский сад. Однако, чтобы отстоять свой выбор, Егорычеву понадобилось немало смелости.

Сегодня Александровский сад невозможно представить без Могилы неизвестного солдата и Вечного огня, хотя вплоть до 1967 года он выглядел несколько иначе. В частности, здесь располагался обелиск, установленный в честь 300-летия дома Романовых — разумеется, имена царей на нём были затёрты, а поверх написаны имена «видных революционеров». Николай Егорычев посчитал, что обелиск можно передвинуть и тогда места для нового мемориала будет предостаточно. Брежнев идею не оценил и потребовал у Егорычева найти другое место. Романовский обелиск. 1914 год

Как ни странно, Николай Григорьевич напрямую ослушался Леонида Ильича и начал подготовку к установке мемориала именно в «запрещённом» месте. Коллектор реки Неглинки переложили, в сад доставили огромную гранитную плиту (из такого же камня, что и на Мавзолее), а сам обелиск сдвинули ночью. Чтобы всё же согласовать проект, Егорычев пошёл на хитрость. В ноябре 1966 года, накануне торжественного заседания, Егорычев разместил в комнате отдыха членов Политбюро эскизы и макеты будущего памятника. Все увидевшие высоко оценили и идею, и выбранное место. Брежневу ничего не оставалось, кроме как согласиться под давлением большинства.

Примерно в это же время под Москвой была обнаружена братская могила рядом со станцией Крюково, где сражалась дивизия генерала Панфилова. Останки солдат захоронили у Кремлёвской стены 3 декабря 1966 года, то есть к 25-летию начала советского контрнаступления под Москвой. Церемония захоронения праха Неизвестного солдата у Кремлёвской стены. Фотограф Борис Вдовенко. 3 декабря 1966 года. Источник

Над проектом памятника работали сразу три архитектора — Дмитрий Бурдин, Владимир Климов, Юрий Рабаев — и скульптор Николай Томский. А вот ответ на вопрос об авторстве знаменитой эпитафии «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» не так очевиден. Если остановиться на формальной общепринятой версии, то считается, что текст написал Сергей Михалков. По крайней мере, в своих дневниках он обозначал себя единственным автором (да и как ещё):

«Я счастлив, что это мои слова, что в 1962 году именно я выиграл открытый конкурс на лучшую надпись для этого монумента и тем самым как бы воздал личные почести всем со славою погибшим в Великой Отечественной войне советским солдатам, которых — без различия чинов и званий — считаю своими однополчанами».

Есть и другая точка зрения — над фразой работали сразу четыре писателя-фронтовика: упомянутый Михалков, Константин Симонов, Сергей Наровчатов и Сергей Смирнов. В то же время можно найти информацию, что подготовленный ими вариант звучал так: «Имя его неизвестно. Подвиг его бессмертен». Однако Николаю Егорычеву он нравился не до конца, после долгих размышлений он решил превратить обезличенное «его» в прямое обращение «твоё».

Торжественное открытие мемориала состоялось 8 мая 1967 года. Церемонией руководил Николай Егорычев, а Вечный огонь зажёг Леонид Брежнев — тоже участник Великой Отечественной войны. Этот момент сохранился на многочисленных фотографиях. Леонид Брежнев зажигает Вечный огонь. 8 мая 1967 года. Источник

Факел для столичного мемориала был зажжён от огня на Марсовом поле и доставлен в Москву на бронетранспортёре. Так, между двумя памятниками возникла преемственность.

Как устроен Вечный огонь Конструкцию Вечного огня разрабатывали в сжатые сроки — фактически за два-три месяца. Механизм создавали молодые исследователи «Мосгазпроекта». Устройство представляет собой горелку, состоящую из трёх отдельных запальников. В них подаётся газ, который проходит через электрические спирали, находящиеся под постоянным напряжением. В итоге получается высокое пламя. Газовое пламя обычно отличается голубоватым оттенком, и в солнечную погоду его просто не было бы видно. Чтобы решить эту проблему, создатели механизма придумали понижать содержание воздуха — когда его не хватает, газовое пламя горит оранжевым и красным. Вечный огонь способен выдерживать сильные порывы ветра — до 18, а по некоторым версиям и до 58 м/с. Дело в том, что ядро пламени закрыто под землёй: ветер, вода и снег не могут навредить ему. Не меньшее значение для устойчивости огня имеет постоянный уход: раз в месяц горелку в Александровском саду тщательно очищают и проверяют.

Что касается дальнейшей судьбы Николая Егорычева, в следующие месяцы его конфликт с Брежневым обострился. В июне 1967 года он раскритиковал генсека за недостаточную оборону страны и ненадёжность столичной ПВО. В итоге Николай Григорьевич покинул пост первого секретаря Московского горкома КПСС и несколько лет работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. В 1970‑м Николай Григорьевич уехал из Москвы и стал послом в Дании. В дальнейшем он занимал довольно высокие посты, в том числе был послом в Афганистане в конце 1980‑х. Егорычев надолго пережил Леонида Брежнева — его не стало в феврале 2005 года.

В следующие два десятилетия сотни подобных мемориалов появились в большинстве городов Советского Союза: некоторые из них были «вечными», то есть горели постоянно, другие — только в памятные даты, но все они быстро стали главным символом памяти о Великой Отечественной войне и обросли собственными традициями. Вечный огонь в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. 1978 год. Источник

Какие традиции сложились вокруг Вечного огня

Пожалуй, первой и наиболее значимой традицией, связанной с Вечным огнём, стали почётные пионерско-комсомольские караулы. Первыми на такой пост заступили школьники из Волгограда в ноябре 1965 года. Идею разработало Бюро Волгоградского городского комитета комсомола, а точнее — секретарь горкома комсомола Людмила Коротенко. Караулы были задуманы как часть патриотического воспитания — способ призвать детей приобщиться к памяти о Великой Отечественной войне и высказать уважение к подвигу соотечественников. Довольно быстро традиция распространилась и по другим городам Советского Союза. Пионеры у Памятника неизвестному матросу. Фотограф Виктор Горкин. Одесса. 1968–1970 годы. Источник

Первоначально в караулы выходили только мальчики в обычной школьной форме и учебным оружием. Однако вскоре к ним присоединились и девочки (обычно без оружия), а повседневную форму заменили на парадную. Караул обычно несли парами: два мальчика и две девочки, которым полагалось в течение 20 минут стоять по стойке смирно, запрещалось как-либо реагировать на происходящее вокруг. В Сети пишут, что участие в карауле нужно было заслужить — к нему допускали только прилежных детей, которые сдали несколько зачётов:

— по строевой подготовке;

— по знаниям обязанностей «постовца» и разводящего (помощника начальника караула) дневального;

— по сборке автомата Калашникова.

Был ли отбор таким одинаково строгим во всех городах, неизвестно. Пионерский почётный караул у Вечного огня. Фотограф Н. С. Нестеренко. Горький. 1983 год. Источник Пост № 1 в городе Пионерском, Калининградская область. Источник Осмотр внешнего вида. Пост № 1, у караульного помещения. Фотограф Сергей Секретарёв. Новосибирск. Июль 1982 года. Источник

Почётные школьные караулы в той или иной форме проводятся до сих пор, как правило, в первую неделю мая и вплоть до Дня Победы. Кроме того, школьники посещают Вечный огонь и возлагают цветы в памятные даты. Дети у Вечного огня. Фотограф Борис Шемякин. Нижний Новгород. 1998 год. Источник

Пост № 1 в Александровском саду появился значительно позже и стояли в нём, разумеется, взрослые. Дело в том, что с 1924 и вплоть до 1993 года (с некоторыми перерывами) почётный караул дежурил у Мавзолея Ленина: в зависимости от исторических обстоятельств здесь стояли крестьяне, рабочие, курсанты, красноармейцы Кремлёвского полка, сотрудники НКГБ. В большинстве случаев их дежурство обходилось без эксцессов. Только летом 1992 года около 30 участников секты «Богородичный центр» попытались ворваться внутрь, чтобы предать Ленина анафеме. Караульные обошлись без применения силы и просто закрылись внутри Мавзолея. 7 октября 1993 года Борис Ельцин упразднил Пост № 1 у Мавзолея, а через несколько лет, в 1997‑м, приказал установить его у Могилы неизвестного солдата в Александровском саду. Это одно из немногих решений первого президента, которое большинство считает оправданным. Сергей Девятов, официальный представитель, позже комментировал:

«Сейчас именно здесь место главного Почётного караула страны, что логично. Это подчёркивает значение нашей победы во Второй мировой войне и тот героизм, который проявили солдаты».

До этого постоянного поста у Вечного огня не было, а караульные дежурили только в дни торжественных мероприятий. Начиная с декабря 1997 года смена караула происходит ежедневно каждый час с 8:00 до 20:00. По особым поводам караул стоит и в другое время: например, в ночь с 21 на 22 июня. В Александровском саду. Фото Лео Эркен. 2000 год. Источник

Другая традиция, которая сложилась уже в первые десятилетия существования Вечных огней, — свадебные фотографии. Ежегодно сотни молодожёнов приезжали (да и приезжают) к монументам в своих городах, чтобы возложить цветы и сделать памятные снимки. Люди воспринимают это как выражение благодарности героям, проявление национальной идентичности и преемственности поколений. Многие из женившихся в 1960–1970‑е годы потеряли родителей на войне, и посещение Вечного огня становилось для них своеобразным родительским благословением. Некоторые пары видели в Вечном огне метафору для своей любви, прочной и вневременной. Молодожёны у Вечного огня. Фотограф Василий Евдокимов. Чебоксары. 1983 год. Источник Жених и невеста у Вечного огня на Марсовом поле. Фотограф Всеволод Тарасевич. 1995 год. Источник

Однако фотосессии у Вечного огня одобряют далеко не все. Критики традиции отмечают, что веселье, неизбежное для любой свадьбы, неуместно проявлять у мемориала, посвящённого миллионам безвременно погибших. Иногда молодожёнов обвиняют и в том, что они воспринимают Вечный огонь как просто красивое место и не отдают себе отчёт в том, что фотографируются на братской могиле (в большинстве случаев).

Скандалы у Вечного огня В 2000‑е и 2010‑е годы в СМИ время от времени появлялись сообщения о разнообразных инцидентах, связанных с Вечными огнями в разных городах: — неизвестные забросали мемориал в Петербурге снегом, а до этого женщина залила его газировкой;

— компания жарила сосиски на Вечном огне и снимали это на видео — тоже в Петербурге;

— калининградская студентка прикурила от огня сигарету;

— нерехтские школьники поджигали от Вечного огня петарды;

— подростки из Коми сожгли траурный венок. Подобных новостей можно найти довольно много, даже сегодня СМИ время от времени публикуют заметки о новых актах вандализма. И это при том, что за любое непочтительное отношение к Вечному огню предусмотрено наказание вплоть до уголовного. Комментаторы в интернете обычно списывают такое поведение на плохое воспитание «подрастающего поколения», но строго говоря в вандализме бывают замечены и взрослые (обычно под воздействием алкоголя).

Самая молодая общественная акция, посвящённая Великой Отечественной войне, — «Бессмертный полк» — тоже оказалась связана с Вечным огнём. В большинстве случаев маршрут шествия проходит через мемориал: например, участники несут портреты родственников — участников войны именно к Вечному огню или, наоборот, собираются у мемориала, а затем проходят по улицам города. «Бессмертный полк» в Костроме. 2019 год. Источник

Из всех мемориалов, созданных в советские годы, Вечный огонь остаётся самым бесспорным и уважаемым. Если памятники Ленину регулярно предлагают снести, его самого — вынести из Мавзолея и похоронить, а разрушенные или перестроенные храмы — восстановить, то Вечный огонь примиряет самых ярых оппонентов. Вокруг этого мемориала нет никакой общественной дискуссии — только уважение, память и скорбь.

Виктория Мокина

https://vatnikstan.ru/history/vechnyj-ogon/