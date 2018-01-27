Блокада Ленинграда, ч.1

Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагичной страницей истории нашего народа. Одним из таких событий явилась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы.

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось.

В городе осталось 2,5 миллиона жителей. Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектурные памятники, склады с продовольствием. Во время блокады в Ленинграде не было района, до которого не мог бы долететь вражеский снаряд. Были определены районы и улицы, где риск стать жертвой вражеской артиллерии был наибольшим. Там были развешены специальные предупреждающие таблички с таким, например, текстом: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Несколько из них сохранилось в городе и сегодня в память о блокаде.

Лютый голод косил людей тысячами. Карточная система не спасала положение. Хлебные нормы были настолько малы, что жители все равно умирали от истощения. Холод пришел с ранней зимой 1941 года. Но надежды Рейха на панику и хаос среди населения не оправдались. Город продолжал жить и трудиться.

Чтобы как-то помочь осажденным жителям, через Ладогу была организована «Дорога жизни», по которой смогли эвакуировать часть населения и доставить некоторые продукты.

За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 млн. человек. Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам Ленинграда.

18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения города на Неве.

К этой дате я и представляю вам эту фотоподборку. 1. Жительницы прифронтовых деревень на строительстве оборонительных сооружений. Июль 1941 г. 2. Бойцы Волховского фронта сооружают противотанковые препятствия. 20 августа 1942 г. 3. Эвакуация. Ленинградцы во время посадки на пароход. 1942 г. 4. Погрузка убитых и раненых на грузовики на площади Восстания после очередного вражеского артобстрела. 1941 г. 5. Зенитная батарея на Университетской набережной. 1942 г. 6. Подразделение Сальтокса ведет ружейно-пулеметный огонь по врагу. Ленинградский фронт. 1942 г. 7. Командующий 54-й армией генерал-майор, Герой Советского Союза Федюнинский И.И. и бригадный комиссар Холостов Д.И. в землянке за обсуждением оперативного плана. Ленинградский фронт. 1942 г. 8. Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрей Александрович Жданов. 9. Подразделение сержанта Изьенкова форсирует реку. Ленинградский фронт. 1942 г. 10. Снайперы сержант Бедаш П.И. (справа) и ефрейтор Плехов И. выдвигаются на боевую позицию. Ленинградский фронт. 1942 г. 11. Командир авиачасти Королев (слева) поздравляет капитана Савкина с отличным выполнением боевого задания. Ленинград. 1942 г. 12. На базе гидротурбинного цеха Металлического завода им.Сталина по чертежам Кировского завода было налажено производство танков «КВ». 1942 г. 13. Артиллеристы-зенитчики ведут наблюдение в одном из районов Ленинграда. 1942 г. 14. У водоразборной колонки, установленной на углу ул.Дзержинского и Загородного проспекта. 05. 02.1942 г. 15. Транспортировка газгольдера на углу Лиговского проспекта и Разъезжей улицы. 1943 г. 16. Санитарки за оказанием помощи пострадавшим от вражеского обстрела. 1943 г. 17. Весной на «Дороге жизни». Ладожское озеро. 1942 г. 18. Бойцы ведут наступление на занятый немцами перелесок. На переднем плане – обломки сбитого немецкого самолеты. Ленинградский фронт. 1943 г. 19. Эскадренный миноносец Краснознаменного Балтийского флота «Стойкий» ведет обстрел гитлеровских позиций. Ленинград. 1943 г. 20. Бойцы продвигаются по территории Шлиссельбургской крепости. 1943 г. 21. Контролер-стахановка Балтийского завода, комсомолка Валя Карасева за работой. 14 марта 1942 г. 22. Стахановки лесозаготовок ленинградки Аня Виноградова и Тоня Седакова распиливают дерево. Ленинградская область. 23 марта 1942 г. 23. Стахановская бригада Морозовой за погрузкой дров в вагоны. Ленинградская область. 21 июля 1942 г. 24. Бойцы Ленинградского комсомольского противопожарного полка Васильевского острова Галина Курицына и Эрна Киви на посту. 1942 г. 25. Девушки – бойцы МПВО за расчисткой и уборкой города. Март 1943 г. 26. Ленинградки за расчисткой трамвайных путей на Московском шоссе. 23 апреля 1944 г. 27. Работники госпиталя Е.Скарионова и М.Бакулин за сбором капусты. 1942 г. 28. У книжного лотка на проспекте 25-го Октября. 1943 г. 29. В ожидании сигнала. Сержант К.П.Тяпочкин у аэростата в сквере на площади Чернышова. 30. Памятник Ленину под укрытием. 31. Траурная процессия на Невском проспекте. 32. Учебно-тренировочные занятия пожарного взвода Местной противовоздушной обороны на Невском проспекте у Казанского собора. 33. Учительница Е.М. Демина ведет урок в 7-м классе средней школы № 10 Свердловского района Ленинграда. На первом плане – ученицы Оля Руран и Зоя Чубаркова. 34. Дети в бомбоубежище во время налета авиации противника. 35. Врач-консультант Л.Г.Мыскова со спящими новорожденными детьми в детских яслях № 248 Свердловского района. 1942 г. 36. Нина Афанасьева – она родилась в дни блокады. 1942 г. 37. Рабочая хлебозавода № 61 имени А.Е. Бадаева Эмилия Чибор укладывает хлеб в ящики для отправки в магазин. 38. Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе поселка № 1. Ленинградская область. 1943 г. 39. Солдаты разгружают ящики с экспонатами Государственного Эрмитажа, возвращенными из эвакуации в г.Свердловск. 1945 г. 40. Подполковник Александр Иванович Клюканов, командир одного из пехотных подразделений, защищавших блокадный Ленинград. 41. Женщины занимаются перевозкой надолб на Московском шоссе в блокадном Ленинграде. Ноябрь 1941 г. 42. Советские солдаты проходят мимо надолб на Международном проспекте в блокадном Ленинграде. 1942 г. 43. Ленинградский пожарный оказывает помощь своему пострадавшему товарищу. 44. Женщины обрабатывают землю под огород на площади перед Исаакиевским собором в Ленинграде. 45. Ленинградцы рассматривают неразорвавшуюся и обезвреженную саперами немецкую авиабомбу. 46. Больная дистрофией женщина, лежащая на кровати в блокадном Ленинграде. 1942 г. 47. Первый санный обоз отправляется в блокадный Ленинград по льду Ладожского озера. 24.11.1941 г. 48. Жители блокадного Ленинграда передвигают трамвайный вагон подальше от фасада разрушенного бомбардировкой дома. Октябрь 1942 г. 49. Зенитная батарея у Исаакиевского собора в блокадном Ленинграде. 1942 г. 50. Уборка снега на площади Урицкого в блокадном Ленинграде. 51. Разрушение в результате немецкого артобстрела временного моста через Неву на линии Поляны — Шлиссельбург. 1943 г. 52. Бригада, завоевавшая право провести первый поезд из Ленинграда на «Большую землю». Слева направо: А.А. Петров, П.А. Фёдоров, И.Д. Волков. 1943 г. 53. Колонна красноармейцев двигается по Набережной Жореса в Ленинграде мимо пришвартованной плавбазы «Иртыш». Осень 1941 г. 54. Девушки-бойцы противовоздушной обороны несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина в Ленинграде. 01.05.1942 г. 55. Командир советской подводной лодки Щ-323 капитан-лейтенант Федор Иванович Иванцов на палубе своего корабля в блокадном Ленинграде. 1942 г. 56. Движение транспорта по «Дороге жизни» в марте 1943 года. 57. Жертвы немецкого артиллерийского обстрела в Ленинграде. 16.12.1943 г. 58. Советская подводная лодка П-2 «Звезда» в Ленинграде. Май 1942 г. 59. Разведчик морской пехоты краснофлотец-орденоносец П.И. Кузменко. Ленинградский фронт. Ноябрь 1941 г. 60. Дети блокадного Ленинграда у грядок на Мытнинской набережной. 1942 г. 61. Советская подводная лодка «Лембит» у набережной Летнего сада в блокадном Ленинграде. 1942 г. 62. Командир советской подводной лодки Щ-320 капитан 3-го ранга Иван Макарович Вишневский (1904—1942) на палубе своего корабля. Ленинград. 22.11.1941 г. 63. Военком советской подводной лодки Щ-323 старший политрук А.Ф. Круглов беседует с личным составом в блокадном Ленинграде. Апрель-май 1942 г. 64. Постановка боевой задачи советским офицерам рядом с бронепоездом «Балтиец». 65. Советские священнослужители, награжденные медалями «За оборону Ленинграда». 66. Советский танк Т-26 из состава 55-й армии с громкоговорящей установкой для ведения устной агитации. Ленинградский фронт. 67. Командир отделения штурманских электриков советской подводной лодки М-96 старшина 2-й статьи В.А. Кудрявцев. Ленинград. Май 1942 г. 68. Старшина группы торпедистов советской подводной лодки М-96 мичман В.Г. Глазунов осматривает торпедный аппарат. Ленинград. Май 1942 г. 69. Советские подводные лодки М-79 и Щ-407 в блокадном Ленинграде. Март-май 1943 г. 70. Советская подводная лодка Щ-408 в блокадном Ленинграде. 71. Краснофлотец В.С. Кучеров чистит носовое 45-мм орудие советской подводной лодки Щ-407. Ленинград. 17.04.1942 г. 72. Расчет носового 45-мм орудия советской подводной лодки Щ-407 во время обучения. Ленинград. 17.04.1942 г. 73. Ленинградцы и красноармейцы у приказа войскам Ленинградского фронта о снятии блокады города. Январь 1944 г. 74. Жительница блокадного Ленинграда везет тело умершего на ручной тележке. 75. Первые немецкие пленные на улице Чайковского в Ленинграде. Сентябрь 1941 г. 76. Ленинградцы смотрят на первых немецких пленных. Сентябрь 1941 г. 77. Жительницы блокадного Ленинграда набирают кипяток во время нахождения в бомбоубежище. 1942 г. 78. Красноармейцы-лыжники у фигур Атлантов Нового Эрмитажа в блокадном Ленинграде. 1943 г. 79. Расчеты 37-мм зенитных пушек 61-К Ладожской военной флотилии прикрывают «Дорогу жизни». 1943 г. 80. Сборка автоматов ППД на одном из ленинградских заводов. 1941 г. 81. Советский легкий крейсер «Киров» у Университетской набережной в Ленинграде. Январь 1944 г. 82. Советский легкий крейсер «Киров» в Ленинграде в первую блокадную зиму. 83. Советские женщины ремонтируют танки БТ-5 на одном из ленинградских заводов. 84. Изготовление артиллерийских снарядов на одном из ленинградских заводов. Июль 1943 г. 85. Батарея 85-мм зенитных орудий 52-К на площади Декабристов в Ленинграде. Апрель 1943 г. 86. Трупы умерших от голода на ленинградских улицах. 05.02.1942 г. 87. Ленинградцы на Загородном проспекте во время мороза -30. Январь 1942 г. 88. Эвакуируемые ленинградцы и трупы умерших от голода в порту Кобона, Ленинградская область. 12.04.1942 г. 89. Ленинградцы работают на воскреснике по очистке города на проспекте Володарского. 08.03.1942 г. 90. Ленинградцы берут воду из колонки на углу Загородного проспекта и улицы Дзержинского. Февраль 1942 г. 91. Ленинградские служащие отвозят на склад теплую спецодежду. Июль 1942 г. 92. Часовой на набережной 9-го января в блокадном Ленинграде. Декабрь 1941 г. 93. Футболисты ленинградского «Динамо» после матча с командой Краснознаменного Балтийского флота в блокадном Ленинграде. 30.05.1943 г. 94. Изготовление медалей «За оборону Ленинграда» на ленинградском монетном дворе. Январь 1943 г. 95. Ленинградцы на Суворовской площади смотрят салют в ознаменование снятия блокады. 27.01.1944 г. 96. Доставка обеда служащим одного из ленинградских предприятий в мае 1942 года. 97. Погрузка сколотого льда и снега в грузовой трамвай на проспекте 25-го октября в блокадном Ленинграде. 98. Разбор завалов после немецкого авианалета на Ленинград. 99. Советские военнослужащие у плаката «Окно ТАСС» на ленинградской улице. 1942 г. 100. Моряки-балтийцы и работники Главпочтамта на воскреснике по разборке разрушенных ленинградских зданий. Июль 1943 г.

http://aloban75.livejournal.com/551306.html