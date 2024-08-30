Территория Героев...(145)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии майор Кирилл Лосунчуков недавно удостоен третьего ордена Мужества за боевые задачи, успешно выполненные в ходе специальной военной операции. По ряду причин пока нельзя рассказывать подробно о том, что это были за задачи. Лишь добавим, что помимо этих наград у Кирилла есть ещё и орден «За военные заслуги».

Летом 2023 года Кирилл и его товарищи участвовали в отражении «контрнаступа» ВСУ. По его словам, тогда всё получилось, потому что у русских воинов есть великая цель, которая придаёт сил и поднимает боевой дух!

Мы говорим с нашим героем на площадке образовательной программы «Время Героев». Он узнал, что вошёл в число участников, когда находился в зоне СВО. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1123

Гвардии капитан Даниил Гайфулин — командир роты ВДВ, кавалер ордена Мужества и двух медалей «За отвагу» до СВО уже имел опыт боевых действий. Поэтому знал, что это будет не «лёгкая прогулка», а сложная работа для настоящих мужчин.

Когда-то давно для Даниила стали примером старшие товарищи, тренеры, прошедшие ВДВ и горячие точки. Сегодня он сам — пример для сына, который поступил в Суворовское училище. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1070

Старший лейтенант медицинской службы Мария Мусатова любит свою страну, военную форму и профессию. Она окончила с красным дипломом Военно-медицинскую академию, отработала в зоне СВО, а весной 2024 года — вошла в число участников образовательного проекта «Время Героев».

За хрупкими плечами этой девушки — не одна смена во фронтовом госпитале. «День на СВО никогда не заканчивается»: так она описывает будни медика. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1071

Полковник Макаров Дмитрий Михайлович



2 августа 2023. Полковник Дмитрий Макаров, награжденный орденом Мужества, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. См. видео по ссылке

https://riamediabank.ru/media/8490350.html

Сюжет (смотреть по ссылке!) о героическом поступке механика-водителя БТР, бойца с позывным МАРК отдельного отряда «Шторм» 40й ОГвБрМП

Виталий Нарушевич представлен к званию Героя России Гордимся нашими доблестными морпехами!

Он трижды завозил штурмовиков в Урожайное, один раз его БТР подорвался на мине, второй раз был подбит, очевидно, из гранатомета. С тяжелой контузией морпех возвращался в тыл, отказывался от госпитализации и вновь шел в бой уже на новом бронетранспортере.

https://t.me/boris_rozhin/132220

Лейтенант Парфионов Владислав

Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Владислава Парфионова выполнял боевую задачу по уничтожению вооружения и военной техники противника.

Продвигаясь по местности, мотострелки обнаружили опорный пункт, на котором подразделения противника удерживали оборону на направлении наступления российских подразделений.

Проведя воздушную разведку и вскрыв огневые точки противника, лейтенант Парфионов передал координаты на пункт управления. После того, как по позициям украинских боевиков был нанесен минометный удар, Вячеслав определил уязвимые места в обороне опорного пункта и дал команду подчиненным начать штурм.

В ходе боя, несмотря на активное сопротивление, Владислав Парфионов со своим взводом прицельным огнём уничтожили пулеметное гнездо с расчетом и, продвигаясь по оборонительным коммуникациям противника, еще шесть боевиков. Зачистив опорный пункт, мотострелки закрепились на позициях и удерживали их до подхода основных сил.

Смелые и решительные действия лейтенанта Владислава Парфионова, а также мужество и отвага его подчиненных способствовали дальнейшему продвижению российских подразделений на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/8683

Младший сержант Спиридонов Андрей

Находясь на наблюдательном пункте под массированным артиллерийским обстрелом, младший сержант Спиридонов корректировал огонь российской артиллерии при отражении наступления противника.

В ходе боя Андрей обнаружил и обеспечил поражение нескольких автомобилей врага, осуществлявших переброску штурмовых подразделений украинских боевиков к переднему краю. Благодаря грамотным действиям и оперативной корректировке огня артиллерийских подразделений, техника противника была уничтожена.

Продолжая вести наблюдение, Андрей обнаружил прибывших на подкрепление боевиков, готовящихся для перехода в атаку. Действуя мужественно и решительно, младший сержант Спиридонов передал координаты сосредоточения сил врага на командный пункт. Огнем артиллерии подкрепление противника было уничтожено.

Смелые и профессиональные действия младшего сержанта Андрея Спиридонова позволили российским войскам сорвать наступление врага на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/8691

Гвардии рядовой Горбачев Дмитрий

Гвардии рядовой Дмитрий Горбачев в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Находясь на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта, Дмитрий выполнял боевую задачу по организации связи между пунктами управления.

В ходе артиллерийского обстрела со стороны противника были повреждены антенное устройство и ретранслятор, в результате чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя. Несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника, гвардии рядовой Горбачев незамедлительно приступил к выявлению повреждений и их устранению, в результате чего связь была восстановлена.

Благодаря высокому профессионализму и мужеству гвардии рядового Горбачева управление подразделениями было восстановлено, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/8675

Лейтенант Миклуха Александр

В ходе несения боевого дежурства в составе дозорной группы мотострелкового подразделения лейтенант Александр Миклуха, проводя разведку, обнаружил скрытное передвижение группы подозрительных лиц вблизи линии боевого соприкосновения в направлении позиций ВС РФ.

Александр оперативно предал на командный пункт информацию о её местонахождении и координаты целей, после чего осуществлял корректировку работы артиллерийских подразделений, фиксируя огневое поражение противника.

Благодаря бдительности лейтенанта Александра Миклухи, его своевременному докладу и грамотной корректировке огня была уничтожена диверсионно-разведывательная группа вооруженных боевиков, что позволило предотвратить совершение противником диверсионных актов в расположении российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8684

Сержант Кибалин Игорь

Командир боевой машины сержант Игорь Кибалин, действуя в составе штурмового подразделения, выполнял боевую задачу по овладению опорным пунктом противника на подступах к одному из населенных пунктов, подконтрольному украинским боевикам.

В ходе приближения к позициям врага, штурмовая группа попала под плотный минометный огонь, в результате которого одна из боевых машин получила повреждения.

Сержант Кибалин, оценив обстановку, вместе с подчиненным личным составом выдвинулся к поврежденной технике, чтобы оказать первую помощь экипажу. Благодаря грамотной организации и уверенным действиям сержанта Кибалина и подчиненного личного состава в кратчайшие сроки была проведена эвакуация экипажа, после чего группа продолжила выполнять поставленную задачу.

В ходе боя сержант Игорь Кибалин подавил укрепленную огневую точку противника возле дороги, что позволило штурмовой группе прорвать оборону опорного пункта и выбить противника с занимаемых позиций.

После того, как российские подразделения закрепились на новых рубежах, в ходе последовавшего штурма поселка боевики понесли потери и отступили.

https://t.me/rabotaembrat/8692

Гвардии сержант Гетте Кирилл

Находясь на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта, старший артиллерийский наводчик гвардии сержант Кирилл Гетте руководил огнем орудия, поддерживая наступление наших войск.

Противник вступил в контрбатарейную борьбу и начал вести огонь по позиции российских артиллеристов.

Оперативно войдя во взаимодействие с подразделениями разведки, гвардии сержант Гетте уточнил координаты местоположения самоходной артиллерийской установки украинских боевиков. Несмотря на близкие разрывы крупнокалиберных снарядов Кирилл внес поправки для стрельбы и ответным огнем уничтожил САУ противника. После подавления вражеской артиллерии расчет продолжил вести огонь по укрепленным позициям украинских боевиков. В результате уничтожения огневых точек российские войска выбили противника с занимаемых позиций и значительно улучшили положение по переднему краю.

Благодаря мужеству и самоотверженности гвардии сержанта Кирилла Гетте противник понес потери в личном составе и тяжелом вооружении, утратил важные оборонительные позиции, а российские войска продолжили продвижение на важном тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/8698

Военнослужащий Абрамов Владимир

Владимир Абрамов в ходе участия в специальной военной операции выполняет задачи по военно-политической работе в целях поддержания морально-политического и психологического состояния личного состава на уровне, обеспечивающем выполнение стоящих перед подразделением боевых задач.

Также Владимир неоднократно в составе группы технической разведки выезжал на линию боевого соприкосновения для поиска и эвакуации в тыл военной и специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий, а также трофейной техники.

В стационарных условиях, а также в составе выездных бригад в полевых условиях, Владимир Абрамов организовывал и лично участвовал в ремонте, а также замене узлов и агрегатов на автомобильной технике и машинах на гусеничном ходу.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям Владимира Абрамова после проведённого ремонта были возвращены в строй более 15 единиц военной техники, что способствовало успешному выполнению задач подразделением на важном тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/8676

Рядовой Дунаев Георгий

Подразделение, в составе которого действовал рядовой Георгий Дунаев, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного российским войсками от украинских боевиков.

Противник неоднократно предпринимал попытки выбить российских бойцов с занятых позиций и восстановить контроль над поселком.

В ходе очередной атаки взводный опорный пункт ВС РФ, расположенный в прилегающей к поселку территории, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков.

Действуя мужественно и решительно Георгий, находясь под огнём противника, оказал первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранения в результате артиллерийского удара, чем спас их жизни.

В ходе очередного артиллерийского залпа снаряд поразил наблюдательный пункт, что привело к его возгоранию.

Проявляя мужество и героизм, не поддаваясь панике, при плотном огне артиллерии противника и разрастающемся пламени на наблюдательном пункте рядовой Дунаев вынес из огня тяжело раненного сослуживца.

Благодаря решительным действиям рядового Георгия Дунаева были спасены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8695

Ефрейтор Жуков Дмитрий

Перед штурмовым подразделением, в составе которого действовал ефрейтор Дмитрий Жуков, была поставлена задача освободить один из населенных пунктов от вооруженных формирований противника.

В ходе штурма Дмитрий вместе с вверенным ему отделением должен был скрытно обойти противника с фланга.

Пробравшись по флангу в тыл противника, Жуков определил сектора обстрела подчиненному личному составу после чего открыл огонь по врагу. Неожиданная атака с тыла штурмовым отделением под командованием Жукова полностью дезорганизовала оборонную тактику противника. Понимая риски оказаться в окружении, боевики, неся потери оставили свои позиции.

Благодаря смелым и отважным действиям, ефрейтора Дмитрия Жукова российские войска освободили населенный пункт от вооруженных формирований противника и закрепились на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/8574

Матрос Щербаков Роман

Помощник гранатометчика матрос Роман Щербаков, действуя в составе штурмовой группы российских военнослужащих, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.

В ходе боя группа подверглась атаке с замаскированной позиции противника на подступах к поселку.

Роман, оценив обстановку, используя рельеф местности, занял выгодную позицию и открыл огонь по врагу.

Сковав действия боевиков, матрос Щербаков вынудил противника сосредоточить огонь на его позиции, что позволило российских штурмовикам обойти огневую точку врага и атаковать с тыла.

Смелые и решительные действия матроса Романа Щербакова не позволили противнику сдержать наступление российских войск, что привело к освобождению населенного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/8693

Рядовой Базардиев Чингиз

Номер расчета мотострелкового подразделения рядовой Чингиз Базардиев выполнял боевую задачу по штурму одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.

Подразделению, в состав которого входил Чингиз, была поставлена задача выбить противника из заброшенной водонапорной станции, где враг оборудовал огневые позиции и установил флаг на башне.

Перед штурмом рядовой Чингиз Базардиев, прицельным огнем, сбил установленный флаг, после чего в составе подразделения приступил к обстрелу вражеских позиций.

Действуя смело и решительно, Чингиз уничтожил часть обороняющихся боевиков, после чего, преодолев минное поле зашел на территорию водонапорной станции и приступил к ее зачистке. Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, оставшиеся в живых боевики, покинули территорию водонапорной станции и отступили.

Благодаря смелым и решительным действиям рядового Чингиза Базардиева противник был выбит с водонапорной станции, что позволило российским войскам проделать проходы в минном поле на подступах к поселку и в ходе стремительного наступления освободить его от вооруженных формирований противника.

https://t.me/rabotaembrat/8570

Сержант Поляков Владислав

Наводчик-оператор танка сержант Владислав Поляков выполнял боевую задачу по огневой поддержке российских мотострелковых подразделений, действующих в обороне в зоне своей ответственности на важном тактическом направлении.

В ходе боя, действуя в составе экипажа танка с замаскированной огневой позиции и удерживая все подступы под огневым контролем, сержант Владислав Поляков, выявил более 10 целей, в том числе бронетехнику производства США. Получив команду на уничтожение, Владислав, действуя грамотно и профессионально, точно определял дальность до целей, выбирал точку прицеливания, наводил орудие.

Быстрым, прицельным огнем управляемыми снарядами с осколочно-фугасной боевой частью, экипажу удалось уничтожить три БМП врага.

Спустя несколько дней противник вновь предпринял попытку прорвать оборону. Ведя огонь по врагу с закрытых огневых позиций, экипаж танка остановил колонну бронетехники украинских боевиков, уничтожив головную машину и вынудив противника объезжать её по заминированному участку местности. Попав на минное поле, противник потерял еще 3 боевых бронированных машины иностранного производства, после чего отступил, оставив раненых на минном поле.

Благодаря грамотным действиям сержанта Владислава Полякова неоднократно удалось пресечь попытки противника прорвать оборону российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/8575

Гвардии рядовой Мирошниченко Александр

Военный водитель гвардии рядовой Александр Мирошниченко получил задачу оперативно доставить боеприпасы в район огневых позиций артиллерии.

Изучив обстановку и возможные пути движения, Мирошниченко на максимальной скорости выдвинулся к позициям артиллеристов.

При совершении марша с задачей доставить боеприпасы до расчетов реактивных систем залпового огня, машина Мирошниченко попала под артиллерийский обстрел. Маневрируя на местности Александр не допустил попаданий по грузу, однако машина получила повреждения и потеряла ход. Оперативно, несмотря на продолжающийся обстрел, Мирошниченко провел ремонт и продолжил движение в заданный район.

Благодаря мужественным и решительным действиям гвардии рядового Александра Мирошниченко, задача по подвозу боеприпасов была выполнена вовремя, что позволило нанести огневое поражение по скоплению противника, готовящегося к наступлению, и сорвать его атаку.

https://t.me/rabotaembrat/8697

Гвардии старший сержант Дурунда Сергей

Гвардии старший сержант Сергей Дурунда в составе сводного подразделения выполнял боевую задачу по предотвращению проникновения малых групп украинских боевиков на освобожденные территории.

Находясь на замаскированной позиции, гвардии старший сержант Дурунда обнаружил группу боевиков, движующуюся в направлении расположения российских войск. Продолжая вести наблюдение, Сергей вскрыл позицию вражеского наблюдательного поста, на который прибыли боевики.

Не выдавая своей позиции, гвардии старший сержант Дурунда, выждав максимального сосредоточения личного состава противника на участке местности, открыл огонь из автомата на боевикам. Застигнутые врасплох диверсанты не смогли укрыться от огня Сергея и были уничтожены.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии старшего сержанта Сергея Дурунды группа боевиков, дейсвтующая вблизи расположения российских подразделений, была ликвидирована.

https://t.me/rabotaembrat/8571

Рядовой Дидыка Евгений

Водителю взвода обеспечения рядовому Евгению Дидыку была поставлена задача по передислокации личного состава подразделения российских войск и секретной документации на новые позиции.

На маршруте следования в назначенную точку автомобиль Евгения попал под артиллерийский и миномётный обстрел со стороны украинских боевиков.

Несмотря на систематическое ведение противником огня, Евгений, умело маневрируя на сложном участке местности, вывел машину из-под обстрела и своевременно перевез личный состав в заданный район без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/8584

Военнослужащий Гончаров Илья

Гончаров Илья Владимирович. 19.07.1992 г.р.

27.11.2023 г. Получил тяжёлое ранение.

Илья служил снайпером.

Ночью вскрыл передвижение двух штурмовых групп противника.

По рации сообщил координаты и расстояние до них.

Подняли птичку. Она скоординировала. Сработала артиллерия.

Лично уничтожил 10 боевиков.

Был вычислен противником и накрыт миномётным обстрелом.

Илья был тяжело ранен. Эвакуирован.

Чудом выжил. После потери двух литров крови.

На следующий день был представлен к Государственной награде.

После госпиталя Указом Президента был удостоен звания Героя Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни,

Илья Владимирович награждён медалью "За Отвагу".

https://vk.com/wall-214486361_84130

Ефрейтор Шарыгин Максим

Старший стрелок ефрейтор Максим Шарыгин в составе своего подразделения выполнял задачу по охране и обороне расположения российских войск.

Находясь на наблюдательном посту Максим первым обнаружил вражеский дрон-камикадзе, приближающийся к нашим позициям. Верно оценив расстояние до цели, ефрейтор Шарыгин метким выстрелом из стрелкового оружия сбил дрон, который упал вблизи расположения подразделения Максима.

Понимая, что сохраняется угроза детонации дрона, Шарыгин, рискуя жизнью, выдвинулся к упавшему БпЛА и обезвредил взрывное устройство, закрепленное на нем.

Благодаря смелости и самоотверженности, проявленным ефрейтором Максимом Шарыгиным, не было допущено атаки на позиции российских войск и предотвратили потери среди личного состава подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/8585

Военнослужащий Шарипов Эльдар



Шарипов Эльдар Мударисович

Родился 09.05.1986

Находился на передовых позициях специальной военной операции на Запорожском направлении. Вместе с однополчанами помогал выводить боевые группы, искать пропавших без вести.

Занимался разведкой и выявлением вражеской техники, наведением невого поражения, в том числе по командным пунктам, РСЗО, РЛС, САУ и минометным расчетам противника, вражескому складу БПЛА, пунктам временной дислокации боевиков и наемников.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга награждается медалью «За храбрость» II степени

https://t.me/mod_russia/40643

Военнослужащий Пятаев Максим

Житель Кузоватовского района Ульяновской области

Максим Пятаев

получил Георгиевский крест 4-й степени за мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевого задания на СВО.

Указ о присвоении бойцу награды подписал президент Российской Федерации

https://ulpravda.ru/rubrics/nasha-pobeda/prezident-nagradil-ulianovskogo-boitsa

Волонтёр Геращенко Фёдор

Президент России наградил Орденом Мужества активиста ОНФ из Краснодара

Награды удостоен Фёдор Геращенко, заместитель регионального исполкома ОНФ по Краснодарскому краю, который получил ранения в ходе украинской атаки в Курской области.

Николай Ковалев и Давид Соколов (см. ниже) погибли при эвакуации мирных жителей из прифронтовых районов Курской области. Их автомобиль был поражен прямым попаданием снаряда. В связи с произошедшим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Фёдор Геращенко, находившийся вместе с ними в автомобиле, получил ранения и был доставлен в больницу. В настоящее время он проходит лечение в московской больнице имени Вишневского.

Фёдор Геращенко также является организатором Центра тактической подготовки «Архангел»o), специалисты которого обучают навыкам самопомощи и регулярно работают в зонах СВО, обучая военных и гражданских в полевых условиях.

https://t.me/tvkrasnodar/38359 Кавалер ордена Мужества Магомед Гитинов потерял после ампутации ноги, но вернулся снова в строй.

Магомед Гитинов родился в 1997 году в древнем ауле Кикуни Гергебильского района Дагестана.

После школы Магомед учился в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище. Откуда вышел в звании прапорщика. А затем продолжил обучение в Михайловской военной академии в Санкт-Петербурге (факультет артиллерии ВДВ и морской пехоты).

Молодой лейтенант с первых дней принял участие в специальной военной операции против украинских нацистов. Как грамотного офицера, его назначили заместителем командира отряда «Шторм».

За успешный бой Магомед был награжден медалью «За отвагу».

Но все изменилось 14 июня 2023 года. На передовой он задержался. Магомед решил остаться на ночь на передовой. Ночь прошла спокойно, но когда начал обозначаться рассвет, послышался глухой звук танкового мотора. Заметили, что танк был желтого цвета, и хотели уже подбить его, но когда увидели на его броне букву «Z», решили, что, скорее всего, это наши едут на трофейном танке. Вскоре показались и пехотинцы, на рукавах которых были видны российские символы, и мы окончательно убедились, что это наши ребята. Но когда они подошли ближе, то неожиданно бросились на нас. Началась рукопашная схватка. Один из них бросился на меня с ножом, но я смог отвести удар, хотя получил глубокий порез ладони. Тогда противник выхватил пистолет, но я и на этот раз успел схватить его за руку. Он, однако, успел нажать на курок, и одна пуля задела мой большой палец той же правой руки, остальные просвистели прямо у виска. В итоге я все же смог одолеть врага.

В это время я почувствовал острую боль в спине: другой ВСУшник ударил меня ножом, я крикнул от боли и позвал на помощь друга Костю, который как раз в это время появился возле нас. Он отреагировал мгновенно и очередью из автомата уложил обоих напавших на меня.

Справились с нападавшими и другие наши бойцы. Но многие были тяжело ранены. Танк же почему-то развернулся и на нас не пошел. Раненым бойцам предстояло добраться до медпункта, но идти было тяжело. На окраине заметили мужика, попросили отвезти нас на машине до медпункта. Тот согласился. Когда мы вошли во двор дома, где еще вчера был наш медпункт, мы увидели несколько нацистов, которые тут же бросились на нас. Они прострелили нам ноги из автомата и поставили на колени. Затем один из них бросился на меня с лопатой, я защищался руками как мог… Но, слава Богу, переломов руки не получил.

Но тут пришло спасение — наши начали интенсивный обстрел врага и пошли на наступление. Среди ВСУшников началась паника. В этой суматохе мы решили спасаться. Преодолевая боль в ногах, рванули со двора. Куда бежать, мы знали хорошо. Двое моих друзей погибли на мосту, который оказался заминированным.

Минут через десять машина нарвалась на мину. Взрыв и падения окончательно переломили кости ног. Задняя часть машины была разорвана, двое раненых, находящихся там, погибли. Сумели по рации вызвать своих на помощь. И их доставили в Донецк.

После ампутации Магомеда Гитинова перевезли в Ростов-на-Дону, а оттуда в Москву, в филиал Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в подмосковном Королёве.

Он прошел реабилитацию и сейчас вновь в строю — инструктор штурмового отряда.

12 декабря 2023 года за мужество и отвагу, проявленные в зоне СВО, лейтенант Магомед Нурудинович Гитинов был награжден орденом Мужества.

https://t.me/geroirossii/7263

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Боец погиб в СВО в день своего рождения.

Боец погиб в СВО в день своего рождения. Максим Заворуев родился в посёлке Агроном Лебедянского района. С самого начала спецоперации он был в рядах защитников интересов Отечества. Он получил ранение, но после выздоровления снова вернулся в зону проведения СВО. С 2017 года Максим служил по контракту, имел статус участника боевых действий в Сирии. За мужество и героизм Максим Михайлович Заворуев посмертно награжден орденом Мужества. Максим погиб в зоне проведения спецоперации 27 мая 2023 года прямо в свой день рождения. Ему исполнилось 27 лет. https://vk.com/wall-146919455_1201098 Гамов Александр Александрович.

20.11.1992 - 28.04.2024 г.

Гвардии младший сержант.

г. Феодосия, Республики Крым. В 2011-2012 годах проходил срочную военную службу в 25-й отдельной Днепропетровской Воздушно-Десантной Бригаде (г. Днепропетровск, Украина). 13.04. 2022 года был принят рядовым на контрактную службу механиком-водителем танкового взвода отряда (штурмовой) в/ч 12676. 31.08. 2022 года в ходе танкового боя получил ранение 3ЧМТ и контузию. 23.02.2023 года награждён медалью: "За заслуги в танковых войсках". 28. 09.2023 года назначен командиром мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты отряда (штурмовой) в/ч 12676 с присвоением очередного воинского звания гвардии младший сержант. 11.04.2024 года за личное мужество и отвагу, проявленные в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности Российской Федерации, награждён медалью: "За отвагу". 13.04.2024 года награждён памятной медалью Главы Республики Крым "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков". 28.04.2024 года Героически погиб при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга. Награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_96460 Хартиков Дмитрий Владимирович.

12.12.1984 - 12.05.2023 г.

Родился и вырос в Иркутской области.

Боец ЧВК Вагнер. Героически погиб в ходе выполнения боевой задачи под Артёмовском. Награждён медалью ЧВК Вагнер. Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни награждён медалью "За Отвагу" посмертно. https://vk.com/wall-214486361_98436 Гурьянов Алексей Александрович.

28.05.1996 - 08.12.2023 г.

Гвардии старший сержант. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_96512 Гвардии сержант Конев Кирилл Сергеевич. 19 октября 2022 года, гвардии сержант Конев Кирилл Сергеевич, находясь в составе своего подразделения, столкнулся с обнаружением группы противника. Несмотря на яростный огонь, не поддаваясь панике, Кирилл Сергеевич проявил невероятное хладнокровие. Он отважно прикрыл отход машины с боеприпасами в укрытие, спасая жизни своих товарищей в этот критический момент. В ходе неравного боя Кирилл Сергеевич продемонстрировал высшую степень мужества и самоотверженности, но, к сожалению, пал, защищая своих друзей и Родину. Его подвиг стал светлым примером храбрости и верности долгу, оставив неизгладимый след в сердцах тех, кто знал его. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_101513 Зиновьев Александр Сергеевич.

16.12.1986 - 22.03.2024 г.

Гвардии сержант. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_96615 Зайцев Сергей Александрович.

Позывной: " Атлет". Кавалер двух Орденов Мужества. Сергей Александрович был веселым, смелым, храбрым, любил спорт и особенно военную историю. В феврале 2023 года он ушел на войну, сначала попав в 70-й полк отряда "Керчь". В июле прошлого года Указом Президента Российской Федерации Сергея Александровича наградили Орденом Мужества. Позже он продолжил службу в 417-й орб в военной разведке. Сергей Александрович героически погиб 15.02.2024 года, оставив за собой светлую память. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_101784 Кузнецов Николай Геннадьевич.

01.07.1985 -16.07.2024 г.

Сержант.

Танкист. Героически погиб при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО. До последнего пробивал врага, чтобы наша пехота прошла без потерь. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_97768 Серегин Алексей Витальевич.

22.08.2000 - 17.01.2024 г.

Рядовой. Штурмовой отряд "Чёрная Мамба". Алексей Витальевич Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе проведения СВО. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_97050 Велин Евгений Владимирович.

Гвардии рядовой.

Доброволец.

Позывной: "Брат".

г. Челябинск. В ходе СВО Героически погиб наш друг, брат, муж. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_101716 Баздырев Игорь Русланович.

13.01.1999 - 08.02.2024 г.

Гвардии младший сержант.

Командир боевой машины десанта. Игорь Русланович находился на СВО с самого начала.

Дважды получил ранения.

Первое - тяжелой степени, второе - легкой. Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, которые были проявлены в боевой обстановке при выполнении специальных заданий по обеспечению госбезопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, которые сопряжены с риском для жизни награждён медалью "За Отвагу". Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_97214 Зотов Игорь Анатольевич.

19.01.1976 - 28.11.2023 г.

Гвардии старший сержант.

Командир разведывательного взвода.

Позывной: "ЗИП". Родился и вырос в селе Семёновское Дмитровского района Московской области. Учился в Семёновской средней школе, где окончил 9 классов.

После окончания школы получил профессию механика в Яхромском аграрном колледже.

С сентября 1991 по июнь 1994 работал в родном селе в совхозе "Рассвет" в должности тракторист-машинист 3 класса. В 1994 году был призван в ряды ВС Российской армии. Службу проходил в Псковской ВДД в/ч 57264-Т в дивизионной разведке старший наводчик в звании старшина. Игорь Анатольевич участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики с ноября 1994 по июнь1995 года, получил ранение.

В 1995 году был награждён медалью "За отвагу". Вернулся домой, в родное село Семёновское в 1996 году.

Женился, родился сын Денис.

Продолжил свою трудовую деятельность. С мая 1996 по октябрь 1999 г служил в Дмитровском УВД командир отделения ППС роты.

С декабря 1999 по июль 2011 г. работал в организациях ЧОП "ОСО" ст. инспектор.

ЧОП "МАРС - 33" ст.инспектор.

ЧОП "Рубикон" ст.инспектор.

ЗАО - 705632 группа "Альфа" инспектор службы охраны.

ООО "Констант-фактор" механик ЗАО "ФМ-Ложистик - Восток" бригадир.

ОАО "Вим - Билль - Данн" экспедитор погрузки. С июля 2011 года по настоящее время трудился в ООО "Шэрлэнд" в должности инженера по охране труда, заместителя директора по обучению. С 2007 года стал членом Дмитровского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". С 2012 года стал инструктором военно- патриотического объединения "Юный разведчик" где активно занимался в организацией патриотической работы с подрастающим поколением по направлению гражданское и военно - патриотическое воспитание молодёжи. Имея большой военный опыт, стал заниматься патриотической работой с подростками Семеновской школы, Куликовской школы, затем Синьковской школы N 2, являясь для них наглядным примером мужества и героизма. Организовал в Синьковской средней общеобразовательной школе N2 кадетское движение. С его участием было проведены десятки патриотических мероприятий для учащихся школ сёл Семеновское, Куликово и поселка Новосиньково. Является ветераном боевых действий. Имел ранения и государственные, и ведомственные Награды:

медаль "За отвагу" 1995 г.

Медаль "За ратную доблесть" декабрь 2007 г.

Медаль "Ветеран боевых действий" январь 2008 г.

Медаль "За службу на Северном Кавказе" февраль 2008 г.

Медаль "Защитнику Отечества" февраль 2009 г.

Медаль "За активную военно-патриотическую работу" февраль 2011 г. С началом специальной военной операции не остался в стороне и отправился на защиту своего государства и мирных граждан Донбасса 03.10.2022 г.

Попал служить в в/ч 91704 20 армия, 144 дивизия, 254 Мотострелковый полк им. А.Матросова.

Полковая разведка. Личный номер МТ-805023. За проявленный профессионализм при выполнении поставленных боевых задач был назначен на должность заместителя командира разведроты. 28.11 2023 г. Героически погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_98965 Баландин Андрей Юрьевич.

21.07.1989 - 03.08.2023 г. Родился 21 июля 1989 года в г.Южноуральск.

Проживал в д.Водопойка.

В простой, но очень дружной семье. Осенью 2007г. Андрея призвали в армию, где с 7.08.2008 - 25.08.2008 выполнял задачу в должности стрелка-наводчика по восстановлению мира и безопасности в зоне Грузинско - Осетинского конфликта.

Награждён нагрудным знаком "За службу на Кавказе" и благодарственным письмом командира части. В октябре 2011г. создал семью, женился. В январе 2012г.родилась дочь. В августе 2016г.родился сын.

Трудился в Уралметаллургмонтаж-2 в должности мастера строительно-монтажных работ. В 2012г. внёс значимый вклад для города Южноуральска. Принимал участие в строительстве Южноуральской ГРЭС-2. 28 сентября 2022 г. получил повестку и пошел защищать Родину!

Служил в Луганской области в должности старшего наводчика. Жена занялась гуманитарной помощью. Приезжала к мужу. 17 июня 2023 года в районе г. Кременная Луганской области был ранен высокоточным артиллерийским снарядом.

Ранение было очень тяжелым.

Находился в госпитале им. Бурденко.

03.08.2023 года его не стало… Со всеми почестями военнослужащего Баландина Андрея Юрьевича похоронили на родной земле в д. Водопойка. Награждён медалями: "Участника специальной военной операции". "За боевые отличия". Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_97363 Григорьев Егор Андреевич.

Григорьев Егор Андреевич. 10.08.1997 - 02.08.2023 г.

Гвардии старший лейтенант.

Командир десантной - штурмовой роты десантно - штурмового батальона 40-й отдельной Гвардейской бригады морской пехоты.

Позывной : "Джида". Егор Андреевич закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Закончил училище с золотой медалью. Выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, где был награждён медалью МО РФ от 14 марта 2022 года "Участнику военной операции в Сирии". Гвардии старший лейтенант отличался патриотизмом к Родине, добротой, отзывчивостью, целеустремлённостью.

Успешно выполнял поставленные перед ним задачи. На территорию ДНР и ЛНР был направлен в 2022 году. Там же был награждён медалью "За Отвагу"

Знаком отличия За заслуги перед ДНР III степени. Егор Андреевич героически погиб при выполнении боевой задачи. Указом Главы ДНР Пушилина Д.В. присвоено звание Героя ДНР посмертно. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. У Егора Андреевича остались мама, сестра, жена и дочь. https://vk.com/wall-214486361_97942 Калачев Алексей Дмитриевич.

15.08.1999 - 09.01.2023 г.

Гвардии лейтенант. Алексей Дмитриевич Героически погиб, выполнив воинский долг с честью и отвагой. До конца остался верным воинской присяге, навечно вписав свое имя в историю Воздушно-десантных войск России. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_97459 Дубиничев Максим Александрович.

03.07.1996 - 01.08.2024 г.

Гвардии капитан.

Российский офицер с позывным: "Шанхай".

Штурмовик. Родился в с. Чугуевка Приморского края.

Учился в ДВОКУ им. К. Рокоссовского в г. Благовещенске. В специальной военной операцией принимал участие с первых дней. Был тяжело ранен. Максим Александрович принимал участие в отражении контрнаступления ВСУ под Работино. Ранее он командовал штурмовой группой 291-го полка.

Грамотный и уважаемый командир. Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе проведения СВО на Донецком направлении. Указом Президента Российской Федерации за подвиги, совершённые во время боевых действий награждён:

медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени с мечами"

медалью "За воинскую доблесть II степени", медалью "За Отвагу". Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества. Максим Александрович представлен к награждению Золотой Звезды Героя Российской Федерации посмертно. https://vk.com/wall-214486361_98127 Титков Станислав Дусенович.

03.01.1984 - 18.03.2024 г.

Гвардии младший лейтенант.

Командир Мотострелкового взвода 90 танковая дивизия 80 танковый полк.

Позывной: "Скиф". Он завершил обучение в Балканской средней школе, а затем поступил в профессиональное училище № 47 города Магнитогорска, где овладел специальностью "машинист мостового крана". После окончания училища Станислав был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, где прошел подготовку связиста в в/ч № 5204 города Саратова, а затем попал в 16-й Отряд специального назначения "Скиф" внутренних войск МВД России. В 2004 году он служил в Грозном, а после завершения военной службы работал на Магнитогорском металлургическом комбинате. В ходе службы в ОВД Правобережного района стал постовым, затем вновь отправился в командировки, служа в Аргуне и Миатли. В 2011 году поступил в Башкирский экономико-юридический техникум.

По его завершении получил звание младшего лейтенанта, работая инспектором патрульно-постовой службы. В 2019 году вышел в отставку, но в ноябре 2020 года вновь подписал контракт, став командиром отделения БМП в в/ч № 87441 города Чебаркуля. С 22.02.2022 года он выполнял специальные задачи в ЛНР и ДНР. 10.05. 2022 года Станислав получил тяжелое ранение и лечился в госпитале им. Вишневского в Москве. Героически погиб под Авдеевкой в ходе выполнения задач СВО. За мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни награждён медалью "За Отвагу". Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_99256 Павлов Константин Петрович.

16.11.1986 - 17.02.2024 г.

Гвардии старший сержант.

Позывной: "Рукобой". 19 лет прослужил в МО РФ.

Далее в ЧВК Вагнер . Константин Петрович награждён медалью "За взятие Соледара". За выполнение сложных задач в период боевых действий награждён "Черным крестом". Геройски погиб на Михайловском направлении при выполнении боевой задачи. 6 месяцев числился БП. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_97849 28 января 2024 года в Авдеевке погиб настоящий мужчина, офицер с большой буквы, любящий и любимый муж. Фотеев Алексей Викторович

(08.06.2000 - 28.01.2024) Герой, отмеченный орденами и медалями при жизни и посмертно! https://vk.com/wall-201190697_856974 https://vk.com/wall-214486361_97635 Ефрейтор Ковалёв Николай Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Николай родился 3 июля в 1996 году во Владиславовке, селе вблизи крупного железнодорожного узла юго-восточного Крыма. Окончив девять классов местной школы, поступил в Феодосийский филиал судомеханического техникума. Потом Николай отправился на срочную службу в армию. Ещё живя в Феодосии, он по стопам отца записался в казаки. Когда началась специальная военная операция на территории Украины, Николай не сомневался, что надо делать. 7 марта, на восьмой день боевых действий, он подписал контракт с Вооружёнными Силами РФ.

Крымский казак взял позывной «Фикус». Рассказали однополчани Николая. Молодой человек успешно сражался более полугода, однако в конце сентября его жизнь оборвалась в Херсонской области. Отряд попал в кольцо противника и под покровом ночи попытался выйти к своим.

«Фикус отходил первым и в какой-то момент пропал из поля зрения из-за опустившегося тумана. Через пять минут появился на радейке. Говорит: «Братцы, я ранен, идти не могу». Однополчане пробовали найти раненого бойца, но в темноте у них ничего не получилось. Попытки возобновились с первыми лучами солнца, но и они оказались неудачными. Тело Николая нашли лишь через неделю-полторы, когда удалось отбить территорию у противника.

Ему было 26 лет. Похоронен в братской могиле со всеми воинскими почестями! https://vk.com/wall-184901401_29250 Военнослужащий Корявцев Леонид Корявцев Леонид Владимирович

10.01.1994-11.07.2023 После начала специальной военной операции Леонидом Владимировичем Корявцевым было принято твердое решение защищать интересы своего Отечества.

В октябре 2022 года был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Лично участвовал в эвакуации с поля боя раненых товарищей в городе Токмак Запорожской области. В августе врагом была совершена артиллерийская атака по подразделению Леонида, в результате которой он получил тяжелое ранение, не совместимое с жизнью. За проявленные мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2023 года Корявцев Леонид Владимирович награжден Орденом Мужества (посмертно).

Источник Директор московской школы №1794 Александр Чуфистов на фронт пошёл добровольцем. Осенью 2022 года. Он был командиром мотострелковой роты, старшим лейтенантом.

14 февраля 2024 года он погиб.

Видео, которое было снято, когда Александр принял решение об отправке на СВО можно посмотреть по ссылке. Жители района, ученики, их родители, коллеги Александра, школы очень хотели, чтобы теперь образовательное учреждение носило имя героя. Обсуждали эту историю много раз с муниципальными депутатами. Вместе готовили документы и обращения. Теперь школа №1794 носит имя Александра Чуфистова. Дети, которые учатся в этой школе, или первый раз пойдут в неё в сентябре, будут учиться в школе имени русского героя, педагога, патриота. https://t.me/voenacher/70736

Волонтёр Соколов Давид



Волонтёр Ковалёв Николай

Это Давид и Коля, «Тюр» и «Чапай». Волонтер Давид, отдавший свою жизнь ради помощи населению Курской области, присоединился к Народному фронту осенью 2022 года. До этого он добровольцем побывал в зоне боевых действий — у 18-летнего парня из ДНР были личные счеты с украинскими боевиками, ведь еще в 2014 году его дядя погиб, обороняя донбасский мемориал Саур-Могила. После демобилизации молодой человек стал волонтером и студентом-политологом. Давид всегда говорил, что главное дело его жизни — служение Родине. Его соратника Николая Ковалева вспоминают как яркого человека, который избрал путь помощи людям, благодаря чему изменился. Он был отзывчивым и самоотверженным, стремился поддержать каждого, кто в этом нуждался. Давид и Николай помогали вывозить местных жителей с инвалидностью из Глушковского района, когда террористический удар ВСУ оборвал их жизни. Обоим было 22 года. Николай Ковалев и Давид Соколов посмертно награждены Орденом Мужества. Есть прижизненное видео. https://t.me/readovkanews/85035

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !