Новости трудовых будней

Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции (СибНИИРС, филиал Института цитологии и генетики СО РАН) создали устойчивый к засушливым условиям и паразитам сорт картофеля с высокой урожайностью "Атаман". Сорт передадут на госкомиссию по сортоиспытаниям в 2026 году, сообщила младший научный сотрудник СибНИИРС Юлия Гуреева

Его урожайность в засушливый год составила 48 тонн с га, в то время как российский лидер по возделываемым площадям - сорт "Гала" - в подобных условиях дал урожай 30 тонн с га в год. По внешним признакам сорт отличается яркой желтой мякотью, округлой формой.

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Бывший завод Bridgestone в Ульяновске, приобретенный холдингом S8 Capital в декабре 2023 года, будет запущен до конца 2024 года. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор АО "Кордиант" (входит в S8 Capital) Вадим Володин.

"Завод в Ульяновске до конца года планируется [запустить]. На сегодняшний момент мы тестируем все системы работоспособности производства, завозим новое сырье, изготавливаем новые пресс-формы, собственно, определяемся с продуктом, который будем производить на площадке", - сказал Володин.

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"Ростелеком" полностью заместил оборудование в своих центрах обработки данных (ЦОД) на отечественные разработки компании Yadro. Об этом в ходе форума "Открытые инновации" сообщил президент компании Михаил Осеевский.

"Компания Yadro, с которой мы прошли тяжелейший, я бы сказал - кровавый - путь замещения серверов в наших ЦОДах за последний год ценой ошибок, стрессов, круглосуточной работы. Но вот эта деятельность позволила нам на 100% отказаться от импортного оборудования, которое нам не продают. Ну и по понятным причинам мы и сами не хотим покупать", - сказал он.

https://t.me/ssigny/93861

Работодатели в Амурской области, которые трудоустроят ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции, имеющих инвалидность первой и второй группы, смогут получить субсидию для создания рабочих мест. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов, сообщается на сайте правительства.

Субсидию можно будет потратить на покупку вспомогательного оборудования, дополнительного освещения, технических приспособлений с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. Рабочее место должно быть безопасным и обеспечивать выполнение работы с умеренными физическими нагрузками. Компании также могут получить субсидию для оплаты труда нанятого на работу участника СВО.

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Государственные природные заказники создадут в Эрзинском и Бай-Тайгинском районах Тувы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

По словам Ховалыга, в высокогорной территория Улуг-Ооруг обитает снежный барс (ирбис), а также встречаются пять редких краснокнижных видов растений.

"Создание же заказника "Ак-Хайыракан" в Эрзинском районе внесет вклад, например, в сохранение восточно-сибирского подвида дрофы, чья популяция в мире и России в последние десятилетия сократилась", - добавил он. На территориях заказников будет введен запрет на охоту и промышленную деятельность.

https://t.me/ssigny/93865

"Северсталь" приобрела компанию "Новые решения и технологии", которая владеет долей в 51% в совместном предприятии по производству башен для ветроэнергетических установок (ВЭУ) с "Северсталью" - компании "Северсталь стальные башни", следует из данных ЕГРЮЛ. Таким образом, "Северсталь" стала единственным владельцем компании "Северсталь стальные башни" (бывшее СП "Северстали" и испанской Windar Renovables S. L.).

Как следует из данных реестра, 100-процентная доля в компании "Новые решения и технологии" теперь принадлежит "Северстали", соответствующие изменения в реестр внесены 8 апреля. Потихоньку изгоняют иностранцев

https://t.me/ssigny/94376

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2025 году построят три предприятия по обращению с бытовыми отходами мощностью 203 тыс. тонн. Российский экологический оператор может вложить в них 14,35 млрд рублей, сообщает пресс-служба РЭО.

В частности, в Салехарде построят автоматизированный мусоросортировочный комплекс с полигоном, он способен принять на сортировку 55 тыс. тонн отходов в год, его стоимость оценивается в 4,2 млрд рублей. В Муравленко мощность предприятия составит 65 тыс. тонн отходов в год, стоимость - 5,2 млрд рублей. В Новом Уренгое будет построен объект мощностью 83 тыс. тонн и стоимостью 5,5 млрд рублей.

https://t.me/ssigny/94311

Прибыль более 10 тыс. крупных и средних предприятий Москвы, которые показали положительный финансовый результат по итогам 2023 года, составила свыше 12 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Отмечается, что около 2 трлн рублей, или более 16% от общего объема, составила прибыль крупных и средних предприятий торговли. Еще 1,7 трлн рублей, или почти 14%, заработали компании финансового сектора. 1 трлн рублей, или более 8% совокупной прибыли, получили организации, работающие в области информации и связи, и столько же - предприятия из сферы профессиональной, научной и технической деятельности. Это к вопросу, что Москву вся Россия кормит.

https://t.me/ssigny/94304

В Подмосковье начал работу новый завод дезинфицирующих и моющих средств Производство запустила компания «МЕДЭКС», которая обеспечивает поставки в медицинские учреждения регионов. Также на предприятии налажен выпуск профессиональной линейки бытовой химии Luir.

На заводе будут выпускать 30 000 литров продукции в сутки. Объем инвестиций составил 300 миллионов рублей.

https://t.me/blackponed/864

В России разработали полностью отечественные базовые станции связи В конце мая крупный провайдер «Ростелеком» представит рабочие прототипы. Устройства являются российской разработкой — от радиочасти до программного обеспечения.

Их созданием занимается компания «Булат», которая помимо поставок «Ростелекому» имеет контракт на поставки базовых станций 2G/4G «Мегафону». Сколько будет поставлено станций по двум контрактам, пока не уточняется.

Отечественные устройства должны заменить продукцию Nokia, Ericsson и Huawei, которые отказались от сотрудничества с Россией из-за санкций.

https://t.me/blackponed/865

В России произошло импортозамещение на рынке препаратов для роста потенции Продажи отечественных таблеток для повышения эрекции выросли на 81% к 2021 году. Отчасти причина в прекращении поставок американских «Виагры» от Viatris и «Сиалиса» от Eli Lilly. Отчасти — в окончании патентов западных производителей, то есть теперь доступны и дженерики.

Отечественные аналоги существенно дешевле, их производство быстро растет. Например, в прошлом году на рынок было отгружено на 32% больше упаковок отечественного силденафила — 12,7 млн единиц на общую сумму 6,9 млрд рублей.

Крупнейшие производства «‎российской виагры»‎ расположены в Самарской (г. Жигулёвск) и Ленинградской областях (г. Всеволожск и г. Ломоносов).

https://t.me/blackponed/867

В Петербурге открылся завод по выпуску деталей для газопроводов — раньше «‎Газпром»‎ закупал их за границей Здесь будут выпускать литые и электросварные фитинги — соединительные детали для трубопроводов любого назначения. Завод будет выпускать по 650 000 фитингов в год, почти все будут собираться роботами.

Основной заказчик — компания «Газпром межрегионгаз», которая закупает материалы для программы газификации страны. В год компании нужно порядка 1 млн фитингов, которые применяются для надежного герметичного соединения труб.

Несколько лет назад все фитинги закупались за границей, но теперь все наоборот: в стране уже 4 завода, которые выпускают эти детали.

https://tvspb.ru/news/2024/04/17/v-peterburge-otkryli-proizv...

Россияне обнищали... Продажи огромных телевизоров в России выросли вдвое Продажи телевизоров диагональю 51–60 дюймов (~1,5 метра) выросли в штуках на 23%, 61–69 дюймов — на 43%, свыше 70 — более чем вдвое. Среди лидеров продаж — китайские Haier, Hisense, Xiaomi и TCL.

Во многом интерес к телевизорам вырос из-за того, что сейчас россияне предпочитают смотреть кино дома (из-за санкции в кинотеатрах особо делать нечего), к тому же онлайн-площадки предлагают огромное количество сериалов.

Одновременно в России фиксируется рекордный спрос на новые автомобили и квартиры. А помните, 2 года назад нам обещали голод и обнищание после санкций?

https://t.me/bolecon/4002

Отказ от поставок из России привел к тому, что финнам приходится сжигать собственный лес Финляндия стремится к полному отказу от российского газа, торфа и угля. Теперь для отопления частных домов и ферм используется пригодная для строительства или бумажного производства древесина. В год сжигается около 10 миллионов кубометров балансовой древесины — вот такая забота об экологии.

Напомним, европейцы также отказались от закупки в России экологически чистого топлива: древесных пеллет — спрессованных отходов деревообработки. Теперь гранулы активно используются для отопления внутри страны, помогая выводить из эксплуатации котельные, которые работают на неэкологичном мазуте.

Получается, санкции позитивно повлияли на окружающую среду в России и негативно — в Европе

Доля бытовых отходов, отправляемых на сортировку, за пять лет работы Российского экологического оператора (РЭО) выросла с 7% до 53%, а доля переработки выросла с 3% до 13%. Об этом сообщила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко. По ее словам, несмотря на санкционное давление и объективное сокращение объемов государственной поддержки, удалось создать 250 объектов по обработке и утилизации отходов.

https://t.me/ssigny/94410

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) создали аналитическую цифровую модель комплекса оборудования непрерывной прокатки стали, то есть станов металлургических производств. Теперь еще до запуска стана можно узнать, продукцию с какими параметрами он произведет, сообщил завкафедрой процессов и машин обработки металлов давлением ЮУрГУ Александр Выдрин.

Он пояснил, что сейчас ученые занимаются цифровой визуализацией новой модели, а также решают, каким образом адаптировать ее под запросы конкретных предприятий.

"Моделью уже заинтересовался Челябинский металлургический комбинат. Внедрение ее в реальное производство позволит существенно повысить качество продукции, расширить сортамент и практически полностью исключить человеческий фактор, так как 90% работы будет выполнять искусственный интеллект", - сказал заведующий кафедрой.

https://t.me/ssigny/94736 На Окской судоверфи (город Навашино Нижегородской области) в четверг проходит торжественная церемония закладки головного малого морского танкера (ММТ) проекта 23630 (шифр "Умба") для ВМФ России. Об этом сообщил источник в судостроительной отрасли.

"Началась церемония закладки головного ММТ проекта 23630, особенностью судна является наличие на нем вертолетной площадки", - отметил источник.

Танкер будет носить имя военного инженера-механика контр-адмирала Юрия Халиуллина (1943-2022), бывшего начальника Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища имени Ленина, начальника Военно-морского инженерного института.

https://t.me/ssigny/94737

Два новых энергоблока стоимостью 200 млрд рублей построят на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском в Иркутской области. Выдача мощности начнется в декабре 2028 года, сообщил на сессии Заксобрания области губернатор Игорь Кобзев.

"Системным оператором Единой энергетической системы России уже определена дата начала поставки мощности с новых объектов генерации - декабрь 2028 года. Это два новых экологически современных энергоблока на ТЭЦ-11 в городе Усолье-Сибирском. Стоимость работ составит порядка 200 млрд рублей. Все эти средства - вложения инвесторов", - сказал губернатор.

https://t.me/ssigny/94746 Регистрацию в 2023 году в России получили 686 лекарственных препаратов, 77% из которых - отечественного производства. Это следует из отчета, представленного на заседании итоговой коллегии Минздрава РФ в рамках "Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь" на выставке-форуме "Россия".

"За 2023 год зарегистрировано более 600 лекарственных препаратов, из них три четверти - отечественного производства", - говорится в отчете.

https://t.me/ssigny/94748 Крупнейший в России завод по переработка пластика "Эколайн-вторпласт" и производство готовых изделий из вторичной пластиковой гранулы запущены в Подмосковье. Это первая в стране полная производственная цепочка переработки отходов.

"Это флагманский проект теперь в рамках нашего проекта "Экономика замкнутого цикла". По поручению премьер-министра мы создаем экотехнопарки и стимулируем бизнес открывать такие производства. Я сегодня получила позитивные эмоции и гордость за представителей российского бизнеса, которые рискнули вложить колоссальные инвестиции в этот проект. 11,7 млрд рублей составляет стоимость проекта, из них 2,9 млрд рублей - средства федерального финансирования в рамках мер поддержки, которые идут по линии Российского экологического оператора", - заявила в ходе запуска предприятий вице-премьер Виктория Абрамченко.

https://t.me/ssigny/94758

Крупнейший ювелирный завод в ЛНР возобновит производство после десятилетнего простоя Ювелирная фабрика «Агат» получила новое оборудование, в том числе станки и 3D-принтер. Еще 12 единиц оборудования предприятие закупит до конца года.

Планируется, что продукция будет поставляться не только в российские регионы, но и в Таджикистан, Казахстан и Белоруссию.

https://t.me/blackponed/869

Завод «Агат» был создан в 1992 году в городе Ровеньки, производит ювелирные изделия из золота и серебра. В 2014 году фабрика была вынуждена остановить производство из-за начала вооруженного конфликта в Донбассе.