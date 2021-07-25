Действительность эпохи Хрущёва в карикатурах Бориса Лео

Хотя Борис Лео (1905−1975) не столь известен, как Кукрыниксы или Борис Ефимов, но он, безусловно, важнейший для своего времени карикатурист. Родившейся в Одессе газетный иллюстратор был прикомандированным военным художником во время советско-финской войны, в годы Великой Отечественной провёл блокаду в Ленинграде, сотрудничая с «Окнами ТАССа», иллюстрировал Василия Тёркина, затем рисовал для фронтовых изданий, а после войны, будучи уже состоявшемся художником, формировал стиль «Крокодила», главного сатирического журнала СССР.

Темы, затрагиваемые Борисом Лео, относились и к внешней политике, и к повседневной жизни Советского Союза. Лео метко изобличал вечные общественные и человеческие пороки — мздоимство, блат, карьеризм. В 1964 году вышла книга, в которой были собраны карикатуры Бориса Лео, сделанные в 1950‑е и первой половине 1960‑х годов для «Крокодила». Приводим иллюстрации, высмеивающие актуальные для Советского Союза общественные проблемы хрущёвской эпохи.

На службе

В семье

«Дела любовные»

«Культурка»

Взросление и карьера

Общественные темы

Сергей Лунёв

https://vatnikstan.ru/archive/boris_leo_pics/

