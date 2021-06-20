История Москвы. Было-стало - 7

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Продолжаем путешествие...
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Дом преподавателей МГУ (1980 год и 22 мая 2021 года)
Народная улица (1990 год и 20 мая 2021 года)
Нелидовская ул., 10, стр. 1, м. Сходненская. Кинотеатр «Полёт» (1999 год и 1 июня 2021 года)
Гоголевский Бульвар, 6 (1970 год и 1 июня 2021 года). Усадьба Замятиных - Львовых - Третьяковых
Китай-Город (1984 год и 1 июня 2021 года)
Большой Знаменский от ул. Волхонка (1986 год и 1 мая 2021 года)
Волхонка, 10 (1981 год и 1 июня 2021 года). В здании находится Музей личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина
Волхонка, 18, дом Князя И.М. Оболенского (1987 год и 1 июня 2021 года)
Коньково, ул. Островитянова (1989 год и 1 июня 2021 года)
Лубянский проезд (1984 год и 1 июня 2021 года). Прежнее название - проезд Серова
Заставный переулок от Лесной улицы (1968 год и 30 мая 2021 года)
Мичуринский проспект 8/29 (1970 год и 2 июня 2021 года). Бывший Кинотеатр "Литва"
Кривоарбатский переулок (1988 год и 2 июня 2021 года)
Плотников переулок к Арбату (1913 год и 2 июня 2021 года)
Денежный переулок, 5. Главный дом усадьбы С. П. Берга (1900 год и 2 июня 2021 года)
Здание Театра Вахтангова до реконструкции и после (1926 год и 2 июня 2021 года)
Угол Денежного и Большого Левшинского переулка (1913 год и 2 июня 2021 года)
Глазовский переулок от Денежного к Садовому кольцу (1960 год и 2 июня 2021 года). Прежнее название - улица Луначарского
Переулок Гагаринский от Плотникова (1984 год и 2 июня 2021 года)
Садовническая улица (1967 год и 3 июня 2021 года). Прежнее название ул. Осипенко
2-й Казачий переулок в сторону Погорельского (1972 год и 3 июня 2021 года)
Малая Ордынка от Б. Ордынского переулка (1992 год и 3 июня 2021 года)
1-й Новокузнецкий 26 (1981 год и 3 июня )
Малый Левшинский переулок (1964 год и 3 июня 2021 года)
Военный Комиссариат Садовническая улица (1990 год и 3 июня 2021 года)
Бахрушина улица (1981 год и 3 июня 2021 года)
Садовническая 41 (1968 год и 3 июня 2021 года). Особняк (архитекторы - И.И. Поздеев, М.Ф. Бугровский) купца 2-й гильдии (с 1882 г.) Крымова Александра Александровича, жившего в этом доме с начала 1900-х годов до середины 1920-х годов.
Могильцевский переулок от Плотникова (1913 год и 2 июня 2021 года)
Мичуринский проспект (1984 год и 3 июня 2021 года)
Нижняя Радищевская улица (1986 год и 4 июня 2021 года)
Большая Полянка (1974 год и 4 июня 2021 года)
Гончарная улица (1980 год и 4 июня 2021 года). На фото 1980-го года - похороны Высоцкого
Бахрушина (1980 год и 4 июня 2021 года)
Сивцев Вражек переулок (1973 год и 3 июня 2021 года)
Мосфильмовский пруд от Минской улицы (1985 год и 5 июня 2021 года)
Ломоносовский пр-кт (1963 год и 5 июня 2021 года)
На Площади Брежнева (1983 год) и Новые Черёмушки (5 июня 2021 года)
Проспект Вернадского от Раменского бульвара (1968 год и 5 июня 2021 года)
Ленинский проспект (1958 год и 5 июня 2021 года)
Большая Ордынка, 15 , Школа 1323 (1930 год и 6 июня 2021 года)
1-я Улица Ямского поля, дом завода «Наука»(1975 год) и Медсанчасть 56 (6 июня 2021 года)
Ленинградский проспект (1966 год и 6 июня 2021 года)
Тверская Застава (1900 год и 6 июня 2021 года)
Церковь Сергея и Германа Валаамских (1900 год и 4 июня 2021 года)
Здание Часового завода по 1-й улице Ямского поля (1930 год и 6 июня 2021 года)
5-я Улица Ямского Поля (1907 год и 6 июня 2021 года). Впервые на московских картах этот переулок появляется в 1900 году. Марковкин переулок, он же Морковкин переулок - проезд, получил своё несколько озорное наименование по земле ямщиков бывшей Тверской ямской слободы - Марковкиным (часть представителей этого ямского рода Тверской слободы писались Морковкиными). Их владения были на месте домов №№ 4-16 по современной 5-й улице Ямского поля.
Марксистская ул, перекрёсток с Гвоздева (1967 год и 29 мая 2021 года)
Улица Крупской (1961 год и 3 июня 2021 года)
Церковь Афанасия и Кирилла на Сивцевом Вражке (1985 год и 5 июня 2021 года)
Сходненская (1980 год и 3 июня 2021 года)
Кутузовский проспект (1990 год и 9 июня 2021 года)
Бульвар Энтузиастов. Завод «Серп и Молот» (1983 год и 9 июня 2021 года)
Кузнецкий мост (1903 год и 9 июня 2021 года)
Театральный проезд, Гостиница Метрополь (1903 год и 9 июня 2021 года)
Крапивенский переулок (1995 год и 9 июня 2021 года)
Петровка (1966 год и 9 июня 2021 года)
Колокольня Высоко-Петровского монастыря на Петровке (1965 год и 9 июня 2021 года)
Трубная улица, пересечение с Малым Сухаревским переулком (1976 год и 9 июня 2021 года)
Рождественский бульвар, 19 (1987 год и 9 июня 2021 года)
Вид из Большого Ватина переулка на Яузскую улицу (1982 год и 10 июня 2021 года)
1-й Котельнический переулок (1982 год и 10 июня 2021 года)
5-й Котельнический переулок (1972 год и 10 июня 2021 года)
Гончарная улица, 21 (1978 год и 10 июня 2021 года)
Гончарная улица (1972 год и 10 июня 2021 года)
Пересечение Малого Предтеченского переулка и Большевистской улицы (1948 год и 10 июня 2021 года)
Улица Заморёнова (1975 год и 10 июня 2021 года)
Лебяжий переулок (1979 год и 11 июня 2021 года)
Церковь Преподобного Герасима на Сыромятнияеском проезде (1979 год и 11 июня 2021)
Кинотеатр "Октябрь" на Новом Арбате (1970 год и 11 июня 2021 года)
Перово (1996 год и 11 июня 2021 года)
1-я Владимирская улица (1961 год и 11 июня 2021 года)
Сыромятнический проезд (1997 год и 11 июня 2021 года)
Нижняя Сыромятническая 11,к 2, Чаеразвесочная фабрика (1900 год и 11 июня 2021 года)
Вид на Костомаровский переулок (1991 год и 11 июня 2021 года)
Пересечение Просторной и Малой Череизовской улиц (1970 год и 12 июня 2021 года)
Перуновский переулок (1990 год и 12 июня 2021 года)
МЦК Балтийская (2000 год и 12 июня 2021 года)
Образцова улица (1986 год и 12 июня 2021 года)
Октябрьский переулок (1958 год и 12 июня 2021 года)
ЖК Лебедь, Ленинградское шоссе (1971 год и 12 июня 2021 года)
Институтский переулок (1955 год и 12 июня 2021 года)
Шелепихинская набережная (1985 год и 13 июня 2021 года)
Останкинский пруд, Троицкая церковь (1977 год и 13 июня 2021 года)
Дмитровское шоссе, 15, к1, м. Тимирязевская (1963 год и 13 июня 2021 года)
Останкинский пруд (1975 год и 13 июня 2021 года)
Вид с Ростокинского трамвайного моста на набережную Говорухина (1975 год и 13 июня 2021 года)
МИИТ (1914 год и 13 июня 2021 года)
Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке (1997 год и 14 июня 2021 года)
Кропоткинский переулок (1950 год и 14 июня 2021 года)
Проспект Мира (1975 год и 13 июня 2021 года)
Проспект Андропова (1964 год и 14 июня 2021 года)
Нагатинский мост. Вид. (1988 год и 14 июня 2021 года)
Храм Покрова в Филях (1903 год и 14 июня 2021 года)
4-й Сыромятнический переулок (1933 год и 13 июня 2021 года)
Ул. Заморёнова (1930 год и 13 июня 2021 года)
Октябрьская радиальная (1966 год и 15 июня 2021 года)
Большая Якиманка (1986 год и 15 июня 2021 года)
Церковь Иоанна Воина на Якиманке (1976 год и 15 июня 2021 года)
Дом Игумнова (1902 год) и Французское посольство (15 июня 2021 года). Якиманка до и после расширения.
Большая Якиманка (1987 год и 15 июня 2021 года)
4-й Голутвинский переулок от 1-го Голутвинского (1970 год и 15 июня 2021 года)
Высотный склад ЗИЛ на набережной Марка Шагала (1978 год и 15 июня 2021 года)
Церковь Николая Чудотворца в 1-м Голутвинском переулке (1882 год и 15 июня 2021 года)
Гончарная, 11 (1955 год и 12 июня 2021 года)
Особняк Арсения Морозова, м. Арбатская (1900 год и 16 июня 2021 года)
Пятницкая улица (1992 год и 16 июня 2021 года)
Черниговский переулок от Пятницкой улицы (1988 год и 16 июня 2021 года)
Кожевническая улица,8. Особняк Бахрушина (1990 год и 16 июня 2021 года)
Площадь Павелецкого вокзала (1995 год и 16 июня 2021 года)
Электрояговая подстанция №1 на Краснопрудной улице (1904 год и 17 июня 2021 года)
Красносельская (1986 год и 17 июня 2021 года)
Театрально - концертный зал ЦДКЖ (1928 год и 17 июня 2021 года)
Краснопрудная улица (1971 год и 17 июня 2021 года)
Кондитерская фабрика, малая Красносельская ул. (1888 год и 17 июня 2021 года)
Лобачиха ул. (1991 год и 17 июня 2021 года)
Верхняя Красносельская (1988 год и 17 июня 2021 года)
Вид на Молодогвардейскую улицу от Ельнинской (1977 год и 18 июня 2021 года)
Полоцкая улица, потоп (1999 год и 18 июня 2021 года)
Белорусский вокзал (1988 год и 18 июня 2021 года)
Грузинский вал (1994 год и 17 июня 2021 года)
Белорусская кольцевая (2000 год и 18 июня 2021 года)
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На этом пока остановимся, продолжение следует...
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