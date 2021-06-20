История Москвы. Было-стало - 7

Дом преподавателей МГУ (1980 год и 22 мая 2021 года)

Народная улица (1990 год и 20 мая 2021 года)

Нелидовская ул., 10, стр. 1, м. Сходненская. Кинотеатр «Полёт» (1999 год и 1 июня 2021 года)

Гоголевский Бульвар, 6 (1970 год и 1 июня 2021 года). Усадьба Замятиных - Львовых - Третьяковых

Китай-Город (1984 год и 1 июня 2021 года)

Большой Знаменский от ул. Волхонка (1986 год и 1 мая 2021 года)

Волхонка, 10 (1981 год и 1 июня 2021 года). В здании находится Музей личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина Волхонка, 18, дом Князя И.М. Оболенского (1987 год и 1 июня 2021 года) Коньково, ул. Островитянова (1989 год и 1 июня 2021 года) Лубянский проезд (1984 год и 1 июня 2021 года). Прежнее название - проезд Серова Заставный переулок от Лесной улицы (1968 год и 30 мая 2021 года)

Мичуринский проспект 8/29 (1970 год и 2 июня 2021 года). Бывший Кинотеатр "Литва"

Кривоарбатский переулок (1988 год и 2 июня 2021 года)

Плотников переулок к Арбату (1913 год и 2 июня 2021 года)

Денежный переулок, 5. Главный дом усадьбы С. П. Берга (1900 год и 2 июня 2021 года)

Здание Театра Вахтангова до реконструкции и после (1926 год и 2 июня 2021 года)

Прежнее название - улица Луначарского Глазовский переулок от Денежного к Садовому кольцу (1960 год и 2 июня 2021 года).Прежнее название - улица Луначарского

Садовническая улица (1967 год и 3 июня 2021 года). Прежнее название ул. Осипенко

2-й Казачий переулок в сторону Погорельского (1972 год и 3 июня 2021 года)

Малая Ордынка от Б. Ордынского переулка (1992 год и 3 июня 2021 года)

1-й Новокузнецкий 26 (1981 год и 3 июня )

Садовническая 41 (1968 год и 3 июня 2021 года). Особняк (архитекторы - И.И. Поздеев, М.Ф. Бугровский) купца 2-й гильдии (с 1882 г.) Крымова Александра Александровича, жившего в этом доме с начала 1900-х годов до середины 1920-х годов.

Могильцевский переулок от Плотникова (1913 год и 2 июня 2021 года)

Мичуринский проспект (1984 год и 3 июня 2021 года)

Нижняя Радищевская улица (1986 год и 4 июня 2021 года)

Большая Полянка (1974 год и 4 июня 2021 года)

Гончарная улица (1980 год и 4 июня 2021 года). На фото 1980-го года - похороны Высоцкого

5-я Улица Ямского Поля (1907 год и 6 июня 2021 года). Впервые на московских картах этот переулок появляется в 1900 году. Марковкин переулок, он же Морковкин переулок - проезд, получил своё несколько озорное наименование по земле ямщиков бывшей Тверской ямской слободы - Марковкиным (часть представителей этого ямского рода Тверской слободы писались Морковкиными). Их владения были на месте домов №№ 4-16 по современной 5-й улице Ямского поля.

Марксистская ул, перекрёсток с Гвоздева (1967 год и 29 мая 2021 года)

Улица Крупской (1961 год и 3 июня 2021 года)

Церковь Афанасия и Кирилла на Сивцевом Вражке (1985 год и 5 июня 2021 года)

Сходненская (1980 год и 3 июня 2021 года)

Кутузовский проспект (1990 год и 9 июня 2021 года)

Бульвар Энтузиастов. Завод «Серп и Молот» (1983 год и 9 июня 2021 года)

Кузнецкий мост (1903 год и 9 июня 2021 года)

Театральный проезд, Гостиница Метрополь (1903 год и 9 июня 2021 года)

Крапивенский переулок (1995 год и 9 июня 2021 года)

Петровка (1966 год и 9 июня 2021 года)

Колокольня Высоко-Петровского монастыря на Петровке (1965 год и 9 июня 2021 года)

Трубная улица, пересечение с Малым Сухаревским переулком (1976 год и 9 июня 2021 года)

Рождественский бульвар, 19 (1987 год и 9 июня 2021 года)

Вид из Большого Ватина переулка на Яузскую улицу (1982 год и 10 июня 2021 года)

1-й Котельнический переулок (1982 год и 10 июня 2021 года)

5-й Котельнический переулок (1972 год и 10 июня 2021 года)

Гончарная улица, 21 (1978 год и 10 июня 2021 года)

Дом Игумнова (1902 год) и Французское посольство (15 июня 2021 года). Якиманка до и после расширения.

Красносельская (1986 год и 17 июня 2021 года)

Театрально - концертный зал ЦДКЖ (1928 год и 17 июня 2021 года)

Краснопрудная улица (1971 год и 17 июня 2021 года)

Верхняя Красносельская (1988 год и 17 июня 2021 года)

Угол Денежного и Большого Левшинского переулка (1913 год и 2 июня 2021 года)Переулок Гагаринский от Плотникова (1984 год и 2 июня 2021 года)Малый Левшинский переулок (1964 год и 3 июня 2021 года)Военный Комиссариат Садовническая улица (1990 год и 3 июня 2021 года)Бахрушина улица (1981 год и 3 июня 2021 года)Бахрушина (1980 год и 4 июня 2021 года)Сивцев Вражек переулок (1973 год и 3 июня 2021 года)Мосфильмовский пруд от Минской улицы (1985 год и 5 июня 2021 года)Ломоносовский пр-кт (1963 год и 5 июня 2021 года)На Площади Брежнева (1983 год) и Новые Черёмушки (5 июня 2021 года)Проспект Вернадского от Раменского бульвара (1968 год и 5 июня 2021 года)Ленинский проспект (1958 год и 5 июня 2021 года)Большая Ордынка, 15 , Школа 1323 (1930 год и 6 июня 2021 года)1-я Улица Ямского поля, дом завода «Наука»(1975 год) и Медсанчасть 56 (6 июня 2021 года)Ленинградский проспект (1966 год и 6 июня 2021 года)Тверская Застава (1900 год и 6 июня 2021 года)Церковь Сергея и Германа Валаамских (1900 год и 4 июня 2021 года)Здание Часового завода по 1-й улице Ямского поля (1930 год и 6 июня 2021 года)Гончарная улица (1972 год и 10 июня 2021 года)Пересечение Малого Предтеченского переулка и Большевистской улицы (1948 год и 10 июня 2021 года)Улица Заморёнова (1975 год и 10 июня 2021 года)Лебяжий переулок (1979 год и 11 июня 2021 года)Церковь Преподобного Герасима на Сыромятнияеском проезде (1979 год и 11 июня 2021)Кинотеатр "Октябрь" на Новом Арбате (1970 год и 11 июня 2021 года)Перово (1996 год и 11 июня 2021 года)1-я Владимирская улица (1961 год и 11 июня 2021 года)Сыромятнический проезд (1997 год и 11 июня 2021 года)Нижняя Сыромятническая 11,к 2, Чаеразвесочная фабрика (1900 год и 11 июня 2021 года)Вид на Костомаровский переулок (1991 год и 11 июня 2021 года)Пересечение Просторной и Малой Череизовской улиц (1970 год и 12 июня 2021 года)Перуновский переулок (1990 год и 12 июня 2021 года)МЦК Балтийская (2000 год и 12 июня 2021 года)Образцова улица (1986 год и 12 июня 2021 года)Октябрьский переулок (1958 год и 12 июня 2021 года)ЖК Лебедь, Ленинградское шоссе (1971 год и 12 июня 2021 года)Институтский переулок (1955 год и 12 июня 2021 года)Шелепихинская набережная (1985 год и 13 июня 2021 года)Останкинский пруд, Троицкая церковь (1977 год и 13 июня 2021 года)Дмитровское шоссе, 15, к1, м. Тимирязевская (1963 год и 13 июня 2021 года)Останкинский пруд (1975 год и 13 июня 2021 года)Вид с Ростокинского трамвайного моста на набережную Говорухина (1975 год и 13 июня 2021 года)МИИТ (1914 год и 13 июня 2021 года)Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке (1997 год и 14 июня 2021 года)Кропоткинский переулок (1950 год и 14 июня 2021 года)Проспект Мира (1975 год и 13 июня 2021 года)Проспект Андропова (1964 год и 14 июня 2021 года)Нагатинский мост. Вид. (1988 год и 14 июня 2021 года)Храм Покрова в Филях (1903 год и 14 июня 2021 года)4-й Сыромятнический переулок (1933 год и 13 июня 2021 года)Ул. Заморёнова (1930 год и 13 июня 2021 года)Октябрьская радиальная (1966 год и 15 июня 2021 года)Большая Якиманка (1986 год и 15 июня 2021 года)Церковь Иоанна Воина на Якиманке (1976 год и 15 июня 2021 года)Большая Якиманка (1987 год и 15 июня 2021 года)4-й Голутвинский переулок от 1-го Голутвинского (1970 год и 15 июня 2021 года)Высотный склад ЗИЛ на набережной Марка Шагала (1978 год и 15 июня 2021 года)Церковь Николая Чудотворца в 1-м Голутвинском переулке (1882 год и 15 июня 2021 года)Гончарная, 11 (1955 год и 12 июня 2021 года)Особняк Арсения Морозова, м. Арбатская (1900 год и 16 июня 2021 года)Пятницкая улица (1992 год и 16 июня 2021 года)Черниговский переулок от Пятницкой улицы (1988 год и 16 июня 2021 года)Кожевническая улица,8. Особняк Бахрушина (1990 год и 16 июня 2021 года)Площадь Павелецкого вокзала (1995 год и 16 июня 2021 года)Электрояговая подстанция №1 на Краснопрудной улице (1904 год и 17 июня 2021 года)Кондитерская фабрика, малая Красносельская ул. (1888 год и 17 июня 2021 года)Лобачиха ул. (1991 год и 17 июня 2021 года)Вид на Молодогвардейскую улицу от Ельнинской (1977 год и 18 июня 2021 года)Полоцкая улица, потоп (1999 год и 18 июня 2021 года)Белорусский вокзал (1988 год и 18 июня 2021 года)Грузинский вал (1994 год и 17 июня 2021 года)Белорусская кольцевая (2000 год и 18 июня 2021 года)_________