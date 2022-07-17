Фотографии Великой Отечественной Войны

Мы из Советского Союза

Сегодняшняя тема посвящена фотографиям того времени. Они тоже свидетельство тех событий. Сталинградские работники беседуют с танкистами, защищавшими г. Сталинград. г. Сталинград, 31 января 1943 г.

Немецкое тяжёлое штурмовое орудие «Фердинанд» 653-го батальона, захваченное в исправном состоянии вместе с экипажем солдатами советской 129-й Орловской стрелковой дивизии. Август 1943 года.

Танк Т-34. 1943 г 1943 г.

Новая партия советских танков КВ на передовых позициях. Апрель 1942 г. Автор Чернов Д.

Производство самоходных установок СУ-100 на УЗТМ. осень-зима 1944 г.

Средние танки Т-34-76, изготовленные сверх плана для Уральского добровольческого танкового корпуса. Н. Тагил. Уралмашзавод. СУ-122.

март 1943 г.

Один из первых чехословацких танков т-34-76 обр. 1943 г. имел имя - "Жижка", получен в сентября 1943 г. Фотография июня 1944 г. (Буковина). Слева - механик-водитель Владимир Паличка, наводчик - Иржи Поразик. Танк был уничтожен 1 октября 1944 г., у границы с Чехословакией. Место съемки: Буковина 1944 г.

Пионеры в гостях у кантемировцев (4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, Краснознамённая дивизия имени Ю. В. Андропова) 1945 г. 1945 г.

Танковый экипаж «Кутузовец», отличившийся в боях под Сталинградом.

г. Сталинград. 1943 г.

Танковый экипаж «Невский», отличившийся в боях под Сталинградом. г. Сталинград. 1943 г.

Состав 2-й эскадрильи 187-го Гвардейского штурмового авиационного полка возле Ил-2, 2-й Украинский фронт.

Танк КВ-1 №210 "Мститель". 1942 г.

Советский танк Т-34-85 «Имени Калинина» № 402, подбитый в немецком г.Лаубан (Lauban) в Силезии. 30 марта 1945 г.

Экипаж танка №3-28 «Омск» Челябинской танковой бригады. 1943–1945 г.