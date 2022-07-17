Фотографии Великой Отечественной Войны

Расчет пулемета «Максим» поддерживает атаку советской пехоты в бою под Одессой.Возможно, снимок сделан во время обороны Одессы в 1941 г.
Женщина обнимает советского солдата после освобождения своего села.Декабрь 1941 г. Автор: Иван Шагин
Из газеты «Комсомольская правда» №287(5073) от 06 декабря 1941 г.:
«В числе красноармейцев, вступивших в отбитую у фашистов деревню Юшково, был красноармеец Михаил Коломейцев, бывший колхозник этой деревни. Как родного сына, встретила его колхозница Ксения Васильевна Федотова. Она рассказала ему о зверской расправе фашистов, учиненной над ее мужем, заместителем председателя колхоза, другом М. Коломейцева.»
Советские летчики 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка.1941 г.
Советский снайпер В.А. Сидоров на огневой позиции.Июнь 1941 г. Автор: Григорий Чертов
Советские бойцы на мотоцикле ТИЗ АМ-600 с установленным на люльку пулеметом ДП-27.31.07.1941 г.
Советские войска после ожесточенных боев за Ельню.
6-го сентября 1941 года город был освобожден частями 24-й и 43-й армий (первое освобождение города).Ельня, Смоленская область, сентябрь 1941 г.
Парад 7 ноября 1941 года в городе Куйбышев (ныне Самара) на площади им. В.В. Куйбышева.
Куйбышев, СССР, 07.11.1941 г.
Парад 7 ноября 1941 в Куйбышеве продемонстрировал всему миру наличие свежих резервов, которые были хорошо вооружены и оснащены передовой техникой.
Советские фронтовые корреспонденты.М.К. Розенфельд и Д.М. Алтаузен погибли 27 мая 1942 года в районе села Надеждовка Лозовского района Харьковской области во время Изюм-Барвенковской наступательной операции.
Советские солдаты на могиле боевого товарища.На памятнике видны фамилия и инициалы — Смыслов Н. И. Предположительно командир взвода разведки 333-го стрелкового полка 6-й Краснознаменной стрелковой дивизии младший лейтенант Смыслов Николай Иванович 1920 года рождения.
Подбитый горящий немецкий танк PzKpfw III в СССР.Возможно, июнь 1942 г.
Боец со знаменем 1-й гвардейской мотострелковой Московской дивизии.1942 г. Автор: Владимир Минкевич
Мальчишка на улице блокадного Ленинграда у плаката «Уничтожить немецкое чудовище!».Ленинград, 1942 г.
Советские бронебойщики И.И. Карнаухов и П.М. Малахов ведут бой.Январь-февраль 1942 г. Автор: К. Лишко
Группа танкистов-орденоносцев 1-й гвардейской танковой бригады у деревенского дома на Западном фронте.Крайний слева капитан Александр Федорович Бурда, крайний справа Герой Советского Союза Евгений Алексеевич Луппов. Январь 1942 г.
Советская военнослужащая раздает шоколад солдатам танкового десанта в Подмосковье.1942 г. Автор: Колесников
Экипаж бомбардировщика Пе-2 (прозвище «Пешка») под командованием Марии Ивановной Долиной из 587-го авиаполка уточняет боевую задачу.Слева направо: штурман звена младший лейтенант Галина Ивановна Джунковская, воздушный стрелок-радист старший сержант Иван Григорьевич Солёнов и командир звена лейтенант Мария Ивановна Долина.
Жители освобожденного советского села встречают своих освободителей.1943 г. Автор: Борис Ярославцев
Похороны молодогвардейца Ивана Земнухова.
Иван активно участвовал в партизанском движении «Молодая Гвардия» в оккупированном Краснодоне Ворошиловградской (сейчас Луганской) области УССР. 1 января 1943 года Земнухов был арестован и 15 января 1943 года умер в результате жестоких пыток.После освобождения Краснодона был похоронен 1 марта 1943 года в братской могиле героев-молодогвардейцев на центральной площади города Краснодона.
Минометный расчет старшего сержанта П.К. Шинкарука ведет огонь по немецким позициям в районе Лиговки.Харьковская область, УССР, август 1943 г. Автор: Ольга Ландер
Жительница освобожденного украинского села угощает арбузами танкиста.УССР, 1943 г.
Атака взвода советской пехоты при поддержке пулеметчика.
Гвардии сержант Н.К. Корчуков из 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса поддерживает огнем своего пулемета ДП-27 атаку взвода.Октябрь-ноябрь 1943 г. Автор: Михаил Инсаров
Расчет гаубицы М-30 старшего сержанта Ф. Егорова ведет огонь на Ленинградском фронте.Ленинградская область, ноябрь 1943 г. Автор: Семен Нордштейн
Советские солдаты форсируют Сиваш в декабре 1943 года.Декабрь 1943 Автор: Владимир Иванов
Бойцы РККА в окопах в районе Харькова в ожидании атаки противника.16.03.1943 г.
Выставка трофейной немецкой авиатехники в ЦПКИО им. Горького в Москве в 1943 году.Москва, 1943 г.
Жители Севастополя встречают освободителей.В центре фотографии — генерал-майор Серафим Евгеньевич Рождественский, на втором плане, правее — генерал-майор Валериан Сергеевич Дзабахидзе.Севастополь, май 1944 г.
Советский танк КВ-1 «Суворов» и пехота.
КВ-1 из 31-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка прорыва. Пехота из 190-го гвардейского стрелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии перед атакой в ходе Выборгской наступательной операции.10.06.1944 г.
Мать болгарского партизана Христо Карпачева обнимает советского офицера.Старое Тырново, Болгария, 1944 г. Автор: Евгений Халдей
Советские фронтовые кинооператоры за работой.Михаил Яковлевич Посельский (1918—2008, слева) и Михаил (Соломон) Михайлович Гольбрих (1916-2001).
Советские танки Т-34-85 на подступах к Берлину.провинция Марк Бранденбург, Германия, апрель 1945 г.
Танк Т-34-85 7-го гвардейского танкового корпуса на дороге на подступах к Берлину.Апрель 1945 г.
Встреча с родными.Автор: Семен Фридлянд
Выставка трофейной немецкой техники в Москве.Москва, осень 1945 г.
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