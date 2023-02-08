Великолепная Инна Чурикова

Сегодня она не нуждается в представлении, на ее счету более 70 киноролей и десятки театральных работ, режиссеры называют ее «обладательницей тысячи лиц». Инна Чурикова – без преувеличения великая русская актриса, жена и муза талантливого режиссера Глеба Панфилова и прима легендарного театра Ленком. Этой удивительной женщине удавалось каким-то непостижимым образом перевоплощаться в самых различных и, порой, неожиданных персонажей, будь то Баба-Яга, Жанна д'Арк, простая крестьянка Ниловна или сама английская королева. Инна Чурикова

Детство и семья

Инна родилась в маленьком башкирском поселке Белебей, куда ее родители были отправлены в эвакуацию. Отец, Михаил Кузьмич, ушел воевать, и мать, Елизавета Захаровна, воспитывала грудную дочь сама, пока не дождалась мужа с фронта. В 1945 году семейство Чуриковых перебралось в подмосковный поселок Коренево, где находился НИИ крахмалопродуктов и картофельного хозяйства СССР. Инна Чурикова в детстве с родителями

До войны родители Инны работали агрономами, поэтому мать устроилась в НИИ лаборанткой, а отец занялся селекционированием и разведением сельхозкультур при Тимирязевской сельскохозяйственной академии. По вечерам мама писала диссертацию, защитив которую несколько лет спустя, получила докторскую степень. Позже она работала при Ботаническом саде МГУ и преподавала биохимию в главном университете страны. Отец тоже продвинулся по карьерной лестнице, стал сотрудником министерства сельского хозяйства.



Родители развелись, когда Инна еще ходила в детский сад, а спустя несколько лет Михаил Кузьмич уехал в Алма-Ату, где обзавелся новой семьей. После развода женщина едва сводила концы с концами. Из игрушек у ее дочери были только деревянные карандаши, а ее первой куклой стала перевязанная нитками варежка. Мама на тот момент работала лаборанткой в НИИ сельского хозяйства в Коренево, а возвращаясь домой после тяжелого рабочего дня, она садилась за диссертацию. Чтобы заработать на хлеб, приходилось подрабатывать прачкой. Инна Чурикова с мамой.



После первого класса девочка переехала вместе с мамой в Москву, где Елизавете Захаровне выделили комнату в коммуналке. А в девять лет у Инны появился отчим, Василий Петрович. Он был военным, неплохо зарабатывал и даже имел собственный автомобиль «Победа», которым чрезвычайно гордился. Он имел весьма эксцентричный характер, был человеком правдолюбивым, увлекался охотой, живописью и рыбалкой. Однажды он просто собрал свои вещи и ушел. Такое случалось и раньше: Василий мог, никого не предупреждая, уехать на встречу с друзьями. Но в этот раз он так и не вернулся. Мама Инны не смогла простить предательство и больше не вышла замуж. Отчим еще появлялся в жизни актрисы, с удовольствием посещал спектакли с ее участием. Но Елизавета не сумела принять его снова, несмотря на все его попытки. Инна Чурикова в школьные годы

Творческие способности Инна унаследовала от бабушки Акулины Васильевны, которая жила в деревне Максы Рязанской области и была известной на всю округу певуньей. Ее часто приглашали на свадьбы, где она могла отвести душу, даже не требуя гонорара. А когда Инна приезжала к ней на лето, она собирала всех соседей и просила внучку выступить перед ними. Девочка уже тогда не испытывала никакого стеснения перед публикой и охотно пела, танцевала и декламировала стихи. А бабушка довольно улыбалась и приговаривала: «Артисткой будет!».



В шесть лет Инна впервые вышла на сцену в любительской постановке – девочке доверили роль графини Вишенки в «Приключениях Чиполлино». Затем началась школьная самодеятельность, где Инна традиционно была на первых ролях. Она смело примеряла на себя любые образы, придумывала сценарии и даже сама ставила спектакли. Несколько раз побеждала на конкурсах чтецов – один из дипломов ей вручил сам Борис Заходер, произведения которого Инна в детстве очень любила. Инна всегда знала, что станет актрисой

В девятом классе Инна записалась в творческую студию при театре Станиславского, которой руководили Александр Борисович Аронов и Лев Яковлевич Елагин. Это был абсолютно профессиональный уровень обучения – студийцы готовили театральные отрывки, пантомиму и цирковые номера, учились изображать животных и неодушевленные предметы, работали над сценической речью и хореографией. Инна Чурикова в юности



После выпускного Чурикова стала пробовать поступить в столичные театральные вузы, но в школу-студию МХАТ ее подняли на смех – она декламировала стихи с закрытыми глазами и выглядела очень комично. Щукинское училище не прошла по причине нефактурной внешности: «Вы знаете, кто такая Афродита? Богиня красоты. А теперь взгляните на себя в зеркало». Один из экзаменаторов спросил о том, как вообще ей пришло в голову с такими внешними данными соваться в актерскую профессию. В Школе-студии МХАТТолько в Щепкинском училище члены приемной комиссии поверили в ее талант и дали ей шанс. Впоследствии Чуриковой не раз придется преодолевать комплексы, но в конце концов она осознает, что ее лицо – необычное, и не каждый может его оценить, но ведь это скорее достоинство, чем недостаток. Инна Чурикова в юности

Курс набирал Вениамин Цыганков, который долго приглядывался к необычной абитуриентке и выдал следующее резюме: «Она или дура, или гений». Инна оправдала надежды своего мастера – в 1965 году она окончила учебное заведение с красным дипломом. Своих педагогов актриса всегда вспоминает с теплотой, особенно Леонида Волкова. Именно они дали ей верное направление в профессии и обучили мастерству.

Для меня каждая моя роль не может быть без улыбки, иронии, какой-то точки веселья. Даже если роль серьёзная, трагическая.

Роли в кино

После окончания «Щепки» Чурикова пробовала устроиться на работу в театр Сатиры, но ее туда не взяли. Отказали и еще в нескольких театрах, несмотря на диплом с отличием и положительные характеристики педагогов. Для актрисы с такой внешностью нашлось место только в ТЮЗе (и то с суфлерской ставкой, а не с актерской) и выходила на сцену в образе забавных зверюшек и сказочной «нечисти».

Вместо красавиц принцесс мне приходилось играть в основном каких-нибудь домашних животных. Я даже свиньей была в пьесе Михалкова. Изредка давали какие-то крошечные роли в кино или в телевизионных пьесах

Но даже к таким ролям она подходила очень ответственно. Например, чтобы полнее вжиться в образ Лисы в спектакле «Зайка-зазнайка» Сергея Михалкова она посещала в зоопарк, где наблюдала за повадками хищника. Пиком карьеры в ТЮЗе стала роль Бабы-Яги. Инна Чурикова в молодости

Ее дебютом стала роль школьницы Райки в драме «Тучи над Борском» (1960). Режиссеру Василию Ордынскому порекомендовали Чурикову педагоги театральной студии, и после того, как девушка изобразила ему на собеседовании дрессированного тюленя, у него тут же отпали все сомнения. Кадр из фильма «Тучи над Борском» Инна Чурикова в фильме «Тучи над Борском», 1960

За этой работой последовали крошечные, но яркие и запоминающиеся эпизоды в картинах «Я шагаю по Москве» Георгия Данелия (неуклюжая девушка с петухом, участвующая в городском конкурсе), «Старшая сестра» (Нелли-«колдунья»), «Тридцать три» (Розочка Любашкина). Инна Чурикова в фильме «Я шагаю по Москве» Кадр из фильма «Неуловимые мстители», 1966

Ну и конечно Марфушенька-душенька из фильма-сказки Александра Роу «Морозко» (1964), которая благодаря стараниям Чуриковой из второстепенного персонажа превратилась в ключевую фигуру. Чтобы полнее вжиться в роль, актриса колола зубами орехи, грызла репчатый лук вместо яблок и самоотверженно бросалась в пруд с лягушками и пиявками. Даже спустя много лет картина смотрится на одном дыхании и по-прежнему радует взрослых и маленьких зрителей в преддверии новогодних праздников. Инна Чурикова в роли Марфушеньки

Она мечтала сниматься в кино и была очень счастлива, когда получила эту роль. Глядя на ее героиню, зрители плакали от смеха, а юная актриса сгорала со стыда – говорят, увидев себя на экране во время озвучки, Инна Чурикова расплакалась. Кадр из фильма «Морозко», 1964

Тем не менее, сказка получилась волшебной. Фильм попал в прокат не только в СССР, но и во Франции, Германии, Великобритании, Мексике, Чехословакии… Однако, сама Инна Чурикова, увидев себя на экране, твёрдо решила в кино больше не сниматься. К счастью, этот зарок она не выполнила. На то были веские причины: театральная судьба Инны Чуриковой на тот момент складывалась труднее киношной. Приходилось выбирать, — или играть роль Лисы в ТЮЗе, или сниматься в кино с такими звёздами как Высоцкий, Доронина, Леонов или Джигарханян. Даже небольшие роли в таких фильмах как «Стряпуха», «Тридцать три», «Старшая сестра», «Неуловимые мстители» вели Инну Чурикову к успеху в кино.



Творческую судьбу Чуриковой кардинально изменила встреча с начинающим режиссером Глебом Панфиловым, который искал актрису для своего дипломного фильма «В огне брода нет» (1967) первоначальное название «Святая душа»). Режиссер пересмотрел огромное количество фактур и даже сделал художественный набросок своей будущей героини. Увидев Инну в ТЮЗе в одной из смешных ролей, он тут же понял, что роль Тани Теткиной словно специально создана для этой необычной актрисы.

Больше всего я была поражена и даже напугана самим Панфиловым. Красивый, видный, всего на девять лет старше меня, а такой образованный, умный, талантливый и своеобразный. Я смотрела на него и слушала с раскрытым ртом. И влюбилась в него сразу же и бесповоротно, хотя надеялась на взаимность еще меньше, чем на получение главной роли в его фильме.

Для Чуриковой это была первая киноработа такой глубины и масштаба, хотя в кино она новичком не была. Начав сниматься у Панфилова, Инна поняла, что встретила не только своего режиссера, но и идеального мужчину. У Глеба было такое же ощущение – он как Пигмалион, лепил из начинающей актрисы свою Галатею, а она, в свою очередь, вдохновляла его на новые творческие эксперименты. Кадр из фильма «В огне брода нет»

Инна всегда хотела сыграть Жанну д'Арк и знала, что Глеб сможет воплотить в жизнь ее заветную мечту. К сожалению, чиновники от культуры посчитали, что невзрачная Чурикова не подходит на роль национальной героини Франции, и не дали разрешение на съемки картины. Кстати, в то время в Министерстве культуры существовал даже список актеров, которых не рекомендовалось снимать из-за неказистой внешности, не соответствующей образу советского человека. Туда входили Евгений Леонов, Ролан Быков, Владимир Басов и другие талантливые актеры. В их числе значилась и Чурикова, правда, всего полгода, после чего список был аннулирован.

Инна Чурикова в образе Жанны д"Арк Инна Чурикова в образе Жанны д"Арк

Но, несмотря на все трудности и чиновничьи препоны, режиссер не сдался и не отказался от своего замысла. Он написал новый сценарий, в котором Орлеанскую Деву играет актриса самодеятельного театра Паша Строганова. Так появился фильм «Начало», который принес и Панфилову и Чуриковой мировую известность. В 1970 году Инна была названа лучшей актрисой страны по версии журнала «Советский экран». Кадр из фильма «Начало» Кадр из фильма «Начало», 1970

Все режиссеры, которым довелось работать с Инной Чуриковой, высказывали свое восхищение в ее адрес. Марк Захаров называл ее «актрисой божьей милостью». Но самые трогательные слова говорит о ней ее муж. «Инна Чурикова – это лицо, личность, отмеченная Богом. Я бы разглядел ее в тысячной толпе. Каждый раз, в каждой новой работе мне думается, что я исчерпал ее талант до конца, все понял, все узнал. Но начинается новая картина, и я вижу, что ничего не понял, ничего не узнал. Бесконечность чуда – это, наверное, и есть Актриса», – признается Глеб Панфилов. Другие режиссеры замечали в ней прежде всего комедийный талант, а ее супруг видел ее другой – лиричной, женственной и глубокой. Инна Чурикова в фильме *Начало*, 1970 Инна Чурикова и ее муж Глеб Панфилов, 1974

С тех пор, за что бы ни брались Глеб и Инна, их творческий тандем рождал настоящие шедевры. Примером могут служить такие выдающиеся ленты как «Тема» (1979), «Прошу слова» (1975), «Васса» (1982), «Мать» (1989), «В круге первом» (2006), «Без вины виноватые» (2008). Примечательно, что со временем эти фильмы, даже снятые по классическим произведениям, не теряют своей актуальности и продолжают восхищать современного зрителя глубиной, драматизмом и человечностью. Инна Чурикова и Глеб Панфилов в молодости

Стоит отдать должное Глебу Анатольевичу: он не запрещал супруге сниматься у других режиссеров, понимая, что просто не имеет права узурпировать ее гениальный талант. Благодаря этому мы можем наслаждаться игрой актрисы в картинах таких выдающихся мастеров как Марк Захаров, Петр Тодоровский, Андрей Кончаловский, Станислав Говорухин, Владимир Бортко и Владимир Меньшов.

Стоит вспомнить блистательный образ жены барона в музыкальной трагикомедии «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), в котором актриса в полной мере проявила свой уникальный комедийный талант. На съемочной площадке Чурикова много импровизироала – примером могут служить звонкие оплеухи, которые она щедро отвешивала своему экранному сыну в исполнении Леонида Ярмольника.

Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» На ее счету – огромное количество престижных театральных наград и кинопремий. Но признание, слава и успех не вскружили ей голову. Инну Чурикову давно называют живой легендой, а сама она смущается, когда такое слышит. Получая награду в номинации «Легенда сцены» на церемонии «Звезда Театрала», актриса сказала: «Я вообще не знаю, как человек становится легендой. Когда мне говорят, что я легенда, я очень удивляюсь, потому что я просто актриса и всё… Многого в жизни я еще не успела. Такая одолевает жадность. И тем не менее часы тик-так, тик-так, и – боже мой! – была Инной, а стала Инной Михайловной почему-то. Вот какая интересная история, в которую не верится…». Поборов неуверенность в себе, она так и не избавилась от природной застенчивости. адр из фильма *Тот самый Мюнхгаузен*, 1979 Инна Чурикова в фильме *Тот самый Мюнхгаузен*, 1979

В «Военно-полевом романе» (1983) Петра Тодоровского актриса тоже много добавила от себя и очень благодарна режиссеру, что он ей это позволил (в фильме описана очень личная история из жизни самого Тодоровского, случившаяся с ним на войне). Инна Чурикова в «Военно-полевом романе»

Яркой и запоминающейся получилась роль матери главного героя в культовой комедии Карена Шахназарова «Курьер» (1986). И снова Чурикова продемонстрировала высочайший профессионализм, следуя не только рекомендациям режиссера, но и прислушиваясь к мнению своего юного партнера Федора Дунаевского, для которого эта работа стала первыми шагами в кинематографе. Инна Чурикова и Федор Дунаевский на съемках «Курьера»

Одной из своих самых любимых и дорогих картин актриса считает трагикомедию «Ребро Адама» (1990) режиссера Вячеслава Криштофовича, повествующая о непростых отношениях взрослых дочерей, матери и бабушки, вынужденных жить в одной квартире. На экране проявляется трепетное отношение Чуриковой к собственной матери, которую она просто боготворила всю свою жизнь. Картина стала дебютом Марии Голубкиной – это ее первое появление в большом кино. А Инна Чурикова за роль Нины Елизаровны получила три престижные награды как лучшая актриса 1991 года. Кадр из фильма «Ребро Адама»

Чуриковой посчастливилось поработать с обоими братьями Михалковыми, которые всегда были очень высокого мнения об ее актерском даровании. В 1994 году она снялась у Андрея Кончаловского в «Курочке Рябе», а 2011 году сыграла небольшой, но полный драматизма эпизод в военной драме Никиты Сергеевича «Утомленные солнцем 2. Цитадель». Инна Чурикова в фильме «Утомленные солнцем 2. Цитадель»

Заслуживает внимания участие Инны Михайловны в многосерийной экранизации бессмертного романа Достоевского «Идиот», где она сыграла генеральшу Епанчину.

Инна Чурикова в «Идиоте» Инна Чурикова в «Идиоте»

С Басилашвили Чурикову связывает давняя многолетняя дружба. Ей очень хотелось стать его партнершей в комедии Данелии «Осенний марафон» (1979), но режиссер видел ее исключительно в образе Варвары, коллеги Бузыкина. Инна Михайловна отказалась, и Георгий Николаевич, сильно на нее обидевшись, отдал эту роль Галине Волчек. Спустя почти двадцать лет Чурикова и Басилашвили все же сыграли трогательную влюбленную пару в картине молодого грузинского режиссера Резо Гигинеишвили «Без границ» (2015). Валентин Гафт, Инна Чурикова и Олег Басилашвили

Можно еще долго перечислять яркие талантливые киноработы Чуриковой – их в творческой копилке актрисы уже около сотни. В последнее время Инна Михайловна стала реже сниматься в кино, уделяя больше времени театральной сцене, на которую вернулась в 1975 году.

Театральная деятельность

В Ленком Чурикову пригласил лично Марк Захаров – он искал актрису для своего спектакля «Тиль» и видел в роли Неле именно ее. Он пришел к Инне и Глебу в их крохотную однушку в хрущевке, и они вместе весь вечер бурно обсуждали сценарий и предстоящий спектакль. Инна Чурикова в спектакле «Тиль»

Премьера «Тиля» прошла с огромным успехом, и вскоре Чурикова стала ведущей актрисой театра, на которой много лет держался весь репертуар. Среди ее работ – Анна Петровна в «Иванове», Офелия, а позже Гертруда в «Гамлете», Аркадина в «Чайке», Комиссар в «Оптимистической трагедии», Фекла Ивановна в «Женитьбе» и т.д. Инна Чурикова на сцене Ленкома

В последние годы Глеб Панфилов тоже всерьез занялся театром и поставил для Ленкома спектакли «Аквитанская львица» и «Ложь во спасение», в которых задействовал неподражаемую супругу. Инна Чурикова в спектакле «Аквитанская львица»

Параллельно Чурикова выходит на сцену Театра Наций, где играет королеву Елизавету II в постановке Питера Моргана «Аудиенция». Инна Михайловна также гастролирует по стране с антрепризными спектаклями «Старая дева», «Смешанные чувства» и «Овечка».

Личная жизнь Инны Чуриковой

История любви Панфилова и Чуриковой напоминает красивую сказку, которая продлилась более пятидесяти лет. Их союз считался образцовым как в житейском, так и творческом плане и является примером идеальных гармоничных отношений между мужчиной и женщиной. Инна Чурикова и Глеб Панфилов

Глеб и Инна буквально с первого взгляда поняли, что созданы друг для друга, а совместная работа над фильмом «В огне брода нет» сблизила их еще сильнее. После съемок они уже не расставались – Панфилов объяснился со своей первой женой, матерью старшего сына Анатолия, и поселился с Инной в крошечной комнатушке «Ленфильмовского» общежития.

Инна Чурикова с мужем и сыном Инна Чурикова с мужем и сыном

В 1978 году у них родился сын Ванечка, который уже в четырехлетнем возрасте появился на экране. Очаровательный малыш сыграл внука Вассы Железновой в фильме отца «Васса» и, надо признать, справился со своей ролью безупречно. Все свое детство мальчик провел за кулисами, где его поочередно нянчили артисты Ленкома. Казалось бы, его дальнейшая актерская судьба предрешена, но Иван решил выбрать в жизни самостоятельную дорогу, не желая конкурировать со своими знаменитыми родителями. Семья Инны Чуриковой

Юноша окончил МГИМО, несколько лет проработал в юридическом отделе крупной международной фирмы и ушел в рестораторы. Начал с того, что организовал систему питания для сотрудников своей организации. А затем открыл ресторан в Переделкино, который пришелся по душе местной творческой интеллигенции. В 2008 году Иван снялся в фильме отца «Без вины виноватые» и, по словам Инны Михайловны, переиграл там всех актеров, вместе взятых. С этого момента он решил посвятить свою жизнь творчеству и сейчас работает с отцом, занимаясь продюсированием, написанием сценариев и режиссурой.

Последние годы жизни и смерть

2020 год выдался непростым для театральной жизни столицы в целом и для Ленкома в частности. В конце 2019 года ушел из жизни Марк Захаров, что стало невосполнимой потерей для всех его подопечных. Новый директор Марк Варшавер, который принял на себя бразды правления, похоже, не сумел найти с Чуриковой такого взаимопонимания, которое существовало между нею и Марком Анатольевичем.



По этой или какой-либо другой причине спектакли с участием Инны Чуриковой стали переносить или попросту отменять под предлогом заботы о здоровье актеров пожилого возраста в условиях пандемии коронавируса. Да, действительно, такое распоряжение мэрии Москвы было, но оно носило рекомендательный характер. И, например, 82-летний Александр Збруев продолжал регулярно выходить на сцену Ленкома, в отличие от Инны Михайловны, которая младше его на пять лет.В это же время на сцене театра имени Вахтангова и в Театре Наций регулярно шли спектакли «Аудиенция» с участием Чуриковой. Актриса никак не комментировала сложившуюся ситуацию, предпочитая не ввязываться в закулисные интриги.



В 2021 году она появилась в новом фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович», экранизации «лагерного» произведения Александр Солженицына. роль Чуриковой – эпизодическая, то ли странница, то ли пророчица, которая возникает словно из ниоткуда и подает Ивану оброненный инструмент, но ее появление, по мнению критиков, «наполнило фильм дыханием вечности» и стало одной из лучших работ в ее фильмографии. Инна Чурикова в фильме «Иван Денисович»

Летом 2022 года актриса попала в больницу с многочисленными переломами после падения и была помещена в реанимацию. Причиной падения, как отмечалось в СМИ, стали возрастные проблемы со здоровьем.



14 января 2023 года Инна Чурикова ушла из жизни в больнице. Это подтвердил директор «Ленкома» Марк Варшавер. Новость шокировала всех, ведь ничего, казалось, не предвещало беды. На Новый год Инна Михайловна выложила в своих соцсетях фото вместе с мужем и сыном, подписав его: «Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым!» Последнее фото из соцсетей Инны Чуриковой

17 января с ней простились в храме Христа Спасителя, после чего гроб увезли на Новодевичье кладбище. Актриса упокоилась в окружении других легенд советского кино. Народная артистка СССР Инна Чурикова Кадр из фильма *Военно-полевой роман*, 1983 Народная артистка СССР Инна Чурикова Инна Чурикова и ее муж Глеб Панфилов Народная артистка СССР Инна Чурикова Режиссер Глеб Панфилов и его муза Инна Чурикова. Она некрасива, она - прекрасна. Инна Чурикова. Кинорежиссер Глеб Панфилов (в центре) в павильоне студии «Ленфильм». Инна Чурикова, Глеб Панфилов. Она никогда не боялась быть не такой, как все. Любовь, пронесенная сквозь годы. Московский международный кинофестиваль - 2014 режиссер и сценарист Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова. Инна Чурикова, Глеб Панфилов с сыном Иваном. Инна Чурикова с сыном Иваном. Инна Чурикова и Глеб Панфилов. Инна Чурикова с Глебом Панфиловым перед началом церемонии вручения премии им. Олега Янковского в ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Она всегда разная, но неизменно одно: в каждую роль Инна Чурикова вкладывает не частичку, а бездну своего таланта. Сегодня мы вспоминаем самые любимые зрителями роли Инны Михайловны, хотя, бесспорно, всё, что ей приходилось играть, превращалось в шедевр актёрского искусства.

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https://fishki.net/2398072-ljubimye-kinoroli-inny-churikovoj...

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-inna-churikova.h...