73 года назад убит Лаврентий Берия

Давно пора реабилитировать Берию В самом прямом смысле реабилитировать. Выпустить Указ Президента или закон о восстановлении доброй памяти товарища Берии. Право слово, человек этот сделал для нашей Родины столько, что невозможно поверить как это поместилось в одну человеческую жизнь. И оболган он так, что поверить трудно.

Одна из первых статей в поиске о Берии начинается, ни много, ни мало, словами «советский дьявол». Хорошее представление об одном из виднейших организаторов нашей промышленности, науки и обороны!

А самое позорное, даже на волне дурных Горбачёвских реабилитаций, когда даже откровенных нацистских преступников обеляли, приговор Берии оставлен в силе. По закону товарищ Лаврентий Павлович до сих пор – преступник!

Казалось бы, какая разница. Уже семьдесят лет нет с нами легендарного наркома. Да и в семье его уже сменилось не одно поколение. Дело давнее, кануло в историю.

Что ж, может и так. Только эта реабилитация не Берии нужна, нам с Вами. Если мы своих предков, строителей и защитников нашей страны в грязь втоптали – кто мы есть-то сами?

Нам в кино, книгах и сериалах вдалбливают простую как мычание мысль. Был товарищ Берия людоедом, организатором бессудных расстрелов, не более.

Еще и распутник страшный. Ловил по улицам зазевавшихся актрис и школьниц, а потом в личную камнедробилку. Изрядный портрет.

Это, на минуточку, Герой Социалистического труда. Не за расстрелы, за танки. Да-да, за танки и боеприпасы. Потому что курировать отрасль было персональным заданием Берии от Сталина.

Это – член Государственного комитета обороны.

Который решал практически все вопросы от хозяйственных до военных в Великую Отечественную. Это настоящий маршал Победы, хоть его так и не называли. Кстати, звания маршала Союза его тоже лишили.

Берия – не только виднейший организатор промышленности, ему ещё и наша наука должна в ножки кланяться. Да-да, шарашки, я в курсе. Даже Солженицына читал «В круге первом». Враньё это всё.

Именно Берия организовал систему современных научных институтов. И нет, как не зэки построили все великие стройки коммунизма, так и не зэки создали могучую советскую науку.

Были и осуждённые учёные и разные ситуации, всё это было. Но представлять рождение самой передовой науки как работу переловленных по улицам учёных в камерах под маузерами злых чекистов – мягко говоря, странно.

И самое главное достижение товарища Берии – мирное небо над нашими головами. Потому что и атомный проект, и проект создания средств доставки, ракет создание это тоже, внезапно, товарищ Берия.

Трудно осознать какой работоспособностью и преданностью делу надо обладать, чтобы вытянуть это всё. Понятно, не в одиночку, понятно там весь народ плечом к плечу стал. Но без толкового организатора почему-то каждый раз выходит та самая телега из басни, которую в разные стороны тянут, а она ни с места.

Больше того скажу – читал немало воспоминаний сталинских наркомов, учёных, конструкторов, инженеров. Уже гораздо позже написанных, в семидесятые и восьмидесятые. Уже никакого мнимого «страха» перед Берией быть не могло.

Так подавляющая масса о работе с Берией отзываются с крайним уважением. Да, был ореол всесильного и страшного наркома, не без этого. Но не было случая, чтобы у Берии попросили помощи в нерешаемом горящем вопросе, а он не помог.

Мемуаров таких о Берии на добрую библиотеку. От рассказа директора завода во время Великой Отечественной как заткнулось производство пулемётных лент для фронта.

И как пришлось звонить Берии и просить помощь. Так на следующий день самолётом привезли лучших девушек-рабочих из Тулы, чтобы наладить производство.

Сам директор не ожидал такой оперативности. Вспоминал, что проработали девушки у него почти месяц в авральном режиме. А когда наладили дело и передали опыт поехали домой с хорошей премией.

И до рассказа нашего энергетического наркома. Как уже во вполне мирное время, после Победы ночью сломался состав с углём для электростанции.

Железнодорожники развели руками, починить не успеем, уголёк до станции вовремя не дойдёт. А там запаса на сутки. Привет, останется город без света.

Туда бросился, сюда – ничего сделать невозможно. Под утро позвонил Берии, так и так, выручайте. В ответ услышал только упрёк – чего тянули.

Нарком не пишет что уж такое предпринял товарищ Берия. Кому и чем грозил, какие рычаги подключал. Но уголь на электростанцию прибыл вовремя. Свет в городе даже не мигнул.

Есть, кстати, и ещё один проект, про роль Берии в котором как-то забывают. Проект этот – эвакуация. Ничего подобного в мире не было никогда!

Когда в кратчайшие сроки сотни заводов в полном составе переехали через половину глобуса. Вместе с оборудованием и рабочими.

Не просто переехали, развернули в небывало короткие сроки полноценное производство на новом месте. Немыслимый подвиг народа!

Больше того, когда года с сорок третьего часть заводов стали возвращать на освобождённые места, оказалось, что промышленность наша удвоилась!

Да-да, новые заводы за Уралом продолжили работу. Где был один завод – стало два.

Это величайшее переселение народов. Старая поговорка – два переезда как один пожар. А тут целыми заводами переезжали.

Байки про выброшенные в снег станки, конечно, прекрасны, только исторической правде не соответствуют. Потому что подготовку к эвакуации начали не в сорок первом, а за несколько лет до этого!

Готовились площадки под заводы, тянули коммуникации. Строилось жильё для рабочих, которых и близко ещё не было за Уралом.

И всю эту работу заранее проводил товарищ Берия. Поинтересуйтесь, в каком году принято постановление, ограничивающее строительство новых заводов в европейской части. Постановление, переориентирующее новые стройки пятилетки за Урал. Удивитесь.

Да за любое из этих свершений товарищу Берии памятник стоять должен. С благодарностью от потомков. Государственный деятель вполне Сталинского масштаба. Верный помощник и организатор.

Пару лет назад Росатом заказал два десятка бюстиков Берии. Как основателя отрасли. Кого-то там с чем-то поздравляли. Мысль правильная, исполнение дурацкое.

Они и выполнены были чудовищно, какая-то китайская подделка под Берию. И стоили, если не врут очевидцы, как чугунный мост. Ну да, как не распилить на таком деле.

И где памятники? Где экранизация правдивых мемуаров людей, которые с Берией по-настоящему работали? Где это всё?

Много материалов видел по делу Берии. Дело его выглядит крайне странно. С большой долей вероятности, ни до какого суда Берия просто не дожил, расстреляли сразу, даже не пытаясь арестовать.

Чего удивляться, Хрущёв сделал натуральный государственный переворот. Как потом оказалось, вполне троцкистский по духу. Поставили к стенке и Берию, и создателя СМЕРШа Абакумова, и добрую плеяду честных генералов, от такого подхода изрядно изумившихся.

Так может пора честно в этом признаться? Что виднейшего государственного деятеля, человека, отдавшего всю жизнь на благо родной стране просто оклеветали? Позорно измазали грязью?

Когда читаешь хрущёвский приговор Берии изумляешься. Там и шпионаж на буржуазные разведки, и заговор с целью захвата власти, и даже борьба против Революции в Гражданскую. Это коммунист Берия-то?

Там всё дело сфабриковано настолько нагло и топорно, что слов нет. В 1953 году Хрущёв провел не суд, какой-то позорный фарс.

Ничего общего с открытыми процессами над троцкистами в 1937-м. Когда в зале международные дипломаты и журналисты заседали и обвиняемых разоблачали так, что не отбояришься!

Нет, Берию «судили» по-тихому, закрытым процессом. Ни одной очной ставки, ни одного отпечатка пальца, ни одной фотографии после ареста. Его и на суде не показали народу. Да был ли тот суд в реальности?

Хрущёв и дальше пошёл. Под арест угодила жена Берии Нина Теймуразовна и сын Серго. Они-то чем были виноваты? Пугали Хрущёва самим фактом существования? Напоминанием о совершённом Никитой госперевороте?

В 1998 году Серго Берия написал запрос в Военную коллегию Верховного суда с просьбой пересмотреть дело отца. Родственники осуждённых тем же судом тоже написали ходатайства.

Что ответила Главная военная прокуратура весной 1999 года? Правильно, что всё правильно, никаких оснований для реабилитации наркома, маршала и Героя Социалистического труда нет.

Мол, расстреляли по делу. Интересно, кто-то открывал архивно-следственное дело Берии? Хотя бы из архива затребовали? Смешно окажется, если следователи даже формальный запрос в архив не написали.

Потому что мне было бы крайне интересно на основании каких доказательств сделан вывод, например, о работе Берии на западные разведки. Можно расписки о получении зелёных тугриков посмотреть? Фамилии кураторов от ЦРУ?

Собранный вербовщиками на Берию компромат? Наверняка, ведь, взяли на горячем. Должны в деле лежать фотоснимки и заплаканных пионерок, и легендарной камнедробилки. Что, нет таких снимков, как же так?

Серго не успокоился, продолжал писать запросы. В 2000 году Военная коллегия поставила в вопросе точку. Оснований для реабилитации нет.

Эти, хотя бы, не написали очередную глупость о правильности вынесенного приговора и виновности Берии в преступлениях. Военная коллегия оказалась по-чиновничьи хитрее.

Военюристы сообщили, что разбираться в преступлениях Берии вовсе и не нужно. Достаточно, что он виноват в «Большом терроре». Так что реабилитации не подлежит категорически.

А книгу видного историка, связанного с ЦРУ, Роберта Конквеста про «Большой террор» все читали. Так чего же Вам ещё надо? Красиво?

В том же двухтысячном не стало Серго Берия. Оправдания имени отца он так и не дождался. Так что теперь писать в Военную коллегию просто некому, да и бессмысленно.

Вопрос не праздный. Если один из основателей нашей промышленности и науки, нашего государства – преступник, заслуживший высшую меру – мы тогда кто? Экипаж пиратского корабля? Подлежащий поимке и на рею?

Ну так выходит в глазах мирового сообщества. Бандиты мы все с Вами. Ровно из той же серии мечтания многих либералов таки устроить суд над Сталиным. Чтобы наверняка уже.

Может пора уже одуматься? Дело-то для властей трёх минут. Черкнуть указ из трёх строчек. Или на Думе постановлением принять.

Мол, так и так, учитывая выдающиеся заслуги Лаврентия Павловича перед страной и народом… И абсурдность выдвинутых обвинений… По всей строгости…

Да-да, просто-напросто признать его честным и преданным своей Родине человеком. Снять дурацкие обвинения, вернуть посмертно звание маршала и награды.

А то и поручить Фонду кино снять хороший биографический фильм. О реальных свершениях товарища Берии и всего народа.

Только если по мемуарам наркомов, инженеров и конструкторов снимать, некрасиво для либералов получится. Там ещё и Сталина нормальным человеком и гениальным стратегом показать придётся. А неудобно как-то.

Но без этого история наша неполная. Покалеченная история, какая уж тут историческая память.

Нашу промышленность до самых развалин Рейхстага, оказывается, преступник вёл. И атомные станции наши преступные, надо срочно закрыть все международные стройки!

Их же с самой первой в мире атомной электростанции в Обнинске Берия курировал! Расстрелянный как самый страшный преступник эпохи. Так выходит?

Как бы нам до этого достучаться? Кто бы из депутатов за такое дело взялся? Нехитрое, вроде, дело, а не поднять никак. Большое для страны дело было бы.

А там глядишь, вернутся исторические названия в честь Берии улицам в иных городах. Например, такие улицы были в Тбилиси и в Харькове. Может пора вернуть им имя Лаврентия Павловича?

Ярослав Бушмицкий

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