Когда начнут каяться перед русскими?

Ключевое слово новейшей истории – «покаяние». Да, именно так. Сейчас объясню почему.

27 января была годовщина блокады Ленинграда. Прошла она на этот раз спокойнее, если можно так выразиться, чем обычно. Не прозвучало, в частности, «сенсационных разоблачений». Те, кому нужно было отрабатывать заказы, лишь привычно повторили заезженные, прогорклые мантры о:

а) каннибализме и страхе как главных явлениях блокадного города;

б) глупости руководства;

в) колоссальном желании выжить.

Последний пункт – он всеисчерпывающий. Потому что, когда наступает предел, за которым лить грязь уже невозможно и необходимо сказать нечто внятное, то заявляют: да, люди, конечно, герои вопреки всему – перенесли такое, побороли, выжили. Именно страстью к жизни, могучей тягой к ней и объясняют ленинградский подвиг.

Однако это не просто упрощение, но сознательная диверсия. Иезуитская, что называется, логика. Нам внушают, будто люди просто очень хотели жить, а потому совершили то, что они совершили. Это не так.

За подвигом Ленинграда стоит нечто большее, нежели просто стремление к жизни. Это сапожертвенность, прежде всего, рождающая будничность подвига. Однако – и вся история есть тому подтверждение – нельзя жертвовать собой просто так; для того нужны идеалы, высшие ценности – так вот, именно благодаря им, вере в них и героически преодолели блокаду ленинградцы.

Зафиксируем это.

Было 27 января и то, что сместило фокус внимания от блокады. Очередное, скажем так, переосмысление Холокоста. Мол, его ужас, да и его роль, преувеличены. Не стану дискутировать на этот счёт. Отправлю лучше желающих читать «Убежище» Анны Франк и размышления Ханны Арендт о процессе над Эйхманом в Иерусалиме.

Важнее сказать вот о чём. Семьдесят с лишним лет нам твердят о кошмарах Холокоста, но в это же время надменно молчат о том, сколько русских погибло в той дьявольской мясорубке. Скольких замучали и убили. Меж тем, напомню, в «Майн кампф» говорилось не только о евреях, но и о славянах – их ожидала такая же мрачная судьба.

Да, правильно говорить о жертвах Холокоста – безусловно, но, простите, когда, наконец, мы всерьёз заявим, что главным пострадавшим народом в той войне стал русский (или, если угодно, советский)? Почему не звучит эта мысль? Почему позорно умалчивается роль русских людей, советских людей в Победе?

Без сомнения, делается это намеренно. Как и объяснение подвига блокадников исключительно тягой к жизни. Запад как властелин коллективных дум боится заявлять правду, а она состоит в том, что русские/советские люди победили в войне, не завалив мясом, а явив миру высочайшие идеалы, и принесли они за это великую плату. И сейчас, когда пошла такая мода к покаянию (BLM чего стоит – да и нас, наследников СССР, вечно заставляют каяться за «грехи» дедов и отцов), позорно и дико то, что не звучит ни слова о покаянии перед русскими.

Да, именно так. За блокаду Ленинграда, когда позорно молчал Запад. За уничтожение миллионов людей, когда Запад не вмешивался до последнего.

Молчат. Трусливо молчат. Так, давайте хотя бы мы – в родной стране – не станем уподобляться клеветникам, лжецам и лицемерам. Ведь не мы должны каяться за какие-то мнимые грехи – это Запад должен каяться перед нашими предками. На том стоять единственно должно.

https://www.politnavigator.net/kogda-nachnut-kayatsya-pered-...