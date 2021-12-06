Запад проигрывает России – Google переносит сервера в российские дата-центры

Американская корпорация Google перенесет свои сервера в российские дата-центры. Компанию заставили уважать законы России.

Этим летом Роскомнадзор составил на компанию административный протокол из-за отказа локализовать данные россиян, пригрозив штрафом до шести миллионов рублей. Google тогда напомнили, что как оператор персональных данных, он обязан обеспечить хранение личной информации россиян на территории РФ.

Впрочем, компания начала заключать договоры на размещение оборудования в России в прошлом году.

В настоящее время Google имеет десятки стоек в российских дата-центрах. Часть данных будет храниться в сервис-центрах «Ростелекома». А гендиректор сети хранилищ 3Data Илья Хала рассказал, что среднем стоимость аренды их сервера составляет около 6000 рублей в месяц. Если же корпорация планирует хранить данные на своем оборудовании, то аренда места под стойку ей обойдется где-то около 2000 долларов.

Прочие нюансы хранения данных россиян обсудят на встрече в Минкомсвязи следующей весной. Планируется разработать стандарты, чтобы владельцы и операторы ЦОД технически подготовились к моменту вступления в силу закона, меняющего порядок обработки персональных данных россиян.

Радует, что американскую корпорацию заставили уважать российские законы.Помнится, они там кочевряжились, когда их заставляли удалять запрещенную информацию. В конце мая Google оштрафовали на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент и на 3,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи.

Компания пыталась даже судиться с Роскомнадзором, но наконец-то до ее руководства дошло, что русские шутить не станут. Мало того, еще летом корпорацию предупредили, что если она не откроет в России свои официальные представительства, то ей прикроют рекламную лавочку, ограничат получение платежей и переводов из страны плюс замедлят трафик или вообще заблокируют.

Доходчиво, не так ли?

Давно пора было прижать хвост Google!

Кто забыл, напомню: в 2019 году компания признала, что собирала, следила и незаконно передавала данные россиян Минюсту и спецслужбам США, а также осуществляла слежку за российскими пользователями. И сейчас Россия сделала все, чтобы защитить свои национальные интересы и информационный суверенитет, учитывая антироссийские геополитические тренды на Западе.