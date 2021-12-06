Запад проигрывает России – Google переносит сервера в российские дата-центры

Этим летом Роскомнадзор составил на компанию административный протокол из-за отказа локализовать данные россиян, пригрозив штрафом до шести миллионов рублей. Google тогда напомнили, что как оператор персональных данных, он обязан обеспечить хранение личной информации россиян на территории РФ.
В настоящее время Google имеет десятки стоек в российских дата-центрах. Часть данных будет храниться в сервис-центрах «Ростелекома». А гендиректор сети хранилищ 3Data Илья Хала рассказал, что среднем стоимость аренды их сервера составляет около 6000 рублей в месяц. Если же корпорация планирует хранить данные на своем оборудовании, то аренда места под стойку ей обойдется где-то около 2000 долларов.
Прочие нюансы хранения данных россиян обсудят на встрече в Минкомсвязи следующей весной. Планируется разработать стандарты, чтобы владельцы и операторы ЦОД технически подготовились к моменту вступления в силу закона, меняющего порядок обработки персональных данных россиян.
Радует, что американскую корпорацию заставили уважать российские законы.Помнится, они там кочевряжились, когда их заставляли удалять запрещенную информацию. В конце мая Google оштрафовали на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент и на 3,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи.
Компания пыталась даже судиться с Роскомнадзором, но наконец-то до ее руководства дошло, что русские шутить не станут. Мало того, еще летом корпорацию предупредили, что если она не откроет в России свои официальные представительства, то ей прикроют рекламную лавочку, ограничат получение платежей и переводов из страны плюс замедлят трафик или вообще заблокируют.
Давно пора было прижать хвост Google!
Кто забыл, напомню: в 2019 году компания признала, что собирала, следила и незаконно передавала данные россиян Минюсту и спецслужбам США, а также осуществляла слежку за российскими пользователями. И сейчас Россия сделала все, чтобы защитить свои национальные интересы и информационный суверенитет, учитывая антироссийские геополитические тренды на Западе.
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