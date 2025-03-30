Территория Героев...(167)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Сержант Сахаров ИванЖитель Костомукши сержант Иван Сахаров награжден Георгиевским крестом.
Иван Сахаров был мобилизован осенью 2022 года, сейчас проходит службу в Луганской Народной Республике.
Ранее он уже был удостоен медали Жукова, а также медали «За воинскую доблесть» 2-й степени.
https://t.me/specnazAlpha/35076
Капитан Суразов АлександрДважды кавалер Ордена Мужества Александр Суразов встретил начало СВО молодым лейтенантом в должности командира противотанкового взвода.
Александр родился в Кош-Агачском районе, успешно окончил среднюю школу в Акташе. Во время учебы был членом военно-патриотического клуба «Десантник». Занимаясь там, он твердо решил, что свяжет жизнь с армией.
За два года службы получил досрочно звания старшего лейтенанта, капитана. Прошел путь от командира штурмовой группы до начальника штаба батальона. Трижды был тяжело ранен, но, несмотря на полученные ранения, снова и снова возвращался в строй и продолжал выполнять поставленные задачи.
Во время участия в проекте «Время Героев» Андрей Турчак предложил Суразову присоединиться к команде. Сейчас Александр является председателем Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай.
https://vk.com/wall-217362179_300
Старший лейтенант Дагбаев Баир,
младший сержант Протопопов МатвейБаир и Матвей из Нукутского района Иркутской области.
Бойцов из Нукутского района, которые участвуют в специальной военной операции, наградили государственными наградами.
За проявленные в боях за посёлок Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике храбрость и мужество были отмечены старший лейтенант Баир Дагбаев и младший сержант Матвей Протопопов.
Баиру Дагбаеву вручили медаль «За храбрость» II степени и знак отличия «За заслуги перед Республикой» II степени.
Матвей Протопопов получил знак отличия ордена святого Георгия «Георгиевский крест» IV степени.
Оба бойца продолжают нести службу в зоне СВО.
https://t.me/specnazAlpha/34894
Рядовой Головченко ДенисРядовой Денис Головченко, действуя в составе штурмовой группы, выполнял задачу по штурму опорного пункта противника.
Передвигаясь под прикрытием минометного огня и огня боевой машины пехоты, Денис одним из первых молниеносным рывком сократил дистанцию до окопов противника и атаковал врага.
Прорвав оборону, Денис Головченко создал условия для проникновения штурмовой группы на позиции противника. В ходе последовавшей зачистки штурмовой группе удалось занять опорный пункт украинских боевиков.
В дальнейшем штурмовая группа отбила три попытки противника вернуть утраченные рубежи. Действуя смело и решительно, рядовой Денис Головченко лично поразил из стрелкового оружия часть боевиков.
Понеся потери, противник оставил попытки восстановить контроль над опорным пунктом и отступил вглубь подконтрольных ему территорий.
https://t.me/rabotaembrat/9622
Гвардии рядовой Шожунчап БазырРасчет артиллерийского орудия, в составе которого действовал гвардии рядовой Базыр Шожунчап, выполнял задачи по поддержке подразделений при обороне одного из участков местности, имеющего важное тактическое значение.
Враг, стремясь взять под контроль утраченные ранее позиции, предпринял попытку наступления в зоне ответственности расчета.
Получив от корректировщика огня информацию о сосредоточении сил противника, Базыр на основании переданных координат приступил к поражению вооруженных формирований боевиков.
Метким огнём расчет орудия нанёс существенные потери наступающим силам врага. Им была уничтожена боевая машина пехоты американского производства, а также большое количество живой силы противника.
Артиллерийские удары по противнику значительно ослабили его боевые порядки, и вынудили отступить.
Смелость и мужество гвардии рядового Базыра Шожунчапа позволили российским бойцам не допустить прорыва противником обороны.
https://t.me/rabotaembrat/9629
Старший лейтенант Третьяков СергейВ ходе активных наступательных действий на одном из тактических направлений расчет минометного орудия под командованием старшего лейтенанта Сергея Третьякова выполнял боевую задачу по поддержке российских мотострелковых подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы противника.
Третьяков руководил расчетом, получая задачи, определял установки для стрельбы, вёл бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.
В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций украинских боевиков, Третьяков продолжал ведение боевой работы, уничтожив опорный пункт противника и большое количество вооруженных боевиков.
Профессиональные навыки старшего лейтенанта Сергея Третьякова, а также умелые и слаженные действия его подчиненных способствовали прорыву оборонительных позиций противника и продвижению штурмовых групп российских мотострелков вглубь обороны украинских боевиков.
https://t.me/rabotaembrat/9613
Рядовой Левченко ГригорийВ ходе специальной военной операции рядовой Григорий Левченко проводил установку минно-взрывных заграждений, а также выполнял задачи по фортификационному оборудованию позиций российских войск.
Выдвинувшись в назначенный район составе инженерно-саперной группы, Григорий изучил местность и приступил к минированию десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, оборудованию противотанковых и противопехотных минных полей.
В течение трех суток при проведении работ российские военнослужащие подвергались артиллерийским обстрелам и атакам украинских беспилотных летательных аппаратов.
Понимая, что противник пытается сорвать оборудование минных полей на направлении своей атаки, под артиллерийскими обстрелами, рядовой Григорий Левченко завершил минирование путей к нашим оборонительным рубежам, установив большое количество мин различного класса.
Минные поля, установленные российскими военнослужащими, исключили возможность продвижения украинских бронегрупп и мотопехоты, не допустив прорыва линии обороны российских подразделений на важном тактическом направлении.
https://t.me/rabotaembrat/9608
Младший лейтенант Сарсенов РизабекПодразделение мотострелков под командованием младшего лейтенанта Ризабека Сарсенова выполняло задачу по удержанию обороны на одном из опасных участков линии боевого соприкосновения.
Враг, стремясь прорвать линию обороны, предпринял попытку наступления.
Обнаружив противника, Ризабек немедленно доложил об этом на командный пункт, после чего первым атаковал украинских боевиков.
Враг раз за разом принимали попытки прорвать оборону. Младший лейтенант Сарсенов руководил отражением атаки на российские позиции, лично действуя на самых сложных участках местности.
Противник, скованный грамотными и умелыми действиями подразделения Ризабека запросил поддержку артиллерии, после чего позиции российских бойцов подверглись массированному артиллерийскому удару. Несмотря на залпы вражеской ствольной и реактивной артиллерии, Ризабек продолжал руководить подчиненными и удерживать оборону на вверенном участке. По итогам боя, противник, проведя несколько атак, израсходовал свой атакующий потенциал и отступил.
В результате мужественных и самоотверженных действий младшего лейтенанта Ризабека Сарсенова задача по удержанию занимаемых позиций была выполнена.
https://t.me/rabotaembrat/9614
Старший лейтенант Гусманов АрманЭкипаж танка под командованием старшего лейтенанта Армана Гусманова, действуя в составе бронегруппы, вел оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских боевиков в зоне своей ответственности на важном стратегическом направлении.
В ходе отражения вражеского наступления экипаж успешно пресекал попытки противника прорвать оборону российских подразделений.
Грамотный выбор позиции для ведения огня, внезапность и профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники позволили Гусманову и его экипажу в ходе ведения боевых действий уничтожить более двадцати украинских боевиков, чем существенно снизить наступательный потенциал противника.
В ходе боя танк получил поражение дроном-камикадзе и потерял ход. Арман, проявляя храбрость и стойкость, не покидая танк продолжил выполнять задачу. Израсходовав боекомплект, Арман сумел восстановить боевую машину и своим ходом вывел ее в район эвакуации.
Благодаря смелым и грамотным действиям старшего лейтенанта Армана Гусманова и его подчинённых удалось не допустить прорыва оборонительных рубежей на вверенном участке и значительно истощить наступательный потенциал украинских боевиков.
https://t.me/rabotaembrat/9609
Капитан Скворцов АндрейКапитан Андрей Скворцов вместе с вверенным ему подразделением выполнял задачи по обеспечению связью подразделений мотострелковой дивизии.
В районе одного из населенных пунктов, находясь в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником, Андрей руководил работами по организации связи на переднем крае обороны.
Противник начал плотный артиллерийский обстрел наших позиций. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни, Андрей вместе с подчиненным личным составом продолжил настраивать аппаратуру связи, принимая все необходимые меры для её маскирования и защиты от внешних воздействий.
Благодаря смелым и грамотным действиям со стороны капитана Андрея Скворцова и его подчиненных была обеспечена бесперебойная связь вышестоящего командования с передовыми позициями, что позволило оперативно координировать силы в бою и способствовало отражению атак противника.
https://t.me/rabotaembrat/9623
Военнослужащий Алиев ИдрисВоеннослужащий-контрактник из села Кулиджа Кайтагского района Дагестана, офицер Идрис Алиев восьмой год служит в сухопутных войсках. С первого дня специальной военной операции он находится на передовой, где достойно выполняет задачи по защите интересов и безопасности России.
Во время освобождения города Мариуполя в Донецкой области Идрис Алиев добыл для Российской армии ценные разведданные, позволившие уничтожить силы противника с наименьшими потерями, за что 28 июня 2022 года был награжден медалью «За боевые отличия» приказом Министра обороны Российской Федерации. 8 июля 2023 года его наградили государственной наградой – Георгиевским крестом. В этом бою, в результате падения польского осколочного снаряда, он получил первое ранение, но после прохождения трехмесячной реабилитации вновь вернулся в зону СВО.
Во время выполнения боевой задачи в городе Бахмуте на северо-востоке Донецкой области, Идрис Алиев вновь был ранен, но и это ранение не стало препятствием для продолжения службы. Пройдя реабилитацию, герой вновь вернулся к боевым товарищам, чтобы плечом к плечу храбро сражаться за Победу.
За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России, Указом Президента Российской Федерации Идрис Алиев был награжден медалью Жукова.
https://t.me/specnazAlpha/35412
Рядовой Королев ВалерийДействуя в составе штурмовой группы, рядовой Валерий Королев получил боевую задачу по взятию опорного пункта на важном тактическом направлении.
Рядовой Королев, учитывая условия местности, выбрал и оборудовал огневую позицию и определил сектора обстрела.
Затем Валерий сумел скрытно подобраться к укрепленным позициям врага и закинул в окоп несколько гранат, в результате чего была уничтожена пулеметная точка противника вместе с расчетом.
Быстро вернувшись на оборудованную позицию, рядовой огнем из личного стрелкового оружия подавил еще одну огневую точку врага. Противник, обнаружив позицию рядового Королева, сосредоточил свой огонь на нем, что позволило остальной группе российских штурмовиков обойти опорник и атаковать врага с тыла.
Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, противник отступил, оставив в опорном пункте раненых и погибших.
Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму гвардии рядового Валерия Королева штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу по захвату опорного пункта без потерь и закрепилась на нем.
https://t.me/rabotaembrat/9616
Рядовой Неловкин АндрейРядовой Андрей Неловкин в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.
Находясь на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта, Андрей выполнял боевую задачу по организации связи между пунктами управления.
В ходе артиллерийского обстрела со стороны противника были повреждены антенное устройство и ретранслятор, в результате чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя. Несмотря на продолжающийся обстрел со стороны боевиков, Неловкин незамедлительно приступил к выявлению повреждений и их устранению, в результате чего связь была восстановлена.
Благодаря высокому профессионализму и мужеству рядового Андрея Неловкина управление подразделениями было восстановлено, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.
https://t.me/rabotaembrat/9628
Младший сержант Якупов ФирузМладший сержант Фируз Якупов, действуя в составе гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, удерживающих оборону на одном из тактических направлений.
Украинские боевики предприняли попытку наступления на участке обороны, прикрываемом расчетом Якупова, и приступили к артиллерийскому обстрелу позиций российских войск.
Несмотря на огонь вражеской артиллерии, Фируз, действуя в составе расчета, уничтожил два пулеметных расчета и более 20 человек пехоты противника. Совершив противоогневой маневр, Руслан занял новую огневую позицию и, ведя огонь по противнику, подавил позицию вражеской артиллерии.
Благодаря грамотным и профессиональным действиям младшего сержанта Фируза Якупова врагу был нанесен существенный урон, что воспрепятствовало его выдвижению к позициям российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/9617Подразделение штурмовиков под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Галицкого получило боевую задачу захватить опорный пункт противника в районе одного из населённых пунктов.
Галицкий грамотно вскрыл места расположения наблюдательных постов, что позволило скрытного подобраться к вражеским позициям с разных направлений, используя рельеф местности, и атаковать опорный пункт неожиданно для противника.
Дмитрий Галицкий одним из первых ворвался на опорник и, действуя смело и решительно, руководил стрелковым боем.
Во время штурма старший лейтенант Галицкий получил осколочное ранение. Несмотря на ранение, получив необходимую медицинскую помощь Дмитрий продолжил руководить группой.
Не выдержав активного напора российской штурмовой группы и опасаясь быть отрезанными от основных сил, понесшие значительные потери украинские боевики отступили.
После боя Галицкий организовал перегруппировку личного состава и оборону опорного пункта в готовности отражать контратаки.
Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму старшего лейтенанта Дмитрия Галицкого подразделение выполнило поставленные задачи по взятию опорного пункта противника, не допустив при этом потерь. Взятие опорного пункта и закрепление на нем позволило российским войскам продолжить активное наступление вглубь обороны врага и освободить расположенный неподалеку населенный пункт.
https://t.me/rabotaembrat/9603Действуя в составе подразделения мотострелков, рядовой Михаил Беккеров выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения. Подразделения противника, стремясь отбить утраченные рубежи, неоднократно предпринимали попытки контрнаступления на позиции ВС РФ.
В ходе одного из боестолкновений наших подразделений с украинскими боевиками Михаил, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь десяти раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место.
После боя Беккеров, погрузив раненых на эвакуационный автомобиль, оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Мужественные и самоотверженные действия рядового Михаила Беккерова позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим и сократить сроки их возвращения в строй.
https://t.me/rabotaembrat/9604
Врач-хирург Мокин МаксимКандидату медицинских наук хирургу Максиму Мокину 51 год. Он врач в третьем поколении. На СВО ушёл, когда началась частичная мобилизация, хотя просил отправить его в Донбасс с февраля 2022 года. По словам Мокина, он брал пример со своих героических предков.
Позывной Марс.
Первые полгода провёл в Подмосковье. Был назначен начальником медицинской службы воинской части. Сначала поступали на лечение те, кто был мобилизован. Со временем появились ребята с боевыми ранениями, прибывшие из зоны СВО.
Обращался к командованию с рапортом, чтобы отправили ближе к передовой — туда, где людям жизненно важна хирургическая помощь, где можно принести больше пользы по своей специальности.
В мае 2023 года оказался в медицинском подразделении, которое оказывает первую врачебную, квалифицированную и частично специализированную медицинскую помощь. Стояли на Купянском направлении.
Учился в Москве во Втором медицинском институте, который тогда назывался Институтом имени Н.И. Пирогова. Поступил не сразу: год отработал санитаром в клинике детских болезней. После окончания института прошёл интернатуру, ординатуру по специальности «хирургия», защитил кандидатскую диссертацию по теме «Малоинвазивные вмешательства при механической желтухе».
В 2007-м уехал работать врачом в посольство Российской Федерации в Турции. Это был прекрасный обмен опытом и хорошая школа, для того чтобы посмотреть, как люди работают в других странах. Потом вернулся в Москву, работал в больницах, в экстренной хирургии. Подробнее можно прочитать по ссылке
https://dzen.ru/a/ZpZFfHVpIG0xcCFIГвардии рядовой Виктор Стрелков добровольцем ушёл на СВО в десантно-штурмовой полк. Ездил на «УАЗике»: доставлял бойцам боеприпасы и продукты, а обратным рейсом вывозил раненых. Служил честно и с удовольствием. А когда пришлось вернуться на гражданку, решил снова заняться любимым делом.
Сегодня Виктор ремонтирует автомобили в собственном автосервисе. Открыть предприятие ему помогли финансово боевые товарищи, которые вместе с ним служили на передовой. А ещё Виктор взял на работу парня, который тоже пришел со спецоперации, восстановившись после тяжелых ранений. См. видео по ссылке.
https://t.me/heroesofZ/1449Мичман Вероника Макарова — техник технической части Центра связи Черноморского флота. Она отвечает за исправность оборудования связи и умеет чинить практически всё, от антенны до телефона: «Некоторые навыки даже дома пригодились: настроить интернет, подключить роутер, обжать витую пару...»
Гражданское образование у Вероники экономическое, но она всегда считала, что в жизни нужно иметь высокие цели. Например, служение Родине. Так она попала в связисты, а затем и на СВО. На фронте пришлось научиться действовать быстро, четко, без права на ошибку. Работать под обстрелами и в морозы, спать в любых условиях. «Не верьте тому, кто скажет, что не страшно. Страшно всегда», — признаётся отважная героиня. См. видео по ссылке.
Доброволец Бакулин ПавелДиректором КРДВ Чукотка назначен ветеран СВО Павел Бакулин
Назначение состоялось после его возвращения из зоны боевых действий, где он добровольцем выполнял задачи в составе подразделений, задействованных в СВО.
Павел добровольцем отправился в зону СВО в августе 2023 года. После полутора лет службы, выполнения боевых задач и получения ценного опыта он вернулся в округ, где был назначен на руководящую должность. На этом посту он сменил еще одного ветерана СВО - Сергея Колядко, который перешёл на должность главного федерального инспектора по Чукотскому автономному округу.
Павел поделился, что решение отправиться на передовую было для него осознанным шагом. После окончания кадетского корпуса при Калужском авиационном лётно-техническом училище он прошёл срочную службу, подписал первый контракт и служил на Кавказе, участвуя в контртеррористических операциях в Чечне и Дагестане, а также в военном конфликте на территории Южной Осетии и Грузии. После возвращения в родной Анадырь, где он не увидел возможностей для карьерного роста на военной службе, Павел решил сменить сферу деятельности и присоединился к Корпорации Развития Дальнего Востока и Арктики, пройдя путь от главного специалиста до заместителя директора.
Когда началась специальная военная операция, Павел не остался в стороне и добровольцем отправился в зону боевых действий. После обучения его направили на Авдеевское направление, где он вместе с товарищами прошёл боевое крещение под руководством специалистов подразделения «Гром Каскад»:
«Нас заново учили обращаться со стрелковым оружием, ведь новые реалии боевых действий многое поменяли в тактике, нас учили летать, нас учили быть эффективными», – вспоминает директор КРДВ Чукотка.
Затем были задачи в Херсонской области в составе казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Архангела Михаила «Дон»» и на Соледаро-Бахмутском направлении в диверсионно-разведывательной бригаде «Эспаньола». Позже возглавил группу «СКАТ», ведущую воздушную разведку и ударные операции.
После возвращения домой бывший военнослужащий с позывным «Князь» столкнулся с необходимостью восстановления здоровья:
«Вернувшись домой, я наконец ощутил возможность расслабиться, но почти сразу же мой организм дал сбой: травмы, повреждения теперь лечить нужно. Благо на Чукотке медицина позволяет эффективно восстановиться. На помощь пришли сотрудники фонда Защитники Отечества, организовали медицинское обследование и довольно быстро врачи Чукотской окружной больницы поставили меня на ноги».
Директор КРДВ Чукотка отмечает, что главной задачей компании остаётся повышение конкурентоспособности преференциальных режимов, действующих на территории Чукотского АО. Ключевыми приоритетами остаются создание новых рабочих мест и повышение качества жизни в регионе.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Оператор штурмового отряда штурмовой роты
10.02.1998 - 16.05.2024
Новороссийск, Краснодарский край
Бесстрашный и храбрый, за товарища хоть в пекло, Отзывчивый, добрый, позитивный, любящий, дружелюбный.
Воевал всего 52 дня, роявил себя как герой, командир считал его одним из лучших бойцов.
Своих не бросал, на одном из б/з вытаскивал тяжелораненных рискуя жизнью.
Погиб: п. Новомихайловка, ДНР
Посмертно награждён Орденом Мужества.
https://t.me/geroisvorf/2192Сергей родился 22 апреля 1990 года в посёлке Васильевка Акбулакского района Оренбургской области.
Когда Серёже исполнилось семь лет, семья переехала в посёлок Яскино Вологодской области.
В первый класс пошёл в МБОУ ВМО «Спасская средняя школа» в посёлке Непотягово. Окончил 11 классов.
После школы выучился на токаря, а позднее на каменщика. Работать пошёл на стройку, работал и штукатуром-маляром и каменщиком.
В 2012 году женился. 30 апреля 2013 года родился сын. А в сентябре 2013 года семья распалась.
В марте 2017 года женился во второй раз. Супруги жили очень счастливо.
Когда началась специальная военная операция, Серёжа хотел сразу присоединиться к своим друзьям, но его не взяли.
В июне 2023 года он уехал служить в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию г.Рязани, в/ч 44639. В середине июля уехал в зону проведения специальной военной операции.
Киреев Сергей Сергеевич погиб 29 августа 2023 года при выполнении боевого задания.
За героизм и самоотверженность награждён орденом Мужества, посмертно.
Похоронен с воинскими почестями на Аллее Славы Козицинского кладбища г.Вологды.
https://vk.com/wall-222921857_30905Командир отделения.
Новороссийск, Краснодарский край
Проходил срочную службу на Кавказе 2010-2011, участвовал в спец. операции и был награждён медалью За боевые заслуги, получил ветерана боевых действий.
Подписал контракт в 2014 году в 7 дивизии ВДВ.
Погиб: Херсонская область
Награждён орденом Мужества посмертно.
https://t.me/geroisvorf/2198Герой родился в Брянске. 11 лет обучался в МБОУ Негинская СОШ Суземского района Брянской области.
После окончания школы в 1999 году юноша поступил в Профессиональный лицей №2 г.Брянска на специальность «Машинист тепловоза, дизель поезда».
В июне 2002 с отличием окончил обучение, ему присвоена квалификация по профессии машинист тепловоза, дизель поезда.
После 3-х летней усердной учёбы, лицеист был призван на срочную службу в Вооруженные силы России. Он служил в Нижегородской области в войсках "Радиационной Химической и Бактериологической (РХБ) Защиты". Саша дослужился до звания старший сержант.
Сразу после армии поступил на заочное отделение Брянского государственного технического университета – двигатели внутреннего сгорания.
Самомуд А.А. устроился работать в локомотивное депо Брянск-2.
В 2009 году Саша был направлен на повышение квалификации в Брянский ЖД колледж. Через несколько месяцев вернулся в депо, уже имея право управления тепловозом.
С 2014 года Александр уже машинист-инструктор, управляющий колонной №6.
17 июля 2018 г. в управлении Московской железной дороги в торжественной обстановке за существенный вклад в повышение эффективности производственной деятельности, качественное выполнение производственных заданий, машиниста-инструктора локомотивного депо Брянск-2 Александра Александровича Самосуда наградили часами начальника Московской железной дороги.
Александр Александрович был счастливым отцом и заботливым мужем. В 2013 году в семье родился сын, а в 2022 году дочь.
21 октября 2022 Александр Александрович по зову сердца и добровольно отправился в зону специальной военной операции.
Обучение проходил в Курске, затем был командирован на защиту жителей Донецкой Народной Республики.
24 марта 2023 года старший сержант Александр Александрович Самосуд погиб при выполнении задач СВО по освобождению посёлка Новобахмутовка на территории Донецкой Народной Республики.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные Гвардии старшим сержантом, старшим регулировщиком Комендантского отделения Комендантского взвода Комендантской роты Комендантского батальона 1015 мотострелкового полка Самосуд А.А. награжден орденом Мужества (посмертно).
18 апреля 2024 года в городе Брянске увековечили память Героя СВО Александра Самосуда. В Региональном железнодорожном техникуме города Брянска.
https://vk.com/wall-218297422_5172Рядовой. Штурмовик.
Новороссийск.
Подписал контракт с ЧВК Вагнер в октябре 2022 года.
Сослуживцы которые знали его, говорят о нем, как об отважном, ответственном и бесстрашном, но в то же время отзывчивым человеком.
Погиб 23 января 2023 года в Артёмовске.
Посмертно награждён медалью За Отвагу.
https://t.me/geroisvorf/2202Евгений родился в г.Злынка Брянской области.
В сентябре 1995 года Евгений пошёл в первый класс МБОУ «Карпиловская ООШ» Злынковского района. Но в 2003 году в связи с переездом родителей Женя перешёл в МАОУ «Добродеевская СОШ».
После окончания школы Женя поступил в Профессиональное училище №6 г.Унечи по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». Родителей уважал, младших братьев любил отцовской любовью.
В армию призвали, отслужил весело, всегда по-доброму вспоминал армейское время. Срочную армейскую службу Евгений проходил в Московской области в батальоне сопровождения воинских грузов.
После армии работал в охранной структуре г.Москвы. Недолгое время работал в пожарной охране в п.Московский.
В мае 2020 года заключил контракт и уехал в г.Южно-Сахалинск, служил там до начала СВО.
Убыл в зону боевых действий вместе с другими сослуживцами 05.03.2022 года. Сержант Шеломовский служил стрелком-помощником гранатомётчика, в июне того же года был ранен, но вскоре вернулся на поле боя.
Указом Президента Российской Федераци за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, был награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», ему было присвоено звание старшего сержанта.
21 июня 2023 года, находясь в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, вблизи населённого пункта Сладкое на оборонительных позициях, Евгений попал под обстрел и получил тяжёлое ранение. Был эвакуирован и доставлен в госпиталь имени Бурденко. 6 июля 2023 года, находясь в госпитале, Евгений скончался от полученных травм.
Посмертно награждён вторым орденом Мужества.В ноябре 2023 года в МАОУ «Добродеевская СОШ» открыта мемориальная доска погибшему в ходе СВО Евгению Шеломовскому.
https://vk.com/wall-222921857_31017Захаренков Роман Александрович
Сержант. Связист.
г. Ростов-на-Дону
20.07.2002 - 22.07.2024
С 24.02.2022 года по 24.08.2022 года,
с 01.09.2022 года по 23.02.2023 года,
с 12.04.2023 года по 25.08.2023 года,
с 05.09.2023 года по 27.11.2023 года,
с 08.12.2023 года по 30.12.2023 года,
с 10.01.2024 года до гибели
принимал непосредственное участие в специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, и Украины.
102 Мотострелковый полк 150 Дивизии, Танковый Батальон, Взвод Связи.
15.09.2023 года присвоен статус «Ветеран Боевых Действий»
На протяжении всей специальной военной операции получил два ранения, одно из которых оказалось смертельным. Первое ранение получил 23.02.2023 г. на территории Украины в рамках проведения СпВО.
Во время выполнения боевой задачи, попал под обстрел, подвергся воздействию взрывной волны. 23.02.2023г. обратился Республиканский травматологический центр г. Донецк.
Второе ранение получил также при выполнении боевой задачи 18.07.2024, с 18.07 находился под наблюдением врачей, но из-за больших взрывных осколочных ранений, а также травматического шока, не выдержало сердце, Роман скончался в больнице 22 июля 2024 года.
Посмертно награжден «Орденом Мужества»
Также у Романа за время службы имеются и другие медали:
«За Боевые Отличия»,
«За Службу В Танковых Войсках»,
«Медаль Суворова».
https://герои-сво.рф/geroi/zaharenkov-roman-aleksandrovich/Младший сержант
ПГТ Сонково, Тверская область
Позывной «Борода»
14.07.1991 - 08.02.2025
Погиб: Купянское направление, Украина
Кавалер ордена Георгиевский крест IV степени, орден Мужества (посмертно)
Старший прапорщик Баландин ВалерийБаландин Валерий Владимирович
Связист
Баландин Валерий Владимирович родился 28 апреля 1976 года. Ему с детства нравилась военная форма. Будучи школьником, занимался в секции «Юный десантник», часто выступал с показательными выступлениями.
Закончив Вешкаймскую среднюю школу № 2, поступил в СПТУ в р.п. Вешкайма (Ульяновская область) на тракториста-машиниста.
Потом был призван в Армию. Службу проходил в с. Елховка Самарской области.
После двух лет службы а Армии, уехал в Москву обучаться на прапорщика сухопутных войск, где готовят технических специалистов среднего звена по обслуживанию сложной боевой техники.
В 2021 году окончил Рязановский сельскохозяйственный техникум Ульяновской области по специальности «Механизация сельского хозяйства».
16 августа 2022 года он отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции.
Погиб 04 октября 2022 года.
Указом Президента Российской Федерации старший прапорщик Валерий Баландин награжден орденом Мужества (посмертно).
В память о герое на фасаде школы, где он учился, установлена мемориальная доска.
https://герои-сво.рф/geroi/balandin-valerij-vladimirovich/
Младший сержант Сайфутдинов АртёмКомандир орудия
Родился 09.05.1998 в Бузулук, Оренбургской области
Сайфутдинов Артём Игоревич подписал контракт в 2018 году . Служил в артиллерии, начал свою службу с единицы расчёта и дослужил до командира орудия Мста-С.
24 февраля 2022 г. в составе 21 мотострелковой бригады был отправлен на СВО.
В ходе военной операции был награждён:
Медалью «За отвагу»
Медалью «Участнику специальной военной операции»
Медалью «За боевые отличия»
Медалью «За воинскую доблесть 2 степени»
Медалью Жукова
Погиб во время выполнения боевых задач 14 января 2025 г.на Покровском направлении.
Старший сержант Погуляев ЕвгенийСтарший сержант полиции погиб, отражая атаку вражеского БПЛА в Горловке
6 марта 2025 года во время отражения атаки БПЛА украинских террористов на территории Никитовского района Горловки получил тяжелые ранения полицейский 2 отделения 2 мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Горловское» старший сержант полиции Евгений Погуляев, 1994 года рождения.
Группа, в которую входил Евгений Погуляев, отразила атаку сразу нескольких вражеских БПЛА и заметила еще один приближающийся беспилотник противника. В результате взрыва Евгений получил тяжелые травмы, от которых позже скончался в больнице. Его коллеги также получили ранения.
Руководством Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике Евгений Погуляев представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).
https://t.me/specnazAlpha/34909
Капитан Михайлов Глеб1 августа 2024 года в бою погиб выпускник Новосибирского высшего военного командного училища - Герой Российской Федерации капитан Михайлов Глеб Олегович.
21 августа 2024 года капитану Михайлову Глебу Олеговичу (позывной Рубин) должны были присвоить звание Героя Российской Федерации. Глеб не дожил до вручения 21 день.
Героя России присвоили за взятие Марьинки: именно его батальон штурмовал этот населённый пункт. Вместе с личным составом роты, а в дальнейшем батальона, Глеб принимал участие в тяжёлых боях. Его бойцы первыми водрузили флаг России над освобождённой Марьинкой.
Он пользовался особым уважением среди личного состава своего батальона. Сразу после выпуска из училища принял командование ротой, а уже на войне стал командиром батальона. Между прочим, стал комбатом одним из первых среди офицеров своего выпуска.
Никогда не боялся, шёл вместе с солдатами в бой, вёл бой в окружении.
Трижды на себе выносил своего друга и однокашника, тяжело раненного.
Ефрейтор Лебедев ДенисГероически погиб в ходе спецоперации на территории Украины стрелок штурмового отделения группы специального назначения 21-го отдельного отряда специального назначения ВНГ РФ "Тайфун", г. Хабаровск
Настоящий воин, спортсмен, здравый и порядочный парень, уроженец Республики Алтай.
21 марта 2022 года во время СВО на Украине, при проведении разведывательно-поисковых мероприятий по обнаружению закрепившегося противника и артиллерийских корректировщиков в населённом пункте вблизи Киева. Действуя разведчиком головного дозора, Денис первым обнаружил и предупредил "братишек" о начале артиллерийского обстрела словами:"Внимание взрыв!", и произвёл выстрел по раскрывшей себя огневой точке противника, после чего упал, получив ранения не совместимые с жизнью.
Благодаря смелым и решительным действиям Дениса Лебедева, разведывательная группа сумела занять выгодные позиции для наведения артиллерии подразделений Министерства Обороны и уничтожения противника. Националисты были выбиты со своих позиций и обратились в бегство.
За смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, ефрейтор Лебедев Денис Русланович представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).
Рядовой Мотыльков ДмитрийМотыльков Дмитрий Александрович
Командир отделения огневой поддержки
Череповец, Вологодская область
15.02.1989 - 01.01.2025
Погиб: Н.п. Липцы, Харьковская область
Дмитрий Александрович твердо решил, что Родину надо защищать. Хотел свою жизнь связать с военным делом.
Героически погиб, выжив после минометного обстрела, но к сожалению вражеский дрон его настиг.
Военнослужащий Сурнин АндрейСурнин Андрей Иванович родился 13 сентября 1981 года в г.Ижевске Удмуртской Республики.
Андрей был хорошим человеком, неконфликтным. На работе был на хорошем счету, имеет грамоты. Никогда никому не отказывал, всегда был готов прийти на помощь.
Окончил МОУ «СОШ №38» г.Ижевска. В школе, как и все мальчишки, любил похулиганить. Занимался спортом, ходил на секцию бокса.
В 1999 году учился в ОТШ РОСТО по специальности «Электротехнические средства заграждения и сигнализации».
13 сентября 2023 года ушёл на СВО в должности старшего стрелка 4-го батальона 104-го полка 76-й дивизии, воинская часть 32515 (штурмовик).
Погиб 13 января 2024 года на участке Работино-Новопрокопьевка Запорожской области.
https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/surnin-andrej-ivanovich/
Младший сержант Ложкин НиколайЛожкин Николай Андреевич
25.05.1993 - 17.12.2024
Николай Андреевич, дважды находился в зоне СВО.
Проходил службу по контракту в п.Светлый, Саратовской области.
Погиб в Курской обл.
Получил посмертно орден Мужества и медаль За отвагу
Старший сержант Тихонов ВикторТихонов Виктор Сергеевич
Стрелок
Челябинск
09.06.1977 - 07.05.2024
Погиб: н.п. Орловка, Ясиноватский район, ДНР.
Награжден медалью Жукова
Рядовой Кудин СергейКудин Сергей Сергеевич
Снайпер
Село Житное, Астраханская область
08.07.1992 - 14.10.2024
Погиб в бою, защищая своего командира в Курахово.
Гвардии рядовой Загоруйко РусланЗагоруйко Руслан Павлович
Командир отделения штурмовиков
Новороссийск, Краснодарский край
03.10.1975 - 18.12.2024
Погиб: Черкасская Конопелька, Курская область
Спас молодого бойца, ценой своей жизни.
Награжден орденом Мужества посмертно.
Военнослужащий Осокин АлексейНижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
28.10.2024 г. при выполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции погиб
Осокин Алексей Викторович,
31.01.1977 г.р.
Рядовой Грибанов СергейРядовой Грибанов Сергей Александрович, позывной «Чебурашка», награждён Орденом Мужества (посмертно).
Наводчик пулемётного отделения
Родился 7 августа 1998 года в городе Унеча Брянской области.
Выпускник детского сада «Чайка» в г. Унеча. Обучался 6 лет в МОУ СОШ №4 г. Унеча, затем 1,5 года в МОУ СОШ №2 и 1,5 года в школе деревни Березина Унечского района Брянской области.
В 2014 году после окончания 9 классов поступил в ГАПОУ «БТТ» (Унечский филиал им. Героя России А.В. Рассказы) по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
После окончания техникума проходил срочную службу в рядах ВВ МВД России (2018–2019 гг.), в/ч 3382, станция Палики, Думиничский район.
После армии:
декабрь 2019 – май 2020 — работал грузчиком;
июнь – август 2020 — трактористом-машинистом;
октябрь 2021 – февраль 2022 — водителем погрузчика в ООО АПХ «Мираторг» (уволился по семейным обстоятельствам);
с августа 2022 — вновь работал в ООО АПХ «Мираторг» водителем погрузчика.
20 октября 2022 г. — призван на военную службу по мобилизации, назначен на должность стрелка. Направлен в в/ч 29303, формирователь — в/ч 11262 (г. Курск).
3 марта 2023 г. — переведён в в/ч 42038 (г. Донецк) для выполнения боевых задач.
21 апреля 2023 г. — назначен на должность наводчика пулемётного отделения взвода связи огневой поддержки стрелковой роты, в/ч 55357 (г. Горловка, ДНР). Затем переведён в в/ч 34494, третий стрелковый батальон, третья стрелковая рота, 109-й полк.
Конец ноября – начало декабря 2023 г. – 2 февраля 2024 г. — командирован в первую роту, где выполнял боевые задачи по защите Горловских терриконов.
2 – 20 февраля 2024 г. — находился в отпуске.
23 февраля 2024 г. — направлен на передовые позиции Широкой балки, Горловский район, ДНР.
6 апреля 2024 г. — получил тяжёлое осколочное ранение левого предплечья при обезвреживании вражеского дрона.
С 5 июля 2024 г. — направлен на штурм Торецкого (Дзержинского) направления, ДНР.
6 июля 2024 г. — получил осколочные ранения кисти руки и ноги, продолжал выполнять боевые задачи.
6 – 18 июля 2024 г. — участвовал в эвакуации раненых и погибших с территории, контролируемой ВСУ. Проявил самоотверженность, спасая жизни сослуживцев.
С 18 июля 2024 г. — выполнял боевые задачи в составе штурмовой разведки малыми группами в районе Торецкого (Дзержинского) направления.
31 июля 2024 г. — при проведении операции по прочёсыванию лесопосадки, где застопорилась вторая рота, был назначен координатором операции. Подразделение попало в засаду, завязался бой.
1 августа 2024 года погиб смертью храбрых, проявив мужество и героизм при выполнении боевой задачи в районе шахты Южной, Донецкая Народная Республика.
https://герои-сво.рф/geroi/gribanov-sergej-aleksandrovich/
Рядовой Березуев СергейБерезуев Сергей Викторович
Снайпер
Село Кочубеевское, Ставропольский край
19.06.1983 - 05.12.2024
Погиб: Курская область, Суджанский район, село Новоивановка
https://герои-сво.рф/geroi/berezuev-sergej-viktorovich/
Рядовой Беспалов ПавелБеспалов Павел Александрович
24.03.1981 - 07.01.2025
Родился и вырос в Челябинской области, Аргаяшский район. Жил в Челябинске. Был хорошим мужем и отцом для своих двух сыновей.
Погиб в ДНР.
Военнослужащий Полтанов ДмитрийНижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
12.03 в зоне СВО, при выполнении боевой задачи погиб Полтанов Дмитрий Юрьевич.
Сержант Алиев ТимурАлиев Тимур Магомедович
Республика Дагестан г.Буйнакск.
29.05. 1987-14.03.2022.
Родился в Саратовской области п.Перелюб, учился в Саратовской средней школе.
22.12.2006-28.11.2008 г. проходил срочную службу в Хабаровском крае г. Комсомольск на Амуре, призывался с Г.Буйнакск.
13.06.2018 г. подписал контракт в вооружённые силы РФ и уехал в Ростовскую область п.Персиановка.
В 2021 г. принимал участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе и был награждён медалью «Российский миротворческий контингент».
В начале СВО, проявив инициативу, поехал в ДНР на специальную военную операцию, считая это своим долгом.
27.02.2022 получил благодарность за мужество и героизм проявленные при эвакуации раненных военнослужащих и гражданского населения в зоне военных действий в Донецкой Народной Республике.
Алиев Тимур - командир отделения, санитарный инструктор эвакуационного взвода воинской части 55541.
Погиб при исполнении воинского долга в Донецкой обл. п.Клименко.
Награждён орденом Мужества посмертно.
У Тимура осталась жена и родился сын через 5 месяцев после его смерти.
Сержант Великоцкий СергейВеликоцкий Сергей Сергеевич
Гуково, Ростовская область
23.03.1983 - 05.07.2024
В сентябре 2022 года, когда началась мобилизация, с гордостью и решимостью ушёл служить.
5 июля 2024 года сержант Великоцкий Сергей Сергеевич выполнял боевую задачу в н.п. Георгиевка (ДНР). В результате работы вражеского БПЛА, военнослужащий получил множественные ранения, не совместимые с жизнью.
Сержант Николаев АндрейНиколаев Андрей Николаевич
19.05.1992 - 26.12.2024
Вытаскивал раненых из лесопосадки и погиб в Курской обл.
Младший сержант Крыльцов ДаниилКрыльцов Даниил Денисович
Антидрон
г. Вологда
30.03.2001 - 28.12.2024
Даниил всегда хотел связать свою жизнь с военным делом. В 18 лет ушёл в армию и остался служить по контракту.
В армии был награждён медалью «Возрождения Оренбургского Казачьего Войска».
После начала СВО пошел защищать родину.
Даниил погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО Харьковского направления, н.п. Липцы.
Добровольцы Артюхов Владимир «Рубеж»,
Бородкин Александр «Седой»При освобождение Суджи погибли бойцы из батальона «Курские Витязи»
Владимир Артюхов «Рубеж» и Бородкин Александр «Седой»
https://vk.com/wall210470221_13725
Ефрейтор Степаненко ПавелСтепаненко Павел Геннадьевич родился 22 января 1992 года в п.Громыки Почепского района Брянской области.
Учился в МБОУ «Громыкская ООШ». Паша учился хорошо, был спортсменом, всегда ответственным. С раннего возраста увлекался музыкой, а именно пел и играл на гитаре в местном Доме культуре, где проводил всё свободное время. Окончил 11 классов в 2010 году.
После окончания школы поступил в ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум». С детства он мечтал быть военным и, окончив школу, поехал поступать в военное училище, но из-за травмы колена поступить не смог.
На первом курсе техникума был призван в армию. После службы окончил техникум.
Любовь Павел встретил, когда пришёл из армии. Плоды любви - сын и дочь.
В 2014 году Павел заключил контракт в отряде специального назначения Росгвардии России г.Смоленска. Неоднократно был в служебных командировках. По словам его сослуживцев, Павел был отзывчивым товарищем, на которого можно было всегда положиться. Был готов откликнуться на любой призыв о помощи, неважно, насколько это было опасно для жизни. Он был настоящим специалистом своего дела, Спецназовцем с большой буквы. За время прохождения службы Павел показал себя ответственным бойцом, глубоко знающим свое дело, обладающим профессиональными знаниями и навыками и умело применяющим их в повседневной деятельности.
19 мая 2022 года он отправился в зону проведения СВО.
19 июля 2022 года при выполнении боевых задач Степаненко Павел Геннадьевич получил множественные осколочные ранения. 22 июля 2022 года от полученных ранений скончался в госпитале.
Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, военнослужащий ефрейтор Павел Геннадьевич Степаненко посмертно награждён орденом Мужества.30 августа 2022 года в МБОУ «Громыкская ООШ» открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества, военнослужащему отряда специального назначения «Меркурий» ефрейтору Павлу Степаненко.
https://vk.com/wall-222921857_30955
Доброволец Демидов ИванПод хмурым небом белгородской Красной Яруги, в ходе очередной своей командировки, при выполнении боевого задания пал боевой медик Иван Демидов (22.05.1990 — ∞), позывной «Ботокс», первый начмед всея Эспаньолы, старый и преданный фанат московского «Торпедо». Он стоял насмерть, защищая русскую землю.
Иван «Ботокс» Демидов не только был опытным добровольцем и врачом, но и музыкантом и играл он на самом большом инструменте.
Свой боевой путь Ботокс начал с 2014-го, сначала как доброволец Донбасса, потом работал в составе Группы Вагнера в Сирии и Ливии; с самого начала СВО он в качестве добровольца, и в основе Эспаньолы он с первых дней. Иван Демидов — кавалер Ордена Мужества; медали «Участник СВО», Креста добровольца Донбасса и внутренних наград 88-й бригады Эспаньола.
Иван — не просто воин и не просто медик. Он был тем, кто нес свет во тьму, кто возвращал надежду в самые мрачные часы. Его задорный смех и его едкие далёкие от политкорректности шутки, его воля и неутомимая энергия останутся с нами, как память о человеке, который жил не для себя, а ради ближних своих.
Ботокс — навсегда в рядах героев 88-й добровольческой бригады Эспаньола.
Капитан Калугин АндрейПростились с Тренером, с капитаном Андреем Калугиным из 57-й бригады.
В страшное лето 2023-го года Тренер оказался тем человеком, который не поддался панике и просто никуда не ушёл из Курдюмовки. Эспаньола всегда славилась умением работать со смежниками - и Тренер не исключение. С сентября 2023-го по январь 2024-го между 57-й бригадой и бригадой Эспаньола существовал симбиоз - наши ночные летуны работали с позиций 57-й в Курдюмовке. Вместе с работой с полком 1428 это позволило закрыть ночное небо от Курдюмовки до Клещеевки и не позволило противнику пройти дальше Андреевки. В этом была и есть огромная заслуга Тренера.
Оператор телеканала "Звезда" Панов Андрей,водитель съемочной группы Сиркели Александрвоенный корреспондент «Известий» Александр ФедорчакОператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции.
На одних съемках с ними находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг.
Журналист снимал репортажи с передовой о работе российских бойцов в Харьковской области, в ДНР и ЛНР, рассказывал о выдворении боевиков ВСУ из курского приграничья, освещал освобождение наших ребят из украинского плена.
Александру было 28 лет. Он родился в Феодосии, до «Известий» работал на телеканалах «Звезда» и «Крым 24».
По гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя реактивными снарядами HIMARS.
https://t.me/zvezdanews/155742
https://t.me/infomoscow24/79975
Военкор Первого канала Прокофьева АннаВ Белгородской области во время выполнения редакционного задания погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева.
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Виктория Цыганова. "Труба"
ГЕРОИ В ТРУБЕ
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