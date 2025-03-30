Территория Героев...(167)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Сержант Сахаров Иван Житель Костомукши сержант Иван Сахаров награжден Георгиевским крестом.

Иван Сахаров был мобилизован осенью 2022 года, сейчас проходит службу в Луганской Народной Республике.

Ранее он уже был удостоен медали Жукова, а также медали «За воинскую доблесть» 2-й степени.

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Капитан Суразов Александр Дважды кавалер Ордена Мужества Александр Суразов встретил начало СВО молодым лейтенантом в должности командира противотанкового взвода.

Александр родился в Кош-Агачском районе, успешно окончил среднюю школу в Акташе. Во время учебы был членом военно-патриотического клуба «Десантник». Занимаясь там, он твердо решил, что свяжет жизнь с армией.

За два года службы получил досрочно звания старшего лейтенанта, капитана. Прошел путь от командира штурмовой группы до начальника штаба батальона. Трижды был тяжело ранен, но, несмотря на полученные ранения, снова и снова возвращался в строй и продолжал выполнять поставленные задачи.

Во время участия в проекте «Время Героев» Андрей Турчак предложил Суразову присоединиться к команде. Сейчас Александр является председателем Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай.

https://vk.com/wall-217362179_300

Старший лейтенант Дагбаев Баир,

младший сержант Протопопов Матвей Баир и Матвей из Нукутского района Иркутской области.

Бойцов из Нукутского района, которые участвуют в специальной военной операции, наградили государственными наградами.

За проявленные в боях за посёлок Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике храбрость и мужество были отмечены старший лейтенант Баир Дагбаев и младший сержант Матвей Протопопов.

Баиру Дагбаеву вручили медаль «За храбрость» II степени и знак отличия «За заслуги перед Республикой» II степени.

Матвей Протопопов получил знак отличия ордена святого Георгия «Георгиевский крест» IV степени.

Оба бойца продолжают нести службу в зоне СВО.

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Рядовой Головченко Денис Рядовой Денис Головченко, действуя в составе штурмовой группы, выполнял задачу по штурму опорного пункта противника.

Передвигаясь под прикрытием минометного огня и огня боевой машины пехоты, Денис одним из первых молниеносным рывком сократил дистанцию до окопов противника и атаковал врага.

Прорвав оборону, Денис Головченко создал условия для проникновения штурмовой группы на позиции противника. В ходе последовавшей зачистки штурмовой группе удалось занять опорный пункт украинских боевиков.

В дальнейшем штурмовая группа отбила три попытки противника вернуть утраченные рубежи. Действуя смело и решительно, рядовой Денис Головченко лично поразил из стрелкового оружия часть боевиков.

Понеся потери, противник оставил попытки восстановить контроль над опорным пунктом и отступил вглубь подконтрольных ему территорий.

https://t.me/rabotaembrat/9622

Гвардии рядовой Шожунчап Базыр Расчет артиллерийского орудия, в составе которого действовал гвардии рядовой Базыр Шожунчап, выполнял задачи по поддержке подразделений при обороне одного из участков местности, имеющего важное тактическое значение.

Враг, стремясь взять под контроль утраченные ранее позиции, предпринял попытку наступления в зоне ответственности расчета.

Получив от корректировщика огня информацию о сосредоточении сил противника, Базыр на основании переданных координат приступил к поражению вооруженных формирований боевиков.

Метким огнём расчет орудия нанёс существенные потери наступающим силам врага. Им была уничтожена боевая машина пехоты американского производства, а также большое количество живой силы противника.

Артиллерийские удары по противнику значительно ослабили его боевые порядки, и вынудили отступить.

Смелость и мужество гвардии рядового Базыра Шожунчапа позволили российским бойцам не допустить прорыва противником обороны.

https://t.me/rabotaembrat/9629

Старший лейтенант Третьяков Сергей В ходе активных наступательных действий на одном из тактических направлений расчет минометного орудия под командованием старшего лейтенанта Сергея Третьякова выполнял боевую задачу по поддержке российских мотострелковых подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы противника.

Третьяков руководил расчетом, получая задачи, определял установки для стрельбы, вёл бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.

В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций украинских боевиков, Третьяков продолжал ведение боевой работы, уничтожив опорный пункт противника и большое количество вооруженных боевиков.

Профессиональные навыки старшего лейтенанта Сергея Третьякова, а также умелые и слаженные действия его подчиненных способствовали прорыву оборонительных позиций противника и продвижению штурмовых групп российских мотострелков вглубь обороны украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/9613

Рядовой Левченко Григорий В ходе специальной военной операции рядовой Григорий Левченко проводил установку минно-взрывных заграждений, а также выполнял задачи по фортификационному оборудованию позиций российских войск.

Выдвинувшись в назначенный район составе инженерно-саперной группы, Григорий изучил местность и приступил к минированию десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, оборудованию противотанковых и противопехотных минных полей.

В течение трех суток при проведении работ российские военнослужащие подвергались артиллерийским обстрелам и атакам украинских беспилотных летательных аппаратов.

Понимая, что противник пытается сорвать оборудование минных полей на направлении своей атаки, под артиллерийскими обстрелами, рядовой Григорий Левченко завершил минирование путей к нашим оборонительным рубежам, установив большое количество мин различного класса.

Минные поля, установленные российскими военнослужащими, исключили возможность продвижения украинских бронегрупп и мотопехоты, не допустив прорыва линии обороны российских подразделений на важном тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/9608

Младший лейтенант Сарсенов Ризабек Подразделение мотострелков под командованием младшего лейтенанта Ризабека Сарсенова выполняло задачу по удержанию обороны на одном из опасных участков линии боевого соприкосновения.

Враг, стремясь прорвать линию обороны, предпринял попытку наступления.

Обнаружив противника, Ризабек немедленно доложил об этом на командный пункт, после чего первым атаковал украинских боевиков.

Враг раз за разом принимали попытки прорвать оборону. Младший лейтенант Сарсенов руководил отражением атаки на российские позиции, лично действуя на самых сложных участках местности.

Противник, скованный грамотными и умелыми действиями подразделения Ризабека запросил поддержку артиллерии, после чего позиции российских бойцов подверглись массированному артиллерийскому удару. Несмотря на залпы вражеской ствольной и реактивной артиллерии, Ризабек продолжал руководить подчиненными и удерживать оборону на вверенном участке. По итогам боя, противник, проведя несколько атак, израсходовал свой атакующий потенциал и отступил.

В результате мужественных и самоотверженных действий младшего лейтенанта Ризабека Сарсенова задача по удержанию занимаемых позиций была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/9614

Старший лейтенант Гусманов Арман Экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Армана Гусманова, действуя в составе бронегруппы, вел оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских боевиков в зоне своей ответственности на важном стратегическом направлении.

В ходе отражения вражеского наступления экипаж успешно пресекал попытки противника прорвать оборону российских подразделений.

Грамотный выбор позиции для ведения огня, внезапность и профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники позволили Гусманову и его экипажу в ходе ведения боевых действий уничтожить более двадцати украинских боевиков, чем существенно снизить наступательный потенциал противника.

В ходе боя танк получил поражение дроном-камикадзе и потерял ход. Арман, проявляя храбрость и стойкость, не покидая танк продолжил выполнять задачу. Израсходовав боекомплект, Арман сумел восстановить боевую машину и своим ходом вывел ее в район эвакуации.

Благодаря смелым и грамотным действиям старшего лейтенанта Армана Гусманова и его подчинённых удалось не допустить прорыва оборонительных рубежей на вверенном участке и значительно истощить наступательный потенциал украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/9609

Капитан Скворцов Андрей Капитан Андрей Скворцов вместе с вверенным ему подразделением выполнял задачи по обеспечению связью подразделений мотострелковой дивизии.

В районе одного из населенных пунктов, находясь в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником, Андрей руководил работами по организации связи на переднем крае обороны.

Противник начал плотный артиллерийский обстрел наших позиций. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни, Андрей вместе с подчиненным личным составом продолжил настраивать аппаратуру связи, принимая все необходимые меры для её маскирования и защиты от внешних воздействий.

Благодаря смелым и грамотным действиям со стороны капитана Андрея Скворцова и его подчиненных была обеспечена бесперебойная связь вышестоящего командования с передовыми позициями, что позволило оперативно координировать силы в бою и способствовало отражению атак противника.

https://t.me/rabotaembrat/9623

Военнослужащий Алиев Идрис Военнослужащий-контрактник из села Кулиджа Кайтагского района Дагестана, офицер Идрис Алиев восьмой год служит в сухопутных войсках. С первого дня специальной военной операции он находится на передовой, где достойно выполняет задачи по защите интересов и безопасности России.

Во время освобождения города Мариуполя в Донецкой области Идрис Алиев добыл для Российской армии ценные разведданные, позволившие уничтожить силы противника с наименьшими потерями, за что 28 июня 2022 года был награжден медалью «За боевые отличия» приказом Министра обороны Российской Федерации. 8 июля 2023 года его наградили государственной наградой – Георгиевским крестом. В этом бою, в результате падения польского осколочного снаряда, он получил первое ранение, но после прохождения трехмесячной реабилитации вновь вернулся в зону СВО.

Во время выполнения боевой задачи в городе Бахмуте на северо-востоке Донецкой области, Идрис Алиев вновь был ранен, но и это ранение не стало препятствием для продолжения службы. Пройдя реабилитацию, герой вновь вернулся к боевым товарищам, чтобы плечом к плечу храбро сражаться за Победу.

За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России, Указом Президента Российской Федерации Идрис Алиев был награжден медалью Жукова.

https://t.me/specnazAlpha/35412

Рядовой Королев Валерий Действуя в составе штурмовой группы, рядовой Валерий Королев получил боевую задачу по взятию опорного пункта на важном тактическом направлении.

Рядовой Королев, учитывая условия местности, выбрал и оборудовал огневую позицию и определил сектора обстрела.

Затем Валерий сумел скрытно подобраться к укрепленным позициям врага и закинул в окоп несколько гранат, в результате чего была уничтожена пулеметная точка противника вместе с расчетом.

Быстро вернувшись на оборудованную позицию, рядовой огнем из личного стрелкового оружия подавил еще одну огневую точку врага. Противник, обнаружив позицию рядового Королева, сосредоточил свой огонь на нем, что позволило остальной группе российских штурмовиков обойти опорник и атаковать врага с тыла.

Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, противник отступил, оставив в опорном пункте раненых и погибших.

Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму гвардии рядового Валерия Королева штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу по захвату опорного пункта без потерь и закрепилась на нем.

https://t.me/rabotaembrat/9616

Рядовой Неловкин Андрей Рядовой Андрей Неловкин в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Находясь на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта, Андрей выполнял боевую задачу по организации связи между пунктами управления.

В ходе артиллерийского обстрела со стороны противника были повреждены антенное устройство и ретранслятор, в результате чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя. Несмотря на продолжающийся обстрел со стороны боевиков, Неловкин незамедлительно приступил к выявлению повреждений и их устранению, в результате чего связь была восстановлена.

Благодаря высокому профессионализму и мужеству рядового Андрея Неловкина управление подразделениями было восстановлено, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/9628

Младший сержант Якупов Фируз Младший сержант Фируз Якупов, действуя в составе гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, удерживающих оборону на одном из тактических направлений.

Украинские боевики предприняли попытку наступления на участке обороны, прикрываемом расчетом Якупова, и приступили к артиллерийскому обстрелу позиций российских войск.

Несмотря на огонь вражеской артиллерии, Фируз, действуя в составе расчета, уничтожил два пулеметных расчета и более 20 человек пехоты противника. Совершив противоогневой маневр, Руслан занял новую огневую позицию и, ведя огонь по противнику, подавил позицию вражеской артиллерии.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям младшего сержанта Фируза Якупова врагу был нанесен существенный урон, что воспрепятствовало его выдвижению к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9617 Подразделение штурмовиков под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Галицкого получило боевую задачу захватить опорный пункт противника в районе одного из населённых пунктов.

Галицкий грамотно вскрыл места расположения наблюдательных постов, что позволило скрытного подобраться к вражеским позициям с разных направлений, используя рельеф местности, и атаковать опорный пункт неожиданно для противника.

Дмитрий Галицкий одним из первых ворвался на опорник и, действуя смело и решительно, руководил стрелковым боем.

Во время штурма старший лейтенант Галицкий получил осколочное ранение. Несмотря на ранение, получив необходимую медицинскую помощь Дмитрий продолжил руководить группой.

Не выдержав активного напора российской штурмовой группы и опасаясь быть отрезанными от основных сил, понесшие значительные потери украинские боевики отступили.

После боя Галицкий организовал перегруппировку личного состава и оборону опорного пункта в готовности отражать контратаки.

Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму старшего лейтенанта Дмитрия Галицкого подразделение выполнило поставленные задачи по взятию опорного пункта противника, не допустив при этом потерь. Взятие опорного пункта и закрепление на нем позволило российским войскам продолжить активное наступление вглубь обороны врага и освободить расположенный неподалеку населенный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/9603 Действуя в составе подразделения мотострелков, рядовой Михаил Беккеров выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения. Подразделения противника, стремясь отбить утраченные рубежи, неоднократно предпринимали попытки контрнаступления на позиции ВС РФ.

В ходе одного из боестолкновений наших подразделений с украинскими боевиками Михаил, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь десяти раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место.

После боя Беккеров, погрузив раненых на эвакуационный автомобиль, оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Мужественные и самоотверженные действия рядового Михаила Беккерова позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим и сократить сроки их возвращения в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9604

Врач-хирург Мокин Максим Кандидату медицинских наук хирургу Максиму Мокину 51 год. Он врач в третьем поколении. На СВО ушёл, когда началась частичная мобилизация, хотя просил отправить его в Донбасс с февраля 2022 года. По словам Мокина, он брал пример со своих героических предков.

Позывной Марс.

Первые полгода провёл в Подмосковье. Был назначен начальником медицинской службы воинской части. Сначала поступали на лечение те, кто был мобилизован. Со временем появились ребята с боевыми ранениями, прибывшие из зоны СВО.

Обращался к командованию с рапортом, чтобы отправили ближе к передовой — туда, где людям жизненно важна хирургическая помощь, где можно принести больше пользы по своей специальности.

В мае 2023 года оказался в медицинском подразделении, которое оказывает первую врачебную, квалифицированную и частично специализированную медицинскую помощь. Стояли на Купянском направлении.

Учился в Москве во Втором медицинском институте, который тогда назывался Институтом имени Н.И. Пирогова. Поступил не сразу: год отработал санитаром в клинике детских болезней. После окончания института прошёл интернатуру, ординатуру по специальности «хирургия», защитил кандидатскую диссертацию по теме «Малоинвазивные вмешательства при механической желтухе».

В 2007-м уехал работать врачом в посольство Российской Федерации в Турции. Это был прекрасный обмен опытом и хорошая школа, для того чтобы посмотреть, как люди работают в других странах. Потом вернулся в Москву, работал в больницах, в экстренной хирургии. Подробнее можно прочитать по ссылке

https://dzen.ru/a/ZpZFfHVpIG0xcCFI Гвардии рядовой Виктор Стрелков добровольцем ушёл на СВО в десантно-штурмовой полк. Ездил на «УАЗике»: доставлял бойцам боеприпасы и продукты, а обратным рейсом вывозил раненых. Служил честно и с удовольствием. А когда пришлось вернуться на гражданку, решил снова заняться любимым делом.

Сегодня Виктор ремонтирует автомобили в собственном автосервисе. Открыть предприятие ему помогли финансово боевые товарищи, которые вместе с ним служили на передовой. А ещё Виктор взял на работу парня, который тоже пришел со спецоперации, восстановившись после тяжелых ранений. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1449 Мичман Вероника Макарова — техник технической части Центра связи Черноморского флота. Она отвечает за исправность оборудования связи и умеет чинить практически всё, от антенны до телефона: «Некоторые навыки даже дома пригодились: настроить интернет, подключить роутер, обжать витую пару...»

Гражданское образование у Вероники экономическое, но она всегда считала, что в жизни нужно иметь высокие цели. Например, служение Родине. Так она попала в связисты, а затем и на СВО. На фронте пришлось научиться действовать быстро, четко, без права на ошибку. Работать под обстрелами и в морозы, спать в любых условиях. «Не верьте тому, кто скажет, что не страшно. Страшно всегда», — признаётся отважная героиня. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1456

Доброволец Бакулин Павел Директором КРДВ Чукотка назначен ветеран СВО Павел Бакулин

Назначение состоялось после его возвращения из зоны боевых действий, где он добровольцем выполнял задачи в составе подразделений, задействованных в СВО.

Павел добровольцем отправился в зону СВО в августе 2023 года. После полутора лет службы, выполнения боевых задач и получения ценного опыта он вернулся в округ, где был назначен на руководящую должность. На этом посту он сменил еще одного ветерана СВО - Сергея Колядко, который перешёл на должность главного федерального инспектора по Чукотскому автономному округу. Павел поделился, что решение отправиться на передовую было для него осознанным шагом. После окончания кадетского корпуса при Калужском авиационном лётно-техническом училище он прошёл срочную службу, подписал первый контракт и служил на Кавказе, участвуя в контртеррористических операциях в Чечне и Дагестане, а также в военном конфликте на территории Южной Осетии и Грузии. После возвращения в родной Анадырь, где он не увидел возможностей для карьерного роста на военной службе, Павел решил сменить сферу деятельности и присоединился к Корпорации Развития Дальнего Востока и Арктики, пройдя путь от главного специалиста до заместителя директора. Когда началась специальная военная операция, Павел не остался в стороне и добровольцем отправился в зону боевых действий. После обучения его направили на Авдеевское направление, где он вместе с товарищами прошёл боевое крещение под руководством специалистов подразделения «Гром Каскад»: «Нас заново учили обращаться со стрелковым оружием, ведь новые реалии боевых действий многое поменяли в тактике, нас учили летать, нас учили быть эффективными», – вспоминает директор КРДВ Чукотка. Затем были задачи в Херсонской области в составе казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Архангела Михаила «Дон»» и на Соледаро-Бахмутском направлении в диверсионно-разведывательной бригаде «Эспаньола». Позже возглавил группу «СКАТ», ведущую воздушную разведку и ударные операции. После возвращения домой бывший военнослужащий с позывным «Князь» столкнулся с необходимостью восстановления здоровья: «Вернувшись домой, я наконец ощутил возможность расслабиться, но почти сразу же мой организм дал сбой: травмы, повреждения теперь лечить нужно. Благо на Чукотке медицина позволяет эффективно восстановиться. На помощь пришли сотрудники фонда Защитники Отечества, организовали медицинское обследование и довольно быстро врачи Чукотской окружной больницы поставили меня на ноги». Директор КРДВ Чукотка отмечает, что главной задачей компании остаётся повышение конкурентоспособности преференциальных режимов, действующих на территории Чукотского АО. Ключевыми приоритетами остаются создание новых рабочих мест и повышение качества жизни в регионе. https://t.me/spainrus/2123?single