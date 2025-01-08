Мусульманская концепция

Мусульманская социальная концепция России 2015 года. Документ принят 10 лет назад, очень важно, чтобы его знали на зубок все имамы и все мусульмане России. Принят, по всей видимости, с началом войны в Сирии и активизации запрещенной МТО ИГИЛ.

Есть двусмысленности, но в целом документ прогосударственный, никакого ваххабизма или лоббизма арабов, иранцев и турков.

Ключевые тезисы:

1) мусульмане должны получать религиозное образование только в России, иначе их вербуют радикалы (пар. 1);

2) мусульмане должны помогать не только своим единоверцам, но и любому человеку, вне зависимости от нации и религии (п. 2.1);

3) журналисты при освещении терактов должны консультироваться с мусульманскими организациями, чтобы понимать тонкости религии и не смешивать политику, социальные проблемы и веру (п. 2.2);

4) можно получать исламское образование за рубежом, учить арабский, но при наличии соглашений между российскими и заграничными мусульманскими центрами (пар. 3);

5) мусульманин не должен навязывать другими людям шариат, должен жить по нему сам (п. 4.1);

6) мусульмане должны жить в мире с любыми немусульманами, даже с язычниками, уважать их права, не покушаться на их святыни, ведь у них один паспорт, а среди родни Мухаммеда и тех, кто был в исламской армии было много немусульман (ссылки на Сунну и историю ислама) (п. 4.2.2);

7) мусульмане должны с особенной добротой относиться к иудеям и христианам (ссылки на Сунну и историю ислама) (п. 4.3);

8) мусульмане против нацизма и обязаны защищать Родину - Россию (примеры, начиная с Войны 1812 года) (п. 4.4);

9) джихад - война со своими грехами, а вооруженный джихад проповедуют сектанты, в том числе на Кавказе (п. 5.1);

10) нельзя называть немусульман - кяфирами (п. 5.2);

11) уже нет деления земли на территорию и мира и войны, мусульманам даны все гарантии спокойно исповедовать ислам и жить в мире со всеми нациями и религиями, особенно в России (п. 5.3);

12) идея халифата абсурдна и не нужна в 21 веке, мусульмане верны своей Родине (п. 6.1);

13) мусульмане должны верой и правдой служить России и ее флагу, защищать ее от врагов (п. 6.2-6.4).

Все пункты даются со ссылкой на исламские источники. Могут, когда захотят! Могут! Даже Равиль Гайнутдин - подписант документа. Главное - чтобы документ не уходил в стол, а был в папке каждого имама во время Джума-намаза

https://t.me/russkiegramoty/53474

Только вот это что? Между прочим Самара

https://t.me/russkiegramoty/53311

Или это Москва. Метро. Салатовая ветка. А со степашек Сбер за переводы внутри страны между банками будет брать комиссию.

https://t.me/c/2050257270/2071

Да и вот это Интересно, а где христианская или буддийская банковская карта?

Перед вами наглядный процесс исламизации России на фоне политики замещающей миграции.

https://t.me/c/2050257270/2711

И снова о британском влиянии на миграционную обстановку в России

В последние дни в высших политических кругах снова подняли тему миграционной обстановки в России, возможных последствиях и деструктивном влиянии западных спецслужб (в первую очередь, Великобритании) на происходящее.

На днях директор ФСБ Александр Бортников заявил, что деятельность западных спецслужб направлена на создание на территории России искусственных очагов напряжённости через этноконфессиональную специфику.

Это серьезный факт, так как глава такой структуры, как ФСБ, лично обратил внимание на эту проблему.

До этого об этом же сказал депутат Госдумы Андрей Луговой, который отметил острую необходимость в законодательном регулировании миграционных вопросов и воспрепятствовании враждебной деятельности иноагентов в этом направлении.

Роль западных спецслужб и прикормленных ими организаций на территории России крайне высока, если вообще не назвать её ключевой. Именно вскрытие этих фактов стало причиной высылки британских дипломатов в сентябре этого года, а потом ещё раз в ноябре.

Программа по расшатыванию внутриполитической обстановки в России родилась ещё в 90-х, но только в начале этого века началась плотная работа по реализации многолетнего проекта, направленного на уничтожение России изнутри.

И действия Великобритании на этом направлении легко определить, если уметь вглядываться в детали. Недавно в британских MI5 и MI6 было запрещено принимать на стажировку «белых граждан». В новые категории попали меньшинства (чернокожие, азиаты, арабы и так далее).

Казалось бы, зачем британцам ущемлять права коренного населения? Но под видом отработки западной повестки британцы сделали многозначительный финт по подготовке кадров для внешней разведки, в том числе из представителей наций Средней Азии.

Британцы на протяжении своей истории делали подобные шаги. Во времена «Большой игры» в Афганистане школы внешней разведки функционировали в Индии, где набор велся из числа населения, населявшего регион, с последующей заброской в зону российского влияния.

Очень похожая схема, не так ли? Только вместо кадровых разведчиков в Россию прибывают тысячи мигрантов из Средней Азии, больше половина которых с туманной историей. С какой целью это делается — ответ вы можете увидеть в миграционной обстановке в России.

https://t.me/rybar/66248

Махровый ваххабит и самопровозглашенный "муфтий Москвы" (кто его вообще назначил?) Ильдар Аляутдинов не унимается. Возмущён , что ему предъявляют за гнилые провокации:

"Заявление Кирилла Кабанова, вероятно, связано с некоторым непониманием поднятых вопросов. Возможно, он не знаком с Исламом и его традициями; не изучал богословское заключение о проблематике многожёнства и делает выводы только по громким заголовками СМИ, которые порой совершенно не раскрывают истинную суть. Что касается обсуждений вокруг празднования Нового года, хочу отметить, что для мусульман Дед Мороз и Снегурочка - сказочные персонажи. Наши молитвы и пожелания обращены ко Всевышнему, и это право гарантировано Конституцией России. Неверие в Деда Мороза не является противоправным деянием".

"По поводу заявлений имама Аляутдинова в адрес Кирилла Кабанова. Все как раз наоборот, это имам НЕ знает законов России, а именно:

1) Конституцию, которая провозглашает брак - союзом мужчины и женщины (п. ж1) ст. 72), а не союзом мужчины с несколькими сожительницами, с которыми он удовлетворяет свои "этнокультурные потребности";

2) Семейный Кодекс, который запрещает вступление во второй, третий, четвертый брак при наличии первого (ст. 14);

3) Трудовой Кодекс, который в ст. 112 устанавливает на государственном уровне в череде многих праздников в качестве нерабочих праздничных дней в Российской Федерации:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово.

Новый год и Рождество Иисуса Христа. Для всех - для христиан, атеистов, мусульман, иудеев, буддистов, язычников. Всех!!!!!

А почему? Потому что согласно 125-ФЗ Православие - основа культуры и духовности в России, а по последним Указам президента роль государствообразующего русского народа и Православия - основа национальной безопасности страны.

А что по ДУМ?

ДУМ создавался как раз для того, чтобы в России не было бардака с шариатскими правовыми школами, и чтобы Россия не превратилась в какую-нибудь ближневосточную помойку с кучей исламистских группировок. ДУМ - это как РПЦ, есть иерархия, есть одна доминирующая школа в лице самого либерального ханафитского масхаба, все мусульмане подсчитаны и все обязаны быть верны российскому триколору.

Не красному турецкому полотнищу с рогатой звездой, не всяким черным и железным полотнам с шахадой, а русскому триколору.

Но вместо реальной работы по воспитанию из мусульман - патриотов России, ДУМ уже много лет занимается распилом арабских, турецких и государственных грантов на всякие "укрепления религиозного единства", учебой в египетских ваххабитниках под брендом университетов, регулярными вбросами про необходимость убрать кресты с герба России, а теперь у них в повестке и никабы, и многоженство, и Новый год. То есть натурально саботируют всю госполитику.

Может пора уже прикрыть эту лавочку и назначить адекватных государственников?

https://t.me/russkiegramoty/54536

Ошибиться можно, врать нельзя.

Это уже не лозунг, а это призыв, который все чаще отзывается в сердцах чиновников и проявляется в их речах, - пишет Роман Алехин Вот глава фракции "Единая Россия" в Госдуме решил рассказать, как нам все лгали до сегодняшнего дня, говоря, что мигранты нам нужны для экономики.

"Вопрос миграции. Тяжёлый вопрос. Он возникал как простое решение в сложной ситуации. Угрозы терроризма. Угрозы потери стабильности в государствах Средней Азии. Наш союзнический долг, братские отношения открыли двери для мигрантов. Чтобы они могли вот эту взрывоопасную молодёжную среду каким-то образом канализировать к нам".

То есть, как и предполагалось, Россия находилась под внешним управлением глобалистов, которые реализовали на территории России программы Международной организации миграции по уничтожению русской нации через переселение в Россию мигрантов с чуждыми традициями и ценностями. При этом - самых бедных, маргинальных и радикальных мигрантов.

Видимо и для того, чтобы в определенный момент они смогли забрать и власть, был принят самый жесткий закон для коренного населения "Об оружии", который при всем при этом, легко позволяет новым гражданам приобретать и хранить оружие, сразу после получения паспорта.

Но судя по словам Васильева:

Были приняты ряд решений, которые сейчас оценивают уже в другом времени. Особенность наша - мы умнеем, конечно, но не сразу...

полное подчинение глобалистам, вплоть до продажи интересов государствообразующей русской нации, сегодня признано ошибкой. Но если так, то почему у ошибок не появляются имена, фамилии и отчества?

И вот сейчас, когда начали вскрываться такие факты, Правительство и Госдума пытаются найти дешевые инструменты остановки демографического кризиса.

Вот уж поверьте: если бы все деньги, влитые в последние 10-20 лет в Среднюю Азию, в образование и здравоохранения для выходцев из СА, влили в социалку, в жилье и работу для русских людей, сегодня была бы совсем другая демографическая картина. И даже в Котельниках русский человек задумался бы о том, чтобы родить ребенка...

https://t.me/Alekhin_Telega/12667

А что это он так запел? Ведь не так давно было совершенно противоположное "пение":

"Как мы можем не пустить семьи, если по закону они должны прийти. Вы о чём? Мы парламентарии. Там такие же парламентарии в странах исхода. Мы договорились, что будем работать вместе с ними. Нам нужно население значительно больше, чем сегодня. Сейчас узбеки поехали в Англию. Почему? Задумайтесь над этим! Вы чего хотите? Чтобы они туда поехали?"

Глава думской фракции "Единой России", Владимир Васильев бросается на амбразуру в защиту диких кишлачных муджахидов. Поскольку это выступление (по факту - чистосердечное признание) ещё августовское и почему-то пошло на второй круг, повторим уже сказанное:

Такого уровня некомпетентности просто не существует. Это вредительство России и русскому народу в чистом, незамутнённом виде. И тут есть три важных момента:

Во-первых, настоящее имя дружбонародника - Алик Абдуалиевич Асанбаев. Кровь не водица, и стоять за своих сам Аллах велел.

Во-вторых, этот "человек" до кучи рулит такой декоративно-имитационной структурой как Ассамблея народов России. Где задвигает очень модные телеги:

"Важно сегодня поддержать энергию народов России, направленную на защиту Родины, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа. В этом - основная миссия нашей организации".

Кто-нибудь слышал какие-нибудь заявления данной конторы по поводу хотя бы одного из вагона межнациональных конфликтов последнего времени? Про антисемитский погром в Махачкале было, например, что-то? Конечно, же нет. Асанбаев - профессиональный дружбонародник. И, возможно, местами даже искренний. Это про таких было сказано:

"Советский человек - материалист до мозга костей, он не просто не понимает того, как идейные, нравственные, национальные, племенные и иные нерациональные установки личности влияют на её поведение, он отказывается это понимать, так как это противоречит базовой философской концепции, на которой было построено социалистическое общество - материализму.

Идея о том, что таджики могут захотеть преобразовать район Москвы в этническое гетто без материальной, заранее просчитанной причины, движимые иррациональными мотивами не может быть воспринята таким человеком и не может быть им услышана, она будет им отвергнута как нереальная даже после того, как её реализуют. Способа достучаться до нынешних госуправленцев не существует, особенно с поправкой на возраст 70+.

Эффект усиливают "фантомные" ощущения по былому советскому единству - там же "наши люди", не могут же они...

Переубедить никого ни в чём не получится, ибо возраст".

В-третьих, прогоняет лютую дичь, ахинею и туфту в части про узбеков и Англию. Специально для него сообщаем: в этому году горбатиться на бритишей уехало 1530 узбеков. Тогда как в Россию только за 3 (три) месяца 2024-го въехал 1000000 (миллион) узбеков. МИЛЛИОН, Карл! То есть Василий Алибаевич. То есть Алик Абдуалиевич. И - да, все добрые русские люди хотят, чтобы было в точности до наоборот. Тем более, как говорят в Ташкенте:

"Кто хоть что-то из себя представляет, едет в Швецию, Турцию, Эмираты. К вам едет отребье из сёл".

Поэтому на вопрос: "вы что, хотите, чтобы они туда поехали?", ответ прост: "да, и чтобы заодно забирали с собой данного депутата".

И четвертый важный момент. Васильев-Асанбаев откровенно признаётся: нашествие миллионов диких муджахидов - это никакая не трудовая миграция. А миграция на ПМЖ. И об этом есть некие договорённости с азиатскими ханами. Ранее на это же намекал заместитель министра внутренних дел, Игорь Зубов.

То есть блаженные госдеды на полном серьёзе решили таким вот образом решить демографическую проблему.

И в одном депутат Асанбаев абсолютно прав: за это нужно будет нести ответственность. За то, во что превратили Россию. И мы очень надеемся, что такую ответственность все причастные к ввозу миллионов диких кишлачников и выдаче им паспортов рано или поздно понесут. Есть помереть раньше времени не успеют. Чай, старенькие все уже.

Но в таком случае добрые русские люди постараются, чтобы эти имена были прокляты на веки вечные, а их могилы не успевали высохнуть от потоков урины.

https://t.me/russkiegramoty/54538

Вот что говорит Вадим Трухачев на это "признание":

Признание Васильева о намеренном ввозе в Россию "проблемной молодёжи" из Средней Азии можно в чём-то сравнить с признанием европейских лидеров о провале мультикультурализма в 2010-2011 гг. Только с некоторой нашей спецификой.

Там Меркель, Саркози, Кэмерон, Рютте, Бильдт, Столтенберг и прочая гоп-компания "каялась", что не ожидали таких последствий, как исламский терроризм, поножовщина, гетто... Мол, думали всех переварим. А вот оно как вышло...

Васильев, по сути, сказал то же самое. Думали, что "мы справимся", как Меркель. Но, естественно, итог оказался таким же. С многомиллионной массой полуграмотных инокультурных мигрантов, к тому же не любящей страну пребывания, справиться нельзя.

Наша специфика заключалась в том, что мы играли в некое братство. Что это якобы "наши люди", чьи "деды вместе воевали". И ещё сюда геополитику привязывали. Только Британия себе такое позволяла... Остальные о геополитике думали только на начальном этапе, потом уже меньше... Про "наших людей" в Европе, конечно, не думали...

То есть, ради того, чтобы талибы не пришли к власти в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии, оттуда к нам начали вывозить... по сути, тех же талибов. С весьма предсказуемым и неутешительным промежуточным итогом в виде роста тяжких и особо тяжких преступлений, да ещё и "пятой колонны" в тылу СВО.

Власть поставила внешнюю политику выше внутренней. Выше безопасности собственных граждан. Она рискнула безопасностью собственных граждан, и почти ничего не получила в плане внешней политики на среднеазиатском направлении. Собственно, как и европейские политики до неё наступили на те же грабли.

Ответственность нашей власти в данном вопросе усугубляет то, что у неё перед глазами был отрицательный опыт Европы. От него можно было оттолкнуться. Но мы повторили почти все их ошибки.

Васильеву, конечно, спасибо. Но он не более чем выдал "Секрет Полишинеля".

https://t.me/vadimvts1/9007

"Признание - царица доказательств" или "На чём построена РФ"

"Признание" "Васильева", а точнее реакция на него - характерный пример непонимания политики РФ в отношении русского народа:

Другими словами, завоз в Россию потенциальных террористов - это не сбой системы и даже не преступная халатность, а часть сознательной самоубийственной политики.

...Добавлю лишь, что депутат Владимир Васильев никакой не Владимир Васильев, а Алик Асанбаев. И по национальности он уйгур.

То, что это сознательная политика, следует из простого допущения, что на вершине пирамиды управления идиотов нет. Находится ли на вершине этой пирамиды Васильев - вопрос, конечно, интересный (и от этого зависит степень глупости, которую мы им можем приписать), но отдельный.

А идиотизмом, тем более самоубийственным, это называть можно лишь из предположения, что эти люди исповедуют нашу, русскую, систему ценностей и ставят цели, отвечающие нашим интересам. Предположение это, очевидно, ложное. Ведь кто там, право, собрался самоубиваться об мигрантов? Путин? Васильев-Асанбаев? Кириенко-Израитель? Скорее, кто-то более приземлённый. Какой-нибудь Затулин, продавший ещё в молодости узбекам душу, Фёдоров с фальшиво-невинными хлопающими глазками, советский дурак Прилепин и смотрящие им в рот россияне, полагающие, что проблемы с мигрантами надуманны. Благо таковых наивных россиян становится всё меньше (тут уж "спасибо" самим мигрантам - хорошие учителя для дураков).

Ну и национальность Васильева-Асанбаева здесь по большому счёту не при чём. Потому что мигрантское лобби - это ведь не уйгуры в партии власти, не евреи в АП, не строительные компании, не советские пропагандисты в телеке, не диаспоры и не кормящиеся из их рук депутаты, и даже не управляющий всем этим Путин. Мигрантское лобби - это, суть, РФ. Основной её столп, на который нанизано всё вышеперечисленное промигрантское кубло.

Поэтому вы можете менять национальности этих людей, фамилии, биографии, позиции во власти или в обществе - по итогу всё равно окажется, что сумма слагаемых не изменилась. Система, построенная на отрицании всего русского, ничего другого произвести не может и не сможет. Сколько не разваливай совок, не вводи рыночные отношения и частную собственность, не отменяй цензуру, не борись с терроризмом, не воюй за Донбасс, - всё равно в итоге будут 282я статья, РКН, чеченские академики, мигранты, плакаты на узбекском, бабка с красным флагом, закрашенная имперка, фестиваль плова и крестопад. И чем дальше, тем больше.

Но верно и обратное. При замене новиопского столпа системы на русский, - для этого нужно окончательно отказаться от совка и также окончательно, без метаний и оговорок, обратиться к русскому национализму, - все остальные движущиеся части государственного механизма выправятся и начнут грести в правильную сторону. И этому процессу не сможет помешать ни один чиновник, ни один депутат, и ни один писатель, - какие бы праздничные биографии и фамилии у них ни были и какими бы лоббистскими отношениями с кем-либо они не связывались.

https://t.me/vlazhnoe/568