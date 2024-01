Покушение на будущее

В 2018 году тогдашний директор (ныне 1-й зам. директора) академик Андрей Смирнов создал в Институте философии РАН (ИФ РАН) Центр философских коммуникаций (ЦФК). По существу, это приводной ремень управления, подчинённый лично Смирнову как президенту Российского философского общества. Кабинет руководителя ЦФК Юрия Резника помещается в ИФ РАН рядом с кабинетом Смирнова. ЦФК поручаются такие проекты, которые находятся в числе приоритетов для дирекции и которые нужно распространить не только на ИФ РАН, но и на все философские институции РФ и СНГ. По этим проектам в задачи ЦФК вменены их пропаганда, продвижение в СМИ и общественном мнении, превращение их в философский мейнстрим. Среди девяти проектов ЦФК только один имеет статус постоянно действующего — это проект "Философия — детям".

На сайте ИФ РАН сказано, что цель проекта — научно-методическое обеспечение и экспертная оценка различных просветительских практик в философии России, ориентированных на работу с детьми, что проект нацелен на оказание научно-методической помощи философам, ведущим образовательные программы с детьми, прежде всего в средних школах. Сообщается, что в рамках проекта возможна организация встреч философов и детей в ходе занятий детских философских групп (кружков) как в институте, так и в средних школах Москвы и Подмосковья, других регионов России. И такие мероприятия действительно проводились. Расскажем об этом проекте подробнее.

Проект "Философия — детям" работает в ИФ РАН уже свыше трёх десятилетий и в действительности имеет более амбициозные задачи, чем это обозначено официально. Запуск проекта связан с деятельностью Нины Юлиной, которая занималась американской аналитической философией. Внедрение этой философии — важный инструмент глобалистской экспансии, поскольку она стремится оторвать решение философских вопросов от национального и исторического социально-культурного контекста и рассматривает философское познание как анализ взятых вне контекста языковых высказываний. Сегодня в этой логике сформирована программа мирового порядка по "глобальным правилам".

В 1989 году Юлина была направлена директором Института философии АН СССР Стёпиным в США, где объездила свыше тридцати университетов и советологических центров, установила с ними контакты и договорилась о сотрудничестве, получив поддержку Фонда Карнеги*. В мае 1990-го Стёпин и Юлина принимали президента Фонда Карнеги в Москве. В октябре того же года в Москву для встреч с Юлиной приехал директор Института по развитию философии для детей Монтклерского государственного университета (Нью-Джерси) Мэтью Липман. Было заключено соглашение о создании в Москве Центра по философии для детей, о преподавании в школах Советского Союза (включая начальные классы) американского курса по критическому мышлению. Реализацию соглашения взяла на себя Академия педагогических наук СССР. Соглашением была предусмотрена учебная программа, предназначенная для непосредственного охвата советских школ, и запланировано приглашение американских кураторов в Москву и использование в советских школах американских пособий. В январе 1991 года Юлина вновь поехала в США, но уже целенаправленно — в Институт по развитию философии для детей Монтклерского государственного университета (Нью-Джерси), где провела переговоры с его руководителями Мэтью Липманом и Энн Шарп о внедрении в нашей стране программы "Философия для детей". В ходе поездки Юлина дала интервью "Нью-Йорк Таймс", которое было опубликовано под заголовком "Дать Советам урок мышления". В интервью Юлина сказала, что в СССР преподают одно и то же по одним и тем же учебникам и что она восхищена американским образованием и впечатлена американскими детьми: "Уровень их самовыражения выше, чем у учеников наших школ". Директор отдела эффективности школ Федерального департамента образования США Ли Уиклайн сказал корреспонденту "Нью-Йорк Таймс": "Это окажет влияние на систему". "Нью-Йорк Таймс" сделала из этого вывод: "Советы готовы к переменам". В июне 1991 года в рамках реализации достигнутого соглашения в Москве был проведён советско-американский семинар по обучению преподавателей и учителей монтклерским методикам.

В августе 1991-го в финансирование проекта включился Джордж Сорос. Фонд Сороса "Открытое общество"** организовал в США семинар по "Философии для детей", на который приехали участники из нашей страны. В 1991–1992 годы на деньги Фонда Сороса Юлина и её муж Вадим Садовский подготовили и издали в Москве перевод книги известного философа-русофоба Карла Поппера "Открытое общество и его враги". Перевод делался ими в непосредственном контакте с Поппером. Издание Поппера обеспечивало идеологическую основу соросовской экспансии в России. Поппер объявил в своей книге нашу страну тоталитарной и потребовал полностью изменить систему образования у нас по западным стандартам идеологии "ненасилия". Внедрение американской "Философии для детей" стало важной частью программы Сороса по переформатированию российского образования и запуску так называемого образования-для-демократии. Институт М. Липмана получил большой грант на то, чтобы создавать в различных странах центры "Философии для детей". В России на роль руководителя такого центра была выбрана Юлина. Установки Поппера определили суть деятельности Юлиной по внедрению в России программы "Философия для детей". В 1993 году в выпущенном в США сборнике статей сотрудников ИФ РАН и их западных покровителей-"партнёров" Юлина подчеркнула, что эта деятельность — основа формирования ненасильственной модели национальной безопасности. В 1993–1995 годы Сорос профинансировал издание в России учебных пособий Института по развитию философии для детей Монтклерского университета. В 1994–1995 годах Юлина получила грант Фонда Сороса для разработки российского варианта "Философии для детей" и создания соответствующих структур.

Работа Юлиной с самого начала получила полную поддержку дирекции ИФ РАН. В 1993 году в Москве была проведена международная конференция "Философия для детей". В 1994–1995 годах дирекция ИФ РАН помогла провести в институте два международных обучающих семинара по "Философии для детей" с приглашением самого М. Липмана и его коллег. В ИФ РАН работал постоянно действующий семинар по методике этой программы, были подготовлены кадры, способные её вести, начата подготовка учителей. С содержанием программы были ознакомлены учёные философского факультета МГУ, Академии педагогических наук. Юлина сообщила в Монтклер, что Институт философии РАН создал самоокупаемый центр "Философия для детей", который занят переводом и изданием монтклерских материалов для обучения философии в школах, подготовки специалистов по "Философии для детей", переподготовки школьных учителей для введения преподавания этого курса в российских школах.

В 1996 году ИФ РАН выпустил сборник "Философия для детей" со статьями Юлиной и переводами учебных материалов специалистов из Монтклера. Книга получила первое место на конкурсе ИФ РАН как "Лучшая книга института". "Философия для детей" наряду с "философией ненасилия" стала в ИФ РАН одним из первых опытов внедрения так называемой прикладной философии.

В аннотации к книге сказано, что учёные ИФ РАН, в течение двух лет проводившие апробацию курса "Философия для детей", одобряют его теоретическое и педагогическое содержание, в том числе методику морально-правового воспитания, и рекомендуют его для российских школ с 1 по 11 класс, что программа зарекомендовала себя как эффективное средство развития разумности и этико-демократических навыков поведения детей, получила 1-ю премию на организованном "Би-би-си" конкурсе школьных программ по гуманитарным дисциплинам и заслужила самые высокие оценки авторитетных международных организаций: ООН, ЮНЕСКО, Комиссии по образованию Европарламента, а также Министерства образования США. Для координации работы программы "Философия для детей" по всему миру создан International Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC) со штаб-квартирой в Мадриде. В состав ICPIC от России вошла Юлина.

Цель издания книги ИФ РАН "Философия для детей" была заявлена так: подготовить почву для практического внедрения программы в российские школы. Причём в книге было указано, что философия в её монтклерской версии должна стать парадигмой всего школьного образования в России, и все другие предметы должны строиться по этой модели.

В книге говорится, что наша традиционная система образования неприемлема, потому что она 1) информационная и 2) авторитарная. Информационная система даёт ученикам знания, но опыт показывает, что большинство знаний вовсе не нужны для индивидуального жизненного успеха. Авторитарной наша система образования является потому, что, во-первых, её основой являются учебники, где ученикам сообщается, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо, и во-вторых, эта система опирается на авторитет учителя. Использование учебников — это индоктринация, то есть навязывание догматического мнения, а авторитет учителя подавляет креативность детей и свободу выражения ими нестандартных мыслей.

В основу школьного обучения, сказано в "Лучшей книге ИФ РАН", должны быть положены идеи Джона Дьюи, Карла Поппера и Мэтью Липмана. Согласно американскому прагматисту Дьюи, цель школы не в том, чтобы дать детям знания, научить их стремиться к "объективной истине" и следовать принципам. Наоборот, нужно научить, как стать успешным, как решать проблемы обыденной жизни и вовремя адаптироваться к переменам. Согласно Попперу, образование — это обучение субъектов демократии для жизни в "открытом обществе". Вместо учебников надо использовать "философские новеллы", где ценности демократии преподносятся через диалоги между героями по поводу бытовых ситуаций. Комплект этих "новелл" подготовлен командой М. Липмана и Э. Шарп для всех возрастов — от детского сада до старшеклассников. Диалоги из "новелл" должны использоваться учителем, как сказано, для "затравки" при организации урока-диалога.

В книге ИФ РАН заявлено, что американская философская программа гарантирует соблюдение прав ребёнка — защиту его от индоктринации. Моральные и смысложизненные ориентиры, говорится там, надо искать на универсалистском, а не на местническом уровне. Для этого годится, мол, только недогматичная философия, которая построена на общечеловеческих ценностях рациональности и демократии. Если приучать детей к ним, никакой индоктринации не будет, они ведь универсальные. Сегодня у нас уже все хорошо знают цену таким посулам.

В книге специально оговорено, что при "переводе" американской программы на язык той или иной культуры можно изменять и адаптировать имена, бытовые детали, географические названия, литературные примеры. Но педагогическая стратегия и проблемный костяк программы считаются применимыми к любой культуре. Их нельзя корректировать с учётом традиционных ценностей страны внедрения. Особенно это касается России. Ведь, как утверждают философы из ИФ РАН, у России особенно велика "опасность попасть в капкан прошлого, так как её культура всегда была традиционалистской, авторитарной и фундаменталистской". Нас надо перевоспитывать под присмотром американских кураторов, и начинать при этом — с детского сада.

Прорабы "Философии для детей" из ИФ РАН берутся даже поучать руководителей Министерства образования РФ: "Если отвечающие за стратегию и политику образования российские деятели видят в России европейскую страну, движущуюся в русле европейской культуры, тогда нет проблем. Если же руководители образования считают, что Россия должна идти по пути особой духовности, возрождения культурного "домостроя" с его подозрительным отношением к западной интеллектуалистской традиции, тогда возникает масса проблем. Глобально функционирующая современная цивилизация нуждается в универсальном образовании, а универсальное образование строится по европейской модели". Само слово "духовность" для Юлиной и К° неприемлемо, потому что в российской культуре это всего лишь "архетип тоталитарной, имперской идеологии, а страны, упорно сохраняющие традиционалистские формы передачи знания подрастающим поколениям, в будущих граждан закладывают синдром цивилизационной неадекватности".

Предназначение "Философии для детей" Юлиной было обозначено очень чётко: это технология обучения демократии. Это хорошо видно по переводам американских учебных текстов. Вот рассуждение Э. Шарп из методички про "обучение демократии": обучение по программе "носит политический характер, даже когда она имеет место на уровне начальной школы. Суть её — приверженность свободе, плюрализму, самоуправлению и демократии. Начинать нужно с детского сада и затем распространять эту практику на весь период получения образования. Только на этом пути можно получить подготовленное поколение для существования демократии".

А вот вопросы из "Упражнения прикладного характера":

1. Должны ли США вмешиваться в случае конфликта между двумя маленькими странами?

2. Если конфликт происходит между двумя большими странами, должны ли США вмешиваться в него? (…)

5. Должны ли все попытки урегулирования конфликтов между нациями стать прерогативой Мирового суда?

6. Может ли Мировой суд стать эффективным при отсутствии Мирового правительства, способного обеспечить его решения?

И всё это в книге, специально изданной для российских учителей Институтом философии РАН, чтобы правильно воспитывали будущие поколения.

Пока что не все у нас в России поняли, в чём смысл базовых ценностей западной демократии: толерантности, диалога и ненасилия. В методичке М. Липмана обучению ненасилию уделено много внимания. Сказано, что на уровне ЮНЕСКО, "Римского клуба" и других международных организаций решение глобальных проблем напрямую связывается с воспитанием нового типа человека, усвоившего толерантность, диалог и ненасилие. В одной из статей Э. Шарп сказано, что такой "новый человек" должен лелеять и возлюбить то, что для него морально неприемлемо и вызывает у него отвращение. То есть он должен считать, что, сожительствуя с мерзостью, он не предаёт самого себя, свою культуру, а наоборот, приобщается к высшей морали. А ненасилие по-западному — это отрицание любых ограничений, ломка национальных, религиозных, половых границ человека во имя свободы индивида.

Западная идеология не зря одержима "воспитанием нового типа человека". Она как двужильный провод: где воспитание "демократии", там и воспитание сатанизма. В методичке Энн Шарп говорится о необходимости ненавязчиво формировать у детей понятия "сексуальная дискриминация", "расовая дискриминация", чтобы "подтолкнуть их к осуждению сексизма, расизма и т. д." Подобная связка борьбы за демократию с борьбой против "сексизма" была прямо заявлена Энн Шарп в 1994 году в журнале Thinking: The Journal of Philosophy for Children, издаваемом в Монтклере. Шарп указывала, что "Философия для детей" и работающие по ней исследователи и педагоги исходят из феминистской философии и этики, и их цель вырастить борцов с "сексизмом", приучить детей к постоянной "самокоррекции" своего и чужого поведения на почве феминистской идеологии настолько, чтобы это стало их образом жизни. В том же номере Юлина писала, что для борьбы с российской пропагандой "возвращения женщины в семью" и российскими учебниками, "полными патриархальных стереотипов", противоядием является феминистская философия и проект "Философия для детей". Юлина с гордостью добавила, что ряд российских специалистов по этой программе уже "прошли обучение в США". Но необходимо "безотлагательное включение "Философии для детей" в систему российского образования для поддержания ценностей демократии".

Юлина идеально подошла на роль монтклерского дилера, потому что она первой в нашей стране ещё со времён перестройки стала пропагандировать феминистскую философию и перетащила к нам феминистскую пугалку "патриархата". Она писала тогда, что "создававшаяся тысячелетиями европейская культура, а тем более российская культура оказалась однобоко патриархатной, маскулянистской", что "религия, в частности, христианство, насквозь проникнута мужской ориентацией, Бог здесь — Бог-отец", а вот "на Западе под влиянием феминистской критики происходит ревизия этих патриархальных догм, священниками становятся женщины, бога предлагают трактовать в среднем роде и т. п." "Размывание традиционной нуклеарной семьи" — это, по Юлиной, "общий цивилизационный процесс", но его надо закрепить "освобождением как массового, так и теоретического сознания от сексистских предрассудков и перестройкой патриархатных структур в системах власти, религии, морали, культуры и т. д." "Феминизм — это стрижка и культивация газонов демократии", — формулировала Юлина.

Юлина первой начала транслировать у нас идею феминистской ревизии философии, и прежде всего истории философии. Феминистская ревизия отрицает объективность философского и научного знания как порождение "мужской парадигмы власти и господства". Она требует переписать всю историю философии, цензурируя философов-"сексистов". В наши дни феминистская ревизия зашла уже далеко. Её ведущий представитель Катрин Малабу, которая много сотрудничала с ИФ РАН, переписала историю философии с позиций "философии клитора". Недотёпы и "сексисты" Платон и Аристотель не понимали, что это и есть главная проблема философии. А Малабу получила за свои книги в прошлом году почётное звание профессора кафедры Спинозы в Амстердамском университете. Юлина же ещё при советской власти начала писать о том, что "патриархатные искажения и сексистские извращения" в трудах философов прошлого "надо искоренять". В 1990 году она выступила с докладом на эту тему на первом в нашей стране международном семинаре по феминизму. Форум проходил в Институте философии АН СССР, а организовывал его… Гавайский университет. В новой России в своей пропаганде феминизма Юлина получала поддержку от Государственного университета Нью-Йорка (SUNY). Директор Центра по России SUNY Джон Райдер был соавтором статей Юлиной, в которых разоблачалась "патриархатность" культуры России, "последствия которой надо преодолеть, осуществив гендерный баланс". Деятельность руководимого Райдером Центра по России SUNY патронировалась Посольством США в Российской Федерации.

Вот такая "философия для детей"… Ясно, что это подрывная программа, реализуемая мировым глобализмом, а в России — Институтом философии РАН в качестве коллективного "агента влияния" и иноагента свыше тридцати лет "с заранее обдуманным намерением" и давшая множество опасных метастаз в теле российского общества.

Проект "Философия для детей" в Центре философских коммуникаций ИФ РАН, как мы знаем, — бессрочный. Каковы успехи на сегодня? Патронирует проект руководитель ЦФК Юрий Резник. В 2019 году Резник опубликовал в редактируемом им журнале "Личность. Культура. Общество" статью Ларисы Ретюнских, которая руководит организацией "Философия — детям" после смерти Юлиной. Ретюнских пишет, что актуальность проекта обусловлена неизбежным процессом "постепенного сближения западной и российской систем образования", и сообщает: в рамках проекта они "подготовили не одно поколение аспирантов и обучили сотни учителей, работающих в своих школах по американской программе".

Реализация проектов, подобных "Философии для детей", угрожает самим основам человеческого существования, способствуя выходу "за границы человеческого". Не зря намеченный на 2024 год Всемирный философский конгресс имеет девиз "Философия, преодолевающая границы". Конгресс проводит Международная федерация философских обществ, в руководстве которой состоит академик Андрей Смирнов, по совместительству — глава Совета ЦФК ИФ РАН. В программе конгресса с десяток секций по темам феминизма, квир-философии и прочим сатанинским изыскам. В ИФ РАН идею "отмены границ" человека в ходе его "усовершенствования" давно реализует сектор гуманитарных экспертиз и биоэтики, который создал член-корреспондент РАН Борис Юдин. Он же обосновал тезис о "плавающих зонах" между человеком и животным, человеком и машиной. Эти зоны — пространство для технологических воздействий, для превращения человека в Цербера, управляемого через вживлённый чип.

ЦФК и занят пропагандой такого "человека без границ". В 2019 году ЦФК провёл встречу с сотрудником Института философии и права СО РАН Сергеем Смирновым, поведавшим на встрече о гуманитарной экспертизе, "которая своим предметом имеет не устоявшуюся норму, а плавающую границу, поскольку привычные нормы перестают работать. Это то, чем занимался покойный Б.Г. Юдин. Сам человек постоянно переходит привычные нам онтологические границы, а потому на повестку встаёт уже иного типа экспертиза, связанная с перенормированием и пересмотром базовых опор или ориентиров. Теперь будущее принципиально не прогнозируемо и не выводится из прошлого. Его просто нет. Оно конструируется в настоящем, точнее, конструируется желаемый образ будущего".

Конструкторы "будущего человека" приоритетное внимание уделяют переформатированию его естественной идентичности. Не зря ещё одной гостьей ЦФК оказалась ректор Северного Арктического федерального университета и член президиума Российского философского общества Елена Кудряшова, известная своим тесным многолетним и весьма выгодным сотрудничеством с натовскими гендерно-феминистскими структурами. О её активности на этой ниве уже писали в СМИ. Напомним, что Кудряшова имеет прямое отношение к созданию давно уже признанного иноагентом АРОО "Ракурс" (полное название Архангельская региональная общественная организация социально-психологической и правовой помощи лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ***) "Ракурс"). Руководители "Ракурса" — доверенные лица ректора Кудряшовой, которую ЦФК ИФ РАН позиционирует как одного из лидеров российской философской науки и высшей школы.

Для того чтобы превратить человека в конструкт, нужно оторвать его от корней, которые связывают его со страной, сделать так, чтоб он считал её враждебной себе. ЦФК решает и эту задачу. В 2020 году ЦФК провёл встречу с главным научным сотрудником ИФ РАН Вадимом Розиным, который сначала повторил слова теоретика философского конструктивизма Георгия Щедровицкого: "Я ведь утверждаю простую вещь: тоталитаризм есть творение российского народа. Народа! И соответствует его духу и способу жизни. Он это принял, поддерживал и всегда осуществлял. Вот ведь в чём состоит ужас ситуации". После этого Розин, ссылаясь на признанную вскоре после этого иноагентом Юлию Латынину, сказал, что посттоталитарная социальность "угрожает человеку, потому что хочет усиления контроля над каждым квадратным дюймом территории страны и над жизнью каждого своего подданного с помощью государственного насилия". И сделал вывод-призыв: "Вопрос, можем ли мы противостоять этим трендам? В плане социального действия надо поддерживать только такие институции, которые, с нашей точки зрения, работают на будущее, человека и культуру".

Сейчас проект "Философия для детей" продолжается в рамках ежегодно проводимого в ИФ РАН Всемирного дня философии ЮНЕСКО. В 2022 году Юрий Резник опубликовал в журнале "Личность. Культура. Общество" материалы круглого стола на тему "Человек будущего", прошедшего в рамках Всемирного дня философии. В круглом столе участвовали деятели проекта "Философия — детям": Л. Ретюнских (философский факультет МГУ), директор Американской школы открытой философии Дж. Мэрфи, руководитель делегации Венгрии на Международной олимпиаде по философии для школьников А. Пато и др. Участники круглого стола говорили, что главная цель проекта — подготовка "человека будущего", который "в диалоге с Ницше постигает глубину и содержательность идеи "смерти Бога", а препятствует формированию такого "человека будущего" тоталитарное мышление, "беспрецедентный эксперимент тоталитарных режимов XX века". "Светом в окошке" для этих воспитателей человечества является "великая книга" Ханны Арендт "Истоки тоталитаризма", написанная, как известно, по заказу ЦРУ, а "философия для детей" должна "излечить" будущие поколения стран, "пострадавших от тоталитаризма". Во врезке от редакции сказано, что, правда, в 2022 году российских участников не пустили в Португалию на Международную олимпиаду по философии для школьников ЮНЕСКО, но есть надежда, что, может быть, России разрешат провести такую олимпиаду в 2024 году в рамках мероприятий, посвящённых 300-летию Канта.

Руководство ИФ РАН привечает в последние годы ещё одного специалиста по философии для детей. Это Андреас Буллер, референт уполномоченного по вопросам демографии земли Баден-Вюртемберг (ФРГ). В 2015–2017 годы Государственный академический университет гуманитарных наук, для которого ИФ РАН является базовым профильным учреждением, объявлял "уникальный курс лекций по теории исторического познания известного профессора Штутгартского университета Андреаса Буллера". Характерно, что на сайте Штутгартского университета нет и помину об этом референте земельного уполномоченного, превратившегося в России в "знатного иностранца".

Иностранец тем временем публикует в российских академических журналах статьи об этике и "теории справедливой войны", где оценивает, как русские школьные учебники истории пишут теперь об "истории поражений": русские подробнее стали рассказывать о своих поражениях, но пока что не оценивают их с позиций "этики ответственности". На страницах "Вопросов философии" Буллер печалится, что "символом идентификации в историческом сознании россиян продолжает оставаться Великая Отечественная война", и поэтому происходит "сакрализация сталинской и брежневской версий войны, определённая подмена истории войны историей победы, блокирование "милитаризованной" памятью других символов и каналов исторических смыслов", нужных для "преодоления этноцентризма исторического сознания" и "открытости глобальным, общечеловеческим ценностям".

Подобные оценки пришлись ко двору в ИФ РАН, где специалист по "теории справедливой войны" иноагент Апресян отождествляет нацизм и большевизм как "разновидности тоталитаризма". В 2019 году Буллер получил награду конкурса философских работ ИФ РАН (председатель жюри А.В. Смирнов). В 2020 году журнал ИФ РАН "Этическая мысль" (главный редактор А.А. Гусейнов) опубликовал две статьи Буллера, в которых тот с многочисленными ссылками на Гусейнова отождествляет ценности нацизма и большевизма как тоталитарные, чтобы сделать вывод: "Сегодня часто говорят о "западных" и "российских" ценностях. Но за всеми этими рассуждениями о "наших" и "ваших" ценностях скрывается в действительности большевистский принцип морали. Сегодня место "пролетарских ценностей" заняли "исконно русские" ценности". В 2023 году Буллер объединил свои статьи из журнала ИФ РАН под одной обложкой в книге "Мораль и язык тоталитаризма: большевизма, национал-социализма и путинизма", где отождествил упомянутые режимы как тоталитарные, совершающие "преступления против человечности".

Буллер предлагает ввести в школы курс "Философии для детей", чтобы сделать им прививку от тоталитаризма. Этому посвящены почти все материалы его личного сайта, который открывается украинским флагом. Буллер даёт ссылку на сайт немецкого Федерального агентства гражданского просвещения (BPB), где сообщается, что "в течение нескольких лет философствование с детьми было опробовано как компонент демократического формирования личности. С 2016 года Федеральное агентство ведёт постоянную разработку модулей учебно-методических материалов "Философские салоны для детей"… доступных для скачивания учителям начальных классов". Информация помещена под слоганом BPB "Укрепляйте демократию — продвигайте гражданское общество".

Буллер популяризирует на своём сайте многочисленные материалы по философии и этике для детей. Среди них немецкий учебник по этике, который входит в комплект учебно-методических материалов курса "Философия для детей". В учебнике подробно представлена вся западная повестка "прав человека", "толерантности" и "гражданского общества", адаптированная "в картинках" для промывания мозгов детям. Венец этой повестки, предназначенной для "работы в группах" начальной школы, — это такие темы, как: "Сексуальность", "Сексуальная ориентация", "Тело как среда", "Тело и толерантность", "Телесный опыт и межкультурность", "Самовосприятие — карнавал культур". В качестве практического занятия предлагается провести гендерный анализ по методу "Если бы я был мальчиком…"

Так что же, ИФ РАН сегодня — это центр разработки программ по обесчеловечению человека? Вряд ли случайно здесь совпадение с проектом, озвученным теоретиком мирового глобализма Жаком Аттали, который утверждает, что необходимо "усовершенствование" человека и будущего человечества. По Аттали, это будущее включает демонтаж суверенитета национальных государств и создание "планетарной политической власти" в "полицентричном мире", отрыв людей от своих национальных корней, превращение элиты в "кочующих номадов", а большей части населения в текучую рабсилу, превращение человека в результате генетических манипуляций в "протез самого себя", роботоподобное существо, которое может фабриковаться как товар, сексуальная жизнь станет абсолютно свободной, её исключительной целью станет удовольствие, а размножение будет производиться искусственным образом. Термин доктрины Аттали "полицентричный мир" академик Андрей Смирнов сделал в 2022 году девизом VIII Российского философского конгресса "Философия в полицентричном мире", где он был переизбран президентом Российского философского общества.

Программы философии для детей уже дали свои плоды — выросли новые "философы", следующие всем вышеизложенным установкам. Характерен пример Ильи Булова. В 2018 году он окончил философский факультет Государственного академического университета гуманитарных наук — питомник кадров для ИФ РАН и сразу же был взят туда на работу, включён в грантовые проекты. В соцсетях легко можно найти множество похабных фото Булова во всех возможных видах с указанием его контактов. Булов — представитель аналитической квир-философии. Перспективного мальчика заметила Юлия Синеокая и предоставила ему сольное выступление в проекте ИФ РАН "Философская мастерская", где мэтры философской русофобии слушают идущих им на смену дегенератов. Среди мэтров были Андрей Родин, эмигрировавший во Францию "из-за политических разногласий по поводу военного вторжения российской армии в Украину", Сергей Левин — выпускник Центрально-Европейского университета Сороса** и подписант открытого письма сотрудников НИУ ВШЭ в поддержку Европейского университета** и др. Булова одобрили, и в 2022 году он защитил в ИФ РАН диссертацию. В 2023-м вслед за целым рядом либералов из ИФ РАН Булов сбежал за границу, где предлагает свои услуги как "аналитик" и выступает с лекциями о том, как быть "продвинутым пользователем понятия свобода".

Илл. жертвоприношение детей Молоху в Карфагене. Из книги "Библейские картинки и чему они нас учат" (XIX в.)

Алексей Гончаров

