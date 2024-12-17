И снова терракт

Взрыв прогремел на Рязанском проспекте, д. 2/1 в Москве, погибли два человека, повреждено остекление дома, входная дверь в подъезд и стоящие рядом автомобили.

Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Возбуждено уголовное дело.Взрывное устройство прикрепили к электросамокату, который стоял у дверей.В Москве убит начальник войск РХБ защиты генерал-лейтенант Игорь КирилловВ результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.Этот инцидент вновь поднимает вопрос о том, что люди забывают, с кем мы воюем. А воюем мы с страной, работающей с террористами. Это было видно в Африке и Сирии — разве не было очевидно, что они будут прибегать к таким методам?Враг не дремлет, его положение ухудшается, и ему нужны победы, и убийство нашего высокопоставленного генерала будет представлена как «гениальная операция» ГУР.Хотя, как правило, ГУРовцы просто находят какого-нибудь дурачка, которому обещают баснословные деньги, а потом кидают. Примеров этому также немало. Но и плюс нельзя забывать, что с волнами беженцев в Россию из Украины среди мирняка просочились и другие личности, более радикальные и готовые на все.Так что думать о том, что война никого не касается, нельзя. Она прямо под боком. Если кто то думает иначе.Царствие ему небесное…

Вместе с генералом Кирилловым при взрыве погиб его помощник Илья Поликарпов, — СМИ.

Два майора сообщают:

Добрый день, по сегодняшнему теракту с генералом Кирилловым, все пишут про него и ПОМОЩНИКА, но помощник был не гражданским, а тоже офицером, майором… вместе служили с ним, летом перевелся в другое управление. Кто-то говорит помощник, кто-то водитель… это был офицер с большой буквы, у которого осталась жена и двое детей.

https://t.me/dva_majors/60439

Украинские СМИ уже смакуют детали, сообщают, что дистанционно был подорвано СВУ замаскированное под электросамокат Погиб генерал Кириллов, известный разоблачением украинских биолабораторий. Оцените как комментируют его гибель украинские СМИ, получающие госфинансирование, явно демонстрируют готовность к переговорам и перемирию

https://t.me/designersmil/9610

Но ведь это не все. Буквально на днях был убит заместитель генерального конструктора ОКБ «Марс».

Из статьи Ирины Мишиной:

"В подмосковных Котельниках найден застреленным заместитель генерального конструктора ОКБ «Марс» Михаил Шатский, который занимался модернизацией российских крылатых ракет и дронов. Украинская сторона раньше всех заявила об убийстве агентами ГУР российского инженера.

Об ученом известно, что он является доцентом кафедры ИУ-1 «системы автоматического управления» в МГТУ имени Баумана.

Мы дозвонились в приемную ректора МГТУ, там подтвердили факт смерти Шатского, но от комментариев отказались.

Михаил Шатский — фигура в мире оборонной промышленности заметная и незаурядная. Но поскольку он занимался секретными разработками, известно о нем крайне мало. Он относился к когорте «засекреченных».

Родился 7 апреля 1978 года. В возрасте 27 лет на базе МГТУ им. Баумана защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разработка и исследование алгоритмов управления высотой полета летательного аппарата с учетом характеристик рельефа местности». Внес вклад в развитие российского ракетостроения и беспилотных технологий, в том числе в модернизацию крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69.

Насколько большую потерю для отечественной оборонной промышленности представляет Михаил Шатский? С таким вопросом мы обратились к член-корреспонденту Академии военных наук Александру Бартошу.

— Шатский разрабатывал очень серьезное и актуальное оружие. Х-69 — это ракеты класса «воздух-земля». Он был очень талантливым и разносторонним специалистом. В последнее время он работал над новейшими БПЛА, в которых так остро нуждается Россия. Причем, это были не обычные БПЛА, а оснащенные системой космической навигации.

Вообще его уход заставляет вспомнить о череде загадочных смертей иранских физиков-ядерщиков, которая началась в 2007 году и закончилась в 2012 году. За это время при достаточно странных обстоятельствах ушли из жизни 4 основных иранских физика-ядерщика, которые разрабатывали секретное оружие. Насколько мне известно, к их уничтожению были причастны не только спецслужбы Израиля, но и ЦРУ.

«СП»: Вы не исключаете причастность НАТО к смерти одного из ведущих разработчиков новейшего российского оружия?

— Я знаю, что в США внимательно следят за нашими военными разработками. И их разработчиками — тоже. Во всяком случае я считаю, что нашим спецслужбам надо призадуматься и обеспечить более надежную систему охраны тех, кто связан с созданием новейших систем российского вооружения. Таких, как Шатский, по пальцам в России можно пересчитать. Его смерть — огромная потеря для российской армии и оборонной промышленности.

О расследовании убийства известного российского физика пока ничего не известно. Как оно будет вестись и есть ли уже на сегодня какие-либо версии? С такими вопросами мы обратились к генерал-майору ФСБ в отставке Александру Михайлову.

— Украинская сторона уже взяла на себя ответственность за это убийство. Расследование ведет Следственный комитет России. Обращает на себя внимание, что украинская сторона начала с ликвидации лидеров общественного мнения — Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, но затем перешла к фигурам, которые никогда не бывают на виду, но играют в СВО роль стратегически важную.

«СП»: При СССР даже имена секретных физиков-ядерщиков никто не знал, они жили на охраняемых территориях. Как получилось, что убийцы так легко вышли на столь заметную в военной области фигуру?

— Думаю, что разработки, к которым был причастен Шатский, велись еще со времен СССР, и в них могли участвовать украинские специалисты.

После распада СССР многие данные наших секретных КБ и информация о ведущих ученых бесконтрольно утекла на Украину. Круг людей, которые занимались такими военными разработками, мог быть там известен. По крайней мере, их можно было вычислить.

Видимо, за Шатским охотились давно и просчитали все его шаги. Не исключаю, что он был целью сразу нескольких сторон — и ГУР, и НАТО".

https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43108054934/Za-Mihayilom-SHa...

И правильно озвучил Борис Рожин:

Игры в джентльменство с нацистами и террористами "тут убиваем, тут не убиваем" имеют в том числе и такие последствия.

https://t.me/boris_rozhin/148116

Роман Алёхин:

В теракте в отношении начальника войск РХБЗ генерала-лейтенанта Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, конечно же участвовали не только ГУР и СБУ Украины, а кураторы из США.

Во-первых, все же уровень защиты начальника войск РХБЗ точно был выше, чем, например, Владлена Татарского или Дарьи Дугиной. (ведь также?)

Во-вторых, Украине вообще все равно кого убивать из генералов для медийки, но они пошли на убийство конкретного человека.

И тут уже важно вспомнить о деятельности Игоря Анатольевича Кириллова. Да, он участвовал в создании огнеметной системы ТОС-2, которая очень пугает ВСУ.

Но главное в другом:

- он разоблачал не только применение укронацистским режимом химических веществ, запрещенных международными конвенциям, но и место их происхождения - США;

- он был главным разоблачителем создания при финансовой поддержки сына Байдена биолабораторий Metabiota, которая работала на Украине на Black & Veatch (B&V), оборонного подрядчика США, имеющего глубокие связи с военными разведывательными службами, который построил на Украине лаборатории, где анализировались смертельные болезни и биологическое оружие на территории Украины.

Кстати, еще в конце декабря 2021 года Украина вышла из соглашения о сотрудничестве а Антитеррористическом центре СНГ. Причиной могло послужить начало сотрудничества с DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency)) по строительству 15 биолабораторий для создания и тестирования высокопатогенных штаммов, а также токсичных веществ.

По сути, генерал-лейтенант Кириллов создавал угрозу не Зеленскому и ВСУ, которые нарушили все международные конвенции ведения войны, а их кураторам из США. И они этого терпеть не могли, убив его перед очередным брифингом, на котором... Кстати, на котором, возможно он хотел сообщить о новых расследований применения химических и биологических веществ под руководство США.

Он бросил вызов не кровавому клоуну Зеленскому, который по заказу играет свой кровавый номер, а тем, кто считает, что для них правила не важны, потому что только они могут создавать правила, а значит, и нарушать любые созданные ранее правила.

https://t.me/Alekhin_Telega/12524

Два майора специально для «Ломовки» разобрали ситуацию вокруг убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

Кто стоит за терактом?

Диверсионно-террористический акт в отношении начальника войск РХБЗ, безусловно, организован киевскими спецслужбами. Не удивимся, что в качестве исполнителей почти «втемную» использовались лица из мигрантской среды. Схема уже была опробована противником в ходе теракта в «Крокусе», а декоративные меры в этой сфере пока не смогли навести порядок за столь короткий в масштабах России срок, хотя сделано уже многое.

Как это могло произойти?

Вербовка подрывников и исполнение теракта явно происходили дистанционно. Ушли времена явок и паролей «красные слоны ушли на восток». Технологии анонимизации, совмещенные с такими формами и методами иноспецслужб, как использование агентов категорий «вербовщик», «закладчик/связник», «исполнитель» (между собой могут быть и не знакомы) позволяют проводить отдельные действия, не привлекая внимание противоборствующей стороны. Детали расскажет следствие и органы безопасности.

Какие следует сделать выводы силовым структурам?

Выводы силовыми структурами сделаны давно. Если мы предполагаем участие в теракте иностранных ценных специалистов, то мигрантскую среду надо брать под полный контроль, ликвидировать институты диаспор (в значении «организация»). Предложения уже на столе и озвучиваются давно тем же Бастрыкиным. Но усилия по сопротивлению этим процессам со стороны заинтересованных финансово-промышленных группы, видят все.

С другой стороны, крайне важно подчеркнуть, что ввиду отсутствия правового режима «военное положение» или «КТО», все контрразведывательные и противодиверсионные мероприятия осуществляются в строгом соответствии с законодательством мирного времени. То есть, надо то санкцию получить, то права человека и гражданина соблюдать по всей проформе, даже если у опера стопудовые доказательства.

Ну а если говорить о выводах более глобальных, то пора наконец-то понять, что пока враг с нами воюет, мы его спецоперируем. Тема цен на «Щелкунчик» превалирует, как будто это что-то важное.

Ликвидировать военно-политическое руководство Украины под ноль. Не решают ничего? Не ключевые фигуры? Заменят на новых? Тогда и следующих обнулить. И тех, кто за ними. И таким образом так расшатать систему управления противника, чтобы он думал, как ему своих генералов спасать, а не наших взрывать в центре столицы.

Но для такого политического решения нужны обоснованные предложения и воля.

https://t.me/dva_majors/60447