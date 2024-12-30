Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.103

И снова сначала три работы, которые сделаны в стиле работ художника Вадима Окладникова, но кто это сделал - я не знаю.

Белоглазов Олег Алексеевич 17.01.1991 - 02.11.2022

Белоглазов Олег Алексеевич родился 17 января 1991 года в деревне Шата Сухоложского района Свердловской области. Вся его жизнь была связана с этим местом.

Олег воспитывался в семье с двумя братьями, был весёлым, очень подвижным ребёнком.

В 1998 году Олег пошёл в первый класс МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8». С детства был добрым и отзывчивым, тактичным, кто бы ни обращался к нему за помощью — всегда помогал. По хозяйству был первым помощником мамы. Олег обладал хорошим уровнем физической подготовки, был участником общественных мероприятий и трудовых десантов. С 2010 по 2011 годы проходил срочную службу на Дальнем Востоке в космических войсках. Служебные обязанности исполнял добросовестно, проявил себя мужественным и грамотным военнослужащим, готовым прийти на помощь своим товарищам. Отслужил, вернулся и уехал в Екатеринбург, работал в строительной фирме. В последние годы работал на заводе «ФОРЭС» в Асбесте шахтовщиком, на заводе получил профессию крановщика.В 2013 году Олег женился, родились дети.

29 сентября 2022 года был мобилизован для участия в специальной военной операции. Ефрейтор Белоглазов Олег Алексеевич проходил службу в должности старшего наводчика миномётного взвода. За небольшой срок службы Олег проявил самоотверженность, мужество и отвагу. 2 ноября 2022 года Белоглазов Олег Алексеевич погиб в боях под селом Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Для всей семьи и родных потеря Олега стала страшной трагедией, он был любимым сыном, отцом, мужем, племянником и другом. Указом Президента Российской Федерации Белоглазов Олег Алексеевич награждён орденом Мужества, посмертно.

20 февраля 2023 года в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8» состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в память о выпускнике Белоглазове Олеге Алексеевиче.

22 февраля 2023 года в ДК «Кристалл» состоялся концерт «Своими песнями славь Отечество». Торжественное мероприятие началось с вручения посмертных наград сухоложским воинам, орденом Мужества награждён участник специальной военной операции Олег Белоглазов. Награду родственникам вручали глава городского округа Рафаил Мингалимов и военный комиссар городов Богданович и Сухой Лог Александр Шнюков.

4 мая 2023 года открыта Парта Героя в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8» в память об Олеге Белоглазове.

19 февраля 2024 года в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8» прошёл турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённый памяти Белоглазова Олега, погибшего в ходе специальной военной операции. В мероприятии приняли участие учащиеся с 5 по 11 классы.

Когда горел Лиман и наши отступали,

Не оставляя раненых, убитых,

И пылью каменною воздух сотрясали

Разрывы бомб, гранат, ракет «элитных».

Когда пути отхода враг солдатам нашим

Почти закрыл на Сватово, Торское,

Был приказ: «Солдаты! Мы бой завяжем,

Пробьёмся, не дадим врагу покоя!»

И батальон, в котором был и Белоглазов,

Собою прикрывая встал на пути

Нацистов и наёмников из всяких «асов»,

Чтоб всем полкам, оставив город, отойти.

На выходе из города в смертельной схватке

В боях тяжёлых выжил батальон.

Приказ был выполнен, ушли бойцы к посадке,

И наш уралец с раненым плечом.

Ноябрь был, пропахший порохом усталым,

Светила ночью такая же луна.

Стоят наши полки числом немалым —

Набегами та ночь опять была полна.

И, отражая вылазки нацистов утром,

У блиндажей кипел жестокий бой.

И солнце встало, осветило павших хмуро,

И среди них Олега с передовой.

Он все земные битвы нелюдские

В себя вобрал, чтоб не было их впредь,

И жизнь свою вложил в цветы простые,

Чтобы в руках людей не дать им умереть.

Ноябрь, 2023 год

Владимир Сергеев

https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/beloglazov-oleg-a...

Администрация городского округа Сухой Лог

14 ноября 2022

15 ноября в Сухом Логу объявлен ДЕНЬ ТРАУРА

Завтра состоится прощание с Белоглазовым Олегом Алексеевичем, Тимухиным Эдуардом Владиславовичем, погибшими при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Гражданская панихида пройдет в 15 ноября ДК «Кристалл» с 12.00 до 13.00

Скорбим вместе с родными наших воинов. https://ok.ru/syhoilog/topic/155268282921816

Страничка в ВК "Вечная память Героям:

https://vk.com/wall-222921857_23654

Управление образования

4 мая 2023:

Патриотический проект "Парта Героя" стартовал в школах городского округа Сухой Лог. Данный проект в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество в специальной военной операции. На "Парте Героя" размещена информация о героях - земляках. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за успехи в учебе, спорте, творчестве и активное участие в жизни школы, городского округа Сухой Лог. 3 мая в школе № 6 состоялось торжественное открытие "Парты Героя" в память о выпускнике школы Лескина Антона, погибшего в ходе СВО. 4 мая "Парты Героев" открыты в школе № 8 в память о выпускнике школы Белоглазова Олега и в школе 17 в память о выпускниках Ефимчука Ильи и Сивец Алексея. В мероприятиях приняли участие Глава городского округа Сухой Лог Рафаил Мингалимов, начальник Управления образования Юлия Берсенева, педагоги, ученики, а также родственники ребят, погибших в ходе СВО.

https://vk.com/wall-52549457_44272?w=wall-149345688_2502

Заметка в КП уральского отделения:

https://www.ural.kp.ru/online/news/5010514/

Коротко в МК:

https://www.mk.ru/social/2022/11/15/v-sukhom-loge-sverdlovsk...

Сайт городского округа Сухой Лог:

https://glava.goslog.ru/deyatelnost/?ELEMENT_ID=28408

Царьград:

https://mirtesen.ru/dispute/43019075948/Vlasti-goroda-v-Sver...

В СМИ Сухой Лог-медиа входил материал интервью с мамой Героя:

Я слышала, как сын погиб… Фото из архива Ларисы Колосовой

21 сентября прошлого года по Указу Президента РФ была объявлена частичная мобилизация. А уже 15 ноября жители городского округа простились с двумя земляками-героями – Олегом Белоглазовым и Эдуардом Тимухиным. Оба были в числе мобилизованных в зону СВО 29 сентября, оба погибли в один день, 2 ноября. День их похорон стал городским днем траура.

О том, каким был Олег Белоглазов и как погиб, рассказала мама Лариса Колосова.

Учиться не любил, зато в доме – первый помощник

– Прочитала все публикации про погибших ребят. Почти каждый увлекался в школе спортом, хорошо учился, а мой Олежка не любил школу, частенько уроки прогуливал. Бывало, я уйду на работу (на ферму в совхозе «Знаменский»), а он либо проспит, либо на улице пробегает. А еще как-то зимой закинул портфель в сугроб. Трактор, который чистит дорогу, завалил его снегом еще больше – только весной пропажу и нашли… Из-за прогулов нас с Олегом несколько раз на комиссию по делам несовершеннолетних вызывали, – с грустной улыбкой вспоминает Лариса Васильевна.

– Ну, пригласят, нравоучения прочитают, сын пообещает, что больше прогуливать не будет и учиться начнет. Неделю-две честно держит слово, и опять за старое.

Зато с детства рос отзывчивым и добрым, по хозяйству был у меня первым помощником (мы живем в деревне Шате, имеем большой огород, раньше держали живность). Старший Александр тоже не сильно прилежный был в учебе, но школу не пропускал…

Саша погиб в феврале прошлого года в результате несчастного случая, ему было всего 35 лет. А через восемь месяцев брата с собой забрал… Олегу 32-й год шел. Они всегда были вместе как ниточка с иголочкой, вот и после смерти старшего, видимо, не захотели разлучаться…

Самый успешный в плане учебы из троих моих сыновей – младший Захар. Сейчас ему 17, учится в нашем медколледже. Переживаю очень, как бы хоть его сохранить, он ведь после учебы будет военнообязанным…

Лариса Васильевна утирает появившиеся на глазах слезы и продолжает рассказывать:

– Олег окончил вечернюю школу, а потом его призвали в армию. Служил в космических войсках в Комсомольске-на-Амуре (старший Александр тоже на космодроме срочную службу проходил, в Плесецке). В армии до Олега и дошло, что надо было учиться.

Отслужил, вернулся и уехал в Екатеринбург: там и возможностей для трудоустройства больше, и зарплаты выше. Брался за любую более-менее оплачиваемую работу, одновременно учился – у него с десяток различных корочек. Был и кладовщиком на складе аппаратуры, и специалистом по установке сантехники, и монтажником кондиционеров. Работы не гнушался, был ответственным. В 2015 году вернулся в Сухой Лог. Расстался с первой женой, забрал двухлетнюю дочку Анютку – и ко мне.