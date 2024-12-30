Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.103

И снова сначала три работы, которые сделаны в стиле работ художника Вадима Окладникова, но кто это сделал - я не знаю.
Белоглазов Олег Алексеевич 17.01.1991 - 02.11.2022
Белоглазов Олег Алексеевич родился 17 января 1991 года в деревне Шата Сухоложского района Свердловской области. Вся его жизнь была связана с этим местом.
Олег воспитывался в семье с двумя братьями, был весёлым, очень подвижным ребёнком.
В 1998 году Олег пошёл в первый класс МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8». С детства был добрым и отзывчивым, тактичным, кто бы ни обращался к нему за помощью — всегда помогал. По хозяйству был первым помощником мамы. Олег обладал хорошим уровнем физической подготовки, был участником общественных мероприятий и трудовых десантов.С 2010 по 2011 годы проходил срочную службу на Дальнем Востоке в космических войсках. Служебные обязанности исполнял добросовестно, проявил себя мужественным и грамотным военнослужащим, готовым прийти на помощь своим товарищам. Отслужил, вернулся и уехал в Екатеринбург, работал в строительной фирме. В последние годы работал на заводе «ФОРЭС» в Асбесте шахтовщиком, на заводе получил профессию крановщика.В 2013 году Олег женился, родились дети.
29 сентября 2022 года был мобилизован для участия в специальной военной операции. Ефрейтор Белоглазов Олег Алексеевич проходил службу в должности старшего наводчика миномётного взвода. За небольшой срок службы Олег проявил самоотверженность, мужество и отвагу.2 ноября 2022 года Белоглазов Олег Алексеевич погиб в боях под селом Червонопоповка Луганской Народной Республики.
Для всей семьи и родных потеря Олега стала страшной трагедией, он был любимым сыном, отцом, мужем, племянником и другом.Указом Президента Российской Федерации Белоглазов Олег Алексеевич награждён орденом Мужества, посмертно.
20 февраля 2023 года в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8» состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в память о выпускнике Белоглазове Олеге Алексеевиче.
22 февраля 2023 года в ДК «Кристалл» состоялся концерт «Своими песнями славь Отечество». Торжественное мероприятие началось с вручения посмертных наград сухоложским воинам, орденом Мужества награждён участник специальной военной операции Олег Белоглазов. Награду родственникам вручали глава городского округа Рафаил Мингалимов и военный комиссар городов Богданович и Сухой Лог Александр Шнюков.
4 мая 2023 года открыта Парта Героя в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8» в память об Олеге Белоглазове.
19 февраля 2024 года в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8» прошёл турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённый памяти Белоглазова Олега, погибшего в ходе специальной военной операции. В мероприятии приняли участие учащиеся с 5 по 11 классы.
Когда горел Лиман и наши отступали,
Не оставляя раненых, убитых,
И пылью каменною воздух сотрясали
Разрывы бомб, гранат, ракет «элитных».
Когда пути отхода враг солдатам нашим
Почти закрыл на Сватово, Торское,
Был приказ: «Солдаты! Мы бой завяжем,
Пробьёмся, не дадим врагу покоя!»
И батальон, в котором был и Белоглазов,
Собою прикрывая встал на пути
Нацистов и наёмников из всяких «асов»,
Чтоб всем полкам, оставив город, отойти.
На выходе из города в смертельной схватке
В боях тяжёлых выжил батальон.
Приказ был выполнен, ушли бойцы к посадке,
И наш уралец с раненым плечом.
Ноябрь был, пропахший порохом усталым,
Светила ночью такая же луна.
Стоят наши полки числом немалым —
Набегами та ночь опять была полна.
И, отражая вылазки нацистов утром,
У блиндажей кипел жестокий бой.
И солнце встало, осветило павших хмуро,
И среди них Олега с передовой.
Он все земные битвы нелюдские
В себя вобрал, чтоб не было их впредь,
И жизнь свою вложил в цветы простые,
Чтобы в руках людей не дать им умереть.
Ноябрь, 2023 год
Владимир Сергеев
https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/beloglazov-oleg-a...
Администрация городского округа Сухой Лог
14 ноября 2022
15 ноября в Сухом Логу объявлен ДЕНЬ ТРАУРА
Завтра состоится прощание с Белоглазовым Олегом Алексеевичем, Тимухиным Эдуардом Владиславовичем, погибшими при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Гражданская панихида пройдет в 15 ноября ДК «Кристалл» с 12.00 до 13.00
Скорбим вместе с родными наших воинов.https://ok.ru/syhoilog/topic/155268282921816
Страничка в ВК "Вечная память Героям:
https://vk.com/wall-222921857_23654
Управление образования
4 мая 2023:
Патриотический проект "Парта Героя" стартовал в школах городского округа Сухой Лог. Данный проект в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество в специальной военной операции. На "Парте Героя" размещена информация о героях - земляках. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за успехи в учебе, спорте, творчестве и активное участие в жизни школы, городского округа Сухой Лог. 3 мая в школе № 6 состоялось торжественное открытие "Парты Героя" в память о выпускнике школы Лескина Антона, погибшего в ходе СВО. 4 мая "Парты Героев" открыты в школе № 8 в память о выпускнике школы Белоглазова Олега и в школе 17 в память о выпускниках Ефимчука Ильи и Сивец Алексея. В мероприятиях приняли участие Глава городского округа Сухой Лог Рафаил Мингалимов, начальник Управления образования Юлия Берсенева, педагоги, ученики, а также родственники ребят, погибших в ходе СВО.
https://vk.com/wall-52549457_44272?w=wall-149345688_2502
Заметка в КП уральского отделения:
https://www.ural.kp.ru/online/news/5010514/
Коротко в МК:
https://www.mk.ru/social/2022/11/15/v-sukhom-loge-sverdlovsk...
Сайт городского округа Сухой Лог:
https://glava.goslog.ru/deyatelnost/?ELEMENT_ID=28408
Царьград:
https://mirtesen.ru/dispute/43019075948/Vlasti-goroda-v-Sver...
В СМИ Сухой Лог-медиа входил материал интервью с мамой Героя:
Я слышала, как сын погиб…Фото из архива Ларисы Колосовой
21 сентября прошлого года по Указу Президента РФ была объявлена частичная мобилизация. А уже 15 ноября жители городского округа простились с двумя земляками-героями – Олегом Белоглазовым и Эдуардом Тимухиным. Оба были в числе мобилизованных в зону СВО 29 сентября, оба погибли в один день, 2 ноября. День их похорон стал городским днем траура.
О том, каким был Олег Белоглазов и как погиб, рассказала мама Лариса Колосова.
Учиться не любил, зато в доме – первый помощник
– Прочитала все публикации про погибших ребят. Почти каждый увлекался в школе спортом, хорошо учился, а мой Олежка не любил школу, частенько уроки прогуливал. Бывало, я уйду на работу (на ферму в совхозе «Знаменский»), а он либо проспит, либо на улице пробегает. А еще как-то зимой закинул портфель в сугроб. Трактор, который чистит дорогу, завалил его снегом еще больше – только весной пропажу и нашли… Из-за прогулов нас с Олегом несколько раз на комиссию по делам несовершеннолетних вызывали, – с грустной улыбкой вспоминает Лариса Васильевна.
– Ну, пригласят, нравоучения прочитают, сын пообещает, что больше прогуливать не будет и учиться начнет. Неделю-две честно держит слово, и опять за старое.
Зато с детства рос отзывчивым и добрым, по хозяйству был у меня первым помощником (мы живем в деревне Шате, имеем большой огород, раньше держали живность). Старший Александр тоже не сильно прилежный был в учебе, но школу не пропускал…
Саша погиб в феврале прошлого года в результате несчастного случая, ему было всего 35 лет. А через восемь месяцев брата с собой забрал… Олегу 32-й год шел. Они всегда были вместе как ниточка с иголочкой, вот и после смерти старшего, видимо, не захотели разлучаться…
Самый успешный в плане учебы из троих моих сыновей – младший Захар. Сейчас ему 17, учится в нашем медколледже. Переживаю очень, как бы хоть его сохранить, он ведь после учебы будет военнообязанным…
Лариса Васильевна утирает появившиеся на глазах слезы и продолжает рассказывать:
– Олег окончил вечернюю школу, а потом его призвали в армию. Служил в космических войсках в Комсомольске-на-Амуре (старший Александр тоже на космодроме срочную службу проходил, в Плесецке). В армии до Олега и дошло, что надо было учиться.
Отслужил, вернулся и уехал в Екатеринбург: там и возможностей для трудоустройства больше, и зарплаты выше. Брался за любую более-менее оплачиваемую работу, одновременно учился – у него с десяток различных корочек. Был и кладовщиком на складе аппаратуры, и специалистом по установке сантехники, и монтажником кондиционеров. Работы не гнушался, был ответственным. В 2015 году вернулся в Сухой Лог. Расстался с первой женой, забрал двухлетнюю дочку Анютку – и ко мне.
Военно-учетная специальность подходящая
– Приехал, устроился в асбестовское подразделение компании «ФОРЭС» шихтовщиком, потом выучился на крановщика. Личная жизнь тоже начала налаживаться: в новом браке на свет появилось двое ребятишек – Ванюшка и Снежана. И всё вроде бы хорошо: заботы – работа, дом, дети…
Когда объявили частичную мобилизацию и стали первые повестки разносить, Олег сказал, что его, скорее всего, тоже заберут, так как у него подходящая военно-учетная специальность. Повестку вручили 28 сентября, на следующий день уже забрали.
Вместе с Олегом ушел его двоюродный брат Володя, у которого трое детей. Через месяц жена сумела вернуть его домой. Олег тоже вернулся домой через месяц, но только… в цинковом гробу, – моя собеседница тяжело вздохнула и на некоторое время замолчала, чтобы унять подступивший к горлу ком.
– Их из Богдановича отправили в Екатеринбург, в 19-й военный городок, через три дня, 2 октября, погрузили в самолет до Ростова, а уже оттуда – в Сватово. – Когда прибыл на место, позвонил и сообщил, что в боевых действиях они принимать участие пока не будут, их задача – строить укрепления. Служить будет вместе с контрактниками. Может, сказал так специально, чтобы меня не расстраивать. Потом, когда племянник Володя вернулся, я уже всю правду узнала: 24 октября их подразделение участвовало в боях за Красный Лиман, почти неделю они были в зоне боевых действий. Когда обстановка более-менее стабилизировалась, часть ребят отправили на базу.
Второго ноября раздался телефонный звонок (до этого сын не звонил 10 дней). «Не переживай, я жив и здоров, у меня всё нормально, – услышала я в трубке голос Олега. – Сейчас с тобой поговорю и позвоню Татьяне (жене – Прим. М.П.), чтобы она тоже не переживала…». Не успел он договорить, как в трубке послышались звуки взрыва, чьи-то крики, и телефон замолчал.
Я тут же набрала номер Татьяны, всё рассказала. Мы стали ждать, что Олег вот-вот ей позвонит, но… Сколько в те дни я слез пролила, сколько просила Господа не допустить, чтобы в один год я потеряла обоих сыновей! Внушала себе, что Олег просто ранен и не может позвонить, потому что в госпитале. А потом из военкомата сообщили, что он погиб. Племянник Володя рассказал: в тот день обстреляли базу, где они находились, и Олег получил смертельное ранение в шею. По всему выходит, что я говорила с ним буквально за минуту до гибели.Фото Татьяны Сысолятиной
Олегом очень горжусь
– Восемь месяцев прошло со дня похорон, а мне не верится, что сына больше никогда не увижу. Кажется, будто просто уехал и скоро вернется… Хорошо, что рядом внуки, младший сын Захар, сноха Галина (жена старшего Александра. – Прим. М.П.), а то я сошла бы с ума от горя. Старшей дочке Олега Анютке девять лет. За эти месяцы она очень повзрослела и старается, насколько это возможно, отвлекать меня от грустных мыслей: помогает во всём, хорошо учится (не в пример папе) – вот опять я получила в школе благодарственное письмо за ее воспитание. Да и как не повзрослеть, если дома стоит фотография Олега с черной ленточкой, в школе в его честь открыли Парту героя…
Пятилетний Ваня тоже знает, что папа погиб, но не может пока до конца осознать и прочувствовать. Младшей Снежане только недавно сказали, что папы больше нет. До этого на ее вопрос, где он, отвечали, что просто уехал по работе. Младшая была его любимицей и первое время на каждый стук в дверь выбегала в коридор: «Папа вернулся!».
Только благодаря внукам я держусь. Иной раз нахлынет, расплачусь, так они сразу бегут: «Бабушка, что случилось?». Волю слезам даю только по ночам.
Сколько еще это будет длиться? Сколько еще матерей не дождутся сыновей?! У меня сейчас в зоне СВО находится младший брат Анатолий (в ноябре прошлого года уехал). Он профессиональный контрактник, до этого служил в Сирии. Понятно, что боевой опыт у него побогаче, чем у моего Олега, но мы за него тоже переживаем, особенно, когда долго не звонит.
Конечно, на сердце от потери сына больно, и эта боль никогда не пройдет. С другой стороны, я им очень горжусь: рос обычным мальчишкой, а стал героем…
Завод, на котором Олег работал, о нас не забывает. Да и от государства забота и поддержка ощущаются. Вот сейчас собираю Анютку в лагерь на Черное море, поедет вместе с другими ребятами, чьи папы участвуют в СВО.
Для себя решила, что еще как минимум лет 20 должна прожить: и за себя, и за Олега. Чтобы всех троих внуков поднять и образование дать, Ванюшку женить, Анютку и Снежаночку замуж выдать, правнуков дождаться.
Я слушала Ларису Васильевну и думала, насколько непредсказуема жизнь. Ее судьба не отличалась от сотен, тысяч других женских судеб: в одиночку растила сыновей, переживала за их неудачи и радовалась успехам. А потом в одночасье всё переменилось, и она, сама того не желая, стала матерью сына-героя. И не знакомые ранее названия населенных пунктов: Сватово, Красный Лиман – отзываются болью в ее материнском сердце. Какой же надо быть сильной, чтобы пережить страшное для матери горе – смерть ребенка – и продолжать жить дальше!
Дай бог, чтобы у младшего сына и внуков Ларисы Васильевны всё сложилось хорошо, чтобы над их головами было мирное небо, чтобы память о сухоложских героях сохранилась в сердцах не только родных, но и земляков. Эту память мы обязаны сохранить ради будущих поколений. Ведь, как сказал философ и поэт Джордж Сантаяна, «тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь».
Маргарита Пиджакова
30.07.2023
https://sukhoylog-media.ru/ya-slyshala-kak-syn-pogib/
Местный портал "Вперед" Заиграево на страничке в ОК сообщает:
В Новой Бряни простятся с погибшим воином
Оборин Василий Петрович родился 07.11.1987 года в Новой Бряни. В 2003 году окончил 9 классов Новобрянской СОШ.
В 2005 году был призван на срочную службу в г. Хабаровск, в железнодорожные войска.
За время прохождения службы зарекомендовал себя с положительной стороны, как дисциплинированный и исполнительный военнослужащий. Был неоднократно поощрен командованием части. Занимал должность командира отделения.
Получил гражданскую специальность электромонтажник.
В ноябре 2022 года ушел на СВО добровольцем в составе ЧВК «Вагнер», в феврале 2023 года получил осколочное ранение в шею, после лечения был направлен на реабилитацию по месту жительства. В августе 2023 заключил контракт с МО для убытия в зону проведения СВО, где был назначен на должность командира мотострелкового отделения. 16 октября 2023 года геройски погиб при выполнении боевой задачи в Луганской народной республике. Посмертно награждён Орденом Мужества.
Василий был замечательным сыном, братом, любящим заботливым мужем. Имел уважение и авторитет среди друзей, сослуживцев. Василия всегда считали добрым, верным товарищем, который поддержит в трудную минуту. Для них он останется всегда добрым, преданным другом.
У Василия осталась мама и супруга.
Прощание состоится 5 ноября в ДК «Зенит» с.Новая Брянь, с 11.00 до 13.00. Начало траурного митинга в 12.30.
Свои соболезнования приносит администрация Заиграевского района, совет депутатов, лично глава В. А.Шальков и председатель райсовета И.М. Кириллов.
Вечная память воину!
https://m.ok.ru/group/54872458199067/topic/155754833846299
От них же в тг-канале:
https://t.me/zaigraevo_news/13318
На страничке ВК "История России" есть запись:
Памяти Товарища
Василий родился 7 ноября 1987 года в Новой Бряни. В 2003 году он окончил 9 классов местной школы.
Спустя два года юноша был призван в Вооружённые силы России. «Срочку» проходил в Хабаровске, служил в железнодорожных войсках.
За время прохождения службы зарекомендовал себя как дисциплинированный и исполнительный военнослужащий. Был неоднократно поощрён командованием части. Занимал должность командира отделения.
Вернувшись с армии на малую родину, получил гражданскую специальность электромонтажника.
Когда началась специальная военная операция на Украине, Василий не мог спокойно сидеть за тысячи километров и жить своей частной жизнью. Он не попал под частичную мобилизацию, но в ноябре 2022 года добровольно ушел на фронт в составе ЧВК «Вагнер».
В феврале 2023 года отважный боец получил осколочное ранение в шею, после лечения был направлен на реабилитацию в родные края.
Казалось бы, долг Родине отдал, сиди, восстанавливай здоровье и живи спокойной семейной жизнью! Но Василий не мог долго сидеть дома. Уже в августе 2023 он заключает контракт с Министерством обороны и снова отправляется в зону СВО.
16 октября 2023 года командир мотострелкового отделения Василий Петрович Оборин геройски погиб при выполнении боевой задачи в Луганской Народной Республике.
За отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения воинского долго, В.П. Оборин награждён Орденом Мужества. Посмертно.
Герою было 35 лет. Дома его ждали мать и жена.
Василий был замечательным сыном, братом, любящим и заботливым мужем. Пользовался уважением и авторитетом среди друзей и сослуживцев. Все, кто знал Василия, считали его добрым, верным товарищем, который всегда поддержит в трудную минуту.
Таким он и останется в наших сердцах.
Вечная память!
Анисимов Дмитрий Михайлович
24 августа 1996 , с. Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области — 21 мая 2022, п. Липовое Луганской области.
Анисимов Дмитрий Михайлович родился 24 августа 1996 года в с. Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области. С июня 2006 года проживал в г. Энгельсе Саратовской области.
Окончил 9 классов МОУ «СОШ № 26» г. Энгельса.
С 2012 по 2015 год учился в ГАПОУ СО «Энгельсский колледж профессиональных технологий». Получил профессию автомеханика.
В июле 2015 года был призван в армию. Служил в г. Уссурийске Приморского края.
В ноябре 2016 года заключил контракт о прохождении военной службы в Псковской десантной дивизии.
Принимал участие в боевых действиях на территории Сирии в 2020 году. Награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».
Воинское звание – сержант, должность – командир отделения – командир боевой машины парашютно-десантного взвода.
С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции.
Погиб 21 мая 2022 года в п. Липовое Луганской области.
Указом Президента РФ от 06.06.2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО, награжден орденом Мужества (посмертно).
Похоронен в г. Энгельсе.
Имя Дмитрия Анисимова увековечено в Парке Победы г. Саратова на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах».
6 сентября 2022 года на здании МОУ «СОШ № 26» г. Энгельса была открыта мемориальная доска в его честь.
https://xn--64-6kcan3adlwfz2bym.xn--p1ai/local-wars/heroes/5...
Администрация Энгельсского муниципального района и Собрание депутатов ЭМР выразили на официальном властном сайте соболезнования родным и близким Анисимова Дмитрия Михайловича, погибшего при проведении специальной военной операции на Украине:
https://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=103515
saratov24.ру:
https://saratov24.tv/news/na-ukraine-pogib-saratovskiy-koman...
Четвертая власть:
https://www.4vsar.ru/news/jitel-engelsa-dmitrii-anisimov-ger...
КП Саратов:
https://www.saratov.kp.ru/online/news/4777383/
Балаково:
https://balakovo.online/2022/06/06/pogib-na-ukraine-2/
В СОШ № 26 состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски выпускнику школы Дмитрию Михайловичу Анисимову, героически погибшему при выполнении служебного долга в спецоперации на Украине.
Дмитрий Анисимов награжден Орденом Мужества посмертно. Орден Мужества одна из самых важных наград за особые заслуги перед Родиной. Дмитрий проявил героические личные качества в ходе спасения людей в чрезвычайных условиях при исполнении служебного долга. Погиб во время спецоперации на территории Украины 21 мая 2022 года.
На митинге присутствовали и. о. председателя комитета по образованию АЭМР Мария Анатольевна Свистунова, начальник отделения планирования предназначения подготовки и учета мобилизационных ресурсов Быченков Владимир Борисович, председатель Энгельсского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Игорь Николаевич Морозов, председатель Энгельсского отделения «Боевое братство» Денис Владимирович Чалов.
Проникновенно звучали слова директора школы Татьяны Анатольевны Ивановой: «О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем молодые, то говорить тяжело и больно вдвойне. Дмитрий был обычным мальчишкой, занимался спортом, мечтал служить в десантных войсках, был лидером среди одноклассников. Всегда очень открытый для общения, добрый, отзывчивый человек. Был активистом во всем. Всегда держал слово и дорожил дружбой, был верным товарищем. Дмитрий выделялся особым чувством долга и патриотизма. В школе № 26 появилась еще одна мемориальная доска, памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать нам о подвигах наших ребят, выпускниках школы, о славе и человеческом горе».
https://www.engels-edu.ru/main-news/novosti2022/novosti2022_...
Мероприятие прошло по инициативе Саратовских областных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» и Российского союза ветеранов Афганистана при поддержке правительства Саратовской области, администрации города, Общественных палат.В мероприятии участвовали более 2 000 человек
https://bbratstvo.com/2024/10/14/uvekovechili-pamyat-pogibsh...
Теперь работы художника Вадима Окладникова, по которым не было описаний ГероевПортрет был у нас вот в этой теме:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4
Андрей Олегович Яворский родился 2 августа 1991 года, в Кировском районе Калужской области, учился в Кировской школе № 6. После окончания военной академии войсковой ПВО им. маршала Советского Союза А. М.Василевского, с 2013 года проходил службу в 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии. Является участником боевых действий в Сирии. С 24 февраля 2022 учувствовал в специальной военной операции на Украине. 24 мая 2022 г. героически погиб при выполнении поставленной боевой задачи по демилитаризации и денацификации Украины и защиты жителей Донецкой народной Республики. За проявленное мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик, гвардии капитан Яворский Андрей Олегович, командир зенитной ракетной батареи, 5-го гвардейского зенитного ракетного полка, 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённого ордена Кутузова 2-й степени дивизии, - награжден орденом мужества - посмертно.
Выпускник МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" города Кирова Калужской области.После окончания школы, выбрав служению Отечеству делом своей жизни, поступил в военное высшее учебное заведение. Успешно окончил военную академию войсковой Противовоздушной Обороны Вооруженных сил РФ им. маршала Советского союза А.М. Василевского. На втором курсе принял решение перейти в десантный взвод подразделения ВДВ и с этого момента навсегда связал жизнь с Воздушно -Десантными войсками.
Служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии.Командир зенитно-ракетной батарее. Андрей был очень целеустремленным. Если он ставил перед собой цель, всегда добивался. Был очень атлетичным, спортивным. Удостоен звания чемпиона по армрестлингу Смоленска и Смоленской области, а также призёр соревнований Иваново и Ивановской области. Имел спортивный разряд в этом виде спорта - КМС. Удостоен огромного количества кубков, медалей, грамот.
Андрей был истинным патриотом своей страны. За его плечами боевые действия в Сирийской Арабской Республике. Мужественность, честность, справедливость, умение быть замечательным сыном, мужем, отцом, настоящим другом, это все о нем.
30-летний Гвардии капитан ВДВ Яворский Андрей в числе первых принял участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Уже 24 февраля подразделение Гвардии капитана ВДВ Яворского Андрея Олеговича одно из первых вступило в бой. Сложнейшие задачи, одни из "горячих" направлений за спиной командира, который ни на минуту не оставил своих боевых товарищей. Он выполнил свой долг до конца, не ушёл с линии огня, прикрыл своих товарищей – и никогда бы не ушёл, потому что всегда шёл впереди.
За время службы был награждён Почётным знаком «Воздушно-Десантные Войска» за безупречную службу, медалями “За отличие в военной службе” lll степени, “Участнику военной операции в Сирии”
У Андрея остались жена, два прекрасных сыночка, родители, воспитавшие такого сына, Защитника своей земли, гордость народа.
За проявленный героизм, мужество и отвагу в ходе проведение СВО на территории Украины Указом Президента Российской Федерации Яворский Андрей Олегович награжден орденом Мужества посмертно.
Прощание состоялось 30 мая 2022 года на его родной земле с соблюдением всех воинских почестей. Проводить в последний путь собрались люди из разных регионов России.
Выражаем искренние родным и близким! Светлая память, Герою!
https://ok.ru/group/55632321708063/topic/154407412405023
Газета «СПЕЦНАЗ РОССИИ» и журнал «РАЗВЕДЧИКЪ»:
В ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, при выполнении воинского долга, 24 мая 2022 года героически погиб Гвардии капитан ВДВ Яворский Андрей Олегович.Выпускник МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" города Кирова Калужской области.
После окончания школы, выбрав служению Отечеству делом своей жизни, поступил в военное высшее учебное заведение. Успешно окончил военную академию войсковой Противовоздушной Обороны Вооруженных сил РФ им. маршала Советского союза А.М. Василевского. На втором курсе принял решение перейти в десантный взвод подразделения ВДВ и с этого момента навсегда связал жизнь с Воздушно -Десантными войсками.
Служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии.
Командир зенитно-ракетной батарее. Андрей был очень целеустремленным. Если он ставил перед собой цель, всегда добивался. Был очень атлетичным, спортивным. Удостоен звания чемпиона по армрестлингу Смоленска и Смоленской области, а также призёр соревнований Иваново и Ивановской области. Имел спортивный разряд в этом виде спорта - КМС. Удостоен огромного количества кубков, медалей, грамот.
Андрей был истинным патриотом своей страны. За его плечами боевые действия в Сирийской Арабской Республике. Мужественность, честность, справедливость, умение быть замечательным сыном, мужем, отцом, настоящим другом, это все о нем.
30-летний Гвардии капитан ВДВ Яворский Андрей в числе первых принял участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Уже 24 февраля подразделение Гвардии капитана ВДВ Яворского Андрея Олеговича одно из первых вступило в бой. Сложнейшие задачи, одни из "горячих" направлений за спиной командира, который ни на минуту не оставил своих боевых товарищей. Он выполнил свой долг до конца, не ушёл с линии огня, прикрыл своих товарищей – и никогда бы не ушёл, потому что всегда шёл впереди.
За время службы был награждён Почётным знаком «Воздушно-Десантные Войска» за безупречную службу, медалями “За отличие в военной службе” lll степени, “Участнику военной операции в Сирии”
У Андрея остались жена, два прекрасных сыночка, родители, воспитавшие такого сына, Защитника своей земли, гордость народа.
За проявленный героизм, мужество и отвагу в ходе проведение СВО на територии Украины Указом Президента Российской Федерации Яворский Андрей Олегович награжден орденом Мужества посмертно.
Прощание состоялось 30 мая 2022 года на его родной земле с соблюдением всех воинских почестей. Проводить в последний путь собрались люди из разных регионов России.
Выражаем искренние родным и близким! Светлая память, Герою!
https://vk.com/wall-48144384_533225
Книга Памяти Ивановской области: https://37kp.ru/%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D...
Герои СВР.РФ.:
https://xn----dtbbip9adlm.xn--p1ai/geroi/yavorskij-andrej-ol...
Портал "Свошники.РФ":
https://xn--b1amahnft2d.xn--p1ai/yavorskij-andrej-olegovich/
Портал "Главные новости Калужской области":
Как сообщает кировская районная газета «Знамя труда», ранее с официальным письмом об увековечении памяти героя в адрес местной администрации обратился командир части, где служил Андрей Яворский. Работы по созданию мурала проведены за счёт пожертвований граждан и коммерческих организаций.
https://www.vest-news.ru/news/183406
МК Калуга:
https://www.mkkaluga.ru/social/2022/09/01/na-fasade-pyatieta...
Все родные, друзья и сослуживцы помнят Андрея как доброго, порядочного и отзывчивого человека. Сослуживцы называют его справедливым, храбрым, самоотверденным, настоящим патриотом России.На малой родине героя в городе Кирове Калужской области в школе где он учился открыта мемориальная доска памяти, на фасаде пяти этажного дома изображён морал в память о настоящем герое нашего времени.
https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155446296526292
Портрет был вот в этой теме:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4
Герой СВО Александр Белоглазов: Украинцы – это наши братья, которые подверглись дурному влиянию и теперь несут за это расплату
6 июля 2023
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Уроженец Саратовской области (1978 год, село Большой Карай) Александр Белоглазов с детства мечтал стать военным, и его мечта стала реальностью. За время СВО бойцы «Витязя» под его командованием взяли под свой контроль 18 опорных пунктов противника, успешно подавили более 50 огневых точек и уничтожили 30 единиц бронетехники. Полковник Белоглазов лично командовал в ходе этих операций.
Он руководил захватом стратегического объекта, который был хорошо укреплен и усилен бронетехникой в сопровождении крупнокалиберного вооружения. Несмотря на то, что силы противника явно превосходили силы российских военных, бойцы «Витязя» при поддержке десантников смогли выбить их за первые же сутки. Более того, во время штурма Белоглазов сам уничтожил пятнадцать националистов.Кроме того, в одну из таких операций по защите ДНР и ЛНР, когда колонна тактической группы «Витязя» оказалась в засаде у переправы, Белоглазов мужественно спас своих подчиненных. С первым составом колонны он прорвался вперед, затем отвел своих парней на безопасное расстояние. После этого он сформировал офицерскую группу и вернулся обратно, где вовсю бушевал минометный обстрел. В итоге удалось оперативно разминировать мост, который был нужен для прохода колонны, после чего из-под огневого обстрела увели и остальную команду бойцов.
КРАПОВНИК
Служба Александра Белоглазова в войсках специального назначения продолжается более двадцати лет. За все это время, как отмечали его коллеги и сослуживцы, он неоднократно проявил себя как высококвалифицированный специалист и командир.
Командиром отряда специального назначения «Витязь» он стал в 2017 году. Сегодня это один из лучших и самых подготовленных подразделений российского спецназа.
Александр Белоглазов является участником спецопераций, многие из них проходили не только в России, но и за ее пределами. Он является блестящим командиром, который способен быстро и правильно принимать решения в сложнейших экстремальных ситуациях. А еще Александр – один из лучших в России специалистов по боевым и тактическим приемам.
Александр Белоглазов получил множество наград и званий, среди которых орден «За отвагу» III степени, медаль «За отвагу», знак отличника МВД и знаки отличия Минобороны РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Особое значение для Александра имеет его краповый берет – знак отличия спецназа, право носить который он получил после учебы в Саратовском военном институте войск национальной гвардии РФ, из которого он вышел с красным дипломом, и после которого отправился на службу в ОДОН, где прошел путь от замкомандира штурмовой группы до замкомандира роты СпН по спецподготовке. Уже в тот период Александр принимает участие в боевых командировках на Северном Кавказе и Сирии. В 2004 году Белоглазов поступает в Общевойское, в академию ВС РФ, и в процессе обучения стажируется во Франции и Израиле.
«Краповик» ценен, прежде всего, тем, что в состоянии преодолеть самого себя, осознать, на что он способен», - так говорит наш герой об этом берете.
ВЕРНУТЬ КОНВЕРТ
Про каждую из спецопераций с участием Белоглазова можно снять фильм. Это истории, которые еще много лет будут передаваться из поколение в поколение. Однако самому Александру больше всего запомнилась простая и будничная история с маленькой девочкой.
Сегодня вся страна помогает нашим бойцам, собирая для них продукты, одежду, экипировку и снаряжение. Волна помощи буквально захватила всех. Исключением не стал и ребенок, о котором рассказал сам Александр Белоглазов. Однажды, когда войска начали перегруппировку, к нему подошла девочка и дала конверт.
- «Там лежали деньги и было написано, что она долго копила на свою мечту, но решила передать их в помощь солдатам. Деньги лежат в конверте до сих пор, и я надеюсь, что встречусь с этой девочкой и верну конверт вместе с благодарностью от себя, от моих товарищей за ее неравнодушие», – рассказал герой.
Говоря о 24 февраля 2022 года, день, когда началась СВО, Александр Белоглазов вспоминает:
- «… Мы стояли на старте. Это не было новостью, все уже было предопределено. Была поставлена задача, мы готовились ее выполнять. Все знали, что будет война, и не Россия ее начала. СВО – это ответ России на внешние угрозы, ответ Западу, который целенаправленно дестабилизировал обстановку на Украине».
О самих украинцах Александр коротко и ясно сказал в эфире Соловьёв Live:
- «Украинцы – это те же русские, наши братья, которые подверглись дурному влиянию, и теперь несут за это расплату».https://dzen.ru/a/ZKbEfGsqATvduFCu
Статья о Терое на портале "Знание ВИКИ": https://znanierussia.ru/articles/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0...
Видео о Герое со странички "Краеведческий музей — усадьба князей Юсуповых":
https://ok.ru/rkmrakit/topic/157784537034163
Статья в Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3...
На портале "Контингент"
https://kontingent.press/post/geroi-z-aleksandr-beloglazov
Книга Памяти:
Указом Президента РФ за героизм и мужество, проявленные при выполнении специального задания, Александру Белоглазову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда».
Александр Белоглазов принимал участие в выполнении более 500 боевых и специальных задач, за успешное выполнение которых награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями «За отвагу», Суворова.
С ноября 2022 года является лектором общества «Знание».
Указом Президента РФ в июле 2024 года Герой России полковник Александр Белоглазов назначен начальником Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ.
https://xn--64-6kcan3adlwfz2bym.xn--p1ai/heroes/531311/
Портал "ВОСХОД". Спецвыпуск о Герое России. «ПОЧЕМУ Я ХОЧУ СТАТЬ ВОЕННЫМ»:
https://voshodrus.ru/news/spetsvypusk-o-geroe-rossii-pochemu...
На просторах ВК:
https://vk.com/wall-186944343_2283618
Портал Герои и Подвиги:
https://heroes.histrf.ru/info?id=4Е
Есть еще много материалов об Александре Белоглазове, я взяла лишь самые значимые на мой взгляд, хотя можно найти и нтервью с ним, и видео, как например вот тут: https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/samoe-vremya/ekskly...
Портрет был у нас вот в этой теме:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4
Начну, пожалуй, с записи журнала
☆ВДВ☆Армия России☆ Десантный журнал:
Алексей Борисович Бернгард.
Российский офицер, полковник Морской пехоты. Герой Российской Федерации.
Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное Ордена Жукова училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.Прошёл путь от командира воздушно-десантной роты до заместителя командира 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты имени 60-летия образования СССР морской пехоты. Служил в составе 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Принимал участие в военной операции России в Сирийской Арабской РеспубликеВ феврале 2022 года принимал участие в специальной военной операции на Украине в составе 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.
С первых минут начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик вместе с подчинёнными вёл наступательные бои в направлении Мариуполя. Грамотные и решительные действия полковника Бернгарда в сочетании с высоким профессионализмом и умелым руководством подчинённым личным составом позволили за короткий срок вклиниться в оборону противника и выполнить поставленную задачу с минимальными потерями.
2 марта наши подразделения решительным броском прорвали глубокоэшелонированную оборону противника, создававшуюся в течение восьми лет. Умелое руководство действиями подчинённых позволило развить наступление и способствовало паническому бегству подразделений противника.
Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2022 года удостоен звания Героя Российской Федерации.
Награждён:
1)Медалью Золотая Звезда Героя России
2)Медалью Суворова
3)Медаль «За воинскую доблесть» II степени
4)Медалью «За отличие в военной службе» II степени
5)Медалью «За отличие в военной службе III степени
6)Медалью «За службу в морской пехоте»
7)Медалью «За участие в военном параде в День Победы»
https://vk.com/wall-106160452_219917
Большая статья на Царьграде:
https://tsargrad.tv/articles/zadiristyj-i-ushastenkij-malchi...
Федеральный АИФ:
https://aif.ru/society/army/kto_takoy_aleskey_berngard_stavs...
Статья в Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3...
Знание Вики:
https://znanierussia.ru/articles/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0...
Контингент:
https://kontingent.press/post/aleksej-berngard
МАОУ "Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами":
https://shkolaxulimsuntskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/roditel...
Портал "Жизнь Героя":
https://dzen.ru/a/ZJqWQhTSiQw9ehJF
Портал "Коммерсантъ":
https://www.kommersant.ru/doc/5249095
"РИА Новости":
https://ria.ru/20220305/geroy-1776641530.html
"ТВЗвезда":
https://tvzvezda.ru/news/202235848-9ah59.html
МК.ру:
https://www.mk.ru/politics/2022/03/05/polkovniku-berngardu-p...
"Забайкальский Рабочий":
https://zabrab75.ru/news/obshhestvo/urozhenczu-zabajkalya-po...
"Черноморский Флот":
https://www.kchf.ru/heroes/berngard_alexey.htm
Есть и другие порталы и СМИ
Дополнительные данные:
Прислала Мама Виктора Кочеткова
Прошла Акция «Наши люди» («Новости Тольятти» 28.11.2024)Скрин с видео на ТВ: https://vk.com/video-98585869_456262732?list=5fa583e5e52c5bc...
На сцене стоят мамы Героев, отдавших свою жизнь за Родину. Матерей награждали в номинации "Женщина-мать Героя". Светлана отмечает:
"Фото что на слайде у меня в руках делал мне изначально Вадим".
В их числе и Мама Виктора Кочеткова - СветланаЭто просто замечательно, что родных наших ребят не забывают и привлекают к мероприятиям и общественной жизни.Светлана написала:
"А еще в Самаре силами матерей и жен погибших Героев выпущена книга "Герои земли Самарской". Возможно, там кроме моего сына есть ребята, о которых Вы тоже писали"
Поближе, чтоб прочесть текст:И это все работы Вадима Окладникова! Еще пара присланных страниц из книги. Они касаются Виктора Алексеевича Кочеткова:Насколько я поняла все те Герои, что на первой странице, имеют свои страницы и в книге!Ну и традиционно Портрет Героя, о ком пришли материалыВсе темы, в которых есть материалы о Герое:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.64
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.65
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.81
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.90
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.101
И еще один материал. Это от Мамы Евгения Петрова Лилии:
21 ноября 2024 г в Свердловском областном Театре Эстрады подполковник ВДВ в отставке Геннадий Семёнович Кунявский автор и исполнитель песни "Вертолетчик Женя с острова Змеиный " почтил память моего сына и погибших героев СВО...
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ ЗА ПАМЯТЬ В ПЕСНЕ О СЫНЕ..
За 73 дня участия моего сына в СВ, лейтенанта Евгения Петрова, борттехника вертолета МИ-8, экипажем было выполнено 76 боевых вылетов на уничтожение боевой силы противника,вывезено 433 раненых с передовой...
433 мамы обняли своих сыновей....
Женя говорил, что вертолет МИ-8 это летающий БТР. От себя добавлю -это словно летающая служба 911, Скорая помощь, но в боевых условиях...
433 раненых бойца были жителями разных регионов России... Мамы погибших воинов Свердловской области первые оказали мне психологическую помощь и поддерживают до сих пор матерей воинов-Ангелов в своем Материнском чате...
БОЛЬШОЕ СПАСИБО СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗА ЕДИНЕНИЕ И ПАМЯТЬ ...
Художник военно -исторического музея, волонтёр ВАДИМ ОКЛАДНИКОВ, житель г.Екатеринбурга создал постер Ангельский Бессмертный полк СВО лейтенант ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВАДИМУ ОКЛАДНИКОВУ....
Его труды остались у благодарных семей -ГЕРОЕВ...Скрины с видео:Геннадий Кунявский исполняет свою песню, посвященную Евгению.
Песню можно послушать вот тут:
https://vk.com/im/convo/2000000001?entrypoint=list_all&z...
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