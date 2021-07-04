7 бывших резиденций российских дворян, которые сегодня забыты и медленно разрушаются

Заброшенных домов по всей территории России – не счесть. И причины, по которым они оказались ненужными, самые разные. А вот удручающее впечатление они после себя оставляют в любом случае.

Вот только намного более глубокие чувства испытываются в тот момент, когда в заброшенном состоянии приходится наблюдать некогда величественные усадьбы и резиденции российских дворянских родов, где еще столетие-другое назад женщин в роскошных платьях мужчины во фраках и парадных мундирах во время бала приглашали на тур вальса. А сегодня вся былая роскошь осталась в забвении, как и та эпоха.

1. Усадьба Знаменка (Петергоф)

Усадьба, время в которой остановилось. Усадьба, время в которой остановилось.

Казалось бы, вот где-где, а в Петергофе, чьи величественные дворцовые комплексы печатаются на открытках и сувенирах, точно не будет обделен вниманием какой-либо архитектурный объект эпохи дореволюционной России, относящийся к дворянским резиденциям. Однако реальность куда более упряма: именно там находится ныне никому не нужный дворец усадьбы Знаменка. Современный вид основного здания комплекса. Сегодня медленно превращается в руины не только основной архитектурный комплекс, но и Конюшенный двор, кухонный корпус, дом садовников, старинные оранжереи.

Да и парк, выполненный во французском стиле, уже успел утратить большую часть своей былой роскоши, хотя его все еще держат в аккуратном виде. Все, что осталось от Конюшенного двора в Знаменке.

История петергофской усадьбы принято начинать с 1755 года, когда имение и близлежащая территория были выкуплены Алексеем Разумовским. Первоначально усадьба имела только два этажа, а третий надстроили позднее уже при следующем владельце.

Затем Знаменка оказалась во владении императорской семьи: царь Николай I подарил ее своей супруге императрице Александре Федоровне, а та впоследствии передала ее сыну Николаю. Считается, что причиной такого выбора подарка стал именно Конюшенный двор, а царевич души не чаял в лошадях. Именно во времена Николая I силами архитектора Андреем Штакеншнейдером был перестроили в стиле барокко, и он принял тот облик, который нам известен и сегодня. Так усадьба выглядела в дореволюционные времена.

После революции усадьба была национализирована, а ее помещения использовались под различные учреждения. Побывали в Знаменке и немцы во время Великой Отечественной войны: в период оккупации Петергофа войсками вермахта последние базировались именно на территории комплекса. Во время боев здание пострадало, однако отреставрировали его лишь в 1970-х, да и то не до конца. Усадьба пока еще не в самом плохом состоянии, но, похоже, это ненадолго, если не приняться за реставрацию.

После ремонта здание отдали под пансионат, а в 1990-х восстановили церковь и часовню, расположенную на территории Знаменки. Сегодня бывший дворец великих князей является частью природного заказника «Южное побережье Невской губы» и имеет статус объекта всемирного Наследия ЮНЕСКО, что, впрочем, не мешает ему медленно угасать.

2. Усадьба Демидовых (Ленинградская область, пос. Тайцы)

Некогда красивейшая усадьба сегодня выглядит так. Некогда красивейшая усадьба сегодня выглядит так.

Родовое гнездо Демидовых берет свое начало в 1774 году, а двумя годами ранее статский советник Александр Демидов заказал у архитектора Ивана Старова, который строил Таврический дворец, создание усадьбы на территории приобретенного для его семьи участка в селе Тайцы. Вид усадьбы Демидовых в советский период.

Здание было построено по всем канонам классицистического архитектурного стиля. Яркими элементами фасада сооружения, водруженного на высокий цоколь, являются бельведер с башенкой, который венчает первый, а также две полукруглые террасы-лоджии. Их архитектор Ставров специально спроектировал для тяжело больной дочери Александра Демидова, чтобы та могла прогуливаться, не сильно при этом уставая. Сохранившиеся изображения сооружений усадебного комплекса.

В 1827 году усадьба перешла во владение Петра Григорьевича Демидова, который расширил семейный земельный фонд за счет купли окрестных территорий. Именно в этом время рядом с усадьбой также появились столярная и колесная фабрики, мельница, четыре конюшни, три скотных двора, три каменные оранжереи и ряд иных сооружений. Фундамент несохранившегося павильона на территории парка при усадьбе.

Однако вскоре после этого, уже со второй половины позапрошлого века некогда богатый род Демидовых оказался в долгах, и имение в счет их уплаты перешло во владение государства. С тех пор более чем на столетие на территории усадьбы был размещен диспансер для больных туберкулезом, а также Тацкий санаторий. Во время Великой Отечественной войны здание использовалось немцами в качестве госпиталя, а после деоккупации вновь вернуло предыдущее назначение. Внутренние помещения усадьбы, современный вид.

Последнее медицинское учреждение было закрыто на территории бывшей усадьбы Демидовых в 1989 году, и с тех пор она долгое время находилась в запущенном состоянии, несмотря на нескольких арендаторов. Все эти перипетии трагически сказались не великолепии некогда одной из самых красивых усадеб дореволюционной России. Большая часть вышеупомянутых построек до наших дней не сохранились, остались, помимо основного здание, Готические ворота и мост на территории приусадебного парка. Состояние оригинальных Готических ворот удручает.

Несколько лет назад правительство Ленинградской области решило начать масштабный проект по реставрации комплекса, согласно которому планируется не только восстановить сохранившиеся объекты, в первую очередь – основное здание усадьбы. Также в список соответствующих мероприятий входят развитие паркового ансамбля, а также обустройство зоны активного отдыха и даже кемпинг. Это радует. Но пока идет вялотекущая реставрация

3. Усадьба Сназина (село Ивановское, Тверская область)

Дом отдыха Мясокомбината имени Микояна. Фото конца 1930-х гг. Еще одна дворянская усадьба, которая сегодня заброшена. Еще одна дворянская усадьба, которая сегодня заброшена.

История этой усадьбы необычна настолько, что началась задолго до того, как ее вообще построили. А дело было так: в 1797 году император Павел I пожаловал генерал-майору Ивану Сназину в вотчину тысячу крестьянских душ. Новый хозяин привез их в поместье в селе Ивановское. Через несколько лет, уже в начале нового века генерал-майор построил на своих землях двухэтажный деревянный дом – правда, до наших дней он не дожил, погибнув в пожаре в 2007 году. Так усадьба Сназина выглядит сегодня.

Через некоторое время наследник Ивана Сназина, сын Павел, занялся активной застройкой территории: при нем здесь выросли кирпичные дома, три флигеля, конюшня, четыре оранжереи, а также трехэтажный дом. Именно последний аж в 1907–1914 годах перестроили в дворец, причем неожиданно использовав средневековый готический архитектурный стиль. Весь дворцово-парковый комплекс медленно рушится.

После Октябрьской революции 1917 года тогдашний владелец усадьбы Владимир Гаслер покинул село Ивановское налегке, ничего не взяв с собой. С 1921 по 1925 год, уже при большевиках, усадьбу использовали для размещения детского дома, позже там вообще оказался... свиносовхоз. В годы Великой Отечественной войны в бывшей дворянской усадьбе расположили госпиталь, а с 1945 года - открыли санаторий. Дом отдыха "Голубые озера", фото 1950-1980х гг.

С началом "перестройки" "Голубые озёра" были фактически приватизированы от профсоюзов через создание ООО "Тверькурорт". Дом-замок в начале 1990-х был закрыт на ремонт, на который не хватило средств.

Все усугубилось после кризиса 2008 года. Появились долги, в санатории отключили электричество, перестала работать котельная. Дом отдыха обанкротился, реставрация дворца так и не началась. Процесс разрушения скоро станет необратимым. Дворец Гаслера. Фото 1979 г. Дворец медленно деградирует и разрушается уже почти 30 лет! Внутри усадьбы все совсем плохо. Интерьеры. Точнее, то, что от них осталось.

В 1994 году учреждение было закрыто, и с тех пор усадьба Сназина, которую еще называют по фамилии её последнего дореволюционного владельца, пребывает в заброшенном состоянии. От четырех роскошных плодовых садов также ничего не осталось. Приусадебная территория заросла настолько, что летом здание вообще не увидишь сквозь плотные стены деревьев. Львы на центральной аллее усадьбы Ивановское-Овсеево.

На этом фото видно, что с права пристроен деревянный флигель, от которого остались только следы на кирпичной стене.

Главный усадебный дом. Следы утраченного деревянного флигеля. Фото мои, октябрь 2019 г.

Крыши нет Нынешнее состояние дворца Гаслера. Фото октябрь 2019 г.

Дом стоит незапертый, без охраны и продолжает растаскиваться. Жалко. Нынешнее состояние дворца Гаслера. Фото октябрь 2019 г.

Более того, о существовании некогда роскошной усадьбы знают даже не все местные жители. Сегодня судьба бывшей резиденции Сназиных неизвестна.

4. Усадьба Трубниковых (Михнево, Тверская область)

Место, некогда бывшее центром дореволюционной жизни. Место, некогда бывшее центром дореволюционной жизни.

Родовое гнездо семьи Трубниковых появилось в начале XIX столетия, и уже с самого начала ее существования там кипела жизнь: член Тверского губернского земского собрания Арсений Никанорович содержал усадьбу в образцовом порядке, местных крестьян обучал грамоте, арифметике и закону Божьему.

Кроме того, в правом флигеле главного дома усадьбы расположили школу, и ученики, которые проявили таланты и способность к наукам, получали билет в жизнь за счет все тех же Трубниковых, которые оплачивали дальнейшую учебу. Еще сто с лишним лет назад здание выглядело очень красиво в добротно.

Нередко на территории приусадебного парка по праздникам проводились народные гулянья, где собирались все местные с окрестных земель. Все изменилось в 1918 году, когда усадьба была национализирована, и с тех пор назначение зданий неоднократно менялось. Так, вначале здесь открыли школу бухгалтеров, позже - через четыре года - уже в областную плодоовощную школу. Тверской университет привозил сюда своих студентов на летнюю полевую практику. Сегодня некогда бурлящее жизнью усадьба выглядит так.

А последним официальным владельцем в 1970–1990 годах был Калининский вагоностроительный завод,, который разместил там дом отдыха для своих работников. Непоправимый ущерб основному зданию комплекса нанес пожар, который случился в 1996 году. И с тех пор усадьба, от которой по большому счету остались лишь стены, стоит заброшенной. Сегодня от великолепного здания остались лишь рельсы.

В последние годы местные энтузиасты занимаются расчисткой территории, чтобы она совсем не заросла, и как-то облагородить внешний вид некогда красивейшего комплекса. Однако этих усилий недостаточно, чтобы спасти 200-летний памятник архитектуры от полного разрушения.

5. Усадьба Воейкова (Каменка, Пензенская область)

Усадьба Воейкова в 1938 году. Усадьба Воейкова в 1938 году.

История этой красивой усадьбы, по сути, закончилась, толком не начавшись. А дело было так: крупный дореволюционный землевладелец Владимир Николаевич Воейков являлся не только собственником почти 14 тысяч десятин земли в Пензенской губернии, но и крестным отцом Цесаревича Алексея. Именно для него дворянин и решил построить летнюю резиденцию. Алексеевский дворец в период строительства, 1910-е годы.

Место возведения будущей усадьбы выбрали неслучайно: о слабом здоровье наследника династии Романовых было известно всем. А неподалеку от места строительства располагался источник минеральной воды. Поэтому юноша мог в этой местности не только отдохнуть от летнего зноя, но и пополнить силы. Дворец решили выстроить в весьма оригинальном стиле - итальянской виллы с парком с редкими деревьями и фонтанами.

Дворец оказался в кошмарном состоянии. Дворец оказался в кошмарном состоянии.

Вот только усадьба так и не была достроена до конца. В 1917 году после победы Октябрьской революции ее национализировали, и она оказалась в введении сельскохозяйственной коммуны «Маяк». Они разбили на ее территории госпиталь, а годы спустя на территории был размещен дом отдыха железнодорожников. В последние же годы усадьба и вовсе стала никому не нужна, медленно разрушаясь и привлекая внимание разве что туристов и любителей старины...

6. Усадьба Знаменское-Раёк (Марьинское сельское поселение, Тверская область)

Величественный дворцово-парковый комплекс екатерининской эпохи. Величественный дворцово-парковый комплекс екатерининской эпохи.

Великолепнейшая усадьба, строительство которой растянулось более чем на четыре десятилетия – с 1743 по 1787 годы – возводилась для генерала-аншефа Федора Глебова. Дворцовый комплекс с двумя парами флигелей, соединенных колоннадой-галереей и огромным парком с каскадом прудов был построен архитектором Николаеа Львовым, известным как автор Невских ворот в Петропавловской крепости, Спасо-Преображенского собора в Выборге и ряда других зданий в Москве. Сегодня роскошный дворец пребывает в удручающем состоянии.

Такой роскошный комплекс и новоселье получил соответствующее: гуляния по случаю завершения строительства растянулись на целые три недели и включали балы, пиры, салюты и даже катания на лодках. Отдельные источники утверждают, что усадьбу однажды посетила императрица Екатерина Великая. А вот что достоверно известно, так это то, что ее портрет висел на почетном месте долгие годы. От великолепных интерьеров также ничего не осталось.

В годы национализации после 1917 года роскошная усадьба неожиданно стала местом для размещения детской колонии макаренковского типа, после там же оказалась туристическая база одного из тверских предприятий. Однако много лет назад территория усадьбы была заброшена и с тех пор медленно разрушалась, пока не было принято решение о реконструкции. Правда, до завершения еще далеко, но хоть разрушение остановлено. Сегодня комплекс на масштабной реконструкции.

Уже безвозвратно утеряны пейзажный парк и оригинальные павильоны, практически не видна первоначальная планировка. Однако основной архитектурный комплекс все-таки появилась возможность сохранить: так, с 2018 года усадьба Знаменское-Раёк была закрыта на масштабную реставрацию, которая призвана сохранить объект культурного наследия РФ, в связи с чем посещение было ограничено. А работы там еще много.

7. Усадьба Воронцовых-Дашковых (село Андреевское, Владимирская область)

Усадьба Воронцовых в советский период.

История этой усадьбы любопытна с самого начала. Так, место ее будущего расположения - село Андреевское - Михаил Воронцов получил от государства за участие в Дворцовом перевороте 1741 года. Правда, строительство непосредственно дворцово-паркового комплекса было начато уже после его смерти, когда имение перешло по наследству к его брату Роману Воронцову.

Интересный факт: Роман Воронцов остался в истории не только как один из богатейших людей Российской империи, но и своей любовью к взяткам и поборам, отчего получил прозвище «Роман — Большой Карман». Сегодня здание медленно приходит в упадок.

Этот роскошный усадебный комплекс был построен по проекту личного архитектора семьи Николая Петровича фон Берка. Центральное здание представляет собой каменный дворец, объединенный его другим вытянутым зданием, образовывая парадный двор. Имение было не только довольно обширно, но и имело собственную инфраструктуру, что делало его похожим на небольшой городок. Так, здесь была центральная площадь, улицы, слобода служителей и ряд каменных зданий разного назначения. Интерьеры усадьбы время также не пощадило.

В 1917 году имение было национализировано, в усадебных зданиях расположили самые разные учреждения, в основном медицинского направления, например, туберкулезных диспансер. А вот в уникальном храме Андрея Первозванного, также расположенного на территории, вначале открыли клуб, а потом и вовсе разместили гараж. После войны, во время которой здания отдали под госпиталь, им снова вернули назначение медучреждений. Отреставрированная церковь Андрея Первозванного на территории усадебного комплекса.

Последним владельцем усадьбы Воронцовых-Дашковых с 1980-х по 2012 годы был детский пульмонологический санаторий «Болдино», а после его закрытия комплекс оказался заброшен. Еще в советские времена оригинальная планировка во многом была нарушена и безвозвратно утеряна из-за многочисленных перестроек, а сейчас и вовсе медленно приходит в упадок. Власти пытаются спасти объект культурного наследия, однако уже которых год испытывают недостаток финансирования для спасения некогда роскошной усадьбы.

https://novate.ru/blogs/120321/58166/

https://dipris-studio.ru/news/dvorczy-i-usadby-kak-pogibaet-...

https://zen.yandex.ru/media/kseniagidspb/usadba-ivanovskoeov...

http://nataturka.ru/muzey-usadba/usadba-andreevskoe.html