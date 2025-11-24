Доктор Смерть Йозеф Менгеле — убийца тысяч, который не раскаялся

Нам надо помнить не только Героев, но и извергов рода человеческого. Одним из таких был вот эта нелюдь. Человеком язык не поворачивается его назвать.

Доктор Йозеф Менгеле является одним из наиболее демонизированных нацистских преступников. К сожалению, большинство кошмаров, приписываемых доктору, абсолютно достоверны и, вспоминая жуткие рассказы выживших «пациентов», можно поверить во что угодно.

Но был ли доктор безумцем или кровожадным маньяком? Очевидно, что нет.

Имея острый ум и блестящее образование, «Ангел Смерти» был обделен человечностью и чувством сострадания — он просто шел к своей цели, оставляя за собой смерть и горе. Родился Йозеф Менгеле в 1911 году в баварском городе Гюнцбург. Юность будущего доктора медицины была типичной для большинства немецкой молодежи конца 20-х — начала 30-х годов XX столетия. Йозеф попал под влияние нацистской пропаганды и стал членом «Стального шлема» — радикальной нацистской организации. Члены «Стального шлема». 1934 год

Но ночные факельные шествия и поджоги еврейских лавок не увлекали интеллигентного юношу, поэтому Менгеле уже через год порвал с боевиками, сославшись на проблемы со здоровьем. Молодого человека привлекала наука — получив медицинский диплом в области антропологии, он легко устроился в Институт наследственной биологии и расовой гигиены, ассистентом к доктору Отмару фон Вершуеру. Многообещающий молодой врач Йозеф Менгеле

Вместе с Вершуером Менгеле занимался вопросами генетики, делая особый акцент на близнецах и различных аномалиях развития. Когда к власти пришел Адольф Гитлер, институт оставил все бесперспективные задачи и полностью перешел на изучение расовых вопросов. Йозеф Менгеле (первый слева) на курорте Солахютте в 30 км от Аушвица (Освенцима)

Работы предвиделось очень много, так как в Польшу свозили для уничтожения евреев со всей Европы, и материала для научных исследований было хоть отбавляй. Сперва молодой специалист был назначен главным врачом цыганского сектора в Аушвице, а немного спустя возглавил и клинику в Биркенау — концлагере-спутнике огромного комплекса смерти.

Одной из основных задач медиков в концентрационных лагерях был прием новых партий заключенных, которые сразу же сортировались по полу, возрасту и, разумеется, по состоянию здоровья. Пожилые, больные, истощенные и слишком юные узники тут же отправлялись в газовые камеры, как бесперспективные работники. Новая партия узников прибыла на вокзал лагеря Аушвиц

Но любого из обреченных мог спасти доктор Менгеле, стоило ему лишь обратиться к руководству концлагеря с соответствующей просьбой. Стоит отметить, что молодой доктор нередко обращался с просьбами о помиловании узников и десятками забирал их в свою клинику на территории лагеря. Печь крематория в Аушвице

Менгеле даже просил будить его, если эшелон с новыми заключенными приходил ночью. Особенно доктора интересовали дети и, в первую очередь, близнецы и те, кто имел аномалии роста.

Большинство из «пациентов» лагерного врача никто никогда больше не видел — все они погибали страшной мучительной смертью в «операционных» и лабораториях Освенцима. В одной из лабораторий Аушвица

Сложно описать весь спектр «научных» работ, для которых доктор Йозеф Менгеле использовал живой материал. Им проводились операции по изменению цвета роговицы — нацист искал способ превращать людей с карими и черными глазами в голубоглазых арийцев. Также выполнялись жуткие опыты в гинекологии, ампутации конечностей, эксперименты со снижением температуры тела до экстремальной и заражением смертельными заболеваниями. Врожденные аномалии развития давали отсрочку смерти

Часть задач, которые ставил перед собой Менгеле, касались приведения человека к стандартам «расовой чистоты», а часть являлась заказом военных. Немецкой армии нужны были новые способы спасения от гипотермии и перепадов давления, эффективные антибиотики и инновационные методы хирургии. Одна из тысяч жертв нелюдей в белых халатах. Опыт с изменением давления, проводимый по заказу Люфтваффе

Доктор был не одинок — под его руководством трудился целый коллектив убийц в белых халатах, а кроме этого, в лагерь регулярно приезжали «по обмену опытом» нацистские «светила» из других лагерей смерти и военных госпиталей Рейха. «Доктор Смерть» или «Ангел Смерти», а именно так называли Менгеле узники лагеря, проводил сотни опытов, большая часть которых заканчивалась смертью или калечили подопытного. Подручный доктора Менгеле проводит опыт с кислородным голоданием

Выжившие, но ставшие нетрудоспособными узники лагеря отправлялись в газовые камеры или убивались уколом фенола. Особенно жутко читать воспоминания заключенных лагеря про отношение Менгеле к детям. Врач-убийца был всегда добр и учтив, а в карманах его безукоризненно белого халата лежали леденцы и шоколадные конфеты, которые он щедро раздавал голодным малышам. Чеслава Квока. 14-летняя узница Аушвица, убитая инъекцией фенола в сердце в марте 1943 года

Родители, видя что детей забирал с собой вежливый и симпатичный доктор, обычно успокаивались. Им даже не могло прийти в голову, что их малыши уже приговорены к жуткой смерти в лапах безжалостного монстра.

Доктор создавал вокруг своей клиники иллюзию заботы о людях — на ее территории работал детский сад и ясли, а также акушерско-гинекологический пункт для беременных. «Детский сад» доктора Менгеле. Все эти дети умерли

Лишь единицы из тех, о ком доктор Менгеле «проявил заботу», смогли покинуть лагерь смерти после его освобождения — нацист отлично знал, чем ему грозит разглашение информации о преступлениях и тщательно заметал следы. Монстр почувствовал приближение конца и за 10 дней до освобождения лагеря советскими войсками бежал из лагеря, отправив в газовые камеры своих последних подопытных. На большинстве сохранившихся снимков «Доктор Смерть» улыбается и выглядит вполне счастливым

С собой доктор Менгеле прихватил бесценный архив с записями, фотографиями и дневниками наблюдений. Отправившись навстречу союзникам, Менгеле сдался в плен американцам, после чего его следы на долгие годы теряются.

В ходе процессов над нацистскими преступниками имя Йозефа Менгеле упоминалось много раз, но ничего вразумительного о его месте нахождения американские военные сказать не могли. Разыскивается доктор Йозеф Менгеле (Германия)

В это время «Доктор Смерть» спокойно жил в родной Баварии под чужим именем и даже практиковал как частный доктор. Менгеле чувствовал себя настолько свободно, что даже имел наглость выезжать в районы Германии, находящиеся под контролем Красной армии. Точно известно об одной такой поездке — нацисту нужно было забрать часть ценных записей из тайника. Ищем уголовного преступника. Бразилия

В 1949 году круг поиска врача-монстра настолько сузился, что Менгеле был вынужден бежать за океан, в Аргентину. После войны действовала так называемая система «крысиных троп», обеспечивающая бегство нацистских преступников из Европы в относительно безопасную Южную Америку.

Обосновавшись в Буэнос-Айресе, Менгеле открыл частную врачебную практику, не брезгуя при этом и подпольными абортами. В 1958 году его даже арестовали, но не за преступления в Аушвице, а за смерть молодой пациентки. Впрочем, солидные покровители и большие деньги решили вопрос, и в тюрьме врач долго не задержался. Доктор Йозеф Менгеле с сыном. Старик наслаждается жизнью на бразильском курорте

В середине 60-х Буэнос-Айрес стал неспокойным местом для нацистов — израильская разведка «Моссад» похитила и вывезла в Израиль Адольфа Эйхмана, одного из подручных Гитлера. Преступника судили и под аплодисменты всего мира повесили. Не желая подобной участи, врач бежит в Парагвай под именем Хосе Менгеле, а после этого в Бразилию. Менгеле чувствовал себя настолько уверенно, что даже не прибегал к изменению внешности.

Почти 35 лет Менгеле водил за нос лучших специалистов по розыску военных преступников. «Моссад» и Симон Визенталь, охотник за нацистами, много раз буквально наступали на пятки «Ангелу Смерти», но тому всегда удавалось избежать поимки. К сожалению, самый разыскиваемый нацистский монстр так и не понес заслуженного наказания.

7 февраля 1979 года, недавно перенесший инсульт Менгеле, плескался у самого берега пляжа Сан-Паулу в океане, когда ему внезапно стало плохо. Никого поблизости не оказалось, и убийца тысяч узников Аушвица просто утонул на мелководье. Международная группа экспертов, занимавшаяся идентификацией тела Менгеле Череп самого разыскиваемого нацистского преступника

Поиски Менгеле продолжались до 1992 года, когда при помощи генетического анализа было доказано, что безымянные останки немца, найденные в запущенной могиле одного из кладбищ Сан-Паулу, принадлежат самому доктору Йозефу.

Тело преступника не заслуживало того, чтобы лежать в земле — его эксгумировали, разобрали на части и используют по сей день в качестве наглядных пособий в медицинском университете. Ральф Менгеле

Напоследок стоит сказать, что Йозеф Менгеле так и не раскаялся за свои преступления. В 1975 году доктора разыскал его сын Ральф, которому нацист поведал, что ни о чем не жалеет и не принес абсолютно никому лично никакого вреда.