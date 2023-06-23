24 июня 1812 года. Рубикон перейдён...

А в это время Бонапарт переходил границу...

Владимир Высоцкий

Переход французской армии через Неман 12 июня 1812 г

Гравюра Игнатия Себастьяна КЛАУБЕРА по рисунку участника похода Дж-П. Бажетти На следующий день после объявления войны России передовые части наполеоновской армии подошли к Неману, и расположились, соблюдая полную тишину, не разводя огней. В кратчайший срок (буквально за пару часов) понтонеры французского инженера генерала Жана-Батиста Эбле навели под Ковно три моста на расстоянии всего ста сажен один от другого.Гравюра Игнатия Себастьяна КЛАУБЕРА по рисунку участника похода Дж-П. Бажетти

В трехстах шагах от реки, на самом высоком холме, виднелась палатка императора. Вокруг нее – всё холмы, их склоны и долины были покрыты людьми и лошадьми. Как только солнце осветило движущуюся массу, покрытую блестящим оружием, дан был сигнал, и сейчас же вся эта масса двинулась тремя колоннами к трем мостам. Видно было, как они извиваются, спускаясь по небольшой поляне, отделявшей их от Немана, приближаются к нему, доходят до трех переходов, вытягиваются, суживаются, чтобы перейти их и, наконец, попасть на эту чуждую землю, которую они шли опустошать и которую сами должны были усеять своими останками

(Французский генерал Филипп Поль де Сегюр)



Переход французской армии через Неман 12 июня 1812 г., фрагменты

Гравюра Игнатия Себастьяна КЛАУБЕРА по рисунку участника похода Дж-П. Бажетти

Первыми ступили на правый берег Немана три польские роты вольтижеров 13 полка лёгкой пехоты, они были встречены выстрелами разъезда русских лейб-казаков под командованием ротмистра Рубашкина полка генерал-майора В.В. Орлова-Денисова. Но силы были неравны и они спешно ретировались. В дальнейшем в течение всей переправы французы не увидели ни одной живой души... Французская армия переходит реку Неман 24 июня 1812 года

Огюст РАФФЕ

Переправа наполеоновской армии через Неман

Неизвестный автор

Казалось, что даже прошедшая гроза не внесла сумятицу в стройные ряды наступающих войск...

В самом деле, не успел император перейти реку, как в воздухе пронесся какой-то глухой шум. Вскоре начало темнеть, поднялся ветер, и до нас донеслись раскаты грома. Это угрожающее небо и окружающая нас пустынная местность, где мы не могли найти убежища, нагнали нас уныние. Многие из тех, кто раньше был охвачен энтузиазмом, испугались, видя в этом роковое предзнаменование. Им представлялось, что пламенеющие тучи скапливались над нашими головами и спускались на землю, чтобы преградить нам вход в Россию. Правда, эта гроза была так же величественна, как и все предприятие. В течение нескольких часов темные, желтые тучи, сгущаясь, тяготели над всей армией, от правого до левого фланга, на пространстве пятидесяти миль. Они угрожали ей огнем и обрушивали на нее потоки воды, Поля и дороги были залиты водой, и невыносимый зной сразу сменился неприятным холодом. Десять тысяч лошадей погибли во время этого перехода и на бивуаках. Огромное количество повозок было покинуто в песках, и много людей умерло потом

(Французский генерал Филипп Поль де Сегюр) В Россию входила вторая Великая армия, которая была создана специальным декретом Наполеона от 15 февраля 1811 года. Переправлялась очень организованно. Корпуса и дивизии следовали нескончаемым потоком, с развернутыми боевыми знаменами, сомкнутыми рядами, мерным шагом, не нарушая строя. Командиры в касках, украшенных султанами, и конногвардейцы в белых плащах, с высокими киверами на головах, на ухоженных лошадях безмолвно следовали по мостам через реку. Армия была так велика, что переправа продолжалась более двух суток. Последними, уже 26 июня, через Неман прошли драгуны и кирасиры дивизии Груши. Затем еще в течение недели пришедшие издалека полки догоняли великую армию. Переправа через реку Неман

Александр АПСИТ Литография Р. Бахмана Наполеон на берегу Немана

Войцех КОССАК

Переправа через реку Неман

И.М. ЛЬВОВ

Что же представляла собой Великая армия летом 1812 года? В российской кампании участвовало порядка 620-650 тысяч человек. Около 420 тысяч перешло границу в самом начале кампании, и потом позже подтянулось ещё приблизительно 200 тысяч. Лишь половина из них были собственно французами, поскольку одновременно Наполеон вёл войну с Испанией. В неё входила и элита – императорская гвардия под командованием маршалов Лефевра, Мортье и Бессьера и др., и мночисленные новобранцы. Переход армии Наполеона через Неман

Виктор МАЗУРОВСКИЙ

Переход через Неман в Россию 1812 год

Фридрих КАМП

Начало. Июнь 1812 года. Неман.

Владимир ВАХРУШЕВ

Маршал Мюрат и генерал Монбрен с карабинерами 2-го резервного кавалерийского корпуса на переправе через р. Неман

Недостающие войска были набраны Наполеоном по всей Европе. Большую часть составляли немцы Рейнского союза (порядка 100-120 тысяч солдат) – вюртенбергцы, саксокцы, баварцы, вестфальцы. Следующими по численности были поляки, Великое герцогство Варшавское предоставило примерно 95-100 тысяч (сюда же добавляются и так называемые литовские полки, которые Наполеон начал формировать, уже вторгнувшись в Россию). И если поляки были надёжной опорой Наполеона, то литовцы не очень рвались служить, и использовались в основном, как полицейские, ландверные полки. Кроме этого, в Великой армии находилось много итальянцев: королевство Италия выставило 23 тысячи солдат, которые входили в основном в 4-й пехотный корпус вице-короля Италии Эжена Богарне. Порядка 11 тысяч штыков выставило королевство Неаполь, королём которого был зять Наполеона Иоахим Мюрат. Также союзники Пруссия и Австрия выделили корпуса численностью до 40 и 20 тысяч соответственно. И ещё по мелочи – швейцарцы, испанцы, португальцы, хорваты… Барон Фелисьен де МИРБАХ

Переход штаб-квартиры Наполеона Неман 24 июня 1812 года

Ежи КОССАК

Вот такая махина, сопровождаемая тысячами лошадей, повозок и обозов, а также флотилией

из 100 речных судов двинулась на Россию. Французкие гвардейские драгуны в России

Патрис КУРСЕЛЬ Бивуак Старой гвардии

Патрис КУРСЕЛЬ

1-й Хорватский полк в России

3-й Хорватский полк в Полоцке

Жак ЖИРБАЛЬ Саксонские конные егеря в России

Португальский легион

Жак ЖИРБАЛЬ

https://pro100-mica.livejournal.com/128493.html

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