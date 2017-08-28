Диверсия в области образования приобретает угрожающий размах

Разрушение будущего. Кто и как уничтожает суверенное образование в России
Отправляя ребёнка в первый класс, родители убеждены, что где-где, а в школе плохому не научат. Но, оказывается, мы заблуждаемся. Современные учебники убивают в человеке человеческое. От некоторых примеров из учебников встают дыбом волосы не только родителей и учителей. Проблема достигла масштаба, угрожающего национальной безопасности России и нашего существования, как народа и нации
Отправляя ребёнка в первый класс, родители убеждены, что где-где, а в школе плохому не научат. Всем известно, что школа — кладезь знаний и чистилище души, а образование — ключ к будущему. Главный обучающий инструмент — учебник — книга, которая содержит самые правильные, систематически изложенные научные и жизненные знания. Но, оказывается, мы заблуждаемся. Почему-то перманентно продолжающаяся образовательная реформа в России захлопывает дверь перед будущим школьников, а школа превращается в конвейер по производству невежества. Современные учебники убивают в человеке человеческое. От некоторых примеров из учебников встают дыбом волосы не только родителей и учителей, но теперь и ваши, дорогой читатель!
ИЗ ИСТОРИИ УЧЕБНИКОВ
Учебники появились несколько тысячелетий назад. Например, в древнейших цивилизациях роль учебников и тетрадей выполняли глиняные дощечки или пергамент — тонко выделанная кожа, на Руси писали на бересте. В античном мире образование ценилось: в Древней Греции и Риме обучение детей стало нормой жизни. В средние века в Европе в качестве учебников использовались тексты Священного Писания, в том числе Псалтырь и Часослов. Одним из первых учебников "эпохи просвещения" (так же называемой "эпохой богоборчества") был «Мир чувственных вещей в картинках» Яна Амоса Коменского, изданный в 1658 году. Именно этот педагог (связанный с орденом розенкрейцеров) предложил рассматривать учебник в качестве инструмента массового образования и воспитания. Между тем, в России первый учебник (азбука) был напечатан Иваном Федоровым еще в 1574 году. Во второй половине XVII века Печатный двор выпустил более 300 тыс. букварей и около 150 тыс. церковных учебных книг, что для того времени было огромным количеством. Большинство этих книг было доступно для разных слоёв населения (Буквари стоили одну копейку). «Родное слово» К.Д. Ушинского, вышедшее в свет в 1864 году, выдержало 146 изданий. В царской России, а затем и в СССР, система образования считалась одной из лучших в мире.
КАК ВЫПУСКАЛИСЬ УЧЕБНИКИ В СССР, И КАКОВА ИХ СУДЬБА?
В СССР созданием новых учебников занималось не только Министерство просвещения, но и Академия педагогических наук. Единственным издательством было «Просвещение». Для школ с неродным русским языком и для лиц с нарушениями здоровья были специальные адаптированные учебники. Учебники пишутся под программы. Программы создавались в Академии педагогических наук. Авторами учебников были профессора и академики, работающие в ведущих вузах и Академии наук. За каждым из них стоял огромный коллектив, состоящий из докторов и кандидатов наук, аспирантов, студентов. Причём один и тот же учебник писали несколько коллективов, а значит, была конкуренция. В крупных городах и маленьких посёлках были классы, на которых в течение нескольких лет «обкатывались» новые учебники. Рецензировали учёные и учителя, работающие в школах. И только потом учебник проходил все стадии утверждения.
После распада СССР началась демократизация образования, было принято решение об отмене единой системы учебников. Как только заработал конвейер по выпуску новых учебников, старые тут же признали негодными, началось их немедленное уничтожение, включая физику, математику, астрономию, химию, биологию. (А они-то чем не угодили?) Учителя, библиотекари, обливаясь слезами, сжигали их во дворах на глазах школьников. Они понимали, что учебники качественные, часть из них следовало только отредактировать с учётом изменившихся реалий. Но спасти от уничтожения ничего не удалось.
Вспоминает учитель сельской школы: «Картина была тяжёлая — в школьном дворе лежала гора советских учебников, многие из которых были почти новые. Школьники подносили всё новые стопы книг, которые загружались в трактор, на котором обычно вывозят мусор. А потом их сжигали. Сразу же возникали разные неприятные ассоциации. (учитель имеется ввиду сжигание гуманистической литературы в фашистской Германии). Глядя на происходящее, многие учителя испытывали состояние сильнейшего шока. Я успел взять для своей работы пару десятков учебников. Стресс от увиденного был очень сильным».
КАК ПИШУТ УЧЕБНИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?
Сейчас учебники выпекают, как горячие пирожки. Пишут все, кому не лень, ведь их никто не проверяет. Отсюда такое количество ошибок, опечаток и просто чуши несусветной — не существующих предметов и явлений на самом деле. Наскоро состряпанная учебная литература порой ввиду профнепригодности тут же списывается и отправляется в макулатуру, не успев попасть в школьные библиотеки. А деньги на издание затрачены огромные!
Большинство учебников составлены без учёта возрастных особенностей детей, нарушены основы образования: системный порядок изложения материала, нравственные нормы, не учтены познавательные и образовательные требования учебных стандартов. Такие учебники не готовят мыслящих людей, способных самостоятельно принимать решения. В них много бессмыслицы-абракадабры (согласно словарю Ожегова: абракадабра — бессмысленный, непонятный набор слов, по латинскому названию магического заклинания). В них мало знаний для подготовки к обучению в ВУЗах. Поэтому старшеклассники пропускают уроки в школе, чтобы с репетитором готовиться к ЕГЭ. Тестовая система образования не учит детей читать, писать, думать. «Дети превращаются в бездарей и невежд», — пишут в разные инстанции обеспокоенные родители и педагоги.
Учебную литературу бесконтрольно выпускают как государственные, так и частные издательства, в то время, как их написание должно находиться под контролем государственных служб, Минобрнауки и Академии наук России. Но глядя на содержание, становится ясно, что дело пущено на самотёк. Кто участвует в создании учебников? Каков профессиональный и образовательный уровень составителей? Возникает ощущение, что весьма низкий.
По каждому предмету выпускается несколько версий. Учитель в замешательстве: у него нет достаточного уровня академических знаний: на каком варианте остановиться? У педагога совсем другая задача: донести до ребёнка самые передовые научные знания в доступной форме в соответствии с возрастом. Для оценки качества учебника занимается Федеральный экспертный совет (ФЭС), теперь эта функция частично передана Российской Академии Наук. Для контроля качества учебников создан Департамент государственной политики в сфере образования. Как видим, составителей и контролёров много, а учебники — безграмотны, безнравственны и порой ненаучны. Увлекшись плюрализмом мнений, мы и не заметили, как учебники заполнились околонаучными трактовками. У государства много рычагов влияния на систему образования, но эти рычаги бездействуют. Многие учебники выпущены за государственный счёт, поэтому в ряде школ их раздают бесплатно. Остальные продаются; но, как правило, все они выпущены фирмами-однодневками, которые не несут никакой ответственности.
Несуразица начинается с первого урока первого класса. Например, в начальной школе вводятся элементы высшей математики в ущерб таблице умножения. Учителя, родители обеспокоены: «Простые задания формулируются так витиевато и запутанно, что даже взрослому трудно понять. Такое ощущение, что авторы учебников пытаются создать альтернативную реальность, цель которой — не быть понятой или разгаданной, а быть проданной. Учат эти учебники — максимально запудрить мозги школьников. Все делается специально, чтобы из детей делать дебилов». Или ещё: «Приходят дети в первый класс с природным мышлением, а выходят необразованными зомби, помешанными на моде, суперзвёздах, сексе».
На сегодняшний день ни один из современных учебников не позволяет ученику учиться самостоятельно, например, если ученик заболел, трудно разобраться не только ученикам, но и родителям, и педагогам. Многие учителя нелегально пользуются старыми учебниками, спасенными от вандализма....
Качественное образование в России возможно, но только за большие деньги. При этом в школах и университетах «для избранных», куда допускается элита, так называемый «золотой миллиард», обучение совсем иное: студенты познают науки, получают навыки управления страной. Именно они потом станут финансовыми магнатами, дипломатами, сенаторами и президентами, а не униженное и оскорбленное «быдло». Правда, «быдло» в массе своей об этом не догадывается.
Списывание образовательных реформ с западных лекал и перевод учебников с иностранных языков на русский приводит к нелепице, к ляпсусам в учебниках, к бессистемности изложения материала. Вот так наши дети попадают в сети западной псевдокультуры, псевдонауки. Видимо поэтому выпускники российских школ и студенты ВУЗов мало что знают, и на вопрос: «Кто такой Ганнибал?» отвечают: «Тот, кто ест людей». «С кем воевал Пётр I?» – «C фашистами». «Кто победил во Второй Мировой войне?» – «США». Бонапарт и Наполеон, оказывается, разные люди. «Кто такие Жуков и Кутузов?» – студенты о таких личностях даже не слышали. В результате реформа образования и ЕГЭзация привела не к демократизации образования, а к «дебилизации» детей.
Ляпсусы в школьных учебниках стали притчей во языцех. Радует только тот факт, что учителя, школьники и их родители не равнодушны, четверть века они борются, обращаются в Минобрнауки с требованием — усилить контроль за качеством учебников. Их крики доносятся из Интернета. Но воз и ныне там. Вот некоторые примеры из наших учебников, мимо которых равнодушно пройти невозможно. (Чтобы не случилось инфаркта, запаситесь успокоительными средствами).
«Букварь» — вот начало обучения. «Букварь» автора А.Клышки потрясает нелогичностью и непоследовательностью изучения букв. Сначала изучается 19 согласных. Первая гласная А изучается двадцатой. Неужели можно научиться читать без гласных? А теперь насладимся красотой стихов, которые сопровождают каждую из изучаемых букв: — Буква Ч сказала есть — отдала кому-то честь. Проверь — буква Р открывает всем дверь. Чтобы букву Н в школу привести — надо нам носилки принести. На ходулях Х всё ходит — места, что ли, не находит ...и т.д. (
А чем стихотворения про маму, которая мыла раму, уточек и рыбок не подходят?) Задание: Выучи стихотворение: белка хвостик подняла -/твёрдый звук произнесла./ белка хвостик опустила- / мягкий звук произнесла.
Ещё пример: расставь буквы ОВНАГ так, чтобы получилось слово. Что получилось? (правильно, гавно).
А не лучше бы было малышам учиться по старому «Букварю» и учебнику для младших классов «Родная речь», где дети обучаются не только построению предложений на образцах русской литературы, но и приобретают лучшие человеческие качества: дружба, взаимовыручка, уважение к старшим, помощь слабым.
Задание по русскому языку: прочитай диалог и расставь знаки препинания: Сяпала Калуша по напушке и увазила Ляпупу — Оее Ляпа Како ляпупы некузявые и нетютюйные — Нетютюйные — Нетютюйные. (Что дети узнали из этого диалога?)
Или даётся определение: синонимы — это близкие по значению, но различные по звучанию слова. А пример приводится: добрый — злой?!
Основы правовых знаний: задание: Бобров бил Лосеву куском бетона по голове, душил её металлическим проводом, перерезал вены, выполняя распоряжение Мальцева убить быстро. Однако смерть Лосевой не наступила. После этого Бобров произнёс: «Всё, больше не могу» и вызвал скорую помощь. Имел ли место добровольный отказ? Надлежит ли Бобров уголовной ответственности?
А теперь займёмся математикой для младших классов. Большей несуразицы и безнравственности не придумаешь. На третьем уроке первоклашкам дается определение: «Многоугольником называют замкнутую линию без самопересечений». Может ли это понять ребенок в 7 лет?
Или: задачи для 1 класса: На клёне росло 5 яблок. 2 яблока упало. Сколько яблок осталось на клёне? Сколько ножек идёт по дорожке? (нарисовано 4 ёжика). Дети отвечают — 16. Но правильный ответ — 8. Почему? Потому, что, оказывается, ёжики ходят на задних лапках?! Задача: К ослику на день рождения пришли Винни-пух, Пятачок и Сова. Они разрезали торт так, чтобы всем досталось по 2 куска. Сколько лет исполнилось ослику?
Задача: На ветке сидели пять рыб, прилетели ещё две. Сколько стало рыб?
Задача: Мама купила 5 пачек соли. Две пачки съели за обедом. Сколько осталось?
Задача: 22 девочки гуляли в лесу и нашли 88 грибов. Потом половина девочек потерялась. Во сколько раз количество грибов больше потерявшихся девочек? (интересно, каких грибов набрали девочки?)
Задача: Мила съела 19 гр. порошка, Рома съел 16 гр. порошка, Оля съела 17 гр. порошка. Какими теперь стали дети?
Задача: Курица снесла 4 яйца, а у петуха 2 яйца. На сколько больше яиц у курицы?
Задача: Ёжик Колючка отдал зайцу Феде 1 яблоко. Сколько яблок осталось у ёжика Федьки?
Задача: С одной грядки сняли 5 огурцов и столько же огурцов сняли с другой грядки. Сколько помидор сняли с двух грядок?
Задача: (на картинке изображена кошка) У кошки Мурки родились щенята. Сколько щенят родилось у Мурки?
Учебник по математике для пятого класса Латотина и Чеботаревского. Вот несколько задач:
Задача: Длина Янцзы на 509 км больше общей длины Цзялинцзяна, Ханьшуя и дважды учтённого Ялунцзяна, на 104 км больше удвоенной общей длины Ялунцзяна и Ханьшуя и на 4476 км больше длины Ялунцзяна. Найдите длины Янцзы, Ялунцзяна, Цзялинцзяна и Ханьшуя, учитывая, что общая длина Цзялинцзяна и Ханьшуя равна 2643 км.
Задача: Одному пациенту психиатрической больницы не успели поставить успокоительное, сколько санитаров он успеет покусать, если движется со скоростью 20 км в час и успеет ли он добежать до главврача, кабинет которого находится на расстоянии 1км.
Задача: В психиатрической больнице есть гл. врач и много сумашедших. В течение недели каждый сумашедший один раз в день кусал кого-нибудь. В конце недели оказалось, что у каждого из больных по два укуса, а у гл. врача – сто. Сколько сумашедших в больнице?
Задача:Инопланетяне, посетившие школу N, pезко отличаются от жителей Земли. У каждого из них по 4 pуки, 4 ноги и по 2 совести. Hа сколько меньше всего пеpечисленного у ученика этой школы Степана Стульчикова, если известно, что pук и ног у него столько же, сколько у обычного человека, а совести нет совсем?
Задача: Примазище нашел в поле 96 шкледулок. А Примазёнок нашёл 64 шкледулки. Насколько больше шкледулок нашел Примазище, чем Примазёнок?
Задача: Папа, мама и старшие сестры ужинают, а младший бpат Васенька сидит под столом и пилит ножку стола со скоростью 3 см в минуту. Через сколько минут закончится ужин, если толщина ножки стола 9 см?
Задача: Ровно в два часа ночи с балкона двенадцатого этажа выплеснут ведpо воды. Вода долетит до земли через 9 секунд. Сколько минут осталось быть сухим коту Таpзану, если он, сидя на том самом месте, куда пpилетит вода, начал еще в полночь петь свою любимую песню и поет уже 1 час 57 минут и 9 секунд?
Задача: Допустим, что ты pешил пpыгнуть в воду с высоты 8 метpов и, пpолетев 5 метpов, пеpедумал. Сколько метpов пpидётся тебе еще лететь поневоле?
Задача: У стола отпилили один угол. Сколько углов у него теперь? А сколько углов будет, если отпилить два, три, четыре угла?
Задача: Один дедушка охотился в кухне на таpаканов и убил пятеpых, а pанил в тpи pаза больше. Тpех таpаканов дедушка pанил смеpтельно, и они погибли от pан, а остальные pаненые таpаканы выздоpовели, но обиделись на дедушку и навсегда ушли к соседям. Сколько таpаканов ушли к соседям?
Задача: Таракан Митрофан совершает прогулку по кухне. Первые 10 с он шёл со скоростью 1 см/с в направлении на север, затем повернул на запад и прошёл 50 см за 10 с постоял, а затем в направлении на северо-восток со скоростью 2 см/с проделал путь диной 20 см. Здесь его настигла нога человека. Какой путь проделал таракан Митрофан?
Задача: 14 детей учились плавать. Трое из них ещё не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей научились плавать и сколько ещё не утонули?
Задача: Белку с полными лапами орехов посадили на горизонтальный стол и толкнули к краю. Белка понимает законы Ньютона и предотвращает падение на пол. Каким образом?
Задача: Личный попугай капитала Флинта изучил 1567 ругательств на разных языках. 271 ругательство на английском, 352 на французском, и 127 на испанском. Остальные ругательства почерпнул из великого и могучего русского языка. Сколько ругательств почерпнул из русского языка?
Задача: Проезжая мимо поста ДПС со скоростью 105 км/ч, владелец автомобиля марки «Ока» не остановился по сигналу сотрудника инспекции. Через 2 минуты возмущённый инспектор мчался за ним на мотоцикле «ВМW», но, развив скорость 210 км/ч, не заметил, как обогнал нарушителя. Через 10 минут после обгона он осознал свою ошибку, развернулся и, снизив скорость до 45 км/ч, поехал ему навстречу. Через какое время он повстречает «Оку»?
Задача: Дворник И.И. обнаружил на полу сарая отпечаток трёх коробок высотой 1 дм каждая. Могло ли в этих коробках содержаться 6 трёхлитровых банок с новейшим ракетным топливом?
Задача: Колумбийский фермер собрал 4 т кофейных зёрен. Из них 940 кг он продал на шоколадную фабрику, а остальные огурцы поместил в 68 мешков. Сколько кг кофейных зёрен в каждом мешке?
Учимся считать: 7×3=24. 6×6=32. 12:2=12 (см. учебную тетрадь по математике).
Задача:
Задача: Три мухи сели на минутную и секундную стрелки. Сколько кругов сделает каждая за 12 часов?
Из учебника геометрии за 8 класс узнаём: Четырёхугольником называется фигура, состоящая из четырёх отрезков, таких, что один из концов первого отрезка служит концом другого, другой конец второго — концом третьего, другой конец третьего служит концом четвёртого и другой конец четвертого — совпадает с концом первого. (Неужели это определение написали математики? Похоже, так неумело написал третьеклассник. А чем старое, профессиональное определение не устраивает?)
География. «Индия — это материк».
История. Теперь вместо истории развития цивилизаций школьники получают «Историю в картинках». Здесь что-то про первобытных дикарей, что-то про рыцарей — всё бессистемно, всё вперемешку. В учебнике Всемирной истории для 6-го класса упоминаются десятки имен царей и королей, их детей, внуков, правнуков из Чехии, Франции, России и др. стран. Из нагромождения текста с именами китайских поэтов, римских пап и т.д. школьники не могут выделить значимые исторические события и крупных деятелей, в то время, как Александр Невский упоминался только один раз. Или ещё пример: видимо, ради сохранения толерантности и чтобы не обидеть современных татар, из учебников убирается участие татар в монголо-татарских завоеваниях Киевской Руси?!
Тест по истории: выбрать правильный ответ: когда состоялось сражение у деревни Прохоровка? 1. — 20 век. 2. — 1943 г. 3. — во время Великой Отечественной войны. 4. — во время второй мировой войны. (какой выбрать, если все правильные?)
А теперь займёмся литературой. Откроем учебник Канакиной для 3-го класса. Задание: Вставить пропущенные безударные гласные и проверить ударением слово «на з…ре». Дети ударением проверяют словом «зорька» и пишут «зоря». В то время, как слово «заря» ударением не проверяется. Вот так формируется безграмотность. Открываем следующее упражнение в этом же учебнике. Нужно подобрать антоним к слову слёзы. Но ведь антонима к слову слёзы не существует. Тест: Любил ли Онегин Татьяну? 1 — да. 2 — нет. 3 — не очень. 4 — не всегда. (Несчастный Онегин! Бедный Пушкин!) Или: в учебнике для 3-го класса по литературному чтению (издательство "Атамура" 2010) написано: «А.С. Пушкин родился 6 июня 1799 года… Пушкин погиб на дуэли в 1937 году». (Это его в 138 лет на дуэли убили?) Или: «.. И треск взрывающегося мозга». (Да, такая литература сшибает с ног, проваливаешься в тартары вместе с взрывающимся мозгом).
С физикой такая же картина. Ошибок и опечаток много в схемах, в определениях, формулах и расчётах. Рассказывает возмущённый папа: «Учебник по физике для 10 класса — 73 грамматические и фактические ошибки». Интересно, проверяли ли эксперты? Конечно, нет. Из учебника по физике мы узнаём, что «Жидкость на Земле чаще всего находится в каких-нибудь сосудах». (Интересно, а как же дождь, ручей, океан — тоже сосуды?)
Задание: Можно ли сжать кирпич? Проделай опыт и узнай, сжимаются ли жидкости. (Так что надо сжимать: кирпич или жидкость?) И т.д. На вопрос отца к сыну: «Какие задачки вы решаете по физике?» Сын отвечает: «Какие задачки? Мы презентации делаем». Хорошо, если мальчику может объяснить образованный отец. А если у другого мальчика такого отца нет, что тогда?
Давайте разберёмся, как изучается предмет методом презентации? Это пересказ скачанного из интернета материала. Школьник прочитал непонятный доклад и тут же забыл, что прочитал. Не поняли его и слушатели. Если нет задач по механике, то о формировании понятийного мышления в физике можно не говорить. И всё же задачи по физике есть, но какие! Например: «С дерева упала ветка на мимо пробегающего оленя. Олень заметил, что она упала по параболической траектории движения. Он определил скорость падения ветки. Помогите оленю рассчитать объём Земли». Или ещё задача по физике: Снилось ему, что он превратился в конденсатор, который какое-то рыбообразное существо пыталось включить в сеть переменного тока с периодом колебания 0,1 с. Проснулся он тогда, когда с ужасом почувствовал, как по нему начинает бежать ток с действующим значением 0,5 А. Чему была равна амплитуда напряжения?
Любимый предмет всех детей — «природоведение» — не сложный, увлекательный, познавательный. Теперь предмет называется «Окружающий мир». Забавляет и удручает не название предмета, а его содержание. Введение в природу учит детей жизни в окружающем мире, закладывает основы понятийного мышления. Однако, «Окружающий мир» полон глупости и антинаучности. Возьмём серию учебников авторства Н.Ф. Виноградовой и Г.С. Калиновой. (издательский центр "Вентана-граф", Москва), в которых вместо системного знакомства с природой — бессмысленная окрошка. Например: «На ходильных ногах у крабов клешней нет. У раков есть, но только на двух передних парах ног. А вот у крабов их совсем нет»?! Или: «А знаешь ли ты, что ёлка и ель — это разные виды деревьев?». Или: «что будешь делать, если поезд едет, а рельсы разобраны?». "Нарисуй, как выглядит шум дождя, шелест листьев, гром, хруст снега, пение лягушки"?! (Разве авторы не знают, что можно нарисовать предмет, но действие нарисовать невозможно?)
Нарисуй Фусю и Каркузябу?! — (А это кто?)
Напишите английскую песенку: Крендель – мендель – колбаса! Взмыла хрюшка в небеса! А один мужичок её хвать – и в сачок! Её хвать – и в леса! Крендель – мендель – колбаса! (без комментариев, поскольку наступает полное отупение).
Задание: Назовите предметы, украшающие тело мужчины: губа, бровь, крайняя плоть. (Интересно, где здесь предметы и в чём заключается их красота?) Или умозаключение: Скат ударом электрического тока может убить человека. (но на рисунке изображён не скат, а налим, налим не обладает электрическим зарядом). Задание: разместить слова в два столбика: чалочка, плимчик, рапунок, станок, маравей, труляляй. (Интересно, по какому принципу разделить на столбики эту абракадабру?)
Из учебника «Окружающий мир» для 2 класса мы узнаём: как «проторчать» от мухоморов? Оказывается, что «если кто-то съест мухомор, его состояние будет похоже на состояние сильно пьяного человека, когда кружится голова, и мерещатся всякие странные видения» (стр. 27, «Окружающий мир, 2-й класс»). А если у родителей не хватит бдительности, и они не смогут объяснить своим детям, что «торчать от мухоморов» плохо? Ведь ребёнок может захотеть испытать на себе заманчивые «видения». В том же учебнике дети узнали, что толщина атмосферы Земли, оказывается, составляет 1000 километров, (стр. 27). На стр. 33 и 42 компас изображает направление на восток — слева, а на запад — справа. А надо как раз наоборот. Или ещё пример: масштаб 1:25000 означает, что в 1 см содержится 25000 см = 250 м (а не 250 км(!!!), как написано в том же учебнике. А это грубейшая ошибка.
На стр. 44 содержится следующая несуразица: «Как ты думаешь, кто быстрее доставит письмо адресату — самолет, почта или голубь?» Дети хором отвечают: самолёт. Но правильный ответ: голубь. Дети в недоумении. Оказывается, надо было учесть бюрократические препоны, мешающие самолёту вылететь. На стр. 78 находим: «Семена березы ветер уносит на 2 км, а семена ясеня — на 20 км. Семена клена улетают почти на 90 км». Родители перерыли горы материалов по биологии, оказывается, речь идёт не км, а о метрах. Просто авторы перепутали метры с километрами. На стр. 101 содержится утверждение, что «овчарка может вернуться домой, даже если ее увезли за 8-10 км». Хотя, не только кинологам, а просто любителям животных известно: если увезти собаку в незнакомое место, а не сама убежала, то она вряд ли вернётся. Впрочем, это не самый страшный «ляп». Есть и другие:«Животные помогают растениям переезжать на другое местожительство».
Поражает, как такой учебник прошел рецензирование и выдержал три (!) переиздания (2008, 2009 и 2012 годы, изд-во "Вентана-Граф")? Мало того, он оказался включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе, а его авторский коллектив был удостоен премии Президента РФ в области образования.
Раньше с 5-го класса начинались ботаника. Теперь же в 5 классе продолжается «Окружающий мир» в виде рассказов о природе без всякой логики — всё та же окрошка, как и в начальной школе. Наконец предмет «Окружающий мир» в 6 классе перерастает в биологию, где мы узнаём: что при оказании первой помощи при ожоге нужно полить ожог марганцовкой?! (а не хотели бы авторы на себе испытать действие марганцовки на обожжённое место). Или задание по физиологии человека: безмозглая женщина вышла замуж за безмозглого мужчину. У них родился ребёнок, имеющий мозг. Предложите варианты ответов наследования данного признака.
Задание: Шестиносая женщина, родители которой имели один нос, вступает в брак с одноносым мужчиной, у матери которого 6 носов, а у отца 1. Единственный ребёнок в семье шестиносый. Какова вероятность появления в семье шестиносого ребёнка, если одноносость доминирует?
На смену ботаники логически напрашивается зоология. А далее в 8-м классе — анатомия, и уже в старшей школе общая биология. То есть, выстраивается логическая пирамида: растительный и животный мир, которые подчинены общим законам развития. Теперь ничего этого нет, все изучается вперемешку — и ботаника, и животный мир, и человек, и общая биология. Видимо, поэтому школьникам задаётся несуразный вопрос, на который нет ответа: бывает ли так, что у вас безо всякой причины бьётся сердце? (а если нет причин, то сердце не бьётся?)
В учебнике обществознания для 5-го класса школьникам 10-11 лет предлагается описать способы избавления от вредных привычек — алкоголизма, курения, наркомании. Неужели в 5 классе у детей есть большой опыт приобретения вредных привычек? В учебнике обществознания для 8-го класса по теме «мир социальных отношений» написано: «Дети бедняков недополучают родительской заботы. В школе ситуация усугубляется еще больше, так как учителя не только не окружают их должной заботой, но стремятся выжить из школы»?! Там же говорится, что нельзя делать аборты в домашних условиях. (Господи, прости их! Ибо не ведают, что творят!)
Педагоги обескуражены, они рассчитывают только на остроумие и сообразительность учеников, а скорее, их родителей. Раньше тексты задач и заданий брались из русского языка и лучших образцов мировой литературы, из окружающей жизни человека, а это значит, детям прививалась любовь к Отечеству, к природе, к семье. Теперь принцип научной подачи информации заменен придуманным калейдоскопом несуществующих явлений, нереальных картинок. Все эти калуши, ляпупы, труляляи, плимчики, шкледулки, фуси и каркузябы — это даже не фантастика, поскольку в основу фантастики положены научные факты и логические умозаключения.
Вольное обращение с учебной литературой приводит не только к весёлым ляпсусам (см. Ожегов: ляпсус — ошибка, обмолвка, упущение). Здесь дело куда серьёзнее: сбитые с толку школьники лишаются возможности познания основных жизненных правил существования, они не учатся заботиться о себе, не понимают, что надо уважать старших, помогать другу, защищать слабых, ухаживать за цветами, кормить птиц, они не знают ни природу, ни общество. Их учат жестокости и равнодушию, их превращают в человеческий мусор. Преступно то, что современная учебная литература убивает в человеке человеческое, когда меркнет душа и гаснет дух.
Как вам понравились учебники? В них всё переворачивается с ног на голову: гнусная низость представляется достоинством, а истинное достоинство — пороком. А ведь по таким учебникам учатся наши дети и внуки!
Россию невозможно победить? В своё время канцлер Германии Отто фон Бисмарк говорил о том, что Россию невозможно победить. Но можно привить ложные ценности, и тогда она сама себя уничтожит. Похоже, предвидение «железного» канцлера сбывается: Русь-Тройка сбилась со столбовой дороги человечества и ускоренными темпами мчится под откос, увлекая за собой беспомощных стариков и только что родившихся младенцев. Мы добровольно проваливаемся в бездну пороков и ложных ценностей: за 25 лет разрушительного падения мы приблизились к самоуничтожению так быстро, как не сумели это сделать многочисленные орды завоевателей земли русской.
Возникает вопрос: добровольно ли мы съехали в канаву, из которой воняет перегнившей западной псевдокультурой? Скорее всего, это сознательная политика, направленная на умственную, физическую и нравственную деградацию молодого поколения. А взрослое население страны, обескураженное крутыми поворотами истории, плохо понимает, каким экспериментам и опытам подвергается. Массированная атака Запада, подпитанная большими деньгами (фонд Джорджа Сороса, финансового афериста, который четверть века бесплатно печатает учебники для российских школ), направлена на разрушение системы образования в России, чиновники же от образования, культуры, СМИ не захотели или не сумели противостоять мощному напору.
А теперь пожинаем плоды: система школьного образования разрушена. Нужно всё начинать сначала!
Необразованный, нравственно деградированный народ — благодатная почва для любого завоевателя. (Деградация человека — это утеря им свойственных ему способностей и качеств, которая сопровождается утратой суждений, дарований и чувств). Она проявляется в апатии, социальном равнодушии, безволии, наркомании, жестокости, в отсутствии духовности, сострадания и любви. Человек теряет психическую уравновешенность, работоспособность, активность, жизненные ориентиры. Даже лень — проявление деградации. Человек, изолированный от природы, который живёт лишь удовлетворением своих потребностей и похотей, имеет все шансы деградировать в моральном и интеллектуальном плане. У учебника особая роль: он должен заявлять об историческом опыте своего народа и быть носителем духовного и культурного наследия. Он должен быть построен так, чтобы год от года школьник расширял научные знания, чтобы в познании были спрятаны ключи к тайнам жизни, которые ребёнок постепенно открывает для себя. Нужно дать детям не только основы теоретических, но и практических знаний, подготовить их к жизни. Тогда у него появится побудительный мотив к познанию. Учебник — это необычная книга, она, словно щедрый одуванчик, разбрасывает перед ребенком множество жизненных знаний, в которых есть логическое зерно. Осталось только — найти это разумное зерно и посеять в благодатную почву.
СПРАВКА: Кто конкретно осуществляет процесс "модернизации образования"?
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Эльконин Даниил Борисович
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Калина Исаак Иосифович
http://communitarian.ru/novosti/obrazovanie/podlyy_ministr_podlogo_rezhima_debilizaciya_obrazovaniya_prodolzhaetsya_15122015/
Болонская система – детище корпораций
В отличие от американской системы образования, традиционно тесно связанной с крупным частным бизнесом, европейское образование должно было быть подвергнуто более серьёзной перестройке для приспособления его к интересам глобального рынка. Главным заказчиком коренной образовательной реформы в Европе стал Круглый стол европейских промышленников или просто «Европейский круглый стол» (ЕКС), созданный в 1983 г. и объединивший 47 крупнейших европейских корпораций, главы которых регулярно присутствуют на встречах Бильдербергского клуба. ЕКС – главный мотор наднациональной унификации Европы, основной игрок и ключевая группа давления на европейской политической сцене, оказывающая решающее влияние на европейских лидеров и фактически составляющая документы Европейской комиссии.
Уже начиная с 80-х гг. ЕКС работал над изменением образовательной системы и научных исследований в Европе, однако крайне важную роль сыграл его доклад 1989 г., названный «Образование и компетенции в Европе». С этого момента перестали говорить о «знаниях» и «знании», на смену которым пришли «компетенции». И речь идёт не просто о смене терминов, а о принципиальном изменении самого содержания, поскольку компетентность понимаются не как образованность, а как некий продукт, изготовленный по заказу клиента. В соответствии с докладом ЕКС, «образование и подготовка рассматриваются как насущные стратегические инвестиции ради будущего успеха предприятия. Преподаватели недостаточно разбираются в деловой экономической активности и в понятии прибыли, поэтому надо будет придать большую значимость дистанционному обучению».
В 1991 г. ЕКС опубликовал новый доклад, в котором уточнялось: «Открытый университет – это промышленное предприятие, а дистанционное обучение – это новая отрасль промышленности». А 6 месяцев спустя Европейская комиссия опубликовала «Белую книгу», в которой применительно к образованию и исследованиям применяются уже такие термины, как «гибкость», «мобильность», «трудоустройство».
Мощным фактором, ускорившим переход к перестройке образования, стало создание ВТО в 1995 г., которая в отличие от своего предшественника ГАТТ, охватила торговлю не только промышленными товарами, но и услугами, правами на интеллектуальную собственность и пр. Ставя своё право выше права национального, ВТО требует унификации последнего в соответствии с принципами неолиберализма (в первую очередь приватизации), распространяемых и на сферу услуг, которая включает в себя очень широкий сектор – детские сады, школы, университеты, больницы, дома престарелых, объекты культуры, ЖКХ и т.д. В соответствии с принципом «равного отношения», предусмотренным Генеральным соглашением по торговле и услугами (в рамках ВТО), они тоже должны быть открыты для доступа иностранного капитала.
Тут надо отметить, что роль Европейского союза в создании ВТО, и особенно Генерального соглашения по торговле и услугам (ГСТУ), была, безусловно, центральной. И хотя неолиберальную стратегию представляют часто исключительно как навязанную США, в том, что касается услуг и либерализации торговли услугами, первенство принадлежит ЕС, который является первым в мире экспортёром услуг. Именно поэтому ЕС был так заинтересован во включении образования в ГСТУ.
В том же 1995 г. в одном из многочисленных докладов ЕКС под названием « К обществу обучения» появляется ещё одно новое положение: «Образование должно считаться услугой, оказанной экономическому миру. Национальные правительства должны рассматривать образование как процесс, идущий от колыбели до могилы». Именно отсюда идёт идея обучения на протяжении всей жизни, означающая в реальности повышение квалификации и переквалификацию, согласно спросу на рынке труда, меняющиеся в зависимости от рыночной конъюнктуры. Идея эта появляется в новой «Белой Книге» Европейской комиссии 1995 г., которая полностью копировала доклад ЕКС и называлась «Изучать и обучать, в направлении к когнитивному обществу».
Другим заказчиком коренной перестройки образования стала ОЭСР, опубликовавшая в 1998 г. доклад, в котором говорилось: «Преподаватели не нужны для обучения на протяжении всей жизни. Это сделают лица, предоставляющие образовательные услуги». В том же году Еврокомиссия повторяет эту идею в своём докладе «Ray First»: «Пришло время внешкольного образования, и освобождение образовательного процесса приведёт к контролю со стороны продавцов образования, более открытых к инновациям, чем традиционные структуры».
Эти документы и подготовили Болонский процесс, инициаторами которого уже официально выступили министры образования Франции, Германии, Италии и Великобритании. В 1998 г. (после подписания Амстердамского договора 1997 г.) они приняли Сорбонскую декларацию, направленную на создание открытого европейского пространства высшего образования, призванного стать «более конкурентоспособным на мировом рынке образовательных услуг».
Именно здесь уже ясно прозвучала тема «экономики знаний». Чтобы обеспечить успех начинания, организаторы использовали, как выразилась французская исследовательница Ж.Азам, неолиберальную находку, подключив к процессу ректоров университетов, которые и стали в итоге ещё одним важным заказчиком. В том же году состоялось собрание европейских ректоров по случаю годовщины основания Болонского университета, где они подписали «великую хартию». И хотя она и подтверждала традиционные принципы университетской деятельности, в ней появились новые ключевые понятия «мобильность», «гибкость» и «трудоустройство», что означало начало приспособления к рынку.
В 1999 г. министры образования 29 стран подписали известную всем Болонскую декларацию «Зона европейского высшего образования», к которой присоединились 47 стран. Целями Болонской системы провозглашались:
– построение европейской зоны высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства;
– обеспечение конкурентоспособности вузов в борьбе за студентов, деньги, влияние;
– достижение большей совместимости и сравнимости национальных систем высшего образования.
В целях обеспечения провозглашённой «гармонизации образования» национальные системы делают прозрачными и максимально сравнимыми, для чего:
– распространяются одинаковые образовательные циклы из двух уровней – бакалавриата и магистратуры (первый – для удовлетворения рынка труда, второй – для науки);
– вводится единая или легко поддающаяся пересчёту зачётная система (количество учебных часов или кредитов) и одинаковые формы фиксирования получаемых квалификаций и пр.;
– учреждаются аккредитационные агентства, независимые от национальных правительств и международных организаций, и устанавливаются стандарты транснационального образования;
– кроме мобильности учащихся расширяется мобильность преподавательского и иного персонала для «взаимного обогащения европейским опытом», что предполагает изменение законодательных актов в области трудоустройства иностранцев;
– знания выпускников практически используются на пользу всей Европе и востребованы европейским рынком труда;
– в Европу привлекаются большое количество учащихся из других регионов мира;
– вводится автономность вузов, их независимость от государства, как в финансовом плане, так и в плане образовательных решений;
– обеспечение обучения на протяжении вей жизни.
За этим последовало реформирование и введение общих учебных программ, новых принципов управления ВУЗами, подготовка современных учебников, введение единого для Европы образца диплома, международное участие в проверке качества, что привело в итоге к полному нивелированию процесса образования. Особенно эффективным стало введение системы кредитов для сопоставления образовательных программ, которые, делая прозрачными учебные программы, позволили учащимся быть настолько мобильными, что они могут менять университеты и страны хоть каждый семестр.
Главным результатом процесса, как и планировалось ЕКС, стало превращение образования в высокорентабельную сферу бизнеса, называемую «экономикой знаний». Знание, то есть компетенции – это теперь дорогостоящий товар, изготавливаемый по заказу крупного бизнеса, и всё, что не вписывается в требования заказчика, подлежит устранению. Государство устраняется от регулирования образовательной деятельности, и университеты становятся коммерческими предприятиями, озабоченными исключительно сохранением конкурентоспособности и привлечением частного капитала. Те институты, которые прежде опирались на государственную поддержку, справляются тем, что привлекают финансы из множества других источников, включая выход на рынок услуг, пожертвования или финансирование исследований по специальным федеральным программам.
Итогом «болонизации» стали снижение уровня массового образования, фрагментация знаний (в силу ориентации на узких специалистов), делающая невозможным формирование критического и аналитического мышления, пассивность студентов (из-за отсутствия широкой информации о самом процессе и из-за того, что все решения уже приняты наверху, а участие студентов не только не поощряется, но грубо подавляется); общая путаница и снижение качества образования.
Показательна в этом плане работа 2005 г., представленная Национальным союзом студентов Европы (ESIB) и названная «Чёрной Книгой Болонского процесса». Она была составлена на основании материалов, предоставленных студентами из 31 страны-участницы процесса, и перечисляла многочисленные провалы этой «реформы», среди которых неэффективность кредитной системы, проблемы со структурой бакалавриат-магистратура и пр.
В итоге, всё новое и привлекательное в системе оказалось на практике абсолютно недееспособным, зато по традиционно сильным сторонам высшего образования был нанесён мощный удар. Очень жёстко и крайне критично оценивают Болонский процесс и авторы французских исследований 2008 г. «Кошмар Гумбольдта», «Губительные последствия университетской “модернизации” в Европе», «Европейская Лиссабонская стратегия, на пути к рынку исследований», показавшие, какими разрушительными процессами обернулись описанные «реформы».
Между тем, ЮНЕСКО сделала всё возможное, чтобы представить Болонскую стратегию как модель правильного управления на международном уровне. И именно благодаря этой организации Болонский процесс был взят за образец для создания мирового рынка образования и исследований.
Враг зашёл с тыла: как началось разрушение суверенного образования в России
Только в свете описанных процессов можно понять происходящую в России перестройку образования, которая в реальности представляет собой его ломку, сопровождающуюся мерами по коренной «мутации менталитета». И касалось это в первую очередь детей, причём самого раннего возраста. Той лабораторией, откуда выходили будущие перестройщики сознания, служил психологический факультет МГУ (1966 г.), где разрабатывались основы новых научных направлений в психологии и педагогике, заимствованные из самиздатовских публикаций, рассказывающих о достижениях западной мысли. Широкое сетевое распространение новых педагогических методов началось в годы перестройки при М. Горбачёве во второй половин 80-х гг., когда в СССР в рамках новаторского движения стали создаваться частные инновационные школы «Эврика-развитие».
Центральным интеллектуальным клубом реформаторов стал созданный в 1988 г. тогдашним главой Гособразования Г. Ягодиным Временный научно-исследовательский коллектив (ВНИК) «Школа», во главе которого был поставлен сотрудник Академии педагогических наук Э.Д. Днепров (1936-2015). Он превратил «Школу» в главную движущую силу перестройки образования, призванную обеспечить «революцию в умах»[23].
Во ВНИКе работали «инновационно» мыслящие психологи, педагоги и управленцы (А.Тубельский, Шалва Амонашвили, Борис Бим-Бад и др.), которые разработали принципиально новую образовательную политику, основанную на идеях вариативности и свободного выбора на всех уровнях образовательной системы.
При их участии в декабре 1988 г. на Всесоюзном съезде работников образования уже были одобрены основные принципы, направленные на размывание единой системы образования, обеспечивавшей высокий уровень грамотности и нравственности: демократизация, плюрализм и многоукладность образования, вариативность и альтернативность, народность и национальный характер образования, открытость и регионализация, дифференциация, непрерывность образования. Но всё это был подготовительный этап.
По-настоящему разработанную «Школой» концепцию начали реализовывать с 1990 г., когда Верховный Совет РФ избрал Днепрова министром образования РСФСР (затем РФ) (В августе 1991 г. днепровское министерство стало одним из центров сопротивления ГКЧП, а после ухода с поста министра Днепров стал советником президента Ельцина по вопросам образования, а затем – профессором ВШЭ), а вместо сопротивлявшейся реформированию школы Академии педагогических наук СССР в 1991 г. была создана Российская академия образования (РАО). Тогда и начинается запуск «реформ».
Однако решающим условием осуществления перемен стал внешний фактор. Об этом откровенно пишет сам Э.Д. Днепров в своей книге, объясняя, что задача реформаторов образования в начале 1990-х гг. состояла в том, чтобы превратить внешнее влияние в «активный действенный механизм внутреннего реформирования российского образования. Этот механизм предполагал организацию целенаправленного международного сотрудничества в области образования по ключевым направлениям его реформационных изменений». «Министерство, – писал Днепров, – в принципе изменило цель и характер международного сотрудничества в образовании, направив его на обеспечение стабилизации российской образовательной системы и её развитие».
Целью сотрудничества являлось обеспечение вхождения России в «общемировое общеобразовательное пространство» в интересах создания «единого глобального образовательного пространства и конкурентоспособности на мировом рынке труда и технологий», поэтому сотрудничество носило комплексно-проектный характер. Были поставлены задачи интегрировать Россию в международные образовательные программы и проекты ЮНЕСКО, Евросоюза, Совета Европы и пр.
Показательно в этом плане, что первая европейская презентация основных идей российской образовательной реформы состоялась в Амстердаме в 1989 г. через несколько месяцев после упомянутого Всесоюзного съезда работников образования России 1988 г. Начало же процессу «сотрудничества» положила Международная конференция в Сочи «Реформа образования в России», организованная Министерством образования совместно с Международным комитетом содействия развитию образования (ИМТЕК) и проходившая в течение 9 дней в сентябре 1991 г.
Как писал Днепров, она «дала старт не только многим совместным проектам 90-х годов, главное – она заложила фундамент долговременного дружественного сотрудничества в образовании, которое (на личном уровне педагогов, на уровне учебных заведений, в отличие от государственного уровня) не обрывалось все прошедшие тяжелейшие годы и которое даёт превосходные плоды по сей день».
Главную роль тут играли программы совместной деятельности с Фондом Карнеги, Всемирным банком (куда входят Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития), Фондом Сороса, с Нидерландами и Бельгией, проект «Российско-Американской коалиции «Бизнес и образование» и т.д.
В целях утверждения «рыночной грамотности» и «рыночного сознания» работников сферы образования Министерство образования координировало реализацию российско-американской программы Junior Achievement по прикладной экономике, в рамках которой проводилась переквалификация педагогов, адаптировались зарубежные учебники по рыночной экономике, велась подготовка будущих разработчиков учебных курсов из числа учителей с привлечением зарубежных экспертов. Совместно с зарубежными издательствами (в частности, с ведущим немецким медиаконцерном «Бартельсманн»), создавались типографии для печатания инновационной учебной продукции и перспективной продукции Запада.
Главное внимание при этом уделялось коренному изменению содержания образования в целях, как писал Днепров, его «интеграции в глобальную цивилизацию будущего». Над этими международными проектами работали совместно Министерство, Комитет по высшей школе и Фонд Сороса, создавая новые учебные курсы по истории, литературе, общественным дисциплинам, экологии, развитию мышления и др.
Одновременно шла подготовка будущих разработчиков нового содержания образования из числа учёных и учителей России, которая осуществлялась в рамках проекта «Глобальное образование» (Россия-США-Нидерланды-Дания). В тех же целях Россию вводили в ряд международных организаций, занимающихся стандартами и тестированием, а несколько российских школ было подключено к программе международного бакалавриата ЮНЕСКО. Наконец, активно внедрялись новые западные модели и типы школ под эгидой «Консорциума авангардных школ» (Россия-США-Великобритания-Нидерланды).
Ключевой проблемой, естественно, была подготовка и переподготовка управленцев – «менеджеров образования» – которая осуществлялась с привлечением зарубежных экспертов и путём организации стажировок за рубежом. Совместно с органами образования США, Германии, Великобритании и Бельгии была налажена система обмена управленцами высшего и среднего звена, создан российско-американский центр «Бизнес и образование».
По совместному проекту Фонда Карнеги, Всемирного банка и Министерства образования велась разработка комплексной стратегии подготовки современных менеджеров образования, а также установления взаимосвязи образования и бизнеса. Тогда же Министерство образования договорилось с Американской федерацией учителей (AFT) о совместном проекте в области «выращивания нового типа профессиональных объединений учителей».
Российское образование в планах Запада
Министр образования Нидерландов Й. Ритзен, подписавший в 1992 г. в Москве первый европейский меморандум о многостороннем образовательном сотрудничестве, говоря о новой образовательной программе «демократической России», указывал: «Требуются титанические усилия, чтобы эта идея проникла в общество. Образование может быть движущей силой изменения общества».
Однако никто не понимал тогда так хорошо эту ключевую роль образования, и в первую очередь гуманитарного образования, как Дж. Сорос. Поэтому, когда Правительство России в апреле 1992 г. приняло постановление «О развитии гуманитарного образования в России», именно Сорос предоставил необходимые для этого средства, то есть подвёл под постановление финансовое основание и тем самым обеспечил его выполнение.
Реформу гуманитарного знания Сорос понимал как производство нового типа мышления, смену менталитета личности и изменение общественного сознания. Она должна была восполнить духовный вакуум и сформировать новую культурную матрицу, которая будет определять тип личности российского гражданина ХХI века. Но одновременно она должна была решить ряд глобальных проблем, связанных с мировым кризисом образования. То есть речь шла о том, чтобы на базе нашего перестроенного образования формировать «глобальную духовность». Как признаёт сам Э. Днепров, гуманитаризация нашего образования «была связана и с общими планетарными изменениями в современной жизни мира, в характере мышления человека конца ХХ столетия».
В проектах Запада Россия рассматривалась изначально как экспериментальная площадка для обкатки «глобального образования». Вот что отмечал в мае 1992 г. президент фонда Карнеги Э. Боер, представлявший Мировому банку программу российско-американского сотрудничества в области образования: «Школьная реформа в России характеризуется системным подходом, который существенно отличается от принятой практики. Заложена стратегия, определяющая долгосрочный подход к перестройке системы образования в России, в контексте, в котором американцы также смогут осмыслить проблемы изменения собственной системы образования. Российские специалисты хотели бы, чтобы Россия представляла бы более, чем площадку для оказания помощи. Им есть что предложить. Они видят совместную деятельность как некое совместное предприятие, которое принесёт пользу не только России, но и внесёт многосторонний вклад в развитие американской мысли».
Моделью такого «совместного предприятия» в сфере высшего образования стал советско-американский образовательный проект, о котором ещё в августе 1991 г. договорились М. Горбачёв и президент США Дж. Буш-старший. В результате в 1992 г. вышло распоряжение о создании Международного университета, первым президентом которого стал Г.Х. Попов, а первым ректором – Г. Ягудин (кстати, именно здесь учился В. Сурков). Финансировался он крупнейшими на тот момент российскими (и не только) корпорациями: банком «Менатеп» (Ходорковский), группой «МОСТ» (Гусинский), корпорацией «НИПЕК», компанией Coca-Cola и др. Показательно, что уже тогда глава «НИПЕК» Скопцов заявил, что «в скором времени отечественные ВУЗы превратятся в устойчивые предприятия и будут приносить стабильную прибыль».
Главным двигателем кардинальной перестройки образования в целях приспособления его к рынку стала Высшая Школа Экономики, созданная в 1992 г. по инициативе Всемирного банка и на его средства и при поддержке со стороны таких членов правительства, как А. Гайдар и Л. Абалкин. Именно здесь собрались американские советники, приступившие к ломке социальной сферы и изменению общественного сознания в России на основе иностранной идеологии и иностранных учебных материалов.
ВШЭ превратилась в «мозговой центр» исполнительной власти, будучи оплотом неолиберального догматизма, распространяющим эту идеологию на все сферы интеллектуальной и практической жизни страны. Она всегда пользовалась государственной бюджетной поддержкой, находясь в ведении Минэкономразвития, а с 2008 г. стала подчиняться непосредственно правительству (поддержка закреплена личными связями, так как ректор теперь уже НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов является мужем Э.С. Набиуллиной, экс-министра экономразвития, а ныне – главы Центробанка и помощником Президента).
В том же 1992 г. реформаторы добились принятия «Закона об образовании», вводившего новое понятие «государственный образовательный стандарт», который стал инструментом изменения и содержания, и методов обучения в соответствии с планами РАО. Если раньше государство определяло минимум содержания, объём, характер и последовательность вводимого материала, то теперь ему предлагалось лишь фиксировать, чего должен достичь школьник на каждом этапе обучения. Причём, если первоначально стандарт должен был утверждать Верховный совет РФ, то после принятия Конституции 1993 г. это положение было отменено, и данная функция была передана органам исполнительной власти, то есть Министерству образования.
В ноябре 1993 г., когда Э. Днепров был уже советником президента Б.Н. Ельцина по образовательной политике, он написал ему записку, в которой было указано, что только за 1991-1993 гг. вложения «зарубежных партнёров» в российскую систему образования составили 700 млн. долл. По проекту фонда Сороса по обновлению гуманитарного образования было подготовлено более 200 новых учебников по гуманитарным дисциплинам. 40-миллионный грант федерального правительства США позволил увеличить обмены школьниками и преподавателями.
Десятки миллионов вкладывались ежегодно в программу экономического образования Junior Achievement (США), в соответствии с которой в 11 тысячах школ были внедрены курсы экономической грамотности. Что касается правительства ФРГ, то оно вкладывало деньги в переподготовку преподавателей системы профобразования. А французская программа предусматривала реорганизацию системы управления образованием, подготовку российских учителей по концепциям ведущих педагогов мира.
Перевод под внешнее управление (переходной этап)
После октябрьского переворота 1993 г. страна оказалась полностью открыта внешнему влиянию, и финансовые вливания становятся ещё более объёмными. Как пишет ректор Московского гуманитарного университета, профессор И.М. Ильинский, поскольку экономика России была разгромлена, и страна находилась в полной экономической и финансовой зависимости от Запада (МВФ, ВБ, ЕБРР), деньги поступали только при соблюдении определённых требований, которые касались политических условий. Уже тогда страна находилась в определённом смысле под внешним управлением со стороны США, некоторых западных стран и мирового закулисья, которое определяло правила игры. И в Правительстве, и в каждом министерстве, при каждом губернаторе и президенте в регионах легально находилось более 2000 «советников» с Запада, и наиболее важные проекты законов и постановлений Правительства РФ отсылались на экспертизу в Белый дом – в Вашингтон.
Доклады ВБ стали «законами прямого действия», в соответствии с ними и осуществлялась перестройка.
В 1994 и 1995 гг. Всемирный Банк при поддержке Фонда Д. Сороса, правительств Великобритании, Финляндии, Франции, Японии и Нидерландов составил два доклада под одним названием «Россия: образование в переходный период», а в 1999 г. – доклад № 18 666-RU «Обновление образования в России (региональный уровень)», содержавший материалы по Саратовской, Самарской и Новгородской областям[37].
Первый доклад (№13 638-RUS) имел гриф «Конфиденциально. Документ Всемирного банка. Только для служебного пользования» с Предупреждением: «Настоящий документ имеет ограниченное распространение и может быть использован получателем только при исполнении служебных обязанностей. Во всех других случаях его содержание не может быть раскрыто без разрешения Всемирного банка». Он был написан 29 неизвестными сотрудниками и консультантами банка (из которых только пятеро с русскими фамилиями) под руководством некоего Стивена П. Хайнемена.
Главная проблема российского образования, по их мнению, заключалась в том, чтобы так «реструктуризировать эту добившуюся больших достижений в прошлом систему… чтобы она могла удовлетворить новые потребности непланового рынка и открытого общества». Речь шла о кардинальной ломке нашей образовательной системы, так как рекомендовалось:
– «закрыть педагогические институты и привлекать учителей из числа выпускников университетов», «закрыть профессиональные училища, которые не могут провести структурную перестройку»;
– установить «минимальные стандарты гражданственности», которые сводились к «способностям правильного чтения карт, объяснению на иностранном языке, правильному заполнению налоговых деклараций», «любовь к российскому искусству и литературе, а также терпимость к другим социальным группам»;
– «не повышать долю расходов на высшее или среднее профессионально-техническое образование в общем объёме ВВП, если они до этого не будет серьёзно реструктурированы»;
– «передать ответственность за выбор учебных материалов из министерства самим школам».
Было также выказано мнение о «несправедливости и неэффективности экзаменационной системы», что стало обоснованием для введения ЕГЭ. Как пишет И.М. Ильинский, России предлагалась такая стратегия «реформирования» советской системы образования, на тот момент всё ещё одной из лучших в мире, которая могла быть осуществлена только через её разрушение и никак иначе.
Специалисты назвали этот процесс «американизацией российской школы». Речь шла об отказе от фундаментального классического характера образования, готовившего интеллектуально и нравственно развитую личность, и переводу его на исключительно прикладной характер. В связи с этим показательна рекомендация ВБ ввести «минимальные стандарты гражданственности», что означало отказ от воспитания новых поколений. И действительно, в 1994 г. воспитательная функция была изъята из школ и ВУЗов, что продолжалось около 5 лет, пока это не признали ошибочным, но кадры воспитателей, опыт и знания в этой области были утрачены.
Таким образом, указания были спущены, и встал вопрос об их реализации. В октябре 1997 г. между Правительством РФ и ВБ (МБРР) было подписано соглашение о займе № 4183-RU на финансирование «Инновационного проекта развития образования» на общую сумму 68 млн. долл. (сроки реализации 1998-2004 гг.). Для распоряжения этими средствами был создан Национальный фонд подготовки финансовых и управляющих фондов (НФПК), смысл существования которого объяснил бывший министр образования А. Тихонов: «роль НФПК сводится к тому, что он выступает как операционно-бухгалтерская дирекция по управлению полученными от МБРР средствами. Если Мировой банк прекратит выдачу займов, НФПК перестанет существовать».
Главный инноватор А.И. Адамский (о нём см. ниже) об этом периоде пишет: «И только когда начались организованные попытки системного реформирования отрасли в 1997 г. и в образование стали поступать серьёзные деньги, стало очевидно, что без влиятельного института продвижения политических решений относительно образования не обойтись». Созданием такого института занялись уже при новом министре образования – В. Филиппове (1998-2004).
Напомним, что переход к «системному реформированию» осуществлялся тогда, когда в России за порогом учебных заведений, по данным Министерства образования, уже оказался 1 млн. 950 тыс. человек. А тогдашний заместитель министра по сотрудничеству со странами СНГ М.Н. Лазутова дала самую тревожную информацию: от 3,5 до 3,7 млн. детей. Далее, если в 1980 г. в РФ на 10 тыс. граждан приходился 221 студент (только за счёт госбюджета), то в 1996 г. – 178, включая студентов «внебюджетников». В 1992-1996 гг. были закрыты более 19 тыс. детских дошкольных учреждений, резко снизилась подготовка детей к школе.
Штаб инноваторов-рыночников: битва за стандарты
Центром, через который проходили и проходят все идеологические, кадровые и финансовые пути перестройки образования, стала ГУ-ВШЭ, в которой сформировалась главная группа модернизаторов во главе с их идеологом Я. Кузьминовым. Однако при всей её значимости ВШЭ – это всего лишь ретранслятор разработанных в зарубежных центрах и озвученных Всемирным Банком идей.
Ярким символом этой политики является Исак Фрумин, руководитель образовательных проектов в Московском представительстве Всемирного банка, а с 2007 – научный руководитель Института Образования НИУ ВШЭ.
Фрумин Исак Давидович
В 1999 г. ВШЭ создала фонд «Центр стратегических разработок», один из основных аналитических центров при правительстве России, который занялся разработкой стратегии социально-экономического развития РФ, включавшую и планы реформирования образования. Председателем Совета центра стал Г.О. Греф, а вице-президентом фонда – жена Кузьминова Э. Набиуллина (в 2003-2005 гг. Набиуллинабыла его президентом, и, хотя и держалась в тени, стала главной «рабочей лошадкой» грефовского «штаба реформ»). Реформы готовились тихо, к этому не подпускали ни профессиональное сообщество, ни даже Министерство образования.
Однако, чтобы заставить общество принять перемены, требовался более мощный механизм, коим и стал созданный в 2001 г. Российский общественный совет по развитию образования (РОСРО), признанный «авторитетной дискуссионной площадкой». Он привлёк определённый круг представителей образовательных и профессиональных сообществ, а также политиков разных взглядов (в заседаниях его участвовали И. Хакамада, Г. Явлинский, А. Кокошин и др.). Именно его А. Адамский и назвал «влиятельным институтом продвижения политических решений», деятельность которого приобрела ярко выраженный лоббистский характер. Функцией его стало определение приоритетов реформы и выбивание на них дополнительных средств из бюджета.
В том же 2001 г. утверждается программа «Модернизация российского образования на период до 2010 г.», предусматривавшая разработку новых стандартов общего среднего образования, введение новых статусов образовательных учреждений, введение ЕГЭ (начали с 2001 г.), стратификацию учреждений высшего образования и многое другое. В июле 2002 г. вступило в силу соглашение о займе № 4605-RU между РФ и МБРР для финансирования проекта «Реформа системы образования» на сумму 49,85 млн. долл. (сроки реализации 2002-2006 гг.).
Для перестройки образования ключевую роль играл вопрос о стандартах. Первое поколение государственных стандартов общего и среднего образования, разработанных на основе РАН, было принято в 1998-1999 г. Но они ещё не рвали так резко с традиционным образованием, потому и стали главным препятствием для введения рыночных инноваций, и их надо было кардинально изменить (согласно законодательству, стандарты должны регулярно обновляться – раз в 5 лет, теперь – в 10 лет). В нарушение ст.7 Закона РФ «Об образовании», эти стандарты не были закреплены законом.
Педагог-модернизатор Пинский Анатолий Аркадьевич
Этим и воспользовалась созданная при кураторстве ГУ-ВШЭ и НФПК группа разработчиков-инноваторов, приступившая к созданию нового поколения стандартов. Разработка осуществлялась по программам внешних заимствования от МБРР и в соответствии с готовой концепцией, не просто изменявшей, но ломающей всю структуру и содержание прежних стандартов. Куратором группы выступал А. Пинский, член РОСРО, педагог-модернизатор, навязывавший оккультную вальдорфскую педагогику, а участвовали в ней А. Водянский, Э. Днепров (тогда уже профессор ВШЭ) и др.
Суть их концепции хорошо изложил Э. Днепров. Она исходит из констатации «смены образовательной эпохи и парадигмы образования», необходимости его «интернационализации», что предполагает переход от всеобщего адаптирующего образования – к образованию деятельному и личностно ориентированному, от образования «для всех» – к образованию «для каждого», от «учить всех всему» – к «учить учиться», от тотального унифицированного образования – к образованию по выбору.
Соответственно, и стандарт в его западном смысле (по ЮНЕСКО) понимается не как определённый обязательный минимум предметов и знаний, а как некие рамки, обеспечивающие «многообразие», «плюрализм», «альтернативность», «постоянный выбор» и т.д.. А принципы его создания – это «модернизация», «разгрузка содержания», «свобода выбора», «вариативность», «личностная ориентация», «компетентностный подход» (ориентация на решение практических задач), «непрерывное образование» и пр.
Программа «смены парадигм» и модернизации изначально содержала в себе идею постоянного, бесконечного реформирования российской системы образования в качестве самоцели. В итоге, это привело к насаждению хаоса, с помощью которого начали разрушать весь учебно-воспитательный процесс.
Госстандарт (затем ФГОС) становится инструментом не просто перестройки, но «перманентной революции» в образовании.
Именно в рамках этой идеологии «бесконечного реформирования» и были созданы стандарты второго поколения 2004 г., принятых Министерством образования. Хотя вся деятельность по разработке этих стандартов была противозаконной (и финансировалась в значительной степени из-за рубежа), по этим стандартам стали составлять новые учебники, используемые одновременно со старыми, поскольку ни стандарты 1998-1999 гг., ни новые не были закреплены законом, то есть не были утверждены Государственной Думой, которая была исключена из решения этого вопроса.
В том же 2004 г. Я. Кузьминов представил уже фундаментальный доклад о «совершенствовании структуры образования», в котором говорилось о необходимости реструктуризации всей системы образования. Полному пересмотру подверглись три важнейших принципа образования: бесплатность, всеобщность и фундаментальность.
Что касается бесплатности, то преодолеть её решили с помощью платных курсов, которые вводились за счёт сокращения обязательных предметов. Как откровенно тогда заявил А. Пинский, «социализм в школьном образовании закончился. Школа должна зарабатывать».
В свою очередь, сокращение обязательных программ обосновывалось необходимостью разгрузить школу, поэтому главным объектом критики стала её загруженность. Так, тогдашний гендиректор издательства «Просвещение» А. Кондаков утверждал, что выпускники российских школ оканчивают учебные заведения с избыточным багажом знаний. А. Пинский видел в этом вообще порочность советской школы: «Если 60-80% детей годами занимаются тем, что им не нужно и непосильно, а потом должны делать вид, что они это знают, сдают, – это развращающее действует на одно поколение за другим».
Самый ныне разрекламированный педагог-инноватор Е.А. Ямбург, активный сторонник воспитания толерантности, также писал, что «ни в одной стране мира никто не ставит перед собой задачи такое количество знаний, умений, навыков ногами впихнуть в голову ребёнка». На то же жаловался Я. Кузьминов: «школа перегружена фактурой традиционных предметов». К тому же он утверждал, что у нас переизбыток образованных людей, и деньги государства уходят сквозь пальцы. По его прогнозам, разгрузка давала возможность получить от российских семей 7 млрд. долл.
Ещё раз подчеркнём, что эксперименты и новшества вводились по указанию и на деньги ВБ(МБРР), но, как было указано по результатам проверки в Бюллетене Счётной палаты РФ № 5 (125) 2008 г., «за весь период использования заёмных средств в сфере образования российской стороной оценка эффективности ни одного из проектов МБРР не проводилась». А по признанию нынешнего президентаНИУ ВШЭ А. Шохина, до 2/3 сумм, получаемых Россией от ВБ, уходило на оплату самой же дающей в долг стороны (её консультантов, советников и пр.), и только оставшаяся треть пошла на эксперименты, оседая в карманах инноваторов.
При этом погашение и обслуживание займов осуществлялось за счёт средств федерального бюджета, так же, как и в итоге – проведение дорогостоящих экспериментов (ЕГЭ, реструктуризация сельских школ и пр.). Так, в Бюллетене Счётной палаты указывалось: «В нарушение Федерального закона (ФЗ) «Об утверждении Федеральной программы развития образования (ФПРО)» средства федерального бюджета в сумме 453,9 млн. рублей отвлечены Правительством РФ от мероприятий ФПРО… и направлены на проведение эксперимента по внедрению ЕГЭ… Затраты на проведение ЕГЭ должны будут покрываться из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ… в 2006 году без учёта инфляции это составит 1463 млн. рублей (расчётно)».
Если с платностью образования вопрос решался открыто и откровенно, то отказ от фундаментальности и всеобщности проходил в завуалированной форме и осуществлялся под лозунгами внедрения «деятельного и мотивационного образования», усиления его «социально-гуманитарной направленности», утверждения «ценностей гражданского демократического общества» и «становления и социализации личности ученика в условиях современного мира». А над этим уже работали инновационно-экспериментальные центры.
http://новости-россии.ru-an.info/новости/разрушение-образования-это-уничтожение-нашего-будущего/
Подробнее см. О.Четверикова, "Разрушение будущего. Кто и как разрушает суверенное образование в России", Институт Высокого Коммунитаризма, 09.07.2015
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