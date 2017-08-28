Диверсия в области образования приобретает угрожающий размах

Разрушение будущего. Кто и как уничтожает суверенное образование в России

Отправляя ребёнка в первый класс, родители убеждены, что где-где, а в школе плохому не научат. Но, оказывается, мы заблуждаемся. Современные учебники убивают в человеке человеческое. От некоторых примеров из учебников встают дыбом волосы не только родителей и учителей. Проблема достигла масштаба, угрожающего национальной безопасности России и нашего существования, как народа и нации

Отправляя ребёнка в первый класс, родители убеждены, что где-где, а в школе плохому не научат. Всем известно, что школа — кладезь знаний и чистилище души, а образование — ключ к будущему. Главный обучающий инструмент — учебник — книга, которая содержит самые правильные, систематически изложенные научные и жизненные знания. Но, оказывается, мы заблуждаемся. Почему-то перманентно продолжающаяся образовательная реформа в России захлопывает дверь перед будущим школьников, а школа превращается в конвейер по производству невежества. Современные учебники убивают в человеке человеческое. От некоторых примеров из учебников встают дыбом волосы не только родителей и учителей, но теперь и ваши, дорогой читатель!

ИЗ ИСТОРИИ УЧЕБНИКОВ

Учебники появились несколько тысячелетий назад. Например, в древнейших цивилизациях роль учебников и тетрадей выполняли глиняные дощечки или пергамент — тонко выделанная кожа, на Руси писали на бересте. В античном мире образование ценилось: в Древней Греции и Риме обучение детей стало нормой жизни. В средние века в Европе в качестве учебников использовались тексты Священного Писания, в том числе Псалтырь и Часослов. Одним из первых учебников "эпохи просвещения" (так же называемой "эпохой богоборчества") был «Мир чувственных вещей в картинках» Яна Амоса Коменского, изданный в 1658 году. Именно этот педагог (связанный с орденом розенкрейцеров) предложил рассматривать учебник в качестве инструмента массового образования и воспитания. Между тем, в России первый учебник (азбука) был напечатан Иваном Федоровым еще в 1574 году. Во второй половине XVII века Печатный двор выпустил более 300 тыс. букварей и около 150 тыс. церковных учебных книг, что для того времени было огромным количеством. Большинство этих книг было доступно для разных слоёв населения (Буквари стоили одну копейку). «Родное слово» К.Д. Ушинского, вышедшее в свет в 1864 году, выдержало 146 изданий. В царской России, а затем и в СССР, система образования считалась одной из лучших в мире.

КАК ВЫПУСКАЛИСЬ УЧЕБНИКИ В СССР, И КАКОВА ИХ СУДЬБА?

В СССР созданием новых учебников занималось не только Министерство просвещения, но и Академия педагогических наук. Единственным издательством было «Просвещение». Для школ с неродным русским языком и для лиц с нарушениями здоровья были специальные адаптированные учебники. Учебники пишутся под программы. Программы создавались в Академии педагогических наук. Авторами учебников были профессора и академики, работающие в ведущих вузах и Академии наук. За каждым из них стоял огромный коллектив, состоящий из докторов и кандидатов наук, аспирантов, студентов. Причём один и тот же учебник писали несколько коллективов, а значит, была конкуренция. В крупных городах и маленьких посёлках были классы, на которых в течение нескольких лет «обкатывались» новые учебники. Рецензировали учёные и учителя, работающие в школах. И только потом учебник проходил все стадии утверждения.

После распада СССР началась демократизация образования, было принято решение об отмене единой системы учебников. Как только заработал конвейер по выпуску новых учебников, старые тут же признали негодными, началось их немедленное уничтожение, включая физику, математику, астрономию, химию, биологию. (А они-то чем не угодили?) Учителя, библиотекари, обливаясь слезами, сжигали их во дворах на глазах школьников. Они понимали, что учебники качественные, часть из них следовало только отредактировать с учётом изменившихся реалий. Но спасти от уничтожения ничего не удалось.

Вспоминает учитель сельской школы: «Картина была тяжёлая — в школьном дворе лежала гора советских учебников, многие из которых были почти новые. Школьники подносили всё новые стопы книг, которые загружались в трактор, на котором обычно вывозят мусор. А потом их сжигали. Сразу же возникали разные неприятные ассоциации. (учитель имеется ввиду сжигание гуманистической литературы в фашистской Германии). Глядя на происходящее, многие учителя испытывали состояние сильнейшего шока. Я успел взять для своей работы пару десятков учебников. Стресс от увиденного был очень сильным».

КАК ПИШУТ УЧЕБНИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?

Сейчас учебники выпекают, как горячие пирожки. Пишут все, кому не лень, ведь их никто не проверяет. Отсюда такое количество ошибок, опечаток и просто чуши несусветной — не существующих предметов и явлений на самом деле. Наскоро состряпанная учебная литература порой ввиду профнепригодности тут же списывается и отправляется в макулатуру, не успев попасть в школьные библиотеки. А деньги на издание затрачены огромные!

Большинство учебников составлены без учёта возрастных особенностей детей, нарушены основы образования: системный порядок изложения материала, нравственные нормы, не учтены познавательные и образовательные требования учебных стандартов. Такие учебники не готовят мыслящих людей, способных самостоятельно принимать решения. В них много бессмыслицы-абракадабры (согласно словарю Ожегова: абракадабра — бессмысленный, непонятный набор слов, по латинскому названию магического заклинания). В них мало знаний для подготовки к обучению в ВУЗах. Поэтому старшеклассники пропускают уроки в школе, чтобы с репетитором готовиться к ЕГЭ. Тестовая система образования не учит детей читать, писать, думать. «Дети превращаются в бездарей и невежд», — пишут в разные инстанции обеспокоенные родители и педагоги.

Учебную литературу бесконтрольно выпускают как государственные, так и частные издательства, в то время, как их написание должно находиться под контролем государственных служб, Минобрнауки и Академии наук России. Но глядя на содержание, становится ясно, что дело пущено на самотёк. Кто участвует в создании учебников? Каков профессиональный и образовательный уровень составителей? Возникает ощущение, что весьма низкий.

По каждому предмету выпускается несколько версий. Учитель в замешательстве: у него нет достаточного уровня академических знаний: на каком варианте остановиться? У педагога совсем другая задача: донести до ребёнка самые передовые научные знания в доступной форме в соответствии с возрастом. Для оценки качества учебника занимается Федеральный экспертный совет (ФЭС), теперь эта функция частично передана Российской Академии Наук. Для контроля качества учебников создан Департамент государственной политики в сфере образования. Как видим, составителей и контролёров много, а учебники — безграмотны, безнравственны и порой ненаучны. Увлекшись плюрализмом мнений, мы и не заметили, как учебники заполнились околонаучными трактовками. У государства много рычагов влияния на систему образования, но эти рычаги бездействуют. Многие учебники выпущены за государственный счёт, поэтому в ряде школ их раздают бесплатно. Остальные продаются; но, как правило, все они выпущены фирмами-однодневками, которые не несут никакой ответственности.

Несуразица начинается с первого урока первого класса. Например, в начальной школе вводятся элементы высшей математики в ущерб таблице умножения. Учителя, родители обеспокоены: «Простые задания формулируются так витиевато и запутанно, что даже взрослому трудно понять. Такое ощущение, что авторы учебников пытаются создать альтернативную реальность, цель которой — не быть понятой или разгаданной, а быть проданной. Учат эти учебники — максимально запудрить мозги школьников. Все делается специально, чтобы из детей делать дебилов». Или ещё: «Приходят дети в первый класс с природным мышлением, а выходят необразованными зомби, помешанными на моде, суперзвёздах, сексе».

На сегодняшний день ни один из современных учебников не позволяет ученику учиться самостоятельно, например, если ученик заболел, трудно разобраться не только ученикам, но и родителям, и педагогам. Многие учителя нелегально пользуются старыми учебниками, спасенными от вандализма....

Качественное образование в России возможно, но только за большие деньги. При этом в школах и университетах «для избранных», куда допускается элита, так называемый «золотой миллиард», обучение совсем иное: студенты познают науки, получают навыки управления страной. Именно они потом станут финансовыми магнатами, дипломатами, сенаторами и президентами, а не униженное и оскорбленное «быдло». Правда, «быдло» в массе своей об этом не догадывается.

Списывание образовательных реформ с западных лекал и перевод учебников с иностранных языков на русский приводит к нелепице, к ляпсусам в учебниках, к бессистемности изложения материала. Вот так наши дети попадают в сети западной псевдокультуры, псевдонауки. Видимо поэтому выпускники российских школ и студенты ВУЗов мало что знают, и на вопрос: «Кто такой Ганнибал?» отвечают: «Тот, кто ест людей». «С кем воевал Пётр I?» – «C фашистами». «Кто победил во Второй Мировой войне?» – «США». Бонапарт и Наполеон, оказывается, разные люди. «Кто такие Жуков и Кутузов?» – студенты о таких личностях даже не слышали. В результате реформа образования и ЕГЭзация привела не к демократизации образования, а к «дебилизации» детей.

Ляпсусы в школьных учебниках стали притчей во языцех. Радует только тот факт, что учителя, школьники и их родители не равнодушны, четверть века они борются, обращаются в Минобрнауки с требованием — усилить контроль за качеством учебников. Их крики доносятся из Интернета. Но воз и ныне там. Вот некоторые примеры из наших учебников, мимо которых равнодушно пройти невозможно. (Чтобы не случилось инфаркта, запаситесь успокоительными средствами).

«Букварь» — вот начало обучения. «Букварь» автора А.Клышки потрясает нелогичностью и непоследовательностью изучения букв. Сначала изучается 19 согласных. Первая гласная А изучается двадцатой. Неужели можно научиться читать без гласных? А теперь насладимся красотой стихов, которые сопровождают каждую из изучаемых букв: — Буква Ч сказала есть — отдала кому-то честь. Проверь — буква Р открывает всем дверь. Чтобы букву Н в школу привести — надо нам носилки принести. На ходулях Х всё ходит — места, что ли, не находит ...и т.д. (

А чем стихотворения про маму, которая мыла раму, уточек и рыбок не подходят?) Задание: Выучи стихотворение: белка хвостик подняла -/твёрдый звук произнесла./ белка хвостик опустила- / мягкий звук произнесла.

Ещё пример: расставь буквы ОВНАГ так, чтобы получилось слово. Что получилось? (правильно, гавно).

А не лучше бы было малышам учиться по старому «Букварю» и учебнику для младших классов «Родная речь», где дети обучаются не только построению предложений на образцах русской литературы, но и приобретают лучшие человеческие качества: дружба, взаимовыручка, уважение к старшим, помощь слабым.

Задание по русскому языку: прочитай диалог и расставь знаки препинания: Сяпала Калуша по напушке и увазила Ляпупу — Оее Ляпа Како ляпупы некузявые и нетютюйные — Нетютюйные — Нетютюйные. (Что дети узнали из этого диалога?)

Или даётся определение: синонимы — это близкие по значению, но различные по звучанию слова. А пример приводится: добрый — злой?!

Основы правовых знаний: задание: Бобров бил Лосеву куском бетона по голове, душил её металлическим проводом, перерезал вены, выполняя распоряжение Мальцева убить быстро. Однако смерть Лосевой не наступила. После этого Бобров произнёс: «Всё, больше не могу» и вызвал скорую помощь. Имел ли место добровольный отказ? Надлежит ли Бобров уголовной ответственности?

А теперь займёмся математикой для младших классов. Большей несуразицы и безнравственности не придумаешь. На третьем уроке первоклашкам дается определение: «Многоугольником называют замкнутую линию без самопересечений». Может ли это понять ребенок в 7 лет?

Или: задачи для 1 класса: На клёне росло 5 яблок. 2 яблока упало. Сколько яблок осталось на клёне? Сколько ножек идёт по дорожке? (нарисовано 4 ёжика). Дети отвечают — 16. Но правильный ответ — 8. Почему? Потому, что, оказывается, ёжики ходят на задних лапках?! Задача: К ослику на день рождения пришли Винни-пух, Пятачок и Сова. Они разрезали торт так, чтобы всем досталось по 2 куска. Сколько лет исполнилось ослику?

Задача: На ветке сидели пять рыб, прилетели ещё две. Сколько стало рыб?

Задача: Мама купила 5 пачек соли. Две пачки съели за обедом. Сколько осталось?

Задача: 22 девочки гуляли в лесу и нашли 88 грибов. Потом половина девочек потерялась. Во сколько раз количество грибов больше потерявшихся девочек? (интересно, каких грибов набрали девочки?)

Задача: Мила съела 19 гр. порошка, Рома съел 16 гр. порошка, Оля съела 17 гр. порошка. Какими теперь стали дети?

Задача: Курица снесла 4 яйца, а у петуха 2 яйца. На сколько больше яиц у курицы?

Задача: Ёжик Колючка отдал зайцу Феде 1 яблоко. Сколько яблок осталось у ёжика Федьки?

Задача: С одной грядки сняли 5 огурцов и столько же огурцов сняли с другой грядки. Сколько помидор сняли с двух грядок?

Задача: (на картинке изображена кошка) У кошки Мурки родились щенята. Сколько щенят родилось у Мурки?

Учебник по математике для пятого класса Латотина и Чеботаревского. Вот несколько задач:

Задача: Длина Янцзы на 509 км больше общей длины Цзялинцзяна, Ханьшуя и дважды учтённого Ялунцзяна, на 104 км больше удвоенной общей длины Ялунцзяна и Ханьшуя и на 4476 км больше длины Ялунцзяна. Найдите длины Янцзы, Ялунцзяна, Цзялинцзяна и Ханьшуя, учитывая, что общая длина Цзялинцзяна и Ханьшуя равна 2643 км.

Задача: Одному пациенту психиатрической больницы не успели поставить успокоительное, сколько санитаров он успеет покусать, если движется со скоростью 20 км в час и успеет ли он добежать до главврача, кабинет которого находится на расстоянии 1км.

Задача: В психиатрической больнице есть гл. врач и много сумашедших. В течение недели каждый сумашедший один раз в день кусал кого-нибудь. В конце недели оказалось, что у каждого из больных по два укуса, а у гл. врача – сто. Сколько сумашедших в больнице?

Задача:Инопланетяне, посетившие школу N, pезко отличаются от жителей Земли. У каждого из них по 4 pуки, 4 ноги и по 2 совести. Hа сколько меньше всего пеpечисленного у ученика этой школы Степана Стульчикова, если известно, что pук и ног у него столько же, сколько у обычного человека, а совести нет совсем?

Задача: Примазище нашел в поле 96 шкледулок. А Примазёнок нашёл 64 шкледулки. Насколько больше шкледулок нашел Примазище, чем Примазёнок?

Задача: Папа, мама и старшие сестры ужинают, а младший бpат Васенька сидит под столом и пилит ножку стола со скоростью 3 см в минуту. Через сколько минут закончится ужин, если толщина ножки стола 9 см?

Задача: Ровно в два часа ночи с балкона двенадцатого этажа выплеснут ведpо воды. Вода долетит до земли через 9 секунд. Сколько минут осталось быть сухим коту Таpзану, если он, сидя на том самом месте, куда пpилетит вода, начал еще в полночь петь свою любимую песню и поет уже 1 час 57 минут и 9 секунд?

Задача: Допустим, что ты pешил пpыгнуть в воду с высоты 8 метpов и, пpолетев 5 метpов, пеpедумал. Сколько метpов пpидётся тебе еще лететь поневоле?

Задача: У стола отпилили один угол. Сколько углов у него теперь? А сколько углов будет, если отпилить два, три, четыре угла?

Задача: Один дедушка охотился в кухне на таpаканов и убил пятеpых, а pанил в тpи pаза больше. Тpех таpаканов дедушка pанил смеpтельно, и они погибли от pан, а остальные pаненые таpаканы выздоpовели, но обиделись на дедушку и навсегда ушли к соседям. Сколько таpаканов ушли к соседям?

Задача: Таракан Митрофан совершает прогулку по кухне. Первые 10 с он шёл со скоростью 1 см/с в направлении на север, затем повернул на запад и прошёл 50 см за 10 с постоял, а затем в направлении на северо-восток со скоростью 2 см/с проделал путь диной 20 см. Здесь его настигла нога человека. Какой путь проделал таракан Митрофан?

Задача: 14 детей учились плавать. Трое из них ещё не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей научились плавать и сколько ещё не утонули?

Задача: Белку с полными лапами орехов посадили на горизонтальный стол и толкнули к краю. Белка понимает законы Ньютона и предотвращает падение на пол. Каким образом?

Задача: Личный попугай капитала Флинта изучил 1567 ругательств на разных языках. 271 ругательство на английском, 352 на французском, и 127 на испанском. Остальные ругательства почерпнул из великого и могучего русского языка. Сколько ругательств почерпнул из русского языка?

Задача: Проезжая мимо поста ДПС со скоростью 105 км/ч, владелец автомобиля марки «Ока» не остановился по сигналу сотрудника инспекции. Через 2 минуты возмущённый инспектор мчался за ним на мотоцикле «ВМW», но, развив скорость 210 км/ч, не заметил, как обогнал нарушителя. Через 10 минут после обгона он осознал свою ошибку, развернулся и, снизив скорость до 45 км/ч, поехал ему навстречу. Через какое время он повстречает «Оку»?

Задача: Дворник И.И. обнаружил на полу сарая отпечаток трёх коробок высотой 1 дм каждая. Могло ли в этих коробках содержаться 6 трёхлитровых банок с новейшим ракетным топливом?

Задача: Колумбийский фермер собрал 4 т кофейных зёрен. Из них 940 кг он продал на шоколадную фабрику, а остальные огурцы поместил в 68 мешков. Сколько кг кофейных зёрен в каждом мешке?

Учимся считать: 7×3=24. 6×6=32. 12:2=12 (см. учебную тетрадь по математике).

Задача:

Задача: Три мухи сели на минутную и секундную стрелки. Сколько кругов сделает каждая за 12 часов?

Из учебника геометрии за 8 класс узнаём: Четырёхугольником называется фигура, состоящая из четырёх отрезков, таких, что один из концов первого отрезка служит концом другого, другой конец второго — концом третьего, другой конец третьего служит концом четвёртого и другой конец четвертого — совпадает с концом первого. (Неужели это определение написали математики? Похоже, так неумело написал третьеклассник. А чем старое, профессиональное определение не устраивает?)

География. «Индия — это материк».

История. Теперь вместо истории развития цивилизаций школьники получают «Историю в картинках». Здесь что-то про первобытных дикарей, что-то про рыцарей — всё бессистемно, всё вперемешку. В учебнике Всемирной истории для 6-го класса упоминаются десятки имен царей и королей, их детей, внуков, правнуков из Чехии, Франции, России и др. стран. Из нагромождения текста с именами китайских поэтов, римских пап и т.д. школьники не могут выделить значимые исторические события и крупных деятелей, в то время, как Александр Невский упоминался только один раз. Или ещё пример: видимо, ради сохранения толерантности и чтобы не обидеть современных татар, из учебников убирается участие татар в монголо-татарских завоеваниях Киевской Руси?!

Тест по истории: выбрать правильный ответ: когда состоялось сражение у деревни Прохоровка? 1. — 20 век. 2. — 1943 г. 3. — во время Великой Отечественной войны. 4. — во время второй мировой войны. (какой выбрать, если все правильные?)

А теперь займёмся литературой. Откроем учебник Канакиной для 3-го класса. Задание: Вставить пропущенные безударные гласные и проверить ударением слово «на з…ре». Дети ударением проверяют словом «зорька» и пишут «зоря». В то время, как слово «заря» ударением не проверяется. Вот так формируется безграмотность. Открываем следующее упражнение в этом же учебнике. Нужно подобрать антоним к слову слёзы. Но ведь антонима к слову слёзы не существует. Тест: Любил ли Онегин Татьяну? 1 — да. 2 — нет. 3 — не очень. 4 — не всегда. (Несчастный Онегин! Бедный Пушкин!) Или: в учебнике для 3-го класса по литературному чтению (издательство "Атамура" 2010) написано: «А.С. Пушкин родился 6 июня 1799 года… Пушкин погиб на дуэли в 1937 году». (Это его в 138 лет на дуэли убили?) Или: «.. И треск взрывающегося мозга». (Да, такая литература сшибает с ног, проваливаешься в тартары вместе с взрывающимся мозгом).

С физикой такая же картина. Ошибок и опечаток много в схемах, в определениях, формулах и расчётах. Рассказывает возмущённый папа: «Учебник по физике для 10 класса — 73 грамматические и фактические ошибки». Интересно, проверяли ли эксперты? Конечно, нет. Из учебника по физике мы узнаём, что «Жидкость на Земле чаще всего находится в каких-нибудь сосудах». (Интересно, а как же дождь, ручей, океан — тоже сосуды?)

Задание: Можно ли сжать кирпич? Проделай опыт и узнай, сжимаются ли жидкости. (Так что надо сжимать: кирпич или жидкость?) И т.д. На вопрос отца к сыну: «Какие задачки вы решаете по физике?» Сын отвечает: «Какие задачки? Мы презентации делаем». Хорошо, если мальчику может объяснить образованный отец. А если у другого мальчика такого отца нет, что тогда?

Давайте разберёмся, как изучается предмет методом презентации? Это пересказ скачанного из интернета материала. Школьник прочитал непонятный доклад и тут же забыл, что прочитал. Не поняли его и слушатели. Если нет задач по механике, то о формировании понятийного мышления в физике можно не говорить. И всё же задачи по физике есть, но какие! Например: «С дерева упала ветка на мимо пробегающего оленя. Олень заметил, что она упала по параболической траектории движения. Он определил скорость падения ветки. Помогите оленю рассчитать объём Земли». Или ещё задача по физике: Снилось ему, что он превратился в конденсатор, который какое-то рыбообразное существо пыталось включить в сеть переменного тока с периодом колебания 0,1 с. Проснулся он тогда, когда с ужасом почувствовал, как по нему начинает бежать ток с действующим значением 0,5 А. Чему была равна амплитуда напряжения?

Любимый предмет всех детей — «природоведение» — не сложный, увлекательный, познавательный. Теперь предмет называется «Окружающий мир». Забавляет и удручает не название предмета, а его содержание. Введение в природу учит детей жизни в окружающем мире, закладывает основы понятийного мышления. Однако, «Окружающий мир» полон глупости и антинаучности. Возьмём серию учебников авторства Н.Ф. Виноградовой и Г.С. Калиновой. (издательский центр "Вентана-граф", Москва), в которых вместо системного знакомства с природой — бессмысленная окрошка. Например: «На ходильных ногах у крабов клешней нет. У раков есть, но только на двух передних парах ног. А вот у крабов их совсем нет»?! Или: «А знаешь ли ты, что ёлка и ель — это разные виды деревьев?». Или: «что будешь делать, если поезд едет, а рельсы разобраны?». "Нарисуй, как выглядит шум дождя, шелест листьев, гром, хруст снега, пение лягушки"?! (Разве авторы не знают, что можно нарисовать предмет, но действие нарисовать невозможно?)

Нарисуй Фусю и Каркузябу?! — (А это кто?)

Напишите английскую песенку: Крендель – мендель – колбаса! Взмыла хрюшка в небеса! А один мужичок её хвать – и в сачок! Её хвать – и в леса! Крендель – мендель – колбаса! (без комментариев, поскольку наступает полное отупение).

Задание: Назовите предметы, украшающие тело мужчины: губа, бровь, крайняя плоть. (Интересно, где здесь предметы и в чём заключается их красота?) Или умозаключение: Скат ударом электрического тока может убить человека. (но на рисунке изображён не скат, а налим, налим не обладает электрическим зарядом). Задание: разместить слова в два столбика: чалочка, плимчик, рапунок, станок, маравей, труляляй. (Интересно, по какому принципу разделить на столбики эту абракадабру?)

Из учебника «Окружающий мир» для 2 класса мы узнаём: как «проторчать» от мухоморов? Оказывается, что «если кто-то съест мухомор, его состояние будет похоже на состояние сильно пьяного человека, когда кружится голова, и мерещатся всякие странные видения» (стр. 27, «Окружающий мир, 2-й класс»). А если у родителей не хватит бдительности, и они не смогут объяснить своим детям, что «торчать от мухоморов» плохо? Ведь ребёнок может захотеть испытать на себе заманчивые «видения». В том же учебнике дети узнали, что толщина атмосферы Земли, оказывается, составляет 1000 километров, (стр. 27). На стр. 33 и 42 компас изображает направление на восток — слева, а на запад — справа. А надо как раз наоборот. Или ещё пример: масштаб 1:25000 означает, что в 1 см содержится 25000 см = 250 м (а не 250 км(!!!), как написано в том же учебнике. А это грубейшая ошибка.

На стр. 44 содержится следующая несуразица: «Как ты думаешь, кто быстрее доставит письмо адресату — самолет, почта или голубь?» Дети хором отвечают: самолёт. Но правильный ответ: голубь. Дети в недоумении. Оказывается, надо было учесть бюрократические препоны, мешающие самолёту вылететь. На стр. 78 находим: «Семена березы ветер уносит на 2 км, а семена ясеня — на 20 км. Семена клена улетают почти на 90 км». Родители перерыли горы материалов по биологии, оказывается, речь идёт не км, а о метрах. Просто авторы перепутали метры с километрами. На стр. 101 содержится утверждение, что «овчарка может вернуться домой, даже если ее увезли за 8-10 км». Хотя, не только кинологам, а просто любителям животных известно: если увезти собаку в незнакомое место, а не сама убежала, то она вряд ли вернётся. Впрочем, это не самый страшный «ляп». Есть и другие:«Животные помогают растениям переезжать на другое местожительство».

Поражает, как такой учебник прошел рецензирование и выдержал три (!) переиздания (2008, 2009 и 2012 годы, изд-во "Вентана-Граф")? Мало того, он оказался включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе, а его авторский коллектив был удостоен премии Президента РФ в области образования.

Раньше с 5-го класса начинались ботаника. Теперь же в 5 классе продолжается «Окружающий мир» в виде рассказов о природе без всякой логики — всё та же окрошка, как и в начальной школе. Наконец предмет «Окружающий мир» в 6 классе перерастает в биологию, где мы узнаём: что при оказании первой помощи при ожоге нужно полить ожог марганцовкой?! (а не хотели бы авторы на себе испытать действие марганцовки на обожжённое место). Или задание по физиологии человека: безмозглая женщина вышла замуж за безмозглого мужчину. У них родился ребёнок, имеющий мозг. Предложите варианты ответов наследования данного признака.

Задание: Шестиносая женщина, родители которой имели один нос, вступает в брак с одноносым мужчиной, у матери которого 6 носов, а у отца 1. Единственный ребёнок в семье шестиносый. Какова вероятность появления в семье шестиносого ребёнка, если одноносость доминирует?

На смену ботаники логически напрашивается зоология. А далее в 8-м классе — анатомия, и уже в старшей школе общая биология. То есть, выстраивается логическая пирамида: растительный и животный мир, которые подчинены общим законам развития. Теперь ничего этого нет, все изучается вперемешку — и ботаника, и животный мир, и человек, и общая биология. Видимо, поэтому школьникам задаётся несуразный вопрос, на который нет ответа: бывает ли так, что у вас безо всякой причины бьётся сердце? (а если нет причин, то сердце не бьётся?)

В учебнике обществознания для 5-го класса школьникам 10-11 лет предлагается описать способы избавления от вредных привычек — алкоголизма, курения, наркомании. Неужели в 5 классе у детей есть большой опыт приобретения вредных привычек? В учебнике обществознания для 8-го класса по теме «мир социальных отношений» написано: «Дети бедняков недополучают родительской заботы. В школе ситуация усугубляется еще больше, так как учителя не только не окружают их должной заботой, но стремятся выжить из школы»?! Там же говорится, что нельзя делать аборты в домашних условиях. (Господи, прости их! Ибо не ведают, что творят!)

Педагоги обескуражены, они рассчитывают только на остроумие и сообразительность учеников, а скорее, их родителей. Раньше тексты задач и заданий брались из русского языка и лучших образцов мировой литературы, из окружающей жизни человека, а это значит, детям прививалась любовь к Отечеству, к природе, к семье. Теперь принцип научной подачи информации заменен придуманным калейдоскопом несуществующих явлений, нереальных картинок. Все эти калуши, ляпупы, труляляи, плимчики, шкледулки, фуси и каркузябы — это даже не фантастика, поскольку в основу фантастики положены научные факты и логические умозаключения.

Вольное обращение с учебной литературой приводит не только к весёлым ляпсусам (см. Ожегов: ляпсус — ошибка, обмолвка, упущение). Здесь дело куда серьёзнее: сбитые с толку школьники лишаются возможности познания основных жизненных правил существования, они не учатся заботиться о себе, не понимают, что надо уважать старших, помогать другу, защищать слабых, ухаживать за цветами, кормить птиц, они не знают ни природу, ни общество. Их учат жестокости и равнодушию, их превращают в человеческий мусор. Преступно то, что современная учебная литература убивает в человеке человеческое, когда меркнет душа и гаснет дух.

Как вам понравились учебники? В них всё переворачивается с ног на голову: гнусная низость представляется достоинством, а истинное достоинство — пороком. А ведь по таким учебникам учатся наши дети и внуки!

Россию невозможно победить? В своё время канцлер Германии Отто фон Бисмарк говорил о том, что Россию невозможно победить. Но можно привить ложные ценности, и тогда она сама себя уничтожит. Похоже, предвидение «железного» канцлера сбывается: Русь-Тройка сбилась со столбовой дороги человечества и ускоренными темпами мчится под откос, увлекая за собой беспомощных стариков и только что родившихся младенцев. Мы добровольно проваливаемся в бездну пороков и ложных ценностей: за 25 лет разрушительного падения мы приблизились к самоуничтожению так быстро, как не сумели это сделать многочисленные орды завоевателей земли русской.

Возникает вопрос: добровольно ли мы съехали в канаву, из которой воняет перегнившей западной псевдокультурой? Скорее всего, это сознательная политика, направленная на умственную, физическую и нравственную деградацию молодого поколения. А взрослое население страны, обескураженное крутыми поворотами истории, плохо понимает, каким экспериментам и опытам подвергается. Массированная атака Запада, подпитанная большими деньгами (фонд Джорджа Сороса, финансового афериста, который четверть века бесплатно печатает учебники для российских школ), направлена на разрушение системы образования в России, чиновники же от образования, культуры, СМИ не захотели или не сумели противостоять мощному напору.

А теперь пожинаем плоды: система школьного образования разрушена. Нужно всё начинать сначала!

Необразованный, нравственно деградированный народ — благодатная почва для любого завоевателя. (Деградация человека — это утеря им свойственных ему способностей и качеств, которая сопровождается утратой суждений, дарований и чувств). Она проявляется в апатии, социальном равнодушии, безволии, наркомании, жестокости, в отсутствии духовности, сострадания и любви. Человек теряет психическую уравновешенность, работоспособность, активность, жизненные ориентиры. Даже лень — проявление деградации. Человек, изолированный от природы, который живёт лишь удовлетворением своих потребностей и похотей, имеет все шансы деградировать в моральном и интеллектуальном плане. У учебника особая роль: он должен заявлять об историческом опыте своего народа и быть носителем духовного и культурного наследия. Он должен быть построен так, чтобы год от года школьник расширял научные знания, чтобы в познании были спрятаны ключи к тайнам жизни, которые ребёнок постепенно открывает для себя. Нужно дать детям не только основы теоретических, но и практических знаний, подготовить их к жизни. Тогда у него появится побудительный мотив к познанию. Учебник — это необычная книга, она, словно щедрый одуванчик, разбрасывает перед ребенком множество жизненных знаний, в которых есть логическое зерно. Осталось только — найти это разумное зерно и посеять в благодатную почву.

СПРАВКА: Кто конкретно осуществляет процесс "модернизации образования"?

Эльконин Даниил Борисович Калина Исаак Иосифович

http://communitarian.ru/novosti/obrazovanie/podlyy_ministr_podlogo_rezhima_debilizaciya_obrazovaniya_prodolzhaetsya_15122015/