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Заявление почетных членов РВИО и его актива по ситуации на Украине

Заявление почетных членов РВИО и его актива по ситуации на Украине

Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает. События на Украине начались не вчера, а, по меньшей мере, восемь лет назад. Совсем скоро спецоперация по изгнанию из Украины созданных НАТО и американскими советниками вооруженных баз и идейных наследников Бандеры и Шухевича, наконец, закончится.

Мы сожалеем о том, что многолетние усилия по прекращению кровопролития на Донбассе ни к чему не привели. Киевская хунта продолжала убивать женщин, стариков и детей.

Мы сожалеем о том, что оказались бессильными дипломатические средства. Запад продолжал взращивать ненависть, продолжал накачивать Украину оружием – потому что более столетия мечтал стравить наши братские народы между собой. И по заявлениям западных лидеров, звучащим сегодня в СМИ, мы отчетливо понимаем – Западу нужен вовсе не мир на континенте, а слабая Россия, слабый русский мир и марионеточное управление Украиной. 

Но у них ничего не вышло и не выйдет.

В наших душах нет ненависти и злобы к украинскому народу, и мы верим, что у подавляющего большинства украинцев – нет ненависти к русским. Потому что мы одной истории, одной культуры, одной крови, одной памяти! Не верим, что эта ненависть может стать основой сознания европейцев и американцев, определяющей отношение к России и многонациональному российскому народу.

Нас – десятки миллионов. И мы – победим! Все вместе, мы – россияне и украинцы! И зажжем вечный огонь на могиле тех, кто вчера и сегодня погиб за свободную Украину. Эти герои будут лежать рядом с теми, кто погиб при освобождении нашей земли в боях с гитлеровцами и их прислужниками в годы Великой Отечественной войны – мы восстановим все памятники, разрушенные потомками «бандеровцев».

Мы отстроим все взорванные ими мосты и плотины. Мы воссоединим родных и близких, лишенных возможности навещать друг друга из-за политических дрязг и закрытых границ.

Мы восстановим крепкие и неразрывные узы дружбы, которые всегда делали наши братские народы непобедимыми и бесстрашными.  

И тогда над нашими странами будет спокойное, чистое и мирное небо.

Список подписавшихся под заявлением:

Ковальчук Андрей Николаевич – Академик Российской академии художеств, Народный художник Российской Федерации, Председатель правления Союза художников России. 

Кондрашов Андрей Олегович – автор документального фильма «Крым. Путь на Родину»,  журналист, освещавший события в «горячих точках» — Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане.

Коробцов Андрей Сергеевич – Член Московского Союза художников, автор Ржевского мемориала Советскому солдату.

Мачинский Сергей Александрович – первый заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа (ВИЦ СЗФО), подполковник в отставке, участник гуманитарных миссий на территории Донбасса с 2015 года.

Мединский Ростислав Игнатьевич – Советник Председателя РВИО, ветеран боевых действий в Афганистане, участник ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 году.

Нестеренко Василий Игоревич – Академик Российской академии художеств, Народный художник Российской Федерации.

Овсиенко Николай Павлович – заместитель Председателя РВИО.

Сунгоркин Владимир Николаевич – главный редактор КП, ветеран боевых действий в Анголе.

Щербаков Салават Александрович – Академик Российской академии художеств, Народный художник Российской Федерации, Член Союза художников СССР.

Региональные отделения РВИО

Буранова Лариса Николаевна     – Председатель РО РВИО в Удмуртской Республике, депутат Государственной думы ФС РФ.

Ильтяков Александр Владимирович – Председатель РО РВИО в Курганской области, депутат Государственной думы ФС РФ.

Ковалёв Сергей Михайлович – Председатель РО РВИО в Архангельской области, ректор Архангельского областного института открытого образования.

Куршева Галина Александровна – Председатель РО РВИО в Мордовской Республике, директор ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия».

Малькевич Александр Александрович – Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной Палаты РФ, почетный член РВИО.

Метелкин Александр Юрьевич – Председатель РО РВИО в Вологодской области, председатель Попечительского совета МОО «Вологодское объединение поисковиков».

Окольникова Светлана Анатольевна – Председатель РО РВИО в Республике Хакасия, Министр культуры Республики Хакасия. 

Потапенко Александр Федорович – Председатель РО РВИО в Тульской области, Заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) филиала ОАО «РЖД».

Петрищев Игорь Олегович – Председатель РО РВИО в Ульяновской области, ректор Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова.                  

Ревенко Евгений Васильевич – Председатель РО РВИО в Воронежской области, депутат Государственной думы ФС РФ.

Титберия Олег Иликович – Председатель РО РВИО в Ленинградской области, Генеральный директор закрытого акционерного общества «СММ», Глава Общественного фонда «Братский корпус Николая Чудотворца».

Шевелёв Сергей Арнольдович – Председатель РО РВИО в Ставропольском крае, депутат Думы Ставропольского края, член комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям, награжден тремя орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу».

https://rvio.histrf.ru/activities/news/zayavlenie-pochetnyh-chlenov-rossijskogo-voenno-istoricheskogo-obshestva-i-ego-aktiva-po-situacii-na-ukraine

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