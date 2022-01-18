Ответ Лаврова - Наши войска в казармы не вернутся!

Большая пресс-конференция Сергея Лаврова внесла полную ясность: Россия будет решительно защищать свои интересы, если Запад не остановится. Сроки и форма зависят от западной реакции и решения президента Путина.

Большая пресс-конференция главы МИД России по итогам работы ведомства в 2021 году стала уникальной. Так как состоялась после проводившихся на этой неделе в Европе – и в целом по всем признакам провалившихся – переговоров с США, НАТО и в рамках ОБСЕ по мирным требованиям Москвы относительно гарантий безопасности. Поэтому всё внимание обращено не к итогам работы русской дипломатии в минувшем году, которые, в общем, всем известны, а к тому, чего ожидать, что может случиться в году нынешнем. Ведь если события и дальше пойдут в запущенную в 2021 году сторону, 2022 год может стать военным. На длинной пресс-конференции Лаврова прозвучало много разных вопросов, касавшихся целого ряда стран – Белоруссии, Казахстана, Китая, Индии, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции, Швеции, Финляндии, Германии, разумеется, Украины, а также Евросоюза. Россия – мировая держава, и этим всё сказано. Были подняты также некоторые принципиальные проблемы – попытки США подорвать Православие, работа России с соотечественниками за рубежом и другие.

Но давайте всё же сосредоточимся на вопросах войны и мира, как наиважнейших для всех и каждого. Тем более что свыше половины вопросов и ответов касались именно этой мегатемы.

Почему именно сейчас?

Лавров объяснил, почему Россия припёрла Запад к стенке именно сейчас.

«Нашему терпению пришёл конец. Мы очень терпеливы… Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать. Вот ждём, когда ямщик на той повозке ответит конкретно на наши предложения», – сказал он, имея в виду американцев и гарантии безопасности. Объяснив и продемонстрировав на многочисленных примерах, почему словам Запада нельзя верить, Лавров подчеркнул, что ответы должны быть «письменными, положенными на бумагу», как это сделала Россия, внося свои предложения. Он многозначительно добавил, что русские, ожидая ответа, который, как заверили американцы, придёт примерно через неделю, продолжат работу над тем, чтобы «быть готовыми в случае любого развития событий».

Глава МИД России рассказал, что будет дальше: «Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдёт, если это произойдёт… мы, конечно, оценим ситуацию и доложим президенту и будем принимать решение с учётом всех факторов, прежде всего в интересах надёжного обеспечения безопасности».

Лавров добавил, что западники «уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили то, что Россия не будет ждать бесконечно». Его слова не звучали откровенно безнадёжно, он отметил, что «если есть добрая воля, если есть готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемое решение», но предупредил, что существует также угроза чисто формального ответа, поскольку «план «замотать» обсуждение озабоченностей России и их реализацию, «конечно же, существует». Он констатировал, что попытки США «затянуть процесс» под предлогом консультаций с союзниками уже налицо.

Принуждение к переговорам

Лавров дал ясно понять, что требования России к США и НАТО, которым заправляют американцы, не ультиматум, что Москва искренне желает договориться с Западом, но серьёзно, «по-взрослому»:

«Мы хотим видеть позицию на бумаге. Постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах, хотим получить реакцию: это подходит, это не подходит, если не подходит, почему. Если нужно дополнить чем-то, сформулируйте поправки. Если есть что добавить, дайте нам поправки на бумаге».

Министр подчеркнул, что со стороны России это не игра по принципу «проси больше – дадут меньше».

«У нас всё гораздо серьёзнее. Мы категорически не приемлем появления прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учётом того курса, который проводит украинское руководство, и прежнее, и нынешнее, к сожалению. Более того, это «красные линии» по-настоящему, и они это знают».

Москва, несколько раз повторил он, не позволит «всё это спустить в некие абстрактные дискуссии» и «размазать» по всему НАТО, ответ должен поступить именно от американцев, которым не будет позволено укреплять свою безопасность «за счёт ущерба безопасности других».

Речь идёт, по словам Лаврова, о «сценарии, который позволит американцам сбросить с себя главную ответственность за решение этих вопросов на переговорах с нами», чтобы «сначала в Совете Россия – НАТО попытаться всё это растворить», а потом и в ОБСЕ, с которым «в принципе невозможно вести какие-либо переговоры». Поскольку у этой структуры, отметил министр, даже нет устава, международно-правовой юридической субъектности, она стала «инструментом продвижения западных интересов» и проводит дискриминационную политику по отношению к России и другим странам ОДКБ, её пресловутой «гибкостью» «вопросы жёсткой безопасности» не решить.

Лавров, повторим, не исключает, что переговоры с США по гарантиям безопасности будут возобновлены, но только после конкретного письменного ответа от Вашингтона. Он даже призвал не обращать пока что особого внимания на поднятые на Западе вопли и крики в связи с предложениями Москвы:

«Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряжённости, с желанием создать такую атмосферу вокруг Российской Федерации, в том числе в качестве дополнительного фона для переговоров, которые начались в Женеве, продолжились в Брюсселе и которые, я надеюсь, мы сможем возобновить».

Что Москве не нравится в позиции Запада

Глава МИД России конкретно указал на самое неприемлемое для Москвы в позиции Запада. Это, во-первых, попытки НАТО искусственно заманивать к себе новых членов. Во-вторых, – диктовать России, где на её собственной территории могут, а где не могут находиться её собственные войска. В-третьих, – попытки «ревизовать ООН», «реидеологизировать международную жизнь», провести «новые разделительные линии», в том числе путём создания карманных «узких форматов» и «междусобойчиков».

Лавров выразил в этой связи надежду, что у Финляндии и Швеции хватит ума не вступать в НАТО, потерявший «после холодной войны, после исчезновения Варшавского договора смысл своего существования» и ставший инструментом США по обеспечению своего мирового господства, в том числе в ущерб интересам стран-членов альянса, даже таких как Франция и Германия.

«Всем понятно, что ситуация не улучшается… Они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на Уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами, на которых они хотят заставить всех выстраивать новый миропорядок», – заявил русский министр.

Особенно возмутили Лаврова требования «зарвавшихся» западных стран к России «направлять в казармы» войска на её собственной территории, в то время как сами они создают военные базы в Прибалтике, Северной Европе, держат там на ротационной основе свои войска, создают базы на Чёрном и Азовском морях. Лавров подчеркнул, что Россию это «категорически не может устроить», это – «неприемлемый подход». Министр иностранных дел прозрачно намекнул, что Западу такая политика может ещё как аукнуться, поскольку в таком случае возможно расширение военного и военно-технического присутствия России за рубежом. «Знаем и умеем обеспечивать свою безопасность на любой случай и, заверяю вас, мы не будем бесконечно ждать каких-то перемен, обещаний», – сказал Лавров, имея в виду натовскую экспансию.

И это даже не угроза – это вероятный ответ.

Есть у нас основания полагать, что если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории, что само по себе абсурдно, то в ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ. Если наше предложение нацелено на сокращение военного противостояния, деэскалацию ситуации в Европе, то на Западе происходит ровно обратное: натовцы наращивают свои сухопутные силы, авиацию на территориях, которые прямо прилегают к Украине, масштаб, количество учений на Чёрном море возросли многократно за последнее время.

«Военно-технические меры», которые анонсировала Россия в случае несогласия Запада с её предложениями, это, по его словам, ответ Москвы на изменившуюся «ситуацию с реальной конфигурацией вооружений, военной техники и вооружённых сил в Европе».

Что с того?

Очень важно отметить не только то, что было сказано на большой пресс-конференции Лаврова, но и как. Министр говорил абсолютно спокойно – как человек и представитель страны, которые приняли для себя важнейшее, экзистенциальное, необратимое решение.

Нетрудно догадаться, какое.

Такое, какое русские принимали всегда, когда нас прижимали к стенке: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» Поэтому будет война или нет, теперь зависит только от наших «партнёров». Россия, разумеется, её не хочет, но будет вынуждена воевать за свои кровные интересы, если алчный и наглый Запад не перестанет на них посягать.

А тем временем...

Российский спецборт уже замечен на Кубе и в Венесуэле

Данные мониторинговых порталов свидетельствуют, что за последние дни спецавиалайнер ФСБ РФ Ту-154М побывал на Кубе и в Венесуэле. Сообщая сегодня об этом, издание Авиа.про связывает эти вояжи с отказом США и НАТО предоставить России письменные гарантии безопасности и возмозностью в связи с этим появления российский ракетных военных баз в странах Латинской Америки. Каких-либо официальных комментариев на этом счет ни из Москвы, ни из Гаваны, ни из Каракаса нет.

А вот Лебедев под ником Лохматый" написал: С неделю назад США собирались провести в Тихом океане испытания новейших вооружений ПРО. Но случился казус, который заставил перенести испытания. Что произошло? Российский корабль «Карелия» радиотехнической разведки и РЭБ приблизился к Гавайям. Дело в том, что он давно туда направлялся, а затем подошли корабли ВМС США. Но наш корабль продолжал уверенно двигаться заданным курсом. Американцы испугались и перенесли свои испытания. У них и так все учения и испытания проходят критично и плохо. Американцы сообразили, что наши моряки вполне могут пойти на таран. Авианосец США «Гарри Трумэн», который находился в Средиземном море, решили от греха подальше спрятать в Адриатическом море. Что испугало «несгибаемых» американцев? Оказывается, в Средиземное море вошла российская подводная лодка «Новороссийск», вооруженная «калибрами». Более десяти дней ее не могут найти никакие системы электронной и другой разведки НАТО. При неверном действии со стороны США, «Новороссийск» может уничтожить и «Гарри Трумэн», и сопровождение авианосца одним залпом «калибров». Это все небольшая часть возможностей России. Так что и без размещения на Кубе, РФ может уничтожить леволиберальные фашистские государства, и их военные все прекрасно понимают, не желая давать ни малейшего повода для столкновения с вооруженными силами РФ. Риторика политиков – это одно, а реальность – совсем иное. Русский царь Александр III сказал: «У России есть только два друга: армия и флот». Я бы с поправкой на современность сказал, что есть три друга: армия, флот и ВКС.

https://tsargrad.tv/articles/ultimatum-lavrova-nashi-vojska-...

https://ianed.ru/2022/01/15/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D...

https://cont.ws/@Lohmatiy/2183844