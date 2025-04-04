Кэндис Оуэнс — конспирологи оказались правы насчет Джона Кеннеди

Кэндис Оуэнс: Кеннеди убрали за отказ финансировать Израиль Кэндис Оуэнс раскрывает скандальную тайну убийства Джона Кеннеди: за гибелью президента стояли Израиль и ЦРУ. В новых рассекреченных документах всплыл конфликт Кеннеди с Тель-Авивом из-за ядерного оружия. Президента США убрали, чтобы пресечь его борьбу против коррумпированного ЦРУ, которое он угрожал "развеять по ветру". Новости СМИ2

Кэндис Оуэнс: Привет, ребята, хорошего всем дня! Я обещала, что сделаю эпизод, посвященный документам по Джону Кеннеди. Что ж, это только первый из многих, и все, что я могу сказать вам в двух словах — мы, конспирологи, снова оказались правы. В наши дни, похоже, это стало тенденцией. Такер Карлсон определенно был прав, когда говорил, что прослыть сегодня конспирологом — значит, иметь кругозор, выходящий за рамки мейнстримных СМИ и системы государственного образования, которые делают из нас идиотов. Итак, для тех из вас, кто еще не читал рассекреченные файлы, книгу “Хаос” и не имеет членского билета нашего “книжного клуба”, мы проведем экскурсию по "кроличьей норе" истории Кеннеди, которая еще только начинается. Добро пожаловать на канал Кэндис Оуэнс.

Все знают, что произошло 22 ноября 1963 года. Президента Кеннеди застрелили, когда он вместе с женой ехал в автомобиле по улицам Далласа. Прежде чем мы перейдем к сути, важно получить историческое представление о некоторых других фактах.

Если сравнить политику Джона Кеннеди, который не хотел финансировать евреев, и происходившие параллельно с этим события, то следует отметить, как он по телефону кричал и спорил с премьер-министром Израиля Бен-Гурионом, потому что не поддерживал наличие у Израиля ядерного вооружения. Их телефонные ссоры до сих пор не хотят рассекречивать, но они буквально вцепились друг другу в глотки в порыве ненависти. Кеннеди был категорически против реактора в Димоне (там производят плутоний, используемым в атомных бомбах — прим. ИноСМИ). Этот факт можно найти даже в речах Муаммара Каддафи, когда он говорил о том, что же в действительности произошло с Джоном Кеннеди. Всем известно, что он был противником, решительным противником Израиля и ядерного вооружения.

Если сложить два плюс два, то возникает мысль, а не попахивает ли здесь заговором, раз Бен-Гурион и Израиль в целом ненавидели Кеннеди? Он был против них, против получения ими финансирования и против их чрезмерного влияния в американской политике, а потом раз — и умирает! После этого проблема мгновенно исчезла: сменивший его вице-президент Линдон Джонсон изменил курс, и вопросы разрешились.

Что интересно: Линдон Джонсон проводил политику, прямо противоположную линии Джона Кеннеди. Он был сторонником войны: Вьетнам, Камбоджа, бомбардировки. И лишь недавно стало известно, что он помогал Израилю утвердиться как государству, тайно поставляя туда оружие, против чего как раз и выступал Кеннеди, а до него — Эйзенхауэр. Будучи членом конгресса, он тайно помогал перевозить оружие в Израиль.

Можете не верить мне на слово и расценивать мои слова как антисемитизм. Но вот вам выдержка из израильского ежедневного издания "Гаарец". В статье под названием “Линдон Джонсон: лучше друга у Израиля не было” они написали: “Историки, как правило, считают Джонсона тем президентом, которые относился к Израилю дружелюбнее остальных”. Далее говорится, что после того, как Джона Кеннеди убили, и Линдон Джонсон стал 36-м президентом, последний сказал израильскому дипломату: "Вы потеряли хорошего друга, но нашли лучшего".

Да, так оно и было. Джонсон, будучи лидером большинства в сенате, за несколько лет до этого воспрепятствовал планам Дуайта Эйзенхауэра остановить помощь Израилю. Я цитирую это из статьи, а не придумываю. Итак, теперь мы знаем, что на посту в конгрессе он стоял на пути Эйзенхауэра, а став президентом, изменил взятый Джоном Кеннеди курс.

Далее в статье пишут: “Он знал немногих евреев, когда рос в Техасе, но подружился с ними впоследствии, продвигаясь по служебной лестнице Демократической партии, которая стала естественным политическим домом для большинства евреев. Историки, как правило, считают Джонсона тем президентом, которые относился к Израилю дружелюбнее остальных <...> Джонсон был первым, кто пригласил с визитом израильского премьер-министра Леви Эшколя (LeviEshkol). Они так хорошо ладили — оба были фермерами, — что Джонсон оказал Эшколю редкую честь, пригласив к себе на ранчо. Вскоре Линдон Джонсон отказался от давления на Израиль с требованием рассказать правду о реакторе в Димоне. Он нарастил продажи оружия Израилю, и в 1968 году, после того как главный израильский поставщик в лице Франции ввел эмбарго в качестве средства укрепления связей с арабским миром, Соединенные Штаты стали основным поставщиком оружия Израилю. В частности, начались переговоры о продаже ему истребителей "Фантом"". Итак, он был всецело предан государству Израиль, а если вам интересны причины вышеизложенного, что ж, это довольно интересная история, и касается она его тети Джесси. И снова мы будем исключительно цитировать израильские источники: Jerusalem Post и Times of Israel.

Вы видите историю, складываете ее по кусочкам и приходите к заключению, что Линдон Джонсон — всего лишь один маленький человек. Сюда здравый смысл приводит и меня. Даже если он на самом деле был предан государству Израиль, имел какие-то семейные еврейские связи, а воспитывала его и внушала все это обожаемая тетя Джесси Хэтчер, даже если вам хочется во все это верить, то вы наверняка скажете, мол, все это очень интересно, но мы вроде как говорим об убийстве Джона Кеннеди. Такое потребовало бы помощи со стороны государства, глубинного государства, а именно ЦРУ. Неужели оно действительно стало бы участвовать в такого рода заговоре?

Вам следует знать, что, когда Джон Кеннеди стал президентом, ЦРУ действовало уже порядка 14 лет. Его учредили в 1947 году, всего за несколько месяцев до создания государства Израиль, после подписания президентом Гарри Трумэном Закона о национальной безопасности. Я бы сказала, что ЦРУ — несомненно наиболее коррумпированная и кровожадная правительственная организация в мире, действующая в том числе против собственных граждан. Среди ее детищ МКULTRA (секретная программа ЦРУ с целью поиска и изучения средств манипулирования сознанием, в частности с помощью использования психотропных химических веществ — прим. ИноСМИ), эксперименты над военнослужащими, над ничего не подозревающими американскими гражданами.

Следует отметить, что дополнительным фактором, вызывавшим опасения за безопасность Джона Кеннеди в период его президентства, стало его публичное признание коррумпированности ЦРУ. Отсюда цитаты о желании “развеять ЦРУ по ветру”. Он хотел просто окончательно избавиться от управления, потому что понимал, что это коррумпированный орган.

Вам следует знать, что с 1953 по 1961 год директором ЦРУ был Аллен Даллес — американец, определенно не еврей. Под его руководством ЦРУ участвовало во всевозможных незаконных тайных операциях, наиболее известной из которых была программа МКULTRA, где людям промывали мозги с целью создания “маньчжурских кандидатов” (запрограммированных убийц, подвергшихся контролю разума — прим. ИноСМИ). Речь о самых зловещих вещах, о которых вам когда-либо приходилось слышать. С этими фактами следует ознакомиться, особенно если вы интересуетесь книгой “Хаос” и методами психологического воздействия. Несомненно, его личность внушала страх, но не исключено, что за ним стоял кто-то более могущественный. Возможно ли, что Аллен Даллес проворачивал в ЦРУ темные делишки лишь потому, что его шантажировали? Я зачитаю вам шокирующую статью, которая, как мне кажется, раскрывает еще одну важную часть истории Джона Кеннеди, а именно о том, кем был Аллен Даллес. Аллен Даллес, кстати, также возглавлял комиссию Уоррена, то есть именно он скормил общественности нелепую историю о Ли Харви Освальде. “Это был он — и точка! Все”. Фальшивый комитет и фальшивый отчет, очень интересно.

Итак, Кеннеди хотел развеять ЦРУ по ветру. Это цитата из "Нью-Йорк таймс", выдержку из которой опубликовали еще в 1966 году. Статья называлась "Горечь Кеннеди", а говорилось в ней вот что: "Президент Кеннеди, когда до него дошел масштаб катастрофы в заливе Свиней, сказал одному из высших должностных лиц администрации, что хотел бы "расколоть ЦРУ на тысячу частей и развеять по ветру"". Ну да, ведь ЦРУ пыталось свергнуть правительства по всему миру!

Вот чем они занимаются, ребята. К сожалению, если вы думали, что они действуют в интересах и для защиты американцев, то все, чему вас учили на уроках истории, не соответствует действительности. После катастрофы в кубинском заливе Свиней Джон Кеннеди заставил Аллена Даллеса покинуть пост в ЦРУ. Но был ли Аллен сам себе хозяином или его заставляли совершать все это? Говорю вам: Аллена Даллеса шантажировали, и это нужно выносить в пролог.

Меня шокирует, что я постоянно сталкиваюсь с Израилем. Он всплывает во всех делах, что я расследую, где кого-то шантажируют. Показательный пример — история Брижит Макрон, которая не имеет с Израилем ничего общего. Те, кто следит за этой историей, знают, что израильские власти шантажировали Эммануэля Макрона, чтобы он установил более тесные отношения с Марокко, а не с Алжиром. Просто всякий раз я думаю, о, вот еще одна история об Израиле и шантаже, совершенно глупая, если не верить в то, что Израиль постоянно кого-то шантажирует. Вас могут посчитать не в себе. Но не верьте мне на слово, верьте приведенным мной израильским источникам. Я читаю статьи, которые кроме меня не читает никто.

«Он не хотел быть марионеткой»: как ЦРУ и Израиль убрали Кеннеди

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https://inosmi.ru/20250325/tsru-272337287.html