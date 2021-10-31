Виктор Мережко - "Взят курс на уничтожение русского человека"

Известный режиссёр и сценарист Виктор Мережко бьёт тревогу: понятие патриотизма и нравственности заменяет идеология денег, а страна рискует стать колонией Средней Азии. Кто взял курс на уничтожение русских? Мережко назвал главные угрозы.

"Настоящих мужиков осталось мало"

Создатель таких фильмов, как "Родня", "Полёты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться" и многих других, Виктор Мережко не избегает рассуждений на самые актуальные и насущные вопросы – не только о кино и сфере искусства, но и об остросоциальных темах, о которых многие его коллеги предпочитают не говорить.

Деятеля искусств волнует вопрос – как остановить деградацию, направленную на уничтожение русского населения. По его мнению, основные действия сейчас происходят не только на внешнеполитической арене, но и на моральном, на национальном фронтах.

Так, возмущение режиссёра вызвала скандальная ситуация с избиением молодого человека в московском метро. В начале октября трое приезжих из Дагестана вели себя грубо в вагоне, а когда одна из пассажирок сделала им замечание, едва не набросились на неё. Защитил женщину Роман Ковалёв, в результате он сам стал жертвой – трое дагестанцев избили его.

Мужчину госпитализировали, нападавших задержали правоохранители.

Однако самое вопиющее в этой ситуации – даже не избиение толпой, а безразличие окружающих. Никто из находившихся в вагоне мужчин не пришёл на помощь.

Мережко уверен, нападавшие – настоящие звери, отморозки и нелюди, но ещё худших слов заслужили те мужчины, что сидели и смотрели, как парня избивали.

Народ труслив, равнодушен... А те, кто снимал, не вмешался, как их назвать, преступниками? Как угодно. Понимаете, страна вырождается, особенно мужики. Они становятся женоподобными,

– сказал режиссёр в беседе с Царьградом, отметив, что только одна женщина попыталась вступиться за молодого человека.

Женщины и в целом становятся более мужественными, чем мужчины, указал Мережко. По его мнению, наступает период матриархата. Да и деваться-то женщинам некуда, в силу того, что мужчины становятся более женственными и инфантильными, выпивающими и желающими пожить за счёт дам, подчеркнул он.

И такая картина характерна не только для России, хотя именно у нас пока сохраняется традиционализм. Он бы и мог стать спасением. Но в этой конкретной ситуации люди показали себя с худшей стороны – "недружны и трусливы", такую характеристику дал Мережко. Всё это следствие потери национальной гордости, считает режиссёр.

Он также отметил, что становится страшно ходить по улицам, и не только из-за хулиганских поступков выходцев с Кавказа, но и из-за поведения приезжих из ближнего зарубежья.

"Русские превратятся в нацменьшинство"

По мнению сценариста, власти ошибочно взяли курс на "завоз" трудовых мигрантов ради улучшения экономической ситуации. Всё это приводит к превращению России в колонию Средней Азии. Ситуация, по его словам, схожа с пожаром, который пытаются игнорировать.

Когда начинается в доме пожар – проще всего не замечать, пока дом не сгорит. Нельзя, чтобы Россия стала колонией Средней Азии. Пусть они живут себе там. Но зачем их берут сюда? Я понимаю, что это дешёвая рабочая сила, там можно половину денег, как я догадываюсь, красть, и половину платить этим несчастным гастарбайтерам. Но понимаете, таким образом, идя на поводу у людей, желающих заработать побольше денег, можно всю страну превратить в Среднюю Азию,

– указал он.

Явление заселения России мигрантами режиссёр даже окрестил термином – "хуснуллизация", по имени вице-премьера Марата Хуснуллина, который ранее неоднократно отмечал, что строительному сектору не хватает рабочей силы, и призывал увеличить потоки приезжающих из Узбекистана, Таджикистана и других республик.

Раньше была индустриализация, сейчас хуснуллизация. То есть уже русских людей становится всё меньше. Всё вытесняется мигрантами из Средней Азии,

– пояснил режиссёр в беседе с Царьградом.

Как указал Мережко, русские рискуют доиграться до того, что превратятся в нацменьшинство. Угроза скрывается не только в засилье мигрантов в стране, но и в параллельно проходящем процессе деградации нравственности, развитии неуважения к собственной нации и Родине.

ФОТО: CITY NEWS MOSKVA / GLOBALLOOKPRESS



Так, качество передач и фильмов на телевидении неудержимо снижается. Людям становится интересней смотреть на скандалы и "копание в чужом грязном белье". По мнению Мережко, те, кто создаёт подобный контент и поддерживает формат, стремятся лишь заработать деньги, не думая о губительных последствиях.

Самое ужасное, что народ к этому уже привыкает, и требует этого. У России в Конституции записано, что нет у нас идеологии. Но я думаю, что такие высокие понятия, как патриотизм, нравственность, честность, просто заменила идеология денег: бабки, бабки надо делать, бабки. Всё! Поэтому сейчас телевидение во все тяжкие пустилось. А посмотрите, сериалы какие примитивные на федеральных каналах идут,

– сказал он.

Режиссёр уверен – взят курс на уничтожение нравственности, чистоты русского человека, разложение общества.

Идёт абсолютное нравственное разложение России, великой России, которая всегда славилась своей несокрушимостью. Вокруг загнивали, вокруг бесились, а Россия всегда была сильной, самодостаточной и неприкасаемой. Все понимали, что сюда лучше с этим дерьмом не соваться. Получив по морде, мало не покажется,

– напомнил он.

Неужели теперь мы сдаём позиции? Очень не хотелось бы в это верить, но звоночки уже появились.

Нужна ли идеологическая цензура?

Резко высказался сценарист и о современном русском кино. По словам Мережко, о России ничего хорошего не создаётся – раскручена тенденция показывать страну в гиперболизированно неприглядном виде.

Если снимают картины, то Россия у них – дерьмо, люди – свиньи, пьяницы, алкоголики, воры и ничтожества. Как говорит Андрей Кончаловский, создаётся представление, что это вокзальный сортир в каком-то провинциальном городке. Нельзя снимать о моей стране, о моём народе в таком унизительном, уничижительном виде кино,

– посетовал он.

Режиссёр подчеркнул, что русские – великая нация, и как "нас ни закатывай асфальтом, мы всё равно пробиваемся". По его мнению, крайне важно ввести в стране идеологическую цензуру. Это, считает сценарист, позволит сохранить нравственные нормы, положительно воспитать новое поколение, избежать мелькания "голых мужиков и девочек, которые бегают по сцене со всеми прелестями и без", появления богохульных вещей.

Мережко призвал прекратить издеваться над собственным народом и бездумно копировать западные фильмы и взгляды.

Цензура должна быть идеологической и, конечно, должны быть заказные работы, которые курируются государством. И государственные телеканалы должны приоритетно показывать эти заказанные страной и для страны работы. Людей нужно воспитывать. Мы уже потеряли не одно поколение молодых людей. Они воспитаны на попкорне и на компьютерном кино,

– отметил он.

Русские должны вспомнить о том, что Россия всегда была самодостаточной страной, которая стояла особняком. Режиссёр уверен, что жить следует духовно, красиво, достойно и честно.

Хватит тащить по карманам, хватит грабить, хватит убивать, жить во имя золотого тельца! Должна быть встряска. Люди должны одуматься. Потому что мы сейчас в моральном и духовном тупике. Вся планета и, к сожалению, Россия,

– заключил режиссёр.

Русский ответ

Вторая холодная война в самом разгаре? Отношения России и Запада явно переживают не лучшие времена. Кто из наших людей встал на защиту Родины и дал ответ Штатам на санкции, обвинения, ложь и угрозы? И какой эти герои видят Русскую землю – миссию всех русских? Каждую неделю Царьград рассказывает о патриотах, которые не стали молчать.

https://tsargrad.tv/special_projects/viktor-merezhko-vzjat-k...