Не забудем, не простим…

В Санкт-Петербурге, в Главном штабе Эрмитажа стартовал Международный научно-практический форум «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти». Участники — историки, юристы, поисковики, деятели культуры и искусства.

Форум проводится пятый год подряд, но на этот раз в обновленном формате.

В выставочном пространстве впервые представлены результаты проделанной работы: неизвестные архивные документы, материалы судебных процессов и другие важные свидетельства преступлений нацистов и их пособников, не имеющих срока давности.

К выставкам и презентациям проектов добавили возможность прямого взаимодействия между историками и юристами, поисковиками и музейщиками. Десятки пленарных сессий, лекций и встреч за круглым столом.

Выставочное пространство предусматривает несколько тематических локаций, где участники смогут обмениваться опытом и представить результаты своей работы. Уже подписаны первые соглашения между правительствами регионов и общественными организациями.

Ещё до начала официальной части по всем погибшим в годы Великой Отечественной отслужили панихиду. Сколько их, даже спустя восемь десятилетий точно никто не скажет.

В городе на Неве два года назад блокаду официально назвали актом геноцида. Тогда удалось доказать, что жертвами стали более миллиона жителей. Но эту цифру, конечно, тоже нельзя считать окончательной.

«Мы вот установили миллион девяносто три тысячи, даже с лишним человек, а я всегда говорила, и на заседание суда сказала, что это еще не все. Мы так и не знаем погибших по дорогам, которых вывозили из Ленинграда, мы только частично знаем их.

У нас идет разговор, что у нас не менее полутора миллионов погибло ленинградцев», — рассказала председатель петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Суды нескольких российских регионов сейчас один за другим признают действия гитлеровцев на оккупированных территориях преступлением против человечества. По всей стране уже прошло более 20 подобных процессов, и решения судов — также документальное подтверждение преступлений, совершённых на территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Так, на интерактивных выставочных пространствах форума представлены литературные произведения и фотографии, которые рассказывают о преступлениях нацистов против мирного населения в те годы на территории Брянской области.

Задача форума — не только рассказать о неизвестных или малоизвестных фактах геноцида жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной, но и показать их. Для этого в Главном штабе организовали выставку, экспонаты которой никого не оставляют равнодушными.

Остатки детских игрушек, найденные в деревнях под Новгородом, которые фашисты вместе с населением сравняли с землёй. Изувеченные кресты православных храмов, осколки снарядов. Всё это — эхо преступлений гитлеровцев. И комментариев не нужно, когда есть такие артефакты. А ещё дневники, почти все — как у Тани Савичевой, с рассказами, как в блокадном Ленинграде умирали целые семьи.

Представитель генеральной прокуратуры России на одной из сессий рассказал об итогах масштабного расследования. В процессе были опрошены четыре тысячи малолетних узников концлагерей, проведено более тысячи судебных экспертиз, специалисты изучили 140 томов архивных дел, подтверждающих факт геноцида советского народа. Аналогичную работу ведёт и петербургская прокуратура.

«Впереди ещё значительный пласт задач по установлению исторической справедливости. Не менее важно донести правду до международного сообщества, показать твёрдую позицию России и Белоруссии в вопросе сохранения истины, какой бы неприятной она не представлялась многим государствам мира», — сказал Виктор Мельник, прокурор Санкт-Петербурга.

Отдельно в программе — кинофестиваль. Документальные ленты о Ленинграде, жизни учителей в блокадном городе, работе поисковиков. Ну а выпускники и преподаватели Академии художеств имени Репина увековечили героев Великой Отечественной по-своему.

Основная задача форума заключается в формировании в общественном сознании чувства неприятия нацизма, противодействии агрессии и защите национальных интересов, а также сохранении правды о войне, препятствии фальсификации исторических фактов и осквернению памятников.

Организатор Форума — Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации (руководитель — Е.П. Малышева). Мария Максимова

https://www.stoletie.ru/kdnyu_pobedy_1941_1945/bez_sroka_davnosti_209.htm