"А у нас в квартире газ. А у вас?"

«РТ-Инвест» готовит к запуску новые комплексы сортировки отходов
Компания «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех готовит к запуску дополнительные мощности по сортировке отходов в Московской области. Это позволит увеличить отбор вторичных материальных ресурсов в два раза. С началом работы новых сортировочных цехов компания будет перерабатывать более 3,3 млн т отходов в год – это более половины от общего объема отходов Подмосковья. Благодаря увеличению мощностей КПО «РТ-Инвест» создаст более 4 тыс. рабочих мест в регионе. Запуск новых линий сортировки на комплексах запланирован на конец апреля.
В рамках расширения комплексов по переработке отходов начинают работать по два дополнительных цеха сортировки на КПО «Юг» в Коломенском городском округе, «Дон» в городском округе Кашира и «Север» в Сергиево-Посадском округе. Мощность каждого комплекса увеличена на 600 тыс. т отходов. С запуском новых линий совокупная мощность комплексов под управлением «РТ-Инвест» составит 3,3 млн т отходов в год. Компания станет крупнейшей в России по объемам сортировки твердых коммунальных отходов.
Более 90% оборудования в цехах сортировки уже локализовано – это большинство конвейеров, платформ, роторные сепараторы и другое оборудование.Благодаря полностью российской IT-системе управления будут оцифрованы и автоматизированы все производственные процессы – от учета запчастей и планового техосмотра до работы с персоналом.
Сейчас на строительстве новых цехов занято более тысячи человек. Приоритет отдан местным жителям из Коломенского, Каширского и Сергиево-Посадского городских округов. После запуска новых мощностей будет создано дополнительно 3,5 тыс. постоянных рабочих мест в Московской области. В проект расширения было привлечено более 22 млрд рублей инвестиций, ежегодно налоговые отчисления в разные уровни бюджета составят более 3 млрд.
Объекты второй очереди готовы более чем на 70%. В активной стадии – монтаж оборудования, инженерных систем и работы на участках производства технического грунта. В ближайшее время будут проведены пусконаладочные работы.
Сегодня через сортировочные линии комплексов по переработке отходов «РТ-Инвест» проходит 1,5 млн т отходов в год. Этот объем уже в ближайший месяц будет увеличен в два раза, что составит более половины от всего объема отходов Московской области. Все поступающие на КПО отходы проходят радиационный контроль и взвешивание. На комплексах отбирают 36 видов вторичных ресурсов, таких как стекло, металл, пластик, макулатура. Мелкая фракция с содержанием органики перерабатывается в технический грунт на участке компостирования. Все отобранные вторичные ресурсы «РТ-Инвест» отправляет переработчикам.
Строительство и запуск новых мощностей на комплексах по переработке отходов – один из шагов «РТ-Инвест» на пути к «нулевому захоронению» отходов.
https://rostec.ru/news/rt-inve...
Резидент технопарка «Полюс» представил инновационную установку плазменной обработки материалов
Оборудование может использоваться во многих высокотехнологичных областях, включая фотонику, интегральную оптику, биомедицину.
Удалять загрязнения, модифицировать или активировать (повышать химическую активность) поверхности высокотехнологичных изделий, не повреждая их, — такие задачи призвана решать разработка резидента технопарка «Полюс».
Новинка представляет собой установку, в рабочей камере которой находится два электрода. Между ними под напряжением в среде разреженного газа формируется плазма. Состояние поверхностного слоя изделий, которые оказываются в установке, под воздействием плазмы меняется. При этом свойства материалов, из которых они выполнены, не нарушаются.
Процесс происходит так: в плазме генерируются ионы (заряженные частицы) инертного газа (аргона) или химически активного газа (кислорода), которые взаимодействуют с атомами поверхностного слоя изделия. В зависимости от типа генератора ионы плазмы могут иметь разную концентрацию и энергию, а значит, способны по-разному воздействовать на обрабатываемую поверхность.
Высокоэнергичные ионы и высокая температура могут разрушать некоторые устройства и структуры. Чтобы обработать поверхности таких изделий без повреждения и нагрева, необходимо снизить энергию ионов и одновременно увеличить их количество.
«Инновационность нашей установки в том, что для производства плазмы мы используем разработанный нами двуполярный импульсный генератор. Он создает короткие и частые импульсы, что позволяет увеличить концентрацию ионов. Дополнительно в промежутках между импульсами на электроды подается относительно невысокое отрицательное напряжение для придания ионам минимально необходимой для обработки энергии. Это обеспечивает бережную и эффективную обработку чувствительных полупроводниковых и квантовых структур без повышения температуры изделия», — рассказал Денис Васильев, ведущий инженер компании-разработчика GN electronics.
Температура в рабочей камере установки благодаря новому способу генерации плазмы снижается до 50 градусов по Цельсию. Это существенно расширяет возможности плазменной обработки. Инновационное оборудование может использоваться во многих высокотехнологичных областях, включая фотонику, интегральную оптику, плазмонику, микрофлюидику, биомедицину и другие, где требуется предварительная обработка изделий перед дальнейшими технологическими операциями. Установка, например, позволяет аккуратно очищать от органических загрязнений изделия из керамики (изоляторы, цилиндры, трубки), которые применяются в микроэлектронной промышленности, или производить процесс травления металлизированных плат, то есть удалять оксидный слой с их поверхности. А финишная обработка изделий в плазме готовит их к нанесению различных покрытий и способствует повышению прочности сцепления.
Идея создания такого оборудования появилась при совместной работе сотрудников МГТУ имени Н.Э. Баумана и компании-разработчика в 2021 году. Коллаборация позволила компании пройти конкурсный отбор и получить статус резидента инновационного центра «Сколково».
По словам Дениса Васильева, разработка не имеет мировых аналогов и в настоящее время находится на стадии испытаний.
«Мы нацелены активно демонстрировать ее преимущество для увеличения спроса как на российском рынке, так и за рубежом», — подчеркнул он.
«Статус резидента позволяет получать преференции и меры поддержки для развития нашей компании. К наиболее актуальным для нас можно отнести гранты на участие в профильных выставках, компенсации части затрат на приобретение оборудования, субсидии на создание нового продукта, а также налоговые льготы», — отметил коммерческий директор компании Иван Воробьев.
Технопарк «Полюс», расположенный на юго-западе Москвы, является крупнейшим в стране научно-производственным центром в области квантовой электроники. Площадь его помещений составляет 74,5 тысячи квадратных метров. Резиденты технопарка — 42 компании, которые занимаются разработкой и производством лазерных и оптических изделий, в том числе лазерных дальномеров, гироскопов, датчиков систем наземных измерений ракетно-космических комплексов, волоконно-оптических систем, а также медицинского оборудования.
«За 2021 год можно смело отметить высокие экономические показатели резидентов технопарка “Полюс”. Так, за прошлый год в технопарке появилось два новых якорных резидента — ЗАО “НПФ “Доломант” и АО “Центр ВОСПИ”. Всего в Москве на текущий момент насчитывается 17 якорных резидентов. Все они являются компаниями-флагманами своих технопарков», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
В технопарке «Полюс» есть вся необходимая инфраструктура для разработки и внедрения инновационных решений. В том числе современные лаборатории, центры прототипирования и аддитивных технологий, инжиниринговый и сертификационный центры.
https://www.mos.ru/news/item/1...
В Иваново открыли новое производство с использованием отечественного оборудования
Здорово, что часть оборудования на заводе «Ивхимпром» российского производства.
Роман Ковригин https://cont.ws/@Severro/2259538
Импортозамещение на предприятиях атомной промышленности
В начале апреля АО «Всерегиональное объединение «Изотоп» сообщило, что в сжатые сроки обеспечило медицинские учреждения страны отечественной продукцией для радионуклидной диагностики и терапии, необходимой для выявления на ранних стадиях онкологических заболеваний.
Ранее медицинские учреждения России закупали французские, венгерские и польские аналоги. На сегодняшний день вся европейская продукция полностью замещена.
«Обеспечение доступности технологий ядерной медицины в регионах Российской Федерации, в том числе востребованных радиофармпрепаратов, имеет важное социальное значение, так как напрямую связано с мероприятиями здравоохранения, направленными на борьбу с онкологическими и другими распространёнными заболеваниями в стране», — цитирует пресс-служба «Изотопа» Антона Шаргина, заместителя гендиректора по коммерческим вопросам этого предприятия.
Перспективной областью отечественной атомной отрасли в медицинской сфере является замещение зарубежных титановых винтов, которые используются в операциях по соединению отломков повреждённых костей. Такие материалы в России недавно начало изготавливать АО «ТВЭЛ».
По словам генерального директора ООО «Русатом МеталлТех» (входит в «ТВЭЛ») Андрея Андрианова, титановое направление для предприятия — наиболее приоритетное в рамках работы по импортозамещению.
«Российские материалы, изготовленные отраслевым центром металлургии, соответствуют международным стандартам и по качеству не уступают международным аналогам. Это позволит предприятию выпускать конкурентоспособную продукцию, которая найдёт своё применение в такой социально значимой отрасли, как современная медицинская промышленность», — приводит слова Андрианова департамент коммуникаций «ТВЭЛ».
На ЛАЭС изготавливаются изотопы кобальт-60, йод-125, йод-131, молибден-99 (технеций-99m), а также легированный кремний.
Изотопы используются для стерилизации и дезинсекции пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур. Также в России они применяются в диагностике онкологических заболеваний, очистке промышленных стоков, твёрдых и жидких производственных отходов, упрочнения изделий из дерева и стекла.
Легированный кремний требуется российской промышленности для сборки высокоточных интегральных схем. Эти микроэлектронные изделия необходимы в производстве техники и оборудования для космоса и самолётостроения.
Как отметил и. о. директора ЛАЭС Жемчугов по итогам прошлого года станция перевыполнила план по производству изотопов и полностью обеспечила потребности промышленности страны в легированном кремнии.
«Объёмы переработки кобальта станут весьма значительными. Достаточно сказать, что в 2022—2023 годах мы должны поставить нашим заказчикам в 2,3 раза больше изотопа кобальт-60, чем произвели в 2021 году», — заявил Жемчугов.
https://masterok.livejournal.c...
НОВОСИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ ВЫПУСТИЛИ ОПЫТНУЮ ПАРТИЮ КРИОГЕННЫХ СВЧ-УСИЛИТЕЛЕЙ
Инженеры лаборатории квантовой криогенной электроники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали опытную партию первых отечественных криогенных СВЧ-усилителей, необходимых для проведения исследований, связанных с созданием квантовых систем обработки информации на сверхпроводящих кубитах. Такие системы могут за минуты или даже секунды выполнить объем вычислений, для которого современным компьютерам потребуются годы.
В настоящее время криогенные СВЧ-усилители выпускаются единственным в мире производителем ― шведской компанией Low Noise Factory, которая с начала 2021 года ввела эмбарго на их экспорт в Россию и Китай. Поэтому разработка новосибирских инженеров приобретает стратегическое значение для отечественной IT-отрасли.
«Страна, которая первой создаст квантовую систему обработки информации, получит огромное превосходство над другими странами. Квантовый компьютер сможет за минуты или даже секунды выполнить такой объем вычислений, для которого современным компьютерам потребуются годы. Это ставит под угрозу любые государственные системы безопасности, основанные на шифровании данных, в том числе правительственные и военные каналы связи. Квантовый компьютер — это вопрос национальной безопасности, поэтому все его комплектующие должны быть отечественными. Для решения этой задачи наши инженеры в рамках реализации гранта федеральной программы „Приоритет 2030“ не только разработали проект криогенных СВЧ-усилителей, но и выпустили первую опытную партию», ― объяснил профессор НГТУ НЭТИ Алексей Вострецов.
Сейчас рассматривается вопрос о передаче разработки нескольким российским коллаборациям исследователей, которые занимаются исследованием квантовых систем обработки информации.
Информация предоставлена пресс-службой программы "Приоритет 2030"
Источник фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ Информация взята с портала «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/)
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