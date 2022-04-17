"А у нас в квартире газ. А у вас?"

Компания «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех готовит к запуску дополнительные мощности по сортировке отходов в Московской области. Это позволит увеличить отбор вторичных материальных ресурсов в два раза. С началом работы новых сортировочных цехов компания будет перерабатывать более 3,3 млн т отходов в год – это более половины от общего объема отходов Подмосковья. Благодаря увеличению мощностей КПО «РТ-Инвест» создаст более 4 тыс. рабочих мест в регионе. Запуск новых линий сортировки на комплексах запланирован на конец апреля.

В рамках расширения комплексов по переработке отходов начинают работать по два дополнительных цеха сортировки на КПО «Юг» в Коломенском городском округе, «Дон» в городском округе Кашира и «Север» в Сергиево-Посадском округе. Мощность каждого комплекса увеличена на 600 тыс. т отходов. С запуском новых линий совокупная мощность комплексов под управлением «РТ-Инвест» составит 3,3 млн т отходов в год. Компания станет крупнейшей в России по объемам сортировки твердых коммунальных отходов.

Более 90% оборудования в цехах сортировки уже локализовано – это большинство конвейеров, платформ, роторные сепараторы и другое оборудование.

Благодаря полностью российской IT-системе управления будут оцифрованы и автоматизированы все производственные процессы – от учета запчастей и планового техосмотра до работы с персоналом.

Сейчас на строительстве новых цехов занято более тысячи человек. Приоритет отдан местным жителям из Коломенского, Каширского и Сергиево-Посадского городских округов. После запуска новых мощностей будет создано дополнительно 3,5 тыс. постоянных рабочих мест в Московской области. В проект расширения было привлечено более 22 млрд рублей инвестиций, ежегодно налоговые отчисления в разные уровни бюджета составят более 3 млрд.

Объекты второй очереди готовы более чем на 70%. В активной стадии – монтаж оборудования, инженерных систем и работы на участках производства технического грунта. В ближайшее время будут проведены пусконаладочные работы.

Сегодня через сортировочные линии комплексов по переработке отходов «РТ-Инвест» проходит 1,5 млн т отходов в год. Этот объем уже в ближайший месяц будет увеличен в два раза, что составит более половины от всего объема отходов Московской области. Все поступающие на КПО отходы проходят радиационный контроль и взвешивание. На комплексах отбирают 36 видов вторичных ресурсов, таких как стекло, металл, пластик, макулатура. Мелкая фракция с содержанием органики перерабатывается в технический грунт на участке компостирования. Все отобранные вторичные ресурсы «РТ-Инвест» отправляет переработчикам.

Строительство и запуск новых мощностей на комплексах по переработке отходов – один из шагов «РТ-Инвест» на пути к «нулевому захоронению» отходов.

https://rostec.ru/news/rt-inve...