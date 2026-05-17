Некая "правда" историков о нашем прошлом

Вранья было много. Политика всегда вертела историческими реалиями как ей было в тот или иной период выгодно. Были умалчивания, искореживание фактов, замены, и чистые подлги. Советскую "историю" тоже не миновал этот грех.

И это даже не про времена и личость Сталина. Врали много, искусно, а иногда и топорно.

Возьмем личность ИВАНА III ВЕЛИКОГО. Это был политический гений, «собиратель земли русской» и освободитель Руси от татарского ига.

Перечислю некоторые факты.

При Иване небольшое Московское княжество расширилось в 4 раза.

В тяжелейших сражениях за единство Православной Руси он превратил небольшое княжество в Русскую державу, с символом государства - двуглавым орлом.

Правда, в борьбе за Новгород жестко подавил город и разрушил новгородскую демократию - вече, но, как знать, в какую сторону устремилась и чем обернулась бы для России эта демократия?

Первый единый свод законов (Судебник) или основы права в только что созданном государстве заложил тоже Иван III.

И Московский Кремль перестроил, старые стены заменил на кирпичные, построил каменный дворец, Успенский Собор.

Иван III был тонким политиком и крепким государственником.

Правил без роскоши и фейерверков, речей эффектных не произносил, пустых обещаний не давал, болтунов и шептунов от себя гнал, умел выслушать оппонента.

Но если приходило время действовать- споры в сторону и полное подчинение.

Твердая воля, холодный ум, жестокий к врагам, но! ни разу не наказал невиновного.

Войну начинал только когда не сомневался в победе или когда не было другого выхода.

Так получилось и с ханом Ахматом, несколько лет на Угре провоцирующим Русь на битву.

Вначале конфликт удавалось уладить, но когда ситуация дошла до критической, рисковать и биться или конец всему и окончательное подчинение Орде, он рискует.

В итоге, Золотая Орда была уничтожена навсегда.

Когда Русь сошлась с Ордой в решающей схватке, неожиданно немцы ударили русским в тыл.

Но и здесь Иван проявил себя как блестящий военачальник, разбил немцев и гнал их от Юрьева до Риги.

Ганзейский торговый двор наложил на Русь такие санкции, что почти подмял под себя на Балтике весь товарооборот.

Иван уничтожает торговый двор, а шведам наносит удар такой силы, что напуганные финны умоляли русских о подданстве.

Его военные успехи заставили Европу трепетать, бояться и заискивать.

Сенат Венеции обращается к Ивану: «Восточная Римская империя и Константинополь, захваченные турками, должны принадлежать вашей сиятельной власти», император Священной Римской Империи предлагает ему титул короля.

Иван не идет на провокацию: война с турками в тот период невозможна, а ему, русскому Царю, стать каким-то королем - оскорбительно.

Однако, с той поры Константинополь становится на многие века русской мечтой - освободить его из турецкого ига и возвратить в лоно Православия.

В жены взял Софью Палеолог из рода византийских императоров.

Советские историки представляли Ивана III горбатым, трусливым, жестоким и негодным царем, при котором Русь была нищей.

Обратимся, нет, не к русским летописцам, а к свидетельствам иностранцев.

Все они хором отмечали, что Царь был высоким, стройным, красивой наружности.

«Трус» Иван с 12 лет участвовал в битвах, командовал армией и сражался так храбро, что даже литвины, заклятые враги, называли его «мужем смелого сердца и великим рыцарем».

За всю жизнь не проиграл ни одного сражения!

Теперь, что касается «нищеты» в период его правления.

Венецианский купец Барбаро:

«Изобилие хлеба и мяса в этом месте можно себе представить по тому, как им торгуют – продают не на вес, а на глаз»;

Другой венецианец, дипломат Контарини:

«Край чрезвычайно богат всякими хлебными злаками, люди не испытывают в них никакого недостатка. Русские продают огромное количество коровьего и свиного мяса, а сотню кур отдают за дукат – вдесятеро дешевле, чем у нас»;

Кампензе, астроном и математик из Голландии:

«Обмануть друг друга почитается у них ужасным, гнусным преступлением. Прелюбодеяние, насилие и публичное распутство также весьма редки. Противоестественные пороки также совершенно неизвестны, а о клятвопреступлении и богохульстве вовсе не слышно», ну и так далее.

Восторженных свидетельств изумленных иностранцев и русских летописцев оставлено множество.

Иван Ill Великий, один из самых выдающихся правителей и величайших политиков в русской истории, создатель государства, первый «Государь всея Руси»

22 января 1440 - 27 октября 1505

65 лет

И зачем же было плевать в собственную историю? Причем, не с одним царем, а практически со всеми. Сначала "разрушим до основания", а затем "новый мир" построим... ага на пепелище. Ну и где тот дивный мир? 80 лет с небольшим и так же рухнул! Может хватит изголяться над историей собственной страны, какой бы она не была! А была она и горькая и великая!