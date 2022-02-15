Грязная политика вокруг Камилы Валиевой

Следуя своим принципам, что каждый должен заниматься своим делом, я обычно не пишу про спорт. Есть специально обученные люди в профильных изданиях. Но ситуация вокруг Камилы Валиевой – это вообще не про спорт.

Как всегда говорили мои учителя, «демократия – это процедура». Она не имеет ничего общего с «нравится/не нравится», если на выборах победил кандидат, которого ты не поддерживал – так решило большинство, нужно соблюдать правила. Демократия, кроме всего прочего – это принятие неприятного, но законного и справедливого.

Когда в России побеждает Путин, а либералам и западу это не нравится, и они пытаются его свергнуть через уличные протесты или другие формы госпереворота – это не демократия. Это антидемократия.

Нам может тоже много что не нравится. Но когда российская сборная по футболу проигрывает очередные соревнования – мы не требуем изменить правила и отрезать всем британским или бразильским футболистам по ноге, чтобы нам было легче выигрывать. Мы вздыхаем, говорим «Футбол – это не наше» и идём смотреть хоккей.

А канадцы, проигрывая в фигурном катании, требуют изменить правила, запретить четверные прыжки «потому что мы так не можем» и прочие истерики. Аналогично и норвежцы в лыжах, где они без своих «лекарств от астмы» ничего не могут. Это не демократия. Это не «fair play».

Правовое государство – это когда всё делается строго по закону. А не «это наши, им можно, это не наши, им нельзя», потому что тогда это коррупция и диктатура. Когда западные «спортсмены» (без кавычек это писать нельзя) выходят обколотые допингами и из-за стероидов больше похожи на монстров из очередной части «Обители зла», чем на людей – этого МОК и ВАДА старательно не замечают. А наших хрупких девочек регулярно обвиняют в допинге.

Перефразируя известную поговорку, «Важно не то, кто колет, важно кто проверяет».

Демократически и в рамках правового поля – это когда с делом о допинге пошли в суд. Суд признал Валиеву невиновной, оставил награду и допустил к индивидуальным соревнованиям. МОК и ВАДА подали апелляцию – это их право, это тоже по закону. Но апелляционный суд также отклонил их претензии и тоже встал на сторону Валиевой. Тоже всё строго по закону.

А дальше МОК начал творить произвол. Заявлять (ещё до начала соревнований!!!), что если Валиева победит, то процедуры награждения не будет – это психологическое давление и попытка повлиять на результат соревнований. Предвзятость недопустима для МОК!

Но, что хуже всего, эти действия МОК – это произвол. Деятельность данной организации жёстко регламентирована уставом и соответствующими положениями и правилами. Подскажите мне, данные решения МОК предусмотрены каким регламентом? Правильно, нет такого!

Фактически глава МОК Томас Бах повторил фокус Людовика «Короля-Солнце», вышел и сказал «Олимпийское движение – это я». Они же уже даже не пытаются соблюдать видимость законности подобных решений. Это абсолютизм, деспотия, произвол. Народы устраивали революции, чтобы такое прекратить. Династия Валуа плохо кончила, их обезглавили.

Господина Баха нужно в ближайший жёлтый дом препроводить, потому что у него очевидный бред величия, раз он решил (будучи наёмным менеджером), что может творить что вздумается, игнорируя предусмотренные процедуры и протоколы. Вместе с остальными соучастниками данного шабаша.

Когда Пьер де Кубертен возрождал Олимпийские игры, замысел был в том, чтобы спорт был вне политики, спорт был против войны. Как известно, в древней Греции на время Олимпийских игр все военные конфликты прекращались.

Сегодня наоборот, англосаксы стараются подгадывать начало военных провокаций к началу Олимпийских игр. Сегодня мы видим, что в Олимпийском движении уже не осталось собственно спорта, это уже практически чистая политика. Вернее, грязная политика. Предельно грязная.

Настолько грязная, что пытается сломать хрупкую пятнадцатилетнюю девочку. Им плевать на её слёзы. Им плевать на смерти детей Донбасса. Вы скажете, что это другое? А я скажу «нет, это то же самое».

Леон-киллер говорил «Ни женщин, ни детей», обозначая границы, за которые он не перейдёт. И я всегда тоже так жил и живу: женщин бить нельзя, допускать, чтобы обижали детей – нельзя. Но не для наглосаксов, не для «цивилизованного мира». За белыми перчатками и пробковыми шлемами джентльменов-цивилизаторов внезапно проглядывают очертания кинговского Оно из канализации, с недожёванной детской ручкой во рту.

И Камила Валиева делается крайней в том, что Борис Джонсон и Джо Байден не способны эффективно управлять своими странами, доводя их экономики до коллапса. Чтобы скрыть это, чтобы отвлечь от этого, им нужна война. Сломанные детские судьбы и загубленные детские жизни, чтобы кучка дегенератов ещё немного удержалась у власти.

Вы правда хотите, чтобы Оно победило?

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1553842.html