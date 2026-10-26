Снесено и утеряно 23

Как в Москве появилась «летающая тарелка» Необычный музей АЗЛК в форме летающей тарелки построили к Олимпиаде-80. Тогда подобную форму здания считали самой удачной для автомузея: она как бы повторяла форму трассы для ралли. Со временем такие музеи появились у Mercedes и BMW. Раньше посмотреть на «тарелку» съезжались туристы.

Не мешало даже то, что она далеко от центра. Уже в нашем веке были планы его реконструировать, но они не сбылись — музей планируют снести.

28 ноября 1365 года: день рождения Чудова монастыря – утраченной жемчужины Кремля Когда-то на Ивановской площади Московского Кремля возвышался Чудов монастырь, основанный в 1365 году митрополитом Алексием. Это место было настоящим сердцем духовной жизни Москвы и хранило в себе удивительные истории, легенды и архитектурное великолепие, навсегда утраченные для современного поколения. Монастырь назван в честь Чуда Архистратига Михаила в Хонех, а его главной святыней считался собор Алексия, чей золотой купол виднелся издалека. Здесь происходили ключевые события: крещение царских младенцев, важные богослужения и погребения представителей аристократии. Удивительная архитектура монастыря включала колокольню с церковью Иоасафа Белгородского, а стены храма были расписаны изысканными фресками, поражающими своей красотой. Однако в 1929–1932 годах, в эпоху стремительной советской модернизации, монастырь был снесён. На его месте построили здание Военной школы РККА, а затем корпус 14 Московского Кремля. Остатки монастыря – немые свидетели великого прошлого – до сих пор скрываются под землёй.

Сегодня мы можем увидеть Чудов монастырь только на старинных фотографиях или картинах. Они словно приглашение в прошлое, где величие Кремля соседствовало с духовным умиротворением. Чудов монастырь – не просто утраченный архитектурный памятник. Это символ ушедшей эпохи, который напоминает нам о ценности нашей истории. Поделитесь этой публикацией с друзьями, чтобы как можно больше людей узнали об этой забытой жемчужине Москвы! Историю важно не просто знать – её важно сохранять в памяти поколений.

Демонтаж памятника генералу Скобелеву, Москва, апрель 1918 года. По декрету о памятниках, принятому Совнаркомом 12 апреля 1918 года, постановлялось: «...Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц...». Сейчас Тверская площадь (в 1912–1918 годах – Скобелевская площадь, в 1918–1993 годах – Советская площадь).

За сто лет Москва лишилась многих знаковых мест. Сегодня столица могла бы выглядеть совсем иначе.

Как бы выглядела Москва без сталинской реконструкции 1930-х годов?

Если представить, что Москва не прошла бы через ужасный опыт сноса исторической застройки и её ключевых доминант, таких как, например, Красные ворота или Сухарева башня, то сейчас мы бы видели другой город, ещё более красивый и нарядный.

С помощью нашего подписчика мы сгенерировали несколько картинок с видами Москвы, на которых, с одной стороны, остались разрушенные архитектурные шедевры, а с другой, ездят машины и современные трамваи.

Наслаждайтесь! 1 - Красные ворота и церковь Трёх Святителей

2 - Проломные ворота Китай-города и вид на здание страхового общества Россия

3 - Вид на застройку Зарядья со стороны Большого Москворецкого моста

4 - Вид на Малый Николаевский дворец и Чудов монастырь в Кремле

5 - Лубянская площадь 6 - Вид на Страстной монастырь на Тверской улице

7 - Вид на Сухареву башню

9 - Вид на Ильинские ворота Китай-города и церковь Николы Большой крест

10 - Памятная часовня на Манежной площади и гостиница Националь

Собачья площадка, дом А.А. Ренкевичевой (ныне снесённый) 1950–1960 гг.

В начале XIX века он принадлежал статской советнице А.А. Ренкевичевой, а во второй половине 1820-х годов здесь жил С.А. Соболевский — библиофил, автор эпиграмм и товарищ Александра Пушкина по Благородному пансиону. В декабре 1826 года в этом доме останавливался сам Александр Сергеевич Пушкин.

Флигель дома имел любопытную судьбу: в XIX веке он стал местом питейного заведения, а позже, в XX веке, здесь располагались продовольственный и хозяйственный магазины. В середине XIX века дом перешёл к статской советнице Левенталь, а в конце того же века в главном доме проживала мать Ленина — М.А. Ульянова, вместе с дочерью Анной Елизаровой и её мужем. В 1897 году Ленин останавливался здесь по пути в ссылку.

От сноса не спало ни имя Пушкина. И даже Ленин не оказался помехой.



Храм Успения Пресвятой Богородицы на Апухтинке. Храм Успения в Апухтинке был построен в 1908 году, вскоре после издания императорского указа «Об укреплении начал веротерпимости», символизировавшего перемены в отношении государства к старообрядчеству и неправославным конфессиям. Приоритет во многих вопросах оставался за Русской православной церкви, однако прав и свобод у приверженцев иных религий и религиозных течений становилось значительно больше. Среди прочего старообрядцы получали право строить отдельно стоящие храмы, одним из которых и стал храм в Апухтинке (неподалеку от современной станции метро «Таганская»).

Согласно первоначальному замыслу, масштабное сооружение должно было стать новым символом старообрядческой веры. Построенный в 1909 году храм на протяжении еще восьми лет украшался и оформлялся буквально всем миром и в итоге был открыт лишь в мае 1917 года... Чтобы окончательно закрыться спустя всего несколько месяцев, практически сразу после революции. Поначалу здание храма служило в качестве склада для свозимого сюда имущества других закрытых храмов, но в 1935 году было превращено в общежитие завода «Станколит». Жилым здание остается и по сей день, и, не зная его истории, почти невозможно разглядеть в этом неприметном жилом доме черты православного храма. Бывший-алтарь-храма

В 2017 г. здание бывшего собора попало в план реновации (московская программа сноса старых зданий и строительство на их месте новых) и должно было быть разрушено. Однако, благодаря усилиям РПСЦ и общественности, изуродованную постройку решили возвратить старообрядцам. Но процесс расселения жителей проходит крайне медленно и говорить о реставрации храма преждевременно. Остается надеяться, что процесс этот рано или поздно будет ускорен.

Товарищество Никольской мануфактуры. Это одна из самых успешных в предпринимательском плане фирм царской России, созданная Тимофеем Саввичем Морозовым в 1873 г. на основе заведений, принадлежавших одноименному торговому дому.

Этот дворец торговли служил настоящим украшением Зарядья и улицы Варварки, куда выходил его главный фасад, но был частично разобран еще в довоенные годы и затем окончательно разрушен при строительстве гостиницы «Россия». И стоило ли огород городить, а потом сносить и «Россию»?

На Воробьевых горах в Москве снесли дачу Грачевых — единственный в районе сохранившийся деревянный дом.

Здание на улице Косыгина, 18 находилось в списке выявленных памятников с 2005 года. В марте 2025 года Мосгорнаследие отказалось включить здание в реестр объектов культурного наследия — и вот через два месяца его уже снесли. Фактически это было последнее сохранившееся жилое здание древнего, известного с XIV века, села Воробьево, в начале ХХ века ставшего дачным местом.

Безымянная башня Китай-города Под фундаментом современного торгового центра «Наутилус» скрыта одна из самых загадочных тайн московской архитектуры — Безымянная угловая башня. Она так и не получил имени, хотя ее история насчитывает более 400 лет.

Китайгородская стена представляла собой передовую для того времени европейскую фортификацию с 12 башнями разного назначения. Среди них была и маленькая глухая полубашня у Лубянской площади — Безымянная башня, которая не имела входа на первый ярус с земли и была окружена глубоким оборонительным рвом с водой из Неглинной.

В 1822 году московские власти решили обновить Китайгородскую стену, сделав её похожей на Кремль. На башню водрузили зубцы в виде «ласточкина хвоста», замуровали все окна и бойницы. В 1920-х годах архитектор Николай Виноградов начал реставрацию Китайгородской стены и обнаружил под поздней кладкой древний облик башни. В 1926 году Безымянную башню восстановили: сняли зубцы, вернули оконные бойницы и исторический вид.

В начале 1930-х новые власти решили снести старые укрепления, мешающие движению транспорта. Несмотря на протесты архитекторов, решение о сносе приняли в 1932 году в Президиуме ВЦИК. Камни от разобранной Китайгородской стены пошли на строительство первой линии московского метро.

Место башни сегодня В 1934 году на месте башни сделали сквер, который простоял до 1990-х, когда на его месте возвели торговый центр «Наутилус».

Сегодня ни одна табличка не напоминает о загадочной Безымянной башне — призраке, скрытом под Лубянской площадью.

Утраченная Москва: Арбатский рынок Арбатский рынок в Москве построили в 1932 году. Уже в 1935 году его укоротили, построив наземный переход станции метро «Арбатская» ныне Филевской линии.

В 1941 году рынок был полностью уничтожен прямым попаданием фашистской бомбы. Поэтому просуществовал он совсем недолго.

Сложно поверить, что в Москве могут быть заброшены такие здания как Екатериненский дворец Гуляя вокруг Лефортовского парка, можно увидеть частично Екатерининский дворец (он же - Головинский, он же - Екатерининские казармы). Шедевр конца 18 века, возникший на фундаментах более ранних сооружений, над которым только с 1776 по 1796 гг. работали К. Бланк, Дж. Кваренги, А. Ринальди, Ф. Кампорези. Восточный фасад - суровая симфония 16-колонного портика, в котором особыми красками играет "дикий камень", не уступает восточному же фасаду Лувра Клода Перро. И точно входит в число мощнейших монументов Москвы. Но достойной площадки для его обозрения до сих пор не создано (хотя местность и позволяет ее организовать). Внутренний фасад также - надежно спрятан, а со стороны парка еще и перекрыт безобразно изрисованной стенкой и руинированными зданиями, которые никто не спешит восстанавливать. Еще один повод гордиться своим городом и выходить из себя из-за непомерного равнодушия к нему...

Что пришлось снести, чтобы построить Кремлёвский дворец съездов? Дворец съездов уже давно стал неотъемлемой частью облика Московского Кремля. Не все относятся к сооружению хорошо. Немалое количество жителей столицы и туристов критикуют постройку за неуместный, по их мнению, облик в стиле модернизма.

Чтобы возвести Дворец съездов, пришлось избавиться от нескольких старых сооружений. Всего на месте хрущёвской громадины располагалось три крупные постройки. Первая из них — здание Оружейной палаты у Троицких ворот. Именно в нём разместили один из самых известных музеев Москвы. В помещение около Боровицких ворот, где экспозиция находится сегодня, экспонаты переехали только во второй половине 19 века. Старое здание Оружейной палаты до перестройки. Единственный дагеротип 1845—1852 года

Оружейная палата, как музей в привычном понимании, возникла в первой половине 19 столетия. Тем не менее, экспозиция начала копиться ещё с 1511 года. Тогда князь Василий III учредил Оружничью палату. Там делали боевое и парадное оружие. Со временем к ней прибавилась и Мастерская палата, при которой работали художники и ремесленники. Когда столицу перенесли в Санкт-Петербург, продукцию бывших палат распределили по разным хранилищам Кремля. На протяжении 18 века не раз возникала идея (в том числе у Петра I) собрать все эти сокровища и древности в одном помещении. Чтобы открыть для посетителей музей, как в Европе.

В 1755 году директор Московского университета Алексей Аргамаков предложил возвести для Оружейной палаты собственное здание на территории Московского Кремля, а также открыть экспозицию для посетителей. Сооружение появилось в 1760 году. Его построили по проекту архитектора Дмитрия Ухтомского. Однако уже через пару лет здание снесли. Место потребовалось для строительства Большого Кремлёвского дворца по проекту Василия Баженова. Правда его замысел так и не был реализован.

Помимо здания Оружейной палаты исчезли ещё несколько построек. Например, два Кавалерских, а также Офицерский, Гренадёрский и Кухонный корпуса. Видны снесённые впоследствии ради дворца съездов Кавалерские корпуса и старое здание Оружейной палаты, 1928

Их построили в 1819 году по проекту архитектора Василия Стасова, когда прокладывали Дворцовую улицу. Через пару десятилетий сооружения переделывал Константин Тон. Поскольку они были соединены с Большим Кремлёвским дворцом, то в момент его реконструкции корпуса также пришлось немного изменить. Они приобрели облик, характерный для русской архитектуры начала 17 века. Кавалерские корпуса, на месте которых построили Дворец Советов. Фото 1958 года

В 19 веке и вплоть до событий 1917 года помещения использовали для размещения придворных чинов, которые прибывали в Москву из Петербурга вместе с императором. После революционных событий в одном из Кавалерских корпусов была квартира, в которой в марте-апреле 1918 года проживал В.И. Ленин. Его соседями какое-то время были Лев Троцкий и Лев Каменев. Они вспоминали, что апартаменты отличались неудобством. А в столовой, где они были вынуждены питаться, кормили очень плохо. Кавалерские корпуса в 1958 году. Из всех сохранился только самый дальний на фото. Там и была квартира В.И. Ленина.

Последним сооружением на месте будущего Дворца съездов был двухэтажный Синодальный корпус. Его пристроили к Патриаршему дворцу с северной стороны в конце 18 века. Проект создавал архитектор Матвей Казаков. В середине корпус перестроил Николай Чичагов. Внутри опять-таки проживали члены императорской свиты. Котлован для дворца съездов, 1959

Строительство Дворца советов. Двухэтажное здание на дальнем плане похоже на Синодальный корпус по описанию, но я не уверена, что это действительно он. Фото 1960 года.

В литературе можно встретить информацию, что изначальный проект Дворца съездов не предусматривал сноса этого здания. Помещения внутри него хотели переделать и приспособить для представителей иностранной прессы. Однако неудачное местонахождение решило судьбу Синодального корпуса. Он располагался слева от центрального входа. Когда Н.С. Хрущёв увидел старую постройку, то приказал её снести. Якобы она загораживала прекрасный вид на творение советских архитекторов.

И на сегодня все.