Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.55

Почему Лебяжья канавка получила такое красивое имя?

Всё началось в XVIII веке, когда сюда неожиданно переселились лебеди из соседних прудов. Горожане быстро привязали название к новым обитателям — так и появилась Лебяжья канавка.

Изначально её называли куда прозаичнее: Летний канал или канал Летнего сада.

Но романтика победила — и даже власти закрепили народное имя. Сегодня лебедей тут нет. Их можно найти в Летнем саду.

Лебединая история Летнего сада

С начала лета и до конца октября в Карпиевом пруду Летнего сада можно встретить главных символов спокойствия и грации — лебедей-шипунов.

Эта традиция появилась ещё в 1951 году, когда пернатых впервые привезли сюда из Ленинградского зоопарка.

В 1990-е лебеди на время исчезли, но после масштабной реконструкции сада в 2012 году сюда вернулась новая знаменитая пара — Руслан и Людмила, специально приобретённые для Летнего сада.

С 2021 года в пруду живёт их потомок — лебедь Елисей со своей подругой Любавой.

Елисей унаследовал не только красоту родителей, но и их благородную роль — хранить покой и очарование старейшего парка Петербурга.

Еще про Летний сад. Подземелья Летнего сада

В 1924 году во время работ по ликвидации последствий наводнения в Летнем саду был обнаружен вход в подземелье недалеко от Кофейного домика. Он вел через узкий тоннель в просторную каменную комнату с двумя галереями: одну — к Марсову полю, другую — в противоположную сторону.

Галереи были перегорожены решетками, пройти по ним было невозможно.

Но перед открытием сада для публики в 1925 году тоннель засыпали камнями.

Исаакиевский собор прекрасен с любого ракурса Исаакий — это сокровищница цветного камня. Здесь использованы бадахшанский лазурит, шокшинский порфир, чёрный сланец, разноцветные мраморы: розовый тивдийский, жёлтый сиенский, красный французский, а также 16 тонн малахита.

Еле уловимый запах благовоний, который можно уловить в соборе, источают пластинки из малахита, украшающие колонны у главного алтаря. Мастера их скрепляли специальным составом, сделанным на основе миро (особое благовонное масло).

А вы знали, что в прошлом веке по Выборгу ходили трамваи?

Трамвайная система функционировала в Выборге с 28 сентября 1912 года по 1 апреля 1957.

Трамваи шли из жилых районов, проходя через центр города.

В годы Великой Отечественной войны трамвайное хозяйство было частично разрушено.

В 1957 было принято решение о закрытии трамвайного движения, так как пути были сильно изношены.

Последние рельсы Выборгского трамвая были убраны 10 июля 1957 года.

В 2018 году был установлен памятник Выборгскому трамваю — макет в натуральную величину, украшенный статуями кондуктора и мальчика-безбилетника.



Лисий Нос — посёлок в России на северном берегу Финского залива, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга.

В писцовой книге Водской пятины 1500 года упоминается «село Лисичье в Корине носу» Расцвет этих мест пришелся на начало 20 века: сюда пришла железная дорога, а род Стенбок-Ферморов поделил земли вокруг Лахты на отдельные участки.

Дачей тогда стремились обзавестись практически все. «Петербург в летнее время пустел, "господа" разъезжалие на дачи и по "заграницам", и хозяевами города делались кухарки, дворники и горничные», Добужинский. писал Мстислав

Многие из домов столетней давности дошли до наших дней. Каждая подобная местность старалась обзавестись храмом, и Лисий Нос не исключение: в июле 1917 года (после Февральской революции) здесь появилась деревянная Князь-Владимирская церковь.

В 1856 году одну из своих работ тут написал Иван Шишкин, он сообщал родителям: «... Профессора Академии назначили мне место, где я должен писать с натуры летом, это так называемый Лисий Нос, мыс который ограничивает Финский залив, этот мыс противоположный Кронштадту, там местность великолепная и растительность богатая...»

Пока не все старые дачи Лисьего Носа спрятаны за глухими заборами: многие дошли до нас в относительной сохранности, поэтому прогуляться здесь интересно.

Обводной канал

Самый крупный канал Петербурга вытянулся на 8 километров. Строительство началось еще при Екатерине Великой в 1769 году. Первоначально канал задумывался как таможенное и санитарное сооружение, ведь ров служил барьером во время частых эпидемий и помогал контролировать ввоз товаров.

Судоходство по Обводному открыли в 1833 году, он также служил южной границей города. Это не парадный центр, набережные Обводного канала вплоть до 20 века не имели гранитной отделки.

Здешний Петербург фабричный, рабочий, непритязательный, краснокирпичный. Обводный канал стал индустриальным сердцем города, на его берегах выросли крупнейшие предприятия и склады, газовый завод, резиновая мануфактура «Треугольник».

Николай Заболоцкий писал в 1928 году:

Обводный царствует канал...

Вокруг пивные встали в ряд,

В моем окне на весь квартал Глядит, мотаясь у столба,

Ломовики в пивных сидят.

И в окна конских морд толпа

И в окна конских морд собор

Глядит, поставленный в упор.

Кому-то эти места кажутся мрачными, а других вдохновляют.

Интересная фотолокация со стеклянным потолком находится в бизнес-центре Преображенский двор. Особенно красиво тут в солнечные дни! На первый этаж здания зайти может любой желающий. Внутри есть кофейни, где можно перекусить и насладиться красотой архитектуры. Литейный пр., 26

Необычная реклама

И чего только не встретишь в Петербурге — даже под ногами. Всегда можно найти что-то интересное и необычное.

Ух ты, петербуржская художница Ульяна Полоз в очередной раз украсила город своей работой!

Новый арт-объект замечен на ул. Пестеля, напротив Соляного переулка.



Фасад института экспериментальной медицины.

Институт экспериментальной медицины — первое учреждение России, где начали изучение причин болезней и стали подбирать способы их лечения. Попечителем и основателем выступил принц А.П. Ольденбургский. А первой научной задачей было создание вакцины от бешенства.

С особым почтением в институте относятся к собакам, которые служили науке и участвовали во множестве исследований. Их подвигу посвящен памятник, расположенный на территории комплекса.

На экскурсию можно попасть по предварительной записи через официальную группу ВКонтакте.

ул. Академика Павлова, 12



Дом А.В. Ратькова-Рожнова на Кирочной улице. Санкт-Петербург

На заре нового, XX века, в 1898 году, участки земли за номерами №13 и №15 приобретает крупнейший петербургский домовладелец Ратьков-Рожнов, в течение многих лет занимавший должность городского головы. Потратив солидную сумму денег на снос домов, которые здесь стояли, он начинает строительство одного, но зато какого здания — большого, построенного в соответствии с новейшими требованиями того времени, что в перспективе обещало приносить стабильный и высокий достаток. Для работы с проектом он привлекает известного зодчего Павла Сюзора, из-под руки которого выходили проекты многих живописных домов в Петербурге. Приступив к работе над новой постройкой, зодчий проявил себя новатором: типичную для городских зданий арку, ведущую во двор, он увеличил до гигантских размеров, прорезав ею фасад на высоту в четыре этажа. Таким образом вход во двор стал открытым и светлым, в противовес большинству домов в Петербурге, которые смотрят неприступными глухими фасадами на улицы и переулки. Впрочем, дом поражал не только своей аркой, но и декоративным убранством экстерьера. Фасад со вкусом украшен скульптурами, кроме того, здесь можно увидеть изображение носа корабля и якоря, а с задней стороны арки ― автограф владельца дома Ратькова-Рожнова: монограмму в виде двух скрещенных букв «Р». Из-за приёмов, которые использовал архитектор, дом на улице Пестеля словно подытоживает достижения зодчества конца XIX века и предвосхищает архитектурные искания нового столетия.

Двор Ленфильма на Петроградке — очень живое место: граффити с узнаваемыми киногероями, детали, за которые цепляется взгляд, скульптура кинооператора... Она мне кажется очень живой и характерной (на Петроградке вообще много таких скульптур).

Здесь же кофейня «Капи» — с вкусным кофе, рекомендую сделать паузу.

Интересно, что кино в Петербурге началось буквально отсюда: именно здесь, в конце XIX века, состоялся один из первых публичных кинопоказов в городе.

Экскурсии тоже проводят, известны своими трогательными выставками и инсталляциями. Я всегда нахожу что-то новое!

Каменноостровский проспект, 10

Жители петербургских фасадов: драконы на колоннах «Пале рояль»

Этот дом на Пушкинской улице назвали в честь знаменитой парижской площади из-за огромных окон первого этажа, напоминавших здания на Пале Рояль. Построил его архитектор Иванов, создававший в Москве гостиницу «Националь».

Собственно, в доме тоже была гостиница, по воспоминаниям поэтессы Гиппиус, «не первоклассная, но и не так чтобы очень затрапезная. Ее почему-то возлюбили литераторы и живали там, особенно несемейные, по месяцам, а то и по годам…».

По моде тех лет (1876 год) Иванов создал здание в стиле эклектики с сильной оглядкой на классицизм. Потому там и «поселились» драконы, поддерживающие единственный эркер. Раньше эти чудовища держали в лапах фонари, которые со временем исчезли.

ул.Пушкинская, д.20

«Бракованные», но не забытые: удивительная судьба сфинксов с Малой Невки

На набережной Малой Невки стоят сфинксы, которые на первый взгляд кажутся знакомыми, и не случайно. Это точные копии фигур с Египетского моста, но с одной важной особенностью: именно они были первыми, пробными отливками.

Скульптуры создали в 1826 году по проекту Павла Соколова на заводе Чарльза Берда. Однако после снятия форм обнаружились дефекты, и для парадного моста изготовили новые экземпляры. Эти «забракованные» остались на заводе почти на сто лет.

В начале XX века их выкупил купец Галактионов и установил у своего дома. А на набережную Малой Невки сфинксы попали лишь в 1971 году, во время благоустройства территории у Каменноостровского моста.

Но и на этом их история не закончилась. В 2005 году из-за вандализма скульптуры сильно пострадали, их сняли и отреставрировали.После работ оригиналы неожиданно оказались у офиса «Мостотреста» — и лишь в 2010 году, по решению городских властей, вернулись на своё место.

Сегодня в Петербурге существует сразу три «адреса» сфинксов Соколова: знаменитые на Египетском мосту, их «первые версии» на Малой Невке и современные копии у здания «Мостотреста».

Так «бракованные» скульптуры получили судьбу не менее яркую, чем их парадные собратья — с вековыми скитаниями, утратами и долгожданным возвращением домой.

Сфинксы на доходном доме Николая Печаткина

Николай Печаткин возглавлял бумажную фабрику в Петербурге. Также он много инвестировал в регионы. В городе на Неве в память о нём остался дом на Лермонтовском проспекте, 7/12, украшенный вот такими необычными сфинксами.

«Древняя Русь» под Петербургом

Феодоровский городок — уникальный архитектурный ансамбль начала XX века в Пушкине, созданный в неорусском стиле. Его возвели в 1913–1915 годах по проекту архитектора Степана Кричинского как комплекс домов для духовенства и служащих Феодоровского собора.

Архитектурная идея отсылает к древнерусским монастырям и боярским усадьбам: массивные палаты, башни по углам, стены с проездными воротами создают ощущение «средневекового» города.

Во время Первой мировой войны городок получил практическое значение — здесь размещался военно-санитарный поезд императрицы Александры Фёдоровны, доставлявший раненых с фронта.

Рядом находится Феодоровский Государев собор, построенный в 1909–1912 годах по поручению Николая II. Он предназначался для частей, связанных с императорским двором.

Автор проекта, архитектор Владимир Покровский, ориентировался на древнерусскую архитектуру, в частности на Благовещенский собор Московского Кремля. Верхний храм освящён в честь Феодоровской иконы Божией Матери — покровительницы династии Романовых. Пятиярусный иконостас высотой около 11 метров стал одной из главных художественных доминант интерьера.

Сегодня этот ансамбль остаётся редким примером того, как в начале XX века пытались воссоздать дух допетровской Руси — не как музей, а как живое пространство для службы и жизни.

Гаванский рабочий городок интересный пример недорогого социального жилья 1900-х годов на окраине Васильевского острова в Петербурге. Квартал создавался «Товариществом устройства рациональных жилищ» для обеспечения бедного населения гигиеничным жильем. Тут были предусмотрены общественные пространства, столовая, читальня и детский сад, а аренда обходилась значительно дешевле такого же жилья в классических доходных домах. Несмотря на дешевизну, дома достойно отделаны, а декор уличных и дворовых фасадов не отличается.

В Петербурге есть своя Спасская башня

Мозаичная конструкция с часами прячется во дворах прячется во двораз на Московском проспекте, недалеко от площади Победы. Квартиры с видом на Кремль.

На этом завершаем нашу прогулку.