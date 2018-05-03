Малороссия — не Украина

Россия и Украина за счет усилий различных «доброжелателей» и «партнеров» оказались в 1991 году в разделенном состоянии, примерно как 350 лет до этого. Более того, народы двух стран не просто разделены, они с 2014 года еще и противопоставлены друг другу. Есть способ сблизить эти территории хотя бы в информационном пространстве. Необходимо вернуться к старым названиям.

Термин Украина стал широко применяться после революции 1917 года и закрепился в советской и постсоветской истории. И раз украинские «активисты во власти» переименовывают советские названия городов, то почему бы и России не отказаться от идеологических диверсий того времени. Иными словами, почему бы не переименовать и саму Украину. Пусть все информационные источники откажутся от советского и польского названия «Украина» в пользу старого русского названия «Малороссия». Связанность начинается с информационного пространства. Украина (Украйна) — всего лишь приграничная область Руси.

Ранее — это Волынь и Галич. Южная Русь волей военно-политических обстоятельств оказалась в составе Великого княжества Литовского (и где сейчас та Великая Литва?), а затем вошла в Речь Посполиту. Для польского государства Украйна — это окраина королевства. Волынь, Подолье, Червона Русь, Северщина.

Широту применения слова Украина увеличил Богдан Хмельницкий чередой восстаний. Сам себя он называл гетманом войска Запорожского, а земли которые представлял «украинными» или малороссийскими. В XVIII веке термины Украина и Малороссия используются как синонимы.

Между тем, Малая Русь упоминается еще в начале XIV века в Византийских церковно-административных документах. Однако, это даже не Киев — это Владимир-Волынский, Луцк, Туров, Галич, Перемышль. Так постепенно в официальном обращении появляется Русь Большая и Малая, Русь Белая.

Польский король Казимир Великий (1310-1370) именуется «королем Ляхии и Малой Руси». Точно также как существовала Малая и Большая Русь, существовала Малая и Великая Польша. До XVI века включительно «Малая Русь» — это не только Киев, но и Вильно, то есть еще и современная Литва и Белоруссия. При русских царях термин «Русь Великая, Малая и Белая» — в широком употреблении. Однако, Малой Руси вовсе не отказывают в национальной идентичности. Малороссия — это весь юго-западный край Российской империи на протяжении XIX — начала XX века. Одно время территория делилась по Днепру на правобережную и левобережную. После 1917 года историческое название Малороссия по политическим соображением было выведено из употребления. В 1926 году во время переписи населения категорически запрещалось называть себя малороссами.

Таким образом, юго-запад искусственно отделили, а затем противопоставили северо-востоку. Историческая справедливость требует обратного. Логично называть эти географические территории по-старому. Малороссия должна вытеснять из информационного пространства название Украина по крайней мере в России. Важно дать понимание молодежи, что это исторически связанная, но отрезанная территория. На официальном уровне нужно считать эту территорию попавшую во внешнюю зависимость.

Таким образом, проекту «Большой Галиции» должен быть концептуально противопоставлен проект Малороссии. Как же относиться к населению Малороссии? Естественно, как к населению, попавшему во внешнюю зависимость. Это совершенно не праздный вопрос, потому что речь идет о реальных перспективах деградации человеческих ресурсов в разделении и противопоставлении. Как на юго-западе, так и на северо-востоке.

Заметим, что церковные книжники еще в XVII веке указывали на ненадежность малороссов в плане западных влияний. Это проблема старая, много эмоций, есть различия, Малороссия — уже не Польша, но еще не Россия. Задача и не состоит в том, чтобы малороссов делать иными.

Австрийцы и немцы, например, тоже отличны, но это вовсе не означает, что они находятся в конфликте. Имеем дело с низким уровнем сознания, который специально поощряется. Отсюда, кстати, и украинские потери. Некоторых украинцев и поляков (в отношении русских) слишком захлестывают эмоции, конструктива от которых 0%. Между тем, очевидно, что Украина и Польша находятся под внешним политическим контролем, то есть используются против потенциальной ресурсной базы славян (связанной территории Российской Федерации).

Славянские этнические элементы совершенно целенаправленно противопоставляются друг другу. Консолидируются сейчас все: тюрки, шииты, арабы, китайцы, страны Британского содружества и так далее. А славяне, по-видимому, так и будут лить воду на чужую мельницу. Нет принципиальных противоречий, есть принципиальное невежество.

Русским противопоставлены украинцы, поляки, литовцы, чехи, болгары; украинцам противопоставлены поляки, сербам противопоставлены хорваты. Это обычное «разделяй и властвуй». Так с «варварами» всегда и поступали, лишь только потому что опасались консолидации варваров. Ничего со времен античности в политических технологиях принципиально не меняется.

Однако, как утверждал Марк Аврелий: «Не все же разглагольствовать о том, каким должен быть человек, пора и стать им». Малороссия — не Украина. Русь Великая и Малая, Русь Белая, Литва и Польша. Есть, естественно, свои особенности. Однако, проблема-то не в этом.

Павел Нестеров