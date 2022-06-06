Операция "Маскарад" - как маршал Жуков навел порядок в послевоенной Одессе

Уличные грабежи, налеты на магазины и банки — после Великой Отечественной войны страну захлестнула волна преступности. Особенно сложной была обстановка в Одессе. Крупный портовый город всегда привлекал криминалитет — от мелких карманников и аферистов до жестоких бандитов. О том, как с ними боролись, — в материале РИА Новости.

Одесса-мама

Спустя год после победы над нацистами один из ее главных творцов маршал Георгий Жуков попал в опалу. Его обвинили в присвоении чужих успехов и незаконном вывозе ценностей из Германии, сняли с должности главнокомандующего Сухопутными войсками и отправили руководить Одесским военным округом.

В те годы это был район с "особой криминогенной обстановкой", к борьбе с преступностью привлекали все силовые ведомства, в том числе армию.

Десятки банд грабили магазины, склады, фабрики, местных жителей. В сутки совершалось до сотни преступлений. Тех, кто пытался сопротивляться, бандиты убивали. С наступлением темноты улицы пустели.

В группировках были преступники всех мастей: от матерых уголовников до беглых предателей, во время оккупации сотрудничавших с немцами. Ни тем, ни другим терять было нечего — при задержании они отстреливались до последнего.

Выделялись банды "Додж" — их главарь ездил на автомобиле одноименной марки — и "Черная кошка", состоявшая из дезертиров и очень хорошо вооруженная.

Интересно, что под этим своеобразным "брендом" в сороковые годы разбойничали многие шайки в разных уголках страны, например — известная столичная группировка Ивана Митина.

Бандиты прятались в одесских катакомбах, где в войну укрывались партизаны. Это бывшие каменоломни — сеть разветвленных ходов общей длиной две с половиной тысячи километров. Большинство грабителей были местными и хорошо ориентировались в подземных лабиринтах, что существенно осложняло работу силовиков, особенно командированных из других городов. Партизанская кухня в подземном музее одесских катакомб

Еврейский волкодав

Как отмечают эксперты, опальному маршалу благодаря опыту и непререкаемому авторитету удалось не только наладить эффективное взаимодействие между силовыми структурами, но и резко сократить число бывших военных, вовлеченных в криминал.

Однако Жуков столкнулся с проблемой нехватки кадров. Многие толковые офицеры погибли либо в боях Великой Отечественной, либо в перестрелках с налетчиками, поэтому воевать с криминалом приходилось малыми силами. Среди одесских оперативников особенно выделялся Давид Курлянд по прозвищу Еврейский Волкодав, послуживший прототипом Давида Гоцмана в сериале "Ликвидация". Давид Курлянд

В войну бывшего детдомовца Курлянда отправили в Узбекистан ловить дезертиров, мародеров и спекулянтов, а летом 1944-го вернули в Одессу и вскоре назначили руководителем отдела по борьбе с бандитизмом.

По воспоминаниям сослуживцев, он развивал агентурную сеть и в конце концов вышел на "адьютанта" лидера "Черной кошки" Николая Маращука. После двухдневного допроса тот сдал адрес конспиративной квартиры, и туда нагрянула усиленная оперативная группа.

Одни бандиты оказали ожесточенное сопротивление и были уничтожены, другие сдались и впоследствии получили по 25 лет колонии. Тогда это был максимальный срок, на смертную казнь объявили мораторий. Главарь же, не дожидаясь ареста, покончил с собой — принял яд.

"Додж" разгромили так же: Курлянд через осведомителей вышел на любовницу главаря по кличке Батя, а затем и на него самого. Бандита взяли в ресторане, на прощальной вечеринке — почувствовав приближающуюся опасность, он собрался сбежать в Алма-Ату.

Без суда и следствия

Но криминогенная обстановка в Одессе продолжала ухудшаться, и Жуков решился на крайние меры. Вместе с сотрудниками местного уголовного розыска военные разработали операцию под кодовым названием "Маскарад".

В город приехали десятки разведчиков из Европы, а также наиболее опытные сотрудники НКВД, долгие годы работавшие под прикрытием в разных регионах. Силовики, переодетые в элегантные костюмы, в сопровождении женщин в вечерних платьях выходили на ночные улицы или устраивались в каком-нибудь ресторане. План одесских катакомб

Такие парочки были хорошей приманкой для грабителей. Агенты в штатском были вооружены и, как только налетчики приближались, открывали огонь на поражение. В первую же ночь ликвидировали несколько десятков бандитов.

Операция продолжалась несколько недель. Причем трупы бандитов не спешили убирать с улиц — в назидание другим.

Далеко не все советские руководители одобряли такие методы, однако результат был налицо: число преступлений сократилось вдвое. Почти всех грабителей и убийц перебили, остались в основном карманники, домушники и мелкие аферисты.

Об окончательной победе над организованной преступностью в Одессе объявили осенью 1947-го — всего через год после приезда Жукова. Командующий Одесским военным округом маршал Георгий Жуков на учениях

В 1948-м маршала отправили в Свердловск командовать Уральским военным округом. А медаль за разгром банд и знак "Заслуженный работник МВД" Георгий Константинович получил лишь в 1970-е из рук главы министерства Николая Щелокова.

Виктор Званцев

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/425391-operacija-maskar...