Территория Героев...(187)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Старший лейтенант Ибрагимов ЗелимханВ сентябре свои двери распахнули учебные заведения Министерства обороны. По данным ведомства, всего в этом году обучение начали более 19,6 тысячи курсантов. Во многие из них поступили военнослужащие, уже имеющие опыт участия в боевых действиях.
Среди последних – старший лейтенант Зелимхан Ибрагимов. Участник специальной военной операции, сейчас он преподаватель Военного университета имени князя Александра Невского.
«Считаю очень важным поделиться не только своими знаниями, но и навыками, полученными во время участия в боях», – отмечает офицер.
О непростом пути от командира роты на бахмутском направлении до преподавателя в военном вузе читайте в материале «Красной звезды».
Сержант Крецу ВикторСержант Виктор Крецу выполнял боевую задачу по медицинскому обеспечению военнослужащих своего подразделения и эвакуации раненых с поля боя.
Неоднократно, под непрерывным огнем противника, оказывал первую помощь военнослужащим и затем эвакуировал их в безопасное место.
Всего в ходе активных боевых действий на одном из тактических направлений Крецу была проведена своевременная эвакуация с линии боевого соприкосновения более тридцати российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Виктор оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт.
Самоотверженные действия и профессиональные качества сержанта Виктора Крецу способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделением.
Ефрейтор Павлов СергейЕфрейтор Сергей Павлов действовал в составе штурмовой группы, выполнявшей боевую задачу по захвату опорного пункта противника на одном из тактических направлений.
Во время разведки на подступах к позициям противника Сергей первым обнаружил встречное движение. В сложившейся критической ситуации он проявил хладнокровие и высокую меткость, открыв прицельный огонь из пулемёта и уничтожив трёх боевиков ВСУ.
В ходе штурма Павлов обеспечивал надёжную огневую поддержку подразделению, не позволяя противнику организовать оборону и направить подкрепление, ведя интенсивный пулемётный огонь по вражеским позициям.
Благодаря решительным и отважным действиям ефрейтора Сергея Павлова штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу и освободила указанный участок без потерь среди личного состава.
Ефрейтор Уваров ЮрийЕфрейтор Юрий Уваров в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по обнаружению и уничтожению вражеских диверсионно-разведывательных групп противника.
Действуя в составе разведывательной группы, при передвижении вблизи боевых позиций российских войск Уваров обнаружил разведывательный беспилотный летательный аппарат врага.
Перемещаясь скрытно и заняв выгодную позицию, Юрий прицельным огнём из стрелкового оружия уничтожил дрон украинских боевиков, не позволив ему обнаружить группу, её численность и маршрут передвижения.
Благодаря смелости и меткости ефрейтора Юрия Уварова вражеский дрон-разведчик был сбит, а группа продолжила выполнять поставленную боевую задачу.
Рядовой Кука ИванВ ходе специальной военной операции рядовой Иван Кука, находясь на пункте наблюдения, выполнял боевую задачу по визуальному контролю воздушной обстановки в зоне ответственности своего подразделения.
Иван первым обнаружил беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, приближавшийся к позициям российских военнослужащий.
Незамедлительно доложив по средствам связи об обнаружении летательного аппарата, Иван получил задачу уточнить беспилотник противника. Кука открыл прицельный огонь по вражескому дрону и точными выстрелами из штатного оружия сбил его. Не долетев до позиций российских военнослужащих, беспилотник упал, после чего сдетонировал, не причинив вреда личному составу.
Благодаря своевременным и профессиональным действиям рядового Ивана Кука удалось не допустить поражения вражеским дроном российских позиций и избежать потерь среди личного состава.
Сержант Баранцев ВикторСержант Виктор Баранцев, выполняя обязанности гранатомётчика мотострелкового отделения, принимал участие в штурме укреплённых позиций противника на окраине одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.
Противник оказывал ожесточённое сопротивление, ведя интенсивный артиллерийский и миномётный огонь с заранее подготовленных рубежей обороны. Несмотря на сложную обстановку, штурмовой группе, в составе которой находился Баранцев, была поставлена задача захватить опорный пункт, через который осуществлялось снабжение передовых подразделений ВСУ.
Скрытно приблизившись к цели и проведя разведку, российские мотострелки разработали план атаки. С началом штурма сержант Баранцев прицельным выстрелом из гранатомёта поразил троих украинских боевиков, после чего штурмовая группа стремительно ворвалась на позиции противника и провела их зачистку.
Благодаря высокой профессиональной подготовке и решительным действиям сержанта Виктора Баранцева поставленная задача была успешно выполнена.
Захват опорного пункта нарушил логистику снабжения ВСУ на данном направлении, что позволило российским подразделениям развить успех и ослабить оборону противника.
Младший сержант Кондаков НиколайМладший сержант Николай Кондаков, действуя наводчиком-оператором в составе экипажа танка Т-72, выполнял боевую задачу по освобождению одного из поселков от вооруженных формирований противника.
На пути следования российских войск к поселку противник оборудовал мощный опорный пункт. Обороняющийся враг, заметив приближение российских бойцов, запросил поддержку артиллерии и начал атаковать, применяя fpv-дроны.
В ходе завязавшегося боестолкновения танк, в котором действовал Кондаков, умело маневрировал на поле боя, уходя от артиллерийских ударов.
Ведя поиск целей, Николай своевременно обнаружил позицию расчета противотанковых управляемых ракет. Не дожидаясь команды командира танка, боец открыл огонь прямой наводкой и уничтожил расчет ПТУР и схрон с боеприпасами.
Не в силах сдержать наступление российских войск, противник отступил.
Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Николая Кондакова удалось выбить противника с занимаемых позиций, что позволило основным силам ворваться в поселок и освободить его от врага.
Старший сержант Метельский ПавелСтарший сержант Павел Метельский служит в зоне спецоперации в должности водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона.
В ходе наступательных действий в районе одного из населенных пунктов, выполнял боевую задачу по подвозу штурмовых групп, продовольствия и эвакуации раненых с переднего края линии боевого соприкосновения Павел попал под обстрел.
Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА со стороны противника, Метельский вывез из-под обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев.
Благодаря решительным и мужественным действиям старшего сержанта Павла Метельского были спасены жизни российских военнослужащих.
Младший сержант Береснев СергейМладший сержант Сергей Береснев действовал в составе батальонно-тактической группы, выполнял боевую задачу по обороне опорного пункта.
В ходе несения боевого дежурства, своевременно обнаружил приближающуюся штурмовую группу противника.
Не теряя самообладания, Сергей доложил командиру о приближающемся противнике и вступив в стрелковый бой. В ходе боя Береснев применил по скоплению врага реактивный пехотный огнемёт «Шмель», тем самым уничтожив до пяти боевиков ВСУ. Понеся существенные потери, противник отступил.
Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Сергея Береснева противник был разбит и не допущено прорыва линии обороны.
Младший сержант Дертеев МаксимилианМладший сержант Максимилиан Дертеев на одном из тактических направлений спецоперации в ходе наступления действовал в составе штурмовой группы из двух человек. Получив задачу по захвату укреплённого опорного пункта противника, он применил нестандартные тактические действия, сопряжённые с риском для жизни. Дертеев обошёл опорный пункт с фланга и метким огнём уничтожил до трех человек живой силы противника и занял опорный пункт.
Благодаря храбрости и решительным действиям военнослужащего, поставленная боевая задача выполнена в полном объеме.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Максимилиан Дертеев представлен к награждению орденом Мужества.
Рядовой Шавлов АндрейРядовой Андрей Шавлов в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату позиций ВСУ на важном направлении наступления российских войск.
Противник вел интенсивный артиллерийский обстрел. Дождавшись благоприятного момента для штурма и оценив обстановку, рядовой Шавлов обошел с фланга опорный пункт, скрытно подобрался к блиндажу противника и, воспользовавшись внезапностью, ворвался на его позиции.
Вступив в ближний бой, он из стрелкового оружия уничтожил двух военнослужащих ВСУ.
Сломив сопротивление противника, российские штурмовики зачистили позиции ВСУ, перегруппировались и заняли оборону, готовые отражать возможную контратаку.
Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывных устройств с беспилотных ударных летательных аппаратов и попытки ВСУ вернуть контроль над опорным пунктом, группа рядового Шавлова удерживала позиции до подхода основных сил.
Рядовой Васильев ЕгорВ ходе выполнения боевых задач на одном из тактических направлений зоны проведения СВО радиотелефонист батареи гаубичного артиллерийского дивизиона рядовой Егор Васильев в составе артиллерийской разведывательной группы выполнял задачу по организации и поддержанию непрерывной связи командира группы с командованием гаубичного артиллерийского дивизиона, а также поиску и подготовке новой огневой позиции для штатного орудия 122-мм гаубицы Д-30.
При обследовании территории для новой огневой позиции Егор обнаружил неразорвавшийся боеприпас. По согласованию с командиром артиллерийской разведывательной группы, он уничтожил его накладным зарядом. Затем, совместно с группой, Егор быстро и качественно оборудовал новую позицию. По завершении задачи он организовал устойчивую связь для доклада и поддерживал её до занятия позиции артиллерийским расчетом.
Благодаря профессиональным действиям рядового Егора Васильева, артиллерийская разведгруппа успешно выполнила задачу. Это позволило своевременно передислоцировать штатное орудие и оказать эффективную огневую поддержку штурмовым действиям мотострелковых подразделений полка.
Сержант Похабов ДмитрийСержант Дмитрий Похабов в составе разведывательной группы выполнял боевую задачу по выявлению огневых точек, мест расположения вооружения, бронетехники, личного состава и опорных пунктов противника. Корректировал огонь российских артиллерийских расчетов, проводил фиксацию огневого поражения.
Находясь вблизи линии боевого соприкосновения и ведя наблюдение, Похабов обнаружил большое скопление живой силы и техники противника.
Определив координаты, Дмитрий передал их на позицию российской артиллерии. Получив точные координаты, артиллерийская батарея открыла огонь по украинским боевикам. В ходе огневого поражения Дмитрий корректировал огонь артиллерии, что позволило выполнить огневую задачу с минимальным расходом боеприпасов.
Благодаря профессионализму сержанта Дмитрия Похабова удалось выявить и нанести огневое поражение скоплению живой силы и технике противника, что позволило штурмовым подразделениям успешно продвинуться вперёд и закрепиться на важном участке.
Гвардии рядовой Широков ИльяКомандир отделения взвода батареи артиллерийской разведки гвардии рядовой Илья Широков действует в составе разведывательно-ударного дивизиона и обеспечивает пункт управления огнем координатами вскрытых целей.
При ведении разведки, отделение Широкова, подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Проявив мужество и решительность, Илья оперативно отдал приказ подчиненному личному составу занять укрытие, а сам продолжил вести наблюдение и фиксировать координаты откуда противник вел огонь.
Благодаря решительным действиям, гвардии рядового Ильи Широкова, были вскрыты орудия противника. Данные были переданы на пункт управления огнем, в дальнейшем по этим целям был открыт огонь. Орудия противника были уничтожены.
Старший сержант Марин АндрейНа одном из тактических направлений проведения специальной военной операции в ходе активных действий старший сержант Андрей Марин используя полученный боевой опыт, в условиях активного применения противником ударных БПЛА, выполнил задачу по уничтожению выявленных вражеских опорных пунктов.
В результате проявленного хладнокровия старшего сержанта Андрея Марина и слаженных действий экипажа его самоходного артиллерийского орудия в максимально сжатые сроки были нанесены точные артиллерийские удары. Ими были уничтожены шесть боевиков ВСУ и два минометных расчета противника, что позволило подавить артиллерию противника и способствовало продвижению наших штурмовых групп.
Ефрейтор Леонтьев ВладиславДальномерщик отделения артиллерийской разведки взвода управления минометной батареи ефрейтор Владислав Леонтьев выполнял боевую задачу по разведке и обнаружению противника на одном из тактических направлений. В ходе выполнения поставленных задач, враг неоднократно предпринимал попытки артиллерийского обстрела по сектору, где находился разведчик. Но несмотря на это Леонтьев выявил огневую позицию вражеского орудия и скорректировал огонь союзной артиллерии по противнику.
Благодаря грамотным и решительным действиям ефрейтора Владислава Леонтьева удалось подавить огонь орудия по тыловому району российских войск.
Гвардии сержант Баженов ИванГвардии сержант Иван Баженов выполнял задачи по доставке материально-технических средств российским подразделениям.
Для оперативного снабжения штурмовых групп его отделение подвоза доставляло горюче-смазочные материалы и боеприпасы на линию боевого соприкосновения.
Во время движения Иван обнаружил приближающийся FPV-дрон противника. Мгновенно оценив обстановку, он отдал команду укрыть технику в ближайшей лесополосе и организовал её оборону.
Не дожидаясь атаки, сержант точным огнём из личного оружия уничтожил вражеский дрон, предотвратив поражение колонны.
После отражения угрозы группа продолжила движение и своевременно доставила топливо, боеприпасы и другое имущество на передовые позиции.
Благодаря решительным и грамотным действиям гвардии сержанта Ивана Баженова штурмовые подразделения получили всё необходимое для продолжения наступления, уничтожили бронетехнику и живую силу противника, захватив важный опорный пункт ВСУ и улучшив положение по переднему краю.
Рядовой Долгов ДмитрийВ ходе выполнения боевых задач на одном из тактических направлений зоны проведения СВО действуя в составе расчета батареи гаубичного дивизиона рядовой Дмитрий Долгов находился на огневой позиции штатного орудия 122-мм гаубицы Д-30 и вел воздушное прикрытие автомобиля «Багги» во время разгрузки боеприпасов.
Обнаружив вражеский fpv-дрон, Дмитрий немедленно поднял тревогу и открыл по нему огонь из штатного оружия. Благодаря решительным и грамотным действиям рядового Долгова, дрон неонацистов был уничтожен.
Благодаря практическим навыкам стрельбы рядового Дмитрия Долгова и его умелому выполнению в быстроменяющейся обстановке задач по воздушному прикрытию, были сохранены жизни личного состава батареи, вверенное им вооружение, а также сбит вражеский fpv-дрон.
Ефрейтор Рыбкин МаксимЕфрейтор Максим Рыбкин в составе группы материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российских войск в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Приближаясь к позициям наших подразделений, автомобиль, на которой следовал Максим, подвергся массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков и налету FPV-дронов. Находясь под огнем противника, Рыбкин, умело маневрируя на сложном участке местности, вывел машину из-под удара врага и своевременно доставил боеприпасы на передовую, что позволило российским войскам сдержать наступление врага и перейти в контратаку.
Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Максима Рыбкина удалось своевременно снабдить российских военнослужащих боеприпасами для успешного выполнения задач на передовой.
Ефрейтор Морощук ИванЕфрейтор Иван Морощук выполнял задачи в составе разведывательной группы вблизи линии боевого соприкосновения.
В ходе ведения разведки местности в ночное время Морощук обнаружил замаскированный опорный пункт противника. Заняв выгодную позицию, Морощук выявил численность личного состава, техники и вооружения врага.
Оперативно используя средства связи, Иван передал всю информацию и координаты вражеского опорника артиллерийскому подразделению.
В результате прицельного огня российских артиллеристов опорный пункт противника вместе с вооружением и пехотой был уничтожен.
Благодаря смелым действиям, профессионализму и точным расчетам ефрейтора Иван Морощука российским артиллеристам удалось уничтожить командный пункт противника, что позволило нашим штурмовикам занять новые позиции и закрепиться на них.
Младший сержант Асадов АнарМладший сержант Анар Асадов в ходе наступления на одном из тактических направлений проведения спецоперации выдвинулся на штурм укреплённых позиций противника. Скрытно в одиночку подобравшись вплотную к опорному пункту ВСУ, младший сержант Асадов подорвал его с помощью противотанковой мины ТМ-62, уничтожив двух человек личного состава, после чего зачистил прилегающее пространство, уничтожив живой силы противника ещё двух человек, после чего в одиночку занял опорный пункт, где дождался подкреплений.
Благодаря храбрости и мужеству военнослужащего, штурмовые группы успешно выполнили поставленную боевую задачу.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Анар Асадов представлен к награждению орденом Мужества.
Ефрейтор Банников АлександрВо время штурма вражеских позиций несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения в результате миномётного огня противника.
Несмотря на продолжающийся обстрел, ефрейтор Александр Банников, входивший в состав эвакуационной медицинской группы, выдвинулся к своим раненым боевым товарищам.
Прибыв на место, он немедленно приступил к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Стабилизировав их состояние, Банников доставил одного из раненых до точки эвакуации, после чего вернулся за вторым товарищем.
Во время движения Александр заметил приближающийся вражеский дрон-камикадзе, направлявшийся к ожидающему помощи военнослужащему. Действуя решительно, ефрейтор Банников уничтожил дрон в воздухе с помощью личного стрелкового оружия.
Доставив второго раненого в зону эвакуации, он передал обоих военнослужащих в безопасный район для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Благодаря мужеству, самоотверженности и профессионализму ефрейтора Александра Банникова были спасены жизни российских военнослужащих.
Старший сержант Жамцуев БаясхаланСтарший сержант Баясхалан Жамцуев выполнял боевую задачу по эвакуации раненых военнослужащих своего подразделения с поля боя.
Действуя в составе эвакуационной группы под непрерывным огнем противника, он оказывал первую помощь раненым и доставлял их в безопасное место.
В ходе боя на одном из тактических направлений Жамцуев своевременно эвакуировал с линии боевого соприкосновения девять российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Он оказал им первую помощь и организовал доставку в медицинский пункт.
Профессиональные навыки старшего сержанта Жамцуева способствовали сохранению жизней военнослужащих, позволили избежать потерь среди личного состава эвакуационной группы и обеспечили выполнение боевых задач мотострелковым подразделением.
Сержант Данилов ДмитрийВо время выполнения боевой задачи на наблюдательном пункте сержант Дмитрий Данилов обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, приближающуюся к замаскированным позициям российского подразделения.
Оценив обстановку, Дмитрий оперативно доложил об обнаружении противника вышестоящему командованию, после чего занял выгодную позицию для ведения огня и открыл стрельбу по вражеской группе.
Действуя решительно и умело, сержант Данилов меткими выстрелами из личного стрелкового оружия сковал действия боевиков, не позволив им продвинуться вперёд.
В ходе боя Дмитрий уничтожил большую часть диверсионно-разведывательной группы противника. Потерпев потери, противник был вынужден отступить.
Благодаря бдительности, решительности и высокому профессионализму сержанта Дмитрия Данилова противнику не удалось прорваться в боевые порядки российского подразделения и нанести ущерб вооружению и военной технике.
Гвардии лейтенант Бирюков ДмитрийВозглавляя разведывательную группу, гвардии лейтенант Дмитрий Бирюков выполнял боевую задачу по изучению местности в районе одного из населённых пунктов.
Добравшись до окраины поселка, разведчики обнаружили пункт временной дислокации ВСУ. У входа находился легковой автомобиль противника, в который боевики спешно загружали коробки с документацией. Оценив обстановку, офицер принял решение захватить противников вместе с документами и на их же автомобиле вернуться на свои позиции.
По команде лейтенанта бойцы штурмовой группы, используя дымовые шашки и быстро рассредоточившись по флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков. После этого пленных связали, погрузили в машину, и группа Бирюкова стремительно покинула тыл противника, доставив в штаб полка троих пленных и ценные документы.
Изучение изъятых материалов и показаний задержанных позволило командованию оперативно нанести ракетные удары по позициям противника, что сыграло ключевую роль в полном освобождении одного из населённых пунктов.
Благодаря грамотному руководству, решительным и профессиональным действиям гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова были получены важные разведданные, обеспечившие успешное продвижение российских войск.
Ефрейтор Погоржельский ПавелЕфрейтор Павел Погоржельский в составе штурмовой группы выполнял задачи по уничтожению опорных пунктов противника, расположенных в высотных зданиях.
Проводя разведку местности в городской застройке одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам, Погоржельский обнаружил на одном из этажей высотного здания замаскированную пулеметную точку противника, мешавшую дальнейшему продвижению российских штурмовиков. Погоржельский, получив задачу уничтожить противника, выдвинулся на наиболее выгодную позицию.
Скрытно добравшись до огневой точки, Павел верно рассчитал расстояние до цели и прицельным выстрелом из ручного гранатомета уничтожил вражескую позицию вместе с пулеметным расчетом противника.
Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Павла Погоржельского огневая точка противника была уничтожена, что позволило российским войскам занять новые позиции.
Военкор Войткевич ЮрийВоенкор РИА Новости Юрий Войткевич тяжело ранен в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Командир минометной батареи Руслан Кулиев рассказал об особенностях боевой работы:
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Александр Николаевич Попов,
уроженец Магнитогорска, Челябинская обл.
погиб в ходе специальной военной операции, защищая Родину.
Военнослужащий Заплохов СергейЗаплохов Сергей Владимирович, родился 10 декабря 1977 года, проживал в поселке городского типа Пойковский, Ханты-Мансийский автономный округ, с 1979 года.
Сергея отличали терпение и отзывчивость: он всегда находил время выслушать, оказать поддержку и принять близких и друзей в трудную минуту.
Рядовой Ложкин СергейКраснокаменск, Забайкальский край
В ходе специальной военной операции 07.07.2024 г. погиб
Ложкин Сергей Сергеевич.
Военнослужащий Гаипов СоибкамолГаипов Соибкамол, 35 лет, житель Череповца,
погиб 11 июля 2025 года в зоне специальной военной операции.
Гвардии лейтенант Марзоев Василий9.03.2004 - 15.10.2025
21-летний Марзоев Василий Аркадьевич, командир разведывательного взвода десантно-штурмового полка ВДВ России, геройски погиб при исполнении воинского долга на Запорожском направлении СВО 15 октября 2025 года.
Светлая душа... Необыкновенный человек, сохранявший доброту и оптимизм даже в тяжелейшей боевой обстановке. Это сочеталось в нëм с неимоверной силой характера и поистине непреклонной волей. Настоящий командир, настоящий десантник, статный воин, ростом свыше метр девяносто, сильный, смелый и очень, очень светлой души...
Василий родился и вырос во Владикавказе, начальные классы окончил в школе №27. Мечтая о военном пути с малых лет, названный при рождении в честь деда-фронтовика, вдохновлённый ратным примером отца и дяди, он поступил и успешно окончил Тверское суворовское военное училище, а затем Московское высшее общевойсковое командное училище с золотой медалью.
Надев лейтенантские погоны, получив, благодаря блестящему окончанию военного ВУЗа, право выбора места службы, он лёгких путей не искал - напротив, рвался в бой, приняв решение стать в строй непрерывно воюющего на тяжелейших участках фронта десантно-штурмового полка, который освобождал российское Запорожье.
Проявляя мужество и героизм, отличаясь исключительным мужеством и волей, гвардии лейтенант Марзоев выполнял боевые задачи плечом к плечу со своими подчиненными, лично заводил штурмовые группы вверенного ему подразделения к позициям противника, боролся за жизнь каждого своего бойца, подвергая себя смертельной опасности, неоднократно лично эвакуировал раненных подчинённых с поля боя, не оставлял никого. Взвод под командованием неординарного молодого командира действовал на линии боевого соприкосновения с особой дерзостью. Только за предшествующие трагедии несколько недель на рубеже населённых пунктов Каменское - Плавни Васильевского района Запорожской области подразделение в ходе штурмовых и разведывательных действий захватило 6 опорных пунктов противника, уничтожив, в том числе в ближнем стрелковом бою, 23 националиста и 1 взяв в плен, выведя из строя несколько единиц техники, (5 квадроциклов, 2 пикапа), неоднократно, корректируя огонь артиллерии по вновь выявленным целям, нанося врагу значительный урон в живой силе, технике, позициях, пядь за пядью обеспечивая продвижение вперёд батальона "крылатой пехоты".
15 октября 2025 года при выполнении боевой задачи на направлении населённого пункта Плавни Васильевского района Запорожья по позициям подразделения гвардии лейтенанта Марзоева, был нанесён удар управляемой авиационной бомбой противника. Василий, сам получивший ранения и контузию, ещё успел спасти двух подчинённых из руин здания, оттащил на безопасное расстояние от места огневого поражения, чем спас им жизни, после чего вернулся за третьим раненным подчинённым, поиск которого был затруднён. В это время враг нанес повторный авиационный управляемый бомбовый удар, оборвавший жизнь отважного командира... Его засыпало обломками здания.
За героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенант Марзоев Василий Аркадьевич представлен к званию Героя Российской Федерации (посмертно).
Офицер упокоится во Владикавказе, на Аллее Славы у Вечного Огня, рядом с могилой своего родного дяди, полковника Станислава Марзоева.
Василию был 21 год...
Василий Марзоев был потомственным военным, сыном командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева.
Рядовой Мазур НиколайМазур Николай Игоревич
1444 полк, механик-водитель, рота МТО
г. Тольятти
06.08.1990 - 01.01.2023
Погиб: Макеевка, ДНР
Рядовой Добрынин НикитаДобрынин Никита Дмитриевич, родился 2 октября 2001 года в городе Печоре. После окончания школы получил образование по специальности техник-судоводитель в Печорском речном училище.
В декабре 2022 года подписал контракт с Министерством обороны РФ и вступил в ряды Вооружённых Сил.
Погиб 7 августа 2024 года в Курской области, мужественно выполняя боевое задание.
Никита запомнился как добрый, честный, отзывчивый человек, способный выстраивать доверительные отношения и всегда готовый прийти на помощь.
За проявленное мужество и самоотверженность награждён Орденом Мужества (посмертно).
Военнослужащий Турченко ВладимирТурченко Владимир, житель села Дивное Апанасенковского округа, Ставропольский край,
погиб при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
Военнослужащий Иванов ИванИванов Иван Сергеевич окончил в 2005 году фортепианное отделение ДШИ пгт Ильского.
С 2009 года Иван жил в Санкт-Петербурге, где создал семью и воспитывал с супругой двоих детей.
В октябре 2022 года мобилизован и направлен на обучение в Кострому, где был назначен гранатомётчиком. Позывной «Святой» он выбрал, вспоминая детство, когда помогал в храме и носил прозвище среди одноклассников.
Служил в Ирмино, затем в Кременной и под Бахмутом.
Погиб 1 июля 2023 года в селе Берховка во время боевого столкновения, получив смертельное ранение от танкового снаряда.
Военнослужащий Бразгин РадомирБразгин Радомир, 42 года, уроженец деревни Егорово Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
Мобилизован в сентябре 2022 года.
Погиб 27 июля 2025 года, исполняя боевую задачу.
Гвардии сержант Собянин ДенисСобянин Денис Иванович
28.10.1988 - 06.08.2024
Погиб: Курская область
погиб в бою, прикрывая расчет, тем самым спас своих товарищей!
Награды:
Георгиевский крест
За боевые отличия
За отвагу
Орден мужества
Рядовой Грибанов ЭдуардГрибанов Эдуард Александрович
Гранатомётчик
село Архангельское, Ставропольский край
10.04.1992 - 07.08.2024
Погиб исполняя воинский долг.
Награждён медалью «За отвагу» и Орденом Мужества посмертно.
Гвардии майор Анисимов АндрейАнисимов Андрей Викторович
6 августа 2023 года погиб гвардии майор Андрей Викторович Анисимов — заместитель командира танковой роты и начальник бронетанковой службы 2‑й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.
Андрей родился 1 февраля 1991 года. Учился в Писеевской школе с 1997 по 2007 годы. Родом из деревни Нижний Сырьез, Алнашский район, Удмуртская Республика, также проживал в Ижевске, Можге и Омске.
Посмертно удостоен ордена Мужества.
В его честь в Писеевской школе Алнашского района установлена мемориальная доска, чтобы память о мужественном офицере жила в сердцах учеников и гостей школы.
Военнослужащий Лиховенков СергейЛиховенков Сергей Александрович, родился 4 июля 1983 года, уроженец посёлка Жарковский Тверской области.
Погиб 20 июля 2025 года, выполняя боевую задачу в зоне специальной военной операции.
Гвардии младший лейтенант Фоос АндрейФоос Андрей Викторович
Командир роты
Узловая, Тульская область
07.08.1986 - 24.08.2023
Андрей учился в школе номер 21 на посёлке Брусянский, после окончания школы поступил в Узловский Машиностроительный колледж.
После колледжа с 2005 по 2008 отдал долг Родине в службе ВДВ и развед роте. Выполнял задачи в составе ОГВ(С) на территории СКР. Получил знак за Службу на Кавказе. Был снайпером, старшим разведчиком и старшим сержантом.
С 2011 года оказывал посильную помощь в воспитании подрастающего поколения к службе в армии в составе ВСПК «Гвардеец». Его воспитанники так же проявили себя на СВО. Поэтому, когда началось СВО, обладая навыками, полученными в армии, рвался туда.
22 сентября 2022 года Андрей был призван по мобилизации, попал в свою стихию ВДВ, 51 полк 106 дивизия. В полку был назначен командиром отделения. После отправки в Луганск назначен командиром взвода и потом командиром роты. Всегда переживал за своих ребят, за всех и каждого по отдельности. Был ранен, в госпиталь не обращался, не мог оставить ребят перед боем. Даже когда был в отпуске, не вынимал телефон из рук, всё смотрел сводки, как там ребята без него.
2 августа 2023 года ему было присвоено внеочередное воинское звание МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ.
Награжден медалью Жукова и орденом Мужества.
24 августа 2023 года при выполнении боевого задания погиб, Яковлевка (Соледар)
Награждён орденом Мужества посмертно.
Рядовой Савченко МихаилСавченко Михаил Анатольевич
Михаил Анатольевич родился 07 августа 1985 года, уроженец х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области.
Обучался с 1992-2000 г. в МБОУ СОШ № 71.В период с 2002 по 2021 года работал на Новочеркасском Электровозостроительном заводе.В 2004 г. призван на срочную службу.
Женат, двое сыновей, учащиеся МБОУ «Школа-Детский сад №18».
В 2005-2006 г. выполнял служебно-боевые задачи в составе объединенной группировки войск в Чечне. Во время срочной службы награжден нагрудными знаками «За отличие в службе» 1 и 2 степени.
В 2022 г. призван по мобилизации для участия в специальной военной операции Российских войск на Украине Военным комиссариатом г. Шахты и Октябрьского района 14 октября 2022 года.
Погиб 07 февраля 2023 года.
Указом Президента России за смелость и самоотверженность при исполнении воинского долга Михаил Савченко посмертно награжден орденом Мужества
Рядовой Топинский ЕвгенийТопинский Евгений Сергеевич родился 04.05.1987 в городе Шарыпово Красноярского Края.
Женя в 1994 году поступил среднюю школу № 3 (МАОУ СОШ №3 г. Шарыпово). По окончанию школы, Евгений в 2002 году поступил в Назаровский энергостроительный техникум (НЭСТ).
После окончания техникума в 2006 году не был призван в армию, так как были проблемы со здоровьем. Но все равно активно занимался спортом.
Евгений всегда был добрым, смешным, отзывчивым парнем. Его смех, можно было узнать из тысячи. У него была нормальная спокойная жизнь много друзей, любимая жена и дочка и замечательные родители.
Ну вот у Жени случился перелом в жизни, он решается пойти добровольцем на СВО, подписав контракт с Министерством Обороны. 14.06.2024 все близкие люди Жени, провожали его в зону боевых действий. Он получил снаряжение. На боевой подготовке он находился неподалеку от города Енакиево(Донецкой Области) где то в лесной местности. Довольно успешно проходил боевую подготовку.
1.08.2024 Покровское наступление начало набирать обороты. И многих российских военных стали переводить в бригады на покровское направление. Одним из этих российских военных оказался Топинский Евгений Серегеевич. Его перевели в 80 танковый полк 90 дивизия МСБ 1 рота 2 взвод. 2.08.2024 ему дали спецзадание вместе с развед-группой, Евгений должен был зайти в Посёлок Желанное (Донецкая Область). У Жени вместе с группой получилось зайти, но 07.08.2024 начал работать вражеский миномет по позициям группы. Из группы остались единицы живы…
Погиб героически 7.08.2024
Награжден Орденом Мужества (Посмертно)!
Военнослужащий Котельников ВикторПогиб воин Виктор Котельников, 31‑летний уроженец Калининграда, проживавший в Гурьевске и посёлке Медведевка Гурьевского района Калининградской области Российской Федерации.
Виктор, родившийся 9 мая 1993 года, трагически ушёл из жизни 7 августа 2024 года во время исполнения воинского долга.
Военнослужащий Рубцов Даниил7 августа 2024 года в Курской области погиб срочник Даниил Николаевич Рубцов — 18‑летний уроженец Вологды, служащий в войсковой части 91711 (Богучар). Он погиб смертью храбрых, защищая границу в районе посёлка Плёхово Суджанского района, Курская область, под огнём противника.
Даниил родился 22 октября 2005 года и был старшим ребёнком в многодетной семье. С пяти лет он мечтал служить в армии, а затем пойти в полицию. Быстро повзрослев, Рубцов стал опорой и вдохновением для семьи.
В октябре 2023 года Даниил отметил совершеннолетие. Уже в декабре его призвали в армию; планировалось, что он будет служить в Валдае, но его направили в войсковую часть 91711 и дальше — на границу с Украиной.
Доброволец Воробьёв Алексей6 августа 2024 года, выполняя свой гражданский и воинский долг в зоне СВО, геройски погиб ветеран чеченской войны, доброволец батальона «Югра», Алексей Воробьёв из Нефтеюганска. Уроженец деревни Малый Китяк Кировской области. В прошлом году, движимый патриотизмом, он подписал контракт с Министерством обороны и вновь отправился на фронт, где беззаветно служил Родине.
Во время гибели он находился в районе Очеретино, Донецкой Народной Республики.
Его подвиг и любовь к Родине навсегда останутся в сердцах близких и знакомых.
Военнослужащий Худайберганов Сайфиддин Хамид УглиХудайберганов Сайфиддин Хамид Угли,
23 года, уроженец села Солдатское Тербунского района Липецкой области,
трагически погиб при выполнении боевого задания 6 мая 2025 года в зоне СВО.
Рядовой Дорофтей ГеоргийДорофтей Георгий Михайлович
Санитар медицинского взвода
Лакинск, Владимирская область
25.04.1995 - 07.08.2024
Георгий Михайлович был добровольцем, контрактником. Сам выбрал путь военного, когда увидел что он нужен стране и людям именно в этот момент. Длительное время "Молдаван" служил Фельдшером роты, не раз был ранен. Но всегда возвращался в строй и продолжал службу. Имел сильный дух и смелость, никогда не отступал. Спас большое количество жизней.
В 2023 году, Георгий стал служить в медицинском взводе. Выполнял поставленные задачи. В мае на Харьковском направлении эвакуировал за одну ночь 40 раненых.
Во время боевой задачи, на территории Курской области попав под сильный обстрел незамедлительно принял волевое решение закрыть своим телом товарища, чем спас ему жизнь и здоровье. Сам же Георгий от полученных во время обстрела ранений — погиб на месте.
Был награждён при жизни «Медалью за спасение погибавших» и «Орденом мужества посмертно».
Рядовой Дорофтей Георгий Михайлович навечно занесён в списки взвода.
Доброволец Бездека ИльяБездека Илья Анатольевич, родился 27 сентября 1983 года и проживал в городе Анапа Краснодарского края.
Добровольно отправился защищать Новороссию, где получил позывной «Ваха».
Погиб 7 августа 2014 года у населённого пункта Хрящеватое, подорвавшись на мине во время выполнения боевого задания.
Илья проявил мужество и самоотверженность, оставшись верным своим убеждениям до последнего.
Рядовой Маркушев АндрейМаркушев Андрей Сергеевич, 44 года, уроженец Подпорожья Ленинградской области, получил юридическое образование и работал на заводе МЖБК.
В ноябре 2024 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону СВО.
25 июля 2025 года он погиб при выполнении боевого задания в городе Волчанск Харьковской области.
Героя запомнили как трудолюбивого, доброжелательного, отзывчивого человека, который всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался.
Гвардии рядовой Мухаметов ТимурТимур Ришатович родился 11 августа 2002 года в селе Верхнеяркеево. С сентября 2009 по 2020 годы он учился в средней школе № 4, а потом продолжил образование в Уфимском государственном нефтяном университете. С 27 ноября 2023 года проходил военную службу в Военной академии материально‑технического обеспечения в Пензе, в сухопутных войсках.
С самого детства Тимур Ришатович проявлял незаурядные спортивные способности. Армрестлинг стал для него не просто увлечением, а настоящей страстью и профессией. В апреле 2017 года ему присвоено звание «Кандидат в мастера спорта России», а уже в феврале 2020‑го — «Мастер спорта России». Он становился двукратным чемпионом России, подтверждая свой высокий уровень в спортивном мире.
7 августа 2024 года молодой солдат погиб при выполнении задач по обороне и защите государственной границы в районе села Суджа Курской области.
Лейтенант Капустян Дмитрий7 августа 2024 года, при отражении атаки ВСУ на Курскую область, погиб участник СВО — 25‑летний Дмитрий Капустян, уроженец посёлка Хоботово Первомайского округа, Тамбовской области. Он отдал жизнь во время обороны района населённого пункта Новоивановка Курской области.
Дмитрий родился и вырос в Хоботово. Он окончил Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, после чего был направлен на службу в одну из воинских частей Калининградской области.
У него остались старшие сестры.
Рядовой Привальцев НиколайПривальцев Николай Станиславович, позывной Весельчак
Стрелок
станица Новопашковская, Краснодарский край
Гвардии младший лейтенант Сюмкин ИванСюмкин Иван Николаевич
5 августа в Мезенском округе почтили память Ивана Николаевича Сюмкина — уроженца деревни Жердь, гвардии младшего лейтенанта, командира отделения Северного флота (корабль «Помор»). Он героически погиб, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции.В день годовщины его гибели была торжественно открыта мемориальная доска на фасаде родного дома, которую с честью установили его жена и сыновья.
Посмертно Герой был награждён Орденом Мужества и другими государственными наградами за проявленное мужество и преданность долгу.
Доброволец Репринцев СергейБывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб на СВО.
Весной он записался добровольцем на фронт.
https://t.me/boris_rozhin/184016
Военкор Зуев ИванВоенкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания.Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Иван работал в РИА Новости несколько лет. В марте ему была объявлена благодарность президента.
Иван Зуев родился в Новосибирске 28 мая 1986 года, в журналистику пришел в 2008 году. Начинал работать в региональных уральских медиа вместе со своим другом Ростиславом Журавлёвым, который тоже погиб на СВО.
Первая командировка на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Иван писал про первых беженцев, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией.
В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье, первая командировка в зону СВО. Иван работал при взятии Волновахи, Сартаны, освещал окружение Мариуполя.
В апреле 2023 года пришел в агентство РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы в ДНР. Работал на позициях на авдеевском и угледарском направлениях во время наступления ВС России.
Иван неоднократно выезжал на обстрелы Донецка, Горловки и Волновахи, чтобы фиксировать преступления киевского режима. Он многократно попадал под обстрелы ВСУ, чудом выходил живым.
Летом 2024 года на выезде с пресс-офицерами Минобороны Иван попал под атаку сразу нескольких дронов-камикадзе. Около часа журналист продолжал работу под непрекращающимся обстрелом.
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Когда закончится война
