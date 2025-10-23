Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Старший лейтенант Ибрагимов Зелимхан В сентябре свои двери распахнули учебные заведения Министерства обороны. По данным ведомства, всего в этом году обучение начали более 19,6 тысячи курсантов. Во многие из них поступили военнослужащие, уже имеющие опыт участия в боевых действиях.

Кроме того, те, кто побывал в зоне проведения специальной военной операции, стали и преподавателями.

Среди последних – старший лейтенант Зелимхан Ибрагимов. Участник специальной военной операции, сейчас он преподаватель Военного университета имени князя Александра Невского.

«Считаю очень важным поделиться не только своими знаниями, но и навыками, полученными во время участия в боях», – отмечает офицер.

О непростом пути от командира роты на бахмутском направлении до преподавателя в военном вузе читайте в материале «Красной звезды».

https://t.me/mod_russia/57581

Сержант Крецу Виктор Сержант Виктор Крецу выполнял боевую задачу по медицинскому обеспечению военнослужащих своего подразделения и эвакуации раненых с поля боя.

Неоднократно, под непрерывным огнем противника, оказывал первую помощь военнослужащим и затем эвакуировал их в безопасное место.

Всего в ходе активных боевых действий на одном из тактических направлений Крецу была проведена своевременная эвакуация с линии боевого соприкосновения более тридцати российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Виктор оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт.

Самоотверженные действия и профессиональные качества сержанта Виктора Крецу способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделением.

https://t.me/rabotaembrat/10525

Ефрейтор Павлов Сергей Ефрейтор Сергей Павлов действовал в составе штурмовой группы, выполнявшей боевую задачу по захвату опорного пункта противника на одном из тактических направлений.

Во время разведки на подступах к позициям противника Сергей первым обнаружил встречное движение. В сложившейся критической ситуации он проявил хладнокровие и высокую меткость, открыв прицельный огонь из пулемёта и уничтожив трёх боевиков ВСУ.

В ходе штурма Павлов обеспечивал надёжную огневую поддержку подразделению, не позволяя противнику организовать оборону и направить подкрепление, ведя интенсивный пулемётный огонь по вражеским позициям.

Благодаря решительным и отважным действиям ефрейтора Сергея Павлова штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу и освободила указанный участок без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10556

Ефрейтор Уваров Юрий Ефрейтор Юрий Уваров в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по обнаружению и уничтожению вражеских диверсионно-разведывательных групп противника.

Действуя в составе разведывательной группы, при передвижении вблизи боевых позиций российских войск Уваров обнаружил разведывательный беспилотный летательный аппарат врага.

Перемещаясь скрытно и заняв выгодную позицию, Юрий прицельным огнём из стрелкового оружия уничтожил дрон украинских боевиков, не позволив ему обнаружить группу, её численность и маршрут передвижения.

Благодаря смелости и меткости ефрейтора Юрия Уварова вражеский дрон-разведчик был сбит, а группа продолжила выполнять поставленную боевую задачу.

https://t.me/rabotaembrat/10555

Рядовой Кука Иван В ходе специальной военной операции рядовой Иван Кука, находясь на пункте наблюдения, выполнял боевую задачу по визуальному контролю воздушной обстановки в зоне ответственности своего подразделения.

Иван первым обнаружил беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, приближавшийся к позициям российских военнослужащий.

Незамедлительно доложив по средствам связи об обнаружении летательного аппарата, Иван получил задачу уточнить беспилотник противника. Кука открыл прицельный огонь по вражескому дрону и точными выстрелами из штатного оружия сбил его. Не долетев до позиций российских военнослужащих, беспилотник упал, после чего сдетонировал, не причинив вреда личному составу.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям рядового Ивана Кука удалось не допустить поражения вражеским дроном российских позиций и избежать потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10532

Сержант Баранцев Виктор Сержант Виктор Баранцев, выполняя обязанности гранатомётчика мотострелкового отделения, принимал участие в штурме укреплённых позиций противника на окраине одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

Противник оказывал ожесточённое сопротивление, ведя интенсивный артиллерийский и миномётный огонь с заранее подготовленных рубежей обороны. Несмотря на сложную обстановку, штурмовой группе, в составе которой находился Баранцев, была поставлена задача захватить опорный пункт, через который осуществлялось снабжение передовых подразделений ВСУ.

Скрытно приблизившись к цели и проведя разведку, российские мотострелки разработали план атаки. С началом штурма сержант Баранцев прицельным выстрелом из гранатомёта поразил троих украинских боевиков, после чего штурмовая группа стремительно ворвалась на позиции противника и провела их зачистку.

Благодаря высокой профессиональной подготовке и решительным действиям сержанта Виктора Баранцева поставленная задача была успешно выполнена.

Захват опорного пункта нарушил логистику снабжения ВСУ на данном направлении, что позволило российским подразделениям развить успех и ослабить оборону противника.

https://t.me/rabotaembrat/10562

Младший сержант Кондаков Николай Младший сержант Николай Кондаков, действуя наводчиком-оператором в составе экипажа танка Т-72, выполнял боевую задачу по освобождению одного из поселков от вооруженных формирований противника.

На пути следования российских войск к поселку противник оборудовал мощный опорный пункт. Обороняющийся враг, заметив приближение российских бойцов, запросил поддержку артиллерии и начал атаковать, применяя fpv-дроны.

В ходе завязавшегося боестолкновения танк, в котором действовал Кондаков, умело маневрировал на поле боя, уходя от артиллерийских ударов.

Ведя поиск целей, Николай своевременно обнаружил позицию расчета противотанковых управляемых ракет. Не дожидаясь команды командира танка, боец открыл огонь прямой наводкой и уничтожил расчет ПТУР и схрон с боеприпасами.

Не в силах сдержать наступление российских войск, противник отступил.

Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Николая Кондакова удалось выбить противника с занимаемых позиций, что позволило основным силам ворваться в поселок и освободить его от врага.

https://t.me/rabotaembrat/10516

Старший сержант Метельский Павел Старший сержант Павел Метельский служит в зоне спецоперации в должности водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона.

В ходе наступательных действий в районе одного из населенных пунктов, выполнял боевую задачу по подвозу штурмовых групп, продовольствия и эвакуации раненых с переднего края линии боевого соприкосновения Павел попал под обстрел.

Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА со стороны противника, Метельский вывез из-под обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев.

Благодаря решительным и мужественным действиям старшего сержанта Павла Метельского были спасены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/10519

Младший сержант Береснев Сергей Младший сержант Сергей Береснев действовал в составе батальонно-тактической группы, выполнял боевую задачу по обороне опорного пункта.

В ходе несения боевого дежурства, своевременно обнаружил приближающуюся штурмовую группу противника.

Не теряя самообладания, Сергей доложил командиру о приближающемся противнике и вступив в стрелковый бой. В ходе боя Береснев применил по скоплению врага реактивный пехотный огнемёт «Шмель», тем самым уничтожив до пяти боевиков ВСУ. Понеся существенные потери, противник отступил.

Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Сергея Береснева противник был разбит и не допущено прорыва линии обороны.

https://t.me/rabotaembrat/10528

Младший сержант Дертеев Максимилиан Младший сержант Максимилиан Дертеев на одном из тактических направлений спецоперации в ходе наступления действовал в составе штурмовой группы из двух человек. Получив задачу по захвату укреплённого опорного пункта противника, он применил нестандартные тактические действия, сопряжённые с риском для жизни. Дертеев обошёл опорный пункт с фланга и метким огнём уничтожил до трех человек живой силы противника и занял опорный пункт.

Благодаря храбрости и решительным действиям военнослужащего, поставленная боевая задача выполнена в полном объеме.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Максимилиан Дертеев представлен к награждению орденом Мужества.

https://t.me/rabotaembrat/10537

Рядовой Шавлов Андрей Рядовой Андрей Шавлов в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату позиций ВСУ на важном направлении наступления российских войск.

Противник вел интенсивный артиллерийский обстрел. Дождавшись благоприятного момента для штурма и оценив обстановку, рядовой Шавлов обошел с фланга опорный пункт, скрытно подобрался к блиндажу противника и, воспользовавшись внезапностью, ворвался на его позиции.

Вступив в ближний бой, он из стрелкового оружия уничтожил двух военнослужащих ВСУ.

Сломив сопротивление противника, российские штурмовики зачистили позиции ВСУ, перегруппировались и заняли оборону, готовые отражать возможную контратаку.

Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывных устройств с беспилотных ударных летательных аппаратов и попытки ВСУ вернуть контроль над опорным пунктом, группа рядового Шавлова удерживала позиции до подхода основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/10542

Рядовой Васильев Егор В ходе выполнения боевых задач на одном из тактических направлений зоны проведения СВО радиотелефонист батареи гаубичного артиллерийского дивизиона рядовой Егор Васильев в составе артиллерийской разведывательной группы выполнял задачу по организации и поддержанию непрерывной связи командира группы с командованием гаубичного артиллерийского дивизиона, а также поиску и подготовке новой огневой позиции для штатного орудия 122-мм гаубицы Д-30.

При обследовании территории для новой огневой позиции Егор обнаружил неразорвавшийся боеприпас. По согласованию с командиром артиллерийской разведывательной группы, он уничтожил его накладным зарядом. Затем, совместно с группой, Егор быстро и качественно оборудовал новую позицию. По завершении задачи он организовал устойчивую связь для доклада и поддерживал её до занятия позиции артиллерийским расчетом.

Благодаря профессиональным действиям рядового Егора Васильева, артиллерийская разведгруппа успешно выполнила задачу. Это позволило своевременно передислоцировать штатное орудие и оказать эффективную огневую поддержку штурмовым действиям мотострелковых подразделений полка.

https://t.me/rabotaembrat/10570

Сержант Похабов Дмитрий Сержант Дмитрий Похабов в составе разведывательной группы выполнял боевую задачу по выявлению огневых точек, мест расположения вооружения, бронетехники, личного состава и опорных пунктов противника. Корректировал огонь российских артиллерийских расчетов, проводил фиксацию огневого поражения.

Находясь вблизи линии боевого соприкосновения и ведя наблюдение, Похабов обнаружил большое скопление живой силы и техники противника.

Определив координаты, Дмитрий передал их на позицию российской артиллерии. Получив точные координаты, артиллерийская батарея открыла огонь по украинским боевикам. В ходе огневого поражения Дмитрий корректировал огонь артиллерии, что позволило выполнить огневую задачу с минимальным расходом боеприпасов.

Благодаря профессионализму сержанта Дмитрия Похабова удалось выявить и нанести огневое поражение скоплению живой силы и технике противника, что позволило штурмовым подразделениям успешно продвинуться вперёд и закрепиться на важном участке.

https://t.me/rabotaembrat/10554

Гвардии рядовой Широков Илья Командир отделения взвода батареи артиллерийской разведки гвардии рядовой Илья Широков действует в составе разведывательно-ударного дивизиона и обеспечивает пункт управления огнем координатами вскрытых целей.

При ведении разведки, отделение Широкова, подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Проявив мужество и решительность, Илья оперативно отдал приказ подчиненному личному составу занять укрытие, а сам продолжил вести наблюдение и фиксировать координаты откуда противник вел огонь.

Благодаря решительным действиям, гвардии рядового Ильи Широкова, были вскрыты орудия противника. Данные были переданы на пункт управления огнем, в дальнейшем по этим целям был открыт огонь. Орудия противника были уничтожены.

https://t.me/rabotaembrat/10527

Старший сержант Марин Андрей На одном из тактических направлений проведения специальной военной операции в ходе активных действий старший сержант Андрей Марин используя полученный боевой опыт, в условиях активного применения противником ударных БПЛА, выполнил задачу по уничтожению выявленных вражеских опорных пунктов.

В результате проявленного хладнокровия старшего сержанта Андрея Марина и слаженных действий экипажа его самоходного артиллерийского орудия в максимально сжатые сроки были нанесены точные артиллерийские удары. Ими были уничтожены шесть боевиков ВСУ и два минометных расчета противника, что позволило подавить артиллерию противника и способствовало продвижению наших штурмовых групп.

https://t.me/rabotaembrat/10547

Ефрейтор Леонтьев Владислав Дальномерщик отделения артиллерийской разведки взвода управления минометной батареи ефрейтор Владислав Леонтьев выполнял боевую задачу по разведке и обнаружению противника на одном из тактических направлений. В ходе выполнения поставленных задач, враг неоднократно предпринимал попытки артиллерийского обстрела по сектору, где находился разведчик. Но несмотря на это Леонтьев выявил огневую позицию вражеского орудия и скорректировал огонь союзной артиллерии по противнику.

Благодаря грамотным и решительным действиям ефрейтора Владислава Леонтьева удалось подавить огонь орудия по тыловому району российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10520

Гвардии сержант Баженов Иван Гвардии сержант Иван Баженов выполнял задачи по доставке материально-технических средств российским подразделениям.

Для оперативного снабжения штурмовых групп его отделение подвоза доставляло горюче-смазочные материалы и боеприпасы на линию боевого соприкосновения.

Во время движения Иван обнаружил приближающийся FPV-дрон противника. Мгновенно оценив обстановку, он отдал команду укрыть технику в ближайшей лесополосе и организовал её оборону.

Не дожидаясь атаки, сержант точным огнём из личного оружия уничтожил вражеский дрон, предотвратив поражение колонны.

После отражения угрозы группа продолжила движение и своевременно доставила топливо, боеприпасы и другое имущество на передовые позиции.

Благодаря решительным и грамотным действиям гвардии сержанта Ивана Баженова штурмовые подразделения получили всё необходимое для продолжения наступления, уничтожили бронетехнику и живую силу противника, захватив важный опорный пункт ВСУ и улучшив положение по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/10561

Рядовой Долгов Дмитрий В ходе выполнения боевых задач на одном из тактических направлений зоны проведения СВО действуя в составе расчета батареи гаубичного дивизиона рядовой Дмитрий Долгов находился на огневой позиции штатного орудия 122-мм гаубицы Д-30 и вел воздушное прикрытие автомобиля «Багги» во время разгрузки боеприпасов.

Обнаружив вражеский fpv-дрон, Дмитрий немедленно поднял тревогу и открыл по нему огонь из штатного оружия. Благодаря решительным и грамотным действиям рядового Долгова, дрон неонацистов был уничтожен.

Благодаря практическим навыкам стрельбы рядового Дмитрия Долгова и его умелому выполнению в быстроменяющейся обстановке задач по воздушному прикрытию, были сохранены жизни личного состава батареи, вверенное им вооружение, а также сбит вражеский fpv-дрон.

https://t.me/rabotaembrat/10571

Ефрейтор Рыбкин Максим Ефрейтор Максим Рыбкин в составе группы материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российских войск в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Приближаясь к позициям наших подразделений, автомобиль, на которой следовал Максим, подвергся массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков и налету FPV-дронов. Находясь под огнем противника, Рыбкин, умело маневрируя на сложном участке местности, вывел машину из-под удара врага и своевременно доставил боеприпасы на передовую, что позволило российским войскам сдержать наступление врага и перейти в контратаку.

Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Максима Рыбкина удалось своевременно снабдить российских военнослужащих боеприпасами для успешного выполнения задач на передовой.

https://t.me/rabotaembrat/10530

Ефрейтор Морощук Иван Ефрейтор Иван Морощук выполнял задачи в составе разведывательной группы вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе ведения разведки местности в ночное время Морощук обнаружил замаскированный опорный пункт противника. Заняв выгодную позицию, Морощук выявил численность личного состава, техники и вооружения врага.

Оперативно используя средства связи, Иван передал всю информацию и координаты вражеского опорника артиллерийскому подразделению.

В результате прицельного огня российских артиллеристов опорный пункт противника вместе с вооружением и пехотой был уничтожен.

Благодаря смелым действиям, профессионализму и точным расчетам ефрейтора Иван Морощука российским артиллеристам удалось уничтожить командный пункт противника, что позволило нашим штурмовикам занять новые позиции и закрепиться на них.

https://t.me/rabotaembrat/10567

Младший сержант Асадов Анар Младший сержант Анар Асадов в ходе наступления на одном из тактических направлений проведения спецоперации выдвинулся на штурм укреплённых позиций противника. Скрытно в одиночку подобравшись вплотную к опорному пункту ВСУ, младший сержант Асадов подорвал его с помощью противотанковой мины ТМ-62, уничтожив двух человек личного состава, после чего зачистил прилегающее пространство, уничтожив живой силы противника ещё двух человек, после чего в одиночку занял опорный пункт, где дождался подкреплений.

Благодаря храбрости и мужеству военнослужащего, штурмовые группы успешно выполнили поставленную боевую задачу.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Анар Асадов представлен к награждению орденом Мужества.

https://t.me/rabotaembrat/10538

Ефрейтор Банников Александр Во время штурма вражеских позиций несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения в результате миномётного огня противника.

Несмотря на продолжающийся обстрел, ефрейтор Александр Банников, входивший в состав эвакуационной медицинской группы, выдвинулся к своим раненым боевым товарищам.

Прибыв на место, он немедленно приступил к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Стабилизировав их состояние, Банников доставил одного из раненых до точки эвакуации, после чего вернулся за вторым товарищем.

Во время движения Александр заметил приближающийся вражеский дрон-камикадзе, направлявшийся к ожидающему помощи военнослужащему. Действуя решительно, ефрейтор Банников уничтожил дрон в воздухе с помощью личного стрелкового оружия.

Доставив второго раненого в зону эвакуации, он передал обоих военнослужащих в безопасный район для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Благодаря мужеству, самоотверженности и профессионализму ефрейтора Александра Банникова были спасены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/10550

Старший сержант Жамцуев Баясхалан Старший сержант Баясхалан Жамцуев выполнял боевую задачу по эвакуации раненых военнослужащих своего подразделения с поля боя.

Действуя в составе эвакуационной группы под непрерывным огнем противника, он оказывал первую помощь раненым и доставлял их в безопасное место.

В ходе боя на одном из тактических направлений Жамцуев своевременно эвакуировал с линии боевого соприкосновения девять российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Он оказал им первую помощь и организовал доставку в медицинский пункт.

Профессиональные навыки старшего сержанта Жамцуева способствовали сохранению жизней военнослужащих, позволили избежать потерь среди личного состава эвакуационной группы и обеспечили выполнение боевых задач мотострелковым подразделением.

https://t.me/rabotaembrat/10543

Сержант Данилов Дмитрий Во время выполнения боевой задачи на наблюдательном пункте сержант Дмитрий Данилов обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, приближающуюся к замаскированным позициям российского подразделения.

Оценив обстановку, Дмитрий оперативно доложил об обнаружении противника вышестоящему командованию, после чего занял выгодную позицию для ведения огня и открыл стрельбу по вражеской группе.

Действуя решительно и умело, сержант Данилов меткими выстрелами из личного стрелкового оружия сковал действия боевиков, не позволив им продвинуться вперёд.

В ходе боя Дмитрий уничтожил большую часть диверсионно-разведывательной группы противника. Потерпев потери, противник был вынужден отступить.

Благодаря бдительности, решительности и высокому профессионализму сержанта Дмитрия Данилова противнику не удалось прорваться в боевые порядки российского подразделения и нанести ущерб вооружению и военной технике.

https://t.me/rabotaembrat/10551

Гвардии лейтенант Бирюков Дмитрий Возглавляя разведывательную группу, гвардии лейтенант Дмитрий Бирюков выполнял боевую задачу по изучению местности в районе одного из населённых пунктов.

Добравшись до окраины поселка, разведчики обнаружили пункт временной дислокации ВСУ. У входа находился легковой автомобиль противника, в который боевики спешно загружали коробки с документацией. Оценив обстановку, офицер принял решение захватить противников вместе с документами и на их же автомобиле вернуться на свои позиции.

По команде лейтенанта бойцы штурмовой группы, используя дымовые шашки и быстро рассредоточившись по флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков. После этого пленных связали, погрузили в машину, и группа Бирюкова стремительно покинула тыл противника, доставив в штаб полка троих пленных и ценные документы.

Изучение изъятых материалов и показаний задержанных позволило командованию оперативно нанести ракетные удары по позициям противника, что сыграло ключевую роль в полном освобождении одного из населённых пунктов.

Благодаря грамотному руководству, решительным и профессиональным действиям гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова были получены важные разведданные, обеспечившие успешное продвижение российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10557

Ефрейтор Погоржельский Павел Ефрейтор Павел Погоржельский в составе штурмовой группы выполнял задачи по уничтожению опорных пунктов противника, расположенных в высотных зданиях.

Проводя разведку местности в городской застройке одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам, Погоржельский обнаружил на одном из этажей высотного здания замаскированную пулеметную точку противника, мешавшую дальнейшему продвижению российских штурмовиков. Погоржельский, получив задачу уничтожить противника, выдвинулся на наиболее выгодную позицию.

Скрытно добравшись до огневой точки, Павел верно рассчитал расстояние до цели и прицельным выстрелом из ручного гранатомета уничтожил вражескую позицию вместе с пулеметным расчетом противника.

Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Павла Погоржельского огневая точка противника была уничтожена, что позволило российским войскам занять новые позиции.

https://t.me/rabotaembrat/10566

Военкор Войткевич Юрий Военкор РИА Новости Юрий Войткевич тяжело ранен в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника.

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

https://t.me/rian_ru/322417

https://t.me/rian_ru/322430 Минометные расчеты группировки войск «Центр» уничтожили группу пехоты ВСУ в Днепропетровской области.

Командир минометной батареи Руслан Кулиев рассказал об особенностях боевой работы:

«Эффективность очень высокая. У нас своя тактика – это «кочующий миномет»: подъехал – отработал, подъехал – отработал. Противник не понимает, что это «Василек» работает». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/57734 Рядовой Иван Семакин, командир группы эвакуации 75-го отдельного мотострелкового полка, спас раненого боевого товарища, который не мог самостоятельно передвигаться из-за подрыва на мине. Ивану пришлось около пяти километров нести его на себе.

Герой родом из Сибири, с пятого класса учился в кадетке, и служить в зону СВО отправился вслед за многочисленными друзьями и знакомыми. На его счету немало спасенных раненых. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1777 Младший сержант Адель Нугманов — командир орудия «Гиацинт-Б». Со своим расчетом он несет круглосуточную артиллерийскую вахту на Красноармейском направлении СВО. Бойцы расчищают путь нашей пехоте и не дают противнику возможность провести ротацию сил. Орудие часто перекатывается вперед, а значит, задачи выполняются и фронт движется, что не может не радовать.

Адель Нугманов добровольно подписал контракт с Минобороны России. Сегодня он с гордостью несет свою службу и понимает, что его работа имеет огромное значение для всей страны. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1778 В Днепропетровской области САУ «Мста-С» работает по вражескому пункту управления БпЛА. Расчет пристреливается осколочно-фугасным снарядом, а затем отправляет по цели высокоточный «Краснополь».

О своей работе рассказали военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии: командир артиллерийского взвода Никита Хамзин, командир орудия Вадим Юлмухаметов и наводчик Кирилл Тонких. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1775 На гражданке работал в группе быстрого реагирования. По выходным занимался спортом. В начале 2025 года подписал контракт и ушел защищать Родину, а уже осенью получил государственную награду — медаль «За отвагу».

Вот такой карьерный рост получился у Станислава Маркова, врио командира взвода 75-го отдельного мотострелкового полка. «Заходил на задачу командиром отделения, после чего пошел на повышение», — рассказал он. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1780 Александр Гаврилевский учился на юриста и планировал работать «в органах»: «На срочку пошел в 2020 году, потому что нужен был военный билет. Но втянулся и понял, что без армии уже не могу».

В зоне СВО Александр был заместителем командира штурмового взвода, участвовал в боевых действиях на Херсонском направлении. На счету Александра больше восьми штурмов. Однажды ему с группой даже пришлось неделю прожить в окопе в 30 метрах от противника и вести упорный бой за свою позицию. Бывали и по-настоящему опасные для жизни ситуации, которые дали бесценный боевой опыт.

Сегодня Александр учится в МВОКУ, чтобы стать достойным офицером и в будущем быть примером для молодого поколения. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1783

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!