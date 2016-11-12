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Советские магазины, столовые, рынки, кухни...

В Советском Союзе не только системы образования, здравоохранения, коммунального и других видов социального обслуживания были лучшими в мире, не только армия, наука, промышленность, сельское хозяйство были самыми мощными…Советские магазины, столовые, рынки, кухни...Но даже система общественного питания, которую рыночники спешили объявить примитивной, «совковой», оказалась очень даже прогрессивной и технологичной. Что ж, недаром народная мудрость гласит: что имеем — не ценим.

Если взяться за дело с умом, — вариант со столовыми беспроигрышный. Во-первых, блюда традиционного ассортимента (борщ, суп, котлеты, гуляш, несколько салатов и гарниров, чай, кофе, сок, компот) можно одновременно приготовить для всех, чтобы клиенты не тратили время на ожидание. Отпадает необходимость содержать персонал официантов, которым нужно платить зарплату, что отражается на себестоимости услуг. Посетитель современной столовой, как и в советское время, берет поднос, вилку с ложкой и, двигаясь вдоль линии раздачи к кассе, выбирает блюда по вкусу. А затем еще и сам несет грязную посуду к окошку мойки. В итоге соблюдаются все три основных принципа общепита — вкусно, дешево, быстро.
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни... Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...
Советские магазины, столовые, рынки, кухни...

http://back-in-ussr.com/2016/11/sovetskie-magaziny-stolovye-...

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