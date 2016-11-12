Советские магазины, столовые, рынки, кухни...

В Советском Союзе не только системы образования, здравоохранения, коммунального и других видов социального обслуживания были лучшими в мире, не только армия, наука, промышленность, сельское хозяйство были самыми мощными… Но даже система общественного питания, которую рыночники спешили объявить примитивной, «совковой», оказалась очень даже прогрессивной и технологичной. Что ж, недаром народная мудрость гласит: что имеем — не ценим.

Если взяться за дело с умом, — вариант со столовыми беспроигрышный. Во-первых, блюда традиционного ассортимента (борщ, суп, котлеты, гуляш, несколько салатов и гарниров, чай, кофе, сок, компот) можно одновременно приготовить для всех, чтобы клиенты не тратили время на ожидание. Отпадает необходимость содержать персонал официантов, которым нужно платить зарплату, что отражается на себестоимости услуг. Посетитель современной столовой, как и в советское время, берет поднос, вилку с ложкой и, двигаясь вдоль линии раздачи к кассе, выбирает блюда по вкусу. А затем еще и сам несет грязную посуду к окошку мойки. В итоге соблюдаются все три основных принципа общепита — вкусно, дешево, быстро.

























































http://back-in-ussr.com/2016/11/sovetskie-magaziny-stolovye-...