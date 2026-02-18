Алексей Разумовский: как простой пастушок стал тайным мужем императрицы

XVIII век в российской политике был самым «женским»: три его четверти власть в империи находилась в руках дам. От этого периода остался потомкам длинный список мужчин-фаворитов: Бирон, Григорий Орлов, Григорий Потемкин, Платон Зубов и другие.
Век XVIII славен тем, что подарил России большое количество фаворитов.
Но среди них всех один выделялся особой, не свойственной никому другому, скромностью. Хотя выше него не вознесся никто. Ни до, ни после.
Это – граф и генерал-фельдмаршал Алексей Разумовский. Алексей Григорьевич Разумовский не вписывается ни в одну вышеперечисленную категорию. Его можно назвать самым тихим фаворитом в истории русской монархии.
Прозвище «ночного императора» ему дали придворные, которые, разумеется, не рисковали произносить его вслух при графе. Сам Разумовский, однако, знал о прозвище, но относился к нему с иронией. Его вообще было трудно вывести из равновесия.
Он никогда не лез в государственные дела, но при этом обладал неограниченным влиянием. Даже сам вице-канцлер Алексей Бестужев своим прочным на долгое время счастием был обязан ему. А все потому, что по слухам, но весьма достоверным, Алексей Разумовский был законным супругом императрицы Елизаветы Петровны. Так высоко взлетел простой малороссийский пастух.
Да, граф двух империй и блистательный генерал-фельдмаршал был пастухом. Он родился 17 (28) марта 1709 года в семье днепровского казака Григория Яковлевича Розума и Натальи Демьяновны Демешко, живших в деревне Лемеши, находящейся на территории современной Черниговской области. Был сыном реестрового казака Григория Разума, но при этом очень бедного, так что парню пришлось пасти общественное стадо.
Но был у Олеши Разума, так звали его на родине, один талант – необычайно красивый голос. И столь же красивая внешность. Он обратил на себя внимание местного дьячка села Чемер, который поставил его петь в церковном хоре. А вскоре выяснилось, что у паренька есть и тяга к знаниям, и дьячок начал учить его грамоте.
Последнее обстоятельство вызвало страшный гнев отца. Григорий Разум категорически запрещал сыну учебу, и тот бегал к дьячку тайком. Однажды, отец узнал об этом и долго гонялся за Олешой с топором – батя славился буйным нравом. Потом эта черта частично перейдет к уже графу Разумовскому, но только когда тот изрядно приложится к чарке. Вельможи всякий раз бежали в церковь свечку ставить, если возвращались из гостей от него «с небитой мордой».
После случая с топором Алексей ушел из дома, приютил его тот самый дьячок, который продолжил обучение. Однажды, в начале 1731 года, через Чемер возвращался из Венгрии полковник Федор Вишневский, который закупал там вино для только взошедшей на престол Анны Иоановны. Он заприметил паренька с таким чудесным голосом и уговорил его покровителя отпустить Алексея в Петербург. Там Разума показали обер-гофмаршалу Левенволде, и он поместил Алексея в хор при большом дворе.
Вишневский увез 22-летнего парня в Петербург. В придворном хоре признали, что полковник действительно обнаружил настоящий талант, Алексея Розума приняли в хор.Портрет Алексея Разумовского.
А при дворе была еще и 20-летняя красавица Елизавета Петровна.В тот момент она и не помышляла о троне и жила почти Золушкой.
Младшая дочь Петра Великого Елизавета была всего на несколько месяцев моложе Алексея. Но к 22 годам в любовных делах она была куда более искушенной. Фаворитов она, конечно, меняла не так часто, как впоследствии это будет делать Екатерина II, но и постоянством в любовных делах не отличалась.
Елизавету можно было понять: на брак по любви ей рассчитывать не приходилось. Отец рассматривал ее как средство заключения выгодного с политической точки зрения династического брака. После смерти Петра I аналогичным образом пытались устроить судьбу Елизаветы его бывшие сподвижники. Однако план не удался — в том числе и потому, что придворные ссорились между собой.
Увидев в придворном хоре новичка и услышав его голос, Елизавета была сражена. Ни о ком она больше не могла думать, кроме широкоплечего красавца Алеши.
Даже Екатерина II, впервые увидевшая Разумовского лет через пятнадцать после первой встречи Елизаветы Петровны с ним, писала, что Алексей Григорьевич был одним из красивейших мужчин, каких она встречала в жизни.
И вот тоже заприметила красавца Алексея и выклянчила его у Левенволде себе. У цесаревны радостей было мало, и руководитель высочайшего двора пожалел девушку – Разум отправился в ее покои.
Как позже выяснится, в прямом смысле. Но молодые люди действительно полюбили друг друга, они были ровесники. Алексей вскоре потерял свой красивый голос – северный климат оказался для него губительным. Но занятие нашлось – вначале стал придворным бандуристом, а потом и управляющим имением цесаревны. Теперь у него была фамилия Разумовский, а не Разум.
Влияние Разумовского росло, но совершенно не кружило голову. У него не было честолюбивых амбиций — он вполне был доволен своим положением. А еще помогал всем, кто к нему обращался за помощью, особенно землякам – всегда скучал по родине. Но главное, он искренне любил Елизавету Петровну, не требуя ничего для себя и довольствовался званием камер-юнкера. Она знала это и называла «другом нелицемерным».
25 ноября (6 декабря) 1741 года настал решительный момент – гвардия возвела на престол дочь Петра Великого Елизавету. Алексей Разумовский не пошел с ней в гвардейские казармы. Он, смелый и сильный, посчитал, что его появление может навредить любимой, и остался терпеливо ждать. Все прошло отлично, и Елизавета Петровна села на трон. Разумовский получает чин генерал-поручика, становится камергером и поручиком лейб-компании.
В день коронации 25 апреля 1742 года он нес за ней шлейф, выполняя обязанности обер-шенка. В такие дни принято осыпать придворных милостями, Алексей Григорьевич получил их сполна – стал обер-егермейстером (ответственный за царскую охоту), получил много поместий и высший орден империи – Андрея Первозванного.
Жалованная грамота на графское достоинство.
Такие милости никого не удивили и не вызвали зависти. Все знали об особом положении Разумовского, хотя они с Елизаветой их не афишировали. Но при этом она не стеснялась публично заботится об Алексее в мелочах – то шубу на нем застегнет, то шапку на морозе заставит надеть. Трогательно ухаживала, когда заболел: самолично меняла белье.
Из всех русских фаворитов Разумовский ближе других подошел к статусу «муж императрицы».
А зависти не было потому, что тот не лез в государственные дела и никому не мешал. Кроме того, как писал о нем Д. Бантыш-Каменский, «он чуждался гордости, ненавидел коварство… любил предстательствовать за несчастных и пользовался общей любовью».
Дворец Разумовского близ Петергофа.
Зато мог заступиться, что частенько и делал. Того же Левенвольде после восшествия на престол Елизаветы уговорил отправлять в ссылку лишь в Соликамск, тогда как Миних и Остерманн «загремели» в далекую Сибирь. Понимая свой недостаток в образовании, Алексей Григорьевич окружил себя людьми выдающимися, у которых учился – Сумароков, Елагин, ставший его адъютантом, Ададуров, который потом станет первым куратором Московского университета.
Искренняя дружба связывала Разумовского с таким умницей как вице-канцлер Алексей Бестужев. Тот даже женил своего единственного сына на племяннице Разумовского и таким образом породнился. И, похоже, не только с ним, но и с императрицей.
Об этом никогда официально не объявляли. Но особого секрета для современников не было – Алексей Григорьевич и Елизавета Петровна были супругами. Во всяком случае даже сохранились подробности их венчания. Историки не могут со стопроцентной уверенностью утверждать, что все так и было, но предание имеется.
Герб Алексея Разумовского.
Поженились уже когда Елизавета Петровна стала императрицей, и сама была вольна принимать решения. Она была человеком набожным и считала неправильным «жить во грехе и блуде».
Венчание проходило в подмосковном селе Перово в 1742 году, обряд провел отец Дубянский. Когда возвращались в Москву, то Елизавета вспомнила, что не отстояли обязательный в таких случаях молебен. И на Покровке свернули к ближайшей церкви Воскресения в Барашах. А потом пили чай в келье отца-настоятеля. На этом месте впоследствии Растрелли построит хоромы для Разумовского. На куполе самой церкви появилась императорская корона.
Так что слухи имеют под собой вполне серьезные основания. А вот официально не объявляли по династическим причинам – мать Елизаветы и так была не аристократкой — сама она появилась на свет еще до брака родителей. А если сейчас сказать, что мужем стал пастух, то потомки Романовых потеряют всякий вес при европейских монарших дворах. И сейчас-то у аристократов все очень строго с выбором жен да мужей, а тогда совсем все сложно было.
Благодаря Алексею, конечно, возвысился и весь род Разумовских, включая брата Кирилла, ради которого Елизавета Петровна восстановила упраздненное было гетманство.
Кирилл Григорьевич умеренностью брата не отличался, и самоуправство Разумовского-младшего императрице порой сильно не нравилось. Впрочем, это было очень далеко от того, что творил клан Зубовых на исходе эпохи Екатерины Великой.
Но прожив вместе двадцать лет супруги расстались. У Елизаветы Петровны появился новый фаворит – Иван Шувалов (кстати, тоже весьма достойная личность). Разумовский тихонько съехал из Зимнего дворца и поселился в подаренном ему Аничковом дворце.Аничков дворец в Петербурге был подарен «ночному императору» Елизаветой Петровной.
И прожил там до самой своей кончины 6 (17) июля 1771 года, ведя прежний образ жизни.
Уже после воцарения Екатерины II, которая интересовалась тем, была ли связь между Елизаветой Петровной и Разумовским оформлена официально, Алексей Григорьевич в присутствии посланника Екатерины сжег некие бумаги. Возможно, речь шла о доказательствах того, что брак оформлен официально. Но Разумовский предпочел сохранить главную тайну своей жизни.
Он был уже и графом, причем как Российской, так и Австрийской империй, и генерал-фельдмаршалом, но так и остался простодушным и добрым пастушком, который как великую ценность хранил одежду в которой прибыл в блистательный Петербург.
В декабре 1761 года умирающая Елизавета призвала к себе троих людей, с которыми она желала говорить в свои последние минуты: наследника престола Петра Федоровича, его жену Екатерину и Алексея Разумовского.
К новому императору Петру III он относился скептически и ожидал, что монарх подвергнет его опале. Но Петр испытывал большое уважение к Разумовскому и часто бывал на празднествах, которые граф устраивал регулярно.
Удивительно, но теплые чувства к Разумовскому испытывала и Екатерина II, регулярно приезжая к нему в гости и с удовольствием принимая его во дворце.
Алексей Григорьевич Разумовский умер летом 1771 года, пережив Елизавету Петровну почти на десять лет.
Все его огромное состояние досталось брату, так как ни официальной жены, ни детей у него не было. «Ночной император» навсегда остался верен своей Елизавете.Надгробие Алексея Григорьевича Разумовского в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры. Неизвестный мастер, 1779 г.
