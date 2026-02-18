Алексей Разумовский: как простой пастушок стал тайным мужем императрицы

XVIII век в российской политике был самым «женским»: три его четверти власть в империи находилась в руках дам. От этого периода остался потомкам длинный список мужчин-фаворитов: Бирон, Григорий Орлов, Григорий Потемкин, Платон Зубов и другие.

Век XVIII славен тем, что подарил России большое количество фаворитов.

Одни, помимо красоты, были наделены талантом к государственному управлению, другие имели лишь непомерную жадность и желание пристроить родственников на «хлебные места».

Прозвище «ночного императора» ему дали придворные, которые, разумеется, не рисковали произносить его вслух при графе. Сам Разумовский, однако, знал о прозвище, но относился к нему с иронией. Его вообще было трудно вывести из равновесия.

в семье днепровского казака

, живших в деревне Лемеши, находящейся на территории современной Черниговской области.

Из всех русских фаворитов Разумовский ближе других подошел к статусу «муж императрицы».





Уже после воцарения Екатерины II, которая интересовалась тем, была ли связь между Елизаветой Петровной и Разумовским оформлена официально, Алексей Григорьевич в присутствии посланника Екатерины сжег некие бумаги. Возможно, речь шла о доказательствах того, что брак оформлен официально. Но Разумовский предпочел сохранить главную тайну своей жизни.

В декабре 1761 года умирающая Елизавета призвала к себе троих людей, с которыми она желала говорить в свои последние минуты: наследника престола

, его жену

Екатерину и Алексея Разумовского.



Надгробие Алексея Григорьевича Разумовского в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры. Неизвестный мастер, 1779 г.