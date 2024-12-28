Новая Сирия

Один из "героев новой свободной Сирии" — турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ

Все бы ничего... но! Именно он, восемь лет назад, 19 декабря 2016 года, застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова с криками:

"Аллаху акбар! Мы — потомки тех, кто поддерживал пророка Мухаммеда в джихаде. Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию!

Но сейчас другие нравы и убийца теперь герой «свободной» СирииГлава МИД Турции заявил, что не поддерживает нахождение в Сирии иностранных войск, в том числе России или США.

Становление нового сирийского государства продолжается. Если с политической структурой все становится более-менее понятно, то вооруженные силы – это вопрос, который заслуживает повышенного внимания, учитывая состав победивших в Сирии сил.

Генерал Ахмед Осман, который входит в состав руководства дал интервью турецкому изданию Türkiye Gazetesi, заявив, что в Сирии при военной поддержке Турции будет создана 300-тысячная армия. В их число 40 тысяч боевиков ХТШ, 50 – из СНА.

Кроме того, найдется место военнослужащим и сотрудникам разведслужб, которые не были замешаны в «преступлениях администрации Асада». А турецкий воинский контингент будет размещен в пяти жизненно важных точках Сирии. И все это хотят сделать за один год – полтора.



Рыбарь отмечает:

Заявления крайне любопытные. Если принимать их за чистую монету, то создание армии с таким количеством – это прямая угроза Израилю. В первую очередь, конечно, переживать стоит курдам, но тысячи неуправляемых боевиков спят и видят войну с Израилем.

Однако, мы ведь говорим о боевиках, которые в большинстве своем неуправляемы. Их успех против сирийской армии был обусловлен разбродом и бегством военнослужащих. Если бы бывшие ВС САР хоть немного сопротивлялись, то бои бы сейчас шли еще за Алеппо.

И Турция во главе с «защитником всех мусульман» Эрдоганом едва ли сможет потянуть снабжение, обеспечение и обучения новой армии, учитывая, что экономика Турции на грани коллапса, и потянуть еще и Сирию – это практически невероятная задача.

https://t.me/rybar/66663

"У нас есть женщины-езидки, женщины-курды, женщины-христианки! Приходите и заберите то, на что имеет право ваша правая рука — сексуальную рабыню! Наши храбрые воины отправились за ними, убив их неверующих мужей!" Пришедшие к власти НЕ террористы в Сирии посадили на цепи жен убитых кафирских мужей и создали из них рынок секс-рабынь, на котором охотно призывают своих однодумцев прийти и выбрать себе любую для плотских утех.

https://t.me/nationconsunion/49508

Идлиб. Свиньи забрасывают камнями выходящую колонну войск РФ. https://t.me/wagner_group_pmc/70062

Олег Блохин показал кадры выдачи военных: Горе побежденным. Ирак выдал террористам бойцов САА, ушедших на его территорию. Новые власти бывшей Сирии «тепло» принимают бывших солдат свергнутого правительства. Так бывает со всеми, кто понадеялся на милость террористов. Поступят как с баранами- загонят в стойло и зарежут.

https://t.me/Oleg_Blokhin/62364

Журналист-международник Аббас Джума с печалью констатирует:

Христианское кладбище в Хаме было осквернено. https://t.me/Abbasdjuma/20100

Об этом же в видео показано на Царьграде:

Дикари в Сирии громят кладбища и церкви

Череда актов вандализма в отношении христианских символов прокатилась в сирийской провинции Хама. Валят кресты, вскрывают склепы. Достаётся и «неправильным» мусульманским могилам.

В городе Мухрада исламисты разгромили христианское кладбище, а в столице провинции, городе Хама, обстреляли крест на фасаде собора Святого Георгия.

Теперь это повседневность. Такова «цена демократии» по-ближневосточному.

https://t.me/tsargradtv/96224

Журналист, ведущий канал Astra Militarum [Z]:

Помнится мне, недавно наблюдал крайне печальную статистику по религиозным тенденциям на Ближнем Востоке.

Суть простая: все коллизии XXI века, увенчавшиеся "арабской весной", а следом и разгулом исламистского террора - срубила накорню развитие христианства на Востоке. То есть, пардон, в колыбели христианства.

Ещё в конце XX века христианином себя называл каждый четвёртый-пятый житель восточных государств. Как ни странно и как ни удивительно, такому адекватному развитию способствовал тот самый "арабский социализм", последние дни которого в Сирии мы увидели совсем недавно. Призыв к здравому консенсусу между конфессиями позволял взаимное сосуществование христианства и ислама различных ответвлений. Не допускались только крайние и радикальные формы - собственно, подавленное ещё Хафезом Асадом восстание исламистов в Сирии тому пример. Итого: 20-25% в зависимости от страны - христианское население.

Спустя лет 20 мы имеем крайне печальную картину. После крушения Саддама в Ираке и "арабской весны", в ходе которой по очереди рухнули светские режимы, христианином себя зовёт каждый десятый (а иногда и того меньше) житель Ближнего Востока. Помимо прочего, на ситуацию повлияли:

- многочисленные войны и локальные конфликты (начиная аж со Второй интифады и войны в Ливане, заканчивая днём сегодняшним)

- деятельность террористических группировок, спровоцировавших резню христиан и шиитов в Ираке

- массовый отток беженцев из этих стран.

Как итог. Места, в которых фактически зарождалось христианство, фактически опустели. И, поскольку накал скотства по межрелигиозной линии продолжает нарастать (пример тому осквернение христианских кладбищ) - всё это в конечном итоге ведёт к вымиранию христианства на Востоке.

Сделать тут что-то мы с вами лично вряд ли сможем - это уже задача других людей из других эшелонов. Остаётся только надеяться на то, что люди из христианской общины Сирии смогут избежать печальной участи...

https://t.me/astramilitarum/37706

Ну а США пообещали главарю Хаят-Тахрир аш-Шам*, а сейчас лидеру новых властей в Сирии Мухаммеду аль-Джулани, что не станут впредь предлагать награду за его поимку в размере 10 миллионов долларов, как это было на протяжении последних лет. Об этом заявили в Госдепе.

*признана террористической организацией и запрещена в России... пока

https://t.me/SolovievLive/304033

Правда в сети есть на его счет вот такой мем: ИншааЛлах так и будет.

https://t.me/tvjihad/15155

«Пока русские устраивали парады и концерты и обогащались, Турция готовилась к возвращению в Сирию и блестяще выполнила эту задачу»: Андрей Пинчук — о заочном ответе Эрдогана на брифинг Герасимова

В Минобороны России проходит брифинг начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерия Герасимова для военных атташе иностранных государств.

«Россия предпринимала попытки сирийского мирного урегулирования в "Астанинском формате", но это не устраивало прежде всего США и Великобританию», — заявил Герасимов на брифинге.

Полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук рассказал о заочном ответе Турции на слова Герасимова о ситуации в Сирии.

«Что касается выступления Герасимова, то, так как это выступление перед иностранными атташе, то есть перед военными разведчиками, заочный ответ ему уже дал господин Эрдоган. В интернете распространяется информация со ссылкой на слова Эрдогана о том, что, пока русские устраивали парады и концерты и обогащались, Турция готовилась к возвращению в Сирию и блестяще выполнила эту свою задачу. Ну, собственно, ответ Герасимову от Эрдогана прозвучал, и он касается непосредственно контекста его нынешнего выступления», — прокомментировал Пинчук.

https://t.me/tsargradtv/96150

Сирия. Новые ваххабитские реалии.

Террористы в Сирии сожгли рождественскую елку в городе Скальбия в провинции Хама. За несколько дней до этого городская церковь Айя София подверглась вандализму, сообщают местные СМИ. Это не первый подобный акт — исламисты развернули в захваченной стране массовый геноцид и гонения на христиан. В Мхарде радикалы разрушили кресты на кладбище, в Седнае обокрали монастырь, в Хаме обстреляли епархию.

Ряд сирийских СМИ пишет, что рождественское дерево уничтожили иностранные боевики, предположительно, из Средней Азии. Как известно, на стороне ХТШ* сражаются множество узбеков, таджиков и чеченцев. Террористы в Скальбии облили елку керосином и подожгли. В ответ христиане устроили марши по улицам сирийских городов, поднимая над головой кресты, пятицветные знамена друзов и «флаги cирийской революции». Они потребовали от «оппозиционного правительства» изгнать из страны всех иностранных боевиков.

https://t.me/zloy_zhurnalist/20354

А дальше только хуже.

Внесудебные казни в Сирии: горе побежденным.

Помимо нападений на христиан и их святыни в Сирии, дорвавшиеся до власти боевики активно ищут функционеров и офицеров «старого режима», которым в лучшем случае удается отделаться арестами.

Под удар попадают не только военнослужащие, но и даже гражданские судьи. Характерно, что ресурсы антиправительственных группировок довольно издевательски сообщают об очередных случаях внесудебных расправ. Например, 25 декабря в местных соцсетях опубликовали информацию о гибели трех алавитов в ДТП. В действительности же они были расстреляны террористами, когда их автомобиль остановили на трассе между Хомсом и Масьяфом.

А 26 декабря в Сети появились сообщения о гибели летчика вертолета экс-сирийских ВВС, которого обвинили в «ударах бочковыми бомбами по мирному населению». В качестве причины смерти боевики вовсе язвительно назвали «солнечный удар».

Ну а больше всего на этом поприще выделяются каналы русскоязычных боевиков, которые открыто требуют убивать всех христиан, алавитов и шиитов, а также взывают к всевозможным карам на военнослужащих ВС РФ в Сирии и российских граждан в принципе.

https://t.me/rybar/66642 А вот и этнические чистки подоспели. Хинзиры из ХТШ расстреливают гражданских в алавитской деревне провинции Тартус. В общем- то это было ожидаемо.

https://t.me/Oleg_Blokhin/62495

Террористы - ханзиры ХТШ скандируют в районе Тартуса:

"О, вы, рафидиты (шииты), мы пришли - мы пришли злобные - из вашей крови мы построим крепость для мусульман".

Эти слова четко указывают на то,что они планируют для шиитов, алавитов и христиан в Сирии.

https://t.me/Oleg_Blokhin/62530

Кто там с кем цепляется сразу и не разберешься:

В западной части провинции Хомс происходят боестолкновения алавитских ополченцев против ханзиров из ХТШ. Ополченцам помогают подошедшие из Ливана бойцы Хесболлы.

https://t.me/Oleg_Blokhin/62529

Курды отражают ханзиров СНА, заявляя:

"В четверг утром наши силы отразили крупномасштабную атаку турецких оккупационных сил и их наемников, в результате которой погибли десятки наемников и были ранены другие. Кроме того, были уничтожены бронетехника, военные автомобили, а также повреждены танк и еще одна бронетехника".

https://t.me/Oleg_Blokhin/62531

Боевики Игил, пользуясь ситуацией, стали совершать нападения на силы правопорядка и представителей КОС в Дейр-эз-Зоре.

Пока основные силы СДС были заняты противодействием атакам террористов СНА на северных территориях,террористические ячейки ИГИЛ пытаются возродить свое присутствие и начать террористические операции, в первую очередь нацеленные на относительно безопасные и стабильные регионы Северной и Восточной Сирии.

https://t.me/Oleg_Blokhin/62532

Это еще без израильтян и америкосов. Змеиный клубок! Думается дальше только хуже будет. Не раз еще вспомнять Асада. Думаете и что там Сирия, как это нас касается? Да прямым образом.

"Несколько лет назад работал в Сирии, где российская компания получила в управление один производственный объект. В качестве переводчиков и помощников у нас были либо отставные военные, учившиеся в СССР, либо дети смешанных семей, глава которой после учёбы в ВУЗе возвращался домой с русской (украинской, белорусской) невестой или женой. Вчера довелось пообщаться с одним из таких переводчиков, бежавшим из Сирии в Россию.

Он алавит, но ему повезло - у него было российское гражданство по матери. Жил он в одном приморском городке. Когда улицы заполнили шумные и вооруженные бородатые люди, он, движимый какими-то мотивами, вышел пообщаться с ними. И был шокирован тем фактом, что среди них было много киргизов, узбеков, таджиков. С ними он на свой страх и риск общался на русском языке. Он рассказал, что это были молодые парни 18-25 лет, упивающиеся свалившейся к ним в руки властью в происходящем хаосе. Они с ненавистью говорили про Россию, которая бомбила их под Идлибом.

Говорили, что они разобрались с Карабахом, сейчас разберутся с Сирией и пойдут на Россию. Они чихали на призывы "новых властей" относится к гражданским без агрессии и не навязывать насильно новые порядки. Алавитов и христиан грабят, задерживают, убивают. Женщин заставляют заматываться и покрываться. Полиции нет, защиты нет. Вечером с наступлением сумерек город вымирает. Выйти в такое время на улицу - значит расстаться с имуществом, деньгами или жизнью. Он слышал, как два подростка-цыгана (а там много цыган, они живут в картонных домах и целлофановых палатках у дорог) поспорили, со скольких выстрелов они убьют человека, после чего стали стрелять в идущего вдалеке старика.

Алавиты из Дамаска и других частей Сирии пытаются прорваться в Тартус или Латакию, но не у всех получается. Другой наш переводчик благодарит Бога за то, что его семья осталась жива и попала-таки в Хмеймим, после того, как прямо перед базой их остановили бородачи и перерыли весь багаж, забрав доллары и золото. Видимо, это была плата за жизнь. Хаос, безвластие, беспредел и страх - вот от чего бегут люди. И далеко не у всех получится хотя бы за шасси улетающего самолета зацепиться, наверное".

https://t.me/russkiegramoty/54189

Они уже у нас. Последние новости. Российские спецслужбы предотвратили в Москве теракт боевиков запрещённой в РФ организации "Исламское государство". По данным ведомства, террористы из запрещённой группировки «Вилаят Хорасан» планировали взорвать автомобиль с газовыми баллонами у отдела. «Вилаят Хорасан» — это те кто организовали крокус, состоят там в основном таджики и узбеки. Исламисты планировали подорвать отдел полиции в столичном регионе, для этого они купили машину и газовые баллоны, после чего начали готовить бомбу, сообщает ФСБ РФ. Террористы оказали вооружённое сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём силовиков.Этих прихлопнули. Но сколько их уже на нашей территории?

https://t.me/rosich_russia/70913