И опять гуляем по парадным

Доходный дом построен арх. Р. А. Гедике в 1877-1879 гг. для графа В. П. Орлова-Давыдова. Граф подарил его в приданое дочери Марии Владимировне. Арх. Н. В. Дмитриев в 1893 г. перестроил правую часть фасада. После принятия монашества Мария Владимировна жила в Общине сестер милосердия Христа Спасителя.

Пустовавший дом купила фрейлина Екатерина Петровна Васильчикова.

Раньше здесь стояли два дома, которые в конце 18 века объединили в один. В 1866 году его купил писатель, граф Владимир Петрович Орлов-Давыдов. В 1908-1912 гг. здесь располагалось Еврейское историко-этнографическое общество, а в 1900-1910 гг.

здесь жил его основатель М. М. Винавер. После революции в доме жили представители творческой интеллигенции. А вот третий этаж надстроили в 50-х годах при капремонте.

Сегодня это жилой дом, квартиры которого постепенно отходят состоятельным людям в собственность. И тут не столько примечательна сама парадная, как ее лестница Английская набережная, 20

Где искать одну из красивыйших деревянных лестниц Петербурга? Чтобы ее найти, нужно заглянуть в парадную дома Ф.В. Утемана.

В 1886 году архитектор Р. А. Гедике преобразил здание: фасад в стиле эклектики, дубовая барочная лестница и роскошные интерьеры, от лепных фризов до мраморных каминов.

Владельцем дома был предприниматель и коллекционер Ф. В. Утеман. 15 ноября 1902 года газета «Петербургский листок» так описывала собрание: «Начиная с вестибюля, на стенах которого красуется громадная картина Айвазовского, и кончая самой маленькой комнатой, — все поражает выдержанностью стиля. Тут и мебель в стиле ренессанс и ампир, комнаты в японском вкусе и строго арабском, гобелены, севр, сакс, ковры всех размеров и сортов, японские вазы в человеческий рост, картины европейских знаменитостей». После 1917 года в доме был интернат. В годы войны и в начале 1950-х годов в доме находился детский дом.

С 1957 года дом занимает детская музыкальная школа. В настоящее время от бывших роскошных интерьеров, кроме лестницы с полотнами Ю.В.Клебера, осталось немного, например, лепные потолки, слишком много деталей интерьера уже утеряно.

Дом Мертенса — историческое здание, памятник архитектуры на Невском проспекте в Санкт-Петербурге: торговый дом, стиль которого иллюстрирует оригинальное течение модерн-классицизма в архитектуре русского модерна. В Доме Мертенса можно найти старинный лифт 1911 года. Его произвели в Берлине на предприятии «Сименс-Шуккерт». Компания «Сименс» стала пионером электрического лифтостроения, ее инженеры впервые испытали электроподъемники в Германии в 1880 году. Лифт был восстановлен и модернизирован компанией «Штейн» в 2008 году, однако декор лифта ничуть не изменился! Невский 21

Парадная в особняке Экарева Первоначальное здание особняка было построено в 1891 году архитектором А. С. Лыткиным. Однако в 1915-м году Экарев самостоятельно перестроил свой особняк в духе неоклассицизма. Сейчас в здании находится ЗАГС Центрального района. Посмотреть парадную можно свободно. Суворовский просп., 41

Дом на Моховой Петербургская парадная в стиле неоренессанс Парадная лестница находится со стороны Моховой улицы. Срочно требуется реконструкция. Но сама парадная хороша. Стены вестибюля разделены на сегменты, заполненные лепными растительными композициями и овальными медальонами с профилями. ул.Моховая 26

Историческая парадная с печью Гресвикенского завода Жилой дом бывшего Товарищества для устройства постоянных квартир, 1910, арх. А.И.Зазерский

В одной из старых петербургских парадных сохранилось уникальное убранство: модерновый вестибюль и редкая двухъярусная печь каминного типа, изготовленная на Гресвикенском керамическом заводе. На потолке — лепная розетка с крючком для люстры, а чуть выше по лестнице гостей встречает элегантная арка с барочными раковинами и растительным орнаментом. Парадная всё ещё хранит дух своей эпохи, было бы хорошо, если займутся ее восстановлением! А вот и сама печь.

Большая Посадская, 3

Красивая парадная на Ординарной. Доходный дом 1905 года - арх.-худ. Игнатович Оттон Людвигович В парадной лицевого фасада в трех окнах лестничного объема сохранились фрагменты полихромных свинцово-паечных витражей в стиле модерн. Выразительность этих витражей и бóльшая, чем в других домах, площадь сохранности, делает их одним из самых выдающихся и ярких комплексов художественного остекления в старом фонде Петербурга. Такую вот красоту жители дома сделали своими руками с помощью волонтеров: всё отмыли, обновили, сохранили витражи. А тут и ремонт фасада подошел.Проект капитального ремонта фасадов здания разработан в 2022 году. Работы Подрядчиком ООО " ДиСал - Строй" начаты в 2023 году и продолжаются в 2025 году. 25 января 2025 года. Ремонт лицевого фасада продолжается.

ул. Ординарная, 10