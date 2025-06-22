И опять гуляем по парадным

Доходный дом построен арх. Р. А. Гедике в 1877-1879 гг. для графа В. П. Орлова-Давыдова. Граф подарил его в приданое дочери Марии Владимировне. Арх. Н. В. Дмитриев в 1893 г. перестроил правую часть фасада. После принятия монашества Мария Владимировна жила в Общине сестер милосердия Христа Спасителя.
Пустовавший дом купила фрейлина Екатерина Петровна Васильчикова.
Раньше здесь стояли два дома, которые в конце 18 века объединили в один. В 1866 году его купил писатель, граф Владимир Петрович Орлов-Давыдов. В 1908-1912 гг. здесь располагалось Еврейское историко-этнографическое общество, а в 1900-1910 гг.
здесь жил его основатель М. М. Винавер. После революции в доме жили представители творческой интеллигенции.А вот третий этаж надстроили в 50-х годах при капремонте.
Сегодня это жилой дом, квартиры которого постепенно отходят состоятельным людям в собственность.И тут не столько примечательна сама парадная, как ее лестницаАнглийская набережная, 20
Где искать одну из красивыйших деревянных лестниц Петербурга? Чтобы ее найти, нужно заглянуть в парадную дома Ф.В. Утемана.
В 1886 году архитектор Р. А. Гедике преобразил здание: фасад в стиле эклектики, дубовая барочная лестница и роскошные интерьеры, от лепных фризов до мраморных каминов.
Владельцем дома был предприниматель и коллекционер Ф. В. Утеман.15 ноября 1902 года газета «Петербургский листок» так описывала собрание: «Начиная с вестибюля, на стенах которого красуется громадная картина Айвазовского, и кончая самой маленькой комнатой, — все поражает выдержанностью стиля. Тут и мебель в стиле ренессанс и ампир, комнаты в японском вкусе и строго арабском, гобелены, севр, сакс, ковры всех размеров и сортов, японские вазы в человеческий рост, картины европейских знаменитостей».После 1917 года в доме был интернат. В годы войны и в начале 1950-х годов в доме находился детский дом.
С 1957 года дом занимает детская музыкальная школа.В настоящее время от бывших роскошных интерьеров, кроме лестницы с полотнами Ю.В.Клебера, осталось немного, например, лепные потолки, слишком много деталей интерьера уже утеряно.
Дом Мертенса — историческое здание, памятник архитектуры на Невском проспекте в Санкт-Петербурге: торговый дом, стиль которого иллюстрирует оригинальное течение модерн-классицизма в архитектуре русского модерна.В Доме Мертенса можно найти старинный лифт 1911 года.Его произвели в Берлине на предприятии «Сименс-Шуккерт».Компания «Сименс» стала пионером электрического лифтостроения, ее инженеры впервые испытали электроподъемники в Германии в 1880 году. Лифт был восстановлен и модернизирован компанией «Штейн» в 2008 году, однако декор лифта ничуть не изменился!Невский 21
Парадная в особняке ЭкареваПервоначальное здание особняка было построено в 1891 году архитектором А. С. Лыткиным.Однако в 1915-м году Экарев самостоятельно перестроил свой особняк в духе неоклассицизма.Сейчас в здании находится ЗАГС Центрального района. Посмотреть парадную можно свободно.Суворовский просп., 41
Дом на МоховойПетербургская парадная в стиле неоренессансПарадная лестница находится со стороны Моховой улицы.Срочно требуется реконструкция.Но сама парадная хороша.Стены вестибюля разделены на сегменты, заполненные лепными растительными композициями и овальными медальонами с профилями.ул.Моховая 26
Историческая парадная с печью Гресвикенского заводаЖилой дом бывшего Товарищества для устройства постоянных квартир, 1910, арх. А.И.Зазерский
В одной из старых петербургских парадных сохранилось уникальное убранство: модерновый вестибюль и редкая двухъярусная печь каминного типа, изготовленная на Гресвикенском керамическом заводе.На потолке — лепная розетка с крючком для люстры, а чуть выше по лестнице гостей встречает элегантная арка с барочными раковинами и растительным орнаментом.Парадная всё ещё хранит дух своей эпохи, было бы хорошо, если займутся ее восстановлением!А вот и сама печь.
Большая Посадская, 3
Красивая парадная на Ординарной. Доходный дом 1905 года - арх.-худ. Игнатович Оттон Людвигович В парадной лицевого фасада в трех окнах лестничного объема сохранились фрагменты полихромных свинцово-паечных витражей в стиле модерн. Выразительность этих витражей и бóльшая, чем в других домах, площадь сохранности, делает их одним из самых выдающихся и ярких комплексов художественного остекления в старом фонде Петербурга.Такую вот красоту жители дома сделали своими руками с помощью волонтеров: всё отмыли, обновили, сохранили витражи. А тут и ремонт фасада подошел.Проект капитального ремонта фасадов здания разработан в 2022 году.Работы Подрядчиком ООО " ДиСал - Строй" начаты в 2023 году и продолжаются в 2025 году.25 января 2025 года. Ремонт лицевого фасада продолжается.
ул. Ординарная, 10
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