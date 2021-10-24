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От Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в России

В сентябре 2018 года «Яндекс» опубликовал статистическое исследование, которое выясняло, кому и чему посвящены памятники в современной России. В основе лежали данные «Народной карты», которая, безусловно, не претендует на полноту. Тем не менее, понять, кому из персонажей русской истории посвящено наибольшее число памятников, можно и благодаря этим сведениям. На основе топа исследования «Яндекса» VATNIKSTAN составил подборку редких фотографий самых популярных российских «людей-памятников».

1. Ленин

Очевидным лидером списка был и остаётся основатель Советского государства. Какие бы споры вокруг личности Владимира Ильича ни велись за последние 30 лет, массового «ленинопада» в России так и не произошло. Разнообразие памятников Ленину настолько велико, что появляются даже специальные онлайн-проекты на эту тему (например, инстаграм «Collection Lenin monuments»).

Монументы вождю начали возводиться буквально с первых же дней после его смерти. Даже подсчитать их число затруднительно: в одной публикации «Московского комсомольца» говорилось о 1800 памятников и при этом одновременно о 20 тысячах бюстов. Ниже — лишь жалкая крупица масштабной монументальной ленинианы.

От Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииУ Смольного в Ленинграде. Фотография Бориса ИгнатовичаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииМурманск. Фотография Бориса Соколова. 1970‑е годыОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииУльяновск. Скульптор В. Е. Цигаль.

Фото 1967 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииНа пару со Сталиным в Шебекино Белгородской области. Как можно догадаться, ныне памятник не сохранилсяОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииСело Труновское, Ставропольский край. Фото 1960‑х годовОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииДемонтаж памятника в Калининграде на площади Победы. Фотография Игоря Зарембо. 2004 год

2. Пушкин

Основным конкурентом Ленина, главного русского политика, является главный русский поэт, писатель и представитель культуры. В отличие от Ильича, Александру Сергеевичу Пушкину не стоит бояться массовых сносов. Напротив, ему продолжают устанавливать новые памятники как символу русской культуры и русского слова. Да и начинали это делать ещё до революции.

Никто не задумывается, связан ли как-то Пушкин с теми местами, городами и весями, где зафиксировано его имя в топонимике или монументах. Просто он по-прежнему «наше всё».

От Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииСанкт-Петербург. Фото 1900‑х годовОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииКалинин (Тверь). Фото 1978 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииПушкинские Горы, Псковская область. Фото 1977 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииСтаврополь. Фото 1990‑х годовОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииЗеленоград, Московская область. Фото 2001 года

3. Киров

Если первые два места в топе памятников не нуждаются в объяснениях, то далее приходится задумываться, почему тот или иной исторический деятель оказался столь популярен в монументальном искусстве. Сергей Миронович Киров выдающимся большевиком, в общем, и не был. Но убийство превратило его в жертву, павшую от руки «врагов народа».

Много памятников Кирову в Ленинградской области, где он работал и был убит, и в Кировской области — его малой родине. В других регионах он тоже присутствует. Так, в топе Свердловской области Киров обошёл не только Николая II, занимающего 4‑е место в регионе по памятникам, но даже Пушкина. (Первое место, как можно догадаться, всё равно за Ильичом.)

От Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииЛенинград. Фотография И. Шагина. 1948 годОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииРостов-на-Дону. Фотография А. Бушкина. 1964 годОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииПосёлок Матвеев Курган, Ростовская область. Фото 2006 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииПосёлок Свирьстрой Ленинградской области. Фото 1940‑х годов

4. Максим Горький

Пушкин был наследием старой культуры. Главным же советским писателем стал Максим Горький. География его памятников также охватывает всю страну, хотя, как можно догадаться, наибольшая концентрация встречается в Нижегородской области. Родной город писателя полвека носил его имя.

От Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииЯлта, Республика Крым. Фото 1971 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииПечора, Республика Коми. Фото 1980‑х годовОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииСтаврополь. Памятник установлен в 1954 годуОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииСаратов. Фото 1950‑х годов

5. Гагарин

Всенародно любимый первый космонавт Юрий Гагарин — самый молодой участник списка. Он прославился во вторую половину XX века, не заняв при этом крупных государственных постов. Практически поп-звезда поколения 1960‑х годов. Памятники Гагарину появляются и сегодня, причём по всему миру: за последние 10 лет их установили во французском Монпелье, в американском Хьюстоне, на Кипре и в Черногории…

От Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииКомсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. Фото 1982 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииОткрытие памятника в городе Гагарине Смоленской области. Фото 1974 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииЗвёздный городок, Московская область. Фото 1970‑х годовОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииГород Азов Ростовской области. Фото 1988 года

6. Дзержинский

Удивительно, но советский деятель, снос памятника которому на Лубянской площади в Москве стал одним из символов развала СССР, сумел удержать позиции в нашем топе. Да и в топонимике до сих пор более тысячи улиц, проспектов и переулков носят имя главного чекиста советской истории.

Не стоит, однако, искать причину в попытке реабилитации «кровавого наследия» ЧК или происхождении части современной политической элиты из недр Лубянки. В наши дни создано не так много новых памятников Железному Феликсу, хотя и такое явление присутствует. Зато в годы оттепели и застоя стало понятно, что из старой большевистской гвардии не так много авторитетных деятелей, кто бы не был ни активным соратником Сталина. Да и влияние КГБ в те годы было весьма сильным.

От Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииЗавод имени Дзержинского, Воронеж. Фото 1939 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииОдин из московских парков. Фото 1990 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииСаратов. Фото 1982 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииМодель памятника, установленного в Ленинграде в 1931 годуОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииДом-музей Дзержинского в селе Кай Кировской области. Здесь он был в ссылке.
Любопытно, что с 1995 по 2006 годы музей убрал фамилию Дзержинского из своего названия.

7. Жуков

Ещё одно имя, которое закрывает собой целое явление русской истории. Говорим «Великая Отечественная война», подразумеваем «Жуков». Особенно много памятников Жукову там, где местность буквально пронизана военной памятью — в Волгоградской и Белгородской областях. Кстати, в Волгоградской области все вышеперечисленные деятели выстроились в своеобразном порядке: Ленин, Жуков, Дзержинский, и только за ними Пушкин и Горький.

От Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииГде-то в МосквеОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииМосковский парк Победы, Санкт-Петербург. Фото 1990‑х годовОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииСтарый Оскол, Белгородская область. Фото 1989 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииСело Угодский Завод (ныне — город Жуков), Калужская область. Фото 1960‑х годов

8. Калинин

Война памятников и памяти, снёсшая противоречивых деятелей советской истории, обошла стороной не только Кирова, но и Михаила Калинина. «Всесоюзный староста» так и остался в памяти добрым бородатым старичком — почему бы не назвать его именем город (переименованную Тверь, в губернии которой он родился), десятки предприятий, сотни улиц, а заодно и поставить памятники?

От Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииСело Верхняя Троица, Калининская область. Родина Калинина. Фото 1965 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииКалинин (ныне — Тверь). Фото 1956 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииЧелябинск. Фото 1978 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииКолхоз имени Калинина. Село Снагость, Курская область. Фото 1970‑х годов

9. Маркс

Советское монументальное наследие невозможно без Маркса. Тем не менее, он оказался почти в конце десятки популярных «людей-памятников». Несмотря на безмерное уважение к основателю марксизма, свои деятели были для советских граждан роднее. Впрочем, такого числа памятников зарубежному иноязычному деятелю в России больше нет.

От Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииГород Кыштым, Челябинская область. Фото 1978 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииМитинг, посвящённый открытию памятника Марксу в Москве. У микрофона — Никита Хрущёв. Фото 1961 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииУсть-Катав, Челябинская область. Фото 1963 годаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииКолхоз имени Маркса, Челябинская область. Фото 1983 года

10. Пётр и Феврония

Неожиданно замыкают десятку лидеров муромские святые Пётр и Феврония. В отличие от других популярных святых Русской церкви (Николая II, Сергия Радонежского, Александра Невского и так далее), семейной паре повезло — установка памятников в их честь происходит в рамках целенаправленной программы «В кругу семьи», а сами скульптурные композиции нужны для молодожёнов, которым хочется почтить покровителей семейных ценностей.

Памятников Петру и Февронии уже под сотню, и их число продолжает расти. Вряд ли они смогут обогнать даже Маркса, но, если доверять статистике «Народной карты Яндекса», позади них уже остались Суворов, Зоя Космодемьянская, Лермонтов, Александр Невский и Лев Толстой. Поскольку программа реализуется только с 2009 года, старых фотографий, конечно, мы показать не сможем.

От Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииЙошкар-ОлаОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииЧернушка, Пермский крайОт Ильича к Петру с Февронией. Топ-10 людей-памятников в РоссииОбнинск, Калужская область

Виктор Кириллов
https://vatnikstan.ru/notes/monuments_top10/

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